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Организация мероприятий и подбор игроков - Самые популярные приложения - Пуэрто-Рико
Программное обеспечение для организации сетей и поиска партнеров служит для связи участников мероприятия друг с другом, а также со спонсорами или потенциальными клиентами во время мероприятия. Обычно организаторы мероприятий приобретают и развертывают эти сетевые платформы и платформы для поиска партнеров для использования участниками до или во время таких мероприятий, как выставки или конференции. Это программное обеспечение часто используется представителями бизнеса и продаж для повышения эффективности их участия в конференциях и выставках. Организаторы мероприятий используют сетевое программное обеспечение и программное обеспечение для поиска партнеров, чтобы повысить посещаемость, повысить вовлеченность посетителей и повысить общую ценность мероприятий. Ключевые функции часто включают планирование встреч, видеоконференции и функции частного чата. Некоторые продукты включают в себя алгоритм подбора игроков на основе искусственного интеллекта, который автоматически идентифицирует участников, разделяющих схожие интересы.
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Whova
whova.com
Whova — это комплексное решение для управления мероприятиями, которое делает мероприятия современными и модными, эффективно привлекает и вовлекает посетителей, а также помогает организаторам мероприятий сэкономить время на управлении логистикой мероприятий. Платформа Whova состоит из отмеченного наградами приложения для проведения мероприятий, эффективной онлайн-регистрации, мощного маркетинга мероприятий и инструментов управления мероприятиями, позволяющих экономить время. Whova выигрывает премию Event Technology Award 5 лет подряд. Среди клиентов Whova — American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, Американская ассоциация маркетинга, Гарвардский университет, НАСА, а также бесчисленное множество других организаций из более чем 100 стран. Whova организовала более 50 000 личных и виртуальных/гибридных конференций, включая мероприятия ассоциаций, образовательные мероприятия, правительственные мероприятия, корпоративные мероприятия, выставки, выставки и общественные собрания.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit — это SaaS-платформа для поиска партнеров на базе искусственного интеллекта, обеспечивающая масштабное внедрение курируемых проектов. Организации могут беспрепятственно приглашать аудиторию по своему выбору участвовать в регулярных, персонализированных соединениях один на один или в группах коллег, а Orbiit берет на себя всю коммуникацию, сопоставление, планирование, сбор отзывов и аналитику. Ведущие компании и сообщества (например, Atlassian, First Round Capital, Medical Alley Association и т. д.), использующие Orbiit, сообщают о 87 NPS, ощутимых результатах для участников и высокой рентабельности инвестиций в эти связи.
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai — единственная платформа для проведения мероприятий, которая создает сообщество и облегчает налаживание связей! Геймифицируйте свое мероприятие, используйте соединения с поддержкой искусственного интеллекта, общайтесь в чате с участниками или персоналом.
Grip Events
grip.events
Grip — это платформа для проведения мероприятий на базе искусственного интеллекта, созданная для деловых отношений. Это помогает организаторам мероприятий, таким как SXSW, RX и Clarion Events, устанавливать, поддерживать и отслеживать отношения между участниками на нескольких мероприятиях.
Agorify
agorify.com
Agorify находится в авангарде демократизации технологий проведения мероприятий, руководствуясь нашей верой в то, что высококачественные и эффективные решения для управления мероприятиями должны быть доступными и недорогими. Наша платформа является отражением этого обязательства, предлагая ряд функций, предназначенных для мероприятий любого размера и бюджета: - Решение для киосков самообслуживания: оптимизируйте регистрацию посетителей с помощью нашей интуитивно понятной и эффективной системы киосков. - Приложение для мероприятий: повысьте вовлеченность участников с помощью многофункционального и настраиваемого приложения для мероприятий. - Продажа билетов и регистрация: упростите процесс регистрации с помощью нашей удобной системы продажи билетов. - Поиск потенциальных клиентов: максимизируйте сетевые возможности и отслеживайте взаимодействие с помощью нашей передовой технологии поиска потенциальных клиентов. С Agorify организаторы мероприятий по всему миру получают возможность создавать запоминающиеся и эффективные мероприятия высокого качества и с низкой стоимостью.
