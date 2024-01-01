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Программное обеспечение для регистрации мероприятий и продажи билетов - Самые популярные приложения - Бурунди
Программное обеспечение для регистрации мероприятий и продажи билетов упрощает регистрацию участников, позволяя организаторам мероприятий эффективно отслеживать и контролировать списки гостей. Эти приложения позволяют посетителям покупать билеты или регистрироваться на бесплатные мероприятия, а также предоставляют организаторам мероприятий подробную информацию о списке гостей. Эти инструменты повышают эффективность регистрации участников, сбора платежей до начала мероприятия и бесперебойную организацию процесса регистрации в день мероприятия.
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Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite — это американский веб-сайт по организации мероприятий и продаже билетов. Сервис позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать местные мероприятия. Служба взимает комиссию с организаторов мероприятий в обмен на услуги онлайн-продажи билетов, если только мероприятие не явля...
Whova
whova.com
Whova — это комплексное решение для управления мероприятиями, которое делает мероприятия современными и модными, эффективно привлекает и вовлекает посетителей, а также помогает организаторам мероприятий сэкономить время на управлении логистикой мероприятий. Платформа Whova состоит из отмеченного наг...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и более чем 30 цифровыми каналами, расширенными возможностями искусственного интеллекта для самообслуживания, такими как боты, инструменты упреждающей работы и интеллектуальные виртуальные агенты, кото...
JotForm
jotform.com
Конструктор форм Jotform, которому доверяют более 20 миллионов пользователей, — это простой способ создавать и публиковать онлайн-формы с любого устройства. Компания предлагает более 10 000 готовых шаблонов форм, более 100 интеграций со сторонними приложениями и расширенные функции дизайна, что дела...
Airmeet
airmeet.com
Airmeet — это первое в мире облако для проведения мероприятий (EXC), созданное для того, чтобы помочь людям объединяться, где бы они ни находились. Более 6500+ компаний используют Airmeet для развития своего бренда и доходов посредством иммерсивного опыта и значимого общения. Airmeet поддерживает вс...
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — крупнейшая в Интернете система поиска билетов на мероприятия. Находите мероприятия, которые вам нравятся, выполняйте поиск по всем билетным сайтам, смотрите расположение мест и получайте лучшие предложения на билеты.
Cvent
cvent.com
Cvent предоставляет универсальную платформу для любого мероприятия и любого мероприятия. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя вам данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Будь то очное, виртуальное или гибр...
BlipCut
blipcut.com
Создавайте видео с генеративным искусственным интеллектом на Discord совершенно бесплатно! Легко преобразуйте свой текст в захватывающие видеоролики, переопределите свое повествование и улучшите визуальные впечатления с помощью нашего современного генератора видео с искусственным интеллектом, такого...
Greenvelope
greenvelope.com
Легко создавайте и отправляйте по электронной почте элегантные деловые приглашения и объявления, а также расширенное управление списками гостей, отслеживание ответов на приглашения, продажу билетов, сбор пожертвований и многое другое. Сочетая стильный, элегантный дизайн с современными цифровыми инст...
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo обеспечивает захватывающий личный, виртуальный и гибридный опыт. ОС Bizzabo Event Experience — это открытая платформа с богатым объемом данных, которая позволяет лидерам Event Experience управлять мероприятиями, привлекать аудиторию, активировать сообщества и достигать значимых бизнес-резуль...
Ticket Tailor
tickettailor.com
Наша миссия в Ticket Tailor — расширить возможности широкого круга организаторов мероприятий, сделав продажу билетов простой и доступной. Наши гибкие и справедливые цены помогают расширить бюджеты мероприятий. Первоклассное обслуживание клиентов означает, что поддержка всегда рядом – днем и ночью....
Evite
evite.com
Evite упрощает объединение людей! Отправляйте онлайн-приглашения с бесплатным отслеживанием ответов и открытками по электронной почте или в виде текстовых сообщений. Получите отличные идеи для подарков и вечеринок!
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource предлагает бесплатную, простую в использовании и надежную онлайн-платформу для продажи билетов на мероприятия с первоклассным обслуживанием клиентов, позволяющую вам с уверенностью продавать билеты онлайн. В отличие от других поставщиков тиков, у нас нет контрактов, скрытых комиссий или...
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о критически...
