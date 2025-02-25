Программное обеспечение для планирования мероприятий - Самые популярные приложения - Восточный Тимор

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Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для планирования мероприятий эффективно обрабатывает операционные аспекты организации конференций или мероприятий, охватывая такие задачи, как создание расписаний, распределение ресурсов сотрудников, отслеживание расходов и платежей, а также разработка макетов выставок. Организаторы мероприятий используют эти программные решения в сочетании с другими инструментами управления мероприятиями, такими как системы регистрации и продажи билетов или программное обеспечение для мобильных приложений для проведения мероприятий, чтобы обеспечить беспрепятственную координацию и проведение мероприятий. Благодаря интеграции различных функций программное обеспечение для планирования мероприятий оптимизирует весь процесс управления мероприятиями, позволяя планировщикам сосредоточиться на предоставлении участникам исключительных впечатлений.
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Map D
mapdevents.com
Map Dynamics теперь называется Map D — самое простое решение для продажи и проведения вашего следующего мероприятия. Упростите продажи на стенде и исключите сложную логистику мероприятий из своего списка дел с помощью Map D. Все функции планирования мероприятий, необходимые для управления и проведения любого рода мероприятий, в самом простом доступном решении.
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium упрощает проведение живых, гибридных и виртуальных мероприятий и максимизирует ценность онлайн-обучения с помощью единой гибкой платформы, предназначенной для отражения взаимодействия людей, идей и знаний. Программным продуктам компании доверяют более 900 организаций, ориентированных на контент, по всему миру, поскольку они позволяют получать доход, стимулировать удержание клиентов и снижать эксплуатационные расходы на свои мероприятия и образовательные инициативы. Для получения дополнительной информации посетите https://gocadmium.com.
Planning Pod
planningpod.com
Универсальное программное обеспечение для управления мероприятиями №1 для организаторов мероприятий и площадок. Узнайте, как более 20 тысяч профессионалов экономят более 62 часов в месяц и оптимизируют процессы и коммуникации с помощью нашего комплексного программного обеспечения для онлайн-управления мероприятиями.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves — это решение для управления конференциями для исследователей и организаторов мероприятий. С Fourwaves вы можете легко управлять любым научным мероприятием, от виртуальных стендовых сессий до глобальных конференций. Некоторые функции включают в себя: - Конструктор веб-сайтов мероприятий - Инструменты регистрации и оплаты - Управление тезисами - Инструменты рецензирования - Гибридное/виртуальное веб-приложение - Виртуальные сеансы плакатов - Интуитивно понятная панель организатора Получите комплексное решение для любых мероприятий с быстрой и профессиональная поддержка клиентов на каждом этапе пути с Fourwaves.
eventPower
eventpower.com
eventPower предоставляет производителям мероприятий мощное индивидуальное решение для онлайн-регистрации и регистрации на месте. Система предлагается как услуга «сделай сам» или индивидуальное комплексное решение.
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent — это универсальное программное обеспечение для управления мероприятиями, созданное для современных планировщиков и организаторов мероприятий. Независимо от того, являетесь ли вы небольшой группой волонтеров или крупной организацией, занимающейся мероприятиями, с помощью ClearEvent вы можете мгновенно начать продавать билеты, принимать платежи и создавать настраиваемые формы регистрации. Наше мобильное приложение для мероприятий обеспечивает превосходное качество обслуживания участников, а наш интеллектуальный инструмент для составления бюджета позволяет контролировать ваши финансы. Максимизируйте потенциал вашего мероприятия с помощью целевых коммуникационных инструментов, простого составления и публикации расписания, а также надежных функций управления заданиями. Наслаждайтесь простотой индивидуального брендинга, удобством централизованных баз данных контактов и гарантией высочайшего уровня безопасности и доступности. С ClearEvent каждый аспект вашего мероприятия будет оптимизирован, безопасен и настроен на успех, а также будет обеспечен лучшей в своем классе службой поддержки клиентов. Измените способ управления событиями и упростите свою жизнь!
