Программное обеспечение для управления мероприятиями - Самые популярные приложения - Саудовская Аравия

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Программное обеспечение для управления мероприятиями используется для управления мероприятиями, конференциями, выставками и собраниями профессиональных организаций. Эти программные продукты помогают планировщикам и организаторам мероприятий оптимизировать процесс проведения мероприятия с помощью инструментов, которые управляют выбором места проведения, маркетингом, обработкой платежей, регистрацией участников и многим другим.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, позволяет командам всех типов и размеров выполнять работу более эффективно, поднимая производительность на новый уровень.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оценке в $1,9 млрд. Monday.com выиграл премию Webby Award 2020 за продуктивность в категории «Приложения, мобильные устройства и голосовая связь».
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite — это американский веб-сайт по организации мероприятий и продаже билетов. Сервис позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать местные мероприятия. Служба взимает комиссию с организаторов мероприятий в обмен на услуги онлайн-продажи билетов, если только мероприятие не является бесплатным. Компания Eventbrite, созданная в 2006 году и имеющая штаб-квартиру в Сан-Франциско, открыла свой первый международный офис в Великобритании в 2012 году. Сейчас у компании есть местные офисы в Нэшвилл, Лондон, Корк, Амстердам, Дублин, Берлин, Мельбурн, Мендоса, Мадрид и Сан-Паулу. Компания стала публичной на Нью-Йоркской фондовой бирже 20 сентября 2018 года под тикером EB.
Quizizz
quizizz.com
Используйте приложение Quizizz, чтобы узнавать что угодно и где угодно. Вы можете учиться самостоятельно или участвовать в групповых викторинах, заданиях и презентациях — лично или удаленно. Quizizz ежемесячно используют более 20 миллионов человек в школах, дома и офисы по всему миру.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage — это комплексное программное обеспечение для управления мероприятиями, позволяющее планировать и проводить личные, виртуальные и гибридные мероприятия от начала до конца с большей эффективностью и результативностью. Zoho Backstage предлагает все необходимое для развития вашего мероприятия и ускорения его успеха: от разработки веб-сайта мероприятия, продажи билетов и маркетинга мероприятия до общения с участниками, проведения сессий и анализа эффективности мероприятия. Веб-сайт мероприятий Show Less, продажа билетов и маркетинг мероприятия, общение с участниками, презентации сессий и анализ эффективности мероприятия — в Zoho Backstage есть все, что вам нужно для развития вашего мероприятия и ускорения его успеха.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter — платформа для взаимодействия с аудиторией. Простой в использовании, интерактивный и инновационный; Презентация никогда не была менее напряженной и легкой! Создавайте уникальные и динамичные презентации, которые впечатлят и привлекут вашу аудиторию. С Mentimeter вы сможете лучше общаться со своими учениками, коллегами и клиентами. Будь то лекция, семинар или встреча, Mentimeter создан для любого типа презентации. Интеграция Zoom и Teams позволяет еще проще выделиться в удаленном и гибридном мире. 1. Создайте презентацию. Простой в использовании онлайн-редактор делает создание презентации быстрым и простым процессом. Создайте полную колоду слайдов, наполненную вопросами, опросами, викторинами, слайдами с контентом, облаками слов и многим другим. 2. Свяжитесь со своей аудиторией. Ваша аудитория использует свои смартфоны для подключения к презентации, где они могут отправлять ответы. Визуализация в режиме реального времени поможет начать общение, обсуждения и дебаты независимо от того, происходит ли встреча онлайн или лично. 3. Учитесь на опыте. После завершения презентации загрузите результаты и используйте полученные знания для улучшения на будущих встречах, занятиях или конференциях.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet — это первое в мире облако для проведения мероприятий (EXC), созданное для того, чтобы помочь людям объединяться, где бы они ни находились. Более 6500+ компаний используют Airmeet для развития своего бренда и доходов посредством иммерсивного опыта и значимого общения. Airmeet поддерживает все форматы мероприятий, включая конференции, вебинары, встречи, семинары, общие собрания, ярмарки вакансий, выставки и многое другое. Такие бренды, как ComCast, Forbes, Volvo, SAP, HackerRank, Университет Торонто, ежемесячно проводят тысячи мероприятий на Airmeet по всему миру. Вот что говорят о нас некоторые наши клиенты: «С помощью Airmeet мы можем создавать и проводить интересные и потрясающие мероприятия, которые нравятся нашим клиентам. В результате посещаемость наших мероприятий почти в 2 раза выше, чем в среднем по отрасли, и это помогло увеличить конверсию продаж на 600 %», — сказал Дэррил Прайл, директор по маркетингу Agorapulse.
