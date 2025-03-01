Программное обеспечение для событийного маркетинга - Самые популярные приложения - Турция

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для маркетинга событий позволяет предприятиям и организациям эффективно создавать, продавать и проводить широкий спектр мероприятий, включая конференции, торговые выставки, вебинары, семинары и презентации продуктов. Используя программное обеспечение для событийного маркетинга, компании могут улучшить присутствие своего бренда и улучшить обмен сообщениями за счет создания страниц продуктов для мероприятий, соответствующих бренду. Кроме того, программное обеспечение позволяет размещать маркетинговые объявления о мероприятиях на платформах социальных сетей и разрабатывать настраиваемые электронные письма для регистрации и приглашения на мероприятия. Организаторы мероприятий, предприятия, некоммерческие организации, образовательные учреждения и агентства полагаются на программное обеспечение для маркетинга мероприятий, которое упрощает планирование мероприятий, повышает эффективность рекламных усилий и эффективно управляет всеми аспектами своих мероприятий. Это комплексное решение оптимизирует процесс управления событиями и максимизирует успех каждого мероприятия.
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Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center-это всеканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и 30+ цифровыми каналами, расширенные варианты ИИ для самообслуживания, такие как боты, проактивные инструменты для охвата и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиента. Он предлагает более 300 предварительно построенных интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления рабочей силой и аналитикой, способствующее искусственным технологиям. CringCentral Contact Center тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного класса и интегрированные унифицированные коммуникации, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet - это первое в мире событие Event Experience Cloud (EXC), созданный для того, чтобы помочь людям объединиться из любого места. Более 6500+ предприятий используют Airmeet для увеличения своего бренда и доходов посредством иммерсивного опыта и значимой связи. Airmeet поддерживает все форматы мероприятий, включая конференции, вебинары, встречи, семинары, ратуши, ярмарки карьеры, выставки и многое другое. Такие бренды, как Comcast, Forbes, Volvo, SAP, Hackerrank, Университет Торонто, каждый месяц проводятся на Airmeet по всему миру. Вот что некоторые из наших клиентов говорят о нас: «С Airmeet мы можем создавать и проводить увлекательные и потрясающие события, которые любят наши клиенты. В результате наши мероприятия видят почти в 2 раза уровень посещаемости по сравнению со средним показателем в отрасли, и это помогло увеличить конверсии продаж на 600% », - сказал Дэррил Прайл, директор по директору AgorApulse.
Eventene
eventene.com
Eventene — это универсальная система управления событиями для создания, организации и проведения всех ваших мероприятий на единой платформе. Независимо от того, являются ли ваши мероприятия личными, виртуальными или гибридными, Eventene предлагает самое современное, гибкое и масштабируемое решение.
Notified
notified.com
Notified Event Cloud предоставляет самую полную в мире комплексную технологию обработки событий и сопутствующие услуги, позволяющие создавать события и управлять ими. Управляйте всем жизненным циклом ваших мероприятий, независимо от их местоположения, формата, размера или продолжительности — от отдельных сеансов до постоянных мероприятий. Notified позволяет организаторам мероприятий, маркетологам и специалистам по связям с общественностью создавать захватывающие впечатления, стимулировать вовлечение, извлекать прибыльную информацию и максимизировать рентабельность инвестиций с помощью одной платформы. - Личные мероприятия: оптимизируйте и автоматизируйте регистрацию и внутренние процессы, от запроса документов до создания повестки дня. - Виртуальные мероприятия: обеспечьте захватывающий цифровой опыт с помощью фирменных вестибюлей, надежных инструментов взаимодействия и встроенного решения для веб-трансляции. - Гибридные мероприятия: поднимите общий опыт на новую высоту с помощью комплексных технологий проведения мероприятий, мобильных приложений и услуг по производству на месте. Создавайте захватывающие впечатления от бренда - во времени и пространстве. Удивляйте и радуйте своих посетителей уникальными, тщательно подобранными впечатлениями. Создайте цифровой опыт, который расскажет вашу историю и отразит ваш бренд. - Единообразное и индивидуальное взаимодействие с брендом – адаптивное и 3D – Гибкий контент и программирование – в реальном времени, в режиме реального времени и по запросу – Бесшовное сочетание личных и цифровых каналов – Масштабируемость от 500 до 200 000+ участников Поднимите вовлеченность на новую высоту Повысьте вовлеченность и выстраивайте значимые связи, выходящие за рамки живого дня мероприятия, а также во времени и пространстве. Наполните свое сообщество программами до, во время и после мероприятия. - Объединяйте участников с другими участниками и спонсорами с помощью поиска партнеров на основе искусственного интеллекта. - Видеочат с другими участниками 1:1 или в группе. - Отслеживайте разговоры в социальных каналах с помощью социальных хабов. - Максимизируйте вовлеченность участников, где бы они ни находились, с помощью мощного приложения