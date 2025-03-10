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Программное обеспечение для планирования мероприятий эффективно обрабатывает операционные аспекты организации конференций или мероприятий, охватывая такие задачи, как создание расписаний, распределение ресурсов сотрудников, отслеживание расходов и платежей, а также разработка макетов выставок. Организаторы мероприятий используют эти программные решения в сочетании с другими инструментами управления мероприятиями, такими как системы регистрации и продажи билетов или программное обеспечение для мобильных приложений для проведения мероприятий, чтобы обеспечить беспрепятственную координацию и проведение мероприятий. Благодаря интеграции различных функций программное обеспечение для планирования мероприятий оптимизирует весь процесс управления мероприятиями, позволяя планировщикам сосредоточиться на предоставлении участникам исключительных впечатлений.
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Map D
mapdevents.com
Map Dynamics теперь называется Map D — самое простое решение для продажи и проведения вашего следующего мероприятия. Упростите продажи на стенде и исключите сложную логистику мероприятий из своего списка дел с помощью Map D. Все функции планирования мероприятий, необходимые для управления и проведения любого рода мероприятий, в самом простом доступном решении.
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium упрощает проведение живых, гибридных и виртуальных мероприятий и максимизирует ценность онлайн-обучения с помощью единой гибкой платформы, предназначенной для отражения взаимодействия людей, идей и знаний. Программным продуктам компании доверяют более 900 организаций, ориентированных на контент, по всему миру, поскольку они позволяют получать доход, стимулировать удержание клиентов и снижать эксплуатационные расходы на свои мероприятия и образовательные инициативы. Для получения дополнительной информации посетите https://gocadmium.com.
Planning Pod
planningpod.com
Planning Pod — это комплексное программное обеспечение для управления событиями, оптимизирующее планирование и выполнение мероприятий.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves - это решение для управления научными мероприятиями, включая создание сайтов, регистрацию, управление абстрактами и рецензирования.
eventPower
eventpower.com
eventPower предоставляет производителям мероприятий мощное индивидуальное решение для онлайн-регистрации и регистрации на месте. Система предлагается как услуга «сделай сам» или индивидуальное комплексное решение.
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent — это универсальное программное обеспечение для управления мероприятиями, созданное для современных планировщиков и организаторов мероприятий. Независимо от того, являетесь ли вы небольшой группой волонтеров или крупной организацией, занимающейся мероприятиями, с помощью ClearEvent вы можете мгновенно начать продавать билеты, принимать платежи и создавать настраиваемые формы регистрации. Наше мобильное приложение для мероприятий обеспечивает превосходное качество обслуживания участников, а наш интеллектуальный инструмент для составления бюджета позволяет контролировать ваши финансы. Максимизируйте потенциал вашего мероприятия с помощью целевых коммуникационных инструментов, простого составления и публикации расписания, а также надежных функций управления заданиями. Наслаждайтесь простотой индивидуального брендинга, удобством централизованных баз данных контактов и гарантией высочайшего уровня безопасности и доступности. С ClearEvent каждый аспект вашего мероприятия будет оптимизирован, безопасен и настроен на успех, а также будет обеспечен лучшей в своем классе службой поддержки клиентов. Измените способ управления событиями и упростите свою жизнь!
Groupize
groupize.com
Groupize — лучшее решение для современного управления собраниями. Благодаря простой в использовании комплексной платформе, предназначенной для групп, встреч и мероприятий любого масштаба, Groupize объединяет поездки, расходы и соответствие нормативным требованиям, одновременно предоставляя великолепные возможности организаторам и участникам. Поддерживая встречи любого масштаба, Groupize централизует планирование и организацию, логистику путешествий, управление расходами и заботу о безопасности на одной удобной платформе, которую легко использовать каждому. Groupize охватывает широкий спектр вариантов использования, поэтому компании могут консолидировать управление своими встречами в одном месте, будь то конференции, выездные продажи, встречи небольших компаний, тренинги и адаптация, набор персонала и поездки гостей, проекты и командировки. Облачная платформа автоматизирует и оптимизирует логистику корпоративных встреч и планирования мероприятий, экономя время командам, чтобы сосредоточиться на самом важном: от поиска поставщиков, управления участниками и регистрации до отслеживания обязанностей по уходу и комплексного бронирования поездок. Благодаря простому ценообразованию на основе SaaS, настраиваемым планам и централизованному контролю расходов Groupize помогает компаниям прекратить перерасход средств на встречи, обеспечивая как экономию средств, так и оптимизацию ресурсов для перегруженных команд. Для участников встреч Groupize предлагает современное, удобное для потребителя приложение, которое позволяет легко регистрироваться, бронировать поездки и участвовать в мероприятиях, повышая уровень участия. Бесшовная двусторонняя интеграция с Concur Travel and Expense гарантирует, что клиенты фиксируют экономию на своих программах путешествий, администрируют политику и комплексно автоматизируют отслеживание расходов.