Eventify
eventify.io
Eventify — это облачный инструмент управления событиями, который помогает компаниям управлять виртуальными конференциями, а также создавать индивидуальные условия для их участников. Независимо от того, какую конференцию или мероприятие вы проводите — большую или маленькую — у нас есть инструменты, чтобы это произошло. Мы предлагаем обширный список функций, которые легко настроить за считанные минуты! Создайте свое мероприятие и управляйте всем этим в одном месте. Не нужно беспокоиться о планировании, продвижении или управлении вашим мероприятием от начала до конца. У нас есть решение, которое даст вам больше времени, чтобы сосредоточиться на наиболее важных частях вашего мероприятия, например, на создании незабываемых впечатлений для ваших посетителей.
BlipCut
blipcut.com
Создавайте видео с генеративным искусственным интеллектом на Discord совершенно бесплатно! Легко преобразуйте свой текст в захватывающие видеоролики, переопределите свое повествование и улучшите визуальные впечатления с помощью нашего современного генератора видео с искусственным интеллектом, такого как Sora OpenAI.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop — это настоящая комплексная платформа для локального, виртуального и гибридного управления событиями и взаимодействия. PheedLoop поддерживает все: от встроенной потоковой передачи, виртуальных выставочных залов, печати бейджей, регистрации, синхронизированных порталов докладчиков/экспонентов и мгновенных мобильных приложений до регистрации на месте, планов этажей, автоматических опросов, собственных видеосетей и монетизации экспонентов/спонсоров. системы. PheedLoop — это совершенная оптимизированная система управления событиями, которая используется на мероприятиях всех типов и размеров с числом участников до десятков тысяч. PheedLoop в первую очередь обслуживает корпоративных, ассоциативных, академических и государственных клиентов, включая Shopify, IBM и правительство Канады.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, основанная в 2013 году, представляет собой универсальную платформу для проведения мероприятий и подбора игроков на базе искусственного интеллекта, которая проводит эффективные личные, виртуальные и гибридные мероприятия. ИИ используется для облегчения поиска партнеров в сфере B2B, связывая пользователей с наиболее релевантными людьми на основе их профиля, интересов и индивидуальных маршрутов событий. Благодаря информационным панелям экспонентов в реальном времени для отслеживания рентабельности инвестиций, программам мероприятий в реальном времени, функциям взаимодействия с аудиторией и опциям видеозвонков, Swapcard обеспечивает ценный пользовательский опыт для всех типов мероприятий. Swapcard недавно была удостоена награды «Лучшая платформа для виртуальных и гибридных мероприятий и подключений 2020» на церемонии вручения наград Software and Technology Awards. Чтобы узнать больше, посетите сайт swapcard.com.
Whova
whova.com
Whova — это комплексное решение для управления мероприятиями, которое делает мероприятия современными и модными, эффективно привлекает и вовлекает посетителей, а также помогает организаторам мероприятий сэкономить время на управлении логистикой мероприятий. Платформа Whova состоит из отмеченного наградами приложения для проведения мероприятий, эффективной онлайн-регистрации, мощного маркетинга мероприятий и инструментов управления мероприятиями, позволяющих экономить время. Whova выигрывает премию Event Technology Award 5 лет подряд. Среди клиентов Whova — American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, Американская ассоциация маркетинга, Гарвардский университет, НАСА, а также бесчисленное множество других организаций из более чем 100 стран. Whova организовала более 50 000 личных и виртуальных/гибридных конференций, включая мероприятия ассоциаций, образовательные мероприятия, правительственные мероприятия, корпоративные мероприятия, выставки, выставки и общественные собрания.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker — это самая настраиваемая в мире платформа для вебинаров, виртуальных и гибридных мероприятий. Мы сочетаем мощные видеотехнологии с надежными маркетинговыми и интерактивными возможностями для создания уникальных фирменных мероприятий. Компании по всему миру используют универсальную платформу BigMarker для создания захватывающих и интерактивных виртуальных, гибридных мероприятий и вебинаров. BigMarker также предоставляет интеграцию, API и услуги «white label», которые позволяют компаниям интегрировать мощные возможности интерактивного видео в свои стеки маркетинга, продаж и обучения. Давайте вместе создадим онлайн-мероприятие вашей мечты. Компания BigMarker, основанная в 2010 году, имеет штаб-квартиру в Чикаго и организует мероприятия для тысяч компаний и организаций по всему миру.
