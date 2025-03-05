Программное обеспечение для управления мероприятиями - Самые популярные приложения - Украина

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Программное обеспечение для управления мероприятиями используется для управления мероприятиями, конференциями, выставками и собраниями профессиональных организаций. Эти программные продукты помогают планировщикам и организаторам мероприятий оптимизировать процесс проведения мероприятия с помощью инструментов, которые управляют выбором места проведения, маркетингом, обработкой платежей, регистрацией участников и многим другим.
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ClickUp
clickup.com
Clickup-это платформа производительности в одном. Это центр, где команды собираются вместе, чтобы планировать, организовать и сотрудничать по работе, используя задачи, документы, чат, цели, доски и многое другое. Clickup Lets Lets Lets Lets Leks Leams всех типов и размеров выполняет работу более эффективно, повышая производительность до новой высоты.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps — это первый инструмент для создания презентаций с искусственным интеллектом, который заботится о содержании, дизайне и интерактивности. Это платформа, которая позволяет пользователям создавать интерактивные презентации в 10 раз быстрее, чем создавать их вручную. Платформа основана на передовой модели машинного обучения, которая генерирует уникальный контент и не повторяется. Он включает в себя интерактивные вопросы для привлечения аудитории и предоставляет варианты на нескольких языках. Он также сертифицирован по GDPR и ISO 27001, что обеспечивает оптимальную защиту данных. Он также имеет ряд функций, включая надстройку PowerPoint, приложение Microsoft Teams, параметры брендинга, профессиональные услуги по организации мероприятий и многое другое. Пользователи могут начать с описания своей темы, ввода сведений о презентации и аудитории, а ИИ сгенерирует интерактивность, дизайн и контент. Он также предоставляет вдохновляющие визуальные эффекты и графику, которые помогут создавать потрясающие презентации.
monday.com
monday.com
Monday.com - это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе многие нетехнические организации. В июле 2019 года компания собрала 150 миллионов долларов, исходя из оценки в 1,9 миллиарда долларов. Понедельник.
Quizizz
quizizz.com
Используйте приложение Quizizz, чтобы узнать что угодно, где угодно. Вы можете учиться самостоятельно или участвовать в групповых тестах, заданиях и презентациях - у человека и удаленно. Quizizz используется более чем 20 миллионами человек в месяц в школах, домах и офисах по всему миру.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Skedda
skedda.com
Skedda — это ведущая глобальная платформа для управления рабочим столом и гибридной рабочей платформы, обслуживающая более 12 000 клиентов и почти два миллиона пользователей, включая IBM, Siemens, Mercedes-Benz и Гарвардский университет. Мы определяем будущее опыта работы на рабочем месте, помогая компаниям создавать значимые, цельные, полностью интегрированные условия взаимодействия и взаимодействия сотрудников на гибридном рабочем месте. Skedda интегрируется с Microsoft365, Google Workspace и другими платформами и получила награды от G2, Capterra и SoftwareAdvice.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center-это всеканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и 30+ цифровыми каналами, расширенные варианты ИИ для самообслуживания, такие как боты, проактивные инструменты для охвата и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиента. Он предлагает более 300 предварительно построенных интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления рабочей силой и аналитикой, способствующее искусственным технологиям. CringCentral Contact Center тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного класса и интегрированные унифицированные коммуникации, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo обеспечивает захватывающий личный, виртуальный и гибридный опыт. ОС Bizzabo Event Experience — это открытая платформа с богатым объемом данных, которая позволяет лидерам Event Experience управлять мероприятиями, привлекать аудиторию, активировать сообщества и достигать значимых бизнес-результатов, сохраняя при этом конфиденциальность и безопасность данных участников. Будучи лидером в отчете Forrester Wave™: B2B Marketing Events Management Solutions, отчет за первый квартал 2023 года, нам доверяют ведущие мировые бренды, такие как предприятия из списка Fortune 100, в организации своих мероприятий. Bizzabo была основана в 2011 году Боазом Кацем, Алоном Алроем и Эраном Бен-Шушаном, ее штаб-квартиры находятся в Нью-Йорке и Тель-Авиве.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter — платформа для взаимодействия с аудиторией. Простой в использовании, интерактивный и инновационный; Презентация никогда не была менее напряженной и легкой! Создавайте уникальные и динамичные презентации, которые впечатлят и привлекут вашу аудиторию. С Mentimeter вы сможете лучше общаться со своими учениками, коллегами и клиентами. Будь то лекция, семинар или встреча, Mentimeter создан для любого типа презентации. Интеграция Zoom и Teams позволяет еще проще выделиться в удаленном и гибридном мире. 1. Создайте презентацию. Простой в использовании онлайн-редактор делает создание презентации быстрым и простым процессом. Создайте полную колоду слайдов, наполненную вопросами, опросами, викторинами, слайдами с контентом, облаками слов и многим другим. 2. Свяжитесь со своей аудиторией. Ваша аудитория использует свои смартфоны для подключения к презентации, где они могут отправлять ответы. Визуализация в режиме реального времени поможет начать общение, обсуждения и дебаты независимо от того, происходит ли встреча онлайн или лично. 3. Учитесь на опыте. После завершения презентации загрузите результаты и используйте полученные знания для улучшения на будущих встречах, занятиях или конференциях.