Brella
brella.io
Brella — ведущая платформа для проведения личных, гибридных и виртуальных мероприятий. Ведущие мировые конференции и выставки доверяют Brella обеспечение своих мероприятий актуальным контентом, качественным нетворкингом и инновационными возможностями получения дохода. Тщательные аналитические отчеты Brella, охватывающие актуальные темы, намерения покупателей, потребление контента, налаживание связей и взаимодействие, позволяют организаторам мероприятий обеспечивать измеримое воздействие и прозрачную окупаемость инвестиций (ROI) для экспонентов, спонсоров и партнеров — последовательно и легко. В рамках нашей миссии по объединению участников для незабываемых, актуальных и увлекательных встреч, Brella способствовала налаживанию связей между миллионами участников личных, виртуальных и гибридных мероприятий.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves — это решение для управления конференциями для исследователей и организаторов мероприятий. С Fourwaves вы можете легко управлять любым научным мероприятием, от виртуальных стендовых сессий до глобальных конференций. Некоторые функции включают в себя: - Конструктор веб-сайтов мероприятий - Инструменты регистрации и оплаты - Управление тезисами - Инструменты рецензирования - Гибридное/виртуальное веб-приложение - Виртуальные сеансы плакатов - Интуитивно понятная панель организатора Получите комплексное решение для любых мероприятий с быстрой и профессиональная поддержка клиентов на каждом этапе пути с Fourwaves.
Notified
notified.com
Notified Event Cloud предоставляет самую полную в мире комплексную технологию обработки событий и сопутствующие услуги, позволяющие создавать события и управлять ими. Управляйте всем жизненным циклом ваших мероприятий, независимо от их местоположения, формата, размера или продолжительности — от отдельных сеансов до постоянных мероприятий. Notified позволяет организаторам мероприятий, маркетологам и специалистам по связям с общественностью создавать захватывающие впечатления, стимулировать вовлечение, извлекать прибыльную информацию и максимизировать рентабельность инвестиций с помощью одной платформы. - Личные мероприятия: оптимизируйте и автоматизируйте регистрацию и внутренние процессы, от запроса документов до создания повестки дня. - Виртуальные мероприятия: обеспечьте захватывающий цифровой опыт с помощью фирменных вестибюлей, надежных инструментов взаимодействия и встроенного решения для веб-трансляции. - Гибридные мероприятия: поднимите общий опыт на новую высоту с помощью комплексных технологий проведения мероприятий, мобильных приложений и услуг по производству на месте. Создавайте захватывающие впечатления от бренда - во времени и пространстве. Удивляйте и радуйте своих посетителей уникальными, тщательно подобранными впечатлениями. Создайте цифровой опыт, который расскажет вашу историю и отразит ваш бренд. - Единообразное и индивидуальное взаимодействие с брендом – адаптивное и 3D – Гибкий контент и программирование – в реальном времени, в режиме реального времени и по запросу – Бесшовное сочетание личных и цифровых каналов – Масштабируемость от 500 до 200 000+ участников Поднимите вовлеченность на новую высоту Повысьте вовлеченность и выстраивайте значимые связи, выходящие за рамки живого дня мероприятия, а также во времени и пространстве. Наполните свое сообщество программами до, во время и после мероприятия. - Объединяйте участников с другими участниками и спонсорами с помощью поиска партнеров на основе искусственного интеллекта. - Видеочат с другими участниками 1:1 или в группе. - Отслеживайте разговоры в социальных каналах с помощью социальных хабов. - Максимизируйте вовлеченность участников, где бы они ни находились, с помощью мощного приложения для мероприятий. значимое взаимодействие с помощью геймификации и бейджинга. Получите полезную информацию и максимизируйте рентабельность инвестиций. Получите информацию, необходимую для достижения бизнес-результатов, с помощью единого источника унифицированных данных о событиях. Ваши данные — это инструмент проектирования, позволяющий предоставить участникам незабываемые впечатления. Мощный портал аналитики и отчетности интегрируется с вашим стеком маркетинговых технологий и предоставляет вам показатели и информацию о вашей аудитории в режиме реального времени. Управление сложными мероприятиями стало проще. Укрепите совместную работу на мероприятиях и масштабируйте свою команду с помощью платформы, которая оптимизирует и автоматизирует ваши серверные процессы. Никаких дублирующих усилий, присущих виртуальным или личностно-ориентированным технологическим решениям для проведения мероприятий. - Регистрируйте участников - Управляйте спикерами, экспонентами и спонсорами - Предоставляйте и курируйте контент - Привлекайте свое сообщество
inwink
inwink.com
inwink — это SaaS-платформа BtoB-маркетинга, которая позволяет компаниям демонстрировать свои бренды и привлекать аудиторию посредством: — личных, онлайн-мероприятий и гибридных мероприятий; - постоянно действующие онлайн-сообщества на специализированных веб-сайтах; - централизованные, высокозащищенные данные, строго разделенные по клиентам. - собственное мобильное приложение, посвященное вашему событию или сообществу. Пионер в области технологий управления событиями с 2015 года, inwink сегодня представляет собой комплексное маркетинговое решение BtoB на 360°, используемое более чем 180 предприятиями, предприятиями и организациями. Платформа inwink широко известна своей функциональной мощью и гибкостью, масштабируемостью и безопасностью. Подробнее на www.inwink.com/en/
Canapii
canapii.com
Отмеченная наградами платформа управления мероприятиями Canapii предназначена для организаций любого размера и позволяет проводить уникальные и увлекательные личные, гибридные и виртуальные мероприятия. Наши цифровые инструменты и решения, от покупки онлайн-билетов до регистрации на месте и аналитики после мероприятия, позволяют вам оптимизировать всю организацию вашего мероприятия — и все это в одном месте. Canapii состоит из глобальной команды страстных профессионалов в области организации мероприятий, объединенных общими ценностями. Мы заботимся о создании инновационных мероприятий, постоянных отношениях и значимых связях среди наших клиентов и товарищей по команде по всему миру.
