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Программное обеспечение для управления мероприятиями
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Программное обеспечение для управления мероприятиями - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления мероприятиями используется для управления мероприятиями, конференциями, выставками и собраниями профессиональных организаций. Эти программные продукты помогают планировщикам и организаторам мероприятий оптимизировать процесс проведения мероприятия с помощью инструментов, которые управляют выбором места проведения, маркетингом, обработкой платежей, регистрацией участников и многим другим.

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ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp - это облачная платформа для управления проектами, предлагающая инструменты для планирования, организации и сотрудничества в командах.

monday.com

monday.com

monday.com

Monday.com — инструмент управления проектами, позволяющий организациям эффективно управлять задачами, проектами и сотрудничеством команд.

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Quizizz – это интерактивная платформа для обучения, позволяющая создавать тесты, проводить викторины и задания как в классе, так и удаленно.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.

Whova

Whova

whova.com

Whova — это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для планирования, регистрации и взаимодействия с участниками на мероприятиях.

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite — это приложение для управления мероприятиями и продажи билетов, позволяющее пользователям создавать, находить и продвигать события.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter – платформа для создания интерактивных презентаций, позволяющая аудитории участвовать через опросы и голосования, удобная для удаленных и гибридных встреч.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform – это облачная платформа для создания форм и автоматизации процессов без программирования, предлагающая множество шаблонов и интеграций.

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent — это приложение для управления событиями, которое упрощает планирование и анализ мероприятий любого типа и формата.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, включая голосовые и цифровые каналы, а также инструменты для самообслуживания.

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Airmeet - это платформа для проведения виртуальных событий и встреч, предлагающая интерактивные функции и возможности настройки для пользователей.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.

Sansan

Sansan

sansan.com

Sansan — облачное решение для управления контактами, оптимизирующее процесс обработки визиток и сотрудничество между командами в компаниях.

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike - это платформа для управления проектами и совместной работы, обеспечивающая создание, отслеживание и организацию задач для повышения продуктивности команды.

Slido

Slido

sli.do

Slido — это платформа для вопросов и опросов на живых и виртуальных мероприятиях, позволяющая взаимодействовать с аудиторией и собирать отзывы.

SeatGeek

SeatGeek

seatgeek.com

SeatGeek — это приложение для поиска и покупки билетов на мероприятия, предлагающее удобный интерфейс и лучшие цены на концерты, спорт и театр.

BlipCut

BlipCut

blipcut.com

BlipCut — это приложение для создания генеративных видео в Discord на основе текста с использованием искусственного интеллекта.

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

AhaSlides — это платформа для создания интерактивных презентаций с живыми опросами, викторинами и сессиями вопросов и ответов для вовлечения аудитории.

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

BrightTALK - это платформа для создания и распространения вебинаров и видеоконтента, упрощающая взаимодействие с аудиторией и мониторинг аналитики.

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Zoho Backstage - это платформа для управления событиями, позволяющая планировать и проводить мероприятия различных форматов, включая онлайн и офлайн.

Greenvelope

Greenvelope

greenvelope.com

Greenvelope позволяет легко создавать и отправлять элегантные цифровые приглашения и управлять списками гостей, отслеживать ответы, продавать билеты и собирать пожертвования.

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

Tripleseat — платформа для управления частными мероприятиями в ресторанах и отелях, позволяющая легко планировать и обрабатывать платежи.

Sendsteps

Sendsteps

sendsteps.com

Sendsteps — это инструмент для создания интерактивных презентаций с помощью ИИ, позволяющий быстро генерировать контент и дизайн.

Skedda

Skedda

skedda.com

Skedda — платформа для управления рабочими пространствами, оптимизирующая бронирование столов и конференц-залов для гибридного рабочего процесса.

QuestionPro

QuestionPro

questionpro.com

QuestionPro — это online-платформа для создания и анализа опросов, позволяющая собирать как количественные, так и качественные данные.

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo — это платформа для управления событиями, обеспечивающая поддержку планирования и организации живых, виртуальных и гибридных мероприятий.

RumbleTalk

RumbleTalk

rumbletalk.com

RumbleTalk - платформа для группового чата, позволяющая создать сообщества и взаимодействовать в реальном времени на разных онлайн-платформах.

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

Poll Everywhere позволяет создавать опросы и собирать отзывы от аудитории в режиме реального времени через мобильные телефоны.

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Ticket Tailor - платформа для продажи билетов на мероприятия, предлагающая настраиваемые страницы, мобильные билеты и поддержку различных способов оплаты.

Paperless Post

Paperless Post

paperlesspost.com

Безбумажный пост - приложение для создания и отправки цифровых приглашений и поздравлений для различных событий.

Vevox

Vevox

vevox.com

Vevox - платформа для анонимных опросов и вопросов, позволяющая участникам гибридных встреч взаимодействовать и выражать свое мнение в реальном времени.