LiveVoice
livevoice.io
LiveVoice.io — это интеллектуальное приложение для передачи звука на выездных и онлайн-мероприятиях. Идеально подходит для: - Синхронного перевода - Экскурсий - Тихих сцен и многого другого. Вы можете использовать любой смартфон, планшет или компьютер. Никакого дополнительного оборудования не требуется. Работает через WIFI и мобильные данные. В качестве гибкой облачной альтернативы традиционным аналоговым системам передачи звука вы можете использовать LiveVoice для конференций любого размера, деловых встреч, церковных собраний или других мероприятий. Это также делает возможным удаленный перевод, поскольку переводчики могут работать из любой точки мира. Вы даже можете встроить аудиоканалы на свой веб-сайт, например, для интерпретации прямых трансляций или вебинаров. На выездные мероприятия слушатели приносят свои смартфоны и наушники, поэтому больше не нужно раздавать устройства, а также вы избегаете проблем с гигиеной. Также для передающего устройства (например, для переводчиков) достаточно смартфона или компьютера. Поскольку вам не требуется никакого оборудования, затраты намного ниже, чем при использовании традиционных систем перевода. Это делает его доступным для каждого. С LiveVoice вы можете управлять всем самостоятельно и создавать столько событий и аудиоканалов, сколько вам нужно!
Vevox
vevox.com
Vevox — это платформа для опросов в режиме реального времени и анонимных вопросов и ответов для вовлечения сотрудников. Vevox, получивший рейтинг номер 1 среди наших пользователей в Trustpilot, G2 и Capterra, делает виртуальные и гибридные собрания незабываемыми, предоставляя участникам, где бы они ни находились, возможность высказать равное мнение. Участники могут свободно взаимодействовать с помощью приложения Vevox, отвечая на опросы или отвечая на вопросы через свои смартфоны или ноутбуки. Предоставить своим сотрудникам право голоса и услышать их отзывы еще никогда не было так просто. Что делает его таким хорошим? Vevox — это самая интуитивно понятная технология взаимодействия с сотрудниками с удобными для пользователя функциями, которые были доработаны в сотрудничестве с такими же клиентами, как и вы. Пользователи Vevox говорят, что их гибридные встречи по связи преобразились. Приступить к работе можно быстро и легко, а платформа может работать независимо как отдельный инструмент или легко интегрироваться с существующей технологией проведения встреч, включая Microsoft Teams, Zoom, PowerPoint и другие технологии, предлагая универсальное решение для проведения успешных и увлекательных гибридных встреч. . Сделайте ваши встречи более интерактивными, демократичными и увлекательными!
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о критических событиях в остальные показатели продаж и маркетинга своей организации, что дает возможность измерять эффективность мероприятий, ускорять конвейер и подтверждать рентабельность инвестиций.
QuestionPro
questionpro.com
Вопрос Probro предлагает программное обеспечение для онлайн-опроса полного стека, чтобы помочь вам собирать данные и выполнить как количественный, так и качественный анализ с одним и тем же инструментом. Его простое в использовании программное обеспечение включает в себя продукты для создания, распространения и анализа онлайн-опросов, опросов, тестов и тестов. Вопрос, включающий 350+ бесплатных шаблонов опроса и более 40 типов вопросов, 15+ типов логики и широкий спектр отчетов об опросах. Он предлагает инструменты для охвата респондентов через электронную почту, интегрированные всплывающие окна, SMS, QR-код и каналы социальных сетей. Его автономное мобильное приложение позволяет собирать данные от участников даже в областях с ограниченным или без подключения к Интернету. Вы можете маркировать свои опросы с помощью пользовательских тем, логотипа, цветов и многого другого. Его готовые и индивидуальные темы позволяют вам создавать фирменные опросы с вашим логотипом, цветами, шрифтами и многим другим. Панель инструментов отчета в режиме реального времени дает краткий обзор производительности опроса, а также функции, которые будут дальше. Он предлагает более 40 отчетов для количественных и качественных данных, которые можно экспортировать в стандартные форматы, такие как PDF, Word, SPSS и Excel. Обследования вопросов, которые соответствуют правилам конфиденциальности и безопасности данных, таких как GDPR, ISO 27001, HIPAA и многие другие. Он поддерживает интеграцию с более чем 20 сторонними приложениями, включая CRM, автоматизацию маркетинга и инструменты производительности. Лучше всего то, что его команда поддержки клиентов доступна 24 часа в сутки, чтобы гарантировать, что ваш проект является успешным! В течение более 10 миллионов пользователей в 100 странах он предоставил программное обеспечение для обследования компании Fortune 100, академические учреждения, малые предприятия и отдельные исследователи в течение более 20 лет. Попробуйте учетную запись Essentials сейчас. Это бесплатно на всю жизнь, не требует кредитной карты и поставляется с 80+ функциями - самым высоким в индустрии программного обеспечения для обследования!
