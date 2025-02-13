Программное обеспечение для управления мероприятиями - Самые популярные приложения - Южный Судан

JRNI

jrni.com

JRNI — первое и единственное глобальное корпоративное решение, интегрирующее искусственный интеллект и обработку естественного языка (NLP) в электронную почту, чат и другие каналы связи для автоматизации планирования встреч, управления событиями и организации очередей. Автоматизация на базе искусственного интеллекта JRNI управляет общением с клиентами, непрерывно считывает ответы клиентов и реагирует на них. Ваши сотрудники просто проверяют свое расписание, готовятся и обеспечивают превосходное качество обслуживания клиентов. Просто, эффективно и легко! Встречи в JRNI: проводите уникальные встречи один на один! Оптимизированные для конверсии онлайн-бронирования клиентов JRNI предлагают планирование встреч на 1-2-3 и лучший в своем классе опыт, который можно настроить в соответствии с внешним видом любого бренда. Удобный и интуитивно понятный инструмент для персонала JRNI позволяет вашим сотрудникам легко управлять всеми аспектами встреч: от переноса, отмены или бронирования до отслеживания сведений о клиентах и ​​результатов встреч. Мероприятия JRNI. Обеспечьте персонализированное взаимодействие «один ко многим», которое увеличит доходы и прибыльность, укрепит отношения с клиентами, а также повысит их удовлетворенность и лояльность — в масштабе. Что касается клиентов, JRNI Events предлагает бронирование поездок, которые настраиваются в соответствии с внешним видом любого бренда и оптимизированы с точки зрения конверсии, чтобы упростить быструю регистрацию. Что касается персонала, то удобный и интуитивно понятный инструмент управления мероприятиями JRNI позволяет сотрудникам легко контролировать важные аспекты мероприятий: от управления билетами до добавления/удаления участников и виртуального вещания. Виртуальная организация очередей JRNI: оптимизируйте качество обслуживания клиентов за счет сокращения очередей и времени ожидания. Для клиентов интеллектуальные виртуальные очереди устраняют необходимость физического ожидания в очереди. Они могут легко присоединиться к очередям с любого устройства, а затем получать обновления о состоянии своей очереди по электронной почте или посредством текстовых уведомлений. Что касается персонала, то простой в использовании инструмент консьержа JRNI упрощает управление всеми аспектами очередей: от добавления, удаления или реорганизации клиентов в очереди до отслеживания сведений о клиентах и ​​результатов посещений. JRNI Analytics. Отслеживая доходы и конверсии, ваша компания может использовать JRNI Analytics для измерения рентабельности инвестиций и понимания того, как индивидуальный опыт и опыт «один ко многим», который вы предоставляете, повышают ценность. Понимая показатели качества обслуживания клиентов, такие как время ожидания и время выполнения заказа, компании могут быть уверены, что предоставляют своим клиентам наилучшее обслуживание. А с помощью данных по оптимизации рабочей силы, таких как отчеты о численности персонала, компании могут улучшить планирование рабочей силы на уровне отдельного местоположения, региона и сотрудников. Соединители и расширяемость Расширьте возможности платформы JRNI с помощью множества готовых приложений и партнеров по экосистеме. Ключевые соединители предлагают корпоративные решения, решения для работы с клиентами, коммуникации, оптимизации рабочей силы, а также решения для поиска и аналитики. Кроме того, платформа JRNI построена на современном технологическом стеке с использованием RESTful API. Благодаря нашей платформе расширяемости клиенты могут расширять основные возможности платформы, создавая собственные приложения.