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Программное обеспечение для планирования мероприятий
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Программное обеспечение для планирования мероприятий - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для планирования мероприятий эффективно обрабатывает операционные аспекты организации конференций или мероприятий, охватывая такие задачи, как создание расписаний, распределение ресурсов сотрудников, отслеживание расходов и платежей, а также разработка макетов выставок. Организаторы мероприятий используют эти программные решения в сочетании с другими инструментами управления мероприятиями, такими как системы регистрации и продажи билетов или программное обеспечение для мобильных приложений для проведения мероприятий, чтобы обеспечить беспрепятственную координацию и проведение мероприятий. Благодаря интеграции различных функций программное обеспечение для планирования мероприятий оптимизирует весь процесс управления мероприятиями, позволяя планировщикам сосредоточиться на предоставлении участникам исключительных впечатлений.

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Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.

Whova

Whova

whova.com

Whova — это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для планирования, регистрации и взаимодействия с участниками на мероприятиях.

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent — это приложение для управления событиями, которое упрощает планирование и анализ мероприятий любого типа и формата.

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike - это платформа для управления проектами и совместной работы, обеспечивающая создание, отслеживание и организацию задач для повышения продуктивности команды.

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Zoho Backstage - это платформа для управления событиями, позволяющая планировать и проводить мероприятия различных форматов, включая онлайн и офлайн.

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

Tripleseat — платформа для управления частными мероприятиями в ресторанах и отелях, позволяющая легко планировать и обрабатывать платежи.

PheedLoop

PheedLoop

pheedloop.com

PheedLoop - платформа для управления виртуальными, гибридными и личными событиями, предлагающая инструменты для регистрации, сетевого взаимодействия и управления экспонентами.

Joi

Joi

joi.events

JOI - приложение для управления событиями, которое упрощает планирование, координацию и отслеживание деталей мероприятий.

Aisle Planner

Aisle Planner

aisleplanner.com

Aisle Planner - это приложение для планирования свадеб, позволяющее организовать мероприятия, управлять временем и списками дел, а также сотрудничать с поставщиками.

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla - это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации, продажи билетов и организации мероприятий любого формата.

Agorify

Agorify

agorify.com

Agorify - платформа управления событиями, которая упрощает регистрацию, взаимодействие участников и организацию мероприятий любого размера.

Planning Pod

Planning Pod

planningpod.com

Planning Pod — это комплексное программное обеспечение для управления событиями, оптимизирующее планирование и выполнение мероприятий.

Eventene

Eventene

eventene.com

Eventene - это система управления событиями для создания, организации и проведения мероприятий в одном месте, включая очные, виртуальные и гибридные форматы.

Attendease

Attendease

attendease.com

Приложение Attendease обеспечивает управление событиями, включая регистрацию, продажу билетов и аналитику, подходящее для физических и виртуальных мероприятий.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Hubilo - платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для организации виртуальных и личных мероприятий, повышения вовлечения и аналитики.

Eventee

Eventee

eventee.co

Eventee - приложение для управления событиями, облегчающее планирование, взаимодействие участников и персонализацию мероприятия.

Grip Events

Grip Events

grip.events

Grip Events - платформа для управления событиями, помогающая организовать взаимодействия между участниками на нескольких мероприятиях.

Eventtia

Eventtia

eventtia.com

Eventtia — платформа для управления событиями, позволяющая организовывать личные, гибридные и виртуальные мероприятия с функциями регистрации и взаимодействия с участниками.

Bloomerang Volunteer

Bloomerang Volunteer

bloomerang.co

Приложение для управления волонтерами и персоналом, упрощающее набор, планирование и взаимодействие с добровольцами для некоммерческих организаций.

EventCreate

EventCreate

eventcreate.com

EventCreate позволяет создавать сайты для мероприятий, собирать регистрации, продавать билеты и продвигать события онлайн.

ExhibitDay

ExhibitDay

exhibitday.com

ExhibitDay - приложение для планирования выставок и управления проектами, помогающее организовывать события, регистрировать участников и управлять экспонентами.

Fourwaves

Fourwaves

fourwaves.com

Fourwaves - это решение для управления научными мероприятиями, включая создание сайтов, регистрацию, управление абстрактами и рецензирования.

Expofp

Expofp

expofp.com

Expofp - приложение для управления выставками, позволяющее создавать планы этажей, взаимодействовать с экспонентами и организовывать время участников.

RSVPify

RSVPify

rsvpify.com

RSVPIFY - платформа для управления событиями с функциями регистрации, отслеживания RSVP и управления списками гостей для различных мероприятий.

Evenium

Evenium

corp.evenium.com

Evenium - приложение для управления мероприятиями, упрощающее регистрацию, планирование и взаимодействие с участниками в реальном времени.

