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Программное обеспечение для управления мероприятиями - Самые популярные приложения - Новая Каледония
Программное обеспечение для управления мероприятиями используется для управления мероприятиями, конференциями, выставками и собраниями профессиональных организаций. Эти программные продукты помогают планировщикам и организаторам мероприятий оптимизировать процесс проведения мероприятия с помощью инструментов, которые управляют выбором места проведения, маркетингом, обработкой платежей, регистрацией участников и многим другим.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, ...
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Су...
Quizizz
quizizz.com
Используйте приложение Quizizz, чтобы узнавать что угодно и где угодно. Вы можете учиться самостоятельно или участвовать в групповых викторинах, заданиях и презентациях — лично или удаленно. Quizizz ежемесячно используют более 20 миллионов человек в школах, дома и офисы по всему миру.
Whova
whova.com
Whova — это комплексное решение для управления мероприятиями, которое делает мероприятия современными и модными, эффективно привлекает и вовлекает посетителей, а также помогает организаторам мероприятий сэкономить время на управлении логистикой мероприятий. Платформа Whova состоит из отмеченного наг...
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite — это американский веб-сайт по организации мероприятий и продаже билетов. Сервис позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать местные мероприятия. Служба взимает комиссию с организаторов мероприятий в обмен на услуги онлайн-продажи билетов, если только мероприятие не явля...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и более чем 30 цифровыми каналами, расширенными возможностями искусственного интеллекта для самообслуживания, такими как боты, инструменты упреждающей работы и интеллектуальные виртуальные агенты, кото...
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter — платформа для взаимодействия с аудиторией. Простой в использовании, интерактивный и инновационный; Презентация никогда не была менее напряженной и легкой! Создавайте уникальные и динамичные презентации, которые впечатлят и привлекут вашу аудиторию. С Mentimeter вы сможете лучше общатьс...
JotForm
jotform.com
Конструктор форм Jotform, которому доверяют более 20 миллионов пользователей, представляет собой простой способ создавать и публиковать онлайн-формы с любого устройства. Компания предлагает более 10 000 готовых шаблонов форм, более 100 интеграций со сторонними приложениями и расширенные функции диза...
Airmeet
airmeet.com
Airmeet — это первое в мире облако для проведения мероприятий (EXC), созданное для того, чтобы помочь людям объединяться, где бы они ни находились. Более 6500+ компаний используют Airmeet для развития своего бренда и доходов посредством иммерсивного опыта и значимого общения. Airmeet поддерживает вс...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помога...
Wrike
wrike.com
Wrike — самая мощная платформа для управления работой. Wrike, созданный для команд и организаций, желающих сотрудничать, творить и превосходить каждый день, объединяет всех и вся работу в одном месте, чтобы устранить сложность, повысить производительность и освободить людей, чтобы они могли сосредот...
Slido
sli.do
Slido — это идеальная платформа для вопросов и ответов, а также опросов для живых и виртуальных встреч и мероприятий. Он предлагает интерактивные вопросы и ответы, живые опросы и информацию о вашей аудитории.
Cvent
cvent.com
Cvent предоставляет универсальную платформу для любого мероприятия и любого мероприятия. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя вам данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Будь то очное, виртуальное или гибр...
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — крупнейшая в Интернете система поиска билетов на мероприятия. Находите мероприятия, которые вам нравятся, выполняйте поиск по всем билетным сайтам, смотрите расположение мест и получайте лучшие предложения на билеты.
Sansan
sansan.com
Sansan — это многоплатформенное облачное решение для управления контактами для корпораций. Sansan, ориентированный на визитные карточки, позволяет вам легко создать полную базу данных контактов, доступную где угодно.
Tripleseat
tripleseat.com
Все, что вам нужно для частных мероприятий в вашем ресторане, отеле или уникальном месте, на единой платформе продаж и мероприятий. Поскольку не бывает двух одинаковых событий, вам нужна платформа для управления событиями, которая сможет работать в таком же быстром темпе, как и вы. Tripleseat упроща...
