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Программное обеспечение для управления мероприятиями - Самые популярные приложения - Французская Полинезия
Программное обеспечение для управления мероприятиями используется для управления мероприятиями, конференциями, выставками и собраниями профессиональных организаций. Эти программные продукты помогают планировщикам и организаторам мероприятий оптимизировать процесс проведения мероприятия с помощью инструментов, которые управляют выбором места проведения, маркетингом, обработкой платежей, регистрацией участников и многим другим.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, позволяет командам всех типов и размеров выполнять работу более эффективно, поднимая производительность на новый уровень.
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оценке в $1,9 млрд. Monday.com выиграл премию Webby Award 2020 за продуктивность в категории «Приложения, мобильные устройства и голосовая связь».
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Quizizz
quizizz.com
Используйте приложение Quizizz, чтобы узнавать что угодно и где угодно. Вы можете учиться самостоятельно или участвовать в групповых викторинах, заданиях и презентациях — лично или удаленно. Quizizz ежемесячно используют более 20 миллионов человек в школах, дома и офисы по всему миру.
Whova
whova.com
Whova — это комплексное решение для управления мероприятиями, которое делает мероприятия современными и модными, эффективно привлекает и вовлекает посетителей, а также помогает организаторам мероприятий сэкономить время на управлении логистикой мероприятий. Платформа Whova состоит из отмеченного наградами приложения для проведения мероприятий, эффективной онлайн-регистрации, мощного маркетинга мероприятий и инструментов управления мероприятиями, позволяющих экономить время. Whova выигрывает премию Event Technology Award 5 лет подряд. Среди клиентов Whova — American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, Американская ассоциация маркетинга, Гарвардский университет, НАСА, а также бесчисленное множество других организаций из более чем 100 стран. Whova организовала более 50 000 личных и виртуальных/гибридных конференций, включая мероприятия ассоциаций, образовательные мероприятия, правительственные мероприятия, корпоративные мероприятия, выставки, выставки и общественные собрания.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite — это американский веб-сайт по организации мероприятий и продаже билетов. Сервис позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать местные мероприятия. Служба взимает комиссию с организаторов мероприятий в обмен на услуги онлайн-продажи билетов, если только мероприятие не является бесплатным. Компания Eventbrite, созданная в 2006 году и имеющая штаб-квартиру в Сан-Франциско, открыла свой первый международный офис в Великобритании в 2012 году. Сейчас у компании есть местные офисы в Нэшвилл, Лондон, Корк, Амстердам, Дублин, Берлин, Мельбурн, Мендоса, Мадрид и Сан-Паулу. Компания стала публичной на Нью-Йоркской фондовой бирже 20 сентября 2018 года под тикером EB.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и более чем 30 цифровыми каналами, расширенными возможностями искусственного интеллекта для самообслуживания, такими как боты, инструменты упреждающей работы и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиентов. Он предлагает более 300 готовых интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления вовлеченностью персонала и аналитики на базе искусственного интеллекта. Контакт-центр RingCentral тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного уровня и интегрированных унифицированных коммуникаций, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter — платформа для взаимодействия с аудиторией. Простой в использовании, интерактивный и инновационный; Презентация никогда не была менее напряженной и легкой! Создавайте уникальные и динамичные презентации, которые впечатлят и привлекут вашу аудиторию. С Mentimeter вы сможете лучше общаться со своими учениками, коллегами и клиентами. Будь то лекция, семинар или встреча, Mentimeter создан для любого типа презентации. Интеграция Zoom и Teams позволяет еще проще выделиться в удаленном и гибридном мире. 1. Создайте презентацию. Простой в использовании онлайн-редактор делает создание презентации быстрым и простым процессом. Создайте полную колоду слайдов, наполненную вопросами, опросами, викторинами, слайдами с контентом, облаками слов и многим другим. 2. Свяжитесь со своей аудиторией. Ваша аудитория использует свои смартфоны для подключения к презентации, где они могут отправлять ответы. Визуализация в режиме реального времени поможет начать общение, обсуждения и дебаты независимо от того, происходит ли встреча онлайн или лично. 3. Учитесь на опыте. После завершения презентации загрузите результаты и используйте полученные знания для улучшения на будущих встречах, занятиях или конференциях.
