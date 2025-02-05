Организация мероприятий и подбор игроков - Самые популярные приложения - Словения

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Программное обеспечение для организации сетей и поиска партнеров служит для связи участников мероприятия друг с другом, а также со спонсорами или потенциальными клиентами во время мероприятия. Обычно организаторы мероприятий приобретают и развертывают эти сетевые платформы и платформы для поиска партнеров для использования участниками до или во время таких мероприятий, как выставки или конференции. Это программное обеспечение часто используется представителями бизнеса и продаж для повышения эффективности их участия в конференциях и выставках. Организаторы мероприятий используют сетевое программное обеспечение и программное обеспечение для поиска партнеров, чтобы повысить посещаемость, повысить вовлеченность посетителей и повысить общую ценность мероприятий. Ключевые функции часто включают планирование встреч, видеоконференции и функции частного чата. Некоторые продукты включают в себя алгоритм подбора игроков на основе искусственного интеллекта, который автоматически идентифицирует участников, разделяющих схожие интересы.
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monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оценке в $1,9 млрд. Monday.com выиграл премию Webby Award 2020 за продуктивность в категории «Приложения, мобильные устройства и голосовая связь».
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit — это SaaS-платформа для поиска партнеров на базе искусственного интеллекта, обеспечивающая масштабное внедрение курируемых проектов. Организации могут беспрепятственно приглашать аудиторию по своему выбору участвовать в регулярных, персонализированных соединениях один на один или в группах коллег, а Orbiit берет на себя всю коммуникацию, сопоставление, планирование, сбор отзывов и аналитику. Ведущие компании и сообщества (например, Atlassian, First Round Capital, Medical Alley Association и т. д.), использующие Orbiit, сообщают о 87 NPS, ощутимых результатах для участников и высокой рентабельности инвестиций в эти связи.
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai — единственная платформа для проведения мероприятий, которая создает сообщество и облегчает налаживание связей! Геймифицируйте свое мероприятие, используйте соединения с поддержкой искусственного интеллекта, общайтесь в чате с участниками или персоналом.
Grip Events
grip.events
Grip — это платформа для проведения мероприятий на базе искусственного интеллекта, созданная для деловых отношений. Это помогает организаторам мероприятий, таким как SXSW, RX и Clarion Events, устанавливать, поддерживать и отслеживать отношения между участниками на нескольких мероприятиях.
Agorify
agorify.com
Agorify находится в авангарде демократизации технологий проведения мероприятий, руководствуясь нашей верой в то, что высококачественные и эффективные решения для управления мероприятиями должны быть доступными и недорогими. Наша платформа является отражением этого обязательства, предлагая ряд функций, предназначенных для мероприятий любого размера и бюджета: - Решение для киосков самообслуживания: оптимизируйте регистрацию посетителей с помощью нашей интуитивно понятной и эффективной системы киосков. - Приложение для мероприятий: повысьте вовлеченность участников с помощью многофункционального и настраиваемого приложения для мероприятий. - Продажа билетов и регистрация: упростите процесс регистрации с помощью нашей удобной системы продажи билетов. - Поиск потенциальных клиентов: максимизируйте сетевые возможности и отслеживайте взаимодействие с помощью нашей передовой технологии поиска потенциальных клиентов. С Agorify организаторы мероприятий по всему миру получают возможность создавать запоминающиеся и эффективные мероприятия высокого качества и с низкой стоимостью.
Brella
brella.io
Brella — ведущая платформа для проведения личных, гибридных и виртуальных мероприятий. Ведущие мировые конференции и выставки доверяют Brella обеспечение своих мероприятий актуальным контентом, качественным нетворкингом и инновационными возможностями получения дохода. Тщательные аналитические отчеты Brella, охватывающие актуальные темы, намерения покупателей, потребление контента, налаживание связей и взаимодействие, позволяют организаторам мероприятий обеспечивать измеримое воздействие и прозрачную окупаемость инвестиций (ROI) для экспонентов, спонсоров и партнеров — последовательно и легко. В рамках нашей миссии по объединению участников для незабываемых, актуальных и увлекательных встреч, Brella способствовала налаживанию связей между миллионами участников личных, виртуальных и гибридных мероприятий.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves — это решение для управления конференциями для исследователей и организаторов мероприятий. С Fourwaves вы можете легко управлять любым научным мероприятием, от виртуальных стендовых сессий до глобальных конференций. Некоторые функции включают в себя: - Конструктор веб-сайтов мероприятий - Инструменты регистрации и оплаты - Управление тезисами - Инструменты рецензирования - Гибридное/виртуальное веб-приложение - Виртуальные сеансы плакатов - Интуитивно понятная панель организатора Получите комплексное решение для любых мероприятий с быстрой и профессиональная поддержка клиентов на каждом этапе пути с Fourwaves.
