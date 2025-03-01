Программное обеспечение для управления мероприятиями - Самые популярные приложения - Турция

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Программное обеспечение для управления мероприятиями используется для управления мероприятиями, конференциями, выставками и собраниями профессиональных организаций. Эти программные продукты помогают планировщикам и организаторам мероприятий оптимизировать процесс проведения мероприятия с помощью инструментов, которые управляют выбором места проведения, маркетингом, обработкой платежей, регистрацией участников и многим другим.
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monday.com
monday.com
Monday.com - это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе многие нетехнические организации. В июле 2019 года компания собрала 150 миллионов долларов, исходя из оценки в 1,9 миллиарда долларов. Понедельник.
ClickUp
clickup.com
Clickup-это платформа производительности в одном. Это центр, где команды собираются вместе, чтобы планировать, организовать и сотрудничать по работе, используя задачи, документы, чат, цели, доски и многое другое. Clickup Lets Lets Lets Lets Leks Leams всех типов и размеров выполняет работу более эффективно, повышая производительность до новой высоты.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — это ваша универсальная платформа для автоматизации маркетинга! Простой в использовании, но невероятно мощный. На нашей платформе вы найдете инструменты для автоматизации маркетинга. Электронный маркетинг. Управление событиями. Опросы и оценки. Целевые страницы. Мобильные приложения. Мобильный маркетинг.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center-это всеканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и 30+ цифровыми каналами, расширенные варианты ИИ для самообслуживания, такие как боты, проактивные инструменты для охвата и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиента. Он предлагает более 300 предварительно построенных интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления рабочей силой и аналитикой, способствующее искусственным технологиям. CringCentral Contact Center тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного класса и интегрированные унифицированные коммуникации, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
Quizizz
quizizz.com
Используйте приложение Quizizz, чтобы узнать что угодно, где угодно. Вы можете учиться самостоятельно или участвовать в групповых тестах, заданиях и презентациях - у человека и удаленно. Quizizz используется более чем 20 миллионами человек в месяц в школах, домах и офисах по всему миру.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet - это первое в мире событие Event Experience Cloud (EXC), созданный для того, чтобы помочь людям объединиться из любого места. Более 6500+ предприятий используют Airmeet для увеличения своего бренда и доходов посредством иммерсивного опыта и значимой связи. Airmeet поддерживает все форматы мероприятий, включая конференции, вебинары, встречи, семинары, ратуши, ярмарки карьеры, выставки и многое другое. Такие бренды, как Comcast, Forbes, Volvo, SAP, Hackerrank, Университет Торонто, каждый месяц проводятся на Airmeet по всему миру. Вот что некоторые из наших клиентов говорят о нас: «С Airmeet мы можем создавать и проводить увлекательные и потрясающие события, которые любят наши клиенты. В результате наши мероприятия видят почти в 2 раза уровень посещаемости по сравнению со средним показателем в отрасли, и это помогло увеличить конверсии продаж на 600% », - сказал Дэррил Прайл, директор по директору AgorApulse.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter — платформа для взаимодействия с аудиторией. Простой в использовании, интерактивный и инновационный; Презентация никогда не была менее напряженной и легкой! Создавайте уникальные и динамичные презентации, которые впечатлят и привлекут вашу аудиторию. С Mentimeter вы сможете лучше общаться со своими учениками, коллегами и клиентами. Будь то лекция, семинар или встреча, Mentimeter создан для любого типа презентации. Интеграция Zoom и Teams позволяет еще проще выделиться в удаленном и гибридном мире. 1. Создайте презентацию. Простой в использовании онлайн-редактор делает создание презентации быстрым и простым процессом. Создайте полную колоду слайдов, наполненную вопросами, опросами, викторинами, слайдами с контентом, облаками слов и многим другим. 2. Свяжитесь со своей аудиторией. Ваша аудитория использует свои смартфоны для подключения к презентации, где они могут отправлять ответы. Визуализация в режиме реального времени поможет начать общение, обсуждения и дебаты независимо от того, происходит ли встреча онлайн или лично. 3. Учитесь на опыте. После завершения презентации загрузите результаты и используйте полученные знания для улучшения на будущих встречах, занятиях или конференциях.
JotForm
jotform.com
Доверившись более 25 миллионов пользователей по всему миру, мощные формы и набор инструментов Jotform, представленные для малых предприятий и достаточно надежны для предприятий. Jotform помогает организациям переходить от занятости к меньшей работе с формами, которые используют условную логику, принимают платежи, генерируют отчеты, автоматизируют рабочие процессы и многое другое. Продукты jotform позволяют любой команде легко упростить свои процессы. Варианты безграничны с 10 000 шаблонов Jotform, сотни интеграций и почти 400 виджетов. Jotform имеет решение для вашей организации; Наши мощные формы делают это!
Confetti
withconfetti.com
Миссия Confetti — революционизировать индустрию планирования мероприятий, оптимизируя процесс как для организаторов мероприятий, так и для поставщиков, обеспечивая качественный опыт и превосходное обслуживание клиентов. ✨ Мы хотим, чтобы наш опыт сделал жизнь незабываемой и дал возможность организациям создавать более сильные команды и улучшать корпоративную культуру.
