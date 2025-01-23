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Программное обеспечение для планирования мероприятий
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Программное обеспечение для планирования мероприятий - Самые популярные приложения - Руанда

Программное обеспечение для планирования мероприятий эффективно обрабатывает операционные аспекты организации конференций или мероприятий, охватывая такие задачи, как создание расписаний, распределение ресурсов сотрудников, отслеживание расходов и платежей, а также разработка макетов выставок. Организаторы мероприятий используют эти программные решения в сочетании с другими инструментами управления мероприятиями, такими как системы регистрации и продажи билетов или программное обеспечение для мобильных приложений для проведения мероприятий, чтобы обеспечить беспрепятственную координацию и проведение мероприятий. Благодаря интеграции различных функций программное обеспечение для планирования мероприятий оптимизирует весь процесс управления мероприятиями, позволяя планировщикам сосредоточиться на предоставлении участникам исключительных впечатлений.

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Map D

Map D

mapdevents.com

Map Dynamics теперь называется Map D — самое простое решение для продажи и проведения вашего следующего мероприятия. Упростите продажи на стенде и исключите сложную логистику мероприятий из своего списка дел с помощью Map D. Все функции планирования мероприятий, необходимые для управления и проведения любого рода мероприятий, в самом простом доступном решении.

Cadmium

Cadmium

gocadmium.com

Cadmium упрощает проведение живых, гибридных и виртуальных мероприятий и максимизирует ценность онлайн-обучения с помощью единой гибкой платформы, предназначенной для отражения взаимодействия людей, идей и знаний. Программным продуктам компании доверяют более 900 организаций, ориентированных на контент, по всему миру, поскольку они позволяют получать доход, стимулировать удержание клиентов и снижать эксплуатационные расходы на свои мероприятия и образовательные инициативы. Для получения дополнительной информации посетите https://gocadmium.com.

Planning Pod

Planning Pod

planningpod.com

Универсальное программное обеспечение для управления мероприятиями №1 для организаторов мероприятий и площадок. Узнайте, как более 20 тысяч профессионалов экономят более 62 часов в месяц и оптимизируют процессы и коммуникации с помощью нашего комплексного программного обеспечения для онлайн-управления мероприятиями.

Fourwaves

Fourwaves

fourwaves.com

Fourwaves — это решение для управления конференциями для исследователей и организаторов мероприятий. С Fourwaves вы можете легко управлять любым научным мероприятием, от виртуальных стендовых сессий до глобальных конференций. Некоторые функции включают в себя: - Конструктор веб-сайтов мероприятий - Инструменты регистрации и оплаты - Управление тезисами - Инструменты рецензирования - Гибридное/виртуальное веб-приложение - Виртуальные сеансы плакатов - Интуитивно понятная панель организатора Получите комплексное решение для любых мероприятий с быстрой и профессиональная поддержка клиентов на каждом этапе пути с Fourwaves.

eventPower

eventPower

eventpower.com

eventPower предоставляет производителям мероприятий мощное индивидуальное решение для онлайн-регистрации и регистрации на месте. Система предлагается как услуга «сделай сам» или индивидуальное комплексное решение.

ClearEvent

ClearEvent

clearevent.com

ClearEvent — это универсальное программное обеспечение для управления мероприятиями, созданное для современных планировщиков и организаторов мероприятий. Независимо от того, являетесь ли вы небольшой группой волонтеров или крупной организацией, занимающейся мероприятиями, с помощью ClearEvent вы можете мгновенно начать продавать билеты, принимать платежи и создавать настраиваемые формы регистрации. Наше мобильное приложение для мероприятий обеспечивает превосходное качество обслуживания участников, а наш интеллектуальный инструмент для составления бюджета позволяет контролировать ваши финансы. Максимизируйте потенциал вашего мероприятия с помощью целевых коммуникационных инструментов, простого составления и публикации расписания, а также надежных функций управления заданиями. Наслаждайтесь простотой индивидуального брендинга, удобством централизованных баз данных контактов и гарантией высочайшего уровня безопасности и доступности. С ClearEvent каждый аспект вашего мероприятия будет оптимизирован, безопасен и настроен на успех, а также будет обеспечен лучшей в своем классе службой поддержки клиентов. Измените способ управления событиями и упростите свою жизнь!