Notified
notified.com
Notified Event Cloud предоставляет самую полную в мире комплексную технологию обработки событий и сопутствующие услуги, позволяющие создавать события и управлять ими. Управляйте всем жизненным циклом ваших мероприятий, независимо от их местоположения, формата, размера или продолжительности — от отдельных сеансов до постоянных мероприятий. Notified позволяет организаторам мероприятий, маркетологам и специалистам по связям с общественностью создавать захватывающие впечатления, стимулировать вовлечение, извлекать прибыльную информацию и максимизировать рентабельность инвестиций с помощью одной платформы. - Личные мероприятия: оптимизируйте и автоматизируйте регистрацию и внутренние процессы, от запроса документов до создания повестки дня. - Виртуальные мероприятия: обеспечьте захватывающий цифровой опыт с помощью фирменных вестибюлей, надежных инструментов взаимодействия и встроенного решения для веб-трансляции. - Гибридные мероприятия: поднимите общий опыт на новую высоту с помощью комплексных технологий проведения мероприятий, мобильных приложений и услуг по производству на месте. Создавайте захватывающие впечатления от бренда - во времени и пространстве. Удивляйте и радуйте своих посетителей уникальными, тщательно подобранными впечатлениями. Создайте цифровой опыт, который расскажет вашу историю и отразит ваш бренд. - Единообразное и индивидуальное взаимодействие с брендом – адаптивное и 3D – Гибкий контент и программирование – в реальном времени, в режиме реального времени и по запросу – Бесшовное сочетание личных и цифровых каналов – Масштабируемость от 500 до 200 000+ участников Поднимите вовлеченность на новую высоту Повысьте вовлеченность и выстраивайте значимые связи, выходящие за рамки живого дня мероприятия, а также во времени и пространстве. Наполните свое сообщество программами до, во время и после мероприятия. - Объединяйте участников с другими участниками и спонсорами с помощью поиска партнеров на основе искусственного интеллекта. - Видеочат с другими участниками 1:1 или в группе. - Отслеживайте разговоры в социальных каналах с помощью социальных хабов. - Максимизируйте вовлеченность участников, где бы они ни находились, с помощью мощного приложения для мероприятий. значимое взаимодействие с помощью геймификации и бейджинга. Получите полезную информацию и максимизируйте рентабельность инвестиций. Получите информацию, необходимую для достижения бизнес-результатов, с помощью единого источника унифицированных данных о событиях. Ваши данные — это инструмент проектирования, позволяющий предоставить участникам незабываемые впечатления. Мощный портал аналитики и отчетности интегрируется с вашим стеком маркетинговых технологий и предоставляет вам показатели и информацию о вашей аудитории в режиме реального времени. Управление сложными мероприятиями стало проще. Укрепите совместную работу на мероприятиях и масштабируйте свою команду с помощью платформы, которая оптимизирует и автоматизирует ваши серверные процессы. Никаких дублирующих усилий, присущих виртуальным или личностно-ориентированным технологическим решениям для проведения мероприятий. - Регистрируйте участников - Управляйте спикерами, экспонентами и спонсорами - Предоставляйте и курируйте контент - Привлекайте свое сообщество
inwink
inwink.com
inwink — это SaaS-платформа BtoB-маркетинга, которая позволяет компаниям демонстрировать свои бренды и привлекать аудиторию посредством: — личных, онлайн-мероприятий и гибридных мероприятий; - постоянно действующие онлайн-сообщества на специализированных веб-сайтах; - централизованные, высокозащищенные данные, строго разделенные по клиентам. - собственное мобильное приложение, посвященное вашему событию или сообществу. Пионер в области технологий управления событиями с 2015 года, inwink сегодня представляет собой комплексное маркетинговое решение BtoB на 360°, используемое более чем 180 предприятиями, предприятиями и организациями. Платформа inwink широко известна своей функциональной мощью и гибкостью, масштабируемостью и безопасностью. Подробнее на www.inwink.com/en/
Canapii
canapii.com
Отмеченная наградами платформа управления мероприятиями Canapii предназначена для организаций любого размера и позволяет проводить уникальные и увлекательные личные, гибридные и виртуальные мероприятия. Наши цифровые инструменты и решения, от покупки онлайн-билетов до регистрации на месте и аналитики после мероприятия, позволяют вам оптимизировать всю организацию вашего мероприятия — и все это в одном месте. Canapii состоит из глобальной команды страстных профессионалов в области организации мероприятий, объединенных общими ценностями. Мы заботимся о создании инновационных мероприятий, постоянных отношениях и значимых связях среди наших клиентов и товарищей по команде по всему миру.
