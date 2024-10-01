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Программное обеспечение для управления мероприятиями - Самые популярные приложения - Нидерланды

Программное обеспечение для управления мероприятиями используется для управления мероприятиями, конференциями, выставками и собраниями профессиональных организаций. Эти программные продукты помогают планировщикам и организаторам мероприятий оптимизировать процесс проведения мероприятия с помощью инструментов, которые управляют выбором места проведения, маркетингом, обработкой платежей, регистрацией участников и многим другим.

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ClickUp

ClickUp

clickup.com

Clickup-это платформа производительности в одном. Это центр, где команды собираются вместе, чтобы планировать, организовать и сотрудничать по работе, используя задачи, документы, чат, цели, доски и многое другое. Clickup Lets Lets Lets Lets Leks Leams всех типов и размеров выполняет работу более эфф...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой свободное программное обеспечение, распространяемое под лицензи...

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite — это американский веб-сайт по организации мероприятий и продаже билетов. Сервис позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать местные мероприятия. Служба взимает комиссию с организаторов мероприятий в обмен на услуги онлайн-продажи билетов, если только мероприятие не явля...

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent предоставляет универсальную платформу для любого мероприятия и любого мероприятия. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя вам данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Будь то очное, виртуальное или гибр...

Whova

Whova

whova.com

Whova — это комплексное решение для управления мероприятиями, которое делает мероприятия современными и модными, эффективно привлекает и вовлекает посетителей, а также помогает организаторам мероприятий сэкономить время на управлении логистикой мероприятий. Платформа Whova состоит из отмеченного наг...

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Используйте приложение Quizizz, чтобы узнавать что угодно и где угодно. Вы можете учиться самостоятельно или участвовать в групповых викторинах, заданиях и презентациях — лично или удаленно. Quizizz ежемесячно используют более 20 миллионов человек в школах, дома и офисы по всему миру.

JotForm

JotForm

jotform.com

Конструктор форм Jotform, которому доверяют более 20 миллионов пользователей, представляет собой простой способ создавать и публиковать онлайн-формы с любого устройства. Компания предлагает более 10 000 готовых шаблонов форм, более 100 интеграций со сторонними приложениями и расширенные функции диза...

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter — платформа для взаимодействия с аудиторией. Простой в использовании, интерактивный и инновационный; Презентация никогда не была менее напряженной и легкой! Создавайте уникальные и динамичные презентации, которые впечатлят и привлекут вашу аудиторию. С Mentimeter вы сможете лучше общатьс...

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike — самая мощная платформа для управления работой. Wrike, созданный для команд и организаций, желающих сотрудничать, творить и превосходить каждый день, объединяет всех и вся работу в одном месте, чтобы устранить сложность, повысить производительность и освободить людей, чтобы они могли сосредот...

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Zoho Backstage — это комплексное программное обеспечение для управления мероприятиями, позволяющее планировать и проводить личные, виртуальные и гибридные мероприятия от начала до конца с большей эффективностью и результативностью. Zoho Backstage предлагает все необходимое для развития вашего меропр...

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo обеспечивает захватывающий личный, виртуальный и гибридный опыт. ОС Bizzabo Event Experience — это открытая платформа с богатым объемом данных, которая позволяет лидерам Event Experience управлять мероприятиями, привлекать аудиторию, активировать сообщества и достигать значимых бизнес-резуль...

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla — это универсальная платформа для маркетинга и регистрации мероприятий, которая помогает организаторам мероприятий создавать фирменные веб-сайты мероприятий, продавать билеты, обрабатывать платежи, управлять участниками, рекламировать мероприятия в Интернете и многое другое в одном месте....

Brella

Brella

brella.io

Brella — ведущая платформа для проведения личных, гибридных и виртуальных мероприятий. Ведущие мировые конференции и выставки доверяют Brella обеспечение своих мероприятий актуальным контентом, качественным нетворкингом и инновационными возможностями получения дохода. Тщательные аналитические отчеты...

Joi

Joi

joi.events

Вы тратите часы вручную на обновление таблиц и документов при планировании мероприятий? Если ответ «да», то вам нужен Джой. Joi — единственное программное обеспечение для планирования мероприятий, которое может избавить вас от боли в работе с электронными таблицами. Уникальная архитектура Joi означа...

