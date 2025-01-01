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Программное обеспечение для планирования мероприятий эффективно обрабатывает операционные аспекты организации конференций или мероприятий, охватывая такие задачи, как создание расписаний, распределение ресурсов сотрудников, отслеживание расходов и платежей, а также разработка макетов выставок. Организаторы мероприятий используют эти программные решения в сочетании с другими инструментами управления мероприятиями, такими как системы регистрации и продажи билетов или программное обеспечение для мобильных приложений для проведения мероприятий, чтобы обеспечить беспрепятственную координацию и проведение мероприятий. Благодаря интеграции различных функций программное обеспечение для планирования мероприятий оптимизирует весь процесс управления мероприятиями, позволяя планировщикам сосредоточиться на предоставлении участникам исключительных впечатлений.
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Odoo
odoo.com
Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.
Whova
whova.com
Whova — это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для планирования, регистрации и взаимодействия с участниками на мероприятиях.
Cvent
cvent.com
Cvent — это приложение для управления событиями, которое упрощает планирование и анализ мероприятий любого типа и формата.
Wrike
wrike.com
Wrike - это платформа для управления проектами и совместной работы, обеспечивающая создание, отслеживание и организацию задач для повышения продуктивности команды.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage - это платформа для управления событиями, позволяющая планировать и проводить мероприятия различных форматов, включая онлайн и офлайн.
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat — платформа для управления частными мероприятиями в ресторанах и отелях, позволяющая легко планировать и обрабатывать платежи.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop - платформа для управления виртуальными, гибридными и личными событиями, предлагающая инструменты для регистрации, сетевого взаимодействия и управления экспонентами.
Joi
joi.events
JOI - приложение для управления событиями, которое упрощает планирование, координацию и отслеживание деталей мероприятий.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Aisle Planner - это приложение для планирования свадеб, позволяющее организовать мероприятия, управлять временем и списками дел, а также сотрудничать с поставщиками.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla - это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации, продажи билетов и организации мероприятий любого формата.
Agorify
agorify.com
Agorify - платформа управления событиями, которая упрощает регистрацию, взаимодействие участников и организацию мероприятий любого размера.
Planning Pod
planningpod.com
Planning Pod — это комплексное программное обеспечение для управления событиями, оптимизирующее планирование и выполнение мероприятий.
Eventene
eventene.com
Eventene - это система управления событиями для создания, организации и проведения мероприятий в одном месте, включая очные, виртуальные и гибридные форматы.
Attendease
attendease.com
Приложение Attendease обеспечивает управление событиями, включая регистрацию, продажу билетов и аналитику, подходящее для физических и виртуальных мероприятий.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo - платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для организации виртуальных и личных мероприятий, повышения вовлечения и аналитики.
Eventee
eventee.co
Eventee - приложение для управления событиями, облегчающее планирование, взаимодействие участников и персонализацию мероприятия.
Grip Events
grip.events
Grip Events - платформа для управления событиями, помогающая организовать взаимодействия между участниками на нескольких мероприятиях.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia — платформа для управления событиями, позволяющая организовывать личные, гибридные и виртуальные мероприятия с функциями регистрации и взаимодействия с участниками.
Bloomerang Volunteer
bloomerang.co
Приложение для управления волонтерами и персоналом, упрощающее набор, планирование и взаимодействие с добровольцами для некоммерческих организаций.
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate позволяет создавать сайты для мероприятий, собирать регистрации, продавать билеты и продвигать события онлайн.
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay - приложение для планирования выставок и управления проектами, помогающее организовывать события, регистрировать участников и управлять экспонентами.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves - это решение для управления научными мероприятиями, включая создание сайтов, регистрацию, управление абстрактами и рецензирования.
Expofp
expofp.com
Expofp - приложение для управления выставками, позволяющее создавать планы этажей, взаимодействовать с экспонентами и организовывать время участников.
RSVPify
rsvpify.com
RSVPIFY - платформа для управления событиями с функциями регистрации, отслеживания RSVP и управления списками гостей для различных мероприятий.
Evenium
corp.evenium.com
Evenium - приложение для управления мероприятиями, упрощающее регистрацию, планирование и взаимодействие с участниками в реальном времени.
