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Программное обеспечение для управления мероприятиями - Самые популярные приложения - Нигерия
Программное обеспечение для управления мероприятиями используется для управления мероприятиями, конференциями, выставками и собраниями профессиональных организаций. Эти программные продукты помогают планировщикам и организаторам мероприятий оптимизировать процесс проведения мероприятия с помощью инструментов, которые управляют выбором места проведения, маркетингом, обработкой платежей, регистрацией участников и многим другим.
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Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite — это американский веб-сайт по организации мероприятий и продаже билетов. Сервис позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать местные мероприятия. Служба взимает комиссию с организаторов мероприятий в обмен на услуги онлайн-продажи билетов, если только мероприятие не явля...
Airmeet
airmeet.com
Airmeet — это первое в мире облако для проведения мероприятий (EXC), созданное для того, чтобы помочь людям объединяться, где бы они ни находились. Более 6500+ компаний используют Airmeet для развития своего бренда и доходов посредством иммерсивного опыта и значимого общения. Airmeet поддерживает вс...
ClickUp
clickup.com
Clickup-это платформа производительности в одном. Это центр, где команды собираются вместе, чтобы планировать, организовать и сотрудничать по работе, используя задачи, документы, чат, цели, доски и многое другое. Clickup Lets Lets Lets Lets Leks Leams всех типов и размеров выполняет работу более эфф...
Quizizz
quizizz.com
Используйте приложение Quizizz, чтобы узнавать что угодно и где угодно. Вы можете учиться самостоятельно или участвовать в групповых викторинах, заданиях и презентациях — лично или удаленно. Quizizz ежемесячно используют более 20 миллионов человек в школах, дома и офисы по всему миру.
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой свободное программное обеспечение, распространяемое под лицензи...
JotForm
jotform.com
Конструктор форм Jotform, которому доверяют более 20 миллионов пользователей, представляет собой простой способ создавать и публиковать онлайн-формы с любого устройства. Компания предлагает более 10 000 готовых шаблонов форм, более 100 интеграций со сторонними приложениями и расширенные функции диза...
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — крупнейшая в Интернете система поиска билетов на мероприятия. Находите мероприятия, которые вам нравятся, выполняйте поиск по всем билетным сайтам, смотрите расположение мест и получайте лучшие предложения на билеты.
Whova
whova.com
Whova — это комплексное решение для управления мероприятиями, которое делает мероприятия современными и модными, эффективно привлекает и вовлекает посетителей, а также помогает организаторам мероприятий сэкономить время на управлении логистикой мероприятий. Платформа Whova состоит из отмеченного наг...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и более чем 30 цифровыми каналами, расширенными возможностями искусственного интеллекта для самообслуживания, такими как боты, инструменты упреждающей работы и интеллектуальные виртуальные агенты, кото...
Slido
sli.do
Slido — это идеальная платформа для вопросов и ответов, а также опросов для живых и виртуальных встреч и мероприятий. Он предлагает интерактивные вопросы и ответы, живые опросы и информацию о вашей аудитории.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter — платформа для взаимодействия с аудиторией. Простой в использовании, интерактивный и инновационный; Презентация никогда не была менее напряженной и легкой! Создавайте уникальные и динамичные презентации, которые впечатлят и привлекут вашу аудиторию. С Mentimeter вы сможете лучше общатьс...
BlipCut
blipcut.com
Создавайте видео с генеративным искусственным интеллектом на Discord совершенно бесплатно! Легко преобразуйте свой текст в захватывающие видеоролики, переопределите свое повествование и улучшите визуальные впечатления с помощью нашего современного генератора видео с искусственным интеллектом, такого...
Vevox
vevox.com
Vevox — это платформа для опросов в режиме реального времени и анонимных вопросов и ответов для вовлечения сотрудников. Vevox, получивший рейтинг номер 1 среди наших пользователей в Trustpilot, G2 и Capterra, делает виртуальные и гибридные собрания незабываемыми, предоставляя участникам, где бы они ...