AhaSlides
ahaslides.com
Здесь есть все, что вам нужно для привлечения аудитории. И это так просто в использовании. Вовлекайте своих участников с помощью живых опросов. Соберите лучшие вопросы и идеи от вашей аудитории. Развлеките свой класс, устроив викторину. Завоюйте полное внимание аудитории и покажите на сцене выступления рок-звезд. Для регистрации AhaSlides не требуется кредитная карта. Бесплатные пользователи имеют неограниченное количество вопросов и полный доступ ко всем типам слайдов.
Vevox
vevox.com
Vevox — это платформа для опросов в режиме реального времени и анонимных вопросов и ответов для вовлечения сотрудников. Vevox, получивший рейтинг номер 1 среди наших пользователей в Trustpilot, G2 и Capterra, делает виртуальные и гибридные собрания незабываемыми, предоставляя участникам, где бы они ни находились, возможность высказать равное мнение. Участники могут свободно взаимодействовать с помощью приложения Vevox, отвечая на опросы или отвечая на вопросы через свои смартфоны или ноутбуки. Предоставить своим сотрудникам право голоса и услышать их отзывы еще никогда не было так просто. Что делает его таким хорошим? Vevox — это самая интуитивно понятная технология взаимодействия с сотрудниками с удобными для пользователя функциями, которые были доработаны в сотрудничестве с такими же клиентами, как и вы. Пользователи Vevox говорят, что их гибридные встречи по связи преобразились. Приступить к работе можно быстро и легко, а платформа может работать независимо как отдельный инструмент или легко интегрироваться с существующей технологией проведения встреч, включая Microsoft Teams, Zoom, PowerPoint и другие технологии, предлагая универсальное решение для проведения успешных и увлекательных гибридных встреч. . Сделайте ваши встречи более интерактивными, демократичными и увлекательными!
Aisle Planner
aisleplanner.com
Простое, мощное и комплексное программное решение для современных профессионалов в сфере организации мероприятий.
Cvent
cvent.com
Cvent предоставляет универсальную платформу для любого мероприятия и любого мероприятия. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя вам данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Будь то очное, виртуальное или гибридное мероприятие, у вас будет единая платформа со всем необходимым для поиска поставщиков, привлечения посетителей, максимизации спонсорской ценности и сбора важных данных о мероприятиях. Будучи мировым лидером в области технологий маркетинга и управления событиями, Cvent имеет уникальные возможности для поддержки ваших мероприятий любого типа, размера и сложности.
Sparxo
sparxo.com
Создавайте лучшие мероприятия. Продавайте билеты на своем сайте. Подходящее решение для продажи билетов на мероприятия, которое поможет вам развивать свой бренд, сообщество и SEO! Регистрация и POS тоже!
TicketManager
ticketmanager.com
TicketManager — это ведущая платформа для управления мероприятиями и гостями, которая позволяет компаниям упростить развлечения клиентов и повысить рентабельность инвестиций. Он предлагает удобные и простые технологии для управления корпоративными билетами на спортивные и развлекательные мероприятия, создания исключительных впечатлений от жизненного цикла гостей и отчетов об эффективности всего взаимодействия в режиме реального времени. TicketManager выбирают более 500 всемирно известных компаний, таких как Verizon, FedEx, Adidas, Anheuser-Busch, Nissan и Mastercard, а также сотни профессиональных команд и команд колледжей в НФЛ, НБА, MLB, НХЛ, MLS и NCAA. TicketManager базируется в Калабасасе, штат Калифорния, и имеет шесть офисов по всему миру, которые ежегодно управляют и автоматизируют более 30 миллионов приглашений, регистраций и билетов.
