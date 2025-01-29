Программное обеспечение для управления мероприятиями - Самые популярные приложения - Сейшельские о-ва

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для управления мероприятиями используется для управления мероприятиями, конференциями, выставками и собраниями профессиональных организаций. Эти программные продукты помогают планировщикам и организаторам мероприятий оптимизировать процесс проведения мероприятия с помощью инструментов, которые управляют выбором места проведения, маркетингом, обработкой платежей, регистрацией участников и многим другим.
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Smeetz
smeetz.com
Хотите ли вы улучшить процесс продажи билетов, отслеживать весь путь посетителей или оптимизировать рабочий процесс, чтобы сделать свой бизнес более эффективным; Наше унифицированное коммерческое решение для аттракционов, основанное на искусственном интеллекте, станет вашим союзником в достижении ваших целей.
EventRegist
eventregist.com
Реестр событий — это сервис, с помощью которого каждый может легко анонсировать события, предварительный расчет и подачу заявок, управление участниками.
AttendStar
attendstar.com
Программное обеспечение для продажи билетов на мероприятия + маркетинг и логистика. Проведите потрясающее мероприятие с партнерами, которые приведут вас к прибыльному и волшебному событию.
Weezevent
weezevent.com
Создайте свои индивидуальные онлайн-билеты за считанные минуты. Просто создайте и опубликуйте свое мероприятие несколькими щелчками мыши или интегрируйте плагин продажи билетов на свой веб-сайт и страницу Facebook и будьте готовы продавать билеты, отправлять приглашения, регистрировать участников и управлять своим членством онлайн!
TicketManager
ticketmanager.com
TicketManager — это ведущая платформа для управления мероприятиями и гостями, которая позволяет компаниям упростить развлечения клиентов и повысить рентабельность инвестиций. Он предлагает удобные и простые технологии для управления корпоративными билетами на спортивные и развлекательные мероприятия, создания исключительных впечатлений от жизненного цикла гостей и отчетов об эффективности всего взаимодействия в режиме реального времени. TicketManager выбирают более 500 всемирно известных компаний, таких как Verizon, FedEx, Adidas, Anheuser-Busch, Nissan и Mastercard, а также сотни профессиональных команд и команд колледжей в НФЛ, НБА, MLB, НХЛ, MLS и NCAA. TicketManager базируется в Калабасасе, штат Калифорния, и имеет шесть офисов по всему миру, которые ежегодно управляют и автоматизируют более 30 миллионов приглашений, регистраций и билетов.
The Ticketing
theticketing.co
«The Ticketing» — это передовая платформа для продажи билетов на мероприятия, которая легко связывает организаторов мероприятий с их аудиторией, революционизируя способы, которыми люди находят, покупают и посещают мероприятия. Эта удобная платформа может похвастаться элегантным интерфейсом, предоставляющим организаторам мероприятий мощные инструменты для легкого создания и настройки мероприятий. Организаторы мероприятий могут легко настраивать мероприятия, настраивать типы билетов и управлять расположением мест, обеспечивая плавный и эффективный процесс планирования.
Corsizio
corsizio.com
Corsizio — это платформа регистрации мероприятий, которая позволяет преподавателям и организаторам мероприятий быстро и легко создавать страницы мероприятий и регистрации для любого класса, курса, семинара, тренинга, образовательной программы или аналогичного мероприятия. Он сочетает в себе передовые технологии, простой в использовании и современный пользовательский интерфейс, безопасность, соответствующую самым высоким отраслевым стандартам, и первоклассное обслуживание клиентов. Corsizio был создан из нашего стремления учить, учиться и давать возможность другим людям реализовывать свои таланты и увлечения самыми приятными и эффективными способами.
WhenNow
whennow.com
WhenNow — это онлайн-решение для регистрации и продажи билетов на мероприятия любого масштаба, которое позволяет пользователям создавать собственные мероприятия, продавать билеты и регистрировать участников на мероприятии, используя собственные приложения для iOS и Android.