Groupize

Groupize

groupize.com

Groupize — лучшее решение для современного управления собраниями. Благодаря простой в использовании комплексной платформе, предназначенной для групп, встреч и мероприятий любого масштаба, Groupize объединяет поездки, расходы и соответствие нормативным требованиям, одновременно предоставляя великолепные возможности организаторам и участникам. Поддерживая встречи любого масштаба, Groupize централизует планирование и организацию, логистику путешествий, управление расходами и заботу о безопасности на одной удобной платформе, которую легко использовать каждому. Groupize охватывает широкий спектр вариантов использования, поэтому компании могут консолидировать управление своими встречами в одном месте, будь то конференции, выездные продажи, встречи небольших компаний, тренинги и адаптация, набор персонала и поездки гостей, проекты и командировки. Облачная платформа автоматизирует и оптимизирует логистику корпоративных встреч и планирования мероприятий, экономя время командам, чтобы сосредоточиться на самом важном: от поиска поставщиков, управления участниками и регистрации до отслеживания обязанностей по уходу и комплексного бронирования поездок. Благодаря простому ценообразованию на основе SaaS, настраиваемым планам и централизованному контролю расходов Groupize помогает компаниям прекратить перерасход средств на встречи, обеспечивая как экономию средств, так и оптимизацию ресурсов для перегруженных команд. Для участников встреч Groupize предлагает современное, удобное для потребителя приложение, которое позволяет легко регистрироваться, бронировать поездки и участвовать в мероприятиях, повышая уровень участия. Бесшовная двусторонняя интеграция с Concur Travel and Expense гарантирует, что клиенты фиксируют экономию на своих программах путешествий, администрируют политику и комплексно автоматизируют отслеживание расходов.

Agorify

Agorify

agorify.com

Agorify находится в авангарде демократизации технологий проведения мероприятий, руководствуясь нашей верой в то, что высококачественные и эффективные решения для управления мероприятиями должны быть доступными и недорогими. Наша платформа является отражением этого обязательства, предлагая ряд функций, предназначенных для мероприятий любого размера и бюджета: - Решение для киосков самообслуживания: оптимизируйте регистрацию посетителей с помощью нашей интуитивно понятной и эффективной системы киосков. - Приложение для мероприятий: повысьте вовлеченность участников с помощью многофункционального и настраиваемого приложения для мероприятий. - Продажа билетов и регистрация: упростите процесс регистрации с помощью нашей удобной системы продажи билетов. - Поиск потенциальных клиентов: максимизируйте сетевые возможности и отслеживайте взаимодействие с помощью нашей передовой технологии поиска потенциальных клиентов. С Agorify организаторы мероприятий по всему миру получают возможность создавать запоминающиеся и эффективные мероприятия высокого качества и с низкой стоимостью.

Grip Events

Grip Events

grip.events

Grip — это платформа для проведения мероприятий на базе искусственного интеллекта, созданная для деловых отношений. Это помогает организаторам мероприятий, таким как SXSW, RX и Clarion Events, устанавливать, поддерживать и отслеживать отношения между участниками на нескольких мероприятиях.

Perfect Venue

Perfect Venue

perfectvenue.com

Начните БЕСПЛАТНУЮ ПРОБНУЮ ПРОБНУЮ версию сегодня на PerfectVenue.com! Кредитная карта не требуется. Perfect Venue помогает независимым ресторанам, гостиничным группам и заведениям всех типов, предоставляя простую в использовании и доступную систему, которая оптимизирует процесс продаж мероприятий. Perfect Venue позволяет нашим клиентам беспрепятственно собирать потенциальных клиентов, отправлять предложения, управлять доступностью, создавать BEO и принимать платежи — все в одном месте.

Eventee

Eventee

eventee.co

Благодаря интуитивно понятному и красивому интерфейсу мобильного и веб-приложения наши клиенты могут охватить более 70 % пользователей на одно мероприятие. Функции Eventee позволяют вам эффективно управлять мероприятием, повышать вовлеченность посетителей и улучшать общее впечатление от мероприятия. Включенные функции: планирование мероприятий, вопросы и опросы в реальном времени, прямая трансляция, бронирование семинаров, лента новостей, создание сетей, демонстрация партнеров, пользовательские интеграции, индивидуальный брендинг, аналитика событий и многое другое. Начните бесплатную пробную версию на https://eventee.co!

