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Программное обеспечение для планирования мероприятий - Самые популярные приложения - Мальдивы
Программное обеспечение для планирования мероприятий эффективно обрабатывает операционные аспекты организации конференций или мероприятий, охватывая такие задачи, как создание расписаний, распределение ресурсов сотрудников, отслеживание расходов и платежей, а также разработка макетов выставок. Организаторы мероприятий используют эти программные решения в сочетании с другими инструментами управления мероприятиями, такими как системы регистрации и продажи билетов или программное обеспечение для мобильных приложений для проведения мероприятий, чтобы обеспечить беспрепятственную координацию и проведение мероприятий. Благодаря интеграции различных функций программное обеспечение для планирования мероприятий оптимизирует весь процесс управления мероприятиями, позволяя планировщикам сосредоточиться на предоставлении участникам исключительных впечатлений.
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Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Whova
whova.com
Whova — это комплексное решение для управления мероприятиями, которое делает мероприятия современными и модными, эффективно привлекает и вовлекает посетителей, а также помогает организаторам мероприятий сэкономить время на управлении логистикой мероприятий. Платформа Whova состоит из отмеченного наг...
Wrike
wrike.com
Wrike — самая мощная платформа для управления работой. Wrike, созданный для команд и организаций, желающих сотрудничать, творить и превосходить каждый день, объединяет всех и вся работу в одном месте, чтобы устранить сложность, повысить производительность и освободить людей, чтобы они могли сосредот...
Cvent
cvent.com
Cvent предоставляет универсальную платформу для любого мероприятия и любого мероприятия. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя вам данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Будь то очное, виртуальное или гибр...
Tripleseat
tripleseat.com
Все, что вам нужно для частных мероприятий в вашем ресторане, отеле или уникальном месте, на единой платформе продаж и мероприятий. Поскольку не бывает двух одинаковых событий, вам нужна платформа для управления событиями, которая сможет работать в таком же быстром темпе, как и вы. Tripleseat упроща...
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage — это комплексное программное обеспечение для управления мероприятиями, позволяющее планировать и проводить личные, виртуальные и гибридные мероприятия от начала до конца с большей эффективностью и результативностью. Zoho Backstage предлагает все необходимое для развития вашего меропр...
Aisle Planner
aisleplanner.com
Простое, мощное и комплексное программное решение для современных профессионалов в сфере организации мероприятий.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop — это настоящая комплексная платформа для локального, виртуального и гибридного управления событиями и взаимодействия. PheedLoop поддерживает все: от встроенной потоковой передачи, виртуальных выставочных залов, печати бейджей, регистрации, синхронизированных порталов докладчиков/экспонент...
Joi
joi.events
Вы тратите часы вручную на обновление таблиц и документов при планировании мероприятий? Если ответ «да», то вам нужен Джой. Joi — единственное программное обеспечение для планирования мероприятий, которое может избавить вас от боли в работе с электронными таблицами. Уникальная архитектура Joi означа...
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla — это универсальная платформа для маркетинга и регистрации мероприятий, которая помогает организаторам мероприятий создавать фирменные веб-сайты мероприятий, продавать билеты, обрабатывать платежи, управлять участниками, рекламировать мероприятия в Интернете и многое другое в одном месте....
Agorify
agorify.com
Agorify находится в авангарде демократизации технологий проведения мероприятий, руководствуясь нашей верой в то, что высококачественные и эффективные решения для управления мероприятиями должны быть доступными и недорогими. Наша платформа является отражением этого обязательства, предлагая ряд функци...
Planning Pod
planningpod.com
Универсальное программное обеспечение для управления мероприятиями №1 для организаторов мероприятий и площадок. Узнайте, как более 20 тысяч профессионалов экономят более 62 часов в месяц и оптимизируют процессы и коммуникации с помощью нашего комплексного программного обеспечения для онлайн-управле...
Eventene
eventene.com
Eventene — это универсальная система управления событиями для создания, организации и проведения всех ваших мероприятий на единой платформе. Независимо от того, являются ли ваши мероприятия личными, виртуальными или гибридными, Eventene предлагает самое современное, гибкое и масштабируемое решение.
Hubilo
hubilo.com
Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных меропри...
Eventee
eventee.co
Благодаря интуитивно понятному и красивому интерфейсу мобильного и веб-приложения наши клиенты могут охватить более 70 % пользователей на одно мероприятие. Функции Eventee позволяют вам эффективно управлять мероприятием, повышать вовлеченность посетителей и улучшать общее впечатление от мероприятия....
Grip Events
grip.events
Grip — это платформа для проведения мероприятий на базе искусственного интеллекта, созданная для деловых отношений. Это помогает организаторам мероприятий, таким как SXSW, RX и Clarion Events, устанавливать, поддерживать и отслеживать отношения между участниками на нескольких мероприятиях.