JRNI
jrni.com
JRNI — первое и единственное глобальное корпоративное решение, интегрирующее искусственный интеллект и обработку естественного языка (NLP) в электронную почту, чат и другие каналы связи для автоматизации планирования встреч, управления событиями и организации очередей. Автоматизация на базе искусственного интеллекта JRNI управляет общением с клиентами, непрерывно считывает ответы клиентов и реагирует на них. Ваши сотрудники просто проверяют свое расписание, готовятся и обеспечивают превосходное качество обслуживания клиентов. Просто, эффективно и легко! Встречи в JRNI: проводите уникальные встречи один на один! Оптимизированные для конверсии онлайн-бронирования клиентов JRNI предлагают планирование встреч на 1-2-3 и лучший в своем классе опыт, который можно настроить в соответствии с внешним видом любого бренда. Удобный и интуитивно понятный инструмент для персонала JRNI позволяет вашим сотрудникам легко управлять всеми аспектами встреч: от переноса, отмены или бронирования до отслеживания сведений о клиентах и результатов встреч. Мероприятия JRNI. Обеспечьте персонализированное взаимодействие «один ко многим», которое увеличит доходы и прибыльность, укрепит отношения с клиентами, а также повысит их удовлетворенность и лояльность — в масштабе. Что касается клиентов, JRNI Events предлагает бронирование поездок, которые настраиваются в соответствии с внешним видом любого бренда и оптимизированы с точки зрения конверсии, чтобы упростить быструю регистрацию. Что касается персонала, то удобный и интуитивно понятный инструмент управления мероприятиями JRNI позволяет сотрудникам легко контролировать важные аспекты мероприятий: от управления билетами до добавления/удаления участников и виртуального вещания. Виртуальная организация очередей JRNI: оптимизируйте качество обслуживания клиентов за счет сокращения очередей и времени ожидания. Для клиентов интеллектуальные виртуальные очереди устраняют необходимость физического ожидания в очереди. Они могут легко присоединиться к очередям с любого устройства, а затем получать обновления о состоянии своей очереди по электронной почте или посредством текстовых уведомлений. Что касается персонала, то простой в использовании инструмент консьержа JRNI упрощает управление всеми аспектами очередей: от добавления, удаления или реорганизации клиентов в очереди до отслеживания сведений о клиентах и результатов посещений. JRNI Analytics. Отслеживая доходы и конверсии, ваша компания может использовать JRNI Analytics для измерения рентабельности инвестиций и понимания того, как индивидуальный опыт и опыт «один ко многим», который вы предоставляете, повышают ценность. Понимая показатели качества обслуживания клиентов, такие как время ожидания и время выполнения заказа, компании могут быть уверены, что предоставляют своим клиентам наилучшее обслуживание. А с помощью данных по оптимизации рабочей силы, таких как отчеты о численности персонала, компании могут улучшить планирование рабочей силы на уровне отдельного местоположения, региона и сотрудников. Соединители и расширяемость Расширьте возможности платформы JRNI с помощью множества готовых приложений и партнеров по экосистеме. Ключевые соединители предлагают корпоративные решения, решения для работы с клиентами, коммуникации, оптимизации рабочей силы, а также решения для поиска и аналитики. Кроме того, платформа JRNI построена на современном технологическом стеке с использованием RESTful API. Благодаря нашей платформе расширяемости клиенты могут расширять основные возможности платформы, создавая собственные приложения.
Eventsize
eventsize.com
Испытайте Жизнь! Найдите чем заняться и присоединитесь к предстоящим мероприятиям в вашем городе
EventHub
eventhub.net
EventHub предоставляет участникам вашего мероприятия информацию, необходимую им для получения максимальной пользы от вашего мероприятия. EventHub использует возможности мобильных устройств и HTML5 для предоставления соответствующих инструментов на базе участников.