Airmeet
airmeet.com
Airmeet - это первое в мире событие Event Experience Cloud (EXC), созданный для того, чтобы помочь людям объединиться из любого места. Более 6500+ предприятий используют Airmeet для увеличения своего бренда и доходов посредством иммерсивного опыта и значимой связи. Airmeet поддерживает все форматы мероприятий, включая конференции, вебинары, встречи, семинары, ратуши, ярмарки карьеры, выставки и многое другое. Такие бренды, как Comcast, Forbes, Volvo, SAP, Hackerrank, Университет Торонто, каждый месяц проводятся на Airmeet по всему миру. Вот что некоторые из наших клиентов говорят о нас: «С Airmeet мы можем создавать и проводить увлекательные и потрясающие события, которые любят наши клиенты. В результате наши мероприятия видят почти в 2 раза уровень посещаемости по сравнению со средним показателем в отрасли, и это помогло увеличить конверсии продаж на 600% », - сказал Дэррил Прайл, директор по директору AgorApulse.
Whova
whova.com
Whova — это комплексное решение для управления мероприятиями, которое делает мероприятия современными и модными, эффективно привлекает и вовлекает посетителей, а также помогает организаторам мероприятий сэкономить время на управлении логистикой мероприятий. Платформа Whova состоит из отмеченного наградами приложения для проведения мероприятий, эффективной онлайн-регистрации, мощного маркетинга мероприятий и инструментов управления мероприятиями, позволяющих экономить время. Whova выигрывает премию Event Technology Award 5 лет подряд. Среди клиентов Whova — American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, Американская ассоциация маркетинга, Гарвардский университет, НАСА, а также бесчисленное множество других организаций из более чем 100 стран. Whova организовала более 50 000 личных и виртуальных/гибридных конференций, включая мероприятия ассоциаций, образовательные мероприятия, правительственные мероприятия, корпоративные мероприятия, выставки, выставки и общественные собрания.
Premagic
studio.premagic.com
Premagic — это платформа распространения фотографий на базе искусственного интеллекта для маркетинга мероприятий. Premagic разработан для повышения вовлеченности в социальных сетях и максимизации рентабельности инвестиций (ROI) спонсоров в мероприятия. Платформа использует искусственный интеллект для оптимизации процесса съемки, организации и распространения фотографий мероприятий в социальных сетях.
StreamCart
streamcart.com
StreamCart — это универсальная коммуникационная платформа на базе искусственного интеллекта, которая помогает вам управлять вебинарами, видеоконференциями, виртуальными мероприятиями, регистрацией событий на месте, интерактивным взаимодействием и многим другим.
Glue Up
glueup.com
Glue Up — это универсальная CRM-платформа, которая помогает вам создавать и развивать свое сообщество с помощью мероприятий, членства и других цифровых инструментов из одного места. Универсальная платформа Glue Up объединяет лучшие CRM, управление событиями, управление членством, электронный маркетинг, управление проектами, управление обучением, опросы, финансы и другие инструменты повышения производительности. Облачные решения Glue Up поставляются с двумя мобильными приложениями — одним для организаций и одним для их сообществ. Решения идеально подходят для ассоциаций, торговых палат, организаторов мероприятий и всех членских организаций, желающих лучше обслуживать свои сообщества, даже если личные встречи не всегда возможны. С момента пандемии 2020 года Glue Up также оснащен расширенными функциями взаимодействия, такими как Speed Networking, Решение для взаимодействия с сообществом или Решение для взаимодействия с вебинарами.
Inviter
inviter.com
Inviter помогает отправлять видеоприглашения, видеопоздравления друзьям, родственникам, пользователям, подписчикам, подписчикам, сотрудникам и клиентам.
Tikkl
tikkl.com
Наслаждайтесь захватывающим опытом событий со всего мира, лично или виртуально. ИЛИ организуйте собственное незабываемое мероприятие с помощью нашего мощного решения «Сделай сам», которое повысит посещаемость и доход. Теперь с ИИ.
