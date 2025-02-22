Программное обеспечение для событийного маркетинга - Самые популярные приложения - Таиланд

Splash

splashthat.com

Сколько времени требуется на создание, управление, рекламу и освещение ваших мероприятий? Устранение бесчисленных часов, необходимых для запуска в эксплуатацию, — вот в чем суть Splash. Мы не можем утверждать, что сделаем все это за вас (2-звездочные отзывы заставляют нас быть скромными), но мы приближаемся к этому. Вот как: • Упростите свой процесс с помощью фирменных шаблонов, в которые встроены все ваши точки взаимодействия — целевая страница, подтверждения, электронные письма, карта социального обмена, приложение для регистрации и многое другое. *Avetta сократила время настройки мероприятия на 75 %. . • Расширяйте свой бренд при каждом взаимодействии с гостем. У вас есть полный контроль над тем, чтобы настроить каждую точку взаимодействия с вашим брендом и своим голосом для связи с вашей аудиторией. Вы также можете выбрать из меню динамические теги информацию о госте, такую ​​​​как имя, компания, ответы на вопросы RSVP и многое другое, чтобы создать высоко персонализированное взаимодействие без каких-либо дополнительных усилий. • Измеряйте свои результаты с помощью настраиваемых отчетов. Вы можете фильтровать свой список гостей по любому полю данных, чтобы создавать настолько обширные и определенные отчеты, насколько вам нужно. Просмотры страниц, ссылки отслеживания и аналитика электронной почты, такая как открытия, клики и отказы, также включаются в каждое событие. Кроме того, наши отчеты для всей команды содержат такую ​​информацию, как повторные посетители, наиболее эффективные активы и многое другое, что поможет вам планировать более разумные и успешные мероприятия. *Gumgum удвоила свой доход и утроила поток продаж от посетителей мероприятий. • Развивайте свой бизнес с помощью полоскания и повторения успеха. Как только вы предоставите своей команде всегда актуальные шаблоны мероприятий, соответствующие требованиям регистрационные формы и автоматизированную интеграцию, вы откроете формулу легко повторяемого успеха мероприятия. Благодаря единообразному календарю событий вы выстроите необходимые отношения с потенциальными клиентами и укрепите связи с существующими. *За первый год работы Sharp с помощью Splash провела более 100 мероприятий в 56 филиалах. P.S. - Если вам нужно что-то, чего у нас еще нет, у нас есть растущий список партнеров, которые могут помочь. Зарегистрируйтесь бесплатно на сайте Splashthat.com.