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Программное обеспечение для событийного маркетинга
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Программное обеспечение для событийного маркетинга - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для маркетинга событий позволяет предприятиям и организациям эффективно создавать, продавать и проводить широкий спектр мероприятий, включая конференции, торговые выставки, вебинары, семинары и презентации продуктов. Используя программное обеспечение для событийного маркетинга, компании могут улучшить присутствие своего бренда и улучшить обмен сообщениями за счет создания страниц продуктов для мероприятий, соответствующих бренду. Кроме того, программное обеспечение позволяет размещать маркетинговые объявления о мероприятиях на платформах социальных сетей и разрабатывать настраиваемые электронные письма для регистрации и приглашения на мероприятия. Организаторы мероприятий, предприятия, некоммерческие организации, образовательные учреждения и агентства полагаются на программное обеспечение для маркетинга мероприятий, которое упрощает планирование мероприятий, повышает эффективность рекламных усилий и эффективно управляет всеми аспектами своих мероприятий. Это комплексное решение оптимизирует процесс управления событиями и максимизирует успех каждого мероприятия.

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Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.

Whova

Whova

whova.com

Whova — это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для планирования, регистрации и взаимодействия с участниками на мероприятиях.

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite — это приложение для управления мероприятиями и продажи билетов, позволяющее пользователям создавать, находить и продвигать события.

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent — это приложение для управления событиями, которое упрощает планирование и анализ мероприятий любого типа и формата.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, включая голосовые и цифровые каналы, а также инструменты для самообслуживания.

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Airmeet - это платформа для проведения виртуальных событий и встреч, предлагающая интерактивные функции и возможности настройки для пользователей.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Zoho Backstage - это платформа для управления событиями, позволяющая планировать и проводить мероприятия различных форматов, включая онлайн и офлайн.

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo — это платформа для управления событиями, обеспечивающая поддержку планирования и организации живых, виртуальных и гибридных мероприятий.

PheedLoop

PheedLoop

pheedloop.com

PheedLoop - платформа для управления виртуальными, гибридными и личными событиями, предлагающая инструменты для регистрации, сетевого взаимодействия и управления экспонентами.

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm - это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации гостей, онлайн-приглашений и контроля доступа.

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Swapcard - это платформа для управления мероприятиями с функциями сетевого взаимодействия и анализа данных, предназначенная для организации различных событий.

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla - это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации, продажи билетов и организации мероприятий любого формата.

Premagic

Premagic

studio.premagic.com

Premagic — платформа для распределения фотографий на мероприятиях, использующая ИИ для улучшения вовлеченности в соцсетях и возврата инвестиций спонсоров.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

BigMarker — платформа для вебинаров и виртуальных событий, предлагающая инструменты для интерактивного участия и интеграции с маркетинговыми системами.

EventMobi

EventMobi

eventmobi.com

EventMobi — платформа для управления событиями, позволяющая организовать, продвигать и проводить мероприятия в различных форматах: виртуальных, гибридных и очных.

Planning Pod

Planning Pod

planningpod.com

Planning Pod — это комплексное программное обеспечение для управления событиями, оптимизирующее планирование и выполнение мероприятий.

Eventene

Eventene

eventene.com

Eventene - это система управления событиями для создания, организации и проведения мероприятий в одном месте, включая очные, виртуальные и гибридные форматы.

Tikkl

Tikkl

tikkl.com

Tikkl — приложение для организации и участия в мероприятиях, как вживую, так и виртуально. Позволяет проводить собственные события с поддержкой ИИ.

Attendease

Attendease

attendease.com

Приложение Attendease обеспечивает управление событиями, включая регистрацию, продажу билетов и аналитику, подходящее для физических и виртуальных мероприятий.

EventX

EventX

eventx.io

EventX - платформа для управления виртуальными и гибридными событиями, предлагающая инструменты для планирования, выполнения и аналитики.

Webex Events

Webex Events

socio.events

Webex Events — платформа для управления мероприятиями, поддерживающая виртуальные, гибридные и очные события с функциями регистрации, проверки и стриминга.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Hubilo - платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для организации виртуальных и личных мероприятий, повышения вовлечения и аналитики.

Zuddl

Zuddl

zuddl.com

Zuddl - платформа для управления событиями, которая поддерживает личные, виртуальные и гибридные мероприятия, обеспечивая настройку и управление из одного места.

AllEvents

AllEvents

allevents.in

AllEvents - платформа для управления мероприятиями, позволяющая создавать страницы событий, продавать билеты и продвигать их широкому кругу аудитории.

EventCreate

EventCreate

eventcreate.com

EventCreate позволяет создавать сайты для мероприятий, собирать регистрации, продавать билеты и продвигать события онлайн.

Notified

Notified

notified.com

Приложение Notified позволяет планировать и управлять мероприятиями любого формата, облегчая регистрацию, взаимодействие участников и анализ данных.