EventCreate
eventcreate.com
Создайте красивый сайт мероприятия за считанные минуты. Создайте веб-сайт мероприятия, собирайте регистраций, продавайте билеты и рекламируйте свое мероприятие в Интернете. Надежный и безопасный. Нам доверяют более 1 000 000 человек по всему миру, включая специалистов по планированию из Nike, MIT и ...
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay — это инструмент планирования выставок, управления проектами и совместной работы для менеджеров выставок, экспонентов и команд мероприятий.
HeySummit
heysummit.com
С HeySummit ваша страсть окажется в центре внимания. Встречайте универсальную платформу, которая воплотит в жизнь ваши виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Пришло время расширить свою аудиторию и монетизировать свою страсть. Для больших и малых событий, а также для всего, что между ними. Орг...
Attendease
attendease.com
Передовое программное обеспечение для управления корпоративными мероприятиями и планированием встреч. Attendease — это идеальное решение для управления мероприятиями для планировщиков и организаторов встреч. Наша платформа охватывает все аспекты образа жизни вашего мероприятия: от личного до гибридн...
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — это надежное и настраиваемое решение для мероприятий любого размера, включая живые, гибридные и виртуальные 3D/2D. Это спонсоро-ориентированная платформа с более чем 150 функциями и настройками, созданная для автоматизации мероприятий. Наша платформа упрощает управление на каждом этапе...
Eventeny
eventeny.com
Комплексное программное обеспечение для управления мероприятиями, предлагающее решения для интерактивного масштабируемого картографирования, электронной подписи контрактов, комплексного управления билетами/кассами, рабочих процессов подачи заявок на артистов/продавцов/экспонентов, отслеживания смен ...
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot расширяет возможности принятия решений на основе данных с помощью аналитики в реальном времени, легко интегрированной с функциями управления проектами и совместной работы. Благодаря комплексному механизму бизнес-аналитики в своей основе Slingshot предлагает пользователям прямую ссылку на и...
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations предлагает мощное онлайн-программное обеспечение для планирования и управления мероприятиями для площадок проведения мероприятий, кейтеринговых компаний и специалистов по организации мероприятий. Планирование мероприятий. Не беспокойтесь о документах Word, электронных письмах и поиск...
Evenium
corp.evenium.com
Evenium предоставляет интуитивно понятную технологию, позволяющую легко управлять своими мероприятиями, одновременно обеспечивая более качественный и увлекательный опыт для ваших посетителей. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя при этом данные ...
Perfect Venue
perfectvenue.com
Начните БЕСПЛАТНУЮ ПРОБНУЮ ПРОБНУЮ версию сегодня на PerfectVenue.com! Кредитная карта не требуется. Perfect Venue помогает независимым ресторанам, гостиничным группам и заведениям всех типов, предоставляя простую в использовании и доступную систему, которая оптимизирует процесс продаж мероприятий. ...
Eventtia
eventtia.com
Eventtia — это универсальная платформа для управления мероприятиями, помогающая крупным корпорациям создавать уникальные индивидуальные, гибридные и виртуальные мероприятия. Настраиваемые функции Eventtia и интеграция API позволяют ведущим мировым компаниям эффективно управлять участниками, создават...
Event Staff
eventstaffapp.com
От свадеб до Суперкубка — приложение Event Staff помогло компаниям, занимающимся организацией мероприятий, оптимизировать график работы своего персонала и успешно провести более 150 000 мероприятий. Наше программное обеспечение помогает упростить управление мероприятиями с помощью текстовых сообщени...
Expofp
expofp.com
Программное обеспечение для управления планами этажей для выставок, выставок и торговых выставок. Создайте свой план зала с помощью 3D-карты, интерактивного списка экспонентов, встроенной аналитики, поиска по стенду, категории, названию компании и т. д.
Sessionize
sessionize.com
Sessionize — это разумный способ организовать прием докладов, планирование и управление докладчиками.
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor — ведущее облачное программное обеспечение для управления мероприятиями, которое помогает брендам оптимизировать и централизовать все основные процессы планирования мероприятий и маркетинга. Компании из списка Fortune 500 и быстрорастущие стартапы используют нас в качестве общекорпорати...
Map D
mapdevents.com
Map Dynamics теперь называется Map D — самое простое решение для продажи и проведения вашего следующего мероприятия. Упростите продажи на стенде и исключите сложную логистику мероприятий из своего списка дел с помощью Map D. Все функции планирования мероприятий, необходимые для управления и проведен...
Groupize
groupize.com
Groupize — лучшее решение для современного управления собраниями. Благодаря простой в использовании комплексной платформе, предназначенной для групп, встреч и мероприятий любого масштаба, Groupize объединяет поездки, расходы и соответствие нормативным требованиям, одновременно предоставляя великолеп...