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и более чем 30 цифровыми каналами, расширенными возможностями искусственного интеллекта для самообслуживания, такими как боты, инструменты упреждающей работы и интеллектуальные виртуальные агенты, кото...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помога...

Slido

Slido

sli.do

Slido — это идеальная платформа для вопросов и ответов, а также опросов для живых и виртуальных встреч и мероприятий. Он предлагает интерактивные вопросы и ответы, живые опросы и информацию о вашей аудитории.

Sansan

Sansan

sansan.com

Sansan — это многоплатформенное облачное решение для управления контактами для корпораций. Sansan, ориентированный на визитные карточки, позволяет вам легко создать полную базу данных контактов, доступную где угодно.

Skedda

Skedda

skedda.com

Skedda — это ведущая глобальная платформа для управления рабочим столом и гибридной рабочей платформы, обслуживающая более 12 000 клиентов и почти два миллиона пользователей, включая IBM, Siemens, Mercedes-Benz и Гарвардский университет. Мы определяем будущее опыта работы на рабочем месте, помогая к...

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

Poll Everywhere — частная компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Компания, основанная в апреле 2007 года, представляет собой онлайн-сервис для систем реагирования в классе и аудитории. Продукт Poll Everywhere позволяет аудиториям и учебным аудиториям в более чем 100 странах исполь...

Aisle Planner

Aisle Planner

aisleplanner.com

Простое, мощное и комплексное программное решение для современных профессионалов в сфере организации мероприятий.

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о критически...

PheedLoop

PheedLoop

pheedloop.com

PheedLoop — это настоящая комплексная платформа для локального, виртуального и гибридного управления событиями и взаимодействия. PheedLoop поддерживает все: от встроенной потоковой передачи, виртуальных выставочных залов, печати бейджей, регистрации, синхронизированных порталов докладчиков/экспонент...

Goosechase

Goosechase

goosechase.com

В Goosechase опыт – это все! Goosechase, изначально вдохновленная охотой за мусором, представляет собой платформу интерактивного опыта (IXP), которая позволяет лидерам, организациям и школам вовлекать, активировать и обучать свои сообщества. Созданная онлайн, но играемая в реальном мире, Goosechase ...

CrowdComms

CrowdComms

crowdcomms.com

Независимо от того, проводите ли вы очное или гибридное мероприятие, мы поможем вам создать гибкое и красиво оформленное приложение для мероприятий, которое понравится вашим посетителям. Веб-версия, нативная версия или обе — участники найдут к ней легкий доступ и простоту использования. Поговорите с...

Agorify

Agorify

agorify.com

Agorify находится в авангарде демократизации технологий проведения мероприятий, руководствуясь нашей верой в то, что высококачественные и эффективные решения для управления мероприятиями должны быть доступными и недорогими. Наша платформа является отражением этого обязательства, предлагая ряд функци...

Eventene

Eventene

eventene.com

Eventene — это универсальная система управления событиями для создания, организации и проведения всех ваших мероприятий на единой платформе. Независимо от того, являются ли ваши мероприятия личными, виртуальными или гибридными, Eventene предлагает самое современное, гибкое и масштабируемое решение.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных меропри...

Superevent

Superevent

superevent.com

Superevent — это идеальная универсальная платформа для проведения мероприятий, позволяющая проводить личные, виртуальные и гибридные мероприятия. Привлечение посетителей и простота настройки!

Eventee

Eventee

eventee.co

Благодаря интуитивно понятному и красивому интерфейсу мобильного и веб-приложения наши клиенты могут охватить более 70 % пользователей на одно мероприятие. Функции Eventee позволяют вам эффективно управлять мероприятием, повышать вовлеченность посетителей и улучшать общее впечатление от мероприятия....

Zuddl

Zuddl

zuddl.com

Zuddl — это унифицированная платформа для проведения мероприятий и вебинаров, которая помогает маркетологам B2B-событий упростить свой набор технологий для мероприятий. Вместо использования 8-10 различных инструментов и платформ для проведения одного мероприятия, используйте Zuddl для управления про...