ON24
on24.com
Миссия ON24 — помочь компаниям внедрить свою стратегию выхода на рынок в эпоху искусственного интеллекта и обеспечить экономически эффективный рост доходов. Благодаря своей ведущей платформе интеллектуального взаимодействия ON24 позволяет клиентам сочетать лучший в своем классе опыт с персонализацией и контентом, собирать и действовать на основе связанной информации в масштабе.
Paperless Post
paperlesspost.com
Настройте онлайн-приглашения, листовки и поздравления, которые отражают ваш личный стиль — для свадеб, праздников, дней рождения и всех важных моментов.
EventSpace
eventspace.com
EventSpace.com — это платформа для оптимизации веб-приложений и рабочих процессов, которая обеспечивает интеграцию программного обеспечения, полезные данные и фирменный опыт социальных сетей, чтобы сэкономить ваше время, предотвратить ошибки и сократить расходы, связанные с планированием и проведением виртуальных мероприятий, включая вебинары, конференции и выставки. прямая трансляция и доставка заранее записанного контента. EventSpace.com оптимизирует весь процесс и помогает создать незабываемые впечатления от мероприятия для вашей аудитории.
Wrike
wrike.com
Wrike - самая мощная платформа для управления работой. Построенный для команд и организаций, стремящихся сотрудничать, создавать и превышать каждый день, Wrike приносит всех и все работает в одном месте, чтобы убрать сложность, повысить производительность и свободных людей, чтобы сосредоточиться на их самой целенаправленной работе. Благодаря непревзойденной мощности, универсальности и интуитивности, Wrike является единственным решением для управления работой, которое организации когда -либо потребуется для масштабирования, оптимизации и быстрого движения в конкурентном мире. Более 20 000 счастливых клиентов поддерживают свое будущее и собираются вместе в Wrike, в том числе Estée Lauder, Hootsuite, Nielsen, Ogilvy, Siemens и Tiffany & Co. Для получения дополнительной информации посетите www.wrike.com.
Eventbrite
eventbrite.com
EventBrite-это веб-сайт по управлению мероприятиями и билетами в США. Служба позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать локальные события. Служба взимает плату организаторам мероприятий в обмен на услуги по онлайн -билетам, если это мероприятие не будет бесплатным. Забито в 2006 году и со штаб -квартирой в Сан -Франциско, Eventbrite открыла свой первый международный офис в Великобритании в 2012 году. В компании есть местные офисы в Нэшвилл, Лондон, Корк, Амстердам, Дублин, Берлин, Мельбурн, Мендоса, Мадрид и Сан -Паулу. Фондовая биржа 20 сентября 2018 года под символом тикера EB.
AhaSlides
ahaslides.com
Все, что вам нужно, чтобы привлечь вашу аудиторию, здесь. И это так просто в использовании. Привлечь своих участников с живыми опросами. Краудсорс Лучшие вопросы и идеи от вашей аудитории. Взволновайте свой класс с помощью конкурса викторины. Выиграйте полное внимание вашей аудитории и выставьте выступления Rockstar на сцене. Ahaslides не требует кредитной карты для регистрации. У бесплатных пользователей есть неограниченные вопросы, полный доступ ко всем типам слайдов. Ahaslides-это платформа в одном для интерактивных и привлекательных презентаций. Пользователи могут добавлять живые опросы, викторины, облака слов и сессии вопросов и ответов, чтобы повысить вовлечение аудитории в классных комнатах, встречах и мероприятиях. Ahaslides доверяет более 2 миллионам преподавателей и бизнес -профессионалов по всему миру. Пользователи могут создавать интерактивные презентации для: * Работа: Foster Collaboration и повышение производительности с помощью интерактивных встреч. * Образование: продвигайте активное участие, чтобы улучшить опыт обучения. * Событие: Доставьте незабываемые события с взаимодействием с аудиторией в реальном времени. Ahaslides не требует кредитной карты для регистрации. Вы можете использовать Ahaslides в качестве автономного приложения или благодаря его интеграции с Google Slides, PowerPoint, Zoom, MS Teams и RingCentral Events.
TicketManager
ticketmanager.com
TicketManager — это ведущая платформа для управления мероприятиями и гостями, которая позволяет компаниям упростить развлечения клиентов и повысить рентабельность инвестиций. Он предлагает удобные и простые технологии для управления корпоративными билетами на спортивные и развлекательные мероприятия, создания исключительных впечатлений от жизненного цикла гостей и отчетов об эффективности всего взаимодействия в режиме реального времени. TicketManager выбирают более 500 всемирно известных компаний, таких как Verizon, FedEx, Adidas, Anheuser-Busch, Nissan и Mastercard, а также сотни профессиональных команд и команд колледжей в НФЛ, НБА, MLB, НХЛ, MLS и NCAA. TicketManager базируется в Калабасасе, штат Калифорния, и имеет шесть офисов по всему миру, которые ежегодно управляют и автоматизируют более 30 миллионов приглашений, регистраций и билетов.