JotForm
jotform.com
Конструктор форм Jotform, которому доверяют более 20 миллионов пользователей, представляет собой простой способ создавать и публиковать онлайн-формы с любого устройства. Компания предлагает более 10 000 готовых шаблонов форм, более 100 интеграций со сторонними приложениями и расширенные функции дизайна, что делает ее ведущим конструктором онлайн-форм для организаций по всему миру. Он широко используется для создания форм оплаты, форм привлечения потенциальных клиентов, форм регистрации, контактных форм, форм заявок и многого другого.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet — это первое в мире облако для проведения мероприятий (EXC), созданное для того, чтобы помочь людям объединяться, где бы они ни находились. Более 6500+ компаний используют Airmeet для развития своего бренда и доходов посредством иммерсивного опыта и значимого общения. Airmeet поддерживает все форматы мероприятий, включая конференции, вебинары, встречи, семинары, общие собрания, ярмарки вакансий, выставки и многое другое. Такие бренды, как ComCast, Forbes, Volvo, SAP, HackerRank, Университет Торонто, ежемесячно проводят тысячи мероприятий на Airmeet по всему миру. Вот что говорят о нас некоторые наши клиенты: «С помощью Airmeet мы можем создавать и проводить интересные и потрясающие мероприятия, которые нравятся нашим клиентам. В результате посещаемость наших мероприятий почти в 2 раза выше, чем в среднем по отрасли, и это помогло увеличить конверсию продаж на 600 %», — сказал Дэррил Прайл, директор по маркетингу Agorapulse.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
Wrike
wrike.com
Wrike — самая мощная платформа для управления работой. Wrike, созданный для команд и организаций, желающих сотрудничать, творить и превосходить каждый день, объединяет всех и вся работу в одном месте, чтобы устранить сложность, повысить производительность и освободить людей, чтобы они могли сосредоточиться на своей самой целенаправленной работе. Wrike, обладающий непревзойденной мощью, универсальностью и интуитивностью, является единственным решением для управления работой, которое когда-либо понадобится организации для масштабирования, оптимизации и быстрого развития в конкурентном мире. Более 20 000 довольных клиентов создают свое будущее и объединяются в Wrike, включая Estée Lauder, Hootsuite, Nielsen, Ogilvy, Siemens и Tiffany & Co. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.wrike.com.
Slido
sli.do
Slido — это идеальная платформа для вопросов и ответов, а также опросов для живых и виртуальных встреч и мероприятий. Он предлагает интерактивные вопросы и ответы, живые опросы и информацию о вашей аудитории.
Cvent
cvent.com
Cvent предоставляет универсальную платформу для любого мероприятия и любого мероприятия. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя вам данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Будь то очное, виртуальное или гибридное мероприятие, у вас будет единая платформа со всем необходимым для поиска поставщиков, привлечения посетителей, максимизации спонсорской ценности и сбора важных данных о мероприятиях. Будучи мировым лидером в области технологий маркетинга и управления событиями, Cvent имеет уникальные возможности для поддержки ваших мероприятий любого типа, размера и сложности.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — крупнейшая в Интернете система поиска билетов на мероприятия. Находите мероприятия, которые вам нравятся, выполняйте поиск по всем билетным сайтам, смотрите расположение мест и получайте лучшие предложения на билеты.
Sansan
sansan.com
Sansan — это многоплатформенное облачное решение для управления контактами для корпораций. Sansan, ориентированный на визитные карточки, позволяет вам легко создать полную базу данных контактов, доступную где угодно.
Tripleseat
tripleseat.com
Все, что вам нужно для частных мероприятий в вашем ресторане, отеле или уникальном месте, на единой платформе продаж и мероприятий. Поскольку не бывает двух одинаковых событий, вам нужна платформа для управления событиями, которая сможет работать в таком же быстром темпе, как и вы. Tripleseat упрощает бронирование и планирование мероприятий любого масштаба: - Всесторонняя информация о вашем бизнесе с помощью настраиваемых отчетов - Лучше общайтесь с гостями - Принимайте депозиты и платежи быстрее, чем когда-либо - Держите всю свою команду в курсе событий
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage — это комплексное программное обеспечение для управления мероприятиями, позволяющее планировать и проводить личные, виртуальные и гибридные мероприятия от начала до конца с большей эффективностью и результативностью. Zoho Backstage предлагает все необходимое для развития вашего мероприятия и ускорения его успеха: от разработки веб-сайта мероприятия, продажи билетов и маркетинга мероприятия до общения с участниками, проведения сессий и анализа эффективности мероприятия. Веб-сайт мероприятий Show Less, продажа билетов и маркетинг мероприятия, общение с участниками, презентации сессий и анализ эффективности мероприятия — в Zoho Backstage есть все, что вам нужно для развития вашего мероприятия и ускорения его успеха.
AhaSlides
ahaslides.com
Здесь есть все, что вам нужно для привлечения аудитории. И это так просто в использовании. Вовлекайте своих участников с помощью живых опросов. Соберите лучшие вопросы и идеи от вашей аудитории. Развлеките свой класс, устроив викторину. Завоюйте полное внимание аудитории и покажите на сцене выступления рок-звезд. Для регистрации AhaSlides не требуется кредитная карта. Бесплатные пользователи имеют неограниченное количество вопросов и полный доступ ко всем типам слайдов.
BlipCut
blipcut.com
Создавайте видео с генеративным искусственным интеллектом на Discord совершенно бесплатно! Легко преобразуйте свой текст в захватывающие видеоролики, переопределите свое повествование и улучшите визуальные впечатления с помощью нашего современного генератора видео с искусственным интеллектом, такого как Sora OpenAI.
Skedda
skedda.com
Skedda — это ведущая глобальная платформа для управления рабочим столом и гибридной рабочей платформы, обслуживающая более 12 000 клиентов и почти два миллиона пользователей, включая IBM, Siemens, Mercedes-Benz и Гарвардский университет. Мы определяем будущее опыта работы на рабочем месте, помогая компаниям создавать значимые, цельные, полностью интегрированные условия взаимодействия и взаимодействия сотрудников на гибридном рабочем месте. Skedda интегрируется с Microsoft365, Google Workspace и другими платформами и получила награды от G2, Capterra и SoftwareAdvice.
