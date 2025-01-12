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Программное обеспечение для управления мероприятиями - Самые популярные приложения - Польша
Программное обеспечение для управления мероприятиями используется для управления мероприятиями, конференциями, выставками и собраниями профессиональных организаций. Эти программные продукты помогают планировщикам и организаторам мероприятий оптимизировать процесс проведения мероприятия с помощью инструментов, которые управляют выбором места проведения, маркетингом, обработкой платежей, регистрацией участников и многим другим.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, позволяет командам всех типов и размеров выполнять работу более эффективно, поднимая производительность на новый уровень.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite — это американский веб-сайт по организации мероприятий и продаже билетов. Сервис позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать местные мероприятия. Служба взимает комиссию с организаторов мероприятий в обмен на услуги онлайн-продажи билетов, если только мероприятие не является бесплатным. Компания Eventbrite, созданная в 2006 году и имеющая штаб-квартиру в Сан-Франциско, открыла свой первый международный офис в Великобритании в 2012 году. Сейчас у компании есть местные офисы в Нэшвилл, Лондон, Корк, Амстердам, Дублин, Берлин, Мельбурн, Мендоса, Мадрид и Сан-Паулу. Компания стала публичной на Нью-Йоркской фондовой бирже 20 сентября 2018 года под тикером EB.
Quizizz
quizizz.com
Используйте приложение Quizizz, чтобы узнавать что угодно и где угодно. Вы можете учиться самостоятельно или участвовать в групповых викторинах, заданиях и презентациях — лично или удаленно. Quizizz ежемесячно используют более 20 миллионов человек в школах, дома и офисы по всему миру.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о критических событиях в остальные показатели продаж и маркетинга своей организации, что дает возможность измерять эффективность мероприятий, ускорять конвейер и подтверждать рентабельность инвестиций.
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оценке в $1,9 млрд. Monday.com выиграл премию Webby Award 2020 за продуктивность в категории «Приложения, мобильные устройства и голосовая связь».
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter — платформа для взаимодействия с аудиторией. Простой в использовании, интерактивный и инновационный; Презентация никогда не была менее напряженной и легкой! Создавайте уникальные и динамичные презентации, которые впечатлят и привлекут вашу аудиторию. С Mentimeter вы сможете лучше общаться со своими учениками, коллегами и клиентами. Будь то лекция, семинар или встреча, Mentimeter создан для любого типа презентации. Интеграция Zoom и Teams позволяет еще проще выделиться в удаленном и гибридном мире. 1. Создайте презентацию. Простой в использовании онлайн-редактор делает создание презентации быстрым и простым процессом. Создайте полную колоду слайдов, наполненную вопросами, опросами, викторинами, слайдами с контентом, облаками слов и многим другим. 2. Свяжитесь со своей аудиторией. Ваша аудитория использует свои смартфоны для подключения к презентации, где они могут отправлять ответы. Визуализация в режиме реального времени поможет начать общение, обсуждения и дебаты независимо от того, происходит ли встреча онлайн или лично. 3. Учитесь на опыте. После завершения презентации загрузите результаты и используйте полученные знания для улучшения на будущих встречах, занятиях или конференциях.
Cvent
cvent.com
Cvent предоставляет универсальную платформу для любого мероприятия и любого мероприятия. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя вам данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Будь то очное, виртуальное или гибридное мероприятие, у вас будет единая платформа со всем необходимым для поиска поставщиков, привлечения посетителей, максимизации спонсорской ценности и сбора важных данных о мероприятиях. Будучи мировым лидером в области технологий маркетинга и управления событиями, Cvent имеет уникальные возможности для поддержки ваших мероприятий любого типа, размера и сложности.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и более чем 30 цифровыми каналами, расширенными возможностями искусственного интеллекта для самообслуживания, такими как боты, инструменты упреждающей работы и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиентов. Он предлагает более 300 готовых интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления вовлеченностью персонала и аналитики на базе искусственного интеллекта. Контакт-центр RingCentral тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного уровня и интегрированных унифицированных коммуникаций, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
Wrike
wrike.com
Wrike — самая мощная платформа для управления работой. Wrike, созданный для команд и организаций, желающих сотрудничать, творить и превосходить каждый день, объединяет всех и вся работу в одном месте, чтобы устранить сложность, повысить производительность и освободить людей, чтобы они могли сосредоточиться на своей самой целенаправленной работе. Wrike, обладающий непревзойденной мощью, универсальностью и интуитивностью, является единственным решением для управления работой, которое когда-либо понадобится организации для масштабирования, оптимизации и быстрого развития в конкурентном мире. Более 20 000 довольных клиентов создают свое будущее и объединяются в Wrike, включая Estée Lauder, Hootsuite, Nielsen, Ogilvy, Siemens и Tiffany & Co. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.wrike.com.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia — это универсальная платформа для управления мероприятиями, помогающая крупным корпорациям создавать уникальные индивидуальные, гибридные и виртуальные мероприятия. Настраиваемые функции Eventtia и интеграция API позволяют ведущим мировым компаниям эффективно управлять участниками, создавать привлекательные кампании по электронной почте и SMS, а также генерировать ценные данные. На сегодняшний день Eventtia предоставила возможность более чем 7200 клиентам, таким как Pernod Ricard, Dior, Toyota, группа Richemont и группа Pierre Fabre, создать и организовать более 30 000 мероприятий по всему миру.
EventX
eventx.io
«Мероприятия где угодно, в любое время, для всех». Мероприятия — это место, где происходят значимые связи и обмен знаниями. Мы здесь, чтобы сделать мероприятия простыми и эффектными. EventX — это отмеченная наградами SaaS-платформа для виртуальных мероприятий и поставщик комплексных решений для интеллектуального управления событиями. Мы предлагаем как виртуальные, так и гибридные решения для мероприятий для компаний, организаторов и ведущих торговых организаций в Азии и Китае, включая Amazon, Apple, HKTDC, Alibaba, Reed и многих других. Благодаря таким функциям, как интерактивный выставочный зал, динамичные стенды для экспонентов, формы онлайн-регистрации, вебинары и интерактивные этапы конференций, мы являемся идеальным сервисом для организаций, желающих расширить свою аудиторию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. EventX ранее назывался EventXtra.