TicketLab
ticketlab.co.uk
Организуйте свое мероприятие и начните продавать билеты уже сегодня! Ticketlab совершенно бесплатен и очень прост в использовании, и мы будем готовы помочь вам на каждом этапе пути.
The Ticketing
theticketing.co
«The Ticketing» — это передовая платформа для продажи билетов на мероприятия, которая легко связывает организаторов мероприятий с их аудиторией, революционизируя способы, которыми люди находят, покупают и посещают мероприятия. Эта удобная платформа может похвастаться элегантным интерфейсом, предоставляющим организаторам мероприятий мощные инструменты для легкого создания и настройки мероприятий. Организаторы мероприятий могут легко настраивать мероприятия, настраивать типы билетов и управлять расположением мест, обеспечивая плавный и эффективный процесс планирования.
Corsizio
corsizio.com
Corsizio — это платформа регистрации мероприятий, которая позволяет преподавателям и организаторам мероприятий быстро и легко создавать страницы мероприятий и регистрации для любого класса, курса, семинара, тренинга, образовательной программы или аналогичного мероприятия. Он сочетает в себе передовые технологии, простой в использовании и современный пользовательский интерфейс, безопасность, соответствующую самым высоким отраслевым стандартам, и первоклассное обслуживание клиентов. Corsizio был создан из нашего стремления учить, учиться и давать возможность другим людям реализовывать свои таланты и увлечения самыми приятными и эффективными способами.
WhenNow
whennow.com
WhenNow — это онлайн-решение для регистрации и продажи билетов на мероприятия любого масштаба, которое позволяет пользователям создавать собственные мероприятия, продавать билеты и регистрировать участников на мероприятии, используя собственные приложения для iOS и Android.
JRNI
jrni.com
JRNI — первое и единственное глобальное корпоративное решение, интегрирующее искусственный интеллект и обработку естественного языка (NLP) в электронную почту, чат и другие каналы связи для автоматизации планирования встреч, управления событиями и организации очередей. Автоматизация на базе искусственного интеллекта JRNI управляет общением с клиентами, непрерывно считывает ответы клиентов и реагирует на них. Ваши сотрудники просто проверяют свое расписание, готовятся и обеспечивают превосходное качество обслуживания клиентов. Просто, эффективно и легко! Встречи в JRNI: проводите уникальные встречи один на один! Оптимизированные для конверсии онлайн-бронирования клиентов JRNI предлагают планирование встреч на 1-2-3 и лучший в своем классе опыт, который можно настроить в соответствии с внешним видом любого бренда. Удобный и интуитивно понятный инструмент для персонала JRNI позволяет вашим сотрудникам легко управлять всеми аспектами встреч: от переноса, отмены или бронирования до отслеживания сведений о клиентах и результатов встреч. Мероприятия JRNI. Обеспечьте персонализированное взаимодействие «один ко многим», которое увеличит доходы и прибыльность, укрепит отношения с клиентами, а также повысит их удовлетворенность и лояльность — в масштабе. Что касается клиентов, JRNI Events предлагает бронирование поездок, которые настраиваются в соответствии с внешним видом любого бренда и оптимизированы с точки зрения конверсии, чтобы упростить быструю регистрацию. Что касается персонала, то удобный и интуитивно понятный инструмент управления мероприятиями JRNI позволяет сотрудникам легко контролировать важные аспекты мероприятий: от управления билетами до добавления/удаления участников и виртуального вещания. Виртуальная организация очередей JRNI: оптимизируйте качество обслуживания клиентов за счет сокращения очередей и времени ожидания. Для клиентов интеллектуальные виртуальные очереди устраняют необходимость физического ожидания в очереди. Они могут легко присоединиться к очередям с любого устройства, а затем получать обновления о состоянии своей очереди по электронной почте или посредством текстовых уведомлений. Что касается персонала, то простой в использовании инструмент консьержа JRNI упрощает управление всеми аспектами очередей: от добавления, удаления или реорганизации клиентов в очереди до отслеживания сведений о клиентах и результатов посещений. JRNI Analytics. Отслеживая доходы и конверсии, ваша компания может использовать JRNI Analytics для измерения рентабельности инвестиций и понимания того, как индивидуальный опыт и опыт «один ко многим», который вы предоставляете, повышают ценность. Понимая показатели качества обслуживания клиентов, такие как время ожидания и время выполнения заказа, компании могут быть уверены, что предоставляют своим клиентам наилучшее обслуживание. А с помощью данных по оптимизации рабочей силы, таких как отчеты о численности персонала, компании могут улучшить планирование рабочей силы на уровне отдельного местоположения, региона и сотрудников. Соединители и расширяемость Расширьте возможности платформы JRNI с помощью множества готовых приложений и партнеров по экосистеме. Ключевые соединители предлагают корпоративные решения, решения для работы с клиентами, коммуникации, оптимизации рабочей силы, а также решения для поиска и аналитики. Кроме того, платформа JRNI построена на современном технологическом стеке с использованием RESTful API. Благодаря нашей платформе расширяемости клиенты могут расширять основные возможности платформы, создавая собственные приложения.
