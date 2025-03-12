Программное обеспечение для событийного маркетинга - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для маркетинга событий позволяет предприятиям и организациям эффективно создавать, продавать и проводить широкий спектр мероприятий, включая конференции, торговые выставки, вебинары, семинары и презентации продуктов. Используя программное обеспечение для событийного маркетинга, компании могут улучшить присутствие своего бренда и улучшить обмен сообщениями за счет создания страниц продуктов для мероприятий, соответствующих бренду. Кроме того, программное обеспечение позволяет размещать маркетинговые объявления о мероприятиях на платформах социальных сетей и разрабатывать настраиваемые электронные письма для регистрации и приглашения на мероприятия. Организаторы мероприятий, предприятия, некоммерческие организации, образовательные учреждения и агентства полагаются на программное обеспечение для маркетинга мероприятий, которое упрощает планирование мероприятий, повышает эффективность рекламных усилий и эффективно управляет всеми аспектами своих мероприятий. Это комплексное решение оптимизирует процесс управления событиями и максимизирует успех каждого мероприятия.
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Odoo
odoo.com
Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.
Whova
whova.com
Whova — это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для планирования, регистрации и взаимодействия с участниками на мероприятиях.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite — это приложение для управления мероприятиями и продажи билетов, позволяющее пользователям создавать, находить и продвигать события.
Cvent
cvent.com
Cvent — это приложение для управления событиями, которое упрощает планирование и анализ мероприятий любого типа и формата.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, включая голосовые и цифровые каналы, а также инструменты для самообслуживания.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet - это платформа для проведения виртуальных событий и встреч, предлагающая интерактивные функции и возможности настройки для пользователей.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage - это платформа для управления событиями, позволяющая планировать и проводить мероприятия различных форматов, включая онлайн и офлайн.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — это платформа для управления событиями, обеспечивающая поддержку планирования и организации живых, виртуальных и гибридных мероприятий.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop - платформа для управления виртуальными, гибридными и личными событиями, предлагающая инструменты для регистрации, сетевого взаимодействия и управления экспонентами.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm - это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации гостей, онлайн-приглашений и контроля доступа.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard - это платформа для управления мероприятиями с функциями сетевого взаимодействия и анализа данных, предназначенная для организации различных событий.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla - это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации, продажи билетов и организации мероприятий любого формата.
Premagic
studio.premagic.com
Premagic — платформа для распределения фотографий на мероприятиях, использующая ИИ для улучшения вовлеченности в соцсетях и возврата инвестиций спонсоров.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker — платформа для вебинаров и виртуальных событий, предлагающая инструменты для интерактивного участия и интеграции с маркетинговыми системами.
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi — платформа для управления событиями, позволяющая организовать, продвигать и проводить мероприятия в различных форматах: виртуальных, гибридных и очных.
Planning Pod
planningpod.com
Planning Pod — это комплексное программное обеспечение для управления событиями, оптимизирующее планирование и выполнение мероприятий.
Eventene
eventene.com
Eventene - это система управления событиями для создания, организации и проведения мероприятий в одном месте, включая очные, виртуальные и гибридные форматы.
Tikkl
tikkl.com
Tikkl — приложение для организации и участия в мероприятиях, как вживую, так и виртуально. Позволяет проводить собственные события с поддержкой ИИ.
Attendease
attendease.com
Приложение Attendease обеспечивает управление событиями, включая регистрацию, продажу билетов и аналитику, подходящее для физических и виртуальных мероприятий.
EventX
eventx.io
EventX - платформа для управления виртуальными и гибридными событиями, предлагающая инструменты для планирования, выполнения и аналитики.
Webex Events
socio.events
Webex Events — платформа для управления мероприятиями, поддерживающая виртуальные, гибридные и очные события с функциями регистрации, проверки и стриминга.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo - платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для организации виртуальных и личных мероприятий, повышения вовлечения и аналитики.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl - платформа для управления событиями, которая поддерживает личные, виртуальные и гибридные мероприятия, обеспечивая настройку и управление из одного места.
AllEvents
allevents.in
AllEvents - платформа для управления мероприятиями, позволяющая создавать страницы событий, продавать билеты и продвигать их широкому кругу аудитории.
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate позволяет создавать сайты для мероприятий, собирать регистрации, продавать билеты и продвигать события онлайн.
Notified
notified.com
Приложение Notified позволяет планировать и управлять мероприятиями любого формата, облегчая регистрацию, взаимодействие участников и анализ данных.
Canapii
canapii.com
Canapii — платформа управления событиями, которая помогает организовывать личные, гибридные и виртуальные мероприятия с удобными инструментами для работы с билетами и аналитикой.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans - платформа для управления событиями, автоматизирующая процессы от планирования до анализа, упрощая регистрацию и взаимодействие участников.
HeySummit
heysummit.com
HeySummit - платформа для организации онлайн- и гибридных событий, предлагающая инструменты для управления регистрациями, взаимодействия с участниками и аналитики.
Edenkit
edenkit.com
Edenkit позволяет быстро создавать веб-страницы событий и мобильные приложения, управлять профилями участников и взаимодействовать с аудиторией.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus — платформа для управления событиями, позволяющая оптимизировать регистрацию, контент и взаимодействие с участниками через единый интерфейс.
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot — это поставщик технологий и услуг для цифрового маркетинга в финансовом секторе, специализирующийся на автоматизации маркетинга и распределении документов.
InEvent
inevent.com
InEvent — платформа для организации мероприятий, обеспечивающая управление регистрацией, взаимодействием и логистикой для личных, виртуальных и гибридных событий.
Splash
splashthat.com
Splash — платформа для управления мероприятиями, упрощает создание, организацию и маркетинг событий, автоматизирует регистрацию и предоставляет аналитику.
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad — это платформа для управления и оптимизации событий, туров и активаций, помогающая компаниям повысить лояльность клиентов и увеличить доход.
Groupize
groupize.com
Groupize — платформа для управления встречами и мероприятиями, объединяющая планирование, логистику и затраты в одном удобном решении для организаций любого размера.
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent — программа для управления мероприятиями, предлагающая инструменты для продажи билетов, бюджетирования и управления задачами.
Momice
momice.com
Momice — это приложение для управления мероприятиями, позволяющее оптимизировать регистрацию, взаимодействие с аудиторией и анализ данных для живых, онлайн и гибридных событий.
inwink
inwink.com
inwink — это B2B маркетинговая SaaS-платформа для организации мероприятий и создания онлайн-сообществ с безопасным централизованным управлением данными.
Cooltix
cooltix.hu
Cooltix - приложение для покупки билетов на мероприятия, позволяющее удобно находить, управлять и анализировать продажи билетов с низкими комиссиями.
Sweap
sweap.io
Sweap — платформа для управления мероприятиями, которая автоматизирует регистрацию гостей и коммуникацию, плюс предлагает бесплатный тариф до 500 регистраций в год.
Explara
explara.com
Explara - платформа для управления событиями и членством, предлагающая инструменты для организации мероприятий, продажи билетов и общения с участниками.
ZIGnotch
zignotch.com
Zignotch — платформа для управления событиями, которая помогает организовать и анализировать мероприятия, предлагая инструменты для планирования и взаимодействия с участниками.
Audience Republic
audiencerepublic.com
Аудитория Республика - платформа для организаторов мероприятий, позволяющая собирать данные о клиентах, управлять продажами билетов и взаимодействовать с аудиторией.
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic — платформа для управления событиями, которая оптимизирует процессы планирования, регистрации и координации различных мероприятий.
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