Eventene
eventene.com
Eventene — это универсальная система управления событиями для создания, организации и проведения всех ваших мероприятий на единой платформе. Независимо от того, являются ли ваши мероприятия личными, виртуальными или гибридными, Eventene предлагает самое современное, гибкое и масштабируемое решение.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps — это первый инструмент для создания презентаций с искусственным интеллектом, который заботится о содержании, дизайне и интерактивности. Это платформа, которая позволяет пользователям создавать интерактивные презентации в 10 раз быстрее, чем создавать их вручную. Платформа основана на передовой модели машинного обучения, которая генерирует уникальный контент и не повторяется. Он включает в себя интерактивные вопросы для привлечения аудитории и предоставляет варианты на нескольких языках. Он также сертифицирован по GDPR и ISO 27001, что обеспечивает оптимальную защиту данных. Он также имеет ряд функций, включая надстройку PowerPoint, приложение Microsoft Teams, параметры брендинга, профессиональные услуги по организации мероприятий и многое другое. Пользователи могут начать с описания своей темы, ввода сведений о презентации и аудитории, а ИИ сгенерирует интерактивность, дизайн и контент. Он также предоставляет вдохновляющие визуальные эффекты и графику, которые помогут создавать потрясающие презентации.
Sansan
sansan.com
Sansan — это многоплатформенное облачное решение для управления контактами для корпораций. Sansan, ориентированный на визитные карточки, позволяет вам легко создать полную базу данных контактов, доступную где угодно.
Goosechase
goosechase.com
С GooseChase опыт - это все! Первоначально вдохновленный мусорными охотами, GooseChase - это интерактивная платформа опыта (IXP), которая позволяет лидерам, организациям и школам привлекать, активировать и обучать свои сообщества. Созданный в Интернете, но играл в реальном мире, GooseChase оживляет сообщества с увлекательными, интерактивными проблемами, предназначенными для поддержки организаций. Интуитивно понятная платформа позволяет легко сделать повторяющееся, веселое и позитивное влияние на любое сообщество. С момента вывода в Канаде в 2011 году GooseChase оснал сотни тысяч мировых зданий команд, обучения, сбора средств, образования, туристов и развлечений.
Slido
sli.do
Slido — это идеальная платформа для вопросов и ответов, а также опросов для живых и виртуальных встреч и мероприятий. Он предлагает интерактивные вопросы и ответы, живые опросы и информацию о вашей аудитории.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere — частная компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Компания, основанная в апреле 2007 года, представляет собой онлайн-сервис для систем реагирования в классе и аудитории. Продукт Poll Everywhere позволяет аудиториям и учебным аудиториям в более чем 100 странах использовать мобильные телефоны, тем самым «намечая устаревание» проприетарных аппаратных устройств реагирования, также известных как кликеры. В 2008 году компания привлекла $20 000 венчурного финансирования от Y Combinator.
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon — это веб-платформа, которая дает вам возможность проводить многопользовательские соревнования в режиме реального времени. - Нет необходимости загружать приложение, к нему легко получить доступ со всех мобильных и настольных устройств. - Функция индивидуального брендинга, которая подчеркнет и сделает ваш бренд особенным. - Игровые сценарии викторины оставляют участникам незабываемые впечатления. - Предоставляет развлекательное решение для подбора, обучения, маркетинговых стратегий и многого другого.
pretix
pretix.eu
Pretix — это сложное программное обеспечение для продажи билетов, которое является «все-в-одном»: интернет-магазин, касса и билетные кассы с упором на конфиденциальность и безопасность. pretix предлагает полные многоязычные возможности, легко адаптируется к вашему мероприятию и расширяется с помощью плагинов и REST API. Наше программное обеспечение успешно используется на конференциях, фестивалях, концертах, шоу, выставках, семинарах и т. д. по всему миру. Наши цены — 2,5% от продаж без учета платежных систем — безрисковые и полностью прозрачные.
Smeetz
smeetz.com
Хотите ли вы улучшить свой билет, отслеживать полное путешествие посетителей, или хотите оптимизировать свой рабочий процесс, чтобы сделать ваш бизнес более эффективным; Наше объединенное торговое решение для аттракционов, власть от искусственного интеллекта будет вашим союзником, чтобы достичь ваших целей.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit — это SaaS-платформа для поиска партнеров на базе искусственного интеллекта, обеспечивающая масштабное внедрение курируемых проектов. Организации могут беспрепятственно приглашать аудиторию по своему выбору участвовать в регулярных, персонализированных соединениях один на один или в группах коллег, а Orbiit берет на себя всю коммуникацию, сопоставление, планирование, сбор отзывов и аналитику. Ведущие компании и сообщества (например, Atlassian, First Round Capital, Medical Alley Association и т. д.), использующие Orbiit, сообщают о 87 NPS, ощутимых результатах для участников и высокой рентабельности инвестиций в эти связи.