Bloomerang Volunteer

Bloomerang Volunteer

bloomerang.co

Bloomerang Volunteer (ранее InitLive) предлагает комплексное решение для управления персоналом и волонтерами для программ и мероприятий. Решение Bloomerang Volunteer оптимизирует набор персонала и волонтеров, планирование, управление и коммуникацию через веб-сайты и мобильные приложения. Идеально подходит для организаций, некоммерческих организаций и организаторов мероприятий, управляющих персоналом и волонтерскими группами любого размера. Bloomerang Volunteer — единственная платформа, которая может поддерживать как управление персоналом мероприятий, так и повседневное управление волонтерской программой. Используя Bloomerang Volunteer для автоматизации и улучшения операций, наши клиенты могут масштабировать свои программы и мероприятия, расширять возможности, одновременно сокращая время администрирования, и полагаться на расширенные отчеты о данных для измерения своего успеха. Bloomerang Volunteer также предоставляет отличный опыт волонтерства, предлагая возможность самостоятельного планирования и регистрации, чтобы помочь удержать волонтеров и сэкономить организациям еще больше времени.

Evenium

Evenium

corp.evenium.com

Evenium предоставляет интуитивно понятную технологию, позволяющую легко управлять своими мероприятиями, одновременно обеспечивая более качественный и увлекательный опыт для ваших посетителей. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя при этом данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Благодаря взаимодействию в своей основе Evenium позволяет создавать динамичную и интерактивную среду обучения, которая позволяет участникам взаимодействовать с контентом, докладчиками и друг другом - и все это в режиме реального времени. ОФОРМЛЕНИЕ БИЛЕТОВ И РЕГИСТРАЦИЯ Обеспечьте бесперебойный процесс регистрации для всех, включая вас самих: • Управляйте регистрацией, покупкой билетов и оплатой в одном месте. • Создайте собственный веб-сайт мероприятия с помощью нашего простого в использовании конструктора веб-сайтов. • Простая онлайн-регистрация как для докладчиков, так и для участников. • Автоматические напоминания, последующие электронные письма и подробная аналитика. УПРАВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯМИ Сосредоточьтесь на том, чтобы предоставить участникам увлекательные впечатления, а мы позаботимся о логистике: • Создавайте индивидуальные программы и графики. • Управляйте участниками, докладчиками, спонсорами и экспонентами в одном месте. • Доступ к подробной аналитике и отчетности для более эффективного принятия стратегических решений. • Легко просматривать и управлять списками номеров и маршрутами путешествий. ИНТЕРАКТИВНОСТЬ Расширьте охват и сделайте ваше мероприятие более инклюзивным, позволяя большему количеству людей присоединиться к нему независимо от их местоположения, обеспечивая при этом увлекательный опыт обучения: • Прямая трансляция и совместная работа • Живые опросы и сеансы вопросов и ответов • Возможности виртуальных сетей Наша платформа удобна для пользователя и разработан, чтобы сделать мероприятие плавным и эффективным. Не упустите возможность улучшить свое следующее мероприятие и произвести неизгладимое впечатление на посетителей. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше и запланировать демонстрацию.

Attendease

Attendease

attendease.com

Передовое программное обеспечение для управления корпоративными мероприятиями и планированием встреч. Attendease — это идеальное решение для управления мероприятиями для планировщиков и организаторов встреч. Наша платформа охватывает все аспекты образа жизни вашего мероприятия: от личного до гибридного и виртуального. Беспрепятственное продвижение с помощью нашего конструктора веб-сайтов, маркетинга по электронной почте и регистрации участников. Возьмите под свой контроль детали мероприятия: от спикеров и участников до планирования и продажи билетов. Предоставляя каждому возможность легко создавать мероприятия и управлять ими, Attendease оптимизирует процесс, гарантируя успех за считанные минуты. Attendease идеально подходит для организаций, которым необходимы: ✔ Разумные и предсказуемые затраты на технологии без каких-либо неожиданных комиссий ✔ Упрощенное общение с участниками для привлечения, информирования и вовлечения для достижения результатов ✔ Обеспечение единообразного, фирменного опыта на протяжении всего пути участника ✔ Упрощение процесса участники могут ориентироваться и персонализировать свою программу мероприятий. ✔ Удобство регистрации, которое конвертирует и сокращает число отказов от участия. ✔ Доступ к практическим данным об участниках и мероприятиях, когда и где вам это нужно. ✔ Возможность проводить несколько мероприятий в любом масштабе. ✔ 5-звездочное обслуживание клиентов в 2023 году. , Attendease присоединился к семье Tripleseat. Tripleseat — это программное обеспечение №1 в индустрии гостеприимства для управления гостями и мероприятиями. Вместе с EventUp, ведущим каталогом площадок, мы обслуживаем и помогаем развивать индустрию гостеприимства и проведения мероприятий. Посмотреть профиль Tripleseat можно здесь: https://www.g2.com/products/tripleseat-tripleseat/reviews.