Eventsize
eventsize.com
Испытайте Жизнь! Найдите чем заняться и присоединитесь к предстоящим мероприятиям в вашем городе
EventHub
eventhub.net
EventHub предоставляет участникам вашего мероприятия информацию, необходимую им для получения максимальной пользы от вашего мероприятия. EventHub использует возможности мобильных устройств и HTML5 для предоставления соответствующих инструментов на базе участников.
Booked it
booked.it
Наша история начинается с Licklist, основанного в 2015 году как сообщество представителей индустрии ночной жизни. К 2020 году у нас было 600 000 пользователей, валовой годовой объем продаж в 6 миллионов фунтов стерлингов и 6000 ночных заведений. Наш бренд Licklist сильнее, чем когда-либо. Но мы хотели улучшить наши услуги. В 2019 году мы начали предлагать программное обеспечение для управления бронированием для бизнеса в сфере отдыха, путешествий и гостеприимства. Ситуация по-настоящему пошла в гору в 2020 году, когда мы помогли сотням заведений подготовиться к возобновлению работы после карантина с помощью таких технологий, как заказ через мобильный телефон и бронирование столиков. Мы гордились тем, что помогли малому бизнесу перейти на новый способ работы, предоставив ему возможность не только выжить, но и процветать. Сейчас у нас более 600 компаний, использующих Booked it, которые отмечают в среднем увеличение количества бронирований на 19 % и увеличение расходов на душу населения на 13 %. Наше программное обеспечение для бронирования простое в использовании и многофункциональное, предназначенное для повышения видимости вашего места проведения/мероприятия/фестиваля, упрощения процесса бронирования для устранения препятствий при покупке и предоставления практических данных для оказания помощи в обеспечении первоклассного обслуживания клиентов.
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand — это программное обеспечение для онлайн-регистрации и управления рефератами, подходящее для личных, виртуальных и гибридных мероприятий, призванное облегчить работу организаторов мероприятий и обеспечить удобство их участникам.
ClassBento
classbento.com.au
ClassBento специализируется на увлекательных занятиях искусством, ремеслами и кулинарией. Благодаря этому мы обеспечиваем гораздо лучший опыт для этой категории, чем другие поставщики. Мы предоставляем виджеты, которые помогают учителям собирать и управлять бронированиями со своих веб-сайтов, для общедоступных, мгновенно бронируемых дат, запросов частных групп, а также подарочных карт. Мы также предоставляем ведущую торговую площадку, где клиенты могут находить и бронировать тысячи занятий рядом с ними или проводимых виртуально. Наша миссия — расширить возможности местных художников и создателей, сэкономить время и заработать больше. У нас есть местные команды в США, США и Австралии, которые оказывают местную поддержку. Мы гордимся тем, что стали финалистом конкурса «Лучшая платформа для проведения мероприятий» вместе с Digiday, а также победителем Национальной бизнес-премии Великобритании за положительное социальное воздействие.
Konfeo
konfeo.com
Konfeo — это программное обеспечение для регистрации мероприятий, которое позволяет быстро создать мероприятие, предоставить пользователям возможность регистрироваться и оплачивать билеты.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Сделайте свои встречи и вебинары своими собственными — с белой маркировкой и фирменной символикой для всех коммуникаций вашей организации. Оптимизируйте и упростите онлайн-встречи, презентации и вебинары. Нет необходимости использовать несколько платформ или отдельные учетные записи — все это можно сделать в Cloudpresenter. Обмен контентом, совместная презентация, опросы, распределение ролей, доска, чат, вопросы и ответы, аналитика, комнаты обсуждения, регистрация — все, что вам нужно для успешных встреч, вебинаров и презентаций.
Big Tickets
bigtickets.com
Простая в использовании, но мощная платформа для управления, проведения и развития ваших мероприятий. Наше программное обеспечение для продажи билетов на мероприятия представляет собой полноценную платформу с функциями, ориентированными на маркетинг, движение денежных средств и аналитику. Мы неустанно работали над разработкой единого решения для всех мероприятий. Сегодня Big Tickets является платформой, которую выбирают тысячи организаций, включая Luke Bryan Farm Tour, SweetWater Brewing Co. и Big Green Egg.