Agorify
agorify.com
Agorify - платформа управления событиями, которая упрощает регистрацию, взаимодействие участников и организацию мероприятий любого размера.
Grip Events
grip.events
Grip Events - платформа для управления событиями, помогающая организовать взаимодействия между участниками на нескольких мероприятиях.
Perfect Venue
perfectvenue.com
Начните БЕСПЛАТНУЮ ПРОБНУЮ ПРОБНУЮ версию сегодня на PerfectVenue.com! Кредитная карта не требуется. Perfect Venue помогает независимым ресторанам, гостиничным группам и заведениям всех типов, предоставляя простую в использовании и доступную систему, которая оптимизирует процесс продаж мероприятий. Perfect Venue позволяет нашим клиентам беспрепятственно собирать потенциальных клиентов, отправлять предложения, управлять доступностью, создавать BEO и принимать платежи — все в одном месте.
Eventee
eventee.co
Eventee - приложение для управления событиями, облегчающее планирование, взаимодействие участников и персонализацию мероприятия.
Bloomerang Volunteer
bloomerang.co
Приложение для управления волонтерами и персоналом, упрощающее набор, планирование и взаимодействие с добровольцами для некоммерческих организаций.
Evenium
corp.evenium.com
Evenium предоставляет интуитивно понятную технологию, позволяющую легко управлять своими мероприятиями, одновременно обеспечивая более качественный и увлекательный опыт для ваших посетителей. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя при этом данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Благодаря взаимодействию в своей основе Evenium позволяет создавать динамичную и интерактивную среду обучения, которая позволяет участникам взаимодействовать с контентом, докладчиками и друг другом - и все это в режиме реального времени. ОФОРМЛЕНИЕ БИЛЕТОВ И РЕГИСТРАЦИЯ Обеспечьте бесперебойный процесс регистрации для всех, включая вас самих: • Управляйте регистрацией, покупкой билетов и оплатой в одном месте. • Создайте собственный веб-сайт мероприятия с помощью нашего простого в использовании конструктора веб-сайтов. • Простая онлайн-регистрация как для докладчиков, так и для участников. • Автоматические напоминания, последующие электронные письма и подробная аналитика. УПРАВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯМИ Сосредоточьтесь на том, чтобы предоставить участникам увлекательные впечатления, а мы позаботимся о логистике: • Создавайте индивидуальные программы и графики. • Управляйте участниками, докладчиками, спонсорами и экспонентами в одном месте. • Доступ к подробной аналитике и отчетности для более эффективного принятия стратегических решений. • Легко просматривать и управлять списками номеров и маршрутами путешествий. ИНТЕРАКТИВНОСТЬ Расширьте охват и сделайте ваше мероприятие более инклюзивным, позволяя большему количеству людей присоединиться к нему независимо от их местоположения, обеспечивая при этом увлекательный опыт обучения: • Прямая трансляция и совместная работа • Живые опросы и сеансы вопросов и ответов • Возможности виртуальных сетей Наша платформа удобна для пользователя и разработан, чтобы сделать мероприятие плавным и эффективным. Не упустите возможность улучшить свое следующее мероприятие и произвести неизгладимое впечатление на посетителей. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше и запланировать демонстрацию.
Attendease
attendease.com
Приложение Attendease обеспечивает управление событиями, включая регистрацию, продажу билетов и аналитику, подходящее для физических и виртуальных мероприятий.