The Ticket Fairy
ticketfairy.com
Ticket Fairy — это платформа следующего поколения для продажи билетов, маркетинга, управления, анализа и увеличения доходов, предоставляющая промоутерам мероприятий и менеджерам объектов инструменты, необходимые для повышения уровня посещаемости, воздействия в социальных сетях и взаимодействия с пот...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помога...
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, основанная в 2013 году, представляет собой универсальную платформу для проведения мероприятий и подбора игроков на базе искусственного интеллекта, которая проводит эффективные личные, виртуальные и гибридные мероприятия. ИИ используется для облегчения поиска партнеров в сфере B2B, связывая...
Brella
brella.io
Brella — ведущая платформа для проведения личных, гибридных и виртуальных мероприятий. Ведущие мировые конференции и выставки доверяют Brella обеспечение своих мероприятий актуальным контентом, качественным нетворкингом и инновационными возможностями получения дохода. Тщательные аналитические отчеты...
Eventene
eventene.com
Eventene — это универсальная система управления событиями для создания, организации и проведения всех ваших мероприятий на единой платформе. Независимо от того, являются ли ваши мероприятия личными, виртуальными или гибридными, Eventene предлагает самое современное, гибкое и масштабируемое решение.
Wrike
wrike.com
Wrike — самая мощная платформа для управления работой. Wrike, созданный для команд и организаций, желающих сотрудничать, творить и превосходить каждый день, объединяет всех и вся работу в одном месте, чтобы устранить сложность, повысить производительность и освободить людей, чтобы они могли сосредот...
Cvent
cvent.com
Cvent предоставляет универсальную платформу для любого мероприятия и любого мероприятия. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя вам данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Будь то очное, виртуальное или гибр...
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage — это комплексное программное обеспечение для управления мероприятиями, позволяющее планировать и проводить личные, виртуальные и гибридные мероприятия от начала до конца с большей эффективностью и результативностью. Zoho Backstage предлагает все необходимое для развития вашего меропр...
QuestionPro
questionpro.com
ВопросПро предлагает полнофункциональное программное обеспечение для онлайн-опросов, которое поможет вам собирать данные и выполнять как количественный, так и качественный анализ с помощью одного и того же инструмента. Его простое в использовании программное обеспечение включает продукты для создани...
Ticket Tailor
tickettailor.com
Наша миссия в Ticket Tailor — расширить возможности широкого круга организаторов мероприятий, сделав продажу билетов простой и доступной. Наши гибкие и справедливые цены помогают расширить бюджеты мероприятий. Первоклассное обслуживание клиентов означает, что поддержка всегда рядом – днем и ночью....
myQuiz
myquiz.org
Создавайте онлайн-викторины и интерактивные презентации, чтобы привлечь аудиторию. Работает на любом устройстве с подключением к Интернету. До 100 000 участников
Paperless Post
paperlesspost.com
Настройте онлайн-приглашения, листовки и поздравления, которые отражают ваш личный стиль — для свадеб, праздников, дней рождения и всех важных моментов.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о критически...
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop — это настоящая комплексная платформа для локального, виртуального и гибридного управления событиями и взаимодействия. PheedLoop поддерживает все: от встроенной потоковой передачи, виртуальных выставочных залов, печати бейджей, регистрации, синхронизированных порталов докладчиков/экспонент...
Goosechase
goosechase.com
В Goosechase опыт – это все! Goosechase, изначально вдохновленная охотой за мусором, представляет собой платформу интерактивного опыта (IXP), которая позволяет лидерам, организациям и школам вовлекать, активировать и обучать свои сообщества. Созданная онлайн, но играемая в реальном мире, Goosechase ...
Townscript
townscript.com
Ищете, чем заняться в Индии? Откройте для себя лучшие события и мероприятия. Изучите и купите билеты на мероприятия в сфере развлечений, образования и обучения, технологий, бизнеса и сетей, спорта и фитнеса, путешествий и приключений, социальных мероприятий, других и других мероприятий в Индии.
Evite
evite.com
Evite упрощает объединение людей! Отправляйте онлайн-приглашения с бесплатным отслеживанием ответов и открытками по электронной почте или в виде текстовых сообщений. Получите отличные идеи для подарков и вечеринок!
