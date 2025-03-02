Программное обеспечение для управления мероприятиями - Самые популярные приложения - Тувалу

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Программное обеспечение для управления мероприятиями используется для управления мероприятиями, конференциями, выставками и собраниями профессиональных организаций. Эти программные продукты помогают планировщикам и организаторам мероприятий оптимизировать процесс проведения мероприятия с помощью инструментов, которые управляют выбором места проведения, маркетингом, обработкой платежей, регистрацией участников и многим другим.
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Smeetz
smeetz.com
Хотите ли вы улучшить свой билет, отслеживать полное путешествие посетителей, или хотите оптимизировать свой рабочий процесс, чтобы сделать ваш бизнес более эффективным; Наше объединенное торговое решение для аттракционов, власть от искусственного интеллекта будет вашим союзником, чтобы достичь ваших целей.
EventRegist
eventregist.com
Реестр событий — это сервис, с помощью которого каждый может легко анонсировать события, предварительный расчет и подачу заявок, управление участниками.
AttendStar
attendstar.com
Программное обеспечение для продажи билетов на мероприятия + маркетинг и логистика. Проведите потрясающее мероприятие с партнерами, которые приведут вас к прибыльному и волшебному событию.
Weezevent
weezevent.com
Создайте свои индивидуальные онлайн-билеты за считанные минуты. Просто создайте и опубликуйте свое мероприятие несколькими щелчками мыши или интегрируйте плагин продажи билетов на свой веб-сайт и страницу Facebook и будьте готовы продавать билеты, отправлять приглашения, регистрировать участников и управлять своим членством онлайн!
TicketManager
ticketmanager.com
TicketManager — это ведущая платформа для управления мероприятиями и гостями, которая позволяет компаниям упростить развлечения клиентов и повысить рентабельность инвестиций. Он предлагает удобные и простые технологии для управления корпоративными билетами на спортивные и развлекательные мероприятия, создания исключительных впечатлений от жизненного цикла гостей и отчетов об эффективности всего взаимодействия в режиме реального времени. TicketManager выбирают более 500 всемирно известных компаний, таких как Verizon, FedEx, Adidas, Anheuser-Busch, Nissan и Mastercard, а также сотни профессиональных команд и команд колледжей в НФЛ, НБА, MLB, НХЛ, MLS и NCAA. TicketManager базируется в Калабасасе, штат Калифорния, и имеет шесть офисов по всему миру, которые ежегодно управляют и автоматизируют более 30 миллионов приглашений, регистраций и билетов.
The Ticketing
theticketing.co
«The Ticketing» — это передовая платформа для продажи билетов на мероприятия, которая легко связывает организаторов мероприятий с их аудиторией, революционизируя способы, которыми люди находят, покупают и посещают мероприятия. Эта удобная платформа может похвастаться элегантным интерфейсом, предоставляющим организаторам мероприятий мощные инструменты для легкого создания и настройки мероприятий. Организаторы мероприятий могут легко настраивать мероприятия, настраивать типы билетов и управлять расположением мест, обеспечивая плавный и эффективный процесс планирования.
Corsizio
corsizio.com
Corsizio — это платформа регистрации мероприятий, которая позволяет преподавателям и организаторам мероприятий быстро и легко создавать страницы мероприятий и регистрации для любого класса, курса, семинара, тренинга, образовательной программы или аналогичного мероприятия. Он сочетает в себе передовые технологии, простой в использовании и современный пользовательский интерфейс, безопасность, соответствующую самым высоким отраслевым стандартам, и первоклассное обслуживание клиентов. Corsizio был создан из нашего стремления учить, учиться и давать возможность другим людям реализовывать свои таланты и увлечения самыми приятными и эффективными способами.
WhenNow
whennow.com
WhenNow — это онлайн-решение для регистрации и продажи билетов на мероприятия любого масштаба, которое позволяет пользователям создавать собственные мероприятия, продавать билеты и регистрировать участников на мероприятии, используя собственные приложения для iOS и Android.
JRNI
jrni.com
JRNI — первое и единственное глобальное корпоративное решение, интегрирующее искусственный интеллект и обработку естественного языка (NLP) в электронную почту, чат и другие каналы связи для автоматизации планирования встреч, управления событиями и организации очередей. Автоматизация на базе искусственного интеллекта JRNI управляет общением с клиентами, непрерывно считывает ответы клиентов и реагирует на них. Ваши сотрудники просто проверяют свое расписание, готовятся и обеспечивают превосходное качество обслуживания клиентов. Просто, эффективно и легко! Встречи в JRNI: проводите уникальные встречи один на один! Оптимизированные для конверсии онлайн-бронирования клиентов JRNI предлагают планирование встреч на 1-2-3 и лучший в своем классе опыт, который можно настроить в соответствии с внешним видом любого бренда. Удобный и интуитивно понятный инструмент для персонала JRNI позволяет вашим сотрудникам легко управлять всеми аспектами встреч: от переноса, отмены или бронирования до отслеживания сведений о клиентах и результатов встреч. Мероприятия JRNI. Обеспечьте персонализированное взаимодействие «один ко многим», которое увеличит доходы и прибыльность, укрепит отношения с клиентами, а также повысит их удовлетворенность и лояльность — в масштабе. Что касается клиентов, JRNI Events предлагает бронирование поездок, которые настраиваются в соответствии с внешним видом любого бренда и оптимизированы с точки зрения конверсии, чтобы упростить быструю регистрацию. Что касается персонала, то удобный и интуитивно понятный инструмент управления мероприятиями JRNI позволяет сотрудникам легко контролировать важные аспекты мероприятий: от управления билетами до добавления/удаления участников и виртуального вещания. Виртуальная организация очередей JRNI: оптимизируйте качество обслуживания клиентов за счет сокращения очередей и времени ожидания. Для клиентов интеллектуальные виртуальные очереди устраняют необходимость физического ожидания в очереди. Они могут легко присоединиться к очередям с любого устройства, а затем получать обновления о состоянии своей очереди по электронной почте или посредством текстовых уведомлений. Что касается персонала, то простой в использовании инструмент консьержа JRNI упрощает управление всеми аспектами очередей: от добавления, удаления или реорганизации клиентов в очереди до отслеживания сведений о клиентах и результатов посещений. JRNI Analytics. Отслеживая доходы и конверсии, ваша компания может использовать JRNI Analytics для измерения рентабельности инвестиций и понимания того, как индивидуальный опыт и опыт «один ко многим», который вы предоставляете, повышают ценность. Понимая показатели качества обслуживания клиентов, такие как время ожидания и время выполнения заказа, компании могут быть уверены, что предоставляют своим клиентам наилучшее обслуживание. А с помощью данных по оптимизации рабочей силы, таких как отчеты о численности персонала, компании могут улучшить планирование рабочей силы на уровне отдельного местоположения, региона и сотрудников. Соединители и расширяемость Расширьте возможности платформы JRNI с помощью множества готовых приложений и партнеров по экосистеме. Ключевые соединители предлагают корпоративные решения, решения для работы с клиентами, коммуникации, оптимизации рабочей силы, а также решения для поиска и аналитики. Кроме того, платформа JRNI построена на современном технологическом стеке с использованием RESTful API. Благодаря нашей платформе расширяемости клиенты могут расширять основные возможности платформы, создавая собственные приложения.
Eventsize
eventsize.com
Испытайте Жизнь! Найдите чем заняться и присоединитесь к предстоящим мероприятиям в вашем городе
EventHub
eventhub.net
EventHub предоставляет участникам вашего мероприятия информацию, необходимую им для получения максимальной пользы от вашего мероприятия. EventHub использует возможности мобильных устройств и HTML5 для предоставления соответствующих инструментов на базе участников.
Booked it
booked.it
Наша история начинается с Licklist, основанного в 2015 году как сообщество представителей индустрии ночной жизни. К 2020 году у нас было 600 000 пользователей, валовой годовой объем продаж в 6 миллионов фунтов стерлингов и 6000 ночных заведений. Наш бренд Licklist сильнее, чем когда-либо. Но мы хотели улучшить наши услуги. В 2019 году мы начали предлагать программное обеспечение для управления бронированием для бизнеса в сфере отдыха, путешествий и гостеприимства. Ситуация по-настоящему пошла в гору в 2020 году, когда мы помогли сотням заведений подготовиться к возобновлению работы после карантина с помощью таких технологий, как заказ через мобильный телефон и бронирование столиков. Мы гордились тем, что помогли малому бизнесу перейти на новый способ работы, предоставив ему возможность не только выжить, но и процветать. Сейчас у нас более 600 компаний, использующих Booked it, которые отмечают в среднем увеличение количества бронирований на 19 % и увеличение расходов на душу населения на 13 %. Наше программное обеспечение для бронирования простое в использовании и многофункциональное, предназначенное для повышения видимости вашего места проведения/мероприятия/фестиваля, упрощения процесса бронирования для устранения препятствий при покупке и предоставления практических данных для оказания помощи в обеспечении первоклассного обслуживания клиентов.
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand — это программное обеспечение для онлайн-регистрации и управления рефератами, подходящее для личных, виртуальных и гибридных мероприятий, призванное облегчить работу организаторов мероприятий и обеспечить удобство их участникам.
ClassBento
classbento.com.au
ClassBento специализируется на увлекательных занятиях искусством, ремеслами и кулинарией. Благодаря этому мы обеспечиваем гораздо лучший опыт для этой категории, чем другие поставщики. Мы предоставляем виджеты, которые помогают учителям собирать и управлять бронированиями со своих веб-сайтов, для общедоступных, мгновенно бронируемых дат, запросов частных групп, а также подарочных карт. Мы также предоставляем ведущую торговую площадку, где клиенты могут находить и бронировать тысячи занятий рядом с ними или проводимых виртуально. Наша миссия — расширить возможности местных художников и создателей, сэкономить время и заработать больше. У нас есть местные команды в США, США и Австралии, которые оказывают местную поддержку. Мы гордимся тем, что стали финалистом конкурса «Лучшая платформа для проведения мероприятий» вместе с Digiday, а также победителем Национальной бизнес-премии Великобритании за положительное социальное воздействие.
Konfeo
konfeo.com
Konfeo — это программное обеспечение для регистрации мероприятий, которое позволяет быстро создать мероприятие, предоставить пользователям возможность регистрироваться и оплачивать билеты.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Сделайте свои встречи и вебинары своими собственными — с белой маркировкой и фирменной символикой для всех коммуникаций вашей организации. Оптимизируйте и упростите онлайн-встречи, презентации и вебинары. Нет необходимости использовать несколько платформ или отдельные учетные записи — все это можно сделать в Cloudpresenter. Обмен контентом, совместная презентация, опросы, распределение ролей, доска, чат, вопросы и ответы, аналитика, комнаты обсуждения, регистрация — все, что вам нужно для успешных встреч, вебинаров и презентаций.
Big Tickets
bigtickets.com
Простая в использовании, но мощная платформа для управления, проведения и развития ваших мероприятий. Наше программное обеспечение для продажи билетов на мероприятия представляет собой полноценную платформу с функциями, ориентированными на маркетинг, движение денежных средств и аналитику. Мы неустанно работали над разработкой единого решения для всех мероприятий. Сегодня Big Tickets является платформой, которую выбирают тысячи организаций, включая Luke Bryan Farm Tour, SweetWater Brewing Co. и Big Green Egg.
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud — это самая простая платформа для управления, продвижения и продажи билетов на ваше мероприятие. Программное обеспечение для регистрации мероприятий Ticketbud позволяет настроить и продавать билеты менее чем за 5 минут. Наш внутренний процессор производит ежедневные выплаты, а это означает, что вам больше не придется ждать окончания мероприятия, чтобы получить оплату! Наконец, наша команда по работе с клиентами способна помочь вам во всем, что вам может понадобиться.
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell предоставляет облачную платформу для проведения мероприятий и онлайн-платформу для сбора средств с одноранговыми функциями. Благодаря Swell мероприятия можно мгновенно запускать виртуально с помощью нашего интегрированного модуля прямой трансляции. Разработанный профессионалами из некоммерческих организаций, он имеет элегантный процесс оформления купленных, а также бесплатных/бесплатных/застольных гостевых билетов. Одноранговые онлайн-кампании и страницы пожертвований легко запускаются и сочетаются с нашей функцией «текст для пожертвования». Использование Swell увеличивает доход от мероприятий, экономит время, предоставляет виртуальный план резервного копирования и позволяет некоммерческим организациям эффективно привлекать новых доноров. Мы стремимся к некоммерческим организациям, и наша служба поддержки клиентов отражает эту приверженность.
Eventbee
eventbee.com
Простое в использовании программное обеспечение для онлайн-регистрации и продажи билетов на мероприятия. Продавайте билеты на мероприятия онлайн и сразу же получайте средства с помощью платформы Eventbee.
zkipster
zkipster.com
zkipster — это платформа для управления лучшими событиями мира. Мы предоставляем мощные инструменты для проведения мероприятий и уникальную информацию для построения, развития и улучшения отношений с гостями. Нам доверяют мировые бренды и всемирно известные организации в области индивидуальной электронной почты, SMS и WhatsApp-коммуникаций, управления гостями, онлайн- и офлайн-регистрации событий, управления сеансами и пропускной способностью в реальном времени, динамических графиков рассадки, QR-кодов и многого другого.
Lyyti
lyyti.com
Lyyti — это ведущая платформа для успеха мероприятий, которая помогает создавать живые, онлайн- и гибридные мероприятия. Такие, которые способствуют значимым встречам, строят прочные отношения и ведут к улучшению бизнеса. Автоматизированные функции Lyyti для регистрации, общения, отчетности и обратной связи гарантируют, что каждое мероприятие будет успешным как для участников, так и для организаторов.
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf — это программное обеспечение для управления событиями, созданное калифорнийской компанией Jolly Technologies. Он предназначен для всех типов мероприятий (конференции, сбор средств, встречи, выставки, тренинги, семинары) любого размера. С помощью настольной платформы и мобильных приложений организаторы мероприятий могут создавать веб-сайты мероприятий с профилями докладчиков и добавлять информацию о повестке дня, регистрировать участников, проводить опросы, отправлять и отслеживать приглашения, распечатывать бейджи мероприятий.
Micepad
micepad.co
Micepad — отмеченный наградами поставщик программного обеспечения для управления событиями, уделяющий особое внимание сбору и отображению данных живых событий.
TicketLeap
ticketleap.com
Ticketleap, решение от Leap Event Technology, выводит продажу билетов самообслуживания на совершенно новый уровень благодаря простой в использовании платформе, полному набору функций и молниеносной настройке. Решение предоставляет фирменные страницы мероприятий, встроенные рекламные инструменты, а также гибкие возможности продажи билетов и входа, поэтому организаторы могут создавать потрясающие мероприятия за считанные минуты. Вот почему аттракционы с привидениями, фестивали, туры, театры и многое другое выбирают Ticketleap.
Townscript
townscript.com
Ищете, чем заняться в Индии? Откройте для себя лучшие события и мероприятия. Изучите и купите билеты на мероприятия в сфере развлечений, образования и обучения, технологий, бизнеса и сетей, спорта и фитнеса, путешествий и приключений, социальных мероприятий, других и других мероприятий в Индии.
Greenvelope
greenvelope.com
Легко создавайте и отправляйте по электронной почте элегантные деловые приглашения и объявления, а также расширенное управление списками гостей, отслеживание ответов на приглашения, продажу билетов, сбор пожертвований и многое другое. Сочетая стильный, элегантный дизайн с современными цифровыми инструментами доставки и полнофункциональными инструментами управления мероприятиями, планирование мероприятия и подключение к вашей сети никогда не были такими простыми. Выберите один из наших эксклюзивных шаблонов, чтобы настроить их под брендинг вашей компании, или загрузите свой собственный дизайн и воспользуйтесь нашими полностью интегрированными функциями управления событиями, отслеживания и продажи билетов: выбор за вами, и наша команда готова сделать его легким.
Evite
evite.com
Evite упрощает объединение людей! Отправляйте онлайн-приглашения с бесплатным отслеживанием ответов и открытками по электронной почте или в виде текстовых сообщений. Получите отличные идеи для подарков и вечеринок!
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — крупнейшая в Интернете система поиска билетов на мероприятия. Находите мероприятия, которые вам нравятся, выполняйте поиск по всем билетным сайтам, смотрите расположение мест и получайте лучшие предложения на билеты.
Regpack
regpack.com
Regpack — ведущая платформа для регистрации клиентов и оплаты, которой доверяют более 7000 организаций по всему миру. Regpack позволяет вам контролировать полный жизненный цикл вашего бизнеса, от регистрации до посещаемости, интегрированных онлайн-платежей и инструментов отчетности для всей вашей команды. Мы предлагаем обработку платежей всего за 2,1%, простой интерфейс, мощные бизнес-инструменты — и все это за доступную ежемесячную плату. Начните сегодня и оцените результаты нашего ведущего универсального решения для управления клиентами.
JotForm
jotform.com
Доверившись более 25 миллионов пользователей по всему миру, мощные формы и набор инструментов Jotform, представленные для малых предприятий и достаточно надежны для предприятий. Jotform помогает организациям переходить от занятости к меньшей работе с формами, которые используют условную логику, принимают платежи, генерируют отчеты, автоматизируют рабочие процессы и многое другое. Продукты jotform позволяют любой команде легко упростить свои процессы. Варианты безграничны с 10 000 шаблонов Jotform, сотни интеграций и почти 400 виджетов. Jotform имеет решение для вашей организации; Наши мощные формы делают это!
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai — единственная платформа для проведения мероприятий, которая создает сообщество и облегчает налаживание связей! Геймифицируйте свое мероприятие, используйте соединения с поддержкой искусственного интеллекта, общайтесь в чате с участниками или персоналом.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit — это SaaS-платформа для поиска партнеров на базе искусственного интеллекта, обеспечивающая масштабное внедрение курируемых проектов. Организации могут беспрепятственно приглашать аудиторию по своему выбору участвовать в регулярных, персонализированных соединениях один на один или в группах коллег, а Orbiit берет на себя всю коммуникацию, сопоставление, планирование, сбор отзывов и аналитику. Ведущие компании и сообщества (например, Atlassian, First Round Capital, Medical Alley Association и т. д.), использующие Orbiit, сообщают о 87 NPS, ощутимых результатах для участников и высокой рентабельности инвестиций в эти связи.
ClickUp
clickup.com
Clickup-это платформа производительности в одном. Это центр, где команды собираются вместе, чтобы планировать, организовать и сотрудничать по работе, используя задачи, документы, чат, цели, доски и многое другое. Clickup Lets Lets Lets Lets Leks Leams всех типов и размеров выполняет работу более эффективно, повышая производительность до новой высоты.
monday.com
monday.com
Monday.com - это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе многие нетехнические организации. В июле 2019 года компания собрала 150 миллионов долларов, исходя из оценки в 1,9 миллиарда долларов. Понедельник.
Time.ly
time.ly
Программное обеспечение Timely Event Ticketing — это полнофункциональная веб-система продажи билетов на мероприятия. Возьмите под свой контроль продажу билетов на мероприятия. Продавайте билеты онлайн и в кассах, как на виртуальные, так и на очные мероприятия. - Увеличьте посещаемость веб-сайта и продвиньте свой бренд с помощью решения «white-label», которое позволит вам взять на себя ответственность за брендинг вашего мероприятия. - поддерживает все виды мероприятий, таких как искусство, музыка, спорт и туризм. - совместим с любым местом проведения мероприятий: театрами, музеями, местными достопримечательностями, фестивалями и многим другим. - легко настроить, изучить и использовать. - Удобен для мобильных устройств. - простая и безопасная оплата. - отчетность и аналитика в режиме реального времени.
Sparxo
sparxo.com
Создавайте лучшие мероприятия. Продавайте билеты на своем сайте. Подходящее решение для продажи билетов на мероприятия, которое поможет вам развивать свой бренд, сообщество и SEO! Регистрация и POS тоже!
StreamAlive
streamalive.com
Повысьте вовлеченность живой аудитории с помощью интерактивных инструментов и показателей в реальном времени. Работает с личными сеансами, гибридными сеансами, Zoom, MS Teams, YouTube Live и т. д. StreamAlive помогает докладчикам вовлекать свою аудиторию во все формы прямых трансляций. Продукт StreamAlive SaaS — это платформа диалоговых презентаций на базе искусственного интеллекта. Это помогает значительно повысить вовлеченность аудитории и результаты презентаций и других живых сессий, как онлайн, так и лично. Оживите свои прямые трансляции, командные встречи и вебинары с помощью StreamAlive. Ваша аудитория участвует в чате! StreamAlive превращает чат в визуализацию в реальном времени — облака слов, опросы, карты мира, мысли, ссылки, вопросы и ответы и т. д. Мы поможем вам отслеживать, увеличивать и конвертировать вовлечение, чтобы превратить вашу аудиторию из скучающей в потрясенную.
Quizizz
quizizz.com
Используйте приложение Quizizz, чтобы узнать что угодно, где угодно. Вы можете учиться самостоятельно или участвовать в групповых тестах, заданиях и презентациях - у человека и удаленно. Quizizz используется более чем 20 миллионами человек в месяц в школах, домах и офисах по всему миру.
Slido
sli.do
Slido — это идеальная платформа для вопросов и ответов, а также опросов для живых и виртуальных встреч и мероприятий. Он предлагает интерактивные вопросы и ответы, живые опросы и информацию о вашей аудитории.
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
Несмотря на то, что TtexChange - это платформа для взаимодействия с ИИ и опыта, которая углубляет взаимодействие, улучшает данные и обеспечивает более быстрый, более легкий анализ и действия - поэтому вы не тратите мнение. * Поверхность лучше понимает более богатые, более персонализированные обязательства. Выберите из нескольких методов объединения количественного и качественного сбора данных и раскрыть нюансы. * С учетом анализа ИИ, интегрированного по всей платформе, несмотря на платформу, знания участников превращаются в действенные целевые решения за минуты вместо месяцев. * ИИ анализирует ваши данные о взаимодействии, объединяет их с контекстной информацией о вашей организации и создает персонализированные планы действий для отдельных лиц или групп - через секунды. Используя свою сложную аналитику и безопасную интеграцию Openai, получите более широкое участие, более глубокое понимание и действенные идеи за гораздо меньше времени. Несмотря на то, что в одном разговоре вы можете получить доступ к тысячам голосов в одном разговоре, и его ИИ позаботится об анализе данных для вас, в минутах вместо месяцев. Слушайте, что, когда, как, почему (а иногда и где) вашего вызова, с одним вопросом.
QuestionPro
questionpro.com
Вопрос Probro предлагает программное обеспечение для онлайн-опроса полного стека, чтобы помочь вам собирать данные и выполнить как количественный, так и качественный анализ с одним и тем же инструментом. Его простое в использовании программное обеспечение включает в себя продукты для создания, распространения и анализа онлайн-опросов, опросов, тестов и тестов. Вопрос, включающий 350+ бесплатных шаблонов опроса и более 40 типов вопросов, 15+ типов логики и широкий спектр отчетов об опросах. Он предлагает инструменты для охвата респондентов через электронную почту, интегрированные всплывающие окна, SMS, QR-код и каналы социальных сетей. Его автономное мобильное приложение позволяет собирать данные от участников даже в областях с ограниченным или без подключения к Интернету. Вы можете маркировать свои опросы с помощью пользовательских тем, логотипа, цветов и многого другого. Его готовые и индивидуальные темы позволяют вам создавать фирменные опросы с вашим логотипом, цветами, шрифтами и многим другим. Панель инструментов отчета в режиме реального времени дает краткий обзор производительности опроса, а также функции, которые будут дальше. Он предлагает более 40 отчетов для количественных и качественных данных, которые можно экспортировать в стандартные форматы, такие как PDF, Word, SPSS и Excel. Обследования вопросов, которые соответствуют правилам конфиденциальности и безопасности данных, таких как GDPR, ISO 27001, HIPAA и многие другие. Он поддерживает интеграцию с более чем 20 сторонними приложениями, включая CRM, автоматизацию маркетинга и инструменты производительности. Лучше всего то, что его команда поддержки клиентов доступна 24 часа в сутки, чтобы гарантировать, что ваш проект является успешным! В течение более 10 миллионов пользователей в 100 странах он предоставил программное обеспечение для обследования компании Fortune 100, академические учреждения, малые предприятия и отдельные исследователи в течение более 20 лет. Попробуйте учетную запись Essentials сейчас. Это бесплатно на всю жизнь, не требует кредитной карты и поставляется с 80+ функциями - самым высоким в индустрии программного обеспечения для обследования!
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse-это всеобъемлющее решение для интерактивных мероприятий, основанное на браузере для современного предприятия. Основанная командой экспертов в области обратной связи и участия, Meetingpulse доверяет многим ведущим глобальным предприятиям, чтобы опросить, обследовать, мозговой штурм, собирать лидов и сделать встречи всех размеров продуктивными и существенными для организации. Как это работает: MeetingPulse проводит более 20 модулей, разработанных специально для максимизации событий и встреч. Его основные возможности сосредоточены на ответе аудитории, взаимодействии, обратной связи и сборе данных. Модули могут работать вместе как полное приложение для конференции - нет необходимых загрузок - или индивидуально для удовлетворения конкретных потребностей организаторов, докладчиков и лидерства. Платформа идеально подходит для SKO, выставки, выставки, заседаний по членству в ассоциации, ратуши, мероприятий по инвесторам и многого другого. Особенности встречи: * Регистрация * Шаблонные собрания * Пользовательские темы и брендинг * API & SSO * Анализ настроений Pulse ™ * Опросы и опросы * Голосование * Q & A. * Обмен материалами * Расписание * Формы * Чат * Фотографии MeetingPulse управляет тысячами человеческих связей, взаимодействий и ответов с ее мощной платформой для HR, мероприятий, онлайн -встреч, продаж, маркетинга и многого другого. С MeetingPulse у каждого участника есть голос.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps — это первый инструмент для создания презентаций с искусственным интеллектом, который заботится о содержании, дизайне и интерактивности. Это платформа, которая позволяет пользователям создавать интерактивные презентации в 10 раз быстрее, чем создавать их вручную. Платформа основана на передовой модели машинного обучения, которая генерирует уникальный контент и не повторяется. Он включает в себя интерактивные вопросы для привлечения аудитории и предоставляет варианты на нескольких языках. Он также сертифицирован по GDPR и ISO 27001, что обеспечивает оптимальную защиту данных. Он также имеет ряд функций, включая надстройку PowerPoint, приложение Microsoft Teams, параметры брендинга, профессиональные услуги по организации мероприятий и многое другое. Пользователи могут начать с описания своей темы, ввода сведений о презентации и аудитории, а ИИ сгенерирует интерактивность, дизайн и контент. Он также предоставляет вдохновляющие визуальные эффекты и графику, которые помогут создавать потрясающие презентации.
AhaSlides
ahaslides.com
Все, что вам нужно, чтобы привлечь вашу аудиторию, здесь. И это так просто в использовании. Привлечь своих участников с живыми опросами. Краудсорс Лучшие вопросы и идеи от вашей аудитории. Взволновайте свой класс с помощью конкурса викторины. Выиграйте полное внимание вашей аудитории и выставьте выступления Rockstar на сцене. Ahaslides не требует кредитной карты для регистрации. У бесплатных пользователей есть неограниченные вопросы, полный доступ ко всем типам слайдов. Ahaslides-это платформа в одном для интерактивных и привлекательных презентаций. Пользователи могут добавлять живые опросы, викторины, облака слов и сессии вопросов и ответов, чтобы повысить вовлечение аудитории в классных комнатах, встречах и мероприятиях. Ahaslides доверяет более 2 миллионам преподавателей и бизнес -профессионалов по всему миру. Пользователи могут создавать интерактивные презентации для: * Работа: Foster Collaboration и повышение производительности с помощью интерактивных встреч. * Образование: продвигайте активное участие, чтобы улучшить опыт обучения. * Событие: Доставьте незабываемые события с взаимодействием с аудиторией в реальном времени. Ahaslides не требует кредитной карты для регистрации. Вы можете использовать Ahaslides в качестве автономного приложения или благодаря его интеграции с Google Slides, PowerPoint, Zoom, MS Teams и RingCentral Events.
ElectionBuddy
electionbuddy.com
ElectionBuddy — это современная облачная платформа для голосования и встреч, которая позволяет ассоциациям, союзам, некоммерческим организациям, религиозным группам, ассоциациям домовладельцев, университетам и школам K-12 оптимизировать свое голосование. Он предоставляет организациям наиболее безопасный, эффективный и гибкий способ виртуального проведения голосований и выборов с полной уверенностью и прозрачностью. ElectionBuddy провел более 132 000 выборов с участием 19 миллионов избирателей.
eBallot
eballot.com
eBallot — это поставщик программного обеспечения и услуг для онлайн-голосования, который позволяет легко проводить честные, безопасные и эффективные голосования и выборы. Выбирайте между нашей простой платформой с самоуправлением или полным комплексом услуг по управлению голосованием. Наши современные возможности голосования упрощают процесс принятия решений.
Vevox
vevox.com
Vevox — это платформа для опросов в режиме реального времени и анонимных вопросов и ответов для вовлечения сотрудников. Vevox, получивший рейтинг номер 1 среди наших пользователей в Trustpilot, G2 и Capterra, делает виртуальные и гибридные собрания незабываемыми, предоставляя участникам, где бы они ни находились, возможность высказать равное мнение. Участники могут свободно взаимодействовать с помощью приложения Vevox, отвечая на опросы или отвечая на вопросы через свои смартфоны или ноутбуки. Предоставить своим сотрудникам право голоса и услышать их отзывы еще никогда не было так просто. Что делает его таким хорошим? Vevox — это самая интуитивно понятная технология взаимодействия с сотрудниками с удобными для пользователя функциями, которые были доработаны в сотрудничестве с такими же клиентами, как и вы. Пользователи Vevox говорят, что их гибридные встречи по связи преобразились. Приступить к работе можно быстро и легко, а платформа может работать независимо как отдельный инструмент или легко интегрироваться с существующей технологией проведения встреч, включая Microsoft Teams, Zoom, PowerPoint и другие технологии, предлагая универсальное решение для проведения успешных и увлекательных гибридных встреч. . Сделайте ваши встречи более интерактивными, демократичными и увлекательными!
Crowdpurr
crowdpurr.com
Добавьте веселья в свои мероприятия с помощью викторин, таблиц лидеров и многого другого... бесплатно! Crowdpurr помогает вам создавать увлекательные интерактивные мобильные приложения для живых, виртуальных и гибридных мероприятий.
Echo360
echo360.com
Обучение, вдохновение. Привлекайте каждого учащегося, где бы он ни находился, с помощью наиболее комплексного решения для записи и потоковой передачи видео, управления видеоконтентом, взаимодействия с аудиторией, создания контента и оценки. Черпайте вдохновение прямо сейчас. РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ, ОДИНАКОВЫЕ ЦЕЛИ. Независимо от того, работаете ли вы в сфере образования, бизнеса или правительства, меняющаяся среда обучения сделала привлечение ваших учащихся более сложным, чем когда-либо, и...
Youengage
youengage.me
Создавайте интерактивный опыт, который конвертирует. Без кода. Создавайте удобные для мобильных устройств викторины, опросы, умные формы, калькуляторы, вопросы и ответы в реальном времени, интерактивные виртуальные мероприятия и многое другое. Комбинируйте синхронные и асинхронные методы сбора отзывов и взаимодействия с пользователями.
Goosechase
goosechase.com
С GooseChase опыт - это все! Первоначально вдохновленный мусорными охотами, GooseChase - это интерактивная платформа опыта (IXP), которая позволяет лидерам, организациям и школам привлекать, активировать и обучать свои сообщества. Созданный в Интернете, но играл в реальном мире, GooseChase оживляет сообщества с увлекательными, интерактивными проблемами, предназначенными для поддержки организаций. Интуитивно понятная платформа позволяет легко сделать повторяющееся, веселое и позитивное влияние на любое сообщество. С момента вывода в Канаде в 2011 году GooseChase оснал сотни тысяч мировых зданий команд, обучения, сбора средств, образования, туристов и развлечений.
myQuiz
myquiz.org
Создавайте онлайн-викторины и интерактивные презентации, чтобы привлечь аудиторию. Работает на любом устройстве с подключением к Интернету. До 100 000 участников
VoxVote
voxvote.com
Бесплатная система ответов аудитории для живого голосования с вашей аудиторией. Голосуйте через Интернет с помощью любого браузера смартфона.
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji объединяет взаимодействие с аудиторией и организацию встреч в одном приложении. Позволяет вам представить что угодно и привлечь всех без неловких переходов и возни. MeetMoji работает на любой платформе онлайн-встреч, которая поддерживает совместное использование экрана, личную встречу или и то, и другое одновременно.
Showpass
showpass.com
Showpass — мировой лидер в области технологий проведения мероприятий, первичной продажи и распространения билетов, а также смешанной доставки (в реальном времени, виртуальной и потоковой передачи) для десятков тысяч организаторов мероприятий. Showpass предоставляет доступ к глобальным каналам распространения и поиска, включая собственные билеты Facebook, Google Reserve и собственную сеть издателей. Showpass создает решения для сложных мероприятий, крупных организаций и организаторов массовых мероприятий и гордится тем, что обслуживает миллионы клиентов.
Eventix
eventix.io
Программное обеспечение для онлайн-продажи билетов (SaaS), созданное для конвертации. Мы помогаем организаторам мероприятий любого масштаба быстро и беспрепятственно распродать свои мероприятия. Нам доверяют более 16 000 клиентов по всему миру. https://eventix.io
Yapsody
yapsody.com
Yapsody — это эффективная платформа для продажи билетов на мероприятия, обеспечивающая удобство для ведущих и посетителей мероприятий. С помощью Yapsody организаторы мероприятий могут создавать персонализированные билеты, отслеживать продажи билетов и продвигать свои мероприятия с помощью таких функций, как интеграция с социальными сетями и маркетинг по электронной почте. Докладчики могут принимать платежи через более чем 14 платежных шлюзов и доставлять билеты по электронной почте, в распечатанном виде или даже при регистрации на входе, что обеспечивает удобство работы. Благодаря конкурентоспособным ценам, отличному обслуживанию клиентов и ряду функций, которые делают его лучшим выбором для организаторов мероприятий всех типов, Yapsody — это универсальный магазин для создания успешных мероприятий.
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee — это платформа самообслуживания, которая позволяет вам продавать билеты или бронировать билеты на ваши мероприятия или занятия, виртуально или лично. Зарегистрируйтесь сегодня!
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