для мероприятий. значимое взаимодействие с помощью геймификации и бейджинга. Получите полезную информацию и максимизируйте рентабельность инвестиций. Получите информацию, необходимую для достижения бизнес-результатов, с помощью единого источника унифицированных данных о событиях. Ваши данные — это инструмент проектирования, позволяющий предоставить участникам незабываемые впечатления. Мощный портал аналитики и отчетности интегрируется с вашим стеком маркетинговых технологий и предоставляет вам показатели и информацию о вашей аудитории в режиме реального времени. Управление сложными мероприятиями стало проще. Укрепите совместную работу на мероприятиях и масштабируйте свою команду с помощью платформы, которая оптимизирует и автоматизирует ваши серверные процессы. Никаких дублирующих усилий, присущих виртуальным или личностно-ориентированным технологическим решениям для проведения мероприятий. - Регистрируйте участников - Управляйте спикерами, экспонентами и спонсорами - Предоставляйте и курируйте контент - Привлекайте свое сообщество
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, основанная в 2013 году, представляет собой универсальную платформу для проведения мероприятий и подбора игроков на базе искусственного интеллекта, которая проводит эффективные личные, виртуальные и гибридные мероприятия. ИИ используется для облегчения поиска партнеров в сфере B2B, связывая пользователей с наиболее релевантными людьми на основе их профиля, интересов и индивидуальных маршрутов событий. Благодаря информационным панелям экспонентов в реальном времени для отслеживания рентабельности инвестиций, программам мероприятий в реальном времени, функциям взаимодействия с аудиторией и опциям видеозвонков, Swapcard обеспечивает ценный пользовательский опыт для всех типов мероприятий. Swapcard недавно была удостоена награды «Лучшая платформа для виртуальных и гибридных мероприятий и подключений 2020» на церемонии вручения наград Software and Technology Awards. Чтобы узнать больше, посетите сайт swapcard.com.
Whova
whova.com
Whova — это комплексное решение для управления мероприятиями, которое делает мероприятия современными и модными, эффективно привлекает и вовлекает посетителей, а также помогает организаторам мероприятий сэкономить время на управлении логистикой мероприятий. Платформа Whova состоит из отмеченного наградами приложения для проведения мероприятий, эффективной онлайн-регистрации, мощного маркетинга мероприятий и инструментов управления мероприятиями, позволяющих экономить время. Whova выигрывает премию Event Technology Award 5 лет подряд. Среди клиентов Whova — American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, Американская ассоциация маркетинга, Гарвардский университет, НАСА, а также бесчисленное множество других организаций из более чем 100 стран. Whova организовала более 50 000 личных и виртуальных/гибридных конференций, включая мероприятия ассоциаций, образовательные мероприятия, правительственные мероприятия, корпоративные мероприятия, выставки, выставки и общественные собрания.
Hubilo
hubilo.com
Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных мероприятий, которые конвертируются.
Canapii
canapii.com
Отмеченная наградами платформа управления мероприятиями Canapii предназначена для организаций любого размера и позволяет проводить уникальные и увлекательные личные, гибридные и виртуальные мероприятия. Наши цифровые инструменты и решения, от покупки онлайн-билетов до регистрации на месте и аналитики после мероприятия, позволяют вам оптимизировать всю организацию вашего мероприятия — и все это в одном месте. Canapii состоит из глобальной команды страстных профессионалов в области организации мероприятий, объединенных общими ценностями. Мы заботимся о создании инновационных мероприятий, постоянных отношениях и значимых связях среди наших клиентов и товарищей по команде по всему миру.
Eventbrite
eventbrite.com
EventBrite-это веб-сайт по управлению мероприятиями и билетами в США. Служба позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать локальные события. Служба взимает плату организаторам мероприятий в обмен на услуги по онлайн -билетам, если это мероприятие не будет бесплатным. Забито в 2006 году и со штаб -квартирой в Сан -Франциско, Eventbrite открыла свой первый международный офис в Великобритании в 2012 году. В компании есть местные офисы в Нэшвилл, Лондон, Корк, Амстердам, Дублин, Берлин, Мельбурн, Мендоса, Мадрид и Сан -Паулу. Фондовая биржа 20 сентября 2018 года под символом тикера EB.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о критических событиях в остальные показатели продаж и маркетинга своей организации, что дает возможность измерять эффективность мероприятий, ускорять конвейер и подтверждать рентабельность инвестиций.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage — это комплексное программное обеспечение для управления мероприятиями, позволяющее планировать и проводить личные, виртуальные и гибридные мероприятия от начала до конца с большей эффективностью и результативностью. Zoho Backstage предлагает все необходимое для развития вашего мероприятия и ускорения его успеха: от разработки веб-сайта мероприятия, продажи билетов и маркетинга мероприятия до общения с участниками, проведения сессий и анализа эффективности мероприятия. Веб-сайт мероприятий Show Less, продажа билетов и маркетинг мероприятия, общение с участниками, презентации сессий и анализ эффективности мероприятия — в Zoho Backstage есть все, что вам нужно для развития вашего мероприятия и ускорения его успеха.