Remo
remo.co
Remo — это платформа цифрового опыта, которая позволяет проводить интерактивные встречи и мероприятия, конкурирующие с живыми личными мероприятиями. С помощью различных столов, этажей и зданий Ремо предоставляет виртуальное пространство, которое позволяет людям свободно передвигаться и вызывать спонтанные «разговоры в коридоре», выстраивая подлинные, значимые отношения, которые не ограничиваются событиями. Remo поддерживает несколько вариантов использования, и каждый раз обнаруживается больше вариантов использования! Если вы занимаетесь подключением и созданием сетей, Remo можно использовать для проведения сетевых мероприятий, виртуальных конференций, ярмарок вакансий, выставок и многого другого! Remo — это полностью безопасная платформа, поддерживающая GDPR, которая теперь также сертифицирована SOC2 типа 1. С помощью Remo вы можете: 1. С легкостью создавать потрясающие виртуальные мероприятия. Организуйте мероприятия, которые будут в восторге от гостей, менее чем за 15 минут. 2. Преодолейте технологический барьер для докладчиков и гостей. Объедините докладчиков и гостей таким образом, чтобы каждый чувствовал себя услышанным, полным энергии и вдохновения. 3. Настройте и брендируйте пространство для вашего мероприятия. Вы создаете среду и впечатления, которые хотите для своих гостей. 4. Продемонстрируйте спонсоров для усиления вашего мероприятия. Получите доверие и доход, создавая интерактивные возможности для спонсоров для связи с вашими гостями. Испытайте волшебство Ремо! Возьмите Remo на тест-драйв с безопасной 14-дневной бесплатной пробной версией здесь: https://remo.co/start-free-trial/.
BlipCut
blipcut.com
Создавайте видео с генеративным искусственным интеллектом на Discord совершенно бесплатно! Легко преобразуйте свой текст в захватывающие видеоролики, переопределите свое повествование и улучшите визуальные впечатления с помощью нашего современного генератора видео с искусственным интеллектом, такого как Sora OpenAI.
Agorify
agorify.com
Agorify находится в авангарде демократизации технологий проведения мероприятий, руководствуясь нашей верой в то, что высококачественные и эффективные решения для управления мероприятиями должны быть доступными и недорогими. Наша платформа является отражением этого обязательства, предлагая ряд функций, предназначенных для мероприятий любого размера и бюджета: - Решение для киосков самообслуживания: оптимизируйте регистрацию посетителей с помощью нашей интуитивно понятной и эффективной системы киосков. - Приложение для мероприятий: повысьте вовлеченность участников с помощью многофункционального и настраиваемого приложения для мероприятий. - Продажа билетов и регистрация: упростите процесс регистрации с помощью нашей удобной системы продажи билетов. - Поиск потенциальных клиентов: максимизируйте сетевые возможности и отслеживайте взаимодействие с помощью нашей передовой технологии поиска потенциальных клиентов. С Agorify организаторы мероприятий по всему миру получают возможность создавать запоминающиеся и эффективные мероприятия высокого качества и с низкой стоимостью.
boothX
boothx.app
В современном быстро меняющемся деловом мире эффективное управление событиями имеет важное значение для компаний, позволяющих создавать впечатляющие впечатления и общаться с потенциальными клиентами. С развитием технологий организаторы мероприятий все чаще полагаются на инновационные инструменты для оптимизации операций и максимизации окупаемости инвестиций. Одним из таких решений, появившихся недавно, является bootX. Эта передовая платформа предлагает полный набор функций, предназначенных для измерения рентабельности инвестиций в мероприятия или выставки, увеличения количества потенциальных клиентов и снижения затрат. С легкостью захватывайте и управляйте потенциальными клиентами с помощью приложения для поиска потенциальных клиентов. Одним из наиболее важных аспектов любого мероприятия является генерация потенциальных клиентов. bootX упрощает этот процесс, предоставляя мощное приложение для поиска потенциальных клиентов, доступное как для iOS, так и для Android. Экспоненты могут быстро и легко привлекать потенциальных клиентов, сканируя бейджи посетителей, визитные карточки или вводя информацию вручную. Это устраняет необходимость в громоздких бумажных методах и гарантирует, что ни один потенциальный потенциал не будет упущен. Отслеживание расходов, связанных с мероприятиями. Посещение выставок или мероприятий часто требует значительных финансовых вложений. Управление расходами на мероприятие — от аренды стенда и командировочных расходов до рекламных материалов и персонала — может оказаться непростой задачей. Однако на помощь приходит bootX со встроенной функцией отслеживания расходов. Платформа позволяет организациям легко регистрировать и отслеживать расходы, связанные с каждым событием. BootX предоставляет централизованную платформу для управления всеми расходами, связанными с мероприятием, от отслеживания затрат на строительство стенда до общественного питания и маркетингового обеспечения. Эта комплексная система отслеживания расходов позволяет предприятиям анализировать структуру своих расходов, выявлять возможности экономии и принимать обоснованные решения для будущих событий. Имея четкий обзор своих финансовых показателей, организаторы мероприятий могут оптимизировать распределение бюджета и максимизировать отдачу от инвестиций. Обеспечение устойчивого развития за счет снижения затрат на обеспечение Традиционно мероприятия часто включают в себя выпуск большого количества печатных материалов, таких как брошюры, листовки и визитные карточки. Однако стендX поощряет более устойчивый подход, предлагая цифровые альтернативы. Экспоненты могут использовать функцию «Документ» платформы для создания и распространения электронных версий своих рекламных материалов. Снижая зависимость от печатных материалов, предприятия могут значительно минимизировать затраты, связанные с печатью, доставкой и хранением. Более того, этот экологически чистый подход согласуется с растущим глобальным акцентом на устойчивое развитие и корпоративную социальную ответственность. С помощью стенда экспоненты могут эффективно продемонстрировать свою приверженность охране окружающей среды, одновременно экономя деньги. Немедленный контакт с клиентами посредством электронной почты. В современную цифровую эпоху своевременная и эффективная коммуникация является ключом к построению прочных отношений с клиентами. Стенд X осознает это и предоставляет экспонентам немедленный контакт с потенциальными клиентами через встроенную функцию электронной почты.