Canapii

Canapii

canapii.com

Canapii — платформа управления событиями, которая помогает организовывать личные, гибридные и виртуальные мероприятия с удобными инструментами для работы с билетами и аналитикой.

EventTitans

EventTitans

eventtitans.com

EventTitans - платформа для управления событиями, автоматизирующая процессы от планирования до анализа, упрощая регистрацию и взаимодействие участников.

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

HeySummit - платформа для организации онлайн- и гибридных событий, предлагающая инструменты для управления регистрациями, взаимодействия с участниками и аналитики.

Edenkit

Edenkit

edenkit.com

Edenkit позволяет быстро создавать веб-страницы событий и мобильные приложения, управлять профилями участников и взаимодействовать с аудиторией.

RainFocus

RainFocus

rainfocus.com

RainFocus — платформа для управления событиями, позволяющая оптимизировать регистрацию, контент и взаимодействие с участниками через единый интерфейс.

StoneShot

StoneShot

stoneshot.com

StoneShot — это поставщик технологий и услуг для цифрового маркетинга в финансовом секторе, специализирующийся на автоматизации маркетинга и распределении документов.

InEvent

InEvent

inevent.com

InEvent — платформа для организации мероприятий, обеспечивающая управление регистрацией, взаимодействием и логистикой для личных, виртуальных и гибридных событий.

Splash

Splash

splashthat.com

Splash — платформа для управления мероприятиями, упрощает создание, организацию и маркетинг событий, автоматизирует регистрацию и предоставляет аналитику.

AnyRoad

AnyRoad

anyroad.com

AnyRoad — это платформа для управления и оптимизации событий, туров и активаций, помогающая компаниям повысить лояльность клиентов и увеличить доход.

Groupize

Groupize

groupize.com

Groupize — платформа для управления встречами и мероприятиями, объединяющая планирование, логистику и затраты в одном удобном решении для организаций любого размера.

ClearEvent

ClearEvent

clearevent.com

ClearEvent — программа для управления мероприятиями, предлагающая инструменты для продажи билетов, бюджетирования и управления задачами.

Momice

Momice

momice.com

Momice — это приложение для управления мероприятиями, позволяющее оптимизировать регистрацию, взаимодействие с аудиторией и анализ данных для живых, онлайн и гибридных событий.

inwink

inwink

inwink.com

inwink — это B2B маркетинговая SaaS-платформа для организации мероприятий и создания онлайн-сообществ с безопасным централизованным управлением данными.

Cooltix

Cooltix

cooltix.hu

Cooltix - приложение для покупки билетов на мероприятия, позволяющее удобно находить, управлять и анализировать продажи билетов с низкими комиссиями.

Sweap

Sweap

sweap.io

Sweap — платформа для управления мероприятиями, которая автоматизирует регистрацию гостей и коммуникацию, плюс предлагает бесплатный тариф до 500 регистраций в год.

Explara

Explara

explara.com

Explara - платформа для управления событиями и членством, предлагающая инструменты для организации мероприятий, продажи билетов и общения с участниками.

ZIGnotch

ZIGnotch

zignotch.com

Наша платформа для управления мероприятиями — это универсальный инструмент. Простота в использовании, предоставляет необходимые данные и позволяет проводить эффективные мероприятия.

Audience Republic

Audience Republic

audiencerepublic.com

Audience Republic — это SaaS-платформа, призванная помочь организаторам мероприятий продавать больше билетов за счет максимизации сарафанного радио, привлечения аудитории и получения ценной информации о клиентах. Соберите все данные о своих клиентах в одном месте, включая продажи билетов, подписчиков по электронной почте и регистрации в кампаниях Audience Republic. Создавайте кампании, которые вознаграждают поклонников, которые делятся информацией, приглашают друзей и подписываются на вас. Отправляйте целевые сообщения через SMS, электронную почту и Facebook Messenger.

Shocklogic

Shocklogic

shocklogic.com

Shocklogic понимает потребности индустрии встреч, как никакая другая технологическая компания. Основанная в 1997 году, мы уже почти 25 лет держим руку на пульсе технологий проведения мероприятий. Наш обширный набор программного обеспечения и услуг поддерживает организаторов мероприятий во всех аспектах проведения передовых мероприятий, будь то локальных, виртуальных или гибридных. Команда Shocklogic, состоящая из яркой и неудержимой смеси технических специалистов, экспертов ассоциаций и организаторов мероприятий, является нашим величайшим источником гордости. Мы, представители более чем 20 национальностей, являемся разноплановой компанией с глобальным подходом, но при этом относимся как к нашим клиентам, так и к членам команды как к семье. Мы — отмеченная наградами семейная компания, ориентированная на ценности, с международной клиентской базой, включающей некоторые из крупнейших и наиболее сложных организаций мира. В Shocklogic ваше мероприятие — наша страсть.

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