EventMobi
eventmobi.com
Комплексная платформа управления мероприятиями EventMobi позволяет организаторам мероприятий легко планировать, продвигать, монетизировать и предоставлять увлекательные виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Платформа EventMobi — от веб-сайта, регистрации и отмеченного наградами приложения для проведения мероприятий до виртуального пространства и полностью управляемого онлайн-проведения мероприятий — с 2009 года платформу EventMobi используют более 10 000 организаторов мероприятий в 72 странах. Независимо от того, проводите ли вы одно мероприятие или сотни, наше мероприятие Платформа управления оптимизирует ваш рабочий процесс, поэтому вы тратите меньше времени на управление технологиями и больше времени на создание интересных событий для ваших посетителей.
Edenkit
edenkit.com
Edenkit помогает вам: - мгновенно создать цифровое присутствие, запустив веб-страницу мероприятия, мобильное приложение, регистрацию и маркетинговую кампанию сообщества за считанные минуты - все на основе вашего контента - построить лояльные отношения, дать возможность спикерам, спонсорам и экспонентам рассказать свою собственную историю самому себе -управляемые профили и персонализированный контент в социальных сетях — охватывайте соответствующую аудиторию, привлекайте посетителей с помощью специального контента в социальных сетях для спикеров, спонсоров и экспонентов. Простые и понятные цены без скрытых платежей позволят вам сосредоточиться на организации вашего мероприятия, не беспокоясь о скрытых платежах. затраты
Attendease
attendease.com
Передовое программное обеспечение для управления корпоративными мероприятиями и планированием встреч. Attendease — это идеальное решение для управления мероприятиями для планировщиков и организаторов встреч. Наша платформа охватывает все аспекты образа жизни вашего мероприятия: от личного до гибридного и виртуального. Беспрепятственное продвижение с помощью нашего конструктора веб-сайтов, маркетинга по электронной почте и регистрации участников. Возьмите под свой контроль детали мероприятия: от спикеров и участников до планирования и продажи билетов. Предоставляя каждому возможность легко создавать мероприятия и управлять ими, Attendease оптимизирует процесс, гарантируя успех за считанные минуты. Attendease идеально подходит для организаций, которым необходимы: ✔ Разумные и предсказуемые затраты на технологии без каких-либо неожиданных комиссий ✔ Упрощенное общение с участниками для привлечения, информирования и вовлечения для достижения результатов ✔ Обеспечение единообразного, фирменного опыта на протяжении всего пути участника ✔ Упрощение процесса участники могут ориентироваться и персонализировать свою программу мероприятий. ✔ Удобство регистрации, которое конвертирует и сокращает число отказов от участия. ✔ Доступ к практическим данным об участниках и мероприятиях, когда и где вам это нужно. ✔ Возможность проводить несколько мероприятий в любом масштабе. ✔ 5-звездочное обслуживание клиентов в 2023 году. , Attendease присоединился к семье Tripleseat. Tripleseat — это программное обеспечение №1 в индустрии гостеприимства для управления гостями и мероприятиями. Вместе с EventUp, ведущим каталогом площадок, мы обслуживаем и помогаем развивать индустрию гостеприимства и проведения мероприятий. Посмотреть профиль Tripleseat можно здесь: https://www.g2.com/products/tripleseat-tripleseat/reviews.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop — это настоящая комплексная платформа для локального, виртуального и гибридного управления событиями и взаимодействия. PheedLoop поддерживает все: от встроенной потоковой передачи, виртуальных выставочных залов, печати бейджей, регистрации, синхронизированных порталов докладчиков/экспонентов и мгновенных мобильных приложений до регистрации на месте, планов этажей, автоматических опросов, собственных видеосетей и монетизации экспонентов/спонсоров. системы. PheedLoop — это совершенная оптимизированная система управления событиями, которая используется на мероприятиях всех типов и размеров с числом участников до десятков тысяч. PheedLoop в первую очередь обслуживает корпоративных, ассоциативных, академических и государственных клиентов, включая Shopify, IBM и правительство Канады.