Groupize
groupize.com
Groupize — лучшее решение для современного управления собраниями. Благодаря простой в использовании комплексной платформе, предназначенной для групп, встреч и мероприятий любого масштаба, Groupize объединяет поездки, расходы и соответствие нормативным требованиям, одновременно предоставляя великолепные возможности организаторам и участникам. Поддерживая встречи любого масштаба, Groupize централизует планирование и организацию, логистику путешествий, управление расходами и заботу о безопасности на одной удобной платформе, которую легко использовать каждому. Groupize охватывает широкий спектр вариантов использования, поэтому компании могут консолидировать управление своими встречами в одном месте, будь то конференции, выездные продажи, встречи небольших компаний, тренинги и адаптация, набор персонала и поездки гостей, проекты и командировки. Облачная платформа автоматизирует и оптимизирует логистику корпоративных встреч и планирования мероприятий, экономя время командам, чтобы сосредоточиться на самом важном: от поиска поставщиков, управления участниками и регистрации до отслеживания обязанностей по уходу и комплексного бронирования поездок. Благодаря простому ценообразованию на основе SaaS, настраиваемым планам и централизованному контролю расходов Groupize помогает компаниям прекратить перерасход средств на встречи, обеспечивая как экономию средств, так и оптимизацию ресурсов для перегруженных команд. Для участников встреч Groupize предлагает современное, удобное для потребителя приложение, которое позволяет легко регистрироваться, бронировать поездки и участвовать в мероприятиях, повышая уровень участия. Бесшовная двусторонняя интеграция с Concur Travel and Expense гарантирует, что клиенты фиксируют экономию на своих программах путешествий, администрируют политику и комплексно автоматизируют отслеживание расходов.
Agorify
agorify.com
Agorify находится в авангарде демократизации технологий проведения мероприятий, руководствуясь нашей верой в то, что высококачественные и эффективные решения для управления мероприятиями должны быть доступными и недорогими. Наша платформа является отражением этого обязательства, предлагая ряд функций, предназначенных для мероприятий любого размера и бюджета: - Решение для киосков самообслуживания: оптимизируйте регистрацию посетителей с помощью нашей интуитивно понятной и эффективной системы киосков. - Приложение для мероприятий: повысьте вовлеченность участников с помощью многофункционального и настраиваемого приложения для мероприятий. - Продажа билетов и регистрация: упростите процесс регистрации с помощью нашей удобной системы продажи билетов. - Поиск потенциальных клиентов: максимизируйте сетевые возможности и отслеживайте взаимодействие с помощью нашей передовой технологии поиска потенциальных клиентов. С Agorify организаторы мероприятий по всему миру получают возможность создавать запоминающиеся и эффективные мероприятия высокого качества и с низкой стоимостью.
Grip Events
grip.events
Grip — это платформа для проведения мероприятий на базе искусственного интеллекта, созданная для деловых отношений. Это помогает организаторам мероприятий, таким как SXSW, RX и Clarion Events, устанавливать, поддерживать и отслеживать отношения между участниками на нескольких мероприятиях.
Perfect Venue
perfectvenue.com
Начните БЕСПЛАТНУЮ ПРОБНУЮ ПРОБНУЮ версию сегодня на PerfectVenue.com! Кредитная карта не требуется. Perfect Venue помогает независимым ресторанам, гостиничным группам и заведениям всех типов, предоставляя простую в использовании и доступную систему, которая оптимизирует процесс продаж мероприятий. Perfect Venue позволяет нашим клиентам беспрепятственно собирать потенциальных клиентов, отправлять предложения, управлять доступностью, создавать BEO и принимать платежи — все в одном месте.
Eventee
eventee.co
Благодаря интуитивно понятному и красивому интерфейсу мобильного и веб-приложения наши клиенты могут охватить более 70 % пользователей на одно мероприятие. Функции Eventee позволяют вам эффективно управлять мероприятием, повышать вовлеченность посетителей и улучшать общее впечатление от мероприятия. Включенные функции: планирование мероприятий, вопросы и опросы в реальном времени, прямая трансляция, бронирование семинаров, лента новостей, создание сетей, демонстрация партнеров, пользовательские интеграции, индивидуальный брендинг, аналитика событий и многое другое. Начните бесплатную пробную версию на https://eventee.co!
