Организация мероприятий и подбор игроков - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение для организации сетей и поиска партнеров служит для связи участников мероприятия друг с другом, а также со спонсорами или потенциальными клиентами во время мероприятия. Обычно организаторы мероприятий приобретают и развертывают эти сетевые платформы и платформы для поиска партнеров для использования участниками до или во время таких мероприятий, как выставки или конференции. Это программное обеспечение часто используется представителями бизнеса и продаж для повышения эффективности их участия в конференциях и выставках. Организаторы мероприятий используют сетевое программное обеспечение и программное обеспечение для поиска партнеров, чтобы повысить посещаемость, повысить вовлеченность посетителей и повысить общую ценность мероприятий. Ключевые функции часто включают планирование встреч, видеоконференции и функции частного чата. Некоторые продукты включают в себя алгоритм подбора игроков на основе искусственного интеллекта, который автоматически идентифицирует участников, разделяющих схожие интересы.
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Orbiit
orbiit.ai
Orbiit — это SaaS-платформа для поиска партнеров на базе искусственного интеллекта, обеспечивающая масштабное внедрение курируемых проектов. Организации могут беспрепятственно приглашать аудиторию по своему выбору участвовать в регулярных, персонализированных соединениях один на один или в группах коллег, а Orbiit берет на себя всю коммуникацию, сопоставление, планирование, сбор отзывов и аналитику. Ведущие компании и сообщества (например, Atlassian, First Round Capital, Medical Alley Association и т. д.), использующие Orbiit, сообщают о 87 NPS, ощутимых результатах для участников и высокой рентабельности инвестиций в эти связи.
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai — единственная платформа для проведения мероприятий, которая создает сообщество и облегчает налаживание связей! Геймифицируйте свое мероприятие, используйте соединения с поддержкой искусственного интеллекта, общайтесь в чате с участниками или персоналом.
Grip Events
grip.events
Grip Events - платформа для управления событиями, помогающая организовать взаимодействия между участниками на нескольких мероприятиях.
Agorify
agorify.com
Agorify - платформа управления событиями, которая упрощает регистрацию, взаимодействие участников и организацию мероприятий любого размера.
Brella
brella.io
Brella — платформа для проведения оффлайн, гибридных и виртуальных мероприятий, обеспечивающая качественное сетевое взаимодействие и аналитику.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves - это решение для управления научными мероприятиями, включая создание сайтов, регистрацию, управление абстрактами и рецензирования.
Notified
notified.com
Notified Event Cloud предоставляет самую полную в мире комплексную технологию обработки событий и сопутствующие услуги, позволяющие создавать события и управлять ими. Управляйте всем жизненным циклом ваших мероприятий, независимо от их местоположения, формата, размера или продолжительности — от отдельных сеансов до постоянных мероприятий. Notified позволяет организаторам мероприятий, маркетологам и специалистам по связям с общественностью создавать захватывающие впечатления, стимулировать вовлечение, извлекать прибыльную информацию и максимизировать рентабельность инвестиций с помощью одной платформы. - Личные мероприятия: оптимизируйте и автоматизируйте регистрацию и внутренние процессы, от запроса документов до создания повестки дня. - Виртуальные мероприятия: обеспечьте захватывающий цифровой опыт с помощью фирменных вестибюлей, надежных инструментов взаимодействия и встроенного решения для веб-трансляции. - Гибридные мероприятия: поднимите общий опыт на новую высоту с помощью комплексных технологий проведения мероприятий, мобильных приложений и услуг по производству на месте. Создавайте захватывающие впечатления от бренда - во времени и пространстве. Удивляйте и радуйте своих посетителей уникальными, тщательно подобранными впечатлениями. Создайте цифровой опыт, который расскажет вашу историю и отразит ваш бренд. - Единообразное и индивидуальное взаимодействие с брендом – адаптивное и 3D – Гибкий контент и программирование – в реальном времени, в режиме реального времени и по запросу – Бесшовное сочетание личных и цифровых каналов – Масштабируемость от 500 до 200 000+ участников Поднимите вовлеченность на новую высоту Повысьте вовлеченность и выстраивайте значимые связи, выходящие за рамки живого дня мероприятия, а также во времени и пространстве. Наполните свое сообщество программами до, во время и после мероприятия. - Объединяйте участников с другими участниками и спонсорами с помощью поиска партнеров на основе искусственного интеллекта. - Видеочат с другими участниками 1:1 или в группе. - Отслеживайте разговоры в социальных каналах с помощью социальных хабов. - Максимизируйте вовлеченность участников, где бы они ни находились, с помощью мощного приложения для мероприятий. значимое взаимодействие с помощью геймификации и бейджинга. Получите полезную информацию и максимизируйте рентабельность инвестиций. Получите информацию, необходимую