Cvent
cvent.com
Cvent предоставляет универсальную платформу для любого мероприятия и любого мероприятия. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя вам данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Будь то очное, виртуальное или гибридное мероприятие, у вас будет единая платформа со всем необходимым для поиска поставщиков, привлечения посетителей, максимизации спонсорской ценности и сбора важных данных о мероприятиях. Будучи мировым лидером в области технологий маркетинга и управления событиями, Cvent имеет уникальные возможности для поддержки ваших мероприятий любого типа, размера и сложности.
Webex Events
socio.events
Webex Events (ранее Socio) — это комплексная платформа управления событиями, обеспечивающая захватывающие, интуитивно понятные и инклюзивные виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Поднимите планку с помощью приложений для мероприятий, гибкой регистрации, регистрации и печати бейджей, поиска потенциальных клиентов и технологии потокового вещания. Webex Events сочетает гибкость с простотой использования, поэтому организаторы могут проводить увлекательные мероприятия, соответствующие их целям, независимо от типа мероприятия или организации. Узнайте больше на сайтеsocia.events.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — это специализированная платформа для B2B-событий, которая меняет маркетинг благодаря простому проведению увлекательных цифровых и личных мероприятий. Тысячи корпоративных маркетологов B2B из таких компаний, как Adobe, Microsoft, Zuora и Mailchimp, используют Goldcast для повышения посещаемости, создания захватывающих впечатлений, перепрофилирования контента мероприятий и извлечения выгоды из данных о намерениях. Поднимите свои мероприятия на новый уровень с помощью Goldcast, чтобы добиться настоящего вовлечения аудитории, развития бренда и роста доходов; переходя от базовых мероприятий к участию в повышении доходов: от вебинаров и демонстраций продуктов до групп интеллектуального лидерства и личных ужинов.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, основанная в 2013 году, представляет собой универсальную платформу для проведения мероприятий и подбора игроков на базе искусственного интеллекта, которая проводит эффективные личные, виртуальные и гибридные мероприятия. ИИ используется для облегчения поиска партнеров в сфере B2B, связывая пользователей с наиболее релевантными людьми на основе их профиля, интересов и индивидуальных маршрутов событий. Благодаря информационным панелям экспонентов в реальном времени для отслеживания рентабельности инвестиций, программам мероприятий в реальном времени, функциям взаимодействия с аудиторией и опциям видеозвонков, Swapcard обеспечивает ценный пользовательский опыт для всех типов мероприятий. Swapcard недавно была удостоена награды «Лучшая платформа для виртуальных и гибридных мероприятий и подключений 2020» на церемонии вручения наград Software and Technology Awards. Чтобы узнать больше, посетите сайт swapcard.com.
Whova
whova.com
Whova — это комплексное решение для управления мероприятиями, которое делает мероприятия современными и модными, эффективно привлекает и вовлекает посетителей, а также помогает организаторам мероприятий сэкономить время на управлении логистикой мероприятий. Платформа Whova состоит из отмеченного наградами приложения для проведения мероприятий, эффективной онлайн-регистрации, мощного маркетинга мероприятий и инструментов управления мероприятиями, позволяющих экономить время. Whova выигрывает премию Event Technology Award 5 лет подряд. Среди клиентов Whova — American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, Американская ассоциация маркетинга, Гарвардский университет, НАСА, а также бесчисленное множество других организаций из более чем 100 стран. Whova организовала более 50 000 личных и виртуальных/гибридных конференций, включая мероприятия ассоциаций, образовательные мероприятия, правительственные мероприятия, корпоративные мероприятия, выставки, выставки и общественные собрания.
