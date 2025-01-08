Программное обеспечение для управления мероприятиями - Самые популярные приложения - Французская Полинезия

Breakroom

breakroom.net

Комната отдыха — это следующая эволюция цифрового сотрудничества и взаимодействия — полностью настраиваемая 3D-среда, созданная с учетом всех ваших виртуальных требований. Новый мир работы — это не ад 2D-видеоконференций, в котором вы оказались. Это захватывающий цифровой опыт, который расширяет возможности связи, сотрудничества и общения. Удаленность не обязательно означает удаленность: создайте мир, частью которого люди захотят стать. Передовая платформа Metaverse от Breakroom наполнена мощными функциями и возможностями, которые делают невозможное возможным. С его помощью вы сможете мгновенно создать и настроить свой собственный фирменный виртуальный мир, подходящий для всех типов взаимодействия с аудиторией. От цифровых рабочих пространств, конференций и виртуальных классов до кинофестивалей, презентаций книг и общественных мероприятий — Breakroom дает вам гибкость, позволяющую делать все это. Вы даже можете за считанные минуты создать магазин электронной коммерции, связанный со встроенной торговой площадкой, где у вас будет доступ к тысячам 3D-ресурсов, или вы можете монетизировать свои собственные. Полностью настраиваемая 3D-среда Breakroom предоставляет безграничный творческий потенциал для создания вашего мира именно таким, каким вы его видите. А наш Unity SDK предоставляет вам неограниченные возможности настройки, упрощая загрузку пользовательских регионов, контента, игр или любых других 3D-ресурсов, разработанных вашей командой. РЕШЕНИЯ ЗАГРУЖАЮЩИЙ ОПЫТ: от кинофестивалей и показов мод до презентаций книг и сетевых мероприятий — с Breakroom возможно все. Привлекайте людей к работе в цифровой сфере с помощью захватывающего бренда, который вдохновляет аудиторию на взаимодействие. У вас есть чистый холст, на котором вы можете создавать все, что захотите: виртуальный мир — ваша устрица. DIGITAL HQ Переосмыслите удаленную работу с помощью полностью настраиваемого виртуального рабочего места. В число удобств входят конференц-залы, офисы, аудитории и общественные пространства, где сотрудники могут общаться и общаться вместе. Благодаря совместному использованию экрана и веб-камеры, интерактивным доскам и инструментам обмена сообщениями ваш цифровой штаб-квартира станет центром совместной деятельности. ВИРТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ Платформа виртуальных мероприятий, которая позволяет вам общаться с аудиторией совершенно новым способом. Преодолейте разрыв между физическими и онлайн-мероприятиями с помощью решения для виртуальных 3D-мероприятий для конференций, сетевых мероприятий, выставок и многого другого, создавая уникальный и захватывающий цифровой опыт для привлечения вашей аудитории. ВИРТУАЛЬНЫЙ КЛАСС Оживите дистанционное обучение с помощью захватывающего и настраиваемого виртуального класса Breakroom. 3D-класс, где учащиеся могут сотрудничать и заниматься в режиме реального времени, независимо от местоположения. Создайте по-настоящему интерактивный процесс обучения с помощью встроенных инструментов для совместной работы и оценки, чтобы поддерживать мотивацию и вовлеченность учащихся.