Perfect Venue
perfectvenue.com
Приложение Perfect Venue помогает ресторанам и заведениям упростить процесс продаж мероприятий, собирать заявки, управлять доступностью и принимать платежи.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans - платформа для управления событиями, автоматизирующая процессы от планирования до анализа, упрощая регистрацию и взаимодействие участников.
HeySummit
heysummit.com
HeySummit - платформа для организации онлайн- и гибридных событий, предлагающая инструменты для управления регистрациями, взаимодействия с участниками и аналитики.
Slingshot
slingshotapp.io
Приложение Slingshot обеспечивает аналитические данные в реальном времени и управление проектами, позволяя командам визуализировать данные и делиться ими.
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations - это онлайн-программа для планирования и управления мероприятиями, позволяющая организовывать события, отправлять счета и отслеживать коммуникацию.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus — платформа для управления событиями, позволяющая оптимизировать регистрацию, контент и взаимодействие с участниками через единый интерфейс.
InEvent
inevent.com
InEvent — платформа для организации мероприятий, обеспечивающая управление регистрацией, взаимодействием и логистикой для личных, виртуальных и гибридных событий.
Event Staff
eventstaffapp.com
Приложение для управления персоналом мероприятий, оптимизирующее планирование, коммуникацию и задачи для успешной организации событий.
Sessionize
sessionize.com
Sessionize - платформа для управления мероприятиями, позволяющая организовывать вызовы для докладчиков, планировать расписание и управлять спикерами.
QuickStaff
quickstaffpro.com
QuickStaff Pro — это простое программное обеспечение для планирования мероприятий, позволяющее приглашать сотрудников и отслеживать их ответы на задания.
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor — это облачное ПО для управления событиями, помогающее организаторам эффективно находить и управлять спонсорством и всеми этапами планирования мероприятий.
Eventplanner
eventplanner.net
EventPlanner — это приложение для упрощения организации событий, с инструментами для планирования, визуализации и управления мероприятиями.
Reposite
reposite.io
Reposite — это инструмент планирования, который помогает находить поставщиков и упрощает координацию для групповых организаторов.
Map D
mapdevents.com
Map D — удобное приложение для продажи стендов и управления всеми аспектами организации мероприятий.
Groupize
groupize.com
Groupize — платформа для управления встречами и мероприятиями, объединяющая планирование, логистику и затраты в одном удобном решении для организаций любого размера.
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent — программа для управления мероприятиями, предлагающая инструменты для продажи билетов, бюджетирования и управления задачами.
eventPower
eventpower.com
Приложение EventPower предоставляет инструменты для онлайн и офлайн регистрации на мероприятия, управляя логистикой, участниками и анализом событий.
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium упрощает организацию живых, гибридных и виртуальных мероприятий, а также онлайн-обучение на единой платформе, используемой более 900 организациями.
Cooltix
cooltix.hu
Cooltix - приложение для покупки билетов на мероприятия, позволяющее удобно находить, управлять и анализировать продажи билетов с низкими комиссиями.
Eventeny
eventeny.com
Eventeny - платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации, продажи билетов, аналитики, маркетинга и управления участниками.
Explara
explara.com
Explara - платформа для управления событиями и членством, предлагающая инструменты для организации мероприятий, продажи билетов и общения с участниками.
Event Smart
eventsmart.com
Event Smart - приложение для организации событий, продажи билетов и управления участниками, улучшая процесс планирования и взаимодействия на мероприятиях.
EventOnline
eventonline.be
EventOnline - платформа для управления событиями, предлагающая функции создания и управления мероприятиями, регистрации участников и аналитики.
Event Logic
eventlogic.se
Event Logic — приложение для планирования и управления событиями, интегрирующее функции автоматизации и анализа данных для упрощения организации мероприятий.
EventBookings
eventbookings.com
EventBookings — это приложение для управления событиями и продаже билетов, удобное для организаторов и участников мероприятий всех типов.
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic — платформа для управления событиями, которая оптимизирует процессы планирования, регистрации и координации различных мероприятий.
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