Bloomerang Volunteer
bloomerang.co
Bloomerang Volunteer (ранее InitLive) предлагает комплексное решение для управления персоналом и волонтерами для программ и мероприятий. Решение Bloomerang Volunteer оптимизирует набор персонала и волонтеров, планирование, управление и коммуникацию через веб-сайты и мобильные приложения. Идеально подходит для организаций, некоммерческих организаций и организаторов мероприятий, управляющих персоналом и волонтерскими группами любого размера. Bloomerang Volunteer — единственная платформа, которая может поддерживать как управление персоналом мероприятий, так и повседневное управление волонтерской программой. Используя Bloomerang Volunteer для автоматизации и улучшения операций, наши клиенты могут масштабировать свои программы и мероприятия, расширять возможности, одновременно сокращая время администрирования, и полагаться на расширенные отчеты о данных для измерения своего успеха. Bloomerang Volunteer также предоставляет отличный опыт волонтерства, предлагая возможность самостоятельного планирования и регистрации, чтобы помочь удержать волонтеров и сэкономить организациям еще больше времени.
Evenium
corp.evenium.com
Evenium предоставляет интуитивно понятную технологию, позволяющую легко управлять своими мероприятиями, одновременно обеспечивая более качественный и увлекательный опыт для ваших посетителей. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя при этом данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Благодаря взаимодействию в своей основе Evenium позволяет создавать динамичную и интерактивную среду обучения, которая позволяет участникам взаимодействовать с контентом, докладчиками и друг другом - и все это в режиме реального времени. ОФОРМЛЕНИЕ БИЛЕТОВ И РЕГИСТРАЦИЯ Обеспечьте бесперебойный процесс регистрации для всех, включая вас самих: • Управляйте регистрацией, покупкой билетов и оплатой в одном месте. • Создайте собственный веб-сайт мероприятия с помощью нашего простого в использовании конструктора веб-сайтов. • Простая онлайн-регистрация как для докладчиков, так и для участников. • Автоматические напоминания, последующие электронные письма и подробная аналитика. УПРАВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯМИ Сосредоточьтесь на том, чтобы предоставить участникам увлекательные впечатления, а мы позаботимся о логистике: • Создавайте индивидуальные программы и графики. • Управляйте участниками, докладчиками, спонсорами и экспонентами в одном месте. • Доступ к подробной аналитике и отчетности для более эффективного принятия стратегических решений. • Легко просматривать и управлять списками номеров и маршрутами путешествий. ИНТЕРАКТИВНОСТЬ Расширьте охват и сделайте ваше мероприятие более инклюзивным, позволяя большему количеству людей присоединиться к нему независимо от их местоположения, обеспечивая при этом увлекательный опыт обучения: • Прямая трансляция и совместная работа • Живые опросы и сеансы вопросов и ответов • Возможности виртуальных сетей Наша платформа удобна для пользователя и разработан, чтобы сделать мероприятие плавным и эффективным. Не упустите возможность улучшить свое следующее мероприятие и произвести неизгладимое впечатление на посетителей. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше и запланировать демонстрацию.
Attendease
attendease.com
Передовое программное обеспечение для управления корпоративными мероприятиями и планированием встреч. Attendease — это идеальное решение для управления мероприятиями для планировщиков и организаторов встреч. Наша платформа охватывает все аспекты образа жизни вашего мероприятия: от личного до гибридного и виртуального. Беспрепятственное продвижение с помощью нашего конструктора веб-сайтов, маркетинга по электронной почте и регистрации участников. Возьмите под свой контроль детали мероприятия: от спикеров и участников до планирования и продажи билетов. Предоставляя каждому возможность легко создавать мероприятия и управлять ими, Attendease оптимизирует процесс, гарантируя успех за считанные минуты. Attendease идеально подходит для организаций, которым необходимы: ✔ Разумные и предсказуемые затраты на технологии без каких-либо неожиданных комиссий ✔ Упрощенное общение с участниками для привлечения, информирования и вовлечения для достижения результатов ✔ Обеспечение единообразного, фирменного опыта на протяжении всего пути участника ✔ Упрощение процесса участники могут ориентироваться и персонализировать свою программу мероприятий. ✔ Удобство регистрации, которое конвертирует и сокращает число отказов от участия. ✔ Доступ к практическим данным об участниках и мероприятиях, когда и где вам это нужно. ✔ Возможность проводить несколько мероприятий в любом масштабе. ✔ 5-звездочное обслуживание клиентов в 2023 году. , Attendease присоединился к семье Tripleseat. Tripleseat — это программное обеспечение №1 в индустрии гостеприимства для управления гостями и мероприятиями. Вместе с EventUp, ведущим каталогом площадок, мы обслуживаем и помогаем развивать индустрию гостеприимства и проведения мероприятий. Посмотреть профиль Tripleseat можно здесь: https://www.g2.com/products/tripleseat-tripleseat/reviews.