StoneShot
stoneshot.com
Stoneshot - это поставщик технологий и услуг цифрового маркетинга, специализирующийся на финансовых услугах. Stoneshot помогает занятым маркетинговым командам финансовых услуг увеличить взаимодействие и повышать опыт клиента, одновременно минимизируя операционную неэффективность. Их технология охватывает автоматизацию маркетинга, маркетинг по электронной почте, продвижение мероприятий, автоматизацию контента и распространение документов фонда. Stoneshot работает с розничными, институциональными и частными банками от бутик, быстрорастущих фирм до мировых ведущих брендов. Основанный в Лондоне в 2001 году, Stoneshot имеет офисы в Лондоне, Нью -Йорке и Сингапуре и клиенты в более чем 25 странах.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus — это платформа маркетинга событий нового поколения, созданная с нуля для сбора, анализа и использования беспрецедентного количества данных для значительно более эффективных мероприятий и конференций. Будучи настоящей SaaS-платформой, RainFocus упрощает регистрацию мероприятий, управление контентом, активацию экспонентов и работу на месте с единой панели управления. Экономьте время, повышайте вовлеченность и максимизируйте ценность каждого мероприятия.
inwink
inwink.com
inwink — это SaaS-платформа BtoB-маркетинга, которая позволяет компаниям демонстрировать свои бренды и привлекать аудиторию посредством: — личных, онлайн-мероприятий и гибридных мероприятий; - постоянно действующие онлайн-сообщества на специализированных веб-сайтах; - централизованные, высокозащищенные данные, строго разделенные по клиентам. - собственное мобильное приложение, посвященное вашему событию или сообществу. Пионер в области технологий управления событиями с 2015 года, inwink сегодня представляет собой комплексное маркетинговое решение BtoB на 360°, используемое более чем 180 предприятиями, предприятиями и организациями. Платформа inwink широко известна своей функциональной мощью и гибкостью, масштабируемостью и безопасностью. Подробнее на www.inwink.com/en/
Planning Pod
planningpod.com
Универсальное программное обеспечение для управления мероприятиями №1 для организаторов мероприятий и площадок. Узнайте, как более 20 тысяч профессионалов экономят более 62 часов в месяц и оптимизируют процессы и коммуникации с помощью нашего комплексного программного обеспечения для онлайн-управления мероприятиями.
Momice
momice.com
Momice предлагает программное обеспечение для проведения мероприятий и знания для профессионалов в сфере организации мероприятий. Программное обеспечение Momice позволяет специалистам по организации мероприятий оптимизировать свой веб-сайт мероприятий, регистрацию, рассылку мероприятий, продажу билетов, взаимодействие с аудиторией, регистрацию на месте и оценку событий (опросов) всех своих живых, онлайн- и гибридных мероприятий. Работа с Momice экономит время и позволяет избежать ошибок, которые возникают, когда вы делаете все это вручную. Компания Momice, работающая в индустрии мероприятий, за последние 10 лет накопила большой опыт. Этими знаниями делятся на вебинарах, технических документах, пейджерах, инфографике и живых обучающих курсах. Возможности Momice включают в себя: - Почта (приглашения, подтверждения, напоминания) - Регистрация (семинары, дополнительные гости, списки приглашенных) - Веб-сайт (индивидуальный дизайн, шаблоны, белая этикетка) - Взаимодействие (чат, опросы, вопросы аудитории) - Билеты (продажа билетов, электронные билеты, маркетинг) - Регистрация и бейджи (бесконтактная регистрация, печать бейджей) - Статистика (опрос, данные зрителей, результаты)
Premagic
studio.premagic.com
Premagic — это платформа распространения фотографий на базе искусственного интеллекта для маркетинга мероприятий. Premagic разработан для повышения вовлеченности в социальных сетях и максимизации рентабельности инвестиций (ROI) спонсоров в мероприятия. Платформа использует искусственный интеллект для оптимизации процесса съемки, организации и распространения фотографий мероприятий в социальных сетях.
Audience Republic
audiencerepublic.com
Audience Republic — это SaaS-платформа, призванная помочь организаторам мероприятий продавать больше билетов за счет максимизации сарафанного радио, привлечения аудитории и получения ценной информации о клиентах. Соберите все данные о своих клиентах в одном месте, включая продажи билетов, подписчиков по электронной почте и регистрации в кампаниях Audience Republic. Создавайте кампании, которые вознаграждают поклонников, которые делятся информацией, приглашают друзей и подписываются на вас. Отправляйте целевые сообщения через SMS, электронную почту и Facebook Messenger.
ZIGnotch
zignotch.com
Наша платформа для управления мероприятиями — это универсальный инструмент. Простота в использовании, предоставляет необходимые данные и позволяет проводить эффективные мероприятия.