ExpoSim
exposim.io
ExpoSim — это инновационная виртуальная платформа для проведения мероприятий с интерактивными функциями, которые помогут вам проводить увлекательные мероприятия. Благодаря настраиваемым виртуальным 3D-стендам, живому чату и видео, а также подробным отчетам о взаимодействии с посетителями, ExpoSim идеально подходит для проведения виртуальных выставок, торговых выставок и многого другого. Наша основная ценность заключается в обеспечении бесперебойного и беспроблемного управления мероприятиями, которое максимизирует вовлеченность и вовлеченность посетителей. Мы также изучаем возможность реализации метавселенной, чтобы вывести нашу платформу на новый уровень.
Breakroom
breakroom.net
Комната отдыха — это следующая эволюция цифрового сотрудничества и взаимодействия — полностью настраиваемая 3D-среда, созданная с учетом всех ваших виртуальных требований. Новый мир работы — это не ад 2D-видеоконференций, в котором вы оказались. Это захватывающий цифровой опыт, который расширяет возможности связи, сотрудничества и общения. Удаленность не обязательно означает удаленность: создайте мир, частью которого люди захотят стать. Передовая платформа Metaverse от Breakroom наполнена мощными функциями и возможностями, которые делают невозможное возможным. С его помощью вы сможете мгновенно создать и настроить свой собственный фирменный виртуальный мир, подходящий для всех типов взаимодействия с аудиторией. От цифровых рабочих пространств, конференций и виртуальных классов до кинофестивалей, презентаций книг и общественных мероприятий — Breakroom дает вам гибкость, позволяющую делать все это. Вы даже можете за считанные минуты создать магазин электронной коммерции, связанный со встроенной торговой площадкой, где у вас будет доступ к тысячам 3D-ресурсов, или вы можете монетизировать свои собственные. Полностью настраиваемая 3D-среда Breakroom предоставляет безграничный творческий потенциал для создания вашего мира именно таким, каким вы его видите. А наш Unity SDK предоставляет вам неограниченные возможности настройки, упрощая загрузку пользовательских регионов, контента, игр или любых других 3D-ресурсов, разработанных вашей командой. РЕШЕНИЯ ЗАГРУЖАЮЩИЙ ОПЫТ: от кинофестивалей и показов мод до презентаций книг и сетевых мероприятий — с Breakroom возможно все. Привлекайте людей к работе в цифровой сфере с помощью захватывающего бренда, который вдохновляет аудиторию на взаимодействие. У вас есть чистый холст, на котором вы можете создавать все, что захотите: виртуальный мир — ваша устрица. DIGITAL HQ Переосмыслите удаленную работу с помощью полностью настраиваемого виртуального рабочего места. В число удобств входят конференц-залы, офисы, аудитории и общественные пространства, где сотрудники могут общаться и общаться вместе. Благодаря совместному использованию экрана и веб-камеры, интерактивным доскам и инструментам обмена сообщениями ваш цифровой штаб-квартира станет центром совместной деятельности. ВИРТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ Платформа виртуальных мероприятий, которая позволяет вам общаться с аудиторией совершенно новым способом. Преодолейте разрыв между физическими и онлайн-мероприятиями с помощью решения для виртуальных 3D-мероприятий для конференций, сетевых мероприятий, выставок и многого другого, создавая уникальный и захватывающий цифровой опыт для привлечения вашей аудитории. ВИРТУАЛЬНЫЙ КЛАСС Оживите дистанционное обучение с помощью захватывающего и настраиваемого виртуального класса Breakroom. 3D-класс, где учащиеся могут сотрудничать и заниматься в режиме реального времени, независимо от местоположения. Создайте по-настоящему интерактивный процесс обучения с помощью встроенных инструментов для совместной работы и оценки, чтобы поддерживать мотивацию и вовлеченность учащихся.
Connect My Event
connectmyevent.com
Полностью настраиваемая платформа для проведения виртуальных и гибридных мероприятий. Каким бы ни было ваше мероприятие, независимо от того, велика или мала ваша аудитория, организуйте его по-своему и организуйте его без проблем. Конференции, живые выступления, презентации, выставки, выставки, прямые трансляции, академические программы и многое другое можно организовывать, управлять и проводить с помощью нашей полностью контролируемой пользователем платформы.
EventLive
eventlive.pro
EventLive — это универсальное приложение для потокового вещания и платформа для мероприятий. Оно позволяет пользователям выходить в эфир со своих смартфонов или профессионального оборудования и приглашать гостей присоединиться с любого устройства. Это работает в любой стране. Ограничений на количество зрителей нет, а видео может быть доступно по запросу в течение года. Приложение имеет ряд функций, в том числе возможность приостанавливать и возобновлять поток, загружать и создавать резервные копии видео, а также настраивать страницу мероприятия с помощью логотипа, приветственного сообщения и обложки или видео. EventLive имеет цены за каждое мероприятие, а при покупке нескольких мероприятий доступны скидки. Там нет подписки. Он предлагает гарантию возврата денег и реальную человеческую поддержку.
Agorify
agorify.com
Agorify находится в авангарде демократизации технологий проведения мероприятий, руководствуясь нашей верой в то, что высококачественные и эффективные решения для управления мероприятиями должны быть доступными и недорогими. Наша платформа является отражением этого обязательства, предлагая ряд функций, предназначенных для мероприятий любого размера и бюджета: - Решение для киосков самообслуживания: оптимизируйте регистрацию посетителей с помощью нашей интуитивно понятной и эффективной системы киосков. - Приложение для мероприятий: повысьте вовлеченность участников с помощью многофункционального и настраиваемого приложения для мероприятий. - Продажа билетов и регистрация: упростите процесс регистрации с помощью нашей удобной системы продажи билетов. - Поиск потенциальных клиентов: максимизируйте сетевые возможности и отслеживайте взаимодействие с помощью нашей передовой технологии поиска потенциальных клиентов. С Agorify организаторы мероприятий по всему миру получают возможность создавать запоминающиеся и эффективные мероприятия высокого качества и с низкой стоимостью.
EventsMo
eventsmo.com
EventsMo поможет создать незабываемые впечатления от мероприятий. От начала до конца. Мы предлагаем комплексное решение для личных, виртуальных и гибридных мероприятий любого размера. Наша платформа управления мероприятиями улучшает качество вашего мероприятия, повышает вовлеченность, объединяет участников и делегирует нетворкинг. От платформы самообслуживания для регистрации/продажи билетов до индивидуальных мобильных/веб-приложений для мероприятий и всего, что между ними, мы даем вам возможность создать наилучшие впечатления от мероприятия.