MICE Operations

MICE Operations

miceoperations.com

MICE Operations предлагает мощное онлайн-программное обеспечение для планирования и управления мероприятиями для площадок проведения мероприятий, кейтеринговых компаний и специалистов по организации мероприятий. Планирование мероприятий. Не беспокойтесь о документах Word, электронных письмах и поиске информации в разных местах. MICE предлагает уверенность в одном идеальном обзоре всей информации, планирования и документов вашего мероприятия. Виджет бронирования. Благодаря нашему виджету бронирования на вашем веб-сайте вы доступны для запросов на мероприятия 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и клиент может организовать мероприятие, которое он ищет. И как только оно окажется в вашем почтовом ящике, ваше (цифровое) предложение будет готово за считанные минуты. Выставление счетов – MICE позволяет вам отправить счет за мероприятие всего за несколько кликов, при этом он выглядит так, как вы хотите, и упрощает выставление счетов. Он создан специально для мероприятий и гостиничного бизнеса и имеет встроенную поддержку нескольких ставок НДС для каждого продукта. Сообщения. MICE отслеживает все общение между вами и вашим клиентом или коллегами, гарантируя, что вы можете быть уверены, что мероприятие организовано так, как оно должно быть. CRM – MICE – это не просто программное обеспечение для планирования. Это также самое популярное программное обеспечение для продаж, которое предоставляет все функции, необходимые для современной CRM, специально адаптированной к потребностям профессионалов в сфере организации мероприятий.

RSVPify

RSVPify

rsvpify.com

Ведущая онлайн-платформа для продажи билетов и управления мероприятиями, которой доверяют 30 % компаний из списка Fortune 500. Легко управляйте большими и малыми мероприятиями и держите в центре внимания свой бренд. Мощные функции, включая приглашения по электронной почте, онлайн-регистрацию и ответ, сбор пользовательских данных, управление списками гостей, настройки меню, управление дополнительными мероприятиями, конфиденциальность/эксклюзивность событий, перетаскиваемые схемы рассадки, регистрацию и многое другое.

Slingshot

Slingshot

slingshotapp.io

Slingshot расширяет возможности принятия решений на основе данных с помощью аналитики в реальном времени, легко интегрированной с функциями управления проектами и совместной работы. Благодаря комплексному механизму бизнес-аналитики в своей основе Slingshot предлагает пользователям прямую ссылку на их источники данных и платформы, что позволяет им извлекать ценную информацию и превращать ее в визуально привлекательные информационные панели, которыми можно легко делиться между командами. Превратите свои идеи в действия и плавно согласуйте задачи с ключевыми инициативами с помощью надежных возможностей управления проектами, гарантируя, что каждый соблюдает свои сроки с прозрачностью и ясностью. Slingshot предоставляет доступ к обширной библиотеке, состоящей из более чем 75 предварительно созданных, настраиваемых шаблонов проектов, рабочих пространств и информационных панелей, предназначенных для команд всех размеров, отраслей и отделов, оптимизирующих их повседневные операции. Начните работу с Slingshot сегодня!

Joi

Joi

joi.events

Вы тратите часы вручную на обновление таблиц и документов при планировании мероприятий? Если ответ «да», то вам нужен Джой. Joi — единственное программное обеспечение для планирования мероприятий, которое может избавить вас от боли в работе с электронными таблицами. Уникальная архитектура Joi означает, что вы можете за считанные минуты выполнить задачи, которые обычно занимают часы. Создавайте и делитесь своей программой или повесткой дня, создавайте красивые веб-сайты и приложения для мероприятий, управляйте задачами, планируйте все свои действия на сайте и с легкостью сотрудничайте. И все это по цене, которая означает, что вы будете зарабатывать деньги, используя Joi.

