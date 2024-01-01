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Программное обеспечение для событийного маркетинга - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для маркетинга событий позволяет предприятиям и организациям эффективно создавать, продавать и проводить широкий спектр мероприятий, включая конференции, торговые выставки, вебинары, семинары и презентации продуктов. Используя программное обеспечение для событийного маркетинга, компании могут улучшить присутствие своего бренда и улучшить обмен сообщениями за счет создания страниц продуктов мероприятий, соответствующих бренду. Кроме того, программное обеспечение позволяет размещать маркетинговые объявления о мероприятиях на платформах социальных сетей и разрабатывать настраиваемые электронные письма с регистрацией на мероприятия и приглашениями. Организаторы мероприятий, предприятия, некоммерческие организации, образовательные учреждения и агентства полагаются на программное обеспечение для маркетинга мероприятий, которое упрощает планирование мероприятий, повышает эффективность рекламных усилий и эффективно управляет всеми аспектами своих мероприятий. Это комплексное решение оптимизирует процесс управления событиями и максимизирует успех каждого мероприятия.
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Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Whova
whova.com
Универсальное программное обеспечение для управления событиями для личных, гибридных и виртуальных мероприятий
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite — это американский веб-сайт по организации мероприятий и продаже билетов. Сервис позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать местные мероприятия. Служба взимает плату с организаторов мероприятий в обмен на услуги онлайн-продажи билетов, если только мероприятие не являетс...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. — американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для бизнеса. Генеральный директор RingCentral Влад Шмунис и технический директор Влад Вендроу основали компанию в 1999 году. В число инвесторов RingCentral входили Дуг Леоне, Sequoia Capital, Дэвид Ве...
Airmeet
airmeet.com
Откройте для себя платформу для виртуальных саммитов, онлайн-конференций и гибридных мероприятий. Создан для взаимодействия с помощью индивидуального опыта. Попробуй бесплатно!
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
Zoho Backstage
zoho.com
Проводите свои мероприятия умнее и лучше. Zoho Backstage — это программное обеспечение для управления мероприятиями, которое позволяет организаторам мероприятий планировать и проводить конференции, встречи и презентации продуктов с большей эффективностью и результативностью.
Cvent
cvent.com
Cvent предоставляет универсальную платформу для любого мероприятия и любого мероприятия. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя вам данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Будь то очное, виртуальное или гибр...
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — самое любимое программное обеспечение для проведения мероприятий в мире. Наша платформа дает возможность каждому организатору, маркетологу, экспоненту и участнику раскрыть потенциал событий.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о важных соб...
BigMarker
bigmarker.com
Проводите вебинары, которые понравятся вашей аудитории. Если вы готовы к простому и настраиваемому программному обеспечению для вебинаров без необходимости загрузки и хлопот, добро пожаловать домой.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla позволяет настраивать индивидуальные формы регистрации, отправлять приглашения по электронной почте и управлять отменой в одном месте. Участники мероприятия могут зарегистрироваться онлайн и совершать безопасные онлайн-платежи.
Swapcard
swapcard.com
Проводите более разумные выставки и конференции без головной боли Swapcard — это простая в использовании платформа для регистрации и взаимодействия, созданная для увеличения доходов от ваших мероприятий.
HeySummit
heysummit.com
Создавайте красивые виртуальные мероприятия, конференции, курсы и многое другое, чтобы взаимодействовать со своей аудиторией и расширять свое сообщество с помощью маркетинга на основе событий.
Tikkl
tikkl.com
Наслаждайтесь захватывающим опытом событий со всего мира, лично или виртуально. ИЛИ проведите собственное незабываемое мероприятие с помощью нашего мощного решения «Сделай сам», которое повысит посещаемость и доход. Теперь с ИИ.
Premagic
studio.premagic.com
Premagic — это платформа распространения фотографий на базе искусственного интеллекта для маркетинга мероприятий. Premagic разработан для повышения вовлеченности в социальных сетях и максимизации рентабельности инвестиций (ROI) спонсоров в мероприятия. Платформа использует искусственный интеллект дл...
