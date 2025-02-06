Организация мероприятий и подбор игроков - Самые популярные приложения - Шпицберген и Ян-Майен

Notified

notified.com

Notified Event Cloud предоставляет самую полную в мире комплексную технологию обработки событий и сопутствующие услуги, позволяющие создавать события и управлять ими. Управляйте всем жизненным циклом ваших мероприятий, независимо от их местоположения, формата, размера или продолжительности — от отдельных сеансов до постоянных мероприятий. Notified позволяет организаторам мероприятий, маркетологам и специалистам по связям с общественностью создавать захватывающие впечатления, стимулировать вовлечение, извлекать прибыльную информацию и максимизировать рентабельность инвестиций с помощью одной платформы. - Личные мероприятия: оптимизируйте и автоматизируйте регистрацию и внутренние процессы, от запроса документов до создания повестки дня. - Виртуальные мероприятия: обеспечьте захватывающий цифровой опыт с помощью фирменных вестибюлей, надежных инструментов взаимодействия и встроенного решения для веб-трансляции. - Гибридные мероприятия: поднимите общий опыт на новую высоту с помощью комплексных технологий проведения мероприятий, мобильных приложений и услуг по производству на месте. Создавайте захватывающие впечатления от бренда - во времени и пространстве. Удивляйте и радуйте своих посетителей уникальными, тщательно подобранными впечатлениями. Создайте цифровой опыт, который расскажет вашу историю и отразит ваш бренд. - Единообразное и индивидуальное взаимодействие с брендом – адаптивное и 3D – Гибкий контент и программирование – в реальном времени, в режиме реального времени и по запросу – Бесшовное сочетание личных и цифровых каналов – Масштабируемость от 500 до 200 000+ участников Поднимите вовлеченность на новую высоту Повысьте вовлеченность и выстраивайте значимые связи, выходящие за рамки живого дня мероприятия, а также во времени и пространстве. Наполните свое сообщество программами до, во время и после мероприятия. - Объединяйте участников с другими участниками и спонсорами с помощью поиска партнеров на основе искусственного интеллекта. - Видеочат с другими участниками 1:1 или в группе. - Отслеживайте разговоры в социальных каналах с помощью социальных хабов. - Максимизируйте вовлеченность участников, где бы они ни находились, с помощью мощного приложения для мероприятий. значимое взаимодействие с помощью геймификации и бейджинга. Получите полезную информацию и максимизируйте рентабельность инвестиций. Получите информацию, необходимую для достижения бизнес-результатов, с помощью единого источника унифицированных данных о событиях. Ваши данные — это инструмент проектирования, позволяющий предоставить участникам незабываемые впечатления. Мощный портал аналитики и отчетности интегрируется с вашим стеком маркетинговых технологий и предоставляет вам показатели и информацию о вашей аудитории в режиме реального времени. Управление сложными мероприятиями стало проще. Укрепите совместную работу на мероприятиях и масштабируйте свою команду с помощью платформы, которая оптимизирует и автоматизирует ваши серверные процессы. Никаких дублирующих усилий, присущих виртуальным или личностно-ориентированным технологическим решениям для проведения мероприятий. - Регистрируйте участников - Управляйте спикерами, экспонентами и спонсорами - Предоставляйте и курируйте контент - Привлекайте свое сообщество