Eventee
eventee.co
Благодаря интуитивно понятному и красивому интерфейсу мобильного и веб-приложения наши клиенты могут охватить более 70 % пользователей на одно мероприятие. Функции Eventee позволяют вам эффективно управлять мероприятием, повышать вовлеченность посетителей и улучшать общее впечатление от мероприятия. Включенные функции: планирование мероприятий, вопросы и опросы в реальном времени, прямая трансляция, бронирование семинаров, лента новостей, создание сетей, демонстрация партнеров, пользовательские интеграции, индивидуальный брендинг, аналитика событий и многое другое. Начните бесплатную пробную версию на https://eventee.co!
Bettercast
bettercast.com.au
Bettercast предоставляет эффективный и приятный способ управления вашими творческими проектами. Эта интуитивно понятная платформа управления событиями и потоковой передачи упрощает настройку и проведение мероприятий для менеджеров мероприятий, площадок, AV-персонала и, самое главное, для ваших посетителей. Он имеет встроенную систему продажи билетов на виртуальные мероприятия, возможность потоковой передачи (с билетами или без них), возможность использования для гибридных мероприятий, а также возможность настройки полноценных онлайн-конференций с такими функциями, как спонсоры, биографии спикеров, хедшоты, социальные ссылки. , интеграция Slido и многое другое!
Evenium
corp.evenium.com
Evenium предоставляет интуитивно понятную технологию, позволяющую легко управлять своими мероприятиями, одновременно обеспечивая более качественный и увлекательный опыт для ваших посетителей. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя при этом данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Благодаря взаимодействию в своей основе Evenium позволяет создавать динамичную и интерактивную среду обучения, которая позволяет участникам взаимодействовать с контентом, докладчиками и друг другом - и все это в режиме реального времени. ОФОРМЛЕНИЕ БИЛЕТОВ И РЕГИСТРАЦИЯ Обеспечьте бесперебойный процесс регистрации для всех, включая вас самих: • Управляйте регистрацией, покупкой билетов и оплатой в одном месте. • Создайте собственный веб-сайт мероприятия с помощью нашего простого в использовании конструктора веб-сайтов. • Простая онлайн-регистрация как для докладчиков, так и для участников. • Автоматические напоминания, последующие электронные письма и подробная аналитика. УПРАВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯМИ Сосредоточьтесь на том, чтобы предоставить участникам увлекательные впечатления, а мы позаботимся о логистике: • Создавайте индивидуальные программы и графики. • Управляйте участниками, докладчиками, спонсорами и экспонентами в одном месте. • Доступ к подробной аналитике и отчетности для более эффективного принятия стратегических решений. • Легко просматривать и управлять списками номеров и маршрутами путешествий. ИНТЕРАКТИВНОСТЬ Расширьте охват и сделайте ваше мероприятие более инклюзивным, позволяя большему количеству людей присоединиться к нему независимо от их местоположения, обеспечивая при этом увлекательный опыт обучения: • Прямая трансляция и совместная работа • Живые опросы и сеансы вопросов и ответов • Возможности виртуальных сетей Наша платформа удобна для пользователя и разработан, чтобы сделать мероприятие плавным и эффективным. Не упустите возможность улучшить свое следующее мероприятие и произвести неизгладимое впечатление на посетителей. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше и запланировать демонстрацию.
Tripleseat
tripleseat.com
Все, что вам нужно для частных мероприятий в вашем ресторане, отеле или уникальном месте, на единой платформе продаж и мероприятий. Поскольку не бывает двух одинаковых событий, вам нужна платформа для управления событиями, которая сможет работать в таком же быстром темпе, как и вы. Tripleseat упрощает бронирование и планирование мероприятий любого масштаба: - Всесторонняя информация о вашем бизнесе с помощью настраиваемых отчетов - Лучше общайтесь с гостями - Принимайте депозиты и платежи быстрее, чем когда-либо - Держите всю свою команду в курсе событий
StreamCart
streamcart.com
StreamCart — это универсальная коммуникационная платформа на базе искусственного интеллекта, которая помогает вам управлять вебинарами, видеоконференциями, виртуальными мероприятиями, регистрацией событий на месте, интерактивным взаимодействием и многим другим.
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk — это инновационная платформа группового чата для онлайн-бизнеса. Это позволяет онлайн-издателям создавать сообщество и свободно взаимодействовать на своей территории, ведя одно и то же общение на своем веб-сайте, странице Facebook и мобильном сайте.
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker предоставляет организациям B2B одно из наиболее полных комплексных программ для управления событиями (EMS) и команду экспертов, занимающихся масштабированием взаимодействия. Наша платформа предоставляет участникам возможность общаться и взаимодействовать разными способами не только до, во время и после каждого вашего мероприятия, но и в течение всего года. Независимо от того, организуете ли вы корпоративные мероприятия, торговые выставки или общественные собрания, мы поможем вам оптимизировать организацию ваших многочисленных мероприятий, максимизируя при этом вовлеченность. **Основные цифры** – Более 3 миллионов пользователей – 2300 мероприятий, организованных на платформе в 2022 году – Более 500 клиентов – 60 сотрудников – 14 лет опыта
Watchity
watchity.com
Watchity — это наиболее полная корпоративная видеоплатформа для создания профессионально выглядящего аудиовизуального контента и онлайн-мероприятий с отличным визуальным и интерактивным опытом, который поможет вам выделиться среди остальных, максимально увеличить вовлеченность аудитории и улучшить результаты ваших контент-стратегий. Конкурентным преимуществом Watchity является уникальное и комплексное сочетание возможностей управления событиями и контентом на основе данных, профессионального производства видео в прямом эфире и по запросу, многоканального распространения через Интернет, интранет и социальные сети, а также вовлечения и интерактивности аудитории. Watchity предлагает специальные решения для вебинаров и интерактивных мероприятий, стриминга в социальных сетях, а также записи и редактирования видео, которые повышают уровень контента и превращают его в незабываемые впечатления, чтобы пробудить больше эмоций у аудитории и укрепить позиционирование бренда. ** СОЦИАЛЬНОЕ ВИДЕО. Создавайте контент и мероприятия для социальных сетей: - Простота и скорость производства и распространения прямых трансляций и аудиовизуального контента. - ТВ-видео, адаптированное под каждую социальную сеть, с графиками, сценами, переходами и многим другим. - Мультипоток во всех учетных записях социальных сетей с адаптированными форматами и неограниченной емкостью. - Создавайте клипы из прямой трансляции и легко делитесь ими, не дожидаясь окончания трансляции. ** ВЕБИНАРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ. Создавайте интерактивные и профессиональные вебинары и мероприятия: - Комплексное управление событиями с помощью целевых страниц, регистраций, автоматизации электронной почты, взаимодействия и отчетности. - Динамичное телевизионное видео с графиками, сценами, переходами и многим другим. - Безопасный, удобный и интерактивный зал для мероприятий с потоковой передачей FullHD и элементами управления просмотром. - Вставьте код, чтобы интегрировать комнату для мероприятий на свой веб-сайт или портал и полностью настроить ее под свой бренд. ** КОНТЕНТ-ХАБ — записывайте, редактируйте и делитесь видео для своего корпоративного портала: - Загружайте свои видео, добавляйте теги, распределяйте их по коллекциям, защищайте их и публикуйте для своей аудитории. - Записывайте видео с помощью веб-камеры и редактируйте их, добавляя заставки, титры, фоновую музыку и многое другое. - Встраиваемый видеоплеер на основе браузера с адаптивной мультибитрейтной потоковой передачей и расширенными элементами управления просмотром. - Видеоаналитика для обнаружения и анализа всей информации о потреблении контента аудиторией.