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent — это универсальное программное обеспечение для управления мероприятиями, созданное для современных планировщиков и организаторов мероприятий. Независимо от того, являетесь ли вы небольшой группой волонтеров или крупной организацией, занимающейся мероприятиями, с помощью ClearEvent вы можете мгновенно начать продавать билеты, принимать платежи и создавать настраиваемые формы регистрации. Наше мобильное приложение для мероприятий обеспечивает превосходное качество обслуживания участников, а наш интеллектуальный инструмент для составления бюджета позволяет контролировать ваши финансы. Максимизируйте потенциал вашего мероприятия с помощью целевых коммуникационных инструментов, простого составления и публикации расписания, а также надежных функций управления заданиями. Наслаждайтесь простотой индивидуального брендинга, удобством централизованных баз данных контактов и гарантией высочайшего уровня безопасности и доступности. С ClearEvent каждый аспект вашего мероприятия будет оптимизирован, безопасен и настроен на успех, а также будет обеспечен лучшей в своем классе службой поддержки клиентов. Измените способ управления событиями и упростите свою жизнь!
Groupize
groupize.com
Groupize — лучшее решение для современного управления собраниями. Благодаря простой в использовании комплексной платформе, предназначенной для групп, встреч и мероприятий любого масштаба, Groupize объединяет поездки, расходы и соответствие нормативным требованиям, одновременно предоставляя великолепные возможности организаторам и участникам. Поддерживая встречи любого масштаба, Groupize централизует планирование и организацию, логистику путешествий, управление расходами и заботу о безопасности на одной удобной платформе, которую легко использовать каждому. Groupize охватывает широкий спектр вариантов использования, поэтому компании могут консолидировать управление своими встречами в одном месте, будь то конференции, выездные продажи, встречи небольших компаний, тренинги и адаптация, набор персонала и поездки гостей, проекты и командировки. Облачная платформа автоматизирует и оптимизирует логистику корпоративных встреч и планирования мероприятий, экономя время командам, чтобы сосредоточиться на самом важном: от поиска поставщиков, управления участниками и регистрации до отслеживания обязанностей по уходу и комплексного бронирования поездок. Благодаря простому ценообразованию на основе SaaS, настраиваемым планам и централизованному контролю расходов Groupize помогает компаниям прекратить перерасход средств на встречи, обеспечивая как экономию средств, так и оптимизацию ресурсов для перегруженных команд. Для участников встреч Groupize предлагает современное, удобное для потребителя приложение, которое позволяет легко регистрироваться, бронировать поездки и участвовать в мероприятиях, повышая уровень участия. Бесшовная двусторонняя интеграция с Concur Travel and Expense гарантирует, что клиенты фиксируют экономию на своих программах путешествий, администрируют политику и комплексно автоматизируют отслеживание расходов.
Tikkl
tikkl.com
Наслаждайтесь захватывающим опытом событий со всего мира, лично или виртуально. ИЛИ организуйте собственное незабываемое мероприятие с помощью нашего мощного решения «Сделай сам», которое повысит посещаемость и доход. Теперь с ИИ.
InEvent
inevent.com
InEvent состоит из профессионалов в области организации мероприятий и специалистов по аудио/видео, вдохновленных расширять границы вебинаров и технологий проведения мероприятий. Наш продукт предоставляет корпоративным компаниям выдающиеся возможности, предоставляя им нестандартное решение для создания личных, виртуальных и гибридных мероприятий с помощью программных и аппаратных решений. Все это поддерживается специальной круглосуточной службой поддержки клиентов, на 100% состоящей из людей. Интегрированная платформа InEvent включает в себя гостиничный бизнес и жилье, путешествия и логистику, веб-трансляции, живое взаимодействие, плавную регистрацию, динамические сети, надежную автоматизацию маркетинга, пользовательские веб-сайты и мобильные приложения, аналитику в реальном времени, мощные маяки и более 100 других функций для мощный интерактивный и захватывающий опыт. Мы успешно обслужили более 50 000 мероприятий и вебинаров с более чем 2 миллионами участников и более 60 миллионами минут потокового вещания по всему миру. Независимо от того, проводите ли вы вебинар, виртуальную практическую встречу или месячное мероприятие, наше гибкое решение поможет вашему идеальному мероприятию воплотиться в жизнь.