Cvent
cvent.com
Cvent предоставляет универсальную платформу для любого мероприятия и любого мероприятия. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя вам данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Будь то очное, виртуальное или гибридное мероприятие, у вас будет единая платформа со всем необходимым для поиска поставщиков, привлечения посетителей, максимизации спонсорской ценности и сбора важных данных о мероприятиях. Будучи мировым лидером в области технологий маркетинга и управления событиями, Cvent имеет уникальные возможности для поддержки ваших мероприятий любого типа, размера и сложности.
Webex Events
socio.events
Webex Events (ранее Socio) — это комплексная платформа управления событиями, обеспечивающая захватывающие, интуитивно понятные и инклюзивные виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Поднимите планку с помощью приложений для мероприятий, гибкой регистрации, регистрации и печати бейджей, поиска потенциальных клиентов и технологии потокового вещания. Webex Events сочетает гибкость с простотой использования, поэтому организаторы могут проводить увлекательные мероприятия, соответствующие их целям, независимо от типа мероприятия или организации. Узнайте больше на сайтеsocia.events.
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оценке в $1,9 млрд. Monday.com выиграл премию Webby Award 2020 за продуктивность в категории «Приложения, мобильные устройства и голосовая связь».
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — это специализированная платформа для B2B-событий, которая меняет маркетинг благодаря простому проведению увлекательных цифровых и личных мероприятий. Тысячи корпоративных маркетологов B2B из таких компаний, как Adobe, Microsoft, Zuora и Mailchimp, используют Goldcast для повышения посещаемости, создания захватывающих впечатлений, перепрофилирования контента мероприятий и извлечения выгоды из данных о намерениях. Поднимите свои мероприятия на новый уровень с помощью Goldcast, чтобы добиться настоящего вовлечения аудитории, развития бренда и роста доходов; переходя от базовых мероприятий к участию в повышении доходов: от вебинаров и демонстраций продуктов до групп интеллектуального лидерства и личных ужинов.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, основанная в 2013 году, представляет собой универсальную платформу для проведения мероприятий и подбора игроков на базе искусственного интеллекта, которая проводит эффективные личные, виртуальные и гибридные мероприятия. ИИ используется для облегчения поиска партнеров в сфере B2B, связывая пользователей с наиболее релевантными людьми на основе их профиля, интересов и индивидуальных маршрутов событий. Благодаря информационным панелям экспонентов в реальном времени для отслеживания рентабельности инвестиций, программам мероприятий в реальном времени, функциям взаимодействия с аудиторией и опциям видеозвонков, Swapcard обеспечивает ценный пользовательский опыт для всех типов мероприятий. Swapcard недавно была удостоена награды «Лучшая платформа для виртуальных и гибридных мероприятий и подключений 2020» на церемонии вручения наград Software and Technology Awards. Чтобы узнать больше, посетите сайт swapcard.com.