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage — это комплексное программное обеспечение для управления мероприятиями, позволяющее планировать и проводить личные, виртуальные и гибридные мероприятия от начала до конца с большей эффективностью и результативностью. Zoho Backstage предлагает все необходимое для развития вашего меропр...
AhaSlides
ahaslides.com
Здесь есть все, что вам нужно для привлечения аудитории. И это так просто в использовании. Вовлекайте своих участников с помощью живых опросов. Соберите лучшие вопросы и идеи от вашей аудитории. Развлеките свой класс, устроив викторину. Завоюйте полное внимание аудитории и покажите на сцене выступле...
BlipCut
blipcut.com
Создавайте видео с генеративным искусственным интеллектом на Discord совершенно бесплатно! Легко преобразуйте свой текст в захватывающие видеоролики, переопределите свое повествование и улучшите визуальные впечатления с помощью нашего современного генератора видео с искусственным интеллектом, такого...
Skedda
skedda.com
Skedda — это ведущая глобальная платформа для управления рабочим столом и гибридной рабочей платформы, обслуживающая более 12 000 клиентов и почти два миллиона пользователей, включая IBM, Siemens, Mercedes-Benz и Гарвардский университет. Мы определяем будущее опыта работы на рабочем месте, помогая к...
BrightTALK
brighttalk.com
Мы считаем, что настоящие связи лежат в основе ведения бизнеса. Итак, мы переосмыслили подход к контент-маркетингу с помощью вебинаров и видео. От ток-шоу 1:1 в прямом эфире или групповых дискуссий по веб-камере до демонстраций с возможностью совместного использования экрана, видеоисторий и классиче...
Greenvelope
greenvelope.com
Легко создавайте и отправляйте по электронной почте элегантные деловые приглашения и объявления, а также расширенное управление списками гостей, отслеживание ответов на приглашения, продажу билетов, сбор пожертвований и многое другое. Сочетая стильный, элегантный дизайн с современными цифровыми инст...
ON24
on24.com
Миссия ON24 — помочь компаниям внедрить свою стратегию выхода на рынок в эпоху искусственного интеллекта и обеспечить экономически эффективный рост доходов. Благодаря своей ведущей платформе интеллектуального взаимодействия ON24 позволяет клиентам сочетать лучший в своем классе опыт с персонализацие...
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo обеспечивает захватывающий личный, виртуальный и гибридный опыт. ОС Bizzabo Event Experience — это открытая платформа с богатым объемом данных, которая позволяет лидерам Event Experience управлять мероприятиями, привлекать аудиторию, активировать сообщества и достигать значимых бизнес-резуль...
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere — частная компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Компания, основанная в апреле 2007 года, представляет собой онлайн-сервис для систем реагирования в классе и аудитории. Продукт Poll Everywhere позволяет аудиториям и учебным аудиториям в более чем 100 странах исполь...
QuestionPro
questionpro.com
ВопросПро предлагает полнофункциональное программное обеспечение для онлайн-опросов, которое поможет вам собирать данные и выполнять как количественный, так и качественный анализ с помощью одного и того же инструмента. Его простое в использовании программное обеспечение включает продукты для создани...
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps — это первый инструмент для создания презентаций с искусственным интеллектом, который заботится о содержании, дизайне и интерактивности. Это платформа, которая позволяет пользователям создавать интерактивные презентации в 10 раз быстрее, чем создавать их вручную. Платформа основана на пер...
Ticket Tailor
tickettailor.com
Наша миссия в Ticket Tailor — расширить возможности широкого круга организаторов мероприятий, сделав продажу билетов простой и доступной. Наши гибкие и справедливые цены помогают расширить бюджеты мероприятий. Первоклассное обслуживание клиентов означает, что поддержка всегда рядом – днем и ночью....
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq — лучшее в мире программное обеспечение для управления запуском. Управляйте контактами, событиями, показами мод, кампаниями по электронной почте, цифровыми выставочными залами, онлайн-журналами.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Простое, мощное и комплексное программное решение для современных профессионалов в сфере организации мероприятий.