The Ticketing
theticketing.co
«The Ticketing» — это передовая платформа для продажи билетов на мероприятия, которая легко связывает организаторов мероприятий с их аудиторией, революционизируя способы, которыми люди находят, покупают и посещают мероприятия. Эта удобная платформа может похвастаться элегантным интерфейсом, предоставляющим организаторам мероприятий мощные инструменты для легкого создания и настройки мероприятий. Организаторы мероприятий могут легко настраивать мероприятия, настраивать типы билетов и управлять расположением мест, обеспечивая плавный и эффективный процесс планирования.
Corsizio
corsizio.com
Corsizio — это платформа регистрации мероприятий, которая позволяет преподавателям и организаторам мероприятий быстро и легко создавать страницы мероприятий и регистрации для любого класса, курса, семинара, тренинга, образовательной программы или аналогичного мероприятия. Он сочетает в себе передовые технологии, простой в использовании и современный пользовательский интерфейс, безопасность, соответствующую самым высоким отраслевым стандартам, и первоклассное обслуживание клиентов. Corsizio был создан из нашего стремления учить, учиться и давать возможность другим людям реализовывать свои таланты и увлечения самыми приятными и эффективными способами.
WhenNow
whennow.com
WhenNow — это онлайн-решение для регистрации и продажи билетов на мероприятия любого масштаба, которое позволяет пользователям создавать собственные мероприятия, продавать билеты и регистрировать участников на мероприятии, используя собственные приложения для iOS и Android.
JRNI
jrni.com
JRNI — первое и единственное глобальное корпоративное решение, интегрирующее искусственный интеллект и обработку естественного языка (NLP) в электронную почту, чат и другие каналы связи для автоматизации планирования встреч, управления событиями и организации очередей. Автоматизация на базе искусственного интеллекта JRNI управляет общением с клиентами, непрерывно считывает ответы клиентов и реагирует на них. Ваши сотрудники просто проверяют свое расписание, готовятся и обеспечивают превосходное качество обслуживания клиентов. Просто, эффективно и легко! Встречи в JRNI: проводите уникальные встречи один на один! Оптимизированные для конверсии онлайн-бронирования клиентов JRNI предлагают планирование встреч на 1-2-3 и лучший в своем классе опыт, который можно настроить в соответствии с внешним видом любого бренда. Удобный и интуитивно понятный инструмент для персонала JRNI позволяет вашим сотрудникам легко управлять всеми аспектами встреч: от переноса, отмены или бронирования до отслеживания сведений о клиентах и результатов встреч. Мероприятия JRNI. Обеспечьте персонализированное взаимодействие «один ко многим», которое увеличит доходы и прибыльность, укрепит отношения с клиентами, а также повысит их удовлетворенность и лояльность — в масштабе. Что касается клиентов, JRNI Events предлагает бронирование поездок, которые настраиваются в соответствии с внешним видом любого бренда и оптимизированы с точки зрения конверсии, чтобы упростить быструю регистрацию. Что касается персонала, то удобный и интуитивно понятный инструмент управления мероприятиями JRNI позволяет сотрудникам легко контролировать важные аспекты мероприятий: от управления билетами до добавления/удаления участников и виртуального вещания. Виртуальная организация очередей JRNI: оптимизируйте качество обслуживания клиентов за счет сокращения очередей и времени ожидания. Для клиентов интеллектуальные виртуальные очереди устраняют необходимость физического ожидания в очереди. Они могут легко присоединиться к очередям с любого устройства, а затем получать обновления о состоянии своей очереди по электронной почте или посредством текстовых уведомлений. Что касается персонала, то простой в использовании инструмент консьержа JRNI упрощает управление всеми аспектами очередей: от добавления, удаления или реорганизации клиентов в очереди до отслеживания сведений о клиентах и результатов посещений. JRNI Analytics. Отслеживая доходы и конверсии, ваша компания может использовать JRNI Analytics для измерения рентабельности инвестиций и понимания того, как индивидуальный опыт и опыт «один ко многим», который вы предоставляете, повышают ценность. Понимая показатели качества обслуживания клиентов, такие как время ожидания и время выполнения заказа, компании могут быть уверены, что предоставляют своим клиентам наилучшее обслуживание. А с помощью данных по оптимизации рабочей силы, таких как отчеты о численности персонала, компании могут улучшить планирование рабочей силы на уровне отдельного местоположения, региона и сотрудников. Соединители и расширяемость Расширьте возможности платформы JRNI с помощью множества готовых приложений и партнеров по экосистеме. Ключевые соединители предлагают корпоративные решения, решения для работы с клиентами, коммуникации, оптимизации рабочей силы, а также решения для поиска и аналитики. Кроме того, платформа JRNI построена на современном технологическом стеке с использованием RESTful API. Благодаря нашей платформе расширяемости клиенты могут расширять основные возможности платформы, создавая собственные приложения.
