Программное обеспечение для управления мероприятиями - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для управления мероприятиями используется для управления мероприятиями, конференциями, выставками и собраниями профессиональных организаций. Эти программные продукты помогают планировщикам и организаторам мероприятий оптимизировать процесс проведения мероприятия с помощью инструментов, которые управляют выбором места проведения, маркетингом, обработкой платежей, регистрацией участников и многим другим.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp - это облачная платформа для управления проектами, предлагающая инструменты для планирования, организации и сотрудничества в командах.
monday.com
monday.com
Monday.com — инструмент управления проектами, позволяющий организациям эффективно управлять задачами, проектами и сотрудничеством команд.
Quizizz
quizizz.com
Quizizz – это интерактивная платформа для обучения, позволяющая создавать тесты, проводить викторины и задания как в классе, так и удаленно.
Odoo
odoo.com
Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.
Whova
whova.com
Whova — это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для планирования, регистрации и взаимодействия с участниками на мероприятиях.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite — это приложение для управления мероприятиями и продажи билетов, позволяющее пользователям создавать, находить и продвигать события.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter – платформа для создания интерактивных презентаций, позволяющая аудитории участвовать через опросы и голосования, удобная для удаленных и гибридных встреч.
JotForm
jotform.com
Jotform – это облачная платформа для создания форм и автоматизации процессов без программирования, предлагающая множество шаблонов и интеграций.
Cvent
cvent.com
Cvent — это приложение для управления событиями, которое упрощает планирование и анализ мероприятий любого типа и формата.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, включая голосовые и цифровые каналы, а также инструменты для самообслуживания.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet - это платформа для проведения виртуальных событий и встреч, предлагающая интерактивные функции и возможности настройки для пользователей.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.
Sansan
sansan.com
Sansan — облачное решение для управления контактами, оптимизирующее процесс обработки визиток и сотрудничество между командами в компаниях.
Wrike
wrike.com
Wrike - это платформа для управления проектами и совместной работы, обеспечивающая создание, отслеживание и организацию задач для повышения продуктивности команды.
Slido
sli.do
Slido — это платформа для вопросов и опросов на живых и виртуальных мероприятиях, позволяющая взаимодействовать с аудиторией и собирать отзывы.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — это приложение для поиска и покупки билетов на мероприятия, предлагающее удобный интерфейс и лучшие цены на концерты, спорт и театр.
BlipCut
blipcut.com
BlipCut — это приложение для создания генеративных видео в Discord на основе текста с использованием искусственного интеллекта.
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides — это платформа для создания интерактивных презентаций с живыми опросами, викторинами и сессиями вопросов и ответов для вовлечения аудитории.
BrightTALK
brighttalk.com
BrightTALK - это платформа для создания и распространения вебинаров и видеоконтента, упрощающая взаимодействие с аудиторией и мониторинг аналитики.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage - это платформа для управления событиями, позволяющая планировать и проводить мероприятия различных форматов, включая онлайн и офлайн.
Greenvelope
greenvelope.com
Greenvelope позволяет легко создавать и отправлять элегантные цифровые приглашения и управлять списками гостей, отслеживать ответы, продавать билеты и собирать пожертвования.
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat — платформа для управления частными мероприятиями в ресторанах и отелях, позволяющая легко планировать и обрабатывать платежи.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps — это инструмент для создания интерактивных презентаций с помощью ИИ, позволяющий быстро генерировать контент и дизайн.
Skedda
skedda.com
Skedda — платформа для управления рабочими пространствами, оптимизирующая бронирование столов и конференц-залов для гибридного рабочего процесса.
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro — это online-платформа для создания и анализа опросов, позволяющая собирать как количественные, так и качественные данные.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — это платформа для управления событиями, обеспечивающая поддержку планирования и организации живых, виртуальных и гибридных мероприятий.
RumbleTalk
rumbletalk.com
RumbleTalk - платформа для группового чата, позволяющая создать сообщества и взаимодействовать в реальном времени на разных онлайн-платформах.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere позволяет создавать опросы и собирать отзывы от аудитории в режиме реального времени через мобильные телефоны.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor - платформа для продажи билетов на мероприятия, предлагающая настраиваемые страницы, мобильные билеты и поддержку различных способов оплаты.
Paperless Post
paperlesspost.com
Безбумажный пост - приложение для создания и отправки цифровых приглашений и поздравлений для различных событий.