Notified
notified.com
Notified Event Cloud предоставляет самую полную в мире комплексную технологию обработки событий и сопутствующие услуги, позволяющие создавать события и управлять ими. Управляйте всем жизненным циклом ваших мероприятий, независимо от их местоположения, формата, размера или продолжительности — от отдельных сеансов до постоянных мероприятий. Notified позволяет организаторам мероприятий, маркетологам и специалистам по связям с общественностью создавать захватывающие впечатления, стимулировать вовлечение, извлекать прибыльную информацию и максимизировать рентабельность инвестиций с помощью одной платформы. - Личные мероприятия: оптимизируйте и автоматизируйте регистрацию и внутренние процессы, от запроса документов до создания повестки дня. - Виртуальные мероприятия: обеспечьте захватывающий цифровой опыт с помощью фирменных вестибюлей, надежных инструментов взаимодействия и встроенного решения для веб-трансляции. - Гибридные мероприятия: поднимите общий опыт на новую высоту с помощью комплексных технологий проведения мероприятий, мобильных приложений и услуг по производству на месте. Создавайте захватывающие впечатления от бренда - во времени и пространстве. Удивляйте и радуйте своих посетителей уникальными, тщательно подобранными впечатлениями. Создайте цифровой опыт, который расскажет вашу историю и отразит ваш бренд. - Единообразное и индивидуальное взаимодействие с брендом – адаптивное и 3D – Гибкий контент и программирование – в реальном времени, в режиме реального времени и по запросу – Бесшовное сочетание личных и цифровых каналов – Масштабируемость от 500 до 200 000+ участников Поднимите вовлеченность на новую высоту Повысьте вовлеченность и выстраивайте значимые связи, выходящие за рамки живого дня мероприятия, а также во времени и пространстве. Наполните свое сообщество программами до, во время и после мероприятия. - Объединяйте участников с другими участниками и спонсорами с помощью поиска партнеров на основе искусственного интеллекта. - Видеочат с другими участниками 1:1 или в группе. - Отслеживайте разговоры в социальных каналах с помощью социальных хабов. - Максимизируйте вовлеченность участников, где бы они ни находились, с помощью мощного приложения для мероприятий. значимое взаимодействие с помощью геймификации и бейджинга. Получите полезную информацию и максимизируйте рентабельность инвестиций. Получите информацию, необходимую для достижения бизнес-результатов, с помощью единого источника унифицированных данных о событиях. Ваши данные — это инструмент проектирования, позволяющий предоставить участникам незабываемые впечатления. Мощный портал аналитики и отчетности интегрируется с вашим стеком маркетинговых технологий и предоставляет вам показатели и информацию о вашей аудитории в режиме реального времени. Управление сложными мероприятиями стало проще. Укрепите совместную работу на мероприятиях и масштабируйте свою команду с помощью платформы, которая оптимизирует и автоматизирует ваши серверные процессы. Никаких дублирующих усилий, присущих виртуальным или личностно-ориентированным технологическим решениям для проведения мероприятий. - Регистрируйте участников - Управляйте спикерами, экспонентами и спонсорами - Предоставляйте и курируйте контент - Привлекайте свое сообщество
Eventtia
eventtia.com
Eventtia — это универсальная платформа для управления мероприятиями, помогающая крупным корпорациям создавать уникальные индивидуальные, гибридные и виртуальные мероприятия. Настраиваемые функции Eventtia и интеграция API позволяют ведущим мировым компаниям эффективно управлять участниками, создавать привлекательные кампании по электронной почте и SMS, а также генерировать ценные данные. На сегодняшний день Eventtia предоставила возможность более чем 7200 клиентам, таким как Pernod Ricard, Dior, Toyota, группа Richemont и группа Pierre Fabre, создать и организовать более 30 000 мероприятий по всему миру.