Booked it
booked.it
Наша история начинается с Licklist, основанного в 2015 году как сообщество представителей индустрии ночной жизни. К 2020 году у нас было 600 000 пользователей, валовой годовой объем продаж в 6 миллионов фунтов стерлингов и 6000 ночных заведений. Наш бренд Licklist сильнее, чем когда-либо. Но мы хотели улучшить наши услуги. В 2019 году мы начали предлагать программное обеспечение для управления бронированием для бизнеса в сфере отдыха, путешествий и гостеприимства. Ситуация по-настоящему пошла в гору в 2020 году, когда мы помогли сотням заведений подготовиться к возобновлению работы после карантина с помощью таких технологий, как заказ через мобильный телефон и бронирование столиков. Мы гордились тем, что помогли малому бизнесу перейти на новый способ работы, предоставив ему возможность не только выжить, но и процветать. Сейчас у нас более 600 компаний, использующих Booked it, которые отмечают в среднем увеличение количества бронирований на 19 % и увеличение расходов на душу населения на 13 %. Наше программное обеспечение для бронирования простое в использовании и многофункциональное, предназначенное для повышения видимости вашего места проведения/мероприятия/фестиваля, упрощения процесса бронирования для устранения препятствий при покупке и предоставления практических данных для оказания помощи в обеспечении первоклассного обслуживания клиентов.
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand — это программное обеспечение для онлайн-регистрации и управления рефератами, подходящее для личных, виртуальных и гибридных мероприятий, призванное облегчить работу организаторов мероприятий и обеспечить удобство их участникам.
ClassBento
classbento.com.au
ClassBento специализируется на увлекательных занятиях искусством, ремеслами и кулинарией. Благодаря этому мы обеспечиваем гораздо лучший опыт для этой категории, чем другие поставщики. Мы предоставляем виджеты, которые помогают учителям собирать и управлять бронированиями со своих веб-сайтов, для общедоступных, мгновенно бронируемых дат, запросов частных групп, а также подарочных карт. Мы также предоставляем ведущую торговую площадку, где клиенты могут находить и бронировать тысячи занятий рядом с ними или проводимых виртуально. Наша миссия — расширить возможности местных художников и создателей, сэкономить время и заработать больше. У нас есть местные команды в США, США и Австралии, которые оказывают местную поддержку. Мы гордимся тем, что стали финалистом конкурса «Лучшая платформа для проведения мероприятий» вместе с Digiday, а также победителем Национальной бизнес-премии Великобритании за положительное социальное воздействие.
Konfeo
konfeo.com
Konfeo — это программное обеспечение для регистрации мероприятий, которое позволяет быстро создать мероприятие, предоставить пользователям возможность регистрироваться и оплачивать билеты.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Сделайте свои встречи и вебинары своими собственными — с белой маркировкой и фирменной символикой для всех коммуникаций вашей организации. Оптимизируйте и упростите онлайн-встречи, презентации и вебинары. Нет необходимости использовать несколько платформ или отдельные учетные записи — все это можно сделать в Cloudpresenter. Обмен контентом, совместная презентация, опросы, распределение ролей, доска, чат, вопросы и ответы, аналитика, комнаты обсуждения, регистрация — все, что вам нужно для успешных встреч, вебинаров и презентаций.
Big Tickets
bigtickets.com
Простая в использовании, но мощная платформа для управления, проведения и развития ваших мероприятий. Наше программное обеспечение для продажи билетов на мероприятия представляет собой полноценную платформу с функциями, ориентированными на маркетинг, движение денежных средств и аналитику. Мы неустанно работали над разработкой единого решения для всех мероприятий. Сегодня Big Tickets является платформой, которую выбирают тысячи организаций, включая Luke Bryan Farm Tour, SweetWater Brewing Co. и Big Green Egg.
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud — это самая простая платформа для управления, продвижения и продажи билетов на ваше мероприятие. Программное обеспечение для регистрации мероприятий Ticketbud позволяет настроить и продавать билеты менее чем за 5 минут. Наш внутренний процессор производит ежедневные выплаты, а это означает, что вам больше не придется ждать окончания мероприятия, чтобы получить оплату! Наконец, наша команда по работе с клиентами способна помочь вам во всем, что вам может понадобиться.
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell предоставляет облачную платформу для проведения мероприятий и онлайн-платформу для сбора средств с одноранговыми функциями. Благодаря Swell мероприятия можно мгновенно запускать виртуально с помощью нашего интегрированного модуля прямой трансляции. Разработанный профессионалами из некоммерческих организаций, он имеет элегантный процесс оформления купленных, а также бесплатных/бесплатных/застольных гостевых билетов. Одноранговые онлайн-кампании и страницы пожертвований легко запускаются и сочетаются с нашей функцией «текст для пожертвования». Использование Swell увеличивает доход от мероприятий, экономит время, предоставляет виртуальный план резервного копирования и позволяет некоммерческим организациям эффективно привлекать новых доноров. Мы стремимся к некоммерческим организациям, и наша служба поддержки клиентов отражает эту приверженность.