Webex Events
socio.events
Webex Events (ранее Socio) — это комплексная платформа управления событиями, обеспечивающая захватывающие, интуитивно понятные и инклюзивные виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Поднимите планку с помощью приложений для мероприятий, гибкой регистрации, регистрации и печати бейджей, поиска по...
Hubilo
hubilo.com
Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с помощью единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных...
Zuddl
zuddl.com
Единая платформа для проведения мероприятий и вебинаров. Упростите рабочие процессы на мероприятиях, объединив несколько инструментов для получения исключительных впечатлений и аналитики для участников.
Eventene
eventene.com
Eventene — это универсальная система управления событиями для создания, организации и проведения всех ваших мероприятий на единой платформе. Независимо от того, являются ли ваши мероприятия личными, виртуальными или гибридными, Eventene предлагает самое современное, гибкое и масштабируемое решение.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop — это настоящая комплексная платформа для локального, виртуального и гибридного управления событиями и взаимодействия. PheedLoop поддерживает все: от встроенной потоковой передачи, виртуальных выставочных залов, печати бейджей, регистрации, синхронизированных порталов докладчиков/экспонент...
EventX
eventx.io
«Мероприятия где угодно, в любое время, для всех». Мероприятия — это место, где происходят значимые связи и обмен знаниями. Мы здесь, чтобы сделать мероприятия простыми и эффектными. EventX — это отмеченная наградами SaaS-платформа для виртуальных мероприятий и поставщик комплексных решений для инте...
AllEvents
allevents.in
AllEvents — это быстро развивающаяся платформа для управления мероприятиями, предлагающая комплексные функции 360° для помощи организаторам мероприятий. Платформа помогает создателям мероприятий создавать страницы мероприятий, оптимизировать продажу билетов и получать мгновенные платежи. AllEvents, ...
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — это надежное и настраиваемое решение для мероприятий любого масштаба, включая живые, гибридные и виртуальные 3D/2D. Это спонсоро-ориентированная платформа с более чем 150 функциями и настройками, созданная для автоматизации мероприятий. Наша платформа упрощает управление на каждом этап...
Groupize
groupize.com
Groupize — лучшее решение для современного управления собраниями. Благодаря простой в использовании комплексной платформе, предназначенной для групп, встреч и мероприятий любого масштаба, Groupize объединяет поездки, расходы и соблюдение нормативных требований, обеспечивая при этом великолепные возм...
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent — это универсальное программное обеспечение для управления мероприятиями, созданное для современных планировщиков и организаторов мероприятий. Независимо от того, являетесь ли вы небольшой группой волонтеров или крупной организацией, занимающейся мероприятиями, с помощью ClearEvent вы мож...
Planning Pod
planningpod.com
Универсальное программное обеспечение для управления мероприятиями №1 для организаторов мероприятий и площадок. Узнайте, как более 20 тысяч профессионалов экономят более 62 часов в месяц и оптимизируют процессы и коммуникации с помощью нашего комплексного программного обеспечения для онлайн-управле...
inwink
inwink.com
inwink — это SaaS-платформа BtoB-маркетинга, которая позволяет компаниям демонстрировать свои бренды и привлекать аудиторию посредством: — личных, онлайн-мероприятий и гибридных мероприятий; - постоянно действующие онлайн-сообщества на специализированных веб-сайтах; - централизованные, высокозащищен...
Canapii
canapii.com
Отмеченная наградами платформа управления мероприятиями Canapii предназначена для организаций любого размера и позволяет проводить уникальные и увлекательные личные, гибридные и виртуальные мероприятия. Наши цифровые инструменты и решения, от продажи билетов онлайн до регистрации на месте и аналитик...
EventMobi
eventmobi.com
Комплексная платформа управления мероприятиями EventMobi позволяет организаторам мероприятий легко планировать, продвигать, монетизировать и предоставлять увлекательные виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Платформа EventMobi — от веб-сайта, регистрации и отмеченного наградами приложения для...
EventCreate
eventcreate.com
Создайте красивый сайт мероприятия за считанные минуты. Создайте веб-сайт мероприятия, собирайте регистраций, продавайте билеты и продвигайте свое мероприятие в Интернете. Надежный и безопасный. Нам доверяют более 1 000 000 человек по всему миру, включая специалистов по планированию из Nike, MIT и R...