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations предлагает мощное онлайн-программное обеспечение для планирования и управления мероприятиями для площадок проведения мероприятий, кейтеринговых компаний и специалистов по организации мероприятий. Планирование мероприятий. Не беспокойтесь о документах Word, электронных письмах и поиске информации в разных местах. MICE предлагает уверенность в одном идеальном обзоре всей информации, планирования и документов вашего мероприятия. Виджет бронирования. Благодаря нашему виджету бронирования на вашем веб-сайте вы доступны для запросов на мероприятия 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и клиент может организовать мероприятие, которое он ищет. И как только оно окажется в вашем почтовом ящике, ваше (цифровое) предложение будет готово за считанные минуты. Выставление счетов – MICE позволяет вам отправить счет за мероприятие всего за несколько кликов, при этом он выглядит так, как вы хотите, и упрощает выставление счетов. Он создан специально для мероприятий и гостиничного бизнеса и имеет встроенную поддержку нескольких ставок НДС для каждого продукта. Сообщения. MICE отслеживает все общение между вами и вашим клиентом или коллегами, гарантируя, что вы можете быть уверены, что мероприятие организовано так, как оно должно быть. CRM – MICE – это не просто программное обеспечение для планирования. Это также самое популярное программное обеспечение для продаж, которое предоставляет все функции, необходимые для современной CRM, специально адаптированной к потребностям профессионалов в сфере организации мероприятий.
RSVPify
rsvpify.com
Ведущая онлайн-платформа для продажи билетов и управления мероприятиями, которой доверяют 30 % компаний из списка Fortune 500. Легко управляйте большими и малыми мероприятиями и держите в центре внимания свой бренд. Мощные функции, включая приглашения по электронной почте, онлайн-регистрацию и ответ, сбор пользовательских данных, управление списками гостей, настройки меню, управление дополнительными мероприятиями, конфиденциальность/эксклюзивность событий, перетаскиваемые схемы рассадки, регистрацию и многое другое.
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot расширяет возможности принятия решений на основе данных с помощью аналитики в реальном времени, легко интегрированной с функциями управления проектами и совместной работы. Благодаря комплексному механизму бизнес-аналитики в своей основе Slingshot предлагает пользователям прямую ссылку на их источники данных и платформы, что позволяет им извлекать ценную информацию и превращать ее в визуально привлекательные информационные панели, которыми можно легко делиться между командами. Превратите свои идеи в действия и плавно согласуйте задачи с ключевыми инициативами с помощью надежных возможностей управления проектами, гарантируя, что каждый соблюдает свои сроки с прозрачностью и ясностью. Slingshot предоставляет доступ к обширной библиотеке, состоящей из более чем 75 предварительно созданных, настраиваемых шаблонов проектов, рабочих пространств и информационных панелей, предназначенных для команд всех размеров, отраслей и отделов, оптимизирующих их повседневные операции. Начните работу с Slingshot сегодня!
Joi
joi.events
Вы тратите часы вручную на обновление таблиц и документов при планировании мероприятий? Если ответ «да», то вам нужен Джой. Joi — единственное программное обеспечение для планирования мероприятий, которое может избавить вас от боли в работе с электронными таблицами. Уникальная архитектура Joi означает, что вы можете за считанные минуты выполнить задачи, которые обычно занимают часы. Создавайте и делитесь своей программой или повесткой дня, создавайте красивые веб-сайты и приложения для мероприятий, управляйте задачами, планируйте все свои действия на сайте и с легкостью сотрудничайте. И все это по цене, которая означает, что вы будете зарабатывать деньги, используя Joi.