BrightTALK
brighttalk.com
Мы считаем, что настоящие связи лежат в основе ведения бизнеса. Итак, мы переосмыслили подход к контент-маркетингу с помощью вебинаров и видео. От ток-шоу 1:1 в прямом эфире или групповых дискуссий по веб-камере до демонстраций с возможностью совместного использования экрана, видеоисторий и классических вебинаров — мы предоставим вам всю необходимую информацию. Маркетологи возвращают время, увеличивая количество регистраций и просмотров. Докладчики становятся более вдохновляющими и работают на надежной платформе. Аудитория беспрепятственно знакомится с вашей историей и брендом. Активируйте свою собственную аудиторию, а также более 29 миллионов участников, соответствующих требованиям GDPR, которые присоединяются к более чем 100 000 бесплатных бесед и онлайн-саммитов для проведения исследований по покупкам. Развивая свое присутствие на BrightTALK, вы будете генерировать дополнительных потенциальных клиентов из числа профессионалов, обучающихся у экспертов и открывающих поставщиков. У нас также есть возможность более целенаправленного привлечения потенциальных клиентов, чтобы гарантировать, что ваш контент увидит ваша идеальная аудитория. Имея такое активное сообщество, мы располагаем большим количеством ценных данных. Наш бесплатный инструмент Insights позволяет легко понять, что происходит среди вашей идеальной аудитории. Думайте об этом как о своем хрустальном шаре для контента и маркетинга спроса.
Greenvelope
greenvelope.com
Легко создавайте и отправляйте по электронной почте элегантные деловые приглашения и объявления, а также расширенное управление списками гостей, отслеживание ответов на приглашения, продажу билетов, сбор пожертвований и многое другое. Сочетая стильный, элегантный дизайн с современными цифровыми инструментами доставки и полнофункциональными инструментами управления мероприятиями, планирование мероприятия и подключение к вашей сети никогда не были такими простыми. Выберите один из наших эксклюзивных шаблонов, чтобы настроить их под брендинг вашей компании, или загрузите свой собственный дизайн и воспользуйтесь нашими полностью интегрированными функциями управления событиями, отслеживания и продажи билетов: выбор за вами, и наша команда готова сделать его легким.
ON24
on24.com
Миссия ON24 — помочь компаниям внедрить свою стратегию выхода на рынок в эпоху искусственного интеллекта и обеспечить экономически эффективный рост доходов. Благодаря своей ведущей платформе интеллектуального взаимодействия ON24 позволяет клиентам сочетать лучший в своем классе опыт с персонализацией и контентом, собирать и действовать на основе связанной информации в масштабе.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo обеспечивает захватывающий личный, виртуальный и гибридный опыт. ОС Bizzabo Event Experience — это открытая платформа с богатым объемом данных, которая позволяет лидерам Event Experience управлять мероприятиями, привлекать аудиторию, активировать сообщества и достигать значимых бизнес-результатов, сохраняя при этом конфиденциальность и безопасность данных участников. Будучи лидером в отчете Forrester Wave™: B2B Marketing Events Management Solutions, отчет за первый квартал 2023 года, нам доверяют ведущие мировые бренды, такие как предприятия из списка Fortune 100, в организации своих мероприятий. Bizzabo была основана в 2011 году Боазом Кацем, Алоном Алроем и Эраном Бен-Шушаном, ее штаб-квартиры находятся в Нью-Йорке и Тель-Авиве.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere — частная компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Компания, основанная в апреле 2007 года, представляет собой онлайн-сервис для систем реагирования в классе и аудитории. Продукт Poll Everywhere позволяет аудиториям и учебным аудиториям в более чем 100 странах использовать мобильные телефоны, тем самым «намечая устаревание» проприетарных аппаратных устройств реагирования, также известных как кликеры. В 2008 году компания привлекла $20 000 венчурного финансирования от Y Combinator.
QuestionPro
questionpro.com
ВопросПро предлагает полнофункциональное программное обеспечение для онлайн-опросов, которое поможет вам собирать данные и выполнять как количественный, так и качественный анализ с помощью одного и того же инструмента. Его простое в использовании программное обеспечение включает продукты для создания, распространения и анализа онлайн-опросов, опросов, тестов и викторин. QuestionPro включает в себя более 350 бесплатных шаблонов опросов и более 40 типов вопросов, более 15 логических типов и широкий спектр отчетов об опросах. Он предлагает инструменты для связи с респондентами через электронную почту, встроенные всплывающие окна, SMS, QR-код и каналы социальных сетей. Его автономное мобильное приложение позволяет собирать данные от участников даже в районах с ограниченным подключением к Интернету или без него. Вы можете маркировать свои опросы, используя собственные темы, логотип, цвета и многое другое. Его готовые и настраиваемые темы позволяют создавать фирменные опросы с вашим логотипом, цветами, шрифтами и многим другим. Панель отчетов в режиме реального времени дает краткий обзор эффективности опроса, а также функции для дальнейшей детализации. Он предлагает более 40 отчетов как по количественным, так и по качественным данным, которые можно экспортировать в стандартные форматы, такие как PDF, Word, SPSS и Excel. Опросы QuestionPro соответствуют правилам конфиденциальности и безопасности данных, таким как GDPR, ISO 27001, HIPAA и многим другим. Он поддерживает интеграцию с более чем 20 сторонними приложениями, включая CRM, автоматизацию маркетинга и инструменты повышения производительности. И самое приятное то, что команда поддержки клиентов доступна 24 часа в сутки, чтобы гарантировать успех вашего проекта! Имея более 10 миллионов пользователей в 100 странах, компания уже более 20 лет предоставляет программное обеспечение для опросов компаниям из списка Fortune 100, академическим учреждениям, малому бизнесу и отдельным исследователям. Попробуйте учетную запись Essentials прямо сейчас. Он бесплатен на всю жизнь, не требует кредитной карты и включает более 80 функций — самый высокий показатель в индустрии программного обеспечения для опросов!