Canapii
canapii.com
Отмеченная наградами платформа управления мероприятиями Canapii предназначена для организаций любого размера и позволяет проводить уникальные и увлекательные личные, гибридные и виртуальные мероприятия. Наши цифровые инструменты и решения, от покупки онлайн-билетов до регистрации на месте и аналитики после мероприятия, позволяют вам оптимизировать всю организацию вашего мероприятия — и все это в одном месте. Canapii состоит из глобальной команды страстных профессионалов в области организации мероприятий, объединенных общими ценностями. Мы заботимся о создании инновационных мероприятий, постоянных отношениях и значимых связях среди наших клиентов и товарищей по команде по всему миру.
Skedda
skedda.com
Skedda — это ведущая глобальная платформа для управления рабочим столом и гибридной рабочей платформы, обслуживающая более 12 000 клиентов и почти два миллиона пользователей, включая IBM, Siemens, Mercedes-Benz и Гарвардский университет. Мы определяем будущее опыта работы на рабочем месте, помогая компаниям создавать значимые, цельные, полностью интегрированные условия взаимодействия и взаимодействия сотрудников на гибридном рабочем месте. Skedda интегрируется с Microsoft365, Google Workspace и другими платформами и получила награды от G2, Capterra и SoftwareAdvice.
Hubilo
hubilo.com
Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных мероприятий, которые конвертируются.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Наша миссия в Ticket Tailor — расширить возможности широкого круга организаторов мероприятий, сделав продажу билетов простой и доступной. Наши гибкие и справедливые цены помогают расширить бюджеты мероприятий. Первоклассное обслуживание клиентов означает, что поддержка всегда рядом – днем и ночью. И мы гордимся тем, что создаем простую платформу, ориентированную на клиента. Пользователи могут выбирать между оплатой по мере использования или предоплатой, чтобы сэкономить. Мы также предоставляем благотворительным организациям, B Corps и PTA скидку 20%. А если мероприятие бесплатное, то и мы тоже. После запуска кассы события становятся полностью настраиваемыми, и мы предлагаем огромный спектр функций. Для начала подумайте о схемах рассадки, интеграции с популярными инструментами и бесплатном приложении для регистрации. Наша команда небольшая, но мощная, движимая обратной связью и ориентированная на простоту. Мы выдаем более 1 миллиона билетов каждый месяц на мероприятия всех форм и размеров — от единственного в Великобритании плавучего кукольного театра до бездонных бранчей в стиле Бейонсе и аншлаговых гротов Санты по всей территории США. Мы также являемся крупнейшей в мире независимой платформой по продаже билетов. Без инвесторов, которым можно было бы ответить, или с нереалистичными целями роста. Это позволяет нам целенаправленно расти, чтобы каждый билет на мероприятие, проданный с помощью Ticket Tailor, имел положительное влияние. Мы углеродно-нейтральны (компенсируя всю нашу историю выбросов), жертвуем на борьбу с изменением климата с каждого проданного билета, а в 2021 году стали сертифицированной корпорацией B, присоединившись к мировому сообществу предприятий, ставящих людей и планету на первое место.
Whova
whova.com
Whova — это комплексное решение для управления мероприятиями, которое делает мероприятия современными и модными, эффективно привлекает и вовлекает посетителей, а также помогает организаторам мероприятий сэкономить время на управлении логистикой мероприятий. Платформа Whova состоит из отмеченного наградами приложения для проведения мероприятий, эффективной онлайн-регистрации, мощного маркетинга мероприятий и инструментов управления мероприятиями, позволяющих экономить время. Whova выигрывает премию Event Technology Award 5 лет подряд. Среди клиентов Whova — American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, Американская ассоциация маркетинга, Гарвардский университет, НАСА, а также бесчисленное множество других организаций из более чем 100 стран. Whova организовала более 50 000 личных и виртуальных/гибридных конференций, включая мероприятия ассоциаций, образовательные мероприятия, правительственные мероприятия, корпоративные мероприятия, выставки, выставки и общественные собрания.
Eventbrite
eventbrite.com
EventBrite-это веб-сайт по управлению мероприятиями и билетами в США. Служба позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать локальные события. Служба взимает плату организаторам мероприятий в обмен на услуги по онлайн -билетам, если это мероприятие не будет бесплатным. Забито в 2006 году и со штаб -квартирой в Сан -Франциско, Eventbrite открыла свой первый международный офис в Великобритании в 2012 году. В компании есть местные офисы в Нэшвилл, Лондон, Корк, Амстердам, Дублин, Берлин, Мельбурн, Мендоса, Мадрид и Сан -Паулу. Фондовая биржа 20 сентября 2018 года под символом тикера EB.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о критических событиях в остальные показатели продаж и маркетинга своей организации, что дает возможность измерять эффективность мероприятий, ускорять конвейер и подтверждать рентабельность инвестиций.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, основанная в 2013 году, представляет собой универсальную платформу для проведения мероприятий и подбора игроков на базе искусственного интеллекта, которая проводит эффективные личные, виртуальные и гибридные мероприятия. ИИ используется для облегчения поиска партнеров в сфере B2B, связывая пользователей с наиболее релевантными людьми на основе их профиля, интересов и индивидуальных маршрутов событий. Благодаря информационным панелям экспонентов в реальном времени для отслеживания рентабельности инвестиций, программам мероприятий в реальном времени, функциям взаимодействия с аудиторией и опциям видеозвонков, Swapcard обеспечивает ценный пользовательский опыт для всех типов мероприятий. Swapcard недавно была удостоена награды «Лучшая платформа для виртуальных и гибридных мероприятий и подключений 2020» на церемонии вручения наград Software and Technology Awards. Чтобы узнать больше, посетите сайт swapcard.com.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage — это комплексное программное обеспечение для управления мероприятиями, позволяющее планировать и проводить личные, виртуальные и гибридные мероприятия от начала до конца с большей эффективностью и результативностью. Zoho Backstage предлагает все необходимое для развития вашего мероприятия и ускорения его успеха: от разработки веб-сайта мероприятия, продажи билетов и маркетинга мероприятия до общения с участниками, проведения сессий и анализа эффективности мероприятия. Веб-сайт мероприятий Show Less, продажа билетов и маркетинг мероприятия, общение с участниками, презентации сессий и анализ эффективности мероприятия — в Zoho Backstage есть все, что вам нужно для развития вашего мероприятия и ускорения его успеха.