Reposite
reposite.io
Reposite — это ведущий в отрасли инструмент планирования, который способствует поиску поставщиков и упрощает координацию групповых планировщиков.
Event Logic
eventlogic.se
В мире, который становится все более цифровым, мы верим в необходимость изменения и изменения способов поиска, планирования и проведения встреч, мероприятий и конференций. Мы делаем это, гарантируя, что мы понимаем организаторов мероприятий и самые сложные задачи их организаций в стремлении создать успешные встречи между людьми. В результате появилась Event Logic, платформа, которая помогает организаторам мероприятий планировать, выбирать и сравнивать поставщиков, чтобы получить лучшую цену и результат своих заказов.
EventOnline
eventonline.be
EventOPS — это веб-программное обеспечение, предназначенное для менеджеров мероприятий, продавцов и дизайнеров мероприятий любого масштаба.
Eventplanner
eventplanner.net
eventplanner.net упрощает организацию необычных мероприятий для каждого. В нашем программном обеспечении для мероприятий есть все необходимые инструменты для планирования по-настоящему запоминающихся мероприятий – и все это в одном удобном месте! Наша платформа позволяет вам найти лучших поставщиков и площадок для проведения мероприятий в мире.
Event Smart
eventsmart.com
Организуйте неограниченное количество мероприятий и бесплатно продавайте неограниченное количество платных билетов в вашей стране и валюте на своем собственном веб-сайте Event Smart.
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor — ведущее облачное программное обеспечение для управления мероприятиями, которое помогает брендам оптимизировать и централизовать все основные процессы планирования мероприятий и маркетинга. Компании из списка Fortune 500 и быстрорастущие стартапы используют нас в качестве общекорпоративной системы отслеживания событий для управления спонсорством, торговыми выставками, конференциями, внутренними мероприятиями и многим другим. Программное обеспечение создано на основе многолетнего опыта работы в сфере событийного маркетинга. На сегодняшний день наша команда организовала и провела более 2000 мероприятий всех типов и размеров.
QuickStaff
quickstaffpro.com
Quickstaff Pro — это простое в использовании программное обеспечение для планирования, созданное специально для специалистов по организации мероприятий в сфере концертной экономики. Поскольку персонал должен быть «приглашен» и «принят» на каждое выступление, обычные инструменты планирования не работают. Наше программное обеспечение позволяет вам создавать мероприятия, и мы приглашаем ваших сотрудников, отслеживая их ответы. Quickstaff Pro также позволяет создавать смены и собственные роли. Вы можете сохранять повторяющиеся задания в виде шаблонов и включать примечания, указания и вложения прямо в приложении. Наша информационная панель и календарь дают вам моментальный снимок ваших предстоящих событий и красный/желтый/зеленый индикатор для каждого события, чтобы вы сразу знали, где вы находитесь. Quickstaff Pro поставляется с 14-дневной пробной версией без риска, которую можно отменить в любое время.
Sessionize
sessionize.com
Sessionize — это разумный способ организовать прием докладов, планирование и управление докладчиками.
Event Staff
eventstaffapp.com
От свадеб до Суперкубка — приложение Event Staff помогло компаниям, занимающимся организацией мероприятий, оптимизировать график работы своего персонала и успешно провести более 150 000 мероприятий. Наше программное обеспечение помогает упростить управление мероприятиями с помощью текстовых сообщений, автоматизации планирования, учета рабочего времени и расчета заработной платы.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla — это универсальная платформа для маркетинга и регистрации мероприятий, которая помогает организаторам мероприятий создавать фирменные веб-сайты мероприятий, продавать билеты, обрабатывать платежи, управлять участниками, рекламировать мероприятия в Интернете и многое другое в одном месте. Будь то личное, гибридное или виртуальное мероприятие, платформа предлагает полный набор решений для оптимизации процесса планирования мероприятия. Eventzilla лучше всего подходит для: - Конференций - Мероприятий для участников - Обучающих мероприятий - Мероприятий по сбору средств - Выставок - Мероприятий для пользователей или партнеров - Выставок - Спортивных мероприятий - Мероприятий для выпускников и многого другого. Примечательные функции: - Веб-сайты мероприятий под собственным брендом - Несколько типов регистрации - Программа мероприятий Конструктор с несколькими треками - Пользовательская форма регистрации с условной логикой - Дизайн именного бейджа - Проведение и управление вебинарами, прямыми трансляциями или любыми виртуальными событиями - Простая интеграция с внешними платформами - Автоматизированные списки ожидания и утверждения - Настройка кодов скидок и групповых скидок - Абстрактное управление ( Отправка, рассмотрение и утверждение) - Печать именных бейджей (настраиваемая) - Размещение в гостинице - Сетевое приложение для участников - Самостоятельная регистрация в киоске (доступно для устройств iOS и Android)
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay — это инструмент планирования выставок, управления проектами и совместной работы для менеджеров выставок, экспонентов и команд мероприятий.