BigMarker
bigmarker.com
Bigmarker - самая настраиваемая платформа в мире для вебинаров, виртуальных и гибридных мероприятий. Он сочетает в себе мощные видео технологии с надежными маркетинговыми и интерактивными возможностями опыта для создания единственных в своем роде фирменных мероприятиях. Компании по всему миру используют платформу Bigmarker для создания захватывающих и интерактивных виртуальных, гибридных и вебинарных событий. Bigmarker также предоставляет интеграции, API и белые этикетки, которые позволяют компаниям интегрировать мощные интерактивные видео -опыт в свои маркетинговые, продажи и обучающие стеки. Давайте вместе построим онлайн -мероприятие своей мечты. Основанная в 2010 году, Bigmarker находится в штаб -квартире в Чикаго и власти виртуальными мероприятиями для тысяч компаний и организаций по всему миру.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo обеспечивает захватывающий личный, виртуальный и гибридный опыт. ОС Bizzabo Event Experience — это открытая платформа с богатым объемом данных, которая позволяет лидерам Event Experience управлять мероприятиями, привлекать аудиторию, активировать сообщества и достигать значимых бизнес-результатов, сохраняя при этом конфиденциальность и безопасность данных участников. Будучи лидером в отчете Forrester Wave™: B2B Marketing Events Management Solutions, отчет за первый квартал 2023 года, нам доверяют ведущие мировые бренды, такие как предприятия из списка Fortune 100, в организации своих мероприятий. Bizzabo была основана в 2011 году Боазом Кацем, Алоном Алроем и Эраном Бен-Шушаном, ее штаб-квартиры находятся в Нью-Йорке и Тель-Авиве.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla — это универсальная платформа для маркетинга и регистрации мероприятий, которая помогает организаторам мероприятий создавать фирменные веб-сайты мероприятий, продавать билеты, обрабатывать платежи, управлять участниками, рекламировать мероприятия в Интернете и многое другое в одном месте. Будь то личное, гибридное или виртуальное мероприятие, платформа предлагает полный набор решений для оптимизации процесса планирования мероприятия. Eventzilla лучше всего подходит для: - Конференций - Мероприятий для участников - Обучающих мероприятий - Мероприятий по сбору средств - Выставок - Мероприятий для пользователей или партнеров - Выставок - Спортивных мероприятий - Мероприятий для выпускников и многого другого. Примечательные функции: - Веб-сайты мероприятий под собственным брендом - Несколько типов регистрации - Программа мероприятий Конструктор с несколькими треками - Пользовательская форма регистрации с условной логикой - Дизайн именного бейджа - Проведение и управление вебинарами, прямыми трансляциями или любыми виртуальными событиями - Простая интеграция с внешними платформами - Автоматизированные списки ожидания и утверждения - Настройка кодов скидок и групповых скидок - Абстрактное управление ( Отправка, рассмотрение и утверждение) - Печать именных бейджей (настраиваемая) - Размещение в гостинице - Сетевое приложение для участников - Самостоятельная регистрация в киоске (доступно для устройств iOS и Android)
Explara
explara.com
Explara помогает творческим предпринимателям и малому бизнесу монетизировать мероприятия, онлайн-продажи, участие в сообществе и краудфандинг.
HeySummit
heysummit.com
С HeySummit ваша страсть окажется в центре внимания. Встречайте универсальную платформу, которая воплотит в жизнь ваши виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Пришло время расширить свою аудиторию и монетизировать свою страсть. Для больших и малых событий, а также для всего, что между ними. Организуете разовый вебинар, ежемесячную беседу у камина или многодневную феерию с участием нескольких докладчиков? Все события проходят на HeySummit. Наша мощная универсальная платформа поддерживает собрания любого размера, частоты и сложности.
Splash
splashthat.com
Сколько времени требуется на создание, управление, рекламу и освещение ваших мероприятий? Устранение бесчисленных часов, необходимых для запуска в эксплуатацию, — вот в чем суть Splash. Мы не можем утверждать, что сделаем все это за вас (2-звездочные отзывы заставляют нас быть скромными), но мы приближаемся к этому. Вот как: • Упростите свой процесс с помощью фирменных шаблонов, в которые встроены все ваши точки взаимодействия — целевая страница, подтверждения, электронные письма, карта социального обмена, приложение для регистрации и многое другое. *Avetta сократила время настройки мероприятия на 75 %. . • Расширяйте свой бренд при каждом взаимодействии с гостем. У вас есть полный контроль над тем, чтобы настроить каждую точку взаимодействия с вашим брендом и своим голосом для связи с вашей аудиторией. Вы также можете выбрать