zkipster
zkipster.com
zkipster — это платформа для управления лучшими событиями мира. Мы предоставляем мощные инструменты для проведения мероприятий и уникальную информацию для построения, развития и улучшения отношений с гостями. Нам доверяют мировые бренды и всемирно известные организации в области индивидуальной электронной почты, SMS и WhatsApp-коммуникаций, управления гостями, онлайн- и офлайн-регистрации событий, управления сеансами и пропускной способностью в реальном времени, динамических графиков рассадки, QR-кодов и многого другого.
Releventful
app.releventful.com
Releventful предоставляет владельцам бизнеса в индустрии событий универсальный набор инструментов, позволяющий им быть организованными и на связи, экономя при этом время и деньги.
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai — единственная платформа для проведения мероприятий, которая создает сообщество и облегчает налаживание связей! Геймифицируйте свое мероприятие, используйте соединения с поддержкой искусственного интеллекта, общайтесь в чате с участниками или персоналом.
Mazévo
gomazevo.com
Компания Mazévo базируется недалеко от Денвера, штат Колорадо, и была основана в 2019 году Дином Эвансом, основателем Dean Evans and Associates и создателем системы EMS Scheduling Software. Mazévo — это небольшая и активная команда, которая занимается предоставлением лучшего программного обеспечения для планирования залов и мероприятий, а также лучшим обслуживанием клиентов. Mazévo предлагает возможность запланировать все ваши встречи, мероприятия и классные комнаты без двойного бронирования. Это современная облачная система со встроенными процессами запроса и утверждения помещений, которая обрабатывает все детали мероприятия, такие как установка помещений, AV-оборудование и кейтеринг. Если вы взимаете плату за пространство и услуги, Mazévo позволяет вам отслеживать все расходы на мероприятия. Mazévo — идеальное решение для организаций любого размера, которым нужна система, которая позволяет легко вводить в курс дела новых сотрудников и держать всех в курсе всех подробностей о мероприятиях, чтобы ничего не потерялось в суматохе. Посетите наш сайт сегодня, чтобы узнать больше.
Regpack
regpack.com
Regpack — ведущая платформа для регистрации клиентов и оплаты, которой доверяют более 7000 организаций по всему миру. Regpack позволяет вам контролировать полный жизненный цикл вашего бизнеса, от регистрации до посещаемости, интегрированных онлайн-платежей и инструментов отчетности для всей вашей команды. Мы предлагаем обработку платежей всего за 2,1%, простой интерфейс, мощные бизнес-инструменты — и все это за доступную ежемесячную плату. Начните сегодня и оцените результаты нашего ведущего универсального решения для управления клиентами.
Corsizio
corsizio.com
Corsizio — это платформа регистрации мероприятий, которая позволяет преподавателям и организаторам мероприятий быстро и легко создавать страницы мероприятий и регистрации для любого класса, курса, семинара, тренинга, образовательной программы или аналогичного мероприятия. Он сочетает в себе передовые технологии, простой в использовании и современный пользовательский интерфейс, безопасность, соответствующую самым высоким отраслевым стандартам, и первоклассное обслуживание клиентов. Corsizio был создан из нашего стремления учить, учиться и давать возможность другим людям реализовывать свои таланты и увлечения самыми приятными и эффективными способами.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — крупнейшая в Интернете система поиска билетов на мероприятия. Находите мероприятия, которые вам нравятся, выполняйте поиск по всем билетным сайтам, смотрите расположение мест и получайте лучшие предложения на билеты.
Evite
evite.com
Evite упрощает объединение людей! Отправляйте онлайн-приглашения с бесплатным отслеживанием ответов и открытками по электронной почте или в виде текстовых сообщений. Получите отличные идеи для подарков и вечеринок!