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations предлагает мощное онлайн-программное обеспечение для планирования и управления мероприятиями для площадок проведения мероприятий, кейтеринговых компаний и специалистов по организации мероприятий. Планирование мероприятий. Не беспокойтесь о документах Word, электронных письмах и поиске информации в разных местах. MICE предлагает уверенность в одном идеальном обзоре всей информации, планирования и документов вашего мероприятия. Виджет бронирования. Благодаря нашему виджету бронирования на вашем веб-сайте вы доступны для запросов на мероприятия 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и клиент может организовать мероприятие, которое он ищет. И как только оно окажется в вашем почтовом ящике, ваше (цифровое) предложение будет готово за считанные минуты. Выставление счетов – MICE позволяет вам отправить счет за мероприятие всего за несколько кликов, при этом он выглядит так, как вы хотите, и упрощает выставление счетов. Он создан специально для мероприятий и гостиничного бизнеса и имеет встроенную поддержку нескольких ставок НДС для каждого продукта. Сообщения. MICE отслеживает все общение между вами и вашим клиентом или коллегами, гарантируя, что вы можете быть уверены, что мероприятие организовано так, как оно должно быть. CRM – MICE – это не просто программное обеспечение для планирования. Это также самое популярное программное обеспечение для продаж, которое предоставляет все функции, необходимые для современной CRM, специально адаптированной к потребностям профессионалов в сфере организации мероприятий.
RSVPify
rsvpify.com
Ведущая онлайн-платформа для продажи билетов и управления мероприятиями, которой доверяют 30 % компаний из списка Fortune 500. Легко управляйте большими и малыми мероприятиями и держите в центре внимания свой бренд. Мощные функции, включая приглашения по электронной почте, онлайн-регистрацию и ответ, сбор пользовательских данных, управление списками гостей, настройки меню, управление дополнительными мероприятиями, конфиденциальность/эксклюзивность событий, перетаскиваемые схемы рассадки, регистрацию и многое другое.
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot расширяет возможности принятия решений, управляемых данными, с помощью аналитики в реальном времени плавно интегрирована с функциями управления проектами и совместной работы. Благодаря комплексному двигателю бизнес -разведки в своей основе, Slingshot предлагает пользователям прямую ссылку на свои источники и платформы данных, что позволяет им извлекать ценную информацию и превратить их в визуально привлекательные панели, которые могут быть без усилий по делу между командами. Превратите свое понимание в действие и плавно согласовать задачи с ключевыми инициативами с помощью надежных возможностей управления проектами, гарантируя, что все соблюдают свои сроки с прозрачностью и ясностью. Slingshot предоставляет доступ к обширной библиотеке из более чем 75+ предварительно созданных, настраиваемых шаблонов проекта, рабочего пространства и панели инструментов, предназначенных для команд всех размеров, отраслей и отделов, оптимизируя их повседневные операции. Начните с Slingshot сегодня!
Joi
joi.events
JOI - приложение для управления событиями, которое упрощает планирование, координацию и отслеживание деталей мероприятий.
Reposite
reposite.io
Reposite — это ведущий в отрасли инструмент планирования, который способствует поиску поставщиков и упрощает координацию групповых планировщиков.
Event Logic
eventlogic.se
В мире, который становится все более цифровым, мы верим в необходимость изменения и изменения способов поиска, планирования и проведения встреч, мероприятий и конференций. Мы делаем это, гарантируя, что мы понимаем организаторов мероприятий и самые сложные задачи их организаций в стремлении создать успешные встречи между людьми. В результате появилась Event Logic, платформа, которая помогает организаторам мероприятий планировать, выбирать и сравнивать поставщиков, чтобы получить лучшую цену и результат своих заказов.
EventOnline
eventonline.be
EventOPS — это веб-программное обеспечение, предназначенное для менеджеров мероприятий, продавцов и дизайнеров мероприятий любого масштаба.
Eventplanner
eventplanner.net
EventPlanner.net облегчает для всех организовать необычайные события. Наше программное обеспечение для мероприятий имеет каждый инструмент, который вам нужен для планирования действительно запоминающихся событий - все в одном удобном месте! Наша платформа позволяет вам открыть для вас лучшие поставщики мероприятий и места в мире.
Event Smart
eventsmart.com
Организуйте неограниченное количество мероприятий и бесплатно продавайте неограниченное количество платных билетов в вашей стране и валюте на своем собственном веб-сайте Event Smart.
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor — ведущее облачное программное обеспечение для управления мероприятиями, которое помогает брендам оптимизировать и централизовать все основные процессы планирования мероприятий и маркетинга. Компании из списка Fortune 500 и быстрорастущие стартапы используют нас в качестве общекорпоративной системы отслеживания событий для управления спонсорством, торговыми выставками, конференциями, внутренними мероприятиями и многим другим. Программное обеспечение создано на основе многолетнего опыта работы в сфере событийного маркетинга. На сегодняшний день наша команда организовала и провела более 2000 мероприятий всех типов и размеров.