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud — это самая простая платформа для управления, продвижения и продажи билетов на ваше мероприятие. Программное обеспечение для регистрации мероприятий Ticketbud позволяет настроить и продавать билеты менее чем за 5 минут. Наш внутренний процессор производит ежедневные выплаты, а это означает, что вам больше не придется ждать окончания мероприятия, чтобы получить оплату! Наконец, наша команда по работе с клиентами способна помочь вам во всем, что вам может понадобиться.
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell предоставляет облачную платформу для проведения мероприятий и онлайн-платформу для сбора средств с одноранговыми функциями. Благодаря Swell мероприятия можно мгновенно запускать виртуально с помощью нашего интегрированного модуля прямой трансляции. Разработанный профессионалами из некоммерческих организаций, он имеет элегантный процесс оформления купленных, а также бесплатных/бесплатных/застольных гостевых билетов. Одноранговые онлайн-кампании и страницы пожертвований легко запускаются и сочетаются с нашей функцией «текст для пожертвования». Использование Swell увеличивает доход от мероприятий, экономит время, предоставляет виртуальный план резервного копирования и позволяет некоммерческим организациям эффективно привлекать новых доноров. Мы стремимся к некоммерческим организациям, и наша служба поддержки клиентов отражает эту приверженность.
Eventbee
eventbee.com
Простое в использовании программное обеспечение для онлайн-регистрации и продажи билетов на мероприятия. Продавайте билеты на мероприятия онлайн и сразу же получайте средства с помощью платформы Eventbee.
zkipster
zkipster.com
zkipster — это платформа для управления лучшими событиями мира. Мы предоставляем мощные инструменты для проведения мероприятий и уникальную информацию для построения, развития и улучшения отношений с гостями. Нам доверяют мировые бренды и всемирно известные организации в области индивидуальной электронной почты, SMS и WhatsApp-коммуникаций, управления гостями, онлайн- и офлайн-регистрации событий, управления сеансами и пропускной способностью в реальном времени, динамических графиков рассадки, QR-кодов и многого другого.
Lyyti
lyyti.com
Lyyti — это ведущая платформа для успеха мероприятий, которая помогает создавать живые, онлайн- и гибридные мероприятия. Такие, которые способствуют значимым встречам, строят прочные отношения и ведут к улучшению бизнеса. Автоматизированные функции Lyyti для регистрации, общения, отчетности и обратной связи гарантируют, что каждое мероприятие будет успешным как для участников, так и для организаторов.
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf — это программное обеспечение для управления событиями, созданное калифорнийской компанией Jolly Technologies. Он предназначен для всех типов мероприятий (конференции, сбор средств, встречи, выставки, тренинги, семинары) любого размера. С помощью настольной платформы и мобильных приложений организаторы мероприятий могут создавать веб-сайты мероприятий с профилями докладчиков и добавлять информацию о повестке дня, регистрировать участников, проводить опросы, отправлять и отслеживать приглашения, распечатывать бейджи мероприятий.
Micepad
micepad.co
Micepad — отмеченный наградами поставщик программного обеспечения для управления событиями, уделяющий особое внимание сбору и отображению данных живых событий.
TicketLeap
ticketleap.com
Ticketleap, решение от Leap Event Technology, выводит продажу билетов самообслуживания на совершенно новый уровень благодаря простой в использовании платформе, полному набору функций и молниеносной настройке. Решение предоставляет фирменные страницы мероприятий, встроенные рекламные инструменты, а также гибкие возможности продажи билетов и входа, поэтому организаторы могут создавать потрясающие мероприятия за считанные минуты. Вот почему аттракционы с привидениями, фестивали, туры, театры и многое другое выбирают Ticketleap.
Townscript
townscript.com
Ищете, чем заняться в Индии? Откройте для себя лучшие события и мероприятия. Изучите и купите билеты на мероприятия в сфере развлечений, образования и обучения, технологий, бизнеса и сетей, спорта и фитнеса, путешествий и приключений, социальных мероприятий, других и других мероприятий в Индии.
Greenvelope
greenvelope.com
Легко создавайте и отправляйте по электронной почте элегантные деловые приглашения и объявления, а также расширенное управление списками гостей, отслеживание ответов на приглашения, продажу билетов, сбор пожертвований и многое другое. Сочетая стильный, элегантный дизайн с современными цифровыми инструментами доставки и полнофункциональными инструментами управления мероприятиями, планирование мероприятия и подключение к вашей сети никогда не были такими простыми. Выберите один из наших эксклюзивных шаблонов, чтобы настроить их под брендинг вашей компании, или загрузите свой собственный дизайн и воспользуйтесь нашими полностью интегрированными функциями управления событиями, отслеживания и продажи билетов: выбор за вами, и наша команда готова сделать его легким.