EventX

EventX

eventx.io

«Мероприятия где угодно, в любое время, для всех». Мероприятия — это место, где происходят значимые связи и обмен знаниями. Мы здесь, чтобы сделать мероприятия простыми и эффектными. EventX — это отмеченная наградами SaaS-платформа для виртуальных мероприятий и поставщик комплексных решений для инте...

Ticketer

Ticketer

ticketer.sg

Ticketer — это комплексное решение для продажи цифровых билетов, в котором используется технология Web3, обеспечивающая удобство поддержки крупномасштабных мероприятий.

Cadence

Cadence

eventcadence.com

Cadence — это универсальная платформа для планирования, проведения и проведения мероприятий вашей мечты лично или виртуально. Благодаря потрясающим изображениям, индивидуальным цветам и уникальным логотипам ваш фирменный стиль станет продолжением нашей платформы. Будь то виртуальная конференция комп...

pretix

pretix

pretix.eu

Pretix — это сложное программное обеспечение для продажи билетов, которое является «все-в-одном»: интернет-магазин, касса и билетные кассы с упором на конфиденциальность и безопасность. pretix предлагает полные многоязычные возможности, легко адаптируется к вашему мероприятию и расширяется с помощью...

Evenium

Evenium

corp.evenium.com

Evenium предоставляет интуитивно понятную технологию, позволяющую легко управлять своими мероприятиями, одновременно обеспечивая более качественный и увлекательный опыт для ваших посетителей. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя при этом данные ...

Azavista

Azavista

azavista.com

Azavista — это решение для организаторов корпоративных мероприятий, которые стремятся оптимизировать процессы планирования мероприятий. Мы предлагаем полный набор технологических решений для проведения мероприятий, подходящих для любого мероприятия в вашем календаре, которые помогут вам повысить эфф...

MICE Operations

MICE Operations

miceoperations.com

MICE Operations предлагает мощное онлайн-программное обеспечение для планирования и управления мероприятиями для площадок проведения мероприятий, кейтеринговых компаний и специалистов по организации мероприятий. Планирование мероприятий. Не беспокойтесь о документах Word, электронных письмах и поиск...

Canapii

Canapii

canapii.com

Отмеченная наградами платформа управления мероприятиями Canapii предназначена для организаций любого размера и позволяет проводить уникальные и увлекательные личные, гибридные и виртуальные мероприятия. Наши цифровые инструменты и решения, от покупки онлайн-билетов до регистрации на месте и аналитик...

InEvent

InEvent

inevent.com

InEvent состоит из профессионалов в области организации мероприятий и специалистов по аудио/видео, вдохновленных расширять границы вебинаров и технологий проведения мероприятий. Наш продукт предоставляет корпоративным компаниям выдающиеся возможности, предоставляя им нестандартное решение для создан...

Event Mender

Event Mender

eventmender.com

Мы создаем рыночную площадку для специалистов по организации мероприятий, чтобы помочь им найти подходящую платформу и партнера для своих виртуальных или гибридных мероприятий. Скоро будет еще больше!

ClearEvent

ClearEvent

clearevent.com

ClearEvent — это универсальное программное обеспечение для управления мероприятиями, созданное для современных планировщиков и организаторов мероприятий. Независимо от того, являетесь ли вы небольшой группой волонтеров или крупной организацией, занимающейся мероприятиями, с помощью ClearEvent вы мож...

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Airmeet — это первое в мире облако для проведения мероприятий (EXC), созданное для того, чтобы помочь людям объединяться, где бы они ни находились. Более 6500+ компаний используют Airmeet для развития своего бренда и доходов посредством иммерсивного опыта и значимого общения. Airmeet поддерживает вс...

SeatGeek

SeatGeek

seatgeek.com

SeatGeek — крупнейшая в Интернете система поиска билетов на мероприятия. Находите мероприятия, которые вам нравятся, выполняйте поиск по всем билетным сайтам, смотрите расположение мест и получайте лучшие предложения на билеты.

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

Все, что вам нужно для частных мероприятий в вашем ресторане, отеле или уникальном месте, на единой платформе продаж и мероприятий. Поскольку не бывает двух одинаковых событий, вам нужна платформа для управления событиями, которая сможет работать в таком же быстром темпе, как и вы. Tripleseat упроща...