Events Wallet
eventswallet.com
EventsWallet — это инновационная SaaS-платформа для проведения личных, виртуальных и гибридных мероприятий. Платформа позволяет организаторам проводить выставки и конференции с эффективной рентабельностью инвестиций, поддерживая интерес аудитории с помощью простых в использовании инструментов управления событиями и коммуникации через Интернет и приложения. Создавайте неограниченное количество прямых трансляций, сессий, выставочных залов, виртуальных стендов экспонентов и профилей спонсоров. Привлекайте участников с помощью push-уведомлений через Интернет и приложения, видео- и текстовых обсуждений, чатов, онлайн-встреч и встреч в реальном времени. Предоставьте спонсорам и экспонентам мощные рекламные и коммуникационные инструменты, которые помогут им привлечь больше клиентов. Отслеживайте активность пользователей на мероприятии и получайте подробные отчеты в режиме реального времени.
RSVPify
rsvpify.com
Ведущая онлайн-платформа для продажи билетов и управления мероприятиями, которой доверяют 30 % компаний из списка Fortune 500. Легко управляйте большими и малыми мероприятиями и держите в центре внимания свой бренд. Мощные функции, включая приглашения по электронной почте, онлайн-регистрацию и ответ, сбор пользовательских данных, управление списками гостей, настройки меню, управление дополнительными мероприятиями, конфиденциальность/эксклюзивность событий, перетаскиваемые схемы рассадки, регистрацию и многое другое.
Cadence
eventcadence.com
Cadence — это универсальная платформа для планирования, проведения и проведения мероприятий вашей мечты лично или виртуально. Благодаря потрясающим изображениям, индивидуальным цветам и уникальным логотипам ваш фирменный стиль станет продолжением нашей платформы. Будь то виртуальная конференция компании или музыкальный фестиваль, мы стремимся организовывать мероприятия, которые оставляют неизгладимое впечатление.
Joi
joi.events
Вы тратите часы вручную на обновление таблиц и документов при планировании мероприятий? Если ответ «да», то вам нужен Джой. Joi — единственное программное обеспечение для планирования мероприятий, которое может избавить вас от боли в работе с электронными таблицами. Уникальная архитектура Joi означает, что вы можете за считанные минуты выполнить задачи, которые обычно занимают часы. Создавайте и делитесь своей программой или повесткой дня, создавайте красивые веб-сайты и приложения для мероприятий, управляйте задачами, планируйте все свои действия на сайте и с легкостью сотрудничайте. И все это по цене, которая означает, что вы будете зарабатывать деньги, используя Joi.
Eventmix
eventmix.live
Eventmix — это простая в использовании платформа для виртуальных и гибридных мероприятий, которая позволяет организаторам проводить мероприятия со своего веб-сайта за считанные минуты. Eventmix предоставляет вам все инструменты, необходимые для того, чтобы не только с легкостью проводить и монетизировать ваши мероприятия, но и поддерживать вовлеченность вашей аудитории с помощью специальных сетей и областей взаимодействия, которые полностью настраиваемы.
Meetaway
meetaway.com
Meetaway — это виртуальная платформа для мероприятий, которая позволяет организаторам мероприятий легко и просто объединять свою аудиторию, создавать сети и строить значимые отношения. Meetaway помогает вашим посетителям познакомиться с людьми, с которыми они хотят встретиться. При настройке мероприятия организаторы могут установить критерии соответствия, отражающие цели вашего мероприятия и аудиторию, а участники также могут сообщить Meetaway, с кем конкретно они хотят встретиться (или чего хотят избегать). Meetaway берет эту информацию, находит лучшие совпадения и автоматически меняет участников для серии бесед один на один. Пользовательский интерфейс является линейным и плавным, а процесс настройки интуитивно понятен и прост. С помощью Meetaway вы можете проводить отдельные сетевые мероприятия или включать их в состав более крупного виртуального мероприятия или конференции. Участники предпочитают общение на Meetaway личному общению — узнайте, почему!