Townscript
townscript.com
Ищете, чем заняться в Индии? Откройте для себя лучшие события и мероприятия. Изучите и купите билеты на мероприятия в сфере развлечений, образования и обучения, технологий, бизнеса и сетей, спорта и фитнеса, путешествий и приключений, социальных мероприятий, других и других мероприятий в Индии.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker — это самая настраиваемая в мире платформа для вебинаров, виртуальных и гибридных мероприятий. Мы сочетаем мощные видеотехнологии с надежными маркетинговыми и интерактивными возможностями для создания уникальных фирменных мероприятий. Компании по всему миру используют универсальную платфор...
Agorify
agorify.com
Agorify находится в авангарде демократизации технологий проведения мероприятий, руководствуясь нашей верой в то, что высококачественные и эффективные решения для управления мероприятиями должны быть доступными и недорогими. Наша платформа является отражением этого обязательства, предлагая ряд функци...
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, основанная в 2013 году, представляет собой универсальную платформу для проведения мероприятий и подбора игроков на базе искусственного интеллекта, которая проводит эффективные личные, виртуальные и гибридные мероприятия. ИИ используется для облегчения поиска партнеров в сфере B2B, связывая...
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla — это универсальная платформа для маркетинга и регистрации мероприятий, которая помогает организаторам мероприятий создавать фирменные веб-сайты мероприятий, продавать билеты, обрабатывать платежи, управлять участниками, рекламировать мероприятия в Интернете и многое другое в одном месте....
Run The World
runtheworld.today
Run The World помогает вам проводить виртуальные конференции, беседы и счастливые часы. Создавайте увлекательные онлайн-мероприятия для обучения, налаживания связей и создания сообщества. Начните бесплатно!
Ticket Generator
ticket-generator.com
Ticket Generator — это онлайн-программный инструмент, который позволяет организаторам мероприятий создавать одноразовые билеты на мероприятия и проверять их с помощью приложения для смартфона. Инструмент быстрый, простой в использовании и доступный. Используя Ticket Generator, организаторы мероприят...
Accelevents
accelevents.com
Откройте для себя единственную простую в использовании платформу управления событиями корпоративного уровня. Узнайте, как мы можем помочь вам в организации вашего следующего виртуального, гибридного или очного мероприятия. Accelevents, универсальное решение для управления виртуальными, гибридными и...
Eventene
eventene.com
Eventene — это универсальная система управления событиями для создания, организации и проведения всех ваших мероприятий на единой платформе. Независимо от того, являются ли ваши мероприятия личными, виртуальными или гибридными, Eventene предлагает самое современное, гибкое и масштабируемое решение.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — это специализированная платформа для B2B-событий, которая меняет маркетинг благодаря простому проведению увлекательных цифровых и личных мероприятий. Тысячи корпоративных маркетологов B2B из таких компаний, как Adobe, Microsoft, Zuora и Mailchimp, используют Goldcast для повышения посещае...
Hubilo
hubilo.com
Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных меропри...
Regpack
regpack.com
Regpack — ведущая платформа для регистрации клиентов и оплаты, которой доверяют более 7000 организаций по всему миру. Regpack позволяет вам контролировать полный жизненный цикл вашего бизнеса, от регистрации до посещаемости, интегрированных онлайн-платежей и инструментов отчетности для всей вашей ко...
The Ticket Fairy
ticketfairy.com
Ticket Fairy — это платформа следующего поколения для продажи билетов, маркетинга, управления, анализа и увеличения доходов, предоставляющая промоутерам мероприятий и менеджерам объектов инструменты, необходимые для повышения уровня посещаемости, воздействия в социальных сетях и взаимодействия с пот...
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Сделайте свои встречи и вебинары своими собственными — с белой маркировкой и фирменной символикой для всех коммуникаций вашей организации. Оптимизируйте и упростите онлайн-встречи, презентации и вебинары. Нет необходимости использовать несколько платформ или отдельные учетные записи — все это можно ...
Tikkl
tikkl.com
Наслаждайтесь захватывающим опытом событий со всего мира, лично или виртуально. ИЛИ организуйте собственное незабываемое мероприятие с помощью нашего мощного решения «Сделай сам», которое повысит посещаемость и доход. Теперь с ИИ.