Hubilo
hubilo.com
Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных мероприятий, которые конвертируются.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl является предпочтительной платформой управления событиями для маркетологов событий B2B и организаторов конференций для проведения личных, виртуальных и гибридных мероприятий. Zuddl был построен с нуля, чтобы идеально удовлетворить каждый вариант использования. Вместо того, чтобы использовать 8-10 различных инструментов и платформ для запуска одного события, используйте ZUDDL для управления своими личными, виртуальными и гибридными программами событий и вебинарами с одной платформы. Почему Zuddl: * Сосредоточьтесь на гибкости Возьмите свое мероприятие в жизнь с бесконечным контролем над брендингом, настраиваемостью и рабочими процессами - от регистрации и билетов до мобильного приложения для посетителей. Нет ничего, что вы не можете настроить на свои потребности. * Больше партнера, меньше поставщика Правильное для получения вашего мероприятия требуется больше, чем просто подписка на платформу событий. Мы получаем это. И это отражается в нашей дорожной карте цены, поддержки и продукции. * Ориентирован на результат Подготовленные к употреблению панели доходов, настраиваемые оповещения и интеграции с Marketo, Hubspot, SFDC и т. Д., Которые делают отчетность супер простой. Zuddl доверяют такие компании, как Stack Commerce, Rocket Lane, ServiceNow, StoryBlok, MindTickle, Cloudsmith, Expensify, лидеры партнерства, Организация Объединенных Наций, NAMIC, HBA, Nasscom, Google, Microsoft, Kellogg, среди других, чтобы помочь им объединить их стек мероприятий, Google, Microsoft, Kellogg
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и более чем 30 цифровыми каналами, расширенными возможностями искусственного интеллекта для самообслуживания, такими как боты, инструменты упреждающей работы и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиентов. Он предлагает более 300 готовых интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления вовлеченностью персонала и аналитики на базе искусственного интеллекта. Контакт-центр RingCentral тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного уровня и интегрированных унифицированных коммуникаций, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, позволяет командам всех типов и размеров выполнять работу более эффективно, поднимая производительность на новый уровень.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo обеспечивает захватывающий личный, виртуальный и гибридный опыт. ОС Bizzabo Event Experience — это открытая платформа с богатым объемом данных, которая позволяет лидерам Event Experience управлять мероприятиями, привлекать аудиторию, активировать сообщества и достигать значимых бизнес-результатов, сохраняя при этом конфиденциальность и безопасность данных участников. Будучи лидером в отчете Forrester Wave™: B2B Marketing Events Management Solutions, отчет за первый квартал 2023 года, нам доверяют ведущие мировые бренды, такие как предприятия из списка Fortune 100, в организации своих мероприятий. Bizzabo была основана в 2011 году Боазом Кацем, Алоном Алроем и Эраном Бен-Шушаном, ее штаб-квартиры находятся в Нью-Йорке и Тель-Авиве.
BigMarker
bigmarker.com
Bigmarker - самая настраиваемая платформа в мире для вебинаров, виртуальных и гибридных мероприятий. Он сочетает в себе мощные видео технологии с надежными маркетинговыми и интерактивными возможностями опыта для создания единственных в своем роде фирменных мероприятиях. Компании по всему миру используют платформу Bigmarker для создания захватывающих и интерактивных виртуальных, гибридных и вебинарных событий. Bigmarker также предоставляет интеграции, API и белые этикетки, которые позволяют компаниям интегрировать мощные интерактивные видео -опыт в свои маркетинговые, продажи и обучающие стеки. Давайте вместе построим онлайн -мероприятие своей мечты. Основанная в 2010 году, Bigmarker находится в штаб -квартире в Чикаго и власти виртуальными мероприятиями для тысяч компаний и организаций по всему миру.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet — это первое в мире облако для проведения мероприятий (EXC), созданное для того, чтобы помочь людям объединяться, где бы они ни находились. Более 6500+ компаний используют Airmeet для развития своего бренда и доходов посредством иммерсивного опыта и значимого общения. Airmeet поддерживает все форматы мероприятий, включая конференции, вебинары, встречи, семинары, общие собрания, ярмарки вакансий, выставки и многое другое. Такие бренды, как ComCast, Forbes, Volvo, SAP, HackerRank, Университет Торонто, ежемесячно проводят тысячи мероприятий на Airmeet по всему миру. Вот что говорят о нас некоторые наши клиенты: «С помощью Airmeet мы можем создавать и проводить интересные и потрясающие мероприятия, которые нравятся нашим клиентам. В результате посещаемость наших мероприятий почти в 2 раза выше, чем в среднем по отрасли, и это помогло увеличить конверсию продаж на 600 %», — сказал Дэррил Прайл, директор по маркетингу Agorapulse.
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