Explara
explara.com
Explara помогает творческим предпринимателям и малому бизнесу монетизировать мероприятия, онлайн-продажи, участие в сообществе и краудфандинг.
HeySummit
heysummit.com
С HeySummit ваша страсть окажется в центре внимания. Встречайте универсальную платформу, которая воплотит в жизнь ваши виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Пришло время расширить свою аудиторию и монетизировать свою страсть. Для больших и малых событий, а также для всего, что между ними. Организуете разовый вебинар, ежемесячную беседу у камина или многодневную феерию с участием нескольких докладчиков? Все события проходят на HeySummit. Наша мощная универсальная платформа поддерживает собрания любого размера, частоты и сложности.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Tripleseat
tripleseat.com
Все, что вам нужно для частных мероприятий в вашем ресторане, отеле или уникальном месте, на единой платформе продаж и мероприятий. Поскольку не бывает двух одинаковых событий, вам нужна платформа для управления событиями, которая сможет работать в таком же быстром темпе, как и вы. Tripleseat упрощает бронирование и планирование мероприятий любого масштаба: - Всесторонняя информация о вашем бизнесе с помощью настраиваемых отчетов - Лучше общайтесь с гостями - Принимайте депозиты и платежи быстрее, чем когда-либо - Держите всю свою команду в курсе событий
Wrike
wrike.com
Wrike - самая мощная платформа для управления работой. Построенный для команд и организаций, стремящихся сотрудничать, создавать и превышать каждый день, Wrike приносит всех и все работает в одном месте, чтобы убрать сложность, повысить производительность и свободных людей, чтобы сосредоточиться на их самой целенаправленной работе. Благодаря непревзойденной мощности, универсальности и интуитивности, Wrike является единственным решением для управления работой, которое организации когда -либо потребуется для масштабирования, оптимизации и быстрого движения в конкурентном мире. Более 20 000 счастливых клиентов поддерживают свое будущее и собираются вместе в Wrike, в том числе Estée Lauder, Hootsuite, Nielsen, Ogilvy, Siemens и Tiffany & Co. Для получения дополнительной информации посетите www.wrike.com.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage — это комплексное программное обеспечение для управления мероприятиями, позволяющее планировать и проводить личные, виртуальные и гибридные мероприятия от начала до конца с большей эффективностью и результативностью. Zoho Backstage предлагает все необходимое для развития вашего мероприятия и ускорения его успеха: от разработки веб-сайта мероприятия, продажи билетов и маркетинга мероприятия до общения с участниками, проведения сессий и анализа эффективности мероприятия. Веб-сайт мероприятий Show Less, продажа билетов и маркетинг мероприятия, общение с участниками, презентации сессий и анализ эффективности мероприятия — в Zoho Backstage есть все, что вам нужно для развития вашего мероприятия и ускорения его успеха.
Hubilo
hubilo.com
Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных мероприятий, которые конвертируются.
Eventeny
eventeny.com
Комплексное программное обеспечение для управления мероприятиями, предлагающее решения для интерактивного масштабируемого картографирования, электронной подписи контрактов, комплексного управления билетами/кассами, рабочих процессов подачи заявок на артистов/продавцов/экспонентов, отслеживания смен волонтеров, CRM для спонсорских сделок и результатов, персонализированного планирования и многое другое!