Ticketer
ticketer.sg
Ticketer — это комплексное решение для продажи цифровых билетов, в котором используется технология Web3, обеспечивающая удобство поддержки крупномасштабных мероприятий.
Eventmix
eventmix.live
Eventmix — это простая в использовании платформа для виртуальных и гибридных мероприятий, которая позволяет организаторам проводить мероприятия со своего веб-сайта за считанные минуты. Eventmix предоставляет вам все инструменты, необходимые для того, чтобы не только с легкостью проводить и монетизир...
EventMobi
eventmobi.com
Комплексная платформа управления мероприятиями EventMobi позволяет организаторам мероприятий легко планировать, продвигать, монетизировать и предоставлять увлекательные виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Платформа EventMobi — от веб-сайта, регистрации и отмеченного наградами приложения для...
Webex Events
socio.events
Webex Events (ранее Socio) — это комплексная платформа управления событиями, обеспечивающая захватывающие, интуитивно понятные и инклюзивные виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Поднимите планку с помощью приложений для мероприятий, гибкой регистрации, регистрации и печати бейджей, поиска по...
TicketSpice
ticketspice.com
Продавайте билеты онлайн и проведите свое самое успешное мероприятие с помощью TicketSpice. TicketSpice прост в использовании, легко настраивается и невероятно доступен. Всего за 0,99 доллара за билет вы сэкономите тысячи, предлагая при этом очень простой процесс покупки билетов. TicketSpice являетс...
RegFox
regfox.com
Простые онлайн-формы регистрации на конференции, лагеря, курсы и многое другое! RegFox прост в использовании, легко настраивается и невероятно доступен по цене всего 0,99 доллара США + 1% за каждого регистранта (ограничение — 4,99 доллара США за каждого регистранта). С регистрационным программным об...
Zuddl
zuddl.com
Zuddl — это унифицированная платформа для проведения мероприятий и вебинаров, которая помогает маркетологам B2B-событий упростить свой набор технологий для мероприятий. Вместо использования 8-10 различных инструментов и платформ для проведения одного мероприятия, используйте Zuddl для управления про...
TicketWeb
ticketweb.com
Откройте для себя живой опыт с билетами на независимые музыкальные концерты, комедии, клубы, театры и фестивали на TicketWeb.
Weezevent
weezevent.com
Создайте свои индивидуальные онлайн-билеты за считанные минуты. Просто создайте и опубликуйте свое мероприятие несколькими щелчками мыши или интегрируйте плагин продажи билетов на свой веб-сайт и страницу Facebook и будьте готовы продавать билеты, отправлять приглашения, регистрировать участников и ...
CrowdComms
crowdcomms.com
Независимо от того, проводите ли вы очное или гибридное мероприятие, мы поможем вам создать гибкое и красиво оформленное приложение для мероприятий, которое понравится вашим посетителям. Веб-версия, нативная версия или обе — участники найдут к ней легкий доступ и простоту использования. Поговорите с...
Big Tickets
bigtickets.com
Простая в использовании, но мощная платформа для управления, проведения и развития ваших мероприятий. Наше программное обеспечение для продажи билетов на мероприятия представляет собой полноценную платформу с функциями, ориентированными на маркетинг, движение денежных средств и аналитику. Мы неустан...
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud — это самая простая платформа для управления, продвижения и продажи билетов на ваше мероприятие. Программное обеспечение для регистрации мероприятий Ticketbud позволяет настроить и продавать билеты менее чем за 5 минут. Наш внутренний процессор производит ежедневные выплаты, а это означает...
Swoogo
swoogo.events
Swoogo — это удобная платформа для управления мероприятиями, которая помогает объединять людей из любой точки мира, делая акцент на простоте, функциональности и истинном духе DIY. Суперсила Swoogo — оптимизация организационных аспектов любого типа мероприятий: от регистрации и планирования сеансов д...
EventCreate
eventcreate.com
Создайте красивый сайт мероприятия за считанные минуты. Создайте веб-сайт мероприятия, собирайте регистраций, продавайте билеты и рекламируйте свое мероприятие в Интернете. Надежный и безопасный. Нам доверяют более 1 000 000 человек по всему миру, включая специалистов по планированию из Nike, MIT и ...
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker предоставляет организациям B2B одно из наиболее полных комплексных программ для управления событиями (EMS) и команду экспертов, занимающихся масштабированием взаимодействия. Наша платформа предоставляет участникам возможность общаться и взаимодействовать разными способами не только до, во...
