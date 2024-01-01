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Программное обеспечение для управления мероприятиями - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для управления мероприятиями используется для управления мероприятиями, конференциями, выставками и собраниями профессиональных организаций. Эти программные продукты помогают планировщикам и организаторам мероприятий оптимизировать процесс проведения мероприятия с помощью инструментов, которые управляют выбором места проведения, маркетингом, обработкой платежей, регистрацией участников и многим другим.
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ClickUp
clickup.com
Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Whova
whova.com
Универсальное программное обеспечение для управления событиями для личных, гибридных и виртуальных мероприятий
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite — это американский веб-сайт по организации мероприятий и продаже билетов. Сервис позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать местные мероприятия. Служба взимает плату с организаторов мероприятий в обмен на услуги онлайн-продажи билетов, если только мероприятие не являетс...
Quizizz
quizizz.com
Используйте приложение Quizizz, чтобы узнавать что угодно и где угодно. Вы можете учиться самостоятельно или участвовать в групповых викторинах, заданиях и презентациях — лично или удаленно. Quizizz ежемесячно используют более 20 миллионов человек в школах, домах и офисах по всему миру.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. — американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для бизнеса. Генеральный директор RingCentral Влад Шмунис и технический директор Влад Вендроу основали компанию в 1999 году. В число инвесторов RingCentral входили Дуг Леоне, Sequoia Capital, Дэвид Ве...
Airmeet
airmeet.com
Откройте для себя платформу для виртуальных саммитов, онлайн-конференций и гибридных мероприятий. Создан для взаимодействия с помощью индивидуального опыта. Попробуй бесплатно!
JotForm
jotform.com
Если вам нужны онлайн-формы для привлечения потенциальных клиентов, распространения опросов, сбора платежей и многого другого, JotForm для вас. Узнайте больше о том, как мы можем помочь, на JotForm.com.
Mentimeter
mentimeter.com
Взаимодействуйте со своей аудиторией, используя голосование в режиме реального времени. Никакой установки или загрузки не требуется – и это бесплатно!
Wrike
wrike.com
Только платформа управления работой Wrike дает вашей команде полную прозрачность и контроль над всеми вашими задачами и проектами. Программное обеспечение для управления проектами никогда не было более удобным для совместной работы.
Slido
sli.do
Slido — это идеальная платформа для вопросов и ответов, а также опросов для живых и виртуальных встреч и мероприятий. Он предлагает интерактивные вопросы и ответы, живые опросы и информацию о вашей аудитории.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — крупнейшая в Интернете система поиска билетов на мероприятия. Находите мероприятия, которые вам нравятся, выполняйте поиск по всем билетным сайтам, смотрите расположение мест и получайте лучшие предложения на билеты.
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat — это онлайн-программное обеспечение для организации кейтеринга и мероприятий, которое увеличивает продажи и упрощает бронирование ресторанов, отелей и уникальных заведений.
Sansan
sansan.com
Sansan — это многоплатформенное облачное решение для управления контактами для корпораций. Sansan, ориентированный на визитные карточки, позволяет вам легко создать полную базу данных контактов, доступную где угодно.
Skedda
skedda.com
Офисы, коворкинги, университеты, спортивные площадки, студии и церкви — это лишь некоторые из мест, которые управляют использованием своих столов, комнат, кортов, студий, залов и всех других «пространств» с помощью Skedda.
Zoho Backstage
zoho.com
Проводите свои мероприятия умнее и лучше. Zoho Backstage — это программное обеспечение для управления мероприятиями, которое позволяет организаторам мероприятий планировать и проводить конференции, встречи и презентации продуктов с большей эффективностью и результативностью.
ON24
on24.com
Лучшая платформа цифрового опыта для создания и проведения профессиональных, насыщенных данными и полностью фирменных аудио- и видеовебинаров в реальном времени с использованием ON24 Webcast Elite.
Greenvelope
greenvelope.com
Элегантные, экологически чистые цифровые приглашения + отслеживание ответа на приглашение для современного хозяина.
Cvent
cvent.com
Cvent предоставляет универсальную платформу для любого мероприятия и любого мероприятия. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя вам данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Будь то очное, виртуальное или гибр...
AhaSlides
ahaslides.com
Платформа для взаимодействия с живой аудиторией для ваших занятий, встреч и викторин. Высказывайтесь, будьте услышаны и наслаждайтесь общением с AhaSlides.
BrightTALK
brighttalk.com
Открывайте для себя и учитесь вместе с лучшими профессионалами мира
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere — частная компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Компания, основанная в апреле 2007 года, представляет собой онлайн-сервис для систем реагирования в классе и аудитории. Продукт Poll Everywhere позволяет аудиториям и учебным аудиториям в более чем 100 странах использо...
BlipCut
blipcut.com
Создавайте видеоролики с генеративным искусственным интеллектом на Discord совершенно бесплатно! Легко преобразуйте свой текст в захватывающие видеоролики, переопределите свое повествование и улучшите визуальные впечатления с помощью нашего современного генератора видео с искусственным интеллектом, ...
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq — лучшее в мире программное обеспечение для управления запуском. Управляйте контактами, событиями, показами мод, кампаниями по электронной почте, цифровыми выставочными залами, онлайн-журналами.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — самое любимое программное обеспечение для проведения мероприятий в мире. Наша платформа дает возможность каждому организатору, маркетологу, экспоненту и участнику раскрыть потенциал событий.
Sendsteps
sendsteps.com
AI Presentation Maker: создавайте презентации в 10 раз быстрее Sendsteps.ai занимается написанием, дизайном и повествованием, и вам не остается ничего другого, как представить
QuestionPro
questionpro.com
Бесплатное программное обеспечение для проведения опросов: программное обеспечение для онлайн-опросов QuestionPro, позволяющее создавать опросы и анкеты за считанные минуты! Используйте нашу бесплатную платформу для опросов с более чем 80 типами вопросов, готовыми шаблонами, возможностью распростран...
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor — это простое и бесплатное решение для продажи билетов на мероприятия любого формата и размера. Зарегистрируйтесь бесплатно, проведите свое первое мероприятие в прямом эфире и продавайте билеты онлайн.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Простое, мощное и комплексное программное решение для современных профессионалов в сфере организации мероприятий.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