Eventsize
eventsize.com
Испытайте Жизнь! Найдите чем заняться и присоединитесь к предстоящим мероприятиям в вашем городе
EventHub
eventhub.net
EventHub предоставляет участникам вашего мероприятия информацию, необходимую им для получения максимальной пользы от вашего мероприятия. EventHub использует возможности мобильных устройств и HTML5 для предоставления соответствующих инструментов на базе участников.
Booked it
booked.it
Наша история начинается с Licklist, основанного в 2015 году как сообщество представителей индустрии ночной жизни. К 2020 году у нас было 600 000 пользователей, валовой годовой объем продаж в 6 миллионов фунтов стерлингов и 6000 ночных заведений. Наш бренд Licklist сильнее, чем когда-либо. Но мы хотели улучшить наши услуги. В 2019 году мы начали предлагать программное обеспечение для управления бронированием для бизнеса в сфере отдыха, путешествий и гостеприимства. Ситуация по-настоящему пошла в гору в 2020 году, когда мы помогли сотням заведений подготовиться к возобновлению работы после карантина с помощью таких технологий, как заказ через мобильный телефон и бронирование столиков. Мы гордились тем, что помогли малому бизнесу перейти на новый способ работы, предоставив ему возможность не только выжить, но и процветать. Сейчас у нас более 600 компаний, использующих Booked it, которые отмечают в среднем увеличение количества бронирований на 19 % и увеличение расходов на душу населения на 13 %. Наше программное обеспечение для бронирования простое в использовании и многофункциональное, предназначенное для повышения видимости вашего места проведения/мероприятия/фестиваля, упрощения процесса бронирования для устранения препятствий при покупке и предоставления практических данных для оказания помощи в обеспечении первоклассного обслуживания клиентов.
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand — это программное обеспечение для онлайн-регистрации и управления рефератами, подходящее для личных, виртуальных и гибридных мероприятий, призванное облегчить работу организаторов мероприятий и обеспечить удобство их участникам.
ClassBento
classbento.com.au
ClassBento специализируется на увлекательных занятиях искусством, ремеслами и кулинарией. Благодаря этому мы обеспечиваем гораздо лучший опыт для этой категории, чем другие поставщики. Мы предоставляем виджеты, которые помогают учителям собирать и управлять бронированиями со своих веб-сайтов, для общедоступных, мгновенно бронируемых дат, запросов частных групп, а также подарочных карт. Мы также предоставляем ведущую торговую площадку, где клиенты могут находить и бронировать тысячи занятий рядом с ними или проводимых виртуально. Наша миссия — расширить возможности местных художников и создателей, сэкономить время и заработать больше. У нас есть местные команды в США, США и Австралии, которые оказывают местную поддержку. Мы гордимся тем, что стали финалистом конкурса «Лучшая платформа для проведения мероприятий» вместе с Digiday, а также победителем Национальной бизнес-премии Великобритании за положительное социальное воздействие.
Konfeo
konfeo.com
Konfeo — это программное обеспечение для регистрации мероприятий, которое позволяет быстро создать мероприятие, предоставить пользователям возможность регистрироваться и оплачивать билеты.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Сделайте свои встречи и вебинары своими собственными — с белой маркировкой и фирменной символикой для всех коммуникаций вашей организации. Оптимизируйте и упростите онлайн-встречи, презентации и вебинары. Нет необходимости использовать несколько платформ или отдельные учетные записи — все это можно сделать в Cloudpresenter. Обмен контентом, совместная презентация, опросы, распределение ролей, доска, чат, вопросы и ответы, аналитика, комнаты обсуждения, регистрация — все, что вам нужно для успешных встреч, вебинаров и презентаций.