Eventbee
eventbee.com
Простое в использовании программное обеспечение для онлайн-регистрации и продажи билетов на мероприятия. Продавайте билеты на мероприятия онлайн и сразу же получайте средства с помощью платформы Eventbee.
zkipster
zkipster.com
zkipster — это платформа для управления лучшими событиями мира. Мы предоставляем мощные инструменты для проведения мероприятий и уникальную информацию для построения, развития и улучшения отношений с гостями. Нам доверяют мировые бренды и всемирно известные организации в области индивидуальной электронной почты, SMS и WhatsApp-коммуникаций, управления гостями, онлайн- и офлайн-регистрации событий, управления сеансами и пропускной способностью в реальном времени, динамических графиков рассадки, QR-кодов и многого другого.
Lyyti
lyyti.com
Lyyti — это ведущая платформа для успеха мероприятий, которая помогает создавать живые, онлайн- и гибридные мероприятия. Такие, которые способствуют значимым встречам, строят прочные отношения и ведут к улучшению бизнеса. Автоматизированные функции Lyyti для регистрации, общения, отчетности и обратной связи гарантируют, что каждое мероприятие будет успешным как для участников, так и для организаторов.
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf — это программное обеспечение для управления событиями, созданное калифорнийской компанией Jolly Technologies. Он предназначен для всех типов мероприятий (конференции, сбор средств, встречи, выставки, тренинги, семинары) любого размера. С помощью настольной платформы и мобильных приложений организаторы мероприятий могут создавать веб-сайты мероприятий с профилями докладчиков и добавлять информацию о повестке дня, регистрировать участников, проводить опросы, отправлять и отслеживать приглашения, распечатывать бейджи мероприятий.
Micepad
micepad.co
Micepad — отмеченный наградами поставщик программного обеспечения для управления событиями, уделяющий особое внимание сбору и отображению данных живых событий.
TicketLeap
ticketleap.com
Ticketleap, решение от Leap Event Technology, выводит продажу билетов самообслуживания на совершенно новый уровень благодаря простой в использовании платформе, полному набору функций и молниеносной настройке. Решение предоставляет фирменные страницы мероприятий, встроенные рекламные инструменты, а также гибкие возможности продажи билетов и входа, поэтому организаторы могут создавать потрясающие мероприятия за считанные минуты. Вот почему аттракционы с привидениями, фестивали, туры, театры и многое другое выбирают Ticketleap.
Townscript
townscript.com
Ищете, чем заняться в Индии? Откройте для себя лучшие события и мероприятия. Изучите и купите билеты на мероприятия в сфере развлечений, образования и обучения, технологий, бизнеса и сетей, спорта и фитнеса, путешествий и приключений, социальных мероприятий, других и других мероприятий в Индии.
Greenvelope
greenvelope.com
Легко создавайте и отправляйте по электронной почте элегантные деловые приглашения и объявления, а также расширенное управление списками гостей, отслеживание ответов на приглашения, продажу билетов, сбор пожертвований и многое другое. Сочетая стильный, элегантный дизайн с современными цифровыми инструментами доставки и полнофункциональными инструментами управления мероприятиями, планирование мероприятия и подключение к вашей сети никогда не были такими простыми. Выберите один из наших эксклюзивных шаблонов, чтобы настроить их под брендинг вашей компании, или загрузите свой собственный дизайн и воспользуйтесь нашими полностью интегрированными функциями управления событиями, отслеживания и продажи билетов: выбор за вами, и наша команда готова сделать его легким.
Evite
evite.com
Evite упрощает объединение людей! Отправляйте онлайн-приглашения с бесплатным отслеживанием ответов и открытками по электронной почте или в виде текстовых сообщений. Получите отличные идеи для подарков и вечеринок!
