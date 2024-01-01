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Программное обеспечение для планирования мероприятий - Самые популярные приложения - Ангола
Программное обеспечение для планирования мероприятий эффективно обрабатывает операционные аспекты организации конференций или мероприятий, охватывая такие задачи, как создание расписаний, распределение ресурсов сотрудников, отслеживание расходов и платежей, а также разработка макетов выставок. Организаторы мероприятий используют эти программные решения в сочетании с другими инструментами управления мероприятиями, такими как системы регистрации и продажи билетов или программное обеспечение для мобильных приложений для проведения мероприятий, чтобы обеспечить беспрепятственную координацию и проведение мероприятий. Благодаря интеграции различных функций программное обеспечение для планирования мероприятий оптимизирует весь процесс управления мероприятиями, позволяя планировщикам сосредоточиться на предоставлении участникам исключительных впечатлений.
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Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Су...
Whova
whova.com
Whova — это комплексное решение для управления мероприятиями, которое делает мероприятия современными и модными, эффективно привлекает и вовлекает посетителей, а также помогает организаторам мероприятий сэкономить время на управлении логистикой мероприятий. Платформа Whova состоит из отмеченного наг...
Wrike
wrike.com
Wrike — самая мощная платформа для управления работой. Wrike, созданный для команд и организаций, желающих сотрудничать, творить и превосходить каждый день, объединяет всех и вся работу в одном месте, чтобы устранить сложность, повысить производительность и освободить людей, чтобы они могли сосредот...
Cvent
cvent.com
Cvent предоставляет универсальную платформу для любого мероприятия и любого мероприятия. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя вам данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Будь то очное, виртуальное или гибр...
Tripleseat
tripleseat.com
Все, что вам нужно для частных мероприятий в вашем ресторане, отеле или уникальном месте, на единой платформе продаж и мероприятий. Поскольку не бывает двух одинаковых событий, вам нужна платформа для управления событиями, которая сможет работать в таком же быстром темпе, как и вы. Tripleseat упроща...
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage — это комплексное программное обеспечение для управления мероприятиями, позволяющее планировать и проводить личные, виртуальные и гибридные мероприятия от начала до конца с большей эффективностью и результативностью. Zoho Backstage предлагает все необходимое для развития вашего меропр...
Aisle Planner
aisleplanner.com
Простое, мощное и комплексное программное решение для современных профессионалов в сфере организации мероприятий.
Agorify
agorify.com
Agorify находится в авангарде демократизации технологий проведения мероприятий, руководствуясь нашей верой в то, что высококачественные и эффективные решения для управления мероприятиями должны быть доступными и недорогими. Наша платформа является отражением этого обязательства, предлагая ряд функци...
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla — это универсальная платформа для маркетинга и регистрации мероприятий, которая помогает организаторам мероприятий создавать фирменные веб-сайты мероприятий, продавать билеты, обрабатывать платежи, управлять участниками, рекламировать мероприятия в Интернете и многое другое в одном месте....
Joi
joi.events
Вы тратите часы вручную на обновление таблиц и документов при планировании мероприятий? Если ответ «да», то вам нужен Джой. Joi — единственное программное обеспечение для планирования мероприятий, которое может избавить вас от боли в работе с электронными таблицами. Уникальная архитектура Joi означа...
Planning Pod
planningpod.com
Универсальное программное обеспечение для управления мероприятиями №1 для организаторов мероприятий и площадок. Узнайте, как более 20 тысяч профессионалов экономят более 62 часов в месяц и оптимизируют процессы и коммуникации с помощью нашего комплексного программного обеспечения для онлайн-управле...
Eventene
eventene.com
Eventene — это универсальная система управления событиями для создания, организации и проведения всех ваших мероприятий на единой платформе. Независимо от того, являются ли ваши мероприятия личными, виртуальными или гибридными, Eventene предлагает самое современное, гибкое и масштабируемое решение.
Hubilo
hubilo.com
Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных меропри...
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay — это инструмент планирования выставок, управления проектами и совместной работы для менеджеров выставок, экспонентов и команд мероприятий.
HeySummit
heysummit.com
С HeySummit ваша страсть окажется в центре внимания. Встречайте универсальную платформу, которая воплотит в жизнь ваши виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Пришло время расширить свою аудиторию и монетизировать свою страсть. Для больших и малых событий, а также для всего, что между ними. Орг...
Eventee
eventee.co
Благодаря интуитивно понятному и красивому интерфейсу мобильного и веб-приложения наши клиенты могут охватить более 70 % пользователей на одно мероприятие. Функции Eventee позволяют вам эффективно управлять мероприятием, повышать вовлеченность посетителей и улучшать общее впечатление от мероприятия....
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop — это настоящая комплексная платформа для локального, виртуального и гибридного управления событиями и взаимодействия. PheedLoop поддерживает все: от встроенной потоковой передачи, виртуальных выставочных залов, печати бейджей, регистрации, синхронизированных порталов докладчиков/экспонент...