Reposite

Reposite

reposite.io

Reposite — это ведущий в отрасли инструмент планирования, который способствует поиску поставщиков и упрощает координацию групповых планировщиков.

Event Logic

Event Logic

eventlogic.se

В мире, который становится все более цифровым, мы верим в необходимость изменения и изменения способов поиска, планирования и проведения встреч, мероприятий и конференций. Мы делаем это, гарантируя, что мы понимаем организаторов мероприятий и самые сложные задачи их организаций в стремлении создать успешные встречи между людьми. В результате появилась Event Logic, платформа, которая помогает организаторам мероприятий планировать, выбирать и сравнивать поставщиков, чтобы получить лучшую цену и результат своих заказов.

EventOnline

EventOnline

eventonline.be

EventOPS — это веб-программное обеспечение, предназначенное для менеджеров мероприятий, продавцов и дизайнеров мероприятий любого масштаба.

Eventplanner

Eventplanner

eventplanner.net

eventplanner.net упрощает организацию необычных мероприятий для каждого. В нашем программном обеспечении для мероприятий есть все необходимые инструменты для планирования по-настоящему запоминающихся мероприятий – и все это в одном удобном месте! Наша платформа позволяет вам найти лучших поставщиков и площадок для проведения мероприятий в мире.

Event Smart

Event Smart

eventsmart.com

Организуйте неограниченное количество мероприятий и бесплатно продавайте неограниченное количество платных билетов в вашей стране и валюте на своем собственном веб-сайте Event Smart.

HelloSponsor

HelloSponsor

hellosponsor.com

HelloSponsor — ведущее облачное программное обеспечение для управления мероприятиями, которое помогает брендам оптимизировать и централизовать все основные процессы планирования мероприятий и маркетинга. Компании из списка Fortune 500 и быстрорастущие стартапы используют нас в качестве общекорпоративной системы отслеживания событий для управления спонсорством, торговыми выставками, конференциями, внутренними мероприятиями и многим другим. Программное обеспечение создано на основе многолетнего опыта работы в сфере событийного маркетинга. На сегодняшний день наша команда организовала и провела более 2000 мероприятий всех типов и размеров.

QuickStaff

QuickStaff

quickstaffpro.com

Quickstaff Pro — это простое в использовании программное обеспечение для планирования, созданное специально для специалистов по организации мероприятий в сфере концертной экономики. Поскольку персонал должен быть «приглашен» и «принят» на каждое выступление, обычные инструменты планирования не работают. Наше программное обеспечение позволяет вам создавать мероприятия, и мы приглашаем ваших сотрудников, отслеживая их ответы. Quickstaff Pro также позволяет создавать смены и собственные роли. Вы можете сохранять повторяющиеся задания в виде шаблонов и включать примечания, указания и вложения прямо в приложении. Наша информационная панель и календарь дают вам моментальный снимок ваших предстоящих событий и красный/желтый/зеленый индикатор для каждого события, чтобы вы сразу знали, где вы находитесь. Quickstaff Pro поставляется с 14-дневной пробной версией без риска, которую можно отменить в любое время.

Sessionize

Sessionize

sessionize.com

Sessionize — это разумный способ организовать прием докладов, планирование и управление докладчиками.

Event Staff

Event Staff

eventstaffapp.com

От свадеб до Суперкубка — приложение Event Staff помогло компаниям, занимающимся организацией мероприятий, оптимизировать график работы своего персонала и успешно провести более 150 000 мероприятий. Наше программное обеспечение помогает упростить управление мероприятиями с помощью текстовых сообщений, автоматизации планирования, учета рабочего времени и расчета заработной платы.

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla — это универсальная платформа для маркетинга и регистрации мероприятий, которая помогает организаторам мероприятий создавать фирменные веб-сайты мероприятий, продавать билеты, обрабатывать платежи, управлять участниками, рекламировать мероприятия в Интернете и многое другое в одном месте. Будь то личное, гибридное или виртуальное мероприятие, платформа предлагает полный набор решений для оптимизации процесса планирования мероприятия. Eventzilla лучше всего подходит для: - Конференций - Мероприятий для участников - Обучающих мероприятий - Мероприятий по сбору средств - Выставок - Мероприятий для пользователей или партнеров - Выставок - Спортивных мероприятий - Мероприятий для выпускников и многого другого. Примечательные функции: - Веб-сайты мероприятий под собственным брендом - Несколько типов регистрации - Программа мероприятий Конструктор с несколькими треками - Пользовательская форма регистрации с условной логикой - Дизайн именного бейджа - Проведение и управление вебинарами, прямыми трансляциями или любыми виртуальными событиями - Простая интеграция с внешними платформами - Автоматизированные списки ожидания и утверждения - Настройка кодов скидок и групповых скидок - Абстрактное управление ( Отправка, рассмотрение и утверждение) - Печать именных бейджей (настраиваемая) - Размещение в гостинице - Сетевое приложение для участников - Самостоятельная регистрация в киоске (доступно для устройств iOS и Android)