QuickStaff
quickstaffpro.com
Quickstaff Pro — это простое в использовании программное обеспечение для планирования, созданное специально для специалистов по организации мероприятий в сфере концертной экономики. Поскольку персонал должен быть «приглашен» и «принят» на каждое выступление, обычные инструменты планирования не работают. Наше программное обеспечение позволяет вам создавать мероприятия, и мы приглашаем ваших сотрудников, отслеживая их ответы. Quickstaff Pro также позволяет создавать смены и собственные роли. Вы можете сохранять повторяющиеся задания в виде шаблонов и включать примечания, указания и вложения прямо в приложении. Наша информационная панель и календарь дают вам моментальный снимок ваших предстоящих событий и красный/желтый/зеленый индикатор для каждого события, чтобы вы сразу знали, где вы находитесь. Quickstaff Pro поставляется с 14-дневной пробной версией без риска, которую можно отменить в любое время.
Sessionize
sessionize.com
Sessionize — это разумный способ организовать прием докладов, планирование и управление докладчиками.
Event Staff
eventstaffapp.com
От свадеб до Суперкубка — приложение Event Staff помогло компаниям, занимающимся организацией мероприятий, оптимизировать график работы своего персонала и успешно провести более 150 000 мероприятий. Наше программное обеспечение помогает упростить управление мероприятиями с помощью текстовых сообщений, автоматизации планирования, учета рабочего времени и расчета заработной платы.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla - это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации, продажи билетов и организации мероприятий любого формата.
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay - приложение для планирования выставок и управления проектами, помогающее организовывать события, регистрировать участников и управлять экспонентами.
Explara
explara.com
Explara помогает творческим предпринимателям и малому бизнесу монетизировать мероприятия, онлайн-продажи, участие в сообществе и краудфандинг.
HeySummit
heysummit.com
HeySummit - платформа для организации онлайн- и гибридных событий, предлагающая инструменты для управления регистрациями, взаимодействия с участниками и аналитики.
Odoo
odoo.com
Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat — платформа для управления частными мероприятиями в ресторанах и отелях, позволяющая легко планировать и обрабатывать платежи.
Wrike
wrike.com
Wrike - это платформа для управления проектами и совместной работы, обеспечивающая создание, отслеживание и организацию задач для повышения продуктивности команды.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage - это платформа для управления событиями, позволяющая планировать и проводить мероприятия различных форматов, включая онлайн и офлайн.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo - платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для организации виртуальных и личных мероприятий, повышения вовлечения и аналитики.
Eventeny
eventeny.com
Комплексное программное обеспечение для управления мероприятиями, предлагающее решения для интерактивного масштабируемого картографирования, электронной подписи контрактов, комплексного управления билетами/кассами, рабочих процессов подачи заявок на артистов/продавцов/экспонентов, отслеживания смен волонтеров, CRM для спонсорских сделок и результатов, персонализированного планирования и многое другое!
Whova
whova.com
Whova — это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для планирования, регистрации и взаимодействия с участниками на мероприятиях.
Expofp
expofp.com
Expofp - приложение для управления выставками, позволяющее создавать планы этажей, взаимодействовать с экспонентами и организовывать время участников.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Aisle Planner - это приложение для планирования свадеб, позволяющее организовать мероприятия, управлять временем и списками дел, а также сотрудничать с поставщиками.