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — крупнейшая в Интернете система поиска билетов на мероприятия. Находите мероприятия, которые вам нравятся, выполняйте поиск по всем билетным сайтам, смотрите расположение мест и получайте лучшие предложения на билеты.
Regpack
regpack.com
Regpack — ведущая платформа для регистрации клиентов и оплаты, которой доверяют более 7000 организаций по всему миру. Regpack позволяет вам контролировать полный жизненный цикл вашего бизнеса, от регистрации до посещаемости, интегрированных онлайн-платежей и инструментов отчетности для всей вашей команды. Мы предлагаем обработку платежей всего за 2,1%, простой интерфейс, мощные бизнес-инструменты — и все это за доступную ежемесячную плату. Начните сегодня и оцените результаты нашего ведущего универсального решения для управления клиентами.
JotForm
jotform.com
Конструктор форм Jotform, которому доверяют более 20 миллионов пользователей, представляет собой простой способ создавать и публиковать онлайн-формы с любого устройства. Компания предлагает более 10 000 готовых шаблонов форм, более 100 интеграций со сторонними приложениями и расширенные функции дизайна, что делает ее ведущим конструктором онлайн-форм для организаций по всему миру. Он широко используется для создания форм оплаты, форм привлечения потенциальных клиентов, форм регистрации, контактных форм, форм заявок и многого другого.
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai — единственная платформа для проведения мероприятий, которая создает сообщество и облегчает налаживание связей! Геймифицируйте свое мероприятие, используйте соединения с поддержкой искусственного интеллекта, общайтесь в чате с участниками или персоналом.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit — это SaaS-платформа для поиска партнеров на базе искусственного интеллекта, обеспечивающая масштабное внедрение курируемых проектов. Организации могут беспрепятственно приглашать аудиторию по своему выбору участвовать в регулярных, персонализированных соединениях один на один или в группах коллег, а Orbiit берет на себя всю коммуникацию, сопоставление, планирование, сбор отзывов и аналитику. Ведущие компании и сообщества (например, Atlassian, First Round Capital, Medical Alley Association и т. д.), использующие Orbiit, сообщают о 87 NPS, ощутимых результатах для участников и высокой рентабельности инвестиций в эти связи.
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, позволяет командам всех типов и размеров выполнять работу более эффективно, поднимая производительность на новый уровень.
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оценке в $1,9 млрд. Monday.com выиграл премию Webby Award 2020 за продуктивность в категории «Приложения, мобильные устройства и голосовая связь».
Time.ly
time.ly
Программное обеспечение Timely Event Ticketing — это полнофункциональная веб-система продажи билетов на мероприятия. Возьмите под свой контроль продажу билетов на мероприятия. Продавайте билеты онлайн и в кассах, как на виртуальные, так и на очные мероприятия. - Увеличьте посещаемость веб-сайта и продвиньте свой бренд с помощью решения «white-label», которое позволит вам взять на себя ответственность за брендинг вашего мероприятия. - поддерживает все виды мероприятий, таких как искусство, музыка, спорт и туризм. - совместим с любым местом проведения мероприятий: театрами, музеями, местными достопримечательностями, фестивалями и многим другим. - легко настроить, изучить и использовать. - Удобен для мобильных устройств. - простая и безопасная оплата. - отчетность и аналитика в режиме реального времени.
Sparxo
sparxo.com
Создавайте лучшие мероприятия. Продавайте билеты на своем сайте. Подходящее решение для продажи билетов на мероприятия, которое поможет вам развивать свой бренд, сообщество и SEO! Регистрация и POS тоже!
StreamAlive
streamalive.com
Повысьте вовлеченность живой аудитории с помощью интерактивных инструментов и показателей в реальном времени. Работает с личными сеансами, гибридными сеансами, Zoom, MS Teams, YouTube Live и т. д. StreamAlive помогает докладчикам вовлекать свою аудиторию во все формы прямых трансляций. Продукт StreamAlive SaaS — это платформа диалоговых презентаций на базе искусственного интеллекта. Это помогает значительно повысить вовлеченность аудитории и результаты презентаций и других живых сессий, как онлайн, так и лично. Оживите свои прямые трансляции, командные встречи и вебинары с помощью StreamAlive. Ваша аудитория участвует в чате! StreamAlive превращает чат в визуализацию в реальном времени — облака слов, опросы, карты мира, мысли, ссылки, вопросы и ответы и т. д. Мы поможем вам отслеживать, увеличивать и конвертировать вовлечение, чтобы превратить вашу аудиторию из скучающей в потрясенную.