EventCreate
eventcreate.com
Создайте красивый сайт мероприятия за считанные минуты. Создайте веб-сайт мероприятия, собирайте регистраций, продавайте билеты и рекламируйте свое мероприятие в Интернете. Надежный и безопасный. Нам доверяют более 1 000 000 человек по всему миру, включая специалистов по планированию из Nike, MIT и ...
Eventeny
eventeny.com
Комплексное программное обеспечение для управления мероприятиями, предлагающее решения для интерактивного масштабируемого картографирования, электронной подписи контрактов, комплексного управления билетами/кассами, рабочих процессов подачи заявок на артистов/продавцов/экспонентов, отслеживания смен ...
Evenium
corp.evenium.com
Evenium предоставляет интуитивно понятную технологию, позволяющую легко управлять своими мероприятиями, одновременно обеспечивая более качественный и увлекательный опыт для ваших посетителей. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя при этом данные ...
Grip Events
grip.events
Grip — это платформа для проведения мероприятий на базе искусственного интеллекта, созданная для деловых отношений. Это помогает организаторам мероприятий, таким как SXSW, RX и Clarion Events, устанавливать, поддерживать и отслеживать отношения между участниками на нескольких мероприятиях.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — это надежное и настраиваемое решение для мероприятий любого размера, включая живые, гибридные и виртуальные 3D/2D. Это спонсоро-ориентированная платформа с более чем 150 функциями и настройками, созданная для автоматизации мероприятий. Наша платформа упрощает управление на каждом этапе...
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor — ведущее облачное программное обеспечение для управления мероприятиями, которое помогает брендам оптимизировать и централизовать все основные процессы планирования мероприятий и маркетинга. Компании из списка Fortune 500 и быстрорастущие стартапы используют нас в качестве общекорпорати...
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot расширяет возможности принятия решений на основе данных с помощью аналитики в реальном времени, легко интегрированной с функциями управления проектами и совместной работы. Благодаря комплексному механизму бизнес-аналитики в своей основе Slingshot предлагает пользователям прямую ссылку на и...
Map D
mapdevents.com
Map Dynamics теперь называется Map D — самое простое решение для продажи и проведения вашего следующего мероприятия. Упростите продажи на стенде и исключите сложную логистику мероприятий из своего списка дел с помощью Map D. Все функции планирования мероприятий, необходимые для управления и проведен...
Perfect Venue
perfectvenue.com
Начните БЕСПЛАТНУЮ ПРОБНУЮ ПРОБНУЮ версию сегодня на PerfectVenue.com! Кредитная карта не требуется. Perfect Venue помогает независимым ресторанам, гостиничным группам и заведениям всех типов, предоставляя простую в использовании и доступную систему, которая оптимизирует процесс продаж мероприятий. ...
Groupize
groupize.com
Groupize — лучшее решение для современного управления собраниями. Благодаря простой в использовании комплексной платформе, предназначенной для групп, встреч и мероприятий любого масштаба, Groupize объединяет поездки, расходы и соответствие нормативным требованиям, одновременно предоставляя великолеп...
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent — это универсальное программное обеспечение для управления мероприятиями, созданное для современных планировщиков и организаторов мероприятий. Независимо от того, являетесь ли вы небольшой группой волонтеров или крупной организацией, занимающейся мероприятиями, с помощью ClearEvent вы мож...
eventPower
eventpower.com
eventPower предоставляет производителям мероприятий мощное индивидуальное решение для онлайн-регистрации и регистрации на месте. Система предлагается как услуга «сделай сам» или индивидуальное комплексное решение.
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium упрощает проведение живых, гибридных и виртуальных мероприятий и максимизирует ценность онлайн-обучения с помощью единой гибкой платформы, предназначенной для отражения взаимодействия людей, идей и знаний. Программным продуктам компании доверяют более 900 организаций, ориентированных на конт...
Attendease
attendease.com
Передовое программное обеспечение для управления корпоративными мероприятиями и планированием встреч. Attendease — это идеальное решение для управления мероприятиями для планировщиков и организаторов встреч. Наша платформа охватывает все аспекты образа жизни вашего мероприятия: от личного до гибридн...
Eventtia
eventtia.com
Eventtia — это универсальная платформа для управления мероприятиями, помогающая крупным корпорациям создавать уникальные индивидуальные, гибридные и виртуальные мероприятия. Настраиваемые функции Eventtia и интеграция API позволяют ведущим мировым компаниям эффективно управлять участниками, создават...
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus — это платформа маркетинга событий нового поколения, созданная с нуля для сбора, анализа и использования беспрецедентного количества данных для значительно более эффективных мероприятий и конференций. Будучи настоящей SaaS-платформой, RainFocus упрощает регистрацию мероприятий, управление ...