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps — это первый инструмент для создания презентаций с искусственным интеллектом, который заботится о содержании, дизайне и интерактивности. Это платформа, которая позволяет пользователям создавать интерактивные презентации в 10 раз быстрее, чем создавать их вручную. Платформа основана на передовой модели машинного обучения, которая генерирует уникальный контент и не повторяется. Он включает в себя интерактивные вопросы для привлечения аудитории и предоставляет варианты на нескольких языках. Он также сертифицирован по GDPR и ISO 27001, что обеспечивает оптимальную защиту данных. Он также имеет ряд функций, включая надстройку PowerPoint, приложение Microsoft Teams, параметры брендинга, профессиональные услуги по организации мероприятий и многое другое. Пользователи могут начать с описания своей темы, ввода сведений о презентации и аудитории, а ИИ сгенерирует интерактивность, дизайн и контент. Он также предоставляет вдохновляющие визуальные эффекты и графику, которые помогут создавать потрясающие презентации.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Наша миссия в Ticket Tailor — расширить возможности широкого круга организаторов мероприятий, сделав продажу билетов простой и доступной. Наши гибкие и справедливые цены помогают расширить бюджеты мероприятий. Первоклассное обслуживание клиентов означает, что поддержка всегда рядом – днем и ночью. И мы гордимся тем, что создаем простую платформу, ориентированную на клиента. Пользователи могут выбирать между оплатой по мере использования или предоплатой, чтобы сэкономить. Мы также предоставляем благотворительным организациям, B Corps и PTA скидку 20%. А если мероприятие бесплатное, то и мы тоже. После запуска кассы события становятся полностью настраиваемыми, и мы предлагаем огромный спектр функций. Для начала подумайте о схемах рассадки, интеграции с популярными инструментами и бесплатном приложении для регистрации. Наша команда небольшая, но мощная, движимая обратной связью и ориентированная на простоту. Мы выдаем более 1 миллиона билетов каждый месяц на мероприятия всех форм и размеров — от единственного в Великобритании плавучего кукольного театра до бездонных бранчей в стиле Бейонсе и аншлаговых гротов Санты по всей территории США. Мы также являемся крупнейшей в мире независимой платформой по продаже билетов. Без инвесторов, которым можно было бы ответить, или с нереалистичными целями роста. Это позволяет нам целенаправленно расти, чтобы каждый билет на мероприятие, проданный с помощью Ticket Tailor, имел положительное влияние. Мы углеродно-нейтральны (компенсируя всю нашу историю выбросов), жертвуем на борьбу с изменением климата с каждого проданного билета, а в 2021 году стали сертифицированной корпорацией B, присоединившись к мировому сообществу предприятий, ставящих людей и планету на первое место.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Простое, мощное и комплексное программное решение для современных профессионалов в сфере организации мероприятий.
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq — лучшее в мире программное обеспечение для управления запуском. Управляйте контактами, событиями, показами мод, кампаниями по электронной почте, цифровыми выставочными залами, онлайн-журналами.
Eventify
eventify.io
Eventify — это облачный инструмент управления событиями, который помогает компаниям управлять виртуальными конференциями, а также создавать индивидуальные условия для их участников. Независимо от того, какую конференцию или мероприятие вы проводите — большую или маленькую — у нас есть инструменты, чтобы это произошло. Мы предлагаем обширный список функций, которые легко настроить за считанные минуты! Создайте свое мероприятие и управляйте всем этим в одном месте. Не нужно беспокоиться о планировании, продвижении или управлении вашим мероприятием от начала до конца. У нас есть решение, которое даст вам больше времени, чтобы сосредоточиться на наиболее важных частях вашего мероприятия, например, на создании незабываемых впечатлений для ваших посетителей.
Paperless Post
paperlesspost.com
Настройте онлайн-приглашения, листовки и поздравления, которые отражают ваш личный стиль — для свадеб, праздников, дней рождения и всех важных моментов.
myQuiz
myquiz.org
Создавайте онлайн-викторины и интерактивные презентации, чтобы привлечь аудиторию. Работает на любом устройстве с подключением к Интернету. До 100 000 участников
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk — это инновационная платформа группового чата для онлайн-бизнеса. Это позволяет онлайн-издателям создавать сообщество и свободно взаимодействовать на своей территории, ведя одно и то же общение на своем веб-сайте, странице Facebook и мобильном сайте.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, основанная в 2013 году, представляет собой универсальную платформу для проведения мероприятий и подбора игроков на базе искусственного интеллекта, которая проводит эффективные личные, виртуальные и гибридные мероприятия. ИИ используется для облегчения поиска партнеров в сфере B2B, связывая пользователей с наиболее релевантными людьми на основе их профиля, интересов и индивидуальных маршрутов событий. Благодаря информационным панелям экспонентов в реальном времени для отслеживания рентабельности инвестиций, программам мероприятий в реальном времени, функциям взаимодействия с аудиторией и опциям видеозвонков, Swapcard обеспечивает ценный пользовательский опыт для всех типов мероприятий. Swapcard недавно была удостоена награды «Лучшая платформа для виртуальных и гибридных мероприятий и подключений 2020» на церемонии вручения наград Software and Technology Awards. Чтобы узнать больше, посетите сайт swapcard.com.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о критических событиях в остальные показатели продаж и маркетинга своей организации, что дает возможность измерять эффективность мероприятий, ускорять конвейер и подтверждать рентабельность инвестиций.