Agorify
agorify.com
Agorify находится в авангарде демократизации технологий проведения мероприятий, руководствуясь нашей верой в то, что высококачественные и эффективные решения для управления мероприятиями должны быть доступными и недорогими. Наша платформа является отражением этого обязательства, предлагая ряд функци...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — это специализированная платформа для B2B-событий, которая меняет маркетинг благодаря простому проведению увлекательных цифровых и личных мероприятий. Тысячи корпоративных маркетологов B2B из таких компаний, как Adobe, Microsoft, Zuora и Mailchimp, используют Goldcast для повышения посещае...
Run The World
runtheworld.today
Run The World помогает вам проводить виртуальные конференции, беседы и счастливые часы. Создавайте увлекательные онлайн-мероприятия для обучения, налаживания связей и создания сообщества. Начните бесплатно!
Premagic
studio.premagic.com
Premagic — это платформа распространения фотографий на базе искусственного интеллекта для маркетинга мероприятий. Premagic разработан для повышения вовлеченности в социальных сетях и максимизации рентабельности инвестиций (ROI) спонсоров в мероприятия. Платформа использует искусственный интеллект дл...
Superevent
superevent.com
Superevent — это идеальная универсальная платформа для проведения мероприятий, позволяющая проводить личные, виртуальные и гибридные мероприятия. Привлечение посетителей и простота настройки!
Eventee
eventee.co
Благодаря интуитивно понятному и красивому интерфейсу мобильного и веб-приложения наши клиенты могут охватить более 70 % пользователей на одно мероприятие. Функции Eventee позволяют вам эффективно управлять мероприятием, повышать вовлеченность посетителей и улучшать общее впечатление от мероприятия....
Tikkl
tikkl.com
Наслаждайтесь захватывающим опытом событий со всего мира, лично или виртуально. ИЛИ организуйте собственное незабываемое мероприятие с помощью нашего мощного решения «Сделай сам», которое повысит посещаемость и доход. Теперь с ИИ.
Eventmix
eventmix.live
Eventmix — это простая в использовании платформа для виртуальных и гибридных мероприятий, которая позволяет организаторам проводить мероприятия со своего веб-сайта за считанные минуты. Eventmix предоставляет вам все инструменты, необходимые для того, чтобы не только с легкостью проводить и монетизир...
TicketSpice
ticketspice.com
Продавайте билеты онлайн и проведите свое самое успешное мероприятие с помощью TicketSpice. TicketSpice прост в использовании, легко настраивается и невероятно доступен. Всего за 0,99 доллара за билет вы сэкономите тысячи, предлагая при этом очень простой процесс покупки билетов. TicketSpice являетс...
Regpack
regpack.com
Regpack — ведущая платформа для регистрации клиентов и оплаты, которой доверяют более 7000 организаций по всему миру. Regpack позволяет вам контролировать полный жизненный цикл вашего бизнеса, от регистрации до посещаемости, интегрированных онлайн-платежей и инструментов отчетности для всей вашей ко...
HeySummit
heysummit.com
С HeySummit ваша страсть окажется в центре внимания. Встречайте универсальную платформу, которая воплотит в жизнь ваши виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Пришло время расширить свою аудиторию и монетизировать свою страсть. Для больших и малых событий, а также для всего, что между ними. Орг...
TicketWeb
ticketweb.com
Откройте для себя живой опыт с билетами на независимые музыкальные концерты, комедии, клубы, театры и фестивали на TicketWeb.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Сделайте свои встречи и вебинары своими собственными — с белой маркировкой и фирменной символикой для всех коммуникаций вашей организации. Оптимизируйте и упростите онлайн-встречи, презентации и вебинары. Нет необходимости использовать несколько платформ или отдельные учетные записи — все это можно ...
Attendease
attendease.com
Передовое программное обеспечение для управления корпоративными мероприятиями и планированием встреч. Attendease — это идеальное решение для управления мероприятиями для планировщиков и организаторов встреч. Наша платформа охватывает все аспекты образа жизни вашего мероприятия: от личного до гибридн...