из меню динамические теги информацию о госте, такую как имя, компания, ответы на вопросы RSVP и многое другое, чтобы создать высоко персонализированное взаимодействие без каких-либо дополнительных усилий. • Измеряйте свои результаты с помощью настраиваемых отчетов. Вы можете фильтровать свой список гостей по любому полю данных, чтобы создавать настолько обширные и определенные отчеты, насколько вам нужно. Просмотры страниц, ссылки отслеживания и аналитика электронной почты, такая как открытия, клики и отказы, также включаются в каждое событие. Кроме того, наши отчеты для всей команды содержат такую информацию, как повторные посетители, наиболее эффективные активы и многое другое, что поможет вам планировать более разумные и успешные мероприятия. *Gumgum удвоила свой доход и утроила поток продаж от посетителей мероприятий. • Развивайте свой бизнес с помощью полоскания и повторения успеха. Как только вы предоставите своей команде всегда актуальные шаблоны мероприятий, соответствующие требованиям регистрационные формы и автоматизированную интеграцию, вы откроете формулу легко повторяемого успеха мероприятия. Благодаря единообразному календарю событий вы выстроите необходимые отношения с потенциальными клиентами и укрепите связи с существующими. *За первый год работы Sharp с помощью Splash провела более 100 мероприятий в 56 филиалах. P.S. - Если вам нужно что-то, чего у нас еще нет, у нас есть растущий список партнеров, которые могут помочь. Зарегистрируйтесь бесплатно на сайте Splashthat.com.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl является предпочтительной платформой управления событиями для маркетологов событий B2B и организаторов конференций для проведения личных, виртуальных и гибридных мероприятий. Zuddl был построен с нуля, чтобы идеально удовлетворить каждый вариант использования. Вместо того, чтобы использовать 8-10 различных инструментов и платформ для запуска одного события, используйте ZUDDL для управления своими личными, виртуальными и гибридными программами событий и вебинарами с одной платформы. Почему Zuddl: * Сосредоточьтесь на гибкости Возьмите свое мероприятие в жизнь с бесконечным контролем над брендингом, настраиваемостью и рабочими процессами - от регистрации и билетов до мобильного приложения для посетителей. Нет ничего, что вы не можете настроить на свои потребности. * Больше партнера, меньше поставщика Правильное для получения вашего мероприятия требуется больше, чем просто подписка на платформу событий. Мы получаем это. И это отражается в нашей дорожной карте цены, поддержки и продукции. * Ориентирован на результат Подготовленные к употреблению панели доходов, настраиваемые оповещения и интеграции с Marketo, Hubspot, SFDC и т. Д., Которые делают отчетность супер простой. Zuddl доверяют такие компании, как Stack Commerce, Rocket Lane, ServiceNow, StoryBlok, MindTickle, Cloudsmith, Expensify, лидеры партнерства, Организация Объединенных Наций, NAMIC, HBA, Nasscom, Google, Microsoft, Kellogg, среди других, чтобы помочь им объединить их стек мероприятий, Google, Microsoft, Kellogg
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad — это ведущая платформа экспериментального маркетинга, которая позволяет брендам управлять и оптимизировать свои мероприятия, туры, мероприятия и занятия, чтобы повысить лояльность потребителей к бренду, увеличить доходы и повысить рентабельность инвестиций в каждый опыт. AnyRoad позволяет компаниям оптимизировать и масштабировать свои экспериментальные операции с помощью гибкой настраиваемой платформы и предоставляет мощную информацию, необходимую для ускорения роста бизнеса. Ведущие бренды, такие как Anheuser-Busch, Diageo, Westfield, Just Egg и Sierra Nevada, полагаются на AnyRoad для оптимизации операций и подтверждения эффективности своих экспериментальных маркетинговых программ.
EventX
eventx.io
«Мероприятия где угодно, в любое время, для всех». Мероприятия — это место, где происходят значимые связи и обмен знаниями. Мы здесь, чтобы сделать мероприятия простыми и эффектными. EventX — это отмеченная наградами SaaS-платформа для виртуальных мероприятий и поставщик комплексных решений для интеллектуального управления событиями. Мы предлагаем как виртуальные, так и гибридные решения для мероприятий для компаний, организаторов и ведущих торговых организаций в Азии и Китае, включая Amazon, Apple, HKTDC, Alibaba, Reed и многих других. Благодаря таким функциям, как интерактивный выставочный зал, динамичные стенды для экспонентов, формы онлайн-регистрации, вебинары и интерактивные этапы конференций, мы являемся идеальным сервисом для организаций, желающих расширить свою аудиторию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. EventX ранее назывался EventXtra.