Hubilo
hubilo.com
Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных мероприятий, которые конвертируются.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl — это унифицированная платформа для проведения мероприятий и вебинаров, которая помогает маркетологам B2B-событий упростить свой набор технологий для мероприятий. Вместо использования 8-10 различных инструментов и платформ для проведения одного мероприятия, используйте Zuddl для управления программами мероприятий с одной платформы. Единая платформа для проведения мероприятий и вебинаров Zuddl помогает маркетологам B2B: - Повысить операционную эффективность за счет объединения нескольких точечных решений - Управлять мероприятием от начала до конца с одной платформы: - Создавать потрясающие целевые страницы - Динамическую регистрацию и продажу билетов - Проводить мероприятия и вебинары - Встроенное производство видео и редактирование - Инфраструктура видео по запросу - Встроенная интеграция с Salesforce, Hubspot, Marketo, Eloqua и другими широко используемыми CRM - Улучшите сотрудничество в области продаж и маркетинга, предоставляя своевременную информацию об участниках и потенциальных клиентах на протяжении всего мероприятия и нескольких мероприятий. - Снизьте общую стоимость владения за счет унификации стека технологий проведения мероприятий, поскольку Zuddl поддерживает несколько форматов, таких как виртуальные, личные, гибридные и вебинары, для различных вариантов использования: - Пользовательские конференции - Мероприятия по выездному маркетингу - Маркетинговые мероприятия для клиентов - Консультативные советы - Вебинары - Мероприятия по формированию спроса Zuddl доверяют компании B2B SaaS, такие как Zylo, Stack Commerce, Rocketlane, ServiceNow, Storyblok, Mindtickle, Partnership Leaders, United Nations, NAMIC, HBA, NASSCOM, Google, Microsoft, Kellogg's и другие, чтобы помочь им объединить свои мероприятия. куча
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и более чем 30 цифровыми каналами, расширенными возможностями искусственного интеллекта для самообслуживания, такими как боты, инструменты упреждающей работы и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиентов. Он предлагает более 300 готовых интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления вовлеченностью персонала и аналитики на базе искусственного интеллекта. Контакт-центр RingCentral тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного уровня и интегрированных унифицированных коммуникаций, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, позволяет командам всех типов и размеров выполнять работу более эффективно, поднимая производительность на новый уровень.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo обеспечивает захватывающий личный, виртуальный и гибридный опыт. ОС Bizzabo Event Experience — это открытая платформа с богатым объемом данных, которая позволяет лидерам Event Experience управлять мероприятиями, привлекать аудиторию, активировать сообщества и достигать значимых бизнес-результатов, сохраняя при этом конфиденциальность и безопасность данных участников. Будучи лидером в отчете Forrester Wave™: B2B Marketing Events Management Solutions, отчет за первый квартал 2023 года, нам доверяют ведущие мировые бренды, такие как предприятия из списка Fortune 100, в организации своих мероприятий. Bizzabo была основана в 2011 году Боазом Кацем, Алоном Алроем и Эраном Бен-Шушаном, ее штаб-квартиры находятся в Нью-Йорке и Тель-Авиве.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker — это самая настраиваемая в мире платформа для вебинаров, виртуальных и гибридных мероприятий. Мы сочетаем мощные видеотехнологии с надежными маркетинговыми и интерактивными возможностями для создания уникальных фирменных мероприятий. Компании по всему миру используют универсальную платформу BigMarker для создания захватывающих и интерактивных виртуальных, гибридных мероприятий и вебинаров. BigMarker также предоставляет интеграцию, API и услуги «white label», которые позволяют компаниям интегрировать мощные возможности интерактивного видео в свои стеки маркетинга, продаж и обучения. Давайте вместе создадим онлайн-мероприятие вашей мечты. Компания BigMarker, основанная в 2010 году, имеет штаб-квартиру в Чикаго и организует мероприятия для тысяч компаний и организаций по всему миру.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet — это первое в мире облако для проведения мероприятий (EXC), созданное для того, чтобы помочь людям объединяться, где бы они ни находились. Более 6500+ компаний используют Airmeet для развития своего бренда и доходов посредством иммерсивного опыта и значимого общения. Airmeet поддерживает все форматы мероприятий, включая конференции, вебинары, встречи, семинары, общие собрания, ярмарки вакансий, выставки и многое другое. Такие бренды, как ComCast, Forbes, Volvo, SAP, HackerRank, Университет Торонто, ежемесячно проводят тысячи мероприятий на Airmeet по всему миру. Вот что говорят о нас некоторые наши клиенты: «С помощью Airmeet мы можем создавать и проводить интересные и потрясающие мероприятия, которые нравятся нашим клиентам. В результате посещаемость наших мероприятий почти в 2 раза выше, чем в среднем по отрасли, и это помогло увеличить конверсию продаж на 600 %», — сказал Дэррил Прайл, директор по маркетингу Agorapulse.