Quizizz
quizizz.com
Используйте приложение Quizizz, чтобы узнавать что угодно и где угодно. Вы можете учиться самостоятельно или участвовать в групповых викторинах, заданиях и презентациях — лично или удаленно. Quizizz ежемесячно используют более 20 миллионов человек в школах, дома и офисы по всему миру.
Slido
sli.do
Slido — это идеальная платформа для вопросов и ответов, а также опросов для живых и виртуальных встреч и мероприятий. Он предлагает интерактивные вопросы и ответы, живые опросы и информацию о вашей аудитории.
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
ThoughtExchange — это платформа для взаимодействия и взаимодействия с искусственным интеллектом, которая углубляет взаимодействие, улучшает данные и обеспечивает более быстрый и простой анализ и действия, чтобы вы не теряли ни минуты. ✔️ Получайте более качественную информацию благодаря более насыщенному и персонализированному взаимодействию. Выбирайте один из нескольких методов, чтобы унифицировать сбор количественных и качественных данных и выявить нюансы. ✔️ Благодаря анализу искусственного интеллекта, интегрированному в платформу ThoughtExchange, идеи участников превращаются в практические целевые решения за считанные минуты, а не месяцы. ✔️ ИИ анализирует данные о вашей вовлеченности, объединяет их с контекстной информацией о вашей организации и создает персонализированные планы действий для отдельных лиц или групп — за считанные секунды. Независимо от того, ориентированы ли вы на долгосрочное основное взаимодействие или хотите получить специальную обратную связь, ThoughtExchange поддерживает все ваши программы взаимодействия на одной платформе.
QuestionPro
questionpro.com
ВопросПро предлагает полнофункциональное программное обеспечение для онлайн-опросов, которое поможет вам собирать данные и выполнять как количественный, так и качественный анализ с помощью одного и того же инструмента. Его простое в использовании программное обеспечение включает продукты для создания, распространения и анализа онлайн-опросов, опросов, тестов и викторин. QuestionPro включает в себя более 350 бесплатных шаблонов опросов и более 40 типов вопросов, более 15 логических типов и широкий спектр отчетов об опросах. Он предлагает инструменты для связи с респондентами через электронную почту, встроенные всплывающие окна, SMS, QR-код и каналы социальных сетей. Его автономное мобильное приложение позволяет собирать данные от участников даже в районах с ограниченным подключением к Интернету или без него. Вы можете маркировать свои опросы, используя собственные темы, логотип, цвета и многое другое. Его готовые и настраиваемые темы позволяют создавать фирменные опросы с вашим логотипом, цветами, шрифтами и многим другим. Панель отчетов в режиме реального времени дает краткий обзор эффективности опроса, а также функции для дальнейшей детализации. Он предлагает более 40 отчетов как по количественным, так и по качественным данным, которые можно экспортировать в стандартные форматы, такие как PDF, Word, SPSS и Excel. Опросы QuestionPro соответствуют правилам конфиденциальности и безопасности данных, таким как GDPR, ISO 27001, HIPAA и многим другим. Он поддерживает интеграцию с более чем 20 сторонними приложениями, включая CRM, автоматизацию маркетинга и инструменты повышения производительности. И самое приятное то, что команда поддержки клиентов доступна 24 часа в сутки, чтобы гарантировать успех вашего проекта! Имея более 10 миллионов пользователей в 100 странах, компания уже более 20 лет предоставляет программное обеспечение для опросов компаниям из списка Fortune 100, академическим учреждениям, малому бизнесу и отдельным исследователям. Попробуйте учетную запись Essentials прямо сейчас. Он бесплатен на всю жизнь, не требует кредитной карты и включает более 80 функций — самый высокий показатель в индустрии программного обеспечения для опросов!