Breakroom

Breakroom

breakroom.net

Breakroom — это платформа для создания настраиваемых 3D виртуальных пространств, обеспечивающая взаимодействие и сотрудничество для различных мероприятий.

PheedLoop

PheedLoop

pheedloop.com

PheedLoop - платформа для управления виртуальными, гибридными и личными событиями, предлагающая инструменты для регистрации, сетевого взаимодействия и управления экспонентами.

Eventify

Eventify

eventify.io

Eventify – облачный инструмент для управления событиями, упрощающий организацию виртуальных, гибридных и личных мероприятий.

EventLive

EventLive

eventlive.pro

EventLive - платформа для потоковой передачи событий, позволяющая транслировать видео в реальном времени и управлять мероприятиями с любых устройств.

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

eMarketeer — это платформа автоматизации маркетинга, предлагающая инструменты для email-маркетинга, управления событиями, опросов и мобильного маркетинга.

Magnetiq

Magnetiq

magnetiq.io

Magnetiq — программа для управления запусками: контакты, мероприятия, шоу, email-кампании, цифровые шоурумы и новостные комнаты.

myQuiz

myQuiz

myquiz.org

MyQuiz позволяет создавать онлайн-викторины и интерактивные презентации для вовлечения аудитории. Поддерживает до 100 000 участников при любом интернет-соединении.

Ticket Generator

Ticket Generator

ticket-generator.com

Генератор билетов позволяет организаторам мероприятий легко создавать, управлять и распространять билеты с использованием QR-кодов.

Goosechase

Goosechase

goosechase.com

Goosechase — это платформа для создания интерактивных мероприятий, таких как охоты на мусорщики, для вовлечения и обучения сообществ.

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm - это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации гостей, онлайн-приглашений и контроля доступа.

Townscript

Townscript

townscript.com

Townscript - платформа для управления событиями в Индии, позволяющая организовать регистрацию и продажу билетов на различные мероприятия.

ticketmatic

ticketmatic

ticketmatic.com

Ticketmatic – это платформа для управления продажами билетов на мероприятия с функционалом для организации, взаимодействия с клиентами и отчетности.

Brella

Brella

brella.io

Brella — платформа для проведения оффлайн, гибридных и виртуальных мероприятий, обеспечивающая качественное сетевое взаимодействие и аналитику.

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Swapcard - это платформа для управления мероприятиями с функциями сетевого взаимодействия и анализа данных, предназначенная для организации различных событий.

Virbela

Virbela

virbela.com

Virbela - это платформа для создания виртуальных миров, предназначенная для удаленной работы, обучения и событий, предлагающая интерактивные 3D-пространства.

Joi

Joi

joi.events

JOI - приложение для управления событиями, которое упрощает планирование, координацию и отслеживание деталей мероприятий.

Aisle Planner

Aisle Planner

aisleplanner.com

Aisle Planner - это приложение для планирования свадеб, позволяющее организовать мероприятия, управлять временем и списками дел, а также сотрудничать с поставщиками.

LiveVoice

LiveVoice

livevoice.io

LiveVoice - приложение для аудиопередачи на мероприятиях, поддерживает синхронный перевод, экскурсии и тихие сцены без дополнительного оборудования.

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

TicketSource — онлайн-платформа для продажи билетов на мероприятия с простым интерфейсом и поддержкой клиентов.

StreamAlive

StreamAlive

streamalive.com

StreamAlive — это платформа для интерактивных презентаций, повышающая вовлеченность аудитории с помощью визуализаций и реальных метрик в прямом эфире.

CrowdComms

CrowdComms

crowdcomms.com

CrowdComms - приложение для управления мероприятиями, которое помогает участникам взаимодействовать и получать доступ к информации о событиях.

ON24

ON24

on24.com

ON24 - платформа для цифрового взаимодействия, предлагающая вебинары и виртуальные события с аналитикой для поддержки продаж и маркетинга.

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla - это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации, продажи билетов и организации мероприятий любого формата.

Balloon

Balloon

balloon.app

Balloon — это платформа для проведения вебинаров и мероприятий с высококачественным видео-контентом и услугами, направленная на привлечение аудитории.

Agorify

Agorify

agorify.com

Agorify - платформа управления событиями, которая упрощает регистрацию, взаимодействие участников и организацию мероприятий любого размера.

Premagic

Premagic

studio.premagic.com

Premagic — платформа для распределения фотографий на мероприятиях, использующая ИИ для улучшения вовлеченности в соцсетях и возврата инвестиций спонсоров.

Glue Up

Glue Up

glueup.com

Glue Up - это универсальная CRM платформа для управления событиями и членствами, позволяющая строить сообщества через цифровые инструменты.

Echo360

Echo360

echo360.com

ECHO360 - это платформа для записи, управления и распространения образовательного контента с возможностью интерактивного вовлечения студентов.

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