ExhibitDay

ExhibitDay

exhibitday.com

ExhibitDay — это инструмент планирования выставок, управления проектами и совместной работы для менеджеров выставок, экспонентов и команд мероприятий.

Explara

Explara

explara.com

Explara помогает творческим предпринимателям и малому бизнесу монетизировать мероприятия, онлайн-продажи, участие в сообществе и краудфандинг.

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

С HeySummit ваша страсть окажется в центре внимания. Встречайте универсальную платформу, которая воплотит в жизнь ваши виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Пришло время расширить свою аудиторию и монетизировать свою страсть. Для больших и малых событий, а также для всего, что между ними. Организуете разовый вебинар, ежемесячную беседу у камина или многодневную феерию с участием нескольких докладчиков? Все события проходят на HeySummit. Наша мощная универсальная платформа поддерживает собрания любого размера, частоты и сложности.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

Все, что вам нужно для частных мероприятий в вашем ресторане, отеле или уникальном месте, на единой платформе продаж и мероприятий. Поскольку не бывает двух одинаковых событий, вам нужна платформа для управления событиями, которая сможет работать в таком же быстром темпе, как и вы. Tripleseat упрощает бронирование и планирование мероприятий любого масштаба: - Всесторонняя информация о вашем бизнесе с помощью настраиваемых отчетов - Лучше общайтесь с гостями - Принимайте депозиты и платежи быстрее, чем когда-либо - Держите всю свою команду в курсе событий

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike — самая мощная платформа для управления работой. Wrike, созданный для команд и организаций, желающих сотрудничать, творить и превосходить каждый день, объединяет всех и вся работу в одном месте, чтобы устранить сложность, повысить производительность и освободить людей, чтобы они могли сосредоточиться на своей самой целенаправленной работе. Wrike, обладающий непревзойденной мощью, универсальностью и интуитивностью, является единственным решением для управления работой, которое когда-либо понадобится организации для масштабирования, оптимизации и быстрого развития в конкурентном мире. Более 20 000 довольных клиентов создают свое будущее и объединяются в Wrike, включая Estée Lauder, Hootsuite, Nielsen, Ogilvy, Siemens и Tiffany & Co. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.wrike.com.

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Zoho Backstage — это комплексное программное обеспечение для управления мероприятиями, позволяющее планировать и проводить личные, виртуальные и гибридные мероприятия от начала до конца с большей эффективностью и результативностью. Zoho Backstage предлагает все необходимое для развития вашего мероприятия и ускорения его успеха: от разработки веб-сайта мероприятия, продажи билетов и маркетинга мероприятия до общения с участниками, проведения сессий и анализа эффективности мероприятия. Веб-сайт мероприятий Show Less, продажа билетов и маркетинг мероприятия, общение с участниками, презентации сессий и анализ эффективности мероприятия — в Zoho Backstage есть все, что вам нужно для развития вашего мероприятия и ускорения его успеха.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных мероприятий, которые конвертируются.

Eventeny

Eventeny

eventeny.com

Комплексное программное обеспечение для управления мероприятиями, предлагающее решения для интерактивного масштабируемого картографирования, электронной подписи контрактов, комплексного управления билетами/кассами, рабочих процессов подачи заявок на артистов/продавцов/экспонентов, отслеживания смен волонтеров, CRM для спонсорских сделок и результатов, персонализированного планирования и многое другое!