Eventify
eventify.io
Eventify — это облачный инструмент управления событиями, который помогает компаниям управлять виртуальными конференциями, а также создавать индивидуальные условия для их участников. Независимо от того, какую конференцию или мероприятие вы проводите — большую или маленькую — у нас есть инструменты, ч...
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk — это инновационная платформа группового чата для онлайн-бизнеса. Это позволяет онлайн-издателям создавать сообщество и свободно взаимодействовать на своей территории, ведя одно и то же общение на своем веб-сайте, странице Facebook и мобильном сайте.
myQuiz
myquiz.org
Создавайте онлайн-викторины и интерактивные презентации, чтобы привлечь аудиторию. Работает на любом устройстве с подключением к Интернету. До 100 000 участников
Paperless Post
paperlesspost.com
Настройте онлайн-приглашения, листовки и поздравления, которые отражают ваш личный стиль — для свадеб, праздников, дней рождения и всех важных моментов.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о критически...
Vevox
vevox.com
Vevox — это платформа для опросов в режиме реального времени и анонимных вопросов и ответов для вовлечения сотрудников. Vevox, получивший рейтинг номер 1 среди наших пользователей в Trustpilot, G2 и Capterra, делает виртуальные и гибридные собрания незабываемыми, предоставляя участникам, где бы они ...
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, основанная в 2013 году, представляет собой универсальную платформу для проведения мероприятий и подбора игроков на базе искусственного интеллекта, которая проводит эффективные личные, виртуальные и гибридные мероприятия. ИИ используется для облегчения поиска партнеров в сфере B2B, связывая...
Breakroom
breakroom.net
Комната отдыха — это следующая эволюция цифрового сотрудничества и взаимодействия — полностью настраиваемая 3D-среда, созданная с учетом всех ваших виртуальных требований. Новый мир работы — это не ад 2D-видеоконференций, в котором вы оказались. Это захватывающий цифровой опыт, который расширяет воз...
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop — это настоящая комплексная платформа для локального, виртуального и гибридного управления событиями и взаимодействия. PheedLoop поддерживает все: от встроенной потоковой передачи, виртуальных выставочных залов, печати бейджей, регистрации, синхронизированных порталов докладчиков/экспонент...
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — это ваша универсальная платформа для автоматизации маркетинга! Простой в использовании, но невероятно мощный. На нашей платформе вы найдете инструменты для автоматизации маркетинга. Электронный маркетинг. Управление событиями. Опросы и оценки. Целевые страницы. Мобильные приложения. Моб...
Goosechase
goosechase.com
В Goosechase опыт – это все! Goosechase, изначально вдохновленная охотой за мусором, представляет собой платформу интерактивного опыта (IXP), которая позволяет лидерам, организациям и школам вовлекать, активировать и обучать свои сообщества. Созданная онлайн, но играемая в реальном мире, Goosechase ...
Townscript
townscript.com
Ищете, чем заняться в Индии? Откройте для себя лучшие события и мероприятия. Изучите и купите билеты на мероприятия в сфере развлечений, образования и обучения, технологий, бизнеса и сетей, спорта и фитнеса, путешествий и приключений, социальных мероприятий, других и других мероприятий в Индии.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource предлагает бесплатную, простую в использовании и надежную онлайн-платформу для продажи билетов на мероприятия с первоклассным обслуживанием клиентов, позволяющую вам с уверенностью продавать билеты онлайн. В отличие от других поставщиков тиков, у нас нет контрактов, скрытых комиссий или...
Echo360
echo360.com
Обучение, вдохновение. Привлекайте каждого учащегося, где бы он ни находился, с помощью наиболее комплексного решения для записи и потоковой передачи видео, управления видеоконтентом, взаимодействия с аудиторией, создания контента и оценки. Черпайте вдохновение прямо сейчас. РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ, ОДИНАКОВ...
Virbela
virbela.com
Virbela создает увлекательные виртуальные миры для удаленной работы, обучения и проведения мероприятий. Миссия Virbela, основанной в 2012 году командой поведенческих психологов, — помогать организациям и людям процветать в отдаленном будущем. Благодаря иммерсивным 3D-пространствам, обеспечивающим гл...
