Программное обеспечение для планирования мероприятий - Самые популярные приложения - Румыния

Evenium

corp.evenium.com

Evenium предоставляет интуитивно понятную технологию, позволяющую легко управлять своими мероприятиями, одновременно обеспечивая более качественный и увлекательный опыт для ваших посетителей. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя при этом данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Благодаря взаимодействию в своей основе Evenium позволяет создавать динамичную и интерактивную среду обучения, которая позволяет участникам взаимодействовать с контентом, докладчиками и друг другом - и все это в режиме реального времени. ОФОРМЛЕНИЕ БИЛЕТОВ И РЕГИСТРАЦИЯ Обеспечьте бесперебойный процесс регистрации для всех, включая вас самих: • Управляйте регистрацией, покупкой билетов и оплатой в одном месте. • Создайте собственный веб-сайт мероприятия с помощью нашего простого в использовании конструктора веб-сайтов. • Простая онлайн-регистрация как для докладчиков, так и для участников. • Автоматические напоминания, последующие электронные письма и подробная аналитика. УПРАВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯМИ Сосредоточьтесь на том, чтобы предоставить участникам увлекательные впечатления, а мы позаботимся о логистике: • Создавайте индивидуальные программы и графики. • Управляйте участниками, докладчиками, спонсорами и экспонентами в одном месте. • Доступ к подробной аналитике и отчетности для более эффективного принятия стратегических решений. • Легко просматривать и управлять списками номеров и маршрутами путешествий. ИНТЕРАКТИВНОСТЬ Расширьте охват и сделайте ваше мероприятие более инклюзивным, позволяя большему количеству людей присоединиться к нему независимо от их местоположения, обеспечивая при этом увлекательный опыт обучения: • Прямая трансляция и совместная работа • Живые опросы и сеансы вопросов и ответов • Возможности виртуальных сетей Наша платформа удобна для пользователя и разработан, чтобы сделать мероприятие плавным и эффективным. Не упустите возможность улучшить свое следующее мероприятие и произвести неизгладимое впечатление на посетителей. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше и запланировать демонстрацию.