Whova

Whova

whova.com

Whova — это комплексное решение для управления мероприятиями, которое делает мероприятия современными и модными, эффективно привлекает и вовлекает посетителей, а также помогает организаторам мероприятий сэкономить время на управлении логистикой мероприятий. Платформа Whova состоит из отмеченного наградами приложения для проведения мероприятий, эффективной онлайн-регистрации, мощного маркетинга мероприятий и инструментов управления мероприятиями, позволяющих экономить время. Whova выигрывает премию Event Technology Award 5 лет подряд. Среди клиентов Whova — American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, Американская ассоциация маркетинга, Гарвардский университет, НАСА, а также бесчисленное множество других организаций из более чем 100 стран. Whova организовала более 50 000 личных и виртуальных/гибридных конференций, включая мероприятия ассоциаций, образовательные мероприятия, правительственные мероприятия, корпоративные мероприятия, выставки, выставки и общественные собрания.

Expofp

Expofp

expofp.com

Программное обеспечение для управления планами этажей для выставок, выставок и торговых выставок. Создайте свой план зала с помощью 3D-карты, интерактивного списка экспонентов, встроенной аналитики, поиска по стенду, категории, названию компании и т. д.

Aisle Planner

Aisle Planner

aisleplanner.com

Простое, мощное и комплексное программное решение для современных профессионалов в сфере организации мероприятий.

InEvent

InEvent

inevent.com

InEvent состоит из профессионалов в области организации мероприятий и специалистов по аудио/видео, вдохновленных расширять границы вебинаров и технологий проведения мероприятий. Наш продукт предоставляет корпоративным компаниям выдающиеся возможности, предоставляя им нестандартное решение для создания личных, виртуальных и гибридных мероприятий с помощью программных и аппаратных решений. Все это поддерживается специальной круглосуточной службой поддержки клиентов, на 100% состоящей из людей. Интегрированная платформа InEvent включает в себя гостиничный бизнес и жилье, путешествия и логистику, веб-трансляции, живое взаимодействие, плавную регистрацию, динамические сети, надежную автоматизацию маркетинга, пользовательские веб-сайты и мобильные приложения, аналитику в реальном времени, мощные маяки и более 100 других функций для мощный интерактивный и захватывающий опыт. Мы успешно обслужили более 50 000 мероприятий и вебинаров с более чем 2 миллионами участников и более 60 миллионами минут потокового вещания по всему миру. Независимо от того, проводите ли вы вебинар, виртуальную практическую встречу или месячное мероприятие, наше гибкое решение поможет вашему идеальному мероприятию воплотиться в жизнь.

EventTitans

EventTitans

eventtitans.com

EventTitans — это надежное и настраиваемое решение для мероприятий любого размера, включая живые, гибридные и виртуальные 3D/2D. Это спонсоро-ориентированная платформа с более чем 150 функциями и настройками, созданная для автоматизации мероприятий. Наша платформа упрощает управление на каждом этапе, начиная с этапа до мероприятия и заканчивая этапом после него, и автоматизирует весь процесс, экономя ваши затраты и время на администрирование почти на 50%. Наша миссия — в первую очередь стимулировать взаимодействие и приносить вам более высокие бизнес-результаты. EventTitans — это универсальная платформа для управления мероприятиями, которая упрощает все важные функции: от продажи билетов, упрощенного процесса самостоятельной регистрации участников/спонсоров/спикеров, геймификации, регистрации/прохода гостей и взаимодействия с участниками до сбора важных данных в режиме реального времени. аналитика событий. Наша встроенная CRM помогает вам импортировать или экспортировать контакты, отслеживать заказы, отправлять массовые электронные письма, записывать опросы и многое другое. Взаимодействие с вашим глубоко узнаваемым опытом в сочетании с нашей активной и постоянной командой по работе с клиентами гарантирует, что каждое мероприятие, проводимое на нашей платформе, всегда будет идеальным. Спросите нас о разработке нашей индивидуальной информационной панели событий и настройке функций, которые могут помочь оптимизировать ваши процессы, повысить вовлеченность посетителей и повысить общий успех ваших мероприятий. Наша команда готова помочь вам в создании индивидуального решения, которое будет отвечать вашим конкретным потребностям и максимизировать потенциал вашего мероприятия.