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse — лидер рынка в предоставлении мощной и гибкой интерактивной платформы для опросов, вопросов и ответов, опросов, розыгрышей и других инструментов взаимодействия с аудиторией.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps — это первый инструмент для создания презентаций с искусственным интеллектом, который заботится о содержании, дизайне и интерактивности. Это платформа, которая позволяет пользователям создавать интерактивные презентации в 10 раз быстрее, чем создавать их вручную. Платформа основана на передовой модели машинного обучения, которая генерирует уникальный контент и не повторяется. Он включает в себя интерактивные вопросы для привлечения аудитории и предоставляет варианты на нескольких языках. Он также сертифицирован по GDPR и ISO 27001, что обеспечивает оптимальную защиту данных. Он также имеет ряд функций, включая надстройку PowerPoint, приложение Microsoft Teams, параметры брендинга, профессиональные услуги по организации мероприятий и многое другое. Пользователи могут начать с описания своей темы, ввода сведений о презентации и аудитории, а ИИ сгенерирует интерактивность, дизайн и контент. Он также предоставляет вдохновляющие визуальные эффекты и графику, которые помогут создавать потрясающие презентации.
AhaSlides
ahaslides.com
Здесь есть все, что вам нужно для привлечения аудитории. И это так просто в использовании. Вовлекайте своих участников с помощью живых опросов. Соберите лучшие вопросы и идеи от вашей аудитории. Развлеките свой класс, устроив викторину. Завоюйте полное внимание аудитории и покажите на сцене выступления рок-звезд. Для регистрации AhaSlides не требуется кредитная карта. Бесплатные пользователи имеют неограниченное количество вопросов и полный доступ ко всем типам слайдов.
ElectionBuddy
electionbuddy.com
ElectionBuddy — это современная облачная платформа для голосования и встреч, которая позволяет ассоциациям, союзам, некоммерческим организациям, религиозным группам, ассоциациям домовладельцев, университетам и школам K-12 оптимизировать свое голосование. Он предоставляет организациям наиболее безопасный, эффективный и гибкий способ виртуального проведения голосований и выборов с полной уверенностью и прозрачностью. ElectionBuddy провел более 132 000 выборов с участием 19 миллионов избирателей.
eBallot
eballot.com
eBallot — это поставщик программного обеспечения и услуг для онлайн-голосования, который позволяет легко проводить честные, безопасные и эффективные голосования и выборы. Выбирайте между нашей простой платформой с самоуправлением или полным комплексом услуг по управлению голосованием. Наши современные возможности голосования упрощают процесс принятия решений.
Vevox
vevox.com
Vevox — это платформа для опросов в режиме реального времени и анонимных вопросов и ответов для вовлечения сотрудников. Vevox, получивший рейтинг номер 1 среди наших пользователей в Trustpilot, G2 и Capterra, делает виртуальные и гибридные собрания незабываемыми, предоставляя участникам, где бы они ни находились, возможность высказать равное мнение. Участники могут свободно взаимодействовать с помощью приложения Vevox, отвечая на опросы или отвечая на вопросы через свои смартфоны или ноутбуки. Предоставить своим сотрудникам право голоса и услышать их отзывы еще никогда не было так просто. Что делает его таким хорошим? Vevox — это самая интуитивно понятная технология взаимодействия с сотрудниками с удобными для пользователя функциями, которые были доработаны в сотрудничестве с такими же клиентами, как и вы. Пользователи Vevox говорят, что их гибридные встречи по связи преобразились. Приступить к работе можно быстро и легко, а платформа может работать независимо как отдельный инструмент или легко интегрироваться с существующей технологией проведения встреч, включая Microsoft Teams, Zoom, PowerPoint и другие технологии, предлагая универсальное решение для проведения успешных и увлекательных гибридных встреч. . Сделайте ваши встречи более интерактивными, демократичными и увлекательными!
Crowdpurr
crowdpurr.com
Добавьте веселья в свои мероприятия с помощью викторин, таблиц лидеров и многого другого... бесплатно! Crowdpurr помогает вам создавать увлекательные интерактивные мобильные приложения для живых, виртуальных и гибридных мероприятий.