InEvent
inevent.com
InEvent состоит из профессионалов в области организации мероприятий и специалистов по аудио/видео, вдохновленных расширять границы вебинаров и технологий проведения мероприятий. Наш продукт предоставляет корпоративным компаниям выдающиеся возможности, предоставляя им нестандартное решение для создания личных, виртуальных и гибридных мероприятий с помощью программных и аппаратных решений. Все это поддерживается специальной круглосуточной службой поддержки клиентов, на 100% состоящей из людей. Интегрированная платформа InEvent включает в себя гостиничный бизнес и жилье, путешествия и логистику, веб-трансляции, живое взаимодействие, плавную регистрацию, динамические сети, надежную автоматизацию маркетинга, пользовательские веб-сайты и мобильные приложения, аналитику в реальном времени, мощные маяки и более 100 других функций для мощный интерактивный и захватывающий опыт. Мы успешно обслужили более 50 000 мероприятий и вебинаров с более чем 2 миллионами участников и более 60 миллионами минут потокового вещания по всему миру. Независимо от того, проводите ли вы вебинар, виртуальную практическую встречу или месячное мероприятие, наше гибкое решение поможет вашему идеальному мероприятию воплотиться в жизнь.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — это надежное и настраиваемое решение для мероприятий любого размера, включая живые, гибридные и виртуальные 3D/2D. Это спонсоро-ориентированная платформа с более чем 150 функциями и настройками, созданная для автоматизации мероприятий. Наша платформа упрощает управление на каждом этапе, начиная с этапа до мероприятия и заканчивая этапом после него, и автоматизирует весь процесс, экономя ваши затраты и время на администрирование почти на 50%. Наша миссия — в первую очередь стимулировать взаимодействие и приносить вам более высокие бизнес-результаты. EventTitans — это универсальная платформа для управления мероприятиями, которая упрощает все важные функции: от продажи билетов, упрощенного процесса самостоятельной регистрации участников/спонсоров/спикеров, геймификации, регистрации/прохода гостей и взаимодействия с участниками до сбора важных данных в режиме реального времени. аналитика событий. Наша встроенная CRM помогает вам импортировать или экспортировать контакты, отслеживать заказы, отправлять массовые электронные письма, записывать опросы и многое другое. Взаимодействие с вашим глубоко узнаваемым опытом в сочетании с нашей активной и постоянной командой по работе с клиентами гарантирует, что каждое мероприятие, проводимое на нашей платформе, всегда будет идеальным. Спросите нас о разработке нашей индивидуальной информационной панели событий и настройке функций, которые могут помочь оптимизировать ваши процессы, повысить вовлеченность посетителей и повысить общий успех ваших мероприятий. Наша команда готова помочь вам в создании индивидуального решения, которое будет отвечать вашим конкретным потребностям и максимизировать потенциал вашего мероприятия.
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic понимает потребности индустрии встреч, как никакая другая технологическая компания. Основанная в 1997 году, мы уже почти 25 лет держим руку на пульсе технологий проведения мероприятий. Наш обширный набор программного обеспечения и услуг поддерживает организаторов мероприятий во всех аспектах проведения передовых мероприятий, будь то локальных, виртуальных или гибридных. Команда Shocklogic, состоящая из яркой и неудержимой смеси технических специалистов, экспертов ассоциаций и организаторов мероприятий, является нашим величайшим источником гордости. Мы, представители более чем 20 национальностей, являемся разноплановой компанией с глобальным подходом, но при этом относимся как к нашим клиентам, так и к членам команды как к семье. Мы — отмеченная наградами семейная компания, ориентированная на ценности, с международной клиентской базой, включающей некоторые из крупнейших и наиболее сложных организаций мира. В Shocklogic ваше мероприятие — наша страсть.
EventBookings
eventbookings.com
EventBookings — это простое и удобное в использовании решение для продажи билетов на мероприятия любого типа и размера. Зарегистрируйтесь, проведите свое первое мероприятие в прямом эфире и продавайте билеты онлайн.
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate позволяет создавать сайты для мероприятий, собирать регистрации, продавать билеты и продвигать события онлайн.
Cooltix
cooltix.hu
Билеты для вашего роста — продавайте билеты проще, чем когда-либо, с самой низкой комиссией! - Уникальная персонализированная страница для вашего мероприятия - Простая в использовании платформа, на которой вы можете управлять своими мероприятиями - Инструмент отчетности и анализа для отслеживания эффективности продаж - Получайте свой доход ежедневно - и многое другое.
Cvent
cvent.com
Cvent — это приложение для управления событиями, которое упрощает планирование и анализ мероприятий любого типа и формата.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus — это платформа маркетинга событий нового поколения, созданная с нуля для сбора, анализа и использования беспрецедентного количества данных для значительно более эффективных мероприятий и конференций. Будучи настоящей SaaS-платформой, RainFocus упрощает регистрацию мероприятий, управление контентом, активацию экспонентов и работу на месте с единой панели управления. Экономьте время, повышайте вовлеченность и максимизируйте ценность каждого мероприятия.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop - платформа для управления виртуальными, гибридными и личными событиями, предлагающая инструменты для регистрации, сетевого взаимодействия и управления экспонентами.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia — платформа для управления событиями, позволяющая организовывать личные, гибридные и виртуальные мероприятия с функциями регистрации и взаимодействия с участниками.
Eventene
eventene.com
Eventene-это система управления событиями в одном для создания, организации и запуска всех ваших событий на одной платформе. Независимо от того, являются ли ваши мероприятия лично, виртуально или гибрид, Eventene предоставляет ... покажите больше он наиболее современное, гибкое и масштабируемое решение.
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