Shocklogic

Shocklogic

shocklogic.com

Shocklogic понимает потребности индустрии встреч, как никакая другая технологическая компания. Основанная в 1997 году, мы уже почти 25 лет держим руку на пульсе технологий проведения мероприятий. Наш обширный набор программного обеспечения и услуг поддерживает организаторов мероприятий во всех аспектах проведения передовых мероприятий, будь то локальных, виртуальных или гибридных. Команда Shocklogic, состоящая из яркой и неудержимой смеси технических специалистов, экспертов ассоциаций и организаторов мероприятий, является нашим величайшим источником гордости. Мы, представители более чем 20 национальностей, являемся разноплановой компанией с глобальным подходом, но при этом относимся как к нашим клиентам, так и к членам команды как к семье. Мы — отмеченная наградами семейная компания, ориентированная на ценности, с международной клиентской базой, включающей некоторые из крупнейших и наиболее сложных организаций мира. В Shocklogic ваше мероприятие — наша страсть.

EventBookings

EventBookings

eventbookings.com

EventBookings — это простое и удобное в использовании решение для продажи билетов на мероприятия любого типа и размера. Зарегистрируйтесь, проведите свое первое мероприятие в прямом эфире и продавайте билеты онлайн.

EventCreate

EventCreate

eventcreate.com

Создайте красивый сайт мероприятия за считанные минуты. Создайте веб-сайт мероприятия, собирайте регистраций, продавайте билеты и рекламируйте свое мероприятие в Интернете. Надежный и безопасный. Нам доверяют более 1 000 000 человек по всему миру, включая специалистов по планированию из Nike, MIT и Refinery29.

Cooltix

Cooltix

cooltix.hu

Билеты для вашего роста — продавайте билеты проще, чем когда-либо, с самой низкой комиссией! - Уникальная персонализированная страница для вашего мероприятия - Простая в использовании платформа, на которой вы можете управлять своими мероприятиями - Инструмент отчетности и анализа для отслеживания эффективности продаж - Получайте свой доход ежедневно - и многое другое.

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent предоставляет универсальную платформу для любого мероприятия и любого мероприятия. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя вам данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Будь то очное, виртуальное или гибридное мероприятие, у вас будет единая платформа со всем необходимым для поиска поставщиков, привлечения посетителей, максимизации спонсорской ценности и сбора важных данных о мероприятиях. Будучи мировым лидером в области технологий маркетинга и управления событиями, Cvent имеет уникальные возможности для поддержки ваших мероприятий любого типа, размера и сложности.

RainFocus

RainFocus

rainfocus.com

RainFocus — это платформа маркетинга событий нового поколения, созданная с нуля для сбора, анализа и использования беспрецедентного количества данных для значительно более эффективных мероприятий и конференций. Будучи настоящей SaaS-платформой, RainFocus упрощает регистрацию мероприятий, управление контентом, активацию экспонентов и работу на месте с единой панели управления. Экономьте время, повышайте вовлеченность и максимизируйте ценность каждого мероприятия.

PheedLoop

PheedLoop

pheedloop.com

PheedLoop — это настоящая комплексная платформа для локального, виртуального и гибридного управления событиями и взаимодействия. PheedLoop поддерживает все: от встроенной потоковой передачи, виртуальных выставочных залов, печати бейджей, регистрации, синхронизированных порталов докладчиков/экспонентов и мгновенных мобильных приложений до регистрации на месте, планов этажей, автоматических опросов, собственных видеосетей и монетизации экспонентов/спонсоров. системы. PheedLoop — это совершенная оптимизированная система управления событиями, которая используется на мероприятиях всех типов и размеров с числом участников до десятков тысяч. PheedLoop в первую очередь обслуживает корпоративных, ассоциативных, академических и государственных клиентов, включая Shopify, IBM и правительство Канады.

Eventtia

Eventtia

eventtia.com

Eventtia — это универсальная платформа для управления мероприятиями, помогающая крупным корпорациям создавать уникальные индивидуальные, гибридные и виртуальные мероприятия. Настраиваемые функции Eventtia и интеграция API позволяют ведущим мировым компаниям эффективно управлять участниками, создавать привлекательные кампании по электронной почте и SMS, а также генерировать ценные данные. На сегодняшний день Eventtia предоставила возможность более чем 7200 клиентам, таким как Pernod Ricard, Dior, Toyota, группа Richemont и группа Pierre Fabre, создать и организовать более 30 000 мероприятий по всему миру.

Eventene

Eventene

eventene.com

Eventene — это универсальная система управления событиями для создания, организации и проведения всех ваших мероприятий на единой платформе. Независимо от того, являются ли ваши мероприятия личными, виртуальными или гибридными, Eventene предлагает самое современное, гибкое и масштабируемое решение.

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