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

Здесь есть все, что вам нужно для привлечения аудитории. И это так просто в использовании. Вовлекайте своих участников с помощью живых опросов. Соберите лучшие вопросы и идеи от вашей аудитории. Развлеките свой класс, устроив викторину. Завоюйте полное внимание аудитории и покажите на сцене выступле...

BlipCut

BlipCut

blipcut.com

Создавайте видео с генеративным искусственным интеллектом на Discord совершенно бесплатно! Легко преобразуйте свой текст в захватывающие видеоролики, переопределите свое повествование и улучшите визуальные впечатления с помощью нашего современного генератора видео с искусственным интеллектом, такого...

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Мы считаем, что настоящие связи лежат в основе ведения бизнеса. Итак, мы переосмыслили подход к контент-маркетингу с помощью вебинаров и видео. От ток-шоу 1:1 в прямом эфире или групповых дискуссий по веб-камере до демонстраций с возможностью совместного использования экрана, видеоисторий и классиче...

Greenvelope

Greenvelope

greenvelope.com

Легко создавайте и отправляйте по электронной почте элегантные деловые приглашения и объявления, а также расширенное управление списками гостей, отслеживание ответов на приглашения, продажу билетов, сбор пожертвований и многое другое. Сочетая стильный, элегантный дизайн с современными цифровыми инст...

ON24

ON24

on24.com

Миссия ON24 — помочь компаниям внедрить свою стратегию выхода на рынок в эпоху искусственного интеллекта и обеспечить экономически эффективный рост доходов. Благодаря своей ведущей платформе интеллектуального взаимодействия ON24 позволяет клиентам сочетать лучший в своем классе опыт с персонализацие...

QuestionPro

QuestionPro

questionpro.com

ВопросПро предлагает полнофункциональное программное обеспечение для онлайн-опросов, которое поможет вам собирать данные и выполнять как количественный, так и качественный анализ с помощью одного и того же инструмента. Его простое в использовании программное обеспечение включает продукты для создани...

Sendsteps

Sendsteps

sendsteps.com

Sendsteps — это первый инструмент для создания презентаций с искусственным интеллектом, который заботится о содержании, дизайне и интерактивности. Это платформа, которая позволяет пользователям создавать интерактивные презентации в 10 раз быстрее, чем создавать их вручную. Платформа основана на пер...

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Наша миссия в Ticket Tailor — расширить возможности широкого круга организаторов мероприятий, сделав продажу билетов простой и доступной. Наши гибкие и справедливые цены помогают расширить бюджеты мероприятий. Первоклассное обслуживание клиентов означает, что поддержка всегда рядом – днем ​​и ночью....

Magnetiq

Magnetiq

magnetiq.io

Magnetiq — лучшее в мире программное обеспечение для управления запуском. Управляйте контактами, событиями, показами мод, кампаниями по электронной почте, цифровыми выставочными залами, онлайн-журналами.

Eventify

Eventify

eventify.io

Eventify — это облачный инструмент управления событиями, который помогает компаниям управлять виртуальными конференциями, а также создавать индивидуальные условия для их участников. Независимо от того, какую конференцию или мероприятие вы проводите — большую или маленькую — у нас есть инструменты, ч...

myQuiz

myQuiz

myquiz.org

Создавайте онлайн-викторины и интерактивные презентации, чтобы привлечь аудиторию. Работает на любом устройстве с подключением к Интернету. До 100 000 участников

RumbleTalk

RumbleTalk

rumbletalk.com

Rumbletalk — это инновационная платформа группового чата для онлайн-бизнеса. Это позволяет онлайн-издателям создавать сообщество и свободно взаимодействовать на своей территории, ведя одно и то же общение на своем веб-сайте, странице Facebook и мобильном сайте.

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Swapcard, основанная в 2013 году, представляет собой универсальную платформу для проведения мероприятий и подбора игроков на базе искусственного интеллекта, которая проводит эффективные личные, виртуальные и гибридные мероприятия. ИИ используется для облегчения поиска партнеров в сфере B2B, связывая...

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