Big Tickets
bigtickets.com
Простая в использовании, но мощная платформа для управления, проведения и развития ваших мероприятий. Наше программное обеспечение для продажи билетов на мероприятия представляет собой полноценную платформу с функциями, ориентированными на маркетинг, движение денежных средств и аналитику. Мы неустанно работали над разработкой единого решения для всех мероприятий. Сегодня Big Tickets является платформой, которую выбирают тысячи организаций, включая Luke Bryan Farm Tour, SweetWater Brewing Co. и Big Green Egg.
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud — это самая простая платформа для управления, продвижения и продажи билетов на ваше мероприятие. Программное обеспечение для регистрации мероприятий Ticketbud позволяет настроить и продавать билеты менее чем за 5 минут. Наш внутренний процессор производит ежедневные выплаты, а это означает, что вам больше не придется ждать окончания мероприятия, чтобы получить оплату! Наконец, наша команда по работе с клиентами способна помочь вам во всем, что вам может понадобиться.
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell предоставляет облачную платформу для проведения мероприятий и онлайн-платформу для сбора средств с одноранговыми функциями. Благодаря Swell мероприятия можно мгновенно запускать виртуально с помощью нашего интегрированного модуля прямой трансляции. Разработанный профессионалами из некоммерческих организаций, он имеет элегантный процесс оформления купленных, а также бесплатных/бесплатных/застольных гостевых билетов. Одноранговые онлайн-кампании и страницы пожертвований легко запускаются и сочетаются с нашей функцией «текст для пожертвования». Использование Swell увеличивает доход от мероприятий, экономит время, предоставляет виртуальный план резервного копирования и позволяет некоммерческим организациям эффективно привлекать новых доноров. Мы стремимся к некоммерческим организациям, и наша служба поддержки клиентов отражает эту приверженность.
Eventbee
eventbee.com
Простое в использовании программное обеспечение для онлайн-регистрации и продажи билетов на мероприятия. Продавайте билеты на мероприятия онлайн и сразу же получайте средства с помощью платформы Eventbee.
zkipster
zkipster.com
zkipster — это платформа для управления лучшими событиями мира. Мы предоставляем мощные инструменты для проведения мероприятий и уникальную информацию для построения, развития и улучшения отношений с гостями. Нам доверяют мировые бренды и всемирно известные организации в области индивидуальной электронной почты, SMS и WhatsApp-коммуникаций, управления гостями, онлайн- и офлайн-регистрации событий, управления сеансами и пропускной способностью в реальном времени, динамических графиков рассадки, QR-кодов и многого другого.
Lyyti
lyyti.com
Lyyti — это ведущая платформа для успеха мероприятий, которая помогает создавать живые, онлайн- и гибридные мероприятия. Такие, которые способствуют значимым встречам, строят прочные отношения и ведут к улучшению бизнеса. Автоматизированные функции Lyyti для регистрации, общения, отчетности и обратной связи гарантируют, что каждое мероприятие будет успешным как для участников, так и для организаторов.
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf — это программное обеспечение для управления событиями, созданное калифорнийской компанией Jolly Technologies. Он предназначен для всех типов мероприятий (конференции, сбор средств, встречи, выставки, тренинги, семинары) любого размера. С помощью настольной платформы и мобильных приложений организаторы мероприятий могут создавать веб-сайты мероприятий с профилями докладчиков и добавлять информацию о повестке дня, регистрировать участников, проводить опросы, отправлять и отслеживать приглашения, распечатывать бейджи мероприятий.
Micepad
micepad.co
Micepad — отмеченный наградами поставщик программного обеспечения для управления событиями, уделяющий особое внимание сбору и отображению данных живых событий.
TicketLeap
ticketleap.com
Ticketleap, решение от Leap Event Technology, выводит продажу билетов самообслуживания на совершенно новый уровень благодаря простой в использовании платформе, полному набору функций и молниеносной настройке. Решение предоставляет фирменные страницы мероприятий, встроенные рекламные инструменты, а также гибкие возможности продажи билетов и входа, поэтому организаторы могут создавать потрясающие мероприятия за считанные минуты. Вот почему аттракционы с привидениями, фестивали, туры, театры и многое другое выбирают Ticketleap.