Whova
whova.com
Whova — это комплексное решение для управления мероприятиями, которое делает мероприятия современными и модными, эффективно привлекает и вовлекает посетителей, а также помогает организаторам мероприятий сэкономить время на управлении логистикой мероприятий. Платформа Whova состоит из отмеченного наградами приложения для проведения мероприятий, эффективной онлайн-регистрации, мощного маркетинга мероприятий и инструментов управления мероприятиями, позволяющих экономить время. Whova выигрывает премию Event Technology Award 5 лет подряд. Среди клиентов Whova — American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, Американская ассоциация маркетинга, Гарвардский университет, НАСА, а также бесчисленное множество других организаций из более чем 100 стран. Whova организовала более 50 000 личных и виртуальных/гибридных конференций, включая мероприятия ассоциаций, образовательные мероприятия, правительственные мероприятия, корпоративные мероприятия, выставки, выставки и общественные собрания.
Expofp
expofp.com
Программное обеспечение для управления планами этажей для выставок, выставок и торговых выставок. Создайте свой план зала с помощью 3D-карты, интерактивного списка экспонентов, встроенной аналитики, поиска по стенду, категории, названию компании и т. д.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Простое, мощное и комплексное программное решение для современных профессионалов в сфере организации мероприятий.
InEvent
inevent.com
InEvent состоит из профессионалов в области организации мероприятий и специалистов по аудио/видео, вдохновленных расширять границы вебинаров и технологий проведения мероприятий. Наш продукт предоставляет корпоративным компаниям выдающиеся возможности, предоставляя им нестандартное решение для создания личных, виртуальных и гибридных мероприятий с помощью программных и аппаратных решений. Все это поддерживается специальной круглосуточной службой поддержки клиентов, на 100% состоящей из людей. Интегрированная платформа InEvent включает в себя гостиничный бизнес и жилье, путешествия и логистику, веб-трансляции, живое взаимодействие, плавную регистрацию, динамические сети, надежную автоматизацию маркетинга, пользовательские веб-сайты и мобильные приложения, аналитику в реальном времени, мощные маяки и более 100 других функций для мощный интерактивный и захватывающий опыт. Мы успешно обслужили более 50 000 мероприятий и вебинаров с более чем 2 миллионами участников и более 60 миллионами минут потокового вещания по всему миру. Независимо от того, проводите ли вы вебинар, виртуальную практическую встречу или месячное мероприятие, наше гибкое решение поможет вашему идеальному мероприятию воплотиться в жизнь.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — это надежное и настраиваемое решение для мероприятий любого размера, включая живые, гибридные и виртуальные 3D/2D. Это спонсоро-ориентированная платформа с более чем 150 функциями и настройками, созданная для автоматизации мероприятий. Наша платформа упрощает управление на каждом этапе, начиная с этапа до мероприятия и заканчивая этапом после него, и автоматизирует весь процесс, экономя ваши затраты и время на администрирование почти на 50%. Наша миссия — в первую очередь стимулировать взаимодействие и приносить вам более высокие бизнес-результаты. EventTitans — это универсальная платформа для управления мероприятиями, которая упрощает все важные функции: от продажи билетов, упрощенного процесса самостоятельной регистрации участников/спонсоров/спикеров, геймификации, регистрации/прохода гостей и взаимодействия с участниками до сбора важных данных в режиме реального времени. аналитика событий. Наша встроенная CRM помогает вам импортировать или экспортировать контакты, отслеживать заказы, отправлять массовые электронные письма, записывать опросы и многое другое. Взаимодействие с вашим глубоко узнаваемым опытом в сочетании с нашей активной и постоянной командой по работе с клиентами гарантирует, что каждое мероприятие, проводимое на нашей платформе, всегда будет идеальным. Спросите нас о разработке нашей индивидуальной информационной панели событий и настройке функций, которые могут помочь оптимизировать ваши процессы, повысить вовлеченность посетителей и повысить общий успех ваших мероприятий. Наша команда готова помочь вам в создании индивидуального решения, которое будет отвечать вашим конкретным потребностям и максимизировать потенциал вашего мероприятия.