Greenvelope
greenvelope.com
Легко создавайте и отправляйте по электронной почте элегантные деловые приглашения и объявления, а также расширенное управление списками гостей, отслеживание ответов на приглашения, продажу билетов, сбор пожертвований и многое другое. Сочетая стильный, элегантный дизайн с современными цифровыми инструментами доставки и полнофункциональными инструментами управления мероприятиями, планирование мероприятия и подключение к вашей сети никогда не были такими простыми. Выберите один из наших эксклюзивных шаблонов, чтобы настроить их под брендинг вашей компании, или загрузите свой собственный дизайн и воспользуйтесь нашими полностью интегрированными функциями управления событиями, отслеживания и продажи билетов: выбор за вами, и наша команда готова сделать его легким.
Townscript
townscript.com
Ищете, чем заняться в Индии? Откройте для себя лучшие события и мероприятия. Изучите и купите билеты на мероприятия в сфере развлечений, образования и обучения, технологий, бизнеса и сетей, спорта и фитнеса, путешествий и приключений, социальных мероприятий, других и других мероприятий в Индии.
TicketLeap
ticketleap.com
Ticketleap, решение от Leap Event Technology, выводит продажу билетов самообслуживания на совершенно новый уровень благодаря простой в использовании платформе, полному набору функций и молниеносной настройке. Решение предоставляет фирменные страницы мероприятий, встроенные рекламные инструменты, а также гибкие возможности продажи билетов и входа, поэтому организаторы могут создавать потрясающие мероприятия за считанные минуты. Вот почему аттракционы с привидениями, фестивали, туры, театры и многое другое выбирают Ticketleap.
Micepad
micepad.co
Micepad — отмеченный наградами поставщик программного обеспечения для управления событиями, уделяющий особое внимание сбору и отображению данных живых событий.
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf — это программное обеспечение для управления событиями, созданное калифорнийской компанией Jolly Technologies. Он предназначен для всех типов мероприятий (конференции, сбор средств, встречи, выставки, тренинги, семинары) любого размера. С помощью настольной платформы и мобильных приложений организаторы мероприятий могут создавать веб-сайты мероприятий с профилями докладчиков и добавлять информацию о повестке дня, регистрировать участников, проводить опросы, отправлять и отслеживать приглашения, распечатывать бейджи мероприятий.
Lyyti
lyyti.com
Lyyti — это ведущая платформа для успеха мероприятий, которая помогает создавать живые, онлайн- и гибридные мероприятия. Такие, которые способствуют значимым встречам, строят прочные отношения и ведут к улучшению бизнеса. Автоматизированные функции Lyyti для регистрации, общения, отчетности и обратной связи гарантируют, что каждое мероприятие будет успешным как для участников, так и для организаторов.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Сделайте свои встречи и вебинары своими собственными — с белой маркировкой и фирменной символикой для всех коммуникаций вашей организации. Оптимизируйте и упростите онлайн-встречи, презентации и вебинары. Нет необходимости использовать несколько платформ или отдельные учетные записи — все это можно сделать в Cloudpresenter. Обмен контентом, совместная презентация, опросы, распределение ролей, доска, чат, вопросы и ответы, аналитика, комнаты обсуждения, регистрация — все, что вам нужно для успешных встреч, вебинаров и презентаций.
EventHub
eventhub.net
EventHub предоставляет участникам вашего мероприятия информацию, необходимую им для получения максимальной пользы от вашего мероприятия. EventHub использует возможности мобильных устройств и HTML5 для предоставления соответствующих инструментов на базе участников.
Booked it
booked.it
Наша история начинается с Licklist, основанного в 2015 году как сообщество представителей индустрии ночной жизни. К 2020 году у нас было 600 000 пользователей, валовой годовой объем продаж в 6 миллионов фунтов стерлингов и 6000 ночных заведений. Наш бренд Licklist сильнее, чем когда-либо. Но мы хотели улучшить наши услуги. В 2019 году мы начали предлагать программное обеспечение для управления бронированием для бизнеса в сфере отдыха, путешествий и гостеприимства. Ситуация по-настоящему пошла в гору в 2020 году, когда мы помогли сотням заведений подготовиться к возобновлению работы после карантина с помощью таких технологий, как заказ через мобильный телефон и бронирование столиков. Мы гордились тем, что помогли малому бизнесу перейти на новый способ работы, предоставив ему возможность не только выжить, но и процветать. Сейчас у нас более 600 компаний, использующих Booked it, которые отмечают в среднем увеличение количества бронирований на 19 % и увеличение расходов на душу населения на 13 %. Наше программное обеспечение для бронирования простое в использовании и многофункциональное, предназначенное для повышения видимости вашего места проведения/мероприятия/фестиваля, упрощения процесса бронирования для устранения препятствий при покупке и предоставления практических данных для оказания помощи в обеспечении первоклассного обслуживания клиентов.
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand — это программное обеспечение для онлайн-регистрации и управления рефератами, подходящее для личных, виртуальных и гибридных мероприятий, призванное облегчить работу организаторов мероприятий и обеспечить удобство их участникам.