Evite
evite.com
Evite упрощает объединение людей! Отправляйте онлайн-приглашения с бесплатным отслеживанием ответов и открытками по электронной почте или в виде текстовых сообщений. Получите отличные идеи для подарков и вечеринок!
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — крупнейшая в Интернете система поиска билетов на мероприятия. Находите мероприятия, которые вам нравятся, выполняйте поиск по всем билетным сайтам, смотрите расположение мест и получайте лучшие предложения на билеты.
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon — это веб-платформа, которая дает вам возможность проводить многопользовательские соревнования в режиме реального времени. - Нет необходимости загружать приложение, к нему легко получить доступ со всех мобильных и настольных устройств. - Функция индивидуального брендинга, которая подчеркнет и сделает ваш бренд особенным. - Игровые сценарии викторины оставляют участникам незабываемые впечатления. - Предоставляет развлекательное решение для подбора, обучения, маркетинговых стратегий и многого другого.
Audiencly
audiencly.io
Audiencly — это программное обеспечение для интерактивных презентаций, которое помогает вам взаимодействовать со своей аудиторией во время онлайн- или живых деловых встреч, конференций, семинаров и многого другого.
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo — это инструмент для взаимодействия с вашей аудиторией. Это упрощает сеансы вопросов и ответов, живые опросы и встречи, в том числе общие собрания и общие собрания. Его функции, такие как вопросы и ответы в реальном времени, голосование, рейтинг и облака слов, интуитивно понятны и повышают уровень участия. Инструмент также включает в себя помощника искусственного интеллекта, который позволяет легко создавать опросы и генерировать идеи. Специально для рабочих встреч Feedbeo гарантирует, что каждый может принять в них участие и внести свой вклад. Такой инклюзивный подход является ключом к сбору ценной информации и принятию более эффективных решений. Простота создания онлайн-опросов с помощью Feedbeo позволяет докладчикам сосредоточиться на их контенте, а не на навигации по сложному программному обеспечению. Его удобный дизайн не требует предварительного обучения, что позволяет использовать его немедленно и без проблем. Представление для управления опросами и представление для их представления вашей аудитории работают как волшебная ссылка. Это решает давнюю проблему интеграции онлайн-опросов в другое программное обеспечение для презентаций, устраняя необходимость в интеграции.
Monterosa
monterosa.co
Одна платформа, постоянное взаимодействие с поклонниками Добро пожаловать в интерактивное облако. Отмеченный наградами способ быстрой геймификации ваших цифровых продуктов.
TicketSpice
ticketspice.com
Продавайте билеты онлайн и проведите свое самое успешное мероприятие с помощью TicketSpice. TicketSpice прост в использовании, легко настраивается и невероятно доступен. Всего за 0,99 доллара за билет вы сэкономите тысячи, предлагая при этом очень простой процесс покупки билетов. TicketSpice является гибким и многофункциональным решением, предлагающим полный контроль над брендингом, продажу билетов по расписанию, зарезервированные места, мобильное сканирование, кассу, варианты товаров и многое другое. Если вас разочаровывают дорогие и ограничительные системы продажи билетов, которые размещают свой логотип вверху вашей страницы продажи билетов, вам понравится, как TicketSpice позволяет вам контролировать весь процесс покупки билетов. TicketSpice предлагает вам одну платформу со всем необходимым для продажи билетов, управления посетителями, сбора данных и многого другого. Имея более 60 000 клиентов и двенадцатилетний опыт, мы будем вашим проводником на самых успешных и прибыльных мероприятиях, которые вы когда-либо проводили.
ShowClix
showclix.com
Выйдите за рамки продажи билетов на мероприятия с ShowClix. Создавайте полностью фирменные страницы мероприятий, воспользуйтесь встроенными инструментами маркетинга и аналитики, работайте с экспертами по мероприятиям и многое другое.
StreamAlive
streamalive.com
Повысьте вовлеченность живой аудитории с помощью интерактивных инструментов и показателей в реальном времени. Работает с личными сеансами, гибридными сеансами, Zoom, MS Teams, YouTube Live и т. д. StreamAlive помогает докладчикам вовлекать свою аудиторию во все формы прямых трансляций. Продукт StreamAlive SaaS — это платформа диалоговых презентаций на базе искусственного интеллекта. Это помогает значительно повысить вовлеченность аудитории и результаты презентаций и других живых сессий, как онлайн, так и лично. Оживите свои прямые трансляции, командные встречи и вебинары с помощью StreamAlive. Ваша аудитория участвует в чате! StreamAlive превращает чат в визуализацию в реальном времени — облака слов, опросы, карты мира, мысли, ссылки, вопросы и ответы и т. д. Мы поможем вам отслеживать, увеличивать и конвертировать вовлечение, чтобы превратить вашу аудиторию из скучающей в потрясенную.
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