Echo360
echo360.com
Обучение, вдохновение. Привлекайте каждого учащегося, где бы он ни находился, с помощью наиболее комплексного решения для записи и потоковой передачи видео, управления видеоконтентом, взаимодействия с аудиторией, создания контента и оценки. Черпайте вдохновение прямо сейчас. РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ, ОДИНАКОВЫЕ ЦЕЛИ. Независимо от того, работаете ли вы в сфере образования, бизнеса или правительства, меняющаяся среда обучения сделала привлечение ваших учащихся более сложным, чем когда-либо, и...
Youengage
youengage.me
Создавайте интерактивный опыт, который конвертирует. Без кода. Создавайте удобные для мобильных устройств викторины, опросы, умные формы, калькуляторы, вопросы и ответы в реальном времени, интерактивные виртуальные мероприятия и многое другое. Комбинируйте синхронные и асинхронные методы сбора отзывов и взаимодействия с пользователями.
Goosechase
goosechase.com
В Goosechase опыт – это все! Goosechase, изначально вдохновленная охотой за мусором, представляет собой платформу интерактивного опыта (IXP), которая позволяет лидерам, организациям и школам вовлекать, активировать и обучать свои сообщества. Созданная онлайн, но играемая в реальном мире, Goosechase оживляет сообщества с помощью увлекательных интерактивных задач, предназначенных для поддержки организаций. Интуитивно понятная платформа позволяет легко оказывать повторяемое, увлекательное и положительное влияние на любое сообщество. С момента своего появления в Канаде в 2011 году Goosechase помог сотням тысяч людей по всему миру организовать командообразование, обучение, сбор средств, образовательные, туристические и развлекательные мероприятия.
myQuiz
myquiz.org
Создавайте онлайн-викторины и интерактивные презентации, чтобы привлечь аудиторию. Работает на любом устройстве с подключением к Интернету. До 100 000 участников
VoxVote
voxvote.com
Бесплатная система ответов аудитории для живого голосования с вашей аудиторией. Голосуйте через Интернет с помощью любого браузера смартфона.
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji объединяет взаимодействие с аудиторией и организацию встреч в одном приложении. Позволяет вам представить что угодно и привлечь всех без неловких переходов и возни. MeetMoji работает на любой платформе онлайн-встреч, которая поддерживает совместное использование экрана, личную встречу или и то, и другое одновременно.
Showpass
showpass.com
Showpass — мировой лидер в области технологий проведения мероприятий, первичной продажи и распространения билетов, а также смешанной доставки (в реальном времени, виртуальной и потоковой передачи) для десятков тысяч организаторов мероприятий. Showpass предоставляет доступ к глобальным каналам распространения и поиска, включая собственные билеты Facebook, Google Reserve и собственную сеть издателей. Showpass создает решения для сложных мероприятий, крупных организаций и организаторов массовых мероприятий и гордится тем, что обслуживает миллионы клиентов.
Eventix
eventix.io
Программное обеспечение для онлайн-продажи билетов (SaaS), созданное для конвертации. Мы помогаем организаторам мероприятий любого масштаба быстро и беспрепятственно распродать свои мероприятия. Нам доверяют более 16 000 клиентов по всему миру. https://eventix.io
Yapsody
yapsody.com
Yapsody — это эффективная платформа для продажи билетов на мероприятия, обеспечивающая удобство для ведущих и посетителей мероприятий. С помощью Yapsody организаторы мероприятий могут создавать персонализированные билеты, отслеживать продажи билетов и продвигать свои мероприятия с помощью таких функций, как интеграция с социальными сетями и маркетинг по электронной почте. Докладчики могут принимать платежи через более чем 14 платежных шлюзов и доставлять билеты по электронной почте, в распечатанном виде или даже при регистрации на входе, что обеспечивает удобство работы. Благодаря конкурентоспособным ценам, отличному обслуживанию клиентов и ряду функций, которые делают его лучшим выбором для организаторов мероприятий всех типов, Yapsody — это универсальный магазин для создания успешных мероприятий.
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee — это платформа самообслуживания, которая позволяет вам продавать билеты или бронировать билеты на ваши мероприятия или занятия, виртуально или лично. Зарегистрируйтесь сегодня!
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