Ticket Generator
ticket-generator.com
Ticket Generator — это онлайн-программный инструмент, который позволяет организаторам мероприятий создавать одноразовые билеты на мероприятия и проверять их с помощью приложения для смартфона. Инструмент быстрый, простой в использовании и доступный. Используя Ticket Generator, организаторы мероприят...
Evite
evite.com
Evite упрощает объединение людей! Отправляйте онлайн-приглашения с бесплатным отслеживанием ответов и открытками по электронной почте или в виде текстовых сообщений. Получите отличные идеи для подарков и вечеринок!
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla — это универсальная платформа для маркетинга и регистрации мероприятий, которая помогает организаторам мероприятий создавать фирменные веб-сайты мероприятий, продавать билеты, обрабатывать платежи, управлять участниками, рекламировать мероприятия в Интернете и многое другое в одном месте....
LiveVoice
livevoice.io
LiveVoice.io — это интеллектуальное приложение для передачи звука на выездных и онлайн-мероприятиях. Идеально подходит для: - Синхронного перевода - Экскурсий - Тихих сцен и многого другого. Вы можете использовать любой смартфон, планшет или компьютер. Никакого дополнительного оборудования не требуе...
Brella
brella.io
Brella — ведущая платформа для проведения личных, гибридных и виртуальных мероприятий. Ведущие мировые конференции и выставки доверяют Brella обеспечение своих мероприятий актуальным контентом, качественным нетворкингом и инновационными возможностями получения дохода. Тщательные аналитические отчеты...
Joi
joi.events
Вы тратите часы вручную на обновление таблиц и документов при планировании мероприятий? Если ответ «да», то вам нужен Джой. Joi — единственное программное обеспечение для планирования мероприятий, которое может избавить вас от боли в работе с электронными таблицами. Уникальная архитектура Joi означа...
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker — это самая настраиваемая в мире платформа для вебинаров, виртуальных и гибридных мероприятий. Мы сочетаем мощные видеотехнологии с надежными маркетинговыми и интерактивными возможностями для создания уникальных фирменных мероприятий. Компании по всему миру используют универсальную платфор...
Liveform
livestorm.co
Livestorm — это первая платформа для видео-взаимодействия, позволяющая управлять встречами, вебинарами и виртуальными мероприятиями от начала до конца. С помощью Livestorm разблокируйте традиционные разрозненные возможности видеоконференций и используйте комплексную платформу видеосвязи для своих вс...
CrowdComms
crowdcomms.com
Независимо от того, проводите ли вы очное или гибридное мероприятие, мы поможем вам создать гибкое и красиво оформленное приложение для мероприятий, которое понравится вашим посетителям. Веб-версия, нативная версия или обе — участники найдут к ней легкий доступ и простоту использования. Поговорите с...
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo — это инструмент для взаимодействия с вашей аудиторией. Это упрощает сеансы вопросов и ответов, живые опросы и встречи, в том числе общие собрания и общие собрания. Его функции, такие как вопросы и ответы в реальном времени, голосование, рейтинг и облака слов, интуитивно понятны и повышают у...
Agorify
agorify.com
Agorify находится в авангарде демократизации технологий проведения мероприятий, руководствуясь нашей верой в то, что высококачественные и эффективные решения для управления мероприятиями должны быть доступными и недорогими. Наша платформа является отражением этого обязательства, предлагая ряд функци...
Balloon
balloon.app
Привнесите волшебство телевидения в свои вебинары, мероприятия и встречи с помощью Brandlive, вашей платформы для создания потрясающих видео-впечатлений. Будь то ежемесячные вебинары, презентации продуктов, встречи с инвесторами или крупнейшее событие года, мы помогаем компаниям реализовать проекты ...
ticketmatic
ticketmatic.com
Ticketmatic позволяет разработчикам легко настраивать мощную и надежную систему продажи билетов на мероприятия именно так, как они хотят. Для достижения этой цели Ticketmatic предлагает проверенную и многофункциональную систему продажи билетов с полным API, мощными инструментами проектирования, наде...