Deal Room Events Organizer
dealroomevents.com
Мы делаем сложное простым. Deal Room — это ваша простая универсальная платформа для управления событиями для личных, виртуальных и гибридных мероприятий. Просто организуйте. Просто настройте. Просто сеть. -Лучший сетевой опыт с комплексными функциями -Встроенные функции и интеграции -Виртуальные, гибридные и личные решения для проведения мероприятий и управление успехом. Просто организуйте мероприятия с помощью комплексных функций Deal Room. - Встречи один на один, взаимодействие с участниками с помощью предварительного бронирования, эффективное налаживание связей - Неограниченное количество параллельных сессий, круглых столов, комнат для обсуждения - Сбор потенциальных клиентов с помощью комплексного инструмента аналитики - Интеграция с платформами продажи билетов, потокового вещания и студий - Реальная поддержка клиентов с выделенной службой Команда Event Success - Виртуальная выставочная зона для спонсоров и экспонентов. Мы предоставляем организаторам мероприятий сетевой инструмент для повышения продуктивности посетителей и улучшения впечатлений от мероприятия. На платформе Deal Room участники мероприятия имеют доступ к профилям друг друга, чтобы устанавливать контакты и встречаться. Экспоненты могут приглашать участников на свои стенды и организовывать встречи. Эта функция также помогает им управлять своим персоналом в соответствии с запланированными встречами. Посетите https://www.dealroomevents.com/ для получения дополнительной информации. https://www.linkedin.com/company/dealroomevents
AhaSlides
ahaslides.com
Здесь есть все, что вам нужно для привлечения аудитории. И это так просто в использовании. Вовлекайте своих участников с помощью живых опросов. Соберите лучшие вопросы и идеи от вашей аудитории. Развлеките свой класс, устроив викторину. Завоюйте полное внимание аудитории и покажите на сцене выступления рок-звезд. Для регистрации AhaSlides не требуется кредитная карта. Бесплатные пользователи имеют неограниченное количество вопросов и полный доступ ко всем типам слайдов.
Azavista
azavista.com
Azavista — это решение для организаторов корпоративных мероприятий, которые стремятся оптимизировать процессы планирования мероприятий. Мы предлагаем полный набор технологических решений для проведения мероприятий, подходящих для любого мероприятия в вашем календаре, которые помогут вам повысить эффективность, улучшить коммуникацию и производительность, а также повысить посещаемость. Благодаря широкому набору модулей и функций пользователи могут настраивать несколько событий, интегрироваться с вашими CRM и системами автоматизации маркетинга, управлять регистрациями, управлением проектами и многим другим из одного единого интерфейса. Мы также предлагаем приложение для регистрации и приложение для участия в мероприятиях, которые можно создать и настроить за считанные минуты без помощи вашей команды разработчиков. Мы создали гибкую, инновационную и простую в использовании комплексную платформу. Легко адаптируется к новым и меняющимся тенденциям и потребностям рынка, что означает, что организаторы мероприятий всегда могут оправдать свои ожидания. С момента нашего основания в 2011 году тысячи организаторов мероприятий использовали нашу платформу, чтобы повысить эффективность и продуктивность, что, в свою очередь, позволяет им создавать более качественные мероприятия.
Virbela
virbela.com
Virbela создает увлекательные виртуальные миры для удаленной работы, обучения и проведения мероприятий. Миссия Virbela, основанной в 2012 году командой поведенческих психологов, — помогать организациям и людям процветать в отдаленном будущем. Благодаря иммерсивным 3D-пространствам, обеспечивающим глубокое общение и сотрудничество, Virbela воплощает в жизнь бизнес и личный опыт в Интернете, одновременно позволяя удаленным командам быть более связанными и продуктивными. Virbela принадлежит eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI). Чтобы осмотреть наши виртуальные офисы, классы, помещения для проведения мероприятий и многое другое, посетите Virbela.com и подпишитесь на нас в Twitter и LinkedIn.
Notified
notified.com
Notified Event Cloud предоставляет самую полную в мире комплексную технологию обработки событий и сопутствующие услуги, позволяющие создавать события и управлять ими. Управляйте всем жизненным циклом ваших мероприятий, независимо от их местоположения, формата, размера или продолжительности — от отдельных сеансов до постоянных мероприятий. Notified позволяет организаторам мероприятий, маркетологам и специалистам по связям с общественностью создавать захватывающие впечатления, стимулировать вовлечение, извлекать прибыльную информацию и максимизировать рентабельность инвестиций с помощью одной платформы. - Личные мероприятия: оптимизируйте и автоматизируйте регистрацию и внутренние процессы, от запроса документов до создания повестки дня. - Виртуальные мероприятия: обеспечьте захватывающий цифровой опыт с помощью фирменных вестибюлей, надежных инструментов взаимодействия и встроенного решения для веб-трансляции. - Гибридные мероприятия: поднимите общий опыт на новую высоту с помощью комплексных технологий проведения мероприятий, мобильных приложений и услуг по производству на месте. Создавайте захватывающие впечатления от бренда - во времени и пространстве. Удивляйте и радуйте своих посетителей уникальными, тщательно подобранными впечатлениями. Создайте цифровой опыт, который расскажет вашу историю и отразит ваш бренд. - Единообразное и индивидуальное взаимодействие с брендом – адаптивное и 3D – Гибкий контент и программирование – в реальном времени, в режиме реального времени и по запросу – Бесшовное сочетание личных и цифровых каналов – Масштабируемость от 500 до 200 000+ участников Поднимите вовлеченность на новую высоту Повысьте вовлеченность и выстраивайте значимые связи, выходящие за рамки живого дня мероприятия, а также во времени и пространстве. Наполните свое сообщество программами до, во время и после мероприятия. - Объединяйте участников с другими участниками и спонсорами с помощью поиска партнеров на основе искусственного интеллекта. - Видеочат с другими участниками 1:1 или в группе. - Отслеживайте разговоры в социальных каналах с помощью социальных хабов. - Максимизируйте вовлеченность участников, где бы они ни находились, с помощью мощного приложения для мероприятий. значимое взаимодействие с помощью геймификации и бейджинга. Получите полезную информацию и максимизируйте рентабельность инвестиций. Получите информацию, необходимую для достижения бизнес-результатов, с помощью единого источника унифицированных данных о событиях. Ваши данные — это инструмент проектирования, позволяющий предоставить участникам незабываемые впечатления. Мощный портал аналитики и отчетности интегрируется с вашим стеком маркетинговых технологий и предоставляет вам показатели и информацию о вашей аудитории в режиме реального времени. Управление сложными мероприятиями стало проще. Укрепите совместную работу на мероприятиях и масштабируйте свою команду с помощью платформы, которая оптимизирует и автоматизирует ваши серверные процессы. Никаких дублирующих усилий, присущих виртуальным или личностно-ориентированным технологическим решениям для проведения мероприятий. - Регистрируйте участников - Управляйте спикерами, экспонентами и спонсорами - Предоставляйте и курируйте контент - Привлекайте свое сообщество
streamGo
streamgo.events
Мы хотим быть другими. Мы запустили StreamGo, чтобы сделать онлайн-мероприятия лучше. Лучше для брендов и лучше для посетителей. Долгое время онлайн-мероприятия означали, что докладчикам приходилось тратить больше времени на изучение систем, чем на изучение их контента. Посетителям придется загрузить и установить программы, чтобы посмотреть мероприятие. Во время мероприятия видео и аудио потоки прерывались, буферизировались и вообще исчезали без предупреждения. Честно говоря, это был беспорядок, и мы можем добиться большего. Наша цель сейчас та же, что и тогда; чтобы помочь брендам привлечь аудиторию онлайн-мероприятий, уделяя особое внимание превосходному обслуживанию клиентов. StreamGo помогает таким брендам, как Sony, Pfizer, Retail Week и Speedo, рассказать свои самые важные истории. Мы тоже хотели бы помочь вам.