Breakroom
breakroom.net
Комната отдыха — это следующая эволюция цифрового сотрудничества и взаимодействия — полностью настраиваемая 3D-среда, созданная с учетом всех ваших виртуальных требований. Новый мир работы — это не ад 2D-видеоконференций, в котором вы оказались. Это захватывающий цифровой опыт, который расширяет возможности связи, сотрудничества и общения. Удаленность не обязательно означает удаленность: создайте мир, частью которого люди захотят стать. Передовая платформа Metaverse от Breakroom наполнена мощными функциями и возможностями, которые делают невозможное возможным. С его помощью вы сможете мгновенно создать и настроить свой собственный фирменный виртуальный мир, подходящий для всех типов взаимодействия с аудиторией. От цифровых рабочих пространств, конференций и виртуальных классов до кинофестивалей, презентаций книг и общественных мероприятий — Breakroom дает вам гибкость, позволяющую делать все это. Вы даже можете за считанные минуты создать магазин электронной коммерции, связанный со встроенной торговой площадкой, где у вас будет доступ к тысячам 3D-ресурсов, или вы можете монетизировать свои собственные. Полностью настраиваемая 3D-среда Breakroom предоставляет безграничный творческий потенциал для создания вашего мира именно таким, каким вы его видите. А наш Unity SDK предоставляет вам неограниченные возможности настройки, упрощая загрузку пользовательских регионов, контента, игр или любых других 3D-ресурсов, разработанных вашей командой. РЕШЕНИЯ ЗАГРУЖАЮЩИЙ ОПЫТ: от кинофестивалей и показов мод до презентаций книг и сетевых мероприятий — с Breakroom возможно все. Привлекайте людей к работе в цифровой сфере с помощью захватывающего бренда, который вдохновляет аудиторию на взаимодействие. У вас есть чистый холст, на котором вы можете создавать все, что захотите: виртуальный мир — ваша устрица. DIGITAL HQ Переосмыслите удаленную работу с помощью полностью настраиваемого виртуального рабочего места. В число удобств входят конференц-залы, офисы, аудитории и общественные пространства, где сотрудники могут общаться и общаться вместе. Благодаря совместному использованию экрана и веб-камеры, интерактивным доскам и инструментам обмена сообщениями ваш цифровой штаб-квартира станет центром совместной деятельности. ВИРТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ Платформа виртуальных мероприятий, которая позволяет вам общаться с аудиторией совершенно новым способом. Преодолейте разрыв между физическими и онлайн-мероприятиями с помощью решения для виртуальных 3D-мероприятий для конференций, сетевых мероприятий, выставок и многого другого, создавая уникальный и захватывающий цифровой опыт для привлечения вашей аудитории. ВИРТУАЛЬНЫЙ КЛАСС Оживите дистанционное обучение с помощью захватывающего и настраиваемого виртуального класса Breakroom. 3D-класс, где учащиеся могут сотрудничать и заниматься в режиме реального времени, независимо от местоположения. Создайте по-настоящему интерактивный процесс обучения с помощью встроенных инструментов для совместной работы и оценки, чтобы поддерживать мотивацию и вовлеченность учащихся.
Vevox
vevox.com
Vevox — это платформа для опросов в режиме реального времени и анонимных вопросов и ответов для вовлечения сотрудников. Vevox, получивший рейтинг номер 1 среди наших пользователей в Trustpilot, G2 и Capterra, делает виртуальные и гибридные собрания незабываемыми, предоставляя участникам, где бы они ни находились, возможность высказать равное мнение. Участники могут свободно взаимодействовать с помощью приложения Vevox, отвечая на опросы или отвечая на вопросы через свои смартфоны или ноутбуки. Предоставить своим сотрудникам право голоса и услышать их отзывы еще никогда не было так просто. Что делает его таким хорошим? Vevox — это самая интуитивно понятная технология взаимодействия с сотрудниками с удобными для пользователя функциями, которые были доработаны в сотрудничестве с такими же клиентами, как и вы. Пользователи Vevox говорят, что их гибридные встречи по связи преобразились. Приступить к работе можно быстро и легко, а платформа может работать независимо как отдельный инструмент или легко интегрироваться с существующей технологией проведения встреч, включая Microsoft Teams, Zoom, PowerPoint и другие технологии, предлагая универсальное решение для проведения успешных и увлекательных гибридных встреч. . Сделайте ваши встречи более интерактивными, демократичными и увлекательными!
