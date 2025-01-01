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Организация мероприятий и подбор игроков
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Организация мероприятий и подбор игроков - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для организации сетей и поиска партнеров служит для связи участников мероприятия друг с другом, а также со спонсорами или потенциальными клиентами во время мероприятия. Обычно организаторы мероприятий приобретают и развертывают эти сетевые платформы и платформы для поиска партнеров для использования участниками до или во время таких мероприятий, как выставки или конференции. Это программное обеспечение часто используется представителями бизнеса и продаж для повышения эффективности их участия в конференциях и выставках. Организаторы мероприятий используют сетевое программное обеспечение и программное обеспечение для поиска партнеров, чтобы повысить посещаемость, повысить вовлеченность посетителей и повысить общую ценность мероприятий. Ключевые функции часто включают планирование встреч, видеоконференции и функции частного чата. Некоторые продукты включают в себя алгоритм подбора игроков на основе искусственного интеллекта, который автоматически идентифицирует участников, разделяющих схожие интересы.

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ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp - это облачная платформа для управления проектами, предлагающая инструменты для планирования, организации и сотрудничества в командах.

monday.com

monday.com

monday.com

Monday.com — инструмент управления проектами, позволяющий организациям эффективно управлять задачами, проектами и сотрудничеством команд.

Whova

Whova

whova.com

Whova — это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для планирования, регистрации и взаимодействия с участниками на мероприятиях.

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent — это приложение для управления событиями, которое упрощает планирование и анализ мероприятий любого типа и формата.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, включая голосовые и цифровые каналы, а также инструменты для самообслуживания.

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Airmeet - это платформа для проведения виртуальных событий и встреч, предлагающая интерактивные функции и возможности настройки для пользователей.

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo — это платформа для управления событиями, обеспечивающая поддержку планирования и организации живых, виртуальных и гибридных мероприятий.

Brella

Brella

brella.io

Brella — платформа для проведения оффлайн, гибридных и виртуальных мероприятий, обеспечивающая качественное сетевое взаимодействие и аналитику.

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Swapcard - это платформа для управления мероприятиями с функциями сетевого взаимодействия и анализа данных, предназначенная для организации различных событий.

Agorify

Agorify

agorify.com

Agorify - платформа управления событиями, которая упрощает регистрацию, взаимодействие участников и организацию мероприятий любого размера.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

BigMarker — платформа для вебинаров и виртуальных событий, предлагающая инструменты для интерактивного участия и интеграции с маркетинговыми системами.

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Goldcast - платформа для управления B2B мероприятиями, позволяющая организовывать вебинары и события, обеспечивая интерактивность и аналитику.

Webex Events

Webex Events

socio.events

Webex Events — платформа для управления мероприятиями, поддерживающая виртуальные, гибридные и очные события с функциями регистрации, проверки и стриминга.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Hubilo - платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для организации виртуальных и личных мероприятий, повышения вовлечения и аналитики.

Grip Events

Grip Events

grip.events

Grip Events - платформа для управления событиями, помогающая организовать взаимодействия между участниками на нескольких мероприятиях.

Zuddl

Zuddl

zuddl.com

Zuddl - платформа для управления событиями, которая поддерживает личные, виртуальные и гибридные мероприятия, обеспечивая настройку и управление из одного места.

Fourwaves

Fourwaves

fourwaves.com

Fourwaves - это решение для управления научными мероприятиями, включая создание сайтов, регистрацию, управление абстрактами и рецензирования.

Notified

Notified

notified.com

Приложение Notified позволяет планировать и управлять мероприятиями любого формата, облегчая регистрацию, взаимодействие участников и анализ данных.

Canapii

Canapii

canapii.com

Canapii — платформа управления событиями, которая помогает организовывать личные, гибридные и виртуальные мероприятия с удобными инструментами для работы с билетами и аналитикой.

Nouri

Nouri

nouri.ai

Nouri - платформа для организации мероприятий, обеспечивающая общение участников, возможность регистрации и аналитику в реальном времени.

Orbiit

Orbiit

orbiit.ai

Orbiit — это платформа для организации персонализированных сетевых встреч между участниками, автоматизирующая общение, сопоставление и анализ отзывов.

inwink

inwink

inwink.com

inwink — это B2B маркетинговая SaaS-платформа для организации мероприятий и создания онлайн-сообществ с безопасным централизованным управлением данными.

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Организация мероприятий и подбор игроков - Самые популярные приложения - WebCatalog