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic понимает потребности индустрии встреч, как никакая другая технологическая компания. Основанная в 1997 году, мы уже почти 25 лет держим руку на пульсе технологий проведения мероприятий. Наш обширный набор программного обеспечения и услуг поддерживает организаторов мероприятий во всех аспектах проведения передовых мероприятий, будь то локальных, виртуальных или гибридных. Команда Shocklogic, состоящая из яркой и неудержимой смеси технических специалистов, экспертов ассоциаций и организаторов мероприятий, является нашим величайшим источником гордости. Мы, представители более чем 20 национальностей, являемся разноплановой компанией с глобальным подходом, но при этом относимся как к нашим клиентам, так и к членам команды как к семье. Мы — отмеченная наградами семейная компания, ориентированная на ценности, с международной клиентской базой, включающей некоторые из крупнейших и наиболее сложных организаций мира. В Shocklogic ваше мероприятие — наша страсть.
EventBookings
eventbookings.com
EventBookings — это простое и удобное в использовании решение для продажи билетов на мероприятия любого типа и размера. Зарегистрируйтесь, проведите свое первое мероприятие в прямом эфире и продавайте билеты онлайн.
EventCreate
eventcreate.com
Создайте красивый сайт мероприятия за считанные минуты. Создайте веб-сайт мероприятия, собирайте регистраций, продавайте билеты и рекламируйте свое мероприятие в Интернете. Надежный и безопасный. Нам доверяют более 1 000 000 человек по всему миру, включая специалистов по планированию из Nike, MIT и Refinery29.
Cooltix
cooltix.hu
Билеты для вашего роста — продавайте билеты проще, чем когда-либо, с самой низкой комиссией! - Уникальная персонализированная страница для вашего мероприятия - Простая в использовании платформа, на которой вы можете управлять своими мероприятиями - Инструмент отчетности и анализа для отслеживания эффективности продаж - Получайте свой доход ежедневно - и многое другое.
Cvent
cvent.com
Cvent предоставляет универсальную платформу для любого мероприятия и любого мероприятия. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя вам данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Будь то очное, виртуальное или гибридное мероприятие, у вас будет единая платформа со всем необходимым для поиска поставщиков, привлечения посетителей, максимизации спонсорской ценности и сбора важных данных о мероприятиях. Будучи мировым лидером в области технологий маркетинга и управления событиями, Cvent имеет уникальные возможности для поддержки ваших мероприятий любого типа, размера и сложности.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus — это платформа маркетинга событий нового поколения, созданная с нуля для сбора, анализа и использования беспрецедентного количества данных для значительно более эффективных мероприятий и конференций. Будучи настоящей SaaS-платформой, RainFocus упрощает регистрацию мероприятий, управление контентом, активацию экспонентов и работу на месте с единой панели управления. Экономьте время, повышайте вовлеченность и максимизируйте ценность каждого мероприятия.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop — это настоящая комплексная платформа для локального, виртуального и гибридного управления событиями и взаимодействия. PheedLoop поддерживает все: от встроенной потоковой передачи, виртуальных выставочных залов, печати бейджей, регистрации, синхронизированных порталов докладчиков/экспонентов и мгновенных мобильных приложений до регистрации на месте, планов этажей, автоматических опросов, собственных видеосетей и монетизации экспонентов/спонсоров. системы. PheedLoop — это совершенная оптимизированная система управления событиями, которая используется на мероприятиях всех типов и размеров с числом участников до десятков тысяч. PheedLoop в первую очередь обслуживает корпоративных, ассоциативных, академических и государственных клиентов, включая Shopify, IBM и правительство Канады.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia — это универсальная платформа для управления мероприятиями, помогающая крупным корпорациям создавать уникальные индивидуальные, гибридные и виртуальные мероприятия. Настраиваемые функции Eventtia и интеграция API позволяют ведущим мировым компаниям эффективно управлять участниками, создавать привлекательные кампании по электронной почте и SMS, а также генерировать ценные данные. На сегодняшний день Eventtia предоставила возможность более чем 7200 клиентам, таким как Pernod Ricard, Dior, Toyota, группа Richemont и группа Pierre Fabre, создать и организовать более 30 000 мероприятий по всему миру.
Eventene
eventene.com
Eventene — это универсальная система управления событиями для создания, организации и проведения всех ваших мероприятий на единой платформе. Независимо от того, являются ли ваши мероприятия личными, виртуальными или гибридными, Eventene предлагает самое современное, гибкое и масштабируемое решение.
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