Harpsen
harpsen.com
Harpsen — это универсальное программное обеспечение для управления мероприятиями, созданное для индустрии свадеб и мероприятий.
Townscript
townscript.com
Ищете, чем заняться в Индии? Откройте для себя лучшие события и мероприятия. Изучите и купите билеты на мероприятия в сфере развлечений, образования и обучения, технологий, бизнеса и сетей, спорта и фитнеса, путешествий и приключений, социальных мероприятий, других и других мероприятий в Индии.
Greenvelope
greenvelope.com
Легко создавайте и отправляйте по электронной почте элегантные деловые приглашения и объявления, а также расширенное управление списками гостей, отслеживание ответов на приглашения, продажу билетов, сбор пожертвований и многое другое. Сочетая стильный, элегантный дизайн с современными цифровыми инструментами доставки и полнофункциональными инструментами управления мероприятиями, планирование мероприятия и подключение к вашей сети никогда не были такими простыми. Выберите один из наших эксклюзивных шаблонов, чтобы настроить их под брендинг вашей компании, или загрузите свой собственный дизайн и воспользуйтесь нашими полностью интегрированными функциями управления событиями, отслеживания и продажи билетов: выбор за вами, и наша команда готова сделать его легким.
Evite
evite.com
Evite упрощает объединение людей! Отправляйте онлайн-приглашения с бесплатным отслеживанием ответов и открытками по электронной почте или в виде текстовых сообщений. Получите отличные идеи для подарков и вечеринок!
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — крупнейшая в Интернете система поиска билетов на мероприятия. Находите мероприятия, которые вам нравятся, выполняйте поиск по всем билетным сайтам, смотрите расположение мест и получайте лучшие предложения на билеты.
Regpack
regpack.com
Regpack — ведущая платформа для регистрации клиентов и оплаты, которой доверяют более 7000 организаций по всему миру. Regpack позволяет вам контролировать полный жизненный цикл вашего бизнеса, от регистрации до посещаемости, интегрированных онлайн-платежей и инструментов отчетности для всей вашей команды. Мы предлагаем обработку платежей всего за 2,1%, простой интерфейс, мощные бизнес-инструменты — и все это за доступную ежемесячную плату. Начните сегодня и оцените результаты нашего ведущего универсального решения для управления клиентами.
JotForm
jotform.com
Конструктор форм Jotform, которому доверяют более 20 миллионов пользователей, представляет собой простой способ создавать и публиковать онлайн-формы с любого устройства. Компания предлагает более 10 000 готовых шаблонов форм, более 100 интеграций со сторонними приложениями и расширенные функции дизайна, что делает ее ведущим конструктором онлайн-форм для организаций по всему миру. Он широко используется для создания форм оплаты, форм привлечения потенциальных клиентов, форм регистрации, контактных форм, форм заявок и многого другого.
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai — единственная платформа для проведения мероприятий, которая создает сообщество и облегчает налаживание связей! Геймифицируйте свое мероприятие, используйте соединения с поддержкой искусственного интеллекта, общайтесь в чате с участниками или персоналом.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit — это SaaS-платформа для поиска партнеров на базе искусственного интеллекта, обеспечивающая масштабное внедрение курируемых проектов. Организации могут беспрепятственно приглашать аудиторию по своему выбору участвовать в регулярных, персонализированных соединениях один на один или в группах коллег, а Orbiit берет на себя всю коммуникацию, сопоставление, планирование, сбор отзывов и аналитику. Ведущие компании и сообщества (например, Atlassian, First Round Capital, Medical Alley Association и т. д.), использующие Orbiit, сообщают о 87 NPS, ощутимых результатах для участников и высокой рентабельности инвестиций в эти связи.
Locaboo
locaboo.com
Мы унифицируем весь рабочий процесс управления и бронирования помещений для современных организаций и команд, чтобы каждый получил максимально простой доступ к пространству, спорту и мероприятиям в кратчайшие сроки, в любое время и без усилий. Locaboo — ведущая платформа для управления площадями для проведения спортивных мероприятий и мероприятий в Европе. Наша платформа готова к использованию для рабочих пространств, конференц-залов, коворкингов, спортивных сооружений и образовательных учреждений, а также помещений для культуры и мероприятий, автопарка и многого другого...