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop — это настоящая комплексная платформа для локального, виртуального и гибридного управления событиями и взаимодействия. PheedLoop поддерживает все: от встроенной потоковой передачи, виртуальных выставочных залов, печати бейджей, регистрации, синхронизированных порталов докладчиков/экспонентов и мгновенных мобильных приложений до регистрации на месте, планов этажей, автоматических опросов, собственных видеосетей и монетизации экспонентов/спонсоров. системы. PheedLoop — это совершенная оптимизированная система управления событиями, которая используется на мероприятиях всех типов и размеров с числом участников до десятков тысяч. PheedLoop в первую очередь обслуживает корпоративных, ассоциативных, академических и государственных клиентов, включая Shopify, IBM и правительство Канады.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — это ваша универсальная платформа для автоматизации маркетинга! Простой в использовании, но невероятно мощный. На нашей платформе вы найдете инструменты для автоматизации маркетинга. Электронный маркетинг. Управление событиями. Опросы и оценки. Целевые страницы. Мобильные приложения. Мобильный маркетинг.
Goosechase
goosechase.com
В Goosechase опыт – это все! Goosechase, изначально вдохновленная охотой за мусором, представляет собой платформу интерактивного опыта (IXP), которая позволяет лидерам, организациям и школам вовлекать, активировать и обучать свои сообщества. Созданная онлайн, но играемая в реальном мире, Goosechase оживляет сообщества с помощью увлекательных интерактивных задач, предназначенных для поддержки организаций. Интуитивно понятная платформа позволяет легко оказывать повторяемое, увлекательное и положительное влияние на любое сообщество. С момента своего появления в Канаде в 2011 году Goosechase помог сотням тысяч людей по всему миру организовать командообразование, обучение, сбор средств, образовательные, туристические и развлекательные мероприятия.
Townscript
townscript.com
Ищете, чем заняться в Индии? Откройте для себя лучшие события и мероприятия. Изучите и купите билеты на мероприятия в сфере развлечений, образования и обучения, технологий, бизнеса и сетей, спорта и фитнеса, путешествий и приключений, социальных мероприятий, других и других мероприятий в Индии.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource предлагает бесплатную, простую в использовании и надежную онлайн-платформу для продажи билетов на мероприятия с первоклассным обслуживанием клиентов, позволяющую вам с уверенностью продавать билеты онлайн. В отличие от других поставщиков тиков, у нас нет контрактов, скрытых комиссий или сложных уровней доступа. Получите полный доступ ко всей нашей системе с помощью единой, простой для понимания и честной структуры сборов за бронирование. Что отличает TicketSource от остальных, так это наша приверженность обеспечению первоклассной поддержки клиентов. Мы дружелюбны и готовы оказать поддержку, и когда вы поговорите с нами, вы не обнаружите, что мы читают сценарий. Независимо от того, разбираетесь ли вы в технологиях или технофоб, мы будем говорить с вами как с личностью, потому что мы тоже личности.
Echo360
echo360.com
Обучение, вдохновение. Привлекайте каждого учащегося, где бы он ни находился, с помощью наиболее комплексного решения для записи и потоковой передачи видео, управления видеоконтентом, взаимодействия с аудиторией, создания контента и оценки. Черпайте вдохновение прямо сейчас. РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ, ОДИНАКОВЫЕ ЦЕЛИ. Независимо от того, работаете ли вы в сфере образования, бизнеса или правительства, меняющаяся среда обучения сделала привлечение ваших учащихся более сложным, чем когда-либо, и...
Virbela
virbela.com
Virbela создает увлекательные виртуальные миры для удаленной работы, обучения и проведения мероприятий. Миссия Virbela, основанной в 2012 году командой поведенческих психологов, — помогать организациям и людям процветать в отдаленном будущем. Благодаря иммерсивным 3D-пространствам, обеспечивающим глубокое общение и сотрудничество, Virbela воплощает в жизнь бизнес и личный опыт в Интернете, одновременно позволяя удаленным командам быть более связанными и продуктивными. Virbela принадлежит eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI). Чтобы осмотреть наши виртуальные офисы, классы, помещения для проведения мероприятий и многое другое, посетите Virbela.com и подпишитесь на нас в Twitter и LinkedIn.
Ticket Generator
ticket-generator.com
Ticket Generator — это онлайн-программный инструмент, который позволяет организаторам мероприятий создавать одноразовые билеты на мероприятия и проверять их с помощью приложения для смартфона. Инструмент быстрый, простой в использовании и доступный. Используя Ticket Generator, организаторы мероприятий могут разрабатывать, создавать и распространять билеты на мероприятия за считанные минуты без необходимости привлекать графических дизайнеров или дорогостоящее программное обеспечение для дизайна. Билеты могут быть проверены уполномоченным персоналом во время входа с помощью любого смартфона, оснащенного приложением Ticket Reader. Никакого дорогостоящего оборудования для сканирования не требуется. После мероприятия организаторы также могут получить подробную информацию о посещаемости мероприятия. Генератор билетов — это новейший продукт компании Scanova, ведущего поставщика инструментов для технологии QR-кодов. Scanova помогла более чем 100 000 компаниям в 114 странах создать QR-коды для рекламных и операционных целей.
Evite
evite.com
Evite упрощает объединение людей! Отправляйте онлайн-приглашения с бесплатным отслеживанием ответов и открытками по электронной почте или в виде текстовых сообщений. Получите отличные идеи для подарков и вечеринок!