Cooltix
cooltix.hu
Билеты для вашего роста — продавайте билеты проще, чем когда-либо, с самой низкой комиссией! - Уникальная персонализированная страница для вашего мероприятия - Простая в использовании платформа, на которой вы можете управлять своими мероприятиями - Инструмент отчетности и анализа для отслеживания эф...
InEvent
inevent.com
InEvent состоит из профессионалов в области организации мероприятий и специалистов по аудио/видео, вдохновленных расширять границы вебинаров и технологий проведения мероприятий. Наш продукт предоставляет корпоративным компаниям выдающиеся возможности, предоставляя им нестандартное решение для создан...
Event Staff
eventstaffapp.com
От свадеб до Суперкубка — приложение Event Staff помогло компаниям, занимающимся организацией мероприятий, оптимизировать график работы своего персонала и успешно провести более 150 000 мероприятий. Наше программное обеспечение помогает упростить управление мероприятиями с помощью текстовых сообщени...
Explara
explara.com
Explara помогает творческим предпринимателям и малому бизнесу монетизировать мероприятия, онлайн-продажи, участие в сообществе и краудфандинг.
Sessionize
sessionize.com
Sessionize — это разумный способ организовать прием докладов, планирование и управление докладчиками.
QuickStaff
quickstaffpro.com
Quickstaff Pro — это простое в использовании программное обеспечение для планирования, созданное специально для специалистов по организации мероприятий в сфере концертной экономики. Поскольку персонал должен быть «приглашен» и «принят» на каждое выступление, обычные инструменты планирования не работ...
Event Smart
eventsmart.com
Организуйте неограниченное количество мероприятий и бесплатно продавайте неограниченное количество платных билетов в вашей стране и валюте на своем собственном веб-сайте Event Smart.
Eventplanner
eventplanner.net
eventplanner.net упрощает организацию необычных мероприятий для каждого. В нашем программном обеспечении для мероприятий есть все необходимые инструменты для планирования по-настоящему запоминающихся мероприятий – и все это в одном удобном месте! Наша платформа позволяет вам найти лучших поставщиков...
EventOnline
eventonline.be
EventOPS — это веб-программное обеспечение, предназначенное для менеджеров мероприятий, продавцов и дизайнеров мероприятий любого масштаба.
Event Logic
eventlogic.se
В мире, который становится все более цифровым, мы верим в необходимость изменения и изменения способов поиска, планирования и проведения встреч, мероприятий и конференций. Мы делаем это, гарантируя, что мы понимаем организаторов мероприятий и самые сложные задачи их организаций в стремлении создать ...
Reposite
reposite.io
Reposite — это ведущий в отрасли инструмент планирования, который способствует поиску поставщиков и упрощает координацию групповых планировщиков.
RSVPify
rsvpify.com
Ведущая онлайн-платформа для продажи билетов и управления мероприятиями, которой доверяют 30 % компаний из списка Fortune 500. Легко управляйте большими и малыми мероприятиями и держите в центре внимания свой бренд. Мощные функции, включая приглашения по электронной почте, онлайн-регистрацию и ответ...
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations предлагает мощное онлайн-программное обеспечение для планирования и управления мероприятиями для площадок проведения мероприятий, кейтеринговых компаний и специалистов по организации мероприятий. Планирование мероприятий. Не беспокойтесь о документах Word, электронных письмах и поиск...
Bloomerang Volunteer
bloomerang.co
Bloomerang Volunteer (ранее InitLive) предлагает комплексное решение для управления персоналом и волонтерами для программ и мероприятий. Решение Bloomerang Volunteer оптимизирует набор персонала и волонтеров, планирование, управление и коммуникацию через веб-сайты и мобильные приложения. Идеально по...
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves — это решение для управления конференциями для исследователей и организаторов мероприятий. С Fourwaves вы можете легко управлять любым научным мероприятием, от виртуальных стендовых сессий до глобальных конференций. Некоторые функции включают в себя: - Конструктор веб-сайтов мероприятий - ...
EventBookings
eventbookings.com
EventBookings — это простое и удобное в использовании решение для продажи билетов на мероприятия любого типа и размера. Зарегистрируйтесь, проведите свое первое мероприятие в прямом эфире и продавайте билеты онлайн.
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic понимает потребности индустрии встреч, как никакая другая технологическая компания. Основанная в 1997 году, мы уже почти 25 лет держим руку на пульсе технологий проведения мероприятий. Наш обширный набор программного обеспечения и услуг поддерживает организаторов мероприятий во всех аспек...
Expofp
expofp.com
Программное обеспечение для управления планами этажей для выставок, выставок и торговых выставок. Создайте свой план зала с помощью 3D-карты, интерактивного списка экспонентов, встроенной аналитики, поиска по стенду, категории, названию компании и т. д.