для достижения бизнес-результатов, с помощью единого источника унифицированных данных о событиях. Ваши данные — это инструмент проектирования, позволяющий предоставить участникам незабываемые впечатления. Мощный портал аналитики и отчетности интегрируется с вашим стеком маркетинговых технологий и предоставляет вам показатели и информацию о вашей аудитории в режиме реального времени. Управление сложными мероприятиями стало проще. Укрепите совместную работу на мероприятиях и масштабируйте свою команду с помощью платформы, которая оптимизирует и автоматизирует ваши серверные процессы. Никаких дублирующих усилий, присущих виртуальным или личностно-ориентированным технологическим решениям для проведения мероприятий. - Регистрируйте участников - Управляйте спикерами, экспонентами и спонсорами - Предоставляйте и курируйте контент - Привлекайте свое сообщество
inwink
inwink.com
inwink — это SaaS-платформа BtoB-маркетинга, которая позволяет компаниям демонстрировать свои бренды и привлекать аудиторию посредством: — личных, онлайн-мероприятий и гибридных мероприятий; - постоянно действующие онлайн-сообщества на специализированных веб-сайтах; - централизованные, высокозащищенные данные, строго разделенные по клиентам. - собственное мобильное приложение, посвященное вашему событию или сообществу. Пионер в области технологий управления событиями с 2015 года, inwink сегодня представляет собой комплексное маркетинговое решение BtoB на 360°, используемое более чем 180 предприятиями, предприятиями и организациями. Платформа inwink широко известна своей функциональной мощью и гибкостью, масштабируемостью и безопасностью. Подробнее на www.inwink.com/en/
Canapii
canapii.com
Отмеченная наградами платформа управления мероприятиями Canapii предназначена для организаций любого размера и позволяет проводить уникальные и увлекательные личные, гибридные и виртуальные мероприятия. Наши цифровые инструменты и решения, от покупки онлайн-билетов до регистрации на месте и аналитики после мероприятия, позволяют вам оптимизировать всю организацию вашего мероприятия — и все это в одном месте. Canapii состоит из глобальной команды страстных профессионалов в области организации мероприятий, объединенных общими ценностями. Мы заботимся о создании инновационных мероприятий, постоянных отношениях и значимых связях среди наших клиентов и товарищей по команде по всему миру.
Cvent
cvent.com
Cvent — это приложение для управления событиями, которое упрощает планирование и анализ мероприятий любого типа и формата.
Webex Events
socio.events
Webex Events (ранее Socio) — это комплексная платформа управления событиями, обеспечивающая захватывающие, интуитивно понятные и инклюзивные виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Поднимите планку с помощью приложений для мероприятий, гибкой регистрации, регистрации и печати бейджей, поиска потенциальных клиентов и технологии потокового вещания. Webex Events сочетает гибкость с простотой использования, поэтому организаторы могут проводить увлекательные мероприятия, соответствующие их целям, независимо от типа мероприятия или организации. Узнайте больше на сайтеsocia.events.
monday.com
monday.com
Monday.com — инструмент управления проектами, позволяющий организациям эффективно управлять задачами, проектами и сотрудничеством команд.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast - платформа для управления B2B мероприятиями, позволяющая организовывать вебинары и события, обеспечивая интерактивность и аналитику.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard - это платформа для управления мероприятиями с функциями сетевого взаимодействия и анализа данных, предназначенная для организации различных событий.
Whova
whova.com
Whova — это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для планирования, регистрации и взаимодействия с участниками на мероприятиях.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo - платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для организации виртуальных и личных мероприятий, повышения вовлечения и аналитики.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl - платформа для управления событиями, которая поддерживает личные, виртуальные и гибридные мероприятия, обеспечивая настройку и управление из одного места.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, включая голосовые и цифровые каналы, а также инструменты для самообслуживания.
ClickUp
clickup.com
ClickUp - это облачная платформа для управления проектами, предлагающая инструменты для планирования, организации и сотрудничества в командах.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — это платформа для управления событиями, обеспечивающая поддержку планирования и организации живых, виртуальных и гибридных мероприятий.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker — платформа для вебинаров и виртуальных событий, предлагающая инструменты для интерактивного участия и интеграции с маркетинговыми системами.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet - это платформа для проведения виртуальных событий и встреч, предлагающая интерактивные функции и возможности настройки для пользователей.
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