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla — это универсальная платформа для маркетинга и регистрации мероприятий, которая помогает организаторам мероприятий создавать фирменные веб-сайты мероприятий, продавать билеты, обрабатывать платежи, управлять участниками, рекламировать мероприятия в Интернете и многое другое в одном месте. Будь то личное, гибридное или виртуальное мероприятие, платформа предлагает полный набор решений для оптимизации процесса планирования мероприятия. Eventzilla лучше всего подходит для: - Конференций - Мероприятий для участников - Обучающих мероприятий - Мероприятий по сбору средств - Выставок - Мероприятий для пользователей или партнеров - Выставок - Спортивных мероприятий - Мероприятий для выпускников и многого другого. Примечательные функции: - Веб-сайты мероприятий под собственным брендом - Несколько типов регистрации - Программа мероприятий Конструктор с несколькими треками - Пользовательская форма регистрации с условной логикой - Дизайн именного бейджа - Проведение и управление вебинарами, прямыми трансляциями или любыми виртуальными событиями - Простая интеграция с внешними платформами - Автоматизированные списки ожидания и утверждения - Настройка кодов скидок и групповых скидок - Абстрактное управление ( Отправка, рассмотрение и утверждение) - Печать именных бейджей (настраиваемая) - Размещение в гостинице - Сетевое приложение для участников - Самостоятельная регистрация в киоске (доступно для устройств iOS и Android)
LiveVoice
livevoice.io
LiveVoice.io — это интеллектуальное приложение для передачи звука на выездных и онлайн-мероприятиях. Идеально подходит для: - Синхронного перевода - Экскурсий - Тихих сцен и многого другого. Вы можете использовать любой смартфон, планшет или компьютер. Никакого дополнительного оборудования не требуется. Работает через WIFI и мобильные данные. В качестве гибкой облачной альтернативы традиционным аналоговым системам передачи звука вы можете использовать LiveVoice для конференций любого размера, деловых встреч, церковных собраний или других мероприятий. Это также делает возможным удаленный перевод, поскольку переводчики могут работать из любой точки мира. Вы даже можете встроить аудиоканалы на свой веб-сайт, например, для интерпретации прямых трансляций или вебинаров. На выездные мероприятия слушатели приносят свои смартфоны и наушники, поэтому больше не нужно раздавать устройства, а также вы избегаете проблем с гигиеной. Также для передающего устройства (например, для переводчиков) достаточно смартфона или компьютера. Поскольку вам не требуется никакого оборудования, затраты намного ниже, чем при использовании традиционных систем перевода. Это делает его доступным для каждого. С LiveVoice вы можете управлять всем самостоятельно и создавать столько событий и аудиоканалов, сколько вам нужно!
Brella
brella.io
Brella — ведущая платформа для проведения личных, гибридных и виртуальных мероприятий. Ведущие мировые конференции и выставки доверяют Brella обеспечение своих мероприятий актуальным контентом, качественным нетворкингом и инновационными возможностями получения дохода. Тщательные аналитические отчеты Brella, охватывающие актуальные темы, намерения покупателей, потребление контента, налаживание связей и взаимодействие, позволяют организаторам мероприятий обеспечивать измеримое воздействие и прозрачную окупаемость инвестиций (ROI) для экспонентов, спонсоров и партнеров — последовательно и легко. В рамках нашей миссии по объединению участников для незабываемых, актуальных и увлекательных встреч, Brella способствовала налаживанию связей между миллионами участников личных, виртуальных и гибридных мероприятий.
Joi
joi.events
Вы тратите часы вручную на обновление таблиц и документов при планировании мероприятий? Если ответ «да», то вам нужен Джой. Joi — единственное программное обеспечение для планирования мероприятий, которое может избавить вас от боли в работе с электронными таблицами. Уникальная архитектура Joi означает, что вы можете за считанные минуты выполнить задачи, которые обычно занимают часы. Создавайте и делитесь своей программой или повесткой дня, создавайте красивые веб-сайты и приложения для мероприятий, управляйте задачами, планируйте все свои действия на сайте и с легкостью сотрудничайте. И все это по цене, которая означает, что вы будете зарабатывать деньги, используя Joi.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker — это самая настраиваемая в мире платформа для вебинаров, виртуальных и гибридных мероприятий. Мы сочетаем мощные видеотехнологии с надежными маркетинговыми и интерактивными возможностями для создания уникальных фирменных мероприятий. Компании по всему миру используют универсальную платформу BigMarker для создания захватывающих и интерактивных виртуальных, гибридных мероприятий и вебинаров. BigMarker также предоставляет интеграцию, API и услуги «white label», которые позволяют компаниям интегрировать мощные возможности интерактивного видео в свои стеки маркетинга, продаж и обучения. Давайте вместе создадим онлайн-мероприятие вашей мечты. Компания BigMarker, основанная в 2010 году, имеет штаб-квартиру в Чикаго и организует мероприятия для тысяч компаний и организаций по всему миру.
Balloon
balloon.app
Привнесите волшебство телевидения в свои вебинары, мероприятия и встречи с помощью Brandlive, вашей платформы для создания потрясающих видео-впечатлений. Будь то ежемесячные вебинары, презентации продуктов, встречи с инвесторами или крупнейшее событие года, мы помогаем компаниям реализовать проекты любого масштаба и сложности — от скучных до утомительных. Brandlive предлагает уникальное сочетание программного обеспечения и услуг, которое позволяет нашим клиентам создавать невероятный контент, быть внимательным к поставщикам и сокращать расходы — и все это, одновременно побуждая самую важную аудиторию к действию. Посетите Brandlive.com, чтобы узнать больше.