Attendease
attendease.com
Передовое программное обеспечение для управления корпоративными мероприятиями и планированием встреч. Attendease — это идеальное решение для управления мероприятиями для планировщиков и организаторов встреч. Наша платформа охватывает все аспекты образа жизни вашего мероприятия: от личного до гибридного и виртуального. Беспрепятственное продвижение с помощью нашего конструктора веб-сайтов, маркетинга по электронной почте и регистрации участников. Возьмите под свой контроль детали мероприятия: от спикеров и участников до планирования и продажи билетов. Предоставляя каждому возможность легко создавать мероприятия и управлять ими, Attendease оптимизирует процесс, гарантируя успех за считанные минуты. Attendease идеально подходит для организаций, которым необходимы: ✔ Разумные и предсказуемые затраты на технологии без каких-либо неожиданных комиссий ✔ Упрощенное общение с участниками для привлечения, информирования и вовлечения для достижения результатов ✔ Обеспечение единообразного, фирменного опыта на протяжении всего пути участника ✔ Упрощение процесса участники могут ориентироваться и персонализировать свою программу мероприятий. ✔ Удобство регистрации, которое конвертирует и сокращает число отказов от участия. ✔ Доступ к практическим данным об участниках и мероприятиях, когда и где вам это нужно. ✔ Возможность проводить несколько мероприятий в любом масштабе. ✔ 5-звездочное обслуживание клиентов в 2023 году. , Attendease присоединился к семье Tripleseat. Tripleseat — это программное обеспечение №1 в индустрии гостеприимства для управления гостями и мероприятиями. Вместе с EventUp, ведущим каталогом площадок, мы обслуживаем и помогаем развивать индустрию гостеприимства и проведения мероприятий. Посмотреть профиль Tripleseat можно здесь: https://www.g2.com/products/tripleseat-tripleseat/reviews.
Eventene
eventene.com
Eventene — это универсальная система управления событиями для создания, организации и проведения всех ваших мероприятий на единой платформе. Независимо от того, являются ли ваши мероприятия личными, виртуальными или гибридными, Eventene предлагает самое современное, гибкое и масштабируемое решение.
Prosple
prosple.com
Prosple’s помогает более чем 4 миллионам студентов и недавних выпускников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы работаем с более чем 180 командами по вопросам карьеры в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы предоставить их студентам тысячи местных и международных возможностей и помочь предоставить высококачественные материалы по подготовке к карьере, которые помогут студентам найти свою первую работу.
Eventcube
eventcube.io
Eventcube дает организаторам мероприятий возможность создавать значимые виртуальные, личные и гибридные мероприятия с помощью красивой технологии управления событиями, которую можно полностью настроить и промаркировать в любой момент. С помощью Eventcube вы можете создать фирменную сцену трансляции, одновременно организуя сетевые комнаты и частные индивидуальные звонки между членами аудитории, используя наши функции трансляции и места проведения. Мы возвращаем социальный аспект виртуальных конференций. Мы делаем это, предоставляя вашей аудитории пространство для общения со своей толпой и построения долгосрочных отношений — подобие традиционных личных мероприятий с оттенком социальных сетей. С момента своего запуска Eventcube организовал более 100 000 мероприятий по всему миру и обслуживал ведущие бренды, такие как TedX, TikTok, TK Maxx и Red Bull, а также целевые организации и фестивали. Мы признаны лучшим SaaS-продуктом для продажи билетов или управления мероприятиями по версии Cloud & SaaS Awards 2021, а недавно Eventcube вошла в шорт-лист технологической компании года (малого размера) по версии UK Business Tech Awards 2021.
Hubilo
hubilo.com
Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных мероприятий, которые конвертируются.
Haia
haia.live
Ты прав. Есть несколько отличных решений для видеоконференций на мероприятиях — подумайте о Haia. Самой большой проблемой онлайн- и гибридных мероприятий является вовлеченность участников, что приводит к ухудшению пользовательского опыта: им трудно ориентироваться и участвовать в мероприятии. Ни одна платформа для проведения мероприятий еще не освоила это. До сих пор :) Решение Haia; Мы уделяем особое внимание удобству взаимодействия с пользователем, мы разработали его с самого начала, и теперь мы являемся самой удобной платформой для онлайн- и гибридных мероприятий. Организаторы могут организовать разнообразное мероприятие, пригласить гостей и провести его за считанные минуты — правда! Мы очень хорошо работаем, упрощая нашу систему и добавляя уникальные функции, такие как Haia Stages и порталы для совместной работы на мероприятиях.
InEvent
inevent.com
InEvent состоит из профессионалов в области организации мероприятий и специалистов по аудио/видео, вдохновленных расширять границы вебинаров и технологий проведения мероприятий. Наш продукт предоставляет корпоративным компаниям выдающиеся возможности, предоставляя им нестандартное решение для создания личных, виртуальных и гибридных мероприятий с помощью программных и аппаратных решений. Все это поддерживается специальной круглосуточной службой поддержки клиентов, на 100% состоящей из людей. Интегрированная платформа InEvent включает в себя гостиничный бизнес и жилье, путешествия и логистику, веб-трансляции, живое взаимодействие, плавную регистрацию, динамические сети, надежную автоматизацию маркетинга, пользовательские веб-сайты и мобильные приложения, аналитику в реальном времени, мощные маяки и более 100 других функций для мощный интерактивный и захватывающий опыт. Мы успешно обслужили более 50 000 мероприятий и вебинаров с более чем 2 миллионами участников и более 60 миллионами минут потокового вещания по всему миру. Независимо от того, проводите ли вы вебинар, виртуальную практическую встречу или месячное мероприятие, наше гибкое решение поможет вашему идеальному мероприятию воплотиться в жизнь.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — это специализированная платформа для B2B-событий, которая меняет маркетинг благодаря простому проведению увлекательных цифровых и личных мероприятий. Тысячи корпоративных маркетологов B2B из таких компаний, как Adobe, Microsoft, Zuora и Mailchimp, используют Goldcast для повышения посещаемости, создания захватывающих впечатлений, перепрофилирования контента мероприятий и извлечения выгоды из данных о намерениях. Поднимите свои мероприятия на новый уровень с помощью Goldcast, чтобы добиться настоящего вовлечения аудитории, развития бренда и роста доходов; переходя от базовых мероприятий к участию в повышении доходов: от вебинаров и демонстраций продуктов до групп интеллектуального лидерства и личных ужинов.