Perfect Venue

Perfect Venue

perfectvenue.com

Приложение Perfect Venue помогает ресторанам и заведениям упростить процесс продаж мероприятий, собирать заявки, управлять доступностью и принимать платежи.

EventTitans

EventTitans

eventtitans.com

EventTitans - платформа для управления событиями, автоматизирующая процессы от планирования до анализа, упрощая регистрацию и взаимодействие участников.

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

HeySummit - платформа для организации онлайн- и гибридных событий, предлагающая инструменты для управления регистрациями, взаимодействия с участниками и аналитики.

Slingshot

Slingshot

slingshotapp.io

Приложение Slingshot обеспечивает аналитические данные в реальном времени и управление проектами, позволяя командам визуализировать данные и делиться ими.

MICE Operations

MICE Operations

miceoperations.com

MICE Operations - это онлайн-программа для планирования и управления мероприятиями, позволяющая организовывать события, отправлять счета и отслеживать коммуникацию.

RainFocus

RainFocus

rainfocus.com

RainFocus — платформа для управления событиями, позволяющая оптимизировать регистрацию, контент и взаимодействие с участниками через единый интерфейс.

InEvent

InEvent

inevent.com

InEvent — платформа для организации мероприятий, обеспечивающая управление регистрацией, взаимодействием и логистикой для личных, виртуальных и гибридных событий.

Event Staff

Event Staff

eventstaffapp.com

Приложение для управления персоналом мероприятий, оптимизирующее планирование, коммуникацию и задачи для успешной организации событий.

Sessionize

Sessionize

sessionize.com

Sessionize - платформа для управления мероприятиями, позволяющая организовывать вызовы для докладчиков, планировать расписание и управлять спикерами.

QuickStaff

QuickStaff

quickstaffpro.com

QuickStaff Pro — это простое программное обеспечение для планирования мероприятий, позволяющее приглашать сотрудников и отслеживать их ответы на задания.

HelloSponsor

HelloSponsor

hellosponsor.com

HelloSponsor — это облачное ПО для управления событиями, помогающее организаторам эффективно находить и управлять спонсорством и всеми этапами планирования мероприятий.

Eventplanner

Eventplanner

eventplanner.net

EventPlanner — это приложение для упрощения организации событий, с инструментами для планирования, визуализации и управления мероприятиями.

Reposite

Reposite

reposite.io

Reposite — это инструмент планирования, который помогает находить поставщиков и упрощает координацию для групповых организаторов.

Map D

Map D

mapdevents.com

Map D — удобное приложение для продажи стендов и управления всеми аспектами организации мероприятий.

Groupize

Groupize

groupize.com

Groupize — платформа для управления встречами и мероприятиями, объединяющая планирование, логистику и затраты в одном удобном решении для организаций любого размера.

ClearEvent

ClearEvent

clearevent.com

ClearEvent — программа для управления мероприятиями, предлагающая инструменты для продажи билетов, бюджетирования и управления задачами.

eventPower

eventPower

eventpower.com

Приложение EventPower предоставляет инструменты для онлайн и офлайн регистрации на мероприятия, управляя логистикой, участниками и анализом событий.

Cadmium

Cadmium

gocadmium.com

Cadmium упрощает организацию живых, гибридных и виртуальных мероприятий, а также онлайн-обучение на единой платформе, используемой более 900 организациями.

Cooltix

Cooltix

cooltix.hu

Cooltix - приложение для покупки билетов на мероприятия, позволяющее удобно находить, управлять и анализировать продажи билетов с низкими комиссиями.

Eventeny

Eventeny

eventeny.com

Eventeny - платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации, продажи билетов, аналитики, маркетинга и управления участниками.

Explara

Explara

explara.com

Explara - платформа для управления событиями и членством, предлагающая инструменты для организации мероприятий, продажи билетов и общения с участниками.

Event Smart

Event Smart

eventsmart.com

Event Smart - приложение для организации событий, продажи билетов и управления участниками, улучшая процесс планирования и взаимодействия на мероприятиях.

EventOnline

EventOnline

eventonline.be

EventOnline - платформа для управления событиями, предлагающая функции создания и управления мероприятиями, регистрации участников и аналитики.

Event Logic

Event Logic

eventlogic.se

Event Logic — приложение для планирования и управления событиями, интегрирующее функции автоматизации и анализа данных для упрощения организации мероприятий.

EventBookings

EventBookings

eventbookings.com

EventBookings — это приложение для управления событиями и продаже билетов, удобное для организаторов и участников мероприятий всех типов.

Shocklogic

Shocklogic

shocklogic.com

Shocklogic — платформа для управления событиями, которая оптимизирует процессы планирования, регистрации и координации различных мероприятий.

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