Webex Events
socio.events
Webex Events (ранее Socio) — это комплексная платформа управления событиями, обеспечивающая захватывающие, интуитивно понятные и инклюзивные виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Поднимите планку с помощью приложений для мероприятий, гибкой регистрации, регистрации и печати бейджей, поиска по...
Youengage
youengage.me
Создавайте интерактивный опыт, который конвертирует. Без кода. Создавайте удобные для мобильных устройств викторины, опросы, умные формы, калькуляторы, вопросы и ответы в реальном времени, интерактивные виртуальные мероприятия и многое другое. Комбинируйте синхронные и асинхронные методы сбора отзыв...
LineUpr
lineupr.com
LineUpr — это ведущее решение для приложений для мероприятий, которое позволяет организаторам мероприятий создавать персонализированные и привлекательные приложения для своих мероприятий, которые подходят для гибридного, очного или онлайн-формата мероприятий. Благодаря удобному интерфейсу и обширным...
Ticketer
ticketer.sg
Ticketer — это комплексное решение для продажи цифровых билетов, в котором используется технология Web3, обеспечивающая удобство поддержки крупномасштабных мероприятий.
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud — это самая простая платформа для управления, продвижения и продажи билетов на ваше мероприятие. Программное обеспечение для регистрации мероприятий Ticketbud позволяет настроить и продавать билеты менее чем за 5 минут. Наш внутренний процессор производит ежедневные выплаты, а это означает...
Cadence
eventcadence.com
Cadence — это универсальная платформа для планирования, проведения и проведения мероприятий вашей мечты лично или виртуально. Благодаря потрясающим изображениям, индивидуальным цветам и уникальным логотипам ваш фирменный стиль станет продолжением нашей платформы. Будь то виртуальная конференция комп...
Chati
chati.com
Гибкий, масштабируемый конструктор виртуальных мероприятий, который доступен, захватывает и заставит участников с нетерпением ждать следующего мероприятия. Обладая многолетним опытом проведения виртуальных мероприятий, Chati предоставляет все инструменты, необходимые для успешного проведения увлекат...
Confetti
withconfetti.com
Миссия Confetti — революционизировать индустрию планирования мероприятий, оптимизируя процесс как для организаторов мероприятий, так и для поставщиков, обеспечивая качественный опыт и превосходное обслуживание клиентов. ✨ Мы хотим, чтобы наш опыт сделал жизнь незабываемой и дал возможность организац...
Big Tickets
bigtickets.com
Простая в использовании, но мощная платформа для управления, проведения и развития ваших мероприятий. Наше программное обеспечение для продажи билетов на мероприятия представляет собой полноценную платформу с функциями, ориентированными на маркетинг, движение денежных средств и аналитику. Мы неустан...
Brightly
brightlysoftware.com
Event Manager™ от Brightly — это универсальная облачная платформа для планирования объектов, которая помогает командам планировать, организовывать и продвигать мероприятия организации, обеспечивая команды необходимыми инструментами для централизации и автоматизации процесса от начала до конца. закан...
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — это надежное и настраиваемое решение для мероприятий любого размера, включая живые, гибридные и виртуальные 3D/2D. Это спонсоро-ориентированная платформа с более чем 150 функциями и настройками, созданная для автоматизации мероприятий. Наша платформа упрощает управление на каждом этапе...
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell предоставляет облачную платформу для проведения мероприятий и онлайн-платформу для сбора средств с одноранговыми функциями. Благодаря Swell мероприятия можно мгновенно запускать виртуально с помощью нашего интегрированного модуля прямой трансляции. Разработанный профессионалами из некоммерческ...
Lenos
lenos.com
Lenos — это полноценная гибридная платформа для взаимодействия с событиями, позволяющая создавать, вовлекать и измерять влияние и атрибуцию в режиме реального времени.
Konfeo
konfeo.com
Konfeo — это программное обеспечение для регистрации мероприятий, которое позволяет быстро создать мероприятие, предоставить пользователям возможность регистрироваться и оплачивать билеты.