JotForm
jotform.com
Конструктор форм Jotform, которому доверяют более 20 миллионов пользователей, представляет собой простой способ создавать и публиковать онлайн-формы с любого устройства. Компания предлагает более 10 000 готовых шаблонов форм, более 100 интеграций со сторонними приложениями и расширенные функции дизайна, что делает ее ведущим конструктором онлайн-форм для организаций по всему миру. Он широко используется для создания форм оплаты, форм привлечения потенциальных клиентов, форм регистрации, контактных форм, форм заявок и многого другого.
Accelevents
accelevents.com
Откройте для себя единственную простую в использовании платформу управления событиями корпоративного уровня. Узнайте, как мы можем помочь вам в организации вашего следующего виртуального, гибридного или очного мероприятия. Accelevents, универсальное решение для управления виртуальными, гибридными и личными мероприятиями, уникальным образом сочетает в себе возможности корпоративного уровня с простотой использования для оптимизации процесса планирования мероприятий. Наша платформа, которой доверяют 12 500 организаций по всему миру, воплощает в жизнь вашу стратегию проведения мероприятий благодаря круглосуточной поддержке клиентов, расширенной безопасности данных и широкому спектру функций. С Accelevents организаторы мероприятий могут: - Создать веб-сайт мероприятия за считанные минуты. - Легко создавайте программу мероприятий, которая автоматически объединяет докладчиков и сессии. - Адаптируйте процесс регистрации и продажи билетов к уникальным потребностям мероприятия. - Предлагайте разнообразные способы оплаты, включая кредитные карты и выставление счетов. - Развертывание опций помощи и самостоятельной регистрации. - С легкостью создавайте и печатайте профессиональные значки. - Помогите экспонентам привлечь и оценить потенциальных клиентов. - Поддерживайте плотный график участников и персонала мероприятия с помощью простых приложений для мероприятий. - Транслируйте контент в прямом эфире, используя нашу собственную вещательную студию или предпочитаемого поставщика аудио/видео. - Управление экспонентами и спонсорами в масштабе. - Повысьте вовлеченность посетителей с помощью сетей на основе искусственного интеллекта, геймификации и многого другого. - Получите подробную информацию об эффективности мероприятий с помощью комплексной аналитики.
CrowdComms
crowdcomms.com
Независимо от того, проводите ли вы очное или гибридное мероприятие, мы поможем вам создать гибкое и красиво оформленное приложение для мероприятий, которое понравится вашим посетителям. Веб-версия, нативная версия или обе — участники найдут к ней легкий доступ и простоту использования. Поговорите с нами о ваших конкретных требованиях к мероприятию. Наш подход основан на сотрудничестве, и существует множество способов настройки вашего приложения.
Run The World
runtheworld.today
Run The World помогает вам проводить виртуальные конференции, беседы и счастливые часы. Создавайте увлекательные онлайн-мероприятия для обучения, налаживания связей и создания сообщества. Начните бесплатно!
Whova
whova.com
Whova — это комплексное решение для управления мероприятиями, которое делает мероприятия современными и модными, эффективно привлекает и вовлекает посетителей, а также помогает организаторам мероприятий сэкономить время на управлении логистикой мероприятий. Платформа Whova состоит из отмеченного наградами приложения для проведения мероприятий, эффективной онлайн-регистрации, мощного маркетинга мероприятий и инструментов управления мероприятиями, позволяющих экономить время. Whova выигрывает премию Event Technology Award 5 лет подряд. Среди клиентов Whova — American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, Американская ассоциация маркетинга, Гарвардский университет, НАСА, а также бесчисленное множество других организаций из более чем 100 стран. Whova организовала более 50 000 личных и виртуальных/гибридных конференций, включая мероприятия ассоциаций, образовательные мероприятия, правительственные мероприятия, корпоративные мероприятия, выставки, выставки и общественные собрания.