Expo Pass
expopass.com
В Expo мы упрощаем проведение всех видов мероприятий с помощью технологической платформы для мероприятий Expo Pass. Наши перспективные технологии дают организаторам инструменты для планирования, отслеживания и проведения любого рода мероприятий, как очных, так и виртуальных. Наши интуитивно понятные...
Attendease
attendease.com
Передовое программное обеспечение для управления корпоративными мероприятиями и планированием встреч. Attendease — это идеальное решение для управления мероприятиями для планировщиков и организаторов встреч. Наша платформа охватывает все аспекты образа жизни вашего мероприятия: от личного до гибридн...
EventX
eventx.io
«Мероприятия где угодно, в любое время, для всех». Мероприятия — это место, где происходят значимые связи и обмен знаниями. Мы здесь, чтобы сделать мероприятия простыми и эффектными. EventX — это отмеченная наградами SaaS-платформа для виртуальных мероприятий и поставщик комплексных решений для инте...
AllEvents
allevents.in
AllEvents — это быстро развивающаяся платформа для управления мероприятиями, предлагающая комплексные функции 360° для помощи организаторам мероприятий. Платформа помогает создателям мероприятий создавать страницы мероприятий, оптимизировать продажу билетов и получать мгновенные платежи. AllEvents, ...
ViewStub
viewstub.com
ViewStub — это готовая гибридная платформа для проведения мероприятий и программное обеспечение для мероприятий и впечатлений. Мы предлагаем комплексное решение для продажи билетов и регистрации на мероприятия, живого видео и потоковой передачи по запросу, маркетинга и продвижения. Клиенты продают б...
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — это надежное и настраиваемое решение для мероприятий любого размера, включая живые, гибридные и виртуальные 3D/2D. Это спонсоро-ориентированная платформа с более чем 150 функциями и настройками, созданная для автоматизации мероприятий. Наша платформа упрощает управление на каждом этапе...
Trybooking
trybooking.com
TryBooking — это онлайн-платформа для продажи билетов, бронирования и регистрации на мероприятия, которая упрощает проведение мероприятий. Нам доверяют более 150 000 организаторов мероприятий, и мы помогаем вам с легкостью управлять всеми типами мероприятий/регистраций, от частных мероприятий до кру...
TicketSignup
ticketsignup.io
Комплексная бесплатная комплексная билетная платформа TicketSignup предоставляет решения: от маркетинговых инструментов до управления событиями, потому что мы считаем, что каждый заслуживает мощных технологий для улучшения своих мероприятий.
TicketLab
ticketlab.co.uk
Организуйте свое мероприятие и начните продавать билеты уже сегодня! Ticketlab совершенно бесплатен и очень прост в использовании, и мы будем готовы помочь вам на каждом этапе пути.
The Ticketing
theticketing.co
«The Ticketing» — это передовая платформа для продажи билетов на мероприятия, которая легко связывает организаторов мероприятий с их аудиторией, революционизируя способы, которыми люди находят, покупают и посещают мероприятия. Эта удобная платформа может похвастаться элегантным интерфейсом, предоста...
JRNI
jrni.com
JRNI — первое и единственное глобальное корпоративное решение, интегрирующее искусственный интеллект и обработку естественного языка (NLP) в электронную почту, чат и другие каналы связи для автоматизации планирования встреч, управления событиями и организации очередей. Автоматизация на базе искусств...
Konfeo
konfeo.com
Konfeo — это программное обеспечение для регистрации мероприятий, которое позволяет быстро создать мероприятие, предоставить пользователям возможность регистрироваться и оплачивать билеты.
EventAct
eventact.com
Eventact — это SaaS-сервис для управления событиями. Eventact позволяет организаторам мероприятий создавать виртуальные, гибридные и личные мероприятия и управлять ими. Eventact включает в себя все необходимое для управления вашими событиями. Модули включают в себя регистрацию, размещение, хостинг в...
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell предоставляет облачную платформу для проведения мероприятий и онлайн-платформу для сбора средств с одноранговыми функциями. Благодаря Swell мероприятия можно мгновенно запускать виртуально с помощью нашего интегрированного модуля прямой трансляции. Разработанный профессионалами из некоммерческ...