Liveform
livestorm.co
Livestorm — это первая платформа для видео-взаимодействия, позволяющая управлять встречами, вебинарами и виртуальными мероприятиями от начала до конца. С помощью Livestorm разблокируйте традиционные разрозненные возможности видеоконференций и используйте комплексную платформу видеосвязи для своих встреч и мероприятий. Получите доступ к шаблонам и последовательностям электронной почты, настраиваемым страницам регистрации, отслеживанию доставки электронной почты, виджетам веб-сайта, встроенным функциям обмена сообщениями в социальных сетях и многому другому. Забудьте о скучных встречах и мероприятиях с небольшим взаимодействием. С помощью Livestorm вы можете выбирать из множества функций для привлечения участников: запускать опросы, отвечать на вопросы, отправлять смайлы, обмениваться файлами и многое другое. Наконец, принимайте решения на основе данных благодаря встроенной информационной панели Livestorm для отслеживания регистраций, посещаемости и вовлеченности участников. Интегрируйте Livestorm с Salesforce или HubSpot CRM, чтобы использовать данные любого события. Livestorm создан с учетом простоты использования. Мы обслуживаем компании любого размера: от стартапов до компаний из списка Fortune 500. Такие бренды, как Shopify, Honda, Spendesk, Front и Revolut, доверяют Livestorm организацию своих онлайн-встреч, вебинаров и виртуальных мероприятий. Клиенты Livestorm представляют различные отрасли, включая технологии, образование, здравоохранение, правительство, средства массовой информации, недвижимость и многие другие. Livestorm доступен на 24 языках, объединяя пользователей по всему миру.
CrowdComms
crowdcomms.com
Независимо от того, проводите ли вы очное или гибридное мероприятие, мы поможем вам создать гибкое и красиво оформленное приложение для мероприятий, которое понравится вашим посетителям. Веб-версия, нативная версия или обе — участники найдут к ней легкий доступ и простоту использования. Поговорите с нами о ваших конкретных требованиях к мероприятию. Наш подход основан на сотрудничестве, и существует множество способов настройки вашего приложения.
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo — это инструмент для взаимодействия с вашей аудиторией. Это упрощает сеансы вопросов и ответов, живые опросы и встречи, в том числе общие собрания и общие собрания. Его функции, такие как вопросы и ответы в реальном времени, голосование, рейтинг и облака слов, интуитивно понятны и повышают уровень участия. Инструмент также включает в себя помощника искусственного интеллекта, который позволяет легко создавать опросы и генерировать идеи. Специально для рабочих встреч Feedbeo гарантирует, что каждый может принять в них участие и внести свой вклад. Такой инклюзивный подход является ключом к сбору ценной информации и принятию более эффективных решений. Простота создания онлайн-опросов с помощью Feedbeo позволяет докладчикам сосредоточиться на их контенте, а не на навигации по сложному программному обеспечению. Его удобный дизайн не требует предварительного обучения, что позволяет использовать его немедленно и без проблем. Представление для управления опросами и представление для их представления вашей аудитории работают как волшебная ссылка. Это решает давнюю проблему интеграции онлайн-опросов в другое программное обеспечение для презентаций, устраняя необходимость в интеграции.
Agorify
agorify.com
Agorify находится в авангарде демократизации технологий проведения мероприятий, руководствуясь нашей верой в то, что высококачественные и эффективные решения для управления мероприятиями должны быть доступными и недорогими. Наша платформа является отражением этого обязательства, предлагая ряд функций, предназначенных для мероприятий любого размера и бюджета: - Решение для киосков самообслуживания: оптимизируйте регистрацию посетителей с помощью нашей интуитивно понятной и эффективной системы киосков. - Приложение для мероприятий: повысьте вовлеченность участников с помощью многофункционального и настраиваемого приложения для мероприятий. - Продажа билетов и регистрация: упростите процесс регистрации с помощью нашей удобной системы продажи билетов. - Поиск потенциальных клиентов: максимизируйте сетевые возможности и отслеживайте взаимодействие с помощью нашей передовой технологии поиска потенциальных клиентов. С Agorify организаторы мероприятий по всему миру получают возможность создавать запоминающиеся и эффективные мероприятия высокого качества и с низкой стоимостью.
Events Wallet
eventswallet.com
EventsWallet — это инновационная SaaS-платформа для проведения личных, виртуальных и гибридных мероприятий. Платформа позволяет организаторам проводить выставки и конференции с эффективной рентабельностью инвестиций, поддерживая интерес аудитории с помощью простых в использовании инструментов управления событиями и коммуникации через Интернет и приложения. Создавайте неограниченное количество прямых трансляций, сессий, выставочных залов, виртуальных стендов экспонентов и профилей спонсоров. Привлекайте участников с помощью push-уведомлений через Интернет и приложения, видео- и текстовых обсуждений, чатов, онлайн-встреч и встреч в реальном времени. Предоставьте спонсорам и экспонентам мощные рекламные и коммуникационные инструменты, которые помогут им привлечь больше клиентов. Отслеживайте активность пользователей на мероприятии и получайте подробные отчеты в режиме реального времени.