RegFox
regfox.com
Простые онлайн-формы регистрации на конференции, лагеря, курсы и многое другое! RegFox прост в использовании, легко настраивается и невероятно доступен по цене всего 0,99 доллара США + 1% за каждого регистранта (ограничение — 4,99 доллара США за каждого регистранта). С регистрационным программным обеспечением RegFox вы сэкономите тысячи, предлагая своим клиентам удобный и простой процесс регистрации. RegFox является гибким и многофункциональным решением, предлагающим полный контроль над брендингом, конструктор страниц мероприятий, приложение для регистрации участников, CRM для зарегистрированных лиц, мгновенное финансирование и многое другое. Посетите наш сайт RegFox.com/features, чтобы просмотреть все функции. Если вас расстраивают дорогие и неуклюжие системы регистрации, вам понравится, как RegFox позволяет вам контролировать весь процесс регистрации. RegFox предлагает одну платформу со всем необходимым для увеличения количества регистраций, управления регистрантами и сбора данных. Нас любят более 60 000 специалистов по организации мероприятий и мы обладаем пятнадцатилетним опытом, и мы проведем вас к самым успешным и прибыльным мероприятиям, которые вы когда-либо проводили.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker — это самая настраиваемая в мире платформа для вебинаров, виртуальных и гибридных мероприятий. Мы сочетаем мощные видеотехнологии с надежными маркетинговыми и интерактивными возможностями для создания уникальных фирменных мероприятий. Компании по всему миру используют универсальную платформу BigMarker для создания захватывающих и интерактивных виртуальных, гибридных мероприятий и вебинаров. BigMarker также предоставляет интеграцию, API и услуги «white label», которые позволяют компаниям интегрировать мощные возможности интерактивного видео в свои стеки маркетинга, продаж и обучения. Давайте вместе создадим онлайн-мероприятие вашей мечты. Компания BigMarker, основанная в 2010 году, имеет штаб-квартиру в Чикаго и организует мероприятия для тысяч компаний и организаций по всему миру.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla — это универсальная платформа для маркетинга и регистрации мероприятий, которая помогает организаторам мероприятий создавать фирменные веб-сайты мероприятий, продавать билеты, обрабатывать платежи, управлять участниками, рекламировать мероприятия в Интернете и многое другое в одном месте. Будь то личное, гибридное или виртуальное мероприятие, платформа предлагает полный набор решений для оптимизации процесса планирования мероприятия. Eventzilla лучше всего подходит для: - Конференций - Мероприятий для участников - Обучающих мероприятий - Мероприятий по сбору средств - Выставок - Мероприятий для пользователей или партнеров - Выставок - Спортивных мероприятий - Мероприятий для выпускников и многого другого. Примечательные функции: - Веб-сайты мероприятий под собственным брендом - Несколько типов регистрации - Программа мероприятий Конструктор с несколькими треками - Пользовательская форма регистрации с условной логикой - Дизайн именного бейджа - Проведение и управление вебинарами, прямыми трансляциями или любыми виртуальными событиями - Простая интеграция с внешними платформами - Автоматизированные списки ожидания и утверждения - Настройка кодов скидок и групповых скидок - Абстрактное управление ( Отправка, рассмотрение и утверждение) - Печать именных бейджей (настраиваемая) - Размещение в гостинице - Сетевое приложение для участников - Самостоятельная регистрация в киоске (доступно для устройств iOS и Android)
Brella
brella.io
Brella — ведущая платформа для проведения личных, гибридных и виртуальных мероприятий. Ведущие мировые конференции и выставки доверяют Brella обеспечение своих мероприятий актуальным контентом, качественным нетворкингом и инновационными возможностями получения дохода. Тщательные аналитические отчеты Brella, охватывающие актуальные темы, намерения покупателей, потребление контента, налаживание связей и взаимодействие, позволяют организаторам мероприятий обеспечивать измеримое воздействие и прозрачную окупаемость инвестиций (ROI) для экспонентов, спонсоров и партнеров — последовательно и легко. В рамках нашей миссии по объединению участников для незабываемых, актуальных и увлекательных встреч, Brella способствовала налаживанию связей между миллионами участников личных, виртуальных и гибридных мероприятий.
HeySummit
heysummit.com
С HeySummit ваша страсть окажется в центре внимания. Встречайте универсальную платформу, которая воплотит в жизнь ваши виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Пришло время расширить свою аудиторию и монетизировать свою страсть. Для больших и малых событий, а также для всего, что между ними. Организуете разовый вебинар, ежемесячную беседу у камина или многодневную феерию с участием нескольких докладчиков? Все события проходят на HeySummit. Наша мощная универсальная платформа поддерживает собрания любого размера, частоты и сложности.
EventAct
eventact.com
Eventact — это SaaS-сервис для управления событиями. Eventact позволяет организаторам мероприятий создавать виртуальные, гибридные и личные мероприятия и управлять ими. Eventact включает в себя все необходимое для управления вашими событиями. Модули включают в себя регистрацию, размещение, хостинг виртуальных мероприятий, создание веб-сайтов мероприятий. Виртуальные стенды экспонентов, приложение для сбора потенциальных клиентов, регистрация на мероприятия и приложение для печати бейджей. Абстрактное управление, электронные плакаты и виртуальные электронные плакаты.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl — это унифицированная платформа для проведения мероприятий и вебинаров, которая помогает маркетологам B2B-событий упростить свой набор технологий для мероприятий. Вместо использования 8-10 различных инструментов и платформ для проведения одного мероприятия, используйте Zuddl для управления программами мероприятий с одной платформы. Единая платформа для проведения мероприятий и вебинаров Zuddl помогает маркетологам B2B: - Повысить операционную эффективность за счет объединения нескольких точечных решений - Управлять мероприятием от начала до конца с одной платформы: - Создавать потрясающие целевые страницы - Динамическую регистрацию и продажу билетов - Проводить мероприятия и вебинары - Встроенное производство видео и редактирование - Инфраструктура видео по запросу - Встроенная интеграция с Salesforce, Hubspot, Marketo, Eloqua и другими широко используемыми CRM - Улучшите сотрудничество в области продаж и маркетинга, предоставляя своевременную информацию об участниках и потенциальных клиентах на протяжении всего мероприятия и нескольких мероприятий. - Снизьте общую стоимость владения за счет унификации стека технологий проведения мероприятий, поскольку Zuddl поддерживает несколько форматов, таких как виртуальные, личные, гибридные и вебинары, для различных вариантов использования: - Пользовательские конференции - Мероприятия по выездному маркетингу - Маркетинговые мероприятия для клиентов - Консультативные советы - Вебинары - Мероприятия по формированию спроса Zuddl доверяют компании B2B SaaS, такие как Zylo, Stack Commerce, Rocketlane, ServiceNow, Storyblok, Mindtickle, Partnership Leaders, United Nations, NAMIC, HBA, NASSCOM, Google, Microsoft, Kellogg's и другие, чтобы помочь им объединить свои мероприятия. куча
Social27
social27.com
Social27 поддерживает мероприятия, которые ускоряют продажи и создают сообщество. Проводите виртуальные, гибридные, личные мероприятия и веб-трансляции, которые будут интересными, безопасными и масштабируемыми по всему миру. Платформа виртуальных мероприятий Social27 предоставляет лучшие виртуальные и гибридные возможности для налаживания связей между участниками, демонстрации спонсоров и экспонентов, а также беспрепятственных выступлений. Спонсоры и экспоненты: дайте спонсорам и экспонентам возможность создать свой собственный микросайт экспонентского стенда, чтобы вызвать ажиотаж и привлечь потенциальных клиентов. Выступающие: упростите для выступающих проведение потрясающих презентаций и общение с участниками — это так же просто, как присоединиться к собранию Zoom или Teams. Участники: используйте возможности нашей системы рекомендаций, чтобы участники могли связаться с людьми, спонсорами и сессиями, которые им интересны больше всего. Посетите Social27.com, чтобы узнать больше или запланировать демонстрацию вместе с нами!