Vevox
vevox.com
Vevox - платформа для анонимных опросов и вопросов, позволяющая участникам гибридных встреч взаимодействовать и выражать свое мнение в реальном времени.
Breakroom
breakroom.net
Breakroom — это платформа для создания настраиваемых 3D виртуальных пространств, обеспечивающая взаимодействие и сотрудничество для различных мероприятий.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop - платформа для управления виртуальными, гибридными и личными событиями, предлагающая инструменты для регистрации, сетевого взаимодействия и управления экспонентами.
Eventify
eventify.io
Eventify – облачный инструмент для управления событиями, упрощающий организацию виртуальных, гибридных и личных мероприятий.
EventLive
eventlive.pro
EventLive - платформа для потоковой передачи событий, позволяющая транслировать видео в реальном времени и управлять мероприятиями с любых устройств.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — это платформа автоматизации маркетинга, предлагающая инструменты для email-маркетинга, управления событиями, опросов и мобильного маркетинга.
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq — программа для управления запусками: контакты, мероприятия, шоу, email-кампании, цифровые шоурумы и новостные комнаты.
myQuiz
myquiz.org
MyQuiz позволяет создавать онлайн-викторины и интерактивные презентации для вовлечения аудитории. Поддерживает до 100 000 участников при любом интернет-соединении.
Ticket Generator
ticket-generator.com
Генератор билетов позволяет организаторам мероприятий легко создавать, управлять и распространять билеты с использованием QR-кодов.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm - это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации гостей, онлайн-приглашений и контроля доступа.
Goosechase
goosechase.com
Goosechase — это платформа для создания интерактивных мероприятий, таких как охоты на мусорщики, для вовлечения и обучения сообществ.
Brella
brella.io
Brella — платформа для проведения оффлайн, гибридных и виртуальных мероприятий, обеспечивающая качественное сетевое взаимодействие и аналитику.
Townscript
townscript.com
Townscript - платформа для управления событиями в Индии, позволяющая организовать регистрацию и продажу билетов на различные мероприятия.
Virbela
virbela.com
Virbela - это платформа для создания виртуальных миров, предназначенная для удаленной работы, обучения и событий, предлагающая интерактивные 3D-пространства.
ticketmatic
ticketmatic.com
Ticketmatic – это платформа для управления продажами билетов на мероприятия с функционалом для организации, взаимодействия с клиентами и отчетности.
Joi
joi.events
JOI - приложение для управления событиями, которое упрощает планирование, координацию и отслеживание деталей мероприятий.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard - это платформа для управления мероприятиями с функциями сетевого взаимодействия и анализа данных, предназначенная для организации различных событий.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Aisle Planner - это приложение для планирования свадеб, позволяющее организовать мероприятия, управлять временем и списками дел, а также сотрудничать с поставщиками.
LiveVoice
livevoice.io
LiveVoice - приложение для аудиопередачи на мероприятиях, поддерживает синхронный перевод, экскурсии и тихие сцены без дополнительного оборудования.
StreamAlive
streamalive.com
StreamAlive — это платформа для интерактивных презентаций, повышающая вовлеченность аудитории с помощью визуализаций и реальных метрик в прямом эфире.
CrowdComms
crowdcomms.com
CrowdComms - приложение для управления мероприятиями, которое помогает участникам взаимодействовать и получать доступ к информации о событиях.
ON24
on24.com
ON24 - платформа для цифрового взаимодействия, предлагающая вебинары и виртуальные события с аналитикой для поддержки продаж и маркетинга.
Echo360
echo360.com
ECHO360 - это платформа для записи, управления и распространения образовательного контента с возможностью интерактивного вовлечения студентов.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource — онлайн-платформа для продажи билетов на мероприятия с простым интерфейсом и поддержкой клиентов.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla - это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации, продажи билетов и организации мероприятий любого формата.
Balloon
balloon.app
Balloon — это платформа для проведения вебинаров и мероприятий с высококачественным видео-контентом и услугами, направленная на привлечение аудитории.
Agorify
agorify.com
Agorify - платформа управления событиями, которая упрощает регистрацию, взаимодействие участников и организацию мероприятий любого размера.
Premagic
studio.premagic.com
Premagic — платформа для распределения фотографий на мероприятиях, использующая ИИ для улучшения вовлеченности в соцсетях и возврата инвестиций спонсоров.
Glue Up
glueup.com
Glue Up - это универсальная CRM платформа для управления событиями и членствами, позволяющая строить сообщества через цифровые инструменты.
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