InEvent
inevent.com
InEvent состоит из профессионалов в области организации мероприятий и специалистов по аудио/видео, вдохновленных расширять границы вебинаров и технологий проведения мероприятий. Наш продукт предоставляет корпоративным компаниям выдающиеся возможности, предоставляя им нестандартное решение для создан...
AnyRoad
anyroad.com
Ведущая экспериментальная маркетинговая платформа для управления и оптимизации мероприятий и опыта, повышения лояльности к бренду и повышения рентабельности инвестиций.
Explara
explara.com
Explara помогает творческим предпринимателям и малому бизнесу монетизировать мероприятия, онлайн-продажи, участие в сообществе и краудфандинг.
Splash
splashthat.com
Одна платформа. Один процесс. Все ваши мероприятия. Познакомьтесь с самым простым в мире решением для событийного маркетинга для виртуальных, личных и гибридных мероприятий.
ZIGnotch
zignotch.com
Наша платформа для управления мероприятиями — это универсальный инструмент. Простота в использовании, предоставляет необходимые данные и позволяет проводить эффективные мероприятия.
Audience Republic
audiencerepublic.com
Audience Republic — это SaaS-платформа, призванная помочь организаторам мероприятий продавать больше билетов за счет максимизации сарафанного радио, привлечения аудитории и получения ценной информации о клиентах. Соберите все данные о своих клиентах в одном месте, включая продажи билетов, подписчико...
Momice
momice.com
Momice предлагает программное обеспечение для проведения мероприятий и знания для профессионалов в сфере организации мероприятий. Программное обеспечение Momice позволяет специалистам по организации мероприятий оптимизировать свой веб-сайт мероприятий, регистрацию, рассылку мероприятий, продажу биле...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud предоставляет самую комплексную в мире комплексную технологию обработки событий и сопутствующие услуги, позволяющие создавать события и управлять ими. Управляйте всем жизненным циклом ваших мероприятий, независимо от их местоположения, формата, размера или продолжительности — от...
Attendease
attendease.com
Передовое программное обеспечение для управления корпоративными мероприятиями и планированием встреч. Attendease — это идеальное решение для управления мероприятиями для планировщиков и организаторов встреч. Наша платформа охватывает все аспекты образа жизни вашего мероприятия: от личного до гибридн...
Edenkit
edenkit.com
Edenkit помогает вам: - мгновенно создать цифровое присутствие, запустив веб-страницу мероприятия, мобильное приложение, регистрацию и маркетинговую кампанию сообщества за считанные минуты - все на основе вашего контента - построить лояльные отношения, дать возможность спикерам, спонсорам и экспонен...
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus — это платформа маркетинга событий нового поколения, созданная с нуля для сбора, анализа и использования беспрецедентного объема данных для значительно более эффективных мероприятий и конференций. Будучи настоящей SaaS-платформой, RainFocus упрощает регистрацию мероприятий, управление конт...
Cooltix
cooltix.hu
Билеты для вашего роста — продавайте билеты проще, чем когда-либо, с самой низкой комиссией! - Уникальная персонализированная страница для вашего мероприятия - Простая в использовании платформа, на которой вы можете управлять своими мероприятиями - Инструмент отчетности и анализа для отслеживания эф...
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot — поставщик технологий и услуг цифрового маркетинга, специализирующийся на финансовых услугах. StoneShot помогает занятым командам маркетинга финансовых услуг повысить вовлеченность и качество обслуживания клиентов, одновременно сводя к минимуму операционную неэффективность. Их технологии ...
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic понимает потребности индустрии встреч, как никакая другая технологическая компания. Основанная в 1997 году, мы уже почти 25 лет держим руку на пульсе технологий проведения мероприятий. Наш обширный набор программного обеспечения и услуг поддерживает организаторов мероприятий во всех аспек...
Sweap
sweap.io
Sweap — это платформа для повышения эффективности мероприятий, которая сделает мероприятия наиболее эффективным маркетинговым каналом вашей компании. Некоторые из лучших команд по проведению мероприятий, такие как Bentely или Scandic Hotels, используют наше программное обеспечение, чтобы увеличить к...