MeetingPackage
meetingpackage.com
Продавайте свои конференц-залы и услуги онлайн с доступностью в режиме реального времени и динамическими ценами. Получайте мгновенные бронирования или запросы предложений прямо через свой веб-сайт с помощью нашей системы бронирования.
Time.ly
time.ly
Программное обеспечение Timely Event Ticketing — это полнофункциональная веб-система продажи билетов на мероприятия. Возьмите под свой контроль продажу билетов на мероприятия. Продавайте билеты онлайн и в кассах, как на виртуальные, так и на очные мероприятия. - Увеличьте посещаемость веб-сайта и продвиньте свой бренд с помощью решения «white-label», которое позволит вам взять на себя ответственность за брендинг вашего мероприятия. - поддерживает все виды мероприятий, таких как искусство, музыка, спорт и туризм. - совместим с любым местом проведения мероприятий: театрами, музеями, местными достопримечательностями, фестивалями и многим другим. - легко настроить, изучить и использовать. - Удобен для мобильных устройств. - простая и безопасная оплата. - отчетность и аналитика в режиме реального времени.
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji объединяет взаимодействие с аудиторией и организацию встреч в одном приложении. Позволяет вам представить что угодно и привлечь всех без неловких переходов и возни. MeetMoji работает на любой платформе онлайн-встреч, которая поддерживает совместное использование экрана, личную встречу или и то, и другое одновременно.
Youengage
youengage.me
Создавайте интерактивный опыт, который конвертирует. Без кода. Создавайте удобные для мобильных устройств викторины, опросы, умные формы, калькуляторы, вопросы и ответы в реальном времени, интерактивные виртуальные мероприятия и многое другое. Комбинируйте синхронные и асинхронные методы сбора отзывов и взаимодействия с пользователями.
Goosechase
goosechase.com
В Goosechase опыт – это все! Goosechase, изначально вдохновленная охотой за мусором, представляет собой платформу интерактивного опыта (IXP), которая позволяет лидерам, организациям и школам вовлекать, активировать и обучать свои сообщества. Созданная онлайн, но играемая в реальном мире, Goosechase оживляет сообщества с помощью увлекательных интерактивных задач, предназначенных для поддержки организаций. Интуитивно понятная платформа позволяет легко оказывать повторяемое, увлекательное и положительное влияние на любое сообщество. С момента своего появления в Канаде в 2011 году Goosechase помог сотням тысяч людей по всему миру организовать командообразование, обучение, сбор средств, образовательные, туристические и развлекательные мероприятия.
myQuiz
myquiz.org
Создавайте онлайн-викторины и интерактивные презентации, чтобы привлечь аудиторию. Работает на любом устройстве с подключением к Интернету. До 100 000 участников
VoxVote
voxvote.com
Бесплатная система ответов аудитории для живого голосования с вашей аудиторией. Голосуйте через Интернет с помощью любого браузера смартфона.
Audiencly
audiencly.io
Audiencly — это программное обеспечение для интерактивных презентаций, которое помогает вам взаимодействовать со своей аудиторией во время онлайн- или живых деловых встреч, конференций, семинаров и многого другого.
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo — это инструмент для взаимодействия с вашей аудиторией. Это упрощает сеансы вопросов и ответов, живые опросы и встречи, в том числе общие собрания и общие собрания. Его функции, такие как вопросы и ответы в реальном времени, голосование, рейтинг и облака слов, интуитивно понятны и повышают уровень участия. Инструмент также включает в себя помощника искусственного интеллекта, который позволяет легко создавать опросы и генерировать идеи. Специально для рабочих встреч Feedbeo гарантирует, что каждый может принять в них участие и внести свой вклад. Такой инклюзивный подход является ключом к сбору ценной информации и принятию более эффективных решений. Простота создания онлайн-опросов с помощью Feedbeo позволяет докладчикам сосредоточиться на их контенте, а не на навигации по сложному программному обеспечению. Его удобный дизайн не требует предварительного обучения, что позволяет использовать его немедленно и без проблем. Представление для управления опросами и представление для их представления вашей аудитории работают как волшебная ссылка. Это решает давнюю проблему интеграции онлайн-опросов в другое программное обеспечение для презентаций, устраняя необходимость в интеграции.
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