Sweap
sweap.io
Sweap — это платформа для повышения эффективности мероприятий, которая сделает мероприятия наиболее эффективным маркетинговым каналом вашей компании. Некоторые из лучших команд по проведению мероприятий, такие как Bentely или Scandic Hotels, используют наше программное обеспечение, чтобы увеличить количество регистраций и сэкономить время за счет автоматического управления гостями, коммуникации на мероприятиях и виртуальной платформы для проведения мероприятий. Sweap предлагает бесплатный план до 500 регистраций в год, так что вы можете начать уже сегодня.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — это надежное и настраиваемое решение для мероприятий любого размера, включая живые, гибридные и виртуальные 3D/2D. Это спонсоро-ориентированная платформа с более чем 150 функциями и настройками, созданная для автоматизации мероприятий. Наша платформа упрощает управление на каждом этапе, начиная с этапа до мероприятия и заканчивая этапом после него, и автоматизирует весь процесс, экономя ваши затраты и время на администрирование почти на 50%. Наша миссия — в первую очередь стимулировать взаимодействие и приносить вам более высокие бизнес-результаты. EventTitans — это универсальная платформа для управления мероприятиями, которая упрощает все важные функции: от продажи билетов, упрощенного процесса самостоятельной регистрации участников/спонсоров/спикеров, геймификации, регистрации/прохода гостей и взаимодействия с участниками до сбора важных данных в режиме реального времени. аналитика событий. Наша встроенная CRM помогает вам импортировать или экспортировать контакты, отслеживать заказы, отправлять массовые электронные письма, записывать опросы и многое другое. Взаимодействие с вашим глубоко узнаваемым опытом в сочетании с нашей активной и постоянной командой по работе с клиентами гарантирует, что каждое мероприятие, проводимое на нашей платформе, всегда будет идеальным. Спросите нас о разработке нашей индивидуальной информационной панели событий и настройке функций, которые могут помочь оптимизировать ваши процессы, повысить вовлеченность посетителей и повысить общий успех ваших мероприятий. Наша команда готова помочь вам в создании индивидуального решения, которое будет отвечать вашим конкретным потребностям и максимизировать потенциал вашего мероприятия.
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic понимает потребности индустрии встреч, как никакая другая технологическая компания. Основанная в 1997 году, мы уже почти 25 лет держим руку на пульсе технологий проведения мероприятий. Наш обширный набор программного обеспечения и услуг поддерживает организаторов мероприятий во всех аспектах проведения передовых мероприятий, будь то локальных, виртуальных или гибридных. Команда Shocklogic, состоящая из яркой и неудержимой смеси технических специалистов, экспертов ассоциаций и организаторов мероприятий, является нашим величайшим источником гордости. Мы, представители более чем 20 национальностей, являемся разноплановой компанией с глобальным подходом, но при этом относимся как к нашим клиентам, так и к членам команды как к семье. Мы — отмеченная наградами семейная компания, ориентированная на ценности, с международной клиентской базой, включающей некоторые из крупнейших и наиболее сложных организаций мира. В Shocklogic ваше мероприятие — наша страсть.
EventCreate
eventcreate.com
Создайте красивый сайт мероприятия за считанные минуты. Создайте веб-сайт мероприятия, собирайте регистраций, продавайте билеты и рекламируйте свое мероприятие в Интернете. Надежный и безопасный. Нам доверяют более 1 000 000 человек по всему миру, включая специалистов по планированию из Nike, MIT и Refinery29.
Cooltix
cooltix.hu
Билеты для вашего роста — продавайте билеты проще, чем когда-либо, с самой низкой комиссией! - Уникальная персонализированная страница для вашего мероприятия - Простая в использовании платформа, на которой вы можете управлять своими мероприятиями - Инструмент отчетности и анализа для отслеживания эффективности продаж - Получайте свой доход ежедневно - и многое другое.
Webex Events
socio.events
Webex Events (ранее Socio) — это комплексная платформа управления событиями, обеспечивающая захватывающие, интуитивно понятные и инклюзивные виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Поднимите планку с помощью приложений для мероприятий, гибкой регистрации, регистрации и печати бейджей, поиска потенциальных клиентов и технологии потокового вещания. Webex Events сочетает гибкость с простотой использования, поэтому организаторы могут проводить увлекательные мероприятия, соответствующие их целям, независимо от типа мероприятия или организации. Узнайте больше на сайтеsocia.events.
Cvent
cvent.com
Cvent предоставляет универсальную платформу для любого мероприятия и любого мероприятия. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя вам данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Будь то очное, виртуальное или гибридное мероприятие, у вас будет единая платформа со всем необходимым для поиска поставщиков, привлечения посетителей, максимизации спонсорской ценности и сбора важных данных о мероприятиях. Будучи мировым лидером в области технологий маркетинга и управления событиями, Cvent имеет уникальные возможности для поддержки ваших мероприятий любого типа, размера и сложности.
AllEvents
allevents.in
AllEvents — это быстро развивающаяся платформа для управления мероприятиями, предлагающая комплексные функции 360° для помощи организаторам мероприятий. Платформа помогает создателям мероприятий создавать страницы мероприятий, оптимизировать продажу билетов и получать мгновенные платежи. AllEvents, которому доверяют более 300 тысяч специалистов по организации мероприятий, адаптируется ко всем типам мероприятий и позволяет рекламировать мероприятия широкой аудитории. Благодаря более чем 12-летнему опыту работы в отрасли AllEvents стала предпочтительной платформой для более чем 20 миллионов человек, которые ежемесячно ищут мероприятия, которые полагаются на нее, чтобы открыть для себя множество событий.
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