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent — это универсальное программное обеспечение для управления мероприятиями, созданное для современных планировщиков и организаторов мероприятий. Независимо от того, являетесь ли вы небольшой группой волонтеров или крупной организацией, занимающейся мероприятиями, с помощью ClearEvent вы мож...
eventPower
eventpower.com
eventPower предоставляет производителям мероприятий мощное индивидуальное решение для онлайн-регистрации и регистрации на месте. Система предлагается как услуга «сделай сам» или индивидуальное комплексное решение.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves — это решение для управления конференциями для исследователей и организаторов мероприятий. С Fourwaves вы можете легко управлять любым научным мероприятием, от виртуальных стендовых сессий до глобальных конференций. Некоторые функции включают в себя: - Конструктор веб-сайтов мероприятий - ...
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium упрощает проведение живых, гибридных и виртуальных мероприятий и максимизирует ценность онлайн-обучения с помощью единой гибкой платформы, предназначенной для отражения взаимодействия людей, идей и знаний. Программным продуктам компании доверяют более 900 организаций, ориентированных на конт...
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus — это платформа маркетинга событий нового поколения, созданная с нуля для сбора, анализа и использования беспрецедентного количества данных для значительно более эффективных мероприятий и конференций. Будучи настоящей SaaS-платформой, RainFocus упрощает регистрацию мероприятий, управление ...
Cooltix
cooltix.hu
Билеты для вашего роста — продавайте билеты проще, чем когда-либо, с самой низкой комиссией! - Уникальная персонализированная страница для вашего мероприятия - Простая в использовании платформа, на которой вы можете управлять своими мероприятиями - Инструмент отчетности и анализа для отслеживания эф...
InEvent
inevent.com
InEvent состоит из профессионалов в области организации мероприятий и специалистов по аудио/видео, вдохновленных расширять границы вебинаров и технологий проведения мероприятий. Наш продукт предоставляет корпоративным компаниям выдающиеся возможности, предоставляя им нестандартное решение для создан...
Explara
explara.com
Explara помогает творческим предпринимателям и малому бизнесу монетизировать мероприятия, онлайн-продажи, участие в сообществе и краудфандинг.
QuickStaff
quickstaffpro.com
Quickstaff Pro — это простое в использовании программное обеспечение для планирования, созданное специально для специалистов по организации мероприятий в сфере концертной экономики. Поскольку персонал должен быть «приглашен» и «принят» на каждое выступление, обычные инструменты планирования не работ...
Event Smart
eventsmart.com
Организуйте неограниченное количество мероприятий и бесплатно продавайте неограниченное количество платных билетов в вашей стране и валюте на своем собственном веб-сайте Event Smart.
Eventplanner
eventplanner.net
eventplanner.net упрощает организацию необычных мероприятий для каждого. В нашем программном обеспечении для мероприятий есть все необходимые инструменты для планирования по-настоящему запоминающихся мероприятий – и все это в одном удобном месте! Наша платформа позволяет вам найти лучших поставщиков...
EventOnline
eventonline.be
EventOPS — это веб-программное обеспечение, предназначенное для менеджеров мероприятий, продавцов и дизайнеров мероприятий любого масштаба.
Event Logic
eventlogic.se
В мире, который становится все более цифровым, мы верим в необходимость изменения и изменения способов поиска, планирования и проведения встреч, мероприятий и конференций. Мы делаем это, гарантируя, что мы понимаем организаторов мероприятий и самые сложные задачи их организаций в стремлении создать ...
Reposite
reposite.io
Reposite — это ведущий в отрасли инструмент планирования, который способствует поиску поставщиков и упрощает координацию групповых планировщиков.
RSVPify
rsvpify.com
Ведущая онлайн-платформа для продажи билетов и управления мероприятиями, которой доверяют 30 % компаний из списка Fortune 500. Легко управляйте большими и малыми мероприятиями и держите в центре внимания свой бренд. Мощные функции, включая приглашения по электронной почте, онлайн-регистрацию и ответ...
Bloomerang Volunteer
bloomerang.co
Bloomerang Volunteer (ранее InitLive) предлагает комплексное решение для управления персоналом и волонтерами для программ и мероприятий. Решение Bloomerang Volunteer оптимизирует набор персонала и волонтеров, планирование, управление и коммуникацию через веб-сайты и мобильные приложения. Идеально по...
EventBookings
eventbookings.com
EventBookings — это простое и удобное в использовании решение для продажи билетов на мероприятия любого типа и размера. Зарегистрируйтесь, проведите свое первое мероприятие в прямом эфире и продавайте билеты онлайн.
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic понимает потребности индустрии встреч, как никакая другая технологическая компания. Основанная в 1997 году, мы уже почти 25 лет держим руку на пульсе технологий проведения мероприятий. Наш обширный набор программного обеспечения и услуг поддерживает организаторов мероприятий во всех аспек...