JRNI
jrni.com
JRNI — первое и единственное глобальное корпоративное решение, интегрирующее искусственный интеллект и обработку естественного языка (NLP) в электронную почту, чат и другие каналы связи для автоматизации планирования встреч, управления событиями и организации очередей. Автоматизация на базе искусственного интеллекта JRNI управляет общением с клиентами, непрерывно считывает ответы клиентов и реагирует на них. Ваши сотрудники просто проверяют свое расписание, готовятся и обеспечивают превосходное качество обслуживания клиентов. Просто, эффективно и легко! Встречи в JRNI: проводите уникальные встречи один на один! Оптимизированные для конверсии онлайн-бронирования клиентов JRNI предлагают планирование встреч на 1-2-3 и лучший в своем классе опыт, который можно настроить в соответствии с внешним видом любого бренда. Удобный и интуитивно понятный инструмент для персонала JRNI позволяет вашим сотрудникам легко управлять всеми аспектами встреч: от переноса, отмены или бронирования до отслеживания сведений о клиентах и результатов встреч. Мероприятия JRNI. Обеспечьте персонализированное взаимодействие «один ко многим», которое увеличит доходы и прибыльность, укрепит отношения с клиентами, а также повысит их удовлетворенность и лояльность — в масштабе. Что касается клиентов, JRNI Events предлагает бронирование поездок, которые настраиваются в соответствии с внешним видом любого бренда и оптимизированы с точки зрения конверсии, чтобы упростить быструю регистрацию. Что касается персонала, то удобный и интуитивно понятный инструмент управления мероприятиями JRNI позволяет сотрудникам легко контролировать важные аспекты мероприятий: от управления билетами до добавления/удаления участников и виртуального вещания. Виртуальная организация очередей JRNI: оптимизируйте качество обслуживания клиентов за счет сокращения очередей и времени ожидания. Для клиентов интеллектуальные виртуальные очереди устраняют необходимость физического ожидания в очереди. Они могут легко присоединиться к очередям с любого устройства, а затем получать обновления о состоянии своей очереди по электронной почте или посредством текстовых уведомлений. Что касается персонала, то простой в использовании инструмент консьержа JRNI упрощает управление всеми аспектами очередей: от добавления, удаления или реорганизации клиентов в очереди до отслеживания сведений о клиентах и результатов посещений. JRNI Analytics. Отслеживая доходы и конверсии, ваша компания может использовать JRNI Analytics для измерения рентабельности инвестиций и понимания того, как индивидуальный опыт и опыт «один ко многим», который вы предоставляете, повышают ценность. Понимая показатели качества обслуживания клиентов, такие как время ожидания и время выполнения заказа, компании могут быть уверены, что предоставляют своим клиентам наилучшее обслуживание. А с помощью данных по оптимизации рабочей силы, таких как отчеты о численности персонала, компании могут улучшить планирование рабочей силы на уровне отдельного местоположения, региона и сотрудников. Соединители и расширяемость Расширьте возможности платформы JRNI с помощью множества готовых приложений и партнеров по экосистеме. Ключевые соединители предлагают корпоративные решения, решения для работы с клиентами, коммуникации, оптимизации рабочей силы, а также решения для поиска и аналитики. Кроме того, платформа JRNI построена на современном технологическом стеке с использованием RESTful API. Благодаря нашей платформе расширяемости клиенты могут расширять основные возможности платформы, создавая собственные приложения.
ClassBento
classbento.com.au
ClassBento специализируется на увлекательных занятиях искусством, ремеслами и кулинарией. Благодаря этому мы обеспечиваем гораздо лучший опыт для этой категории, чем другие поставщики. Мы предоставляем виджеты, которые помогают учителям собирать и управлять бронированиями со своих веб-сайтов, для общедоступных, мгновенно бронируемых дат, запросов частных групп, а также подарочных карт. Мы также предоставляем ведущую торговую площадку, где клиенты могут находить и бронировать тысячи занятий рядом с ними или проводимых виртуально. Наша миссия — расширить возможности местных художников и создателей, сэкономить время и заработать больше. У нас есть местные команды в США, США и Австралии, которые оказывают местную поддержку. Мы гордимся тем, что стали финалистом конкурса «Лучшая платформа для проведения мероприятий» вместе с Digiday, а также победителем Национальной бизнес-премии Великобритании за положительное социальное воздействие.
Konfeo
konfeo.com
Konfeo — это программное обеспечение для регистрации мероприятий, которое позволяет быстро создать мероприятие, предоставить пользователям возможность регистрироваться и оплачивать билеты.
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell предоставляет облачную платформу для проведения мероприятий и онлайн-платформу для сбора средств с одноранговыми функциями. Благодаря Swell мероприятия можно мгновенно запускать виртуально с помощью нашего интегрированного модуля прямой трансляции. Разработанный профессионалами из некоммерческих организаций, он имеет элегантный процесс оформления купленных, а также бесплатных/бесплатных/застольных гостевых билетов. Одноранговые онлайн-кампании и страницы пожертвований легко запускаются и сочетаются с нашей функцией «текст для пожертвования». Использование Swell увеличивает доход от мероприятий, экономит время, предоставляет виртуальный план резервного копирования и позволяет некоммерческим организациям эффективно привлекать новых доноров. Мы стремимся к некоммерческим организациям, и наша служба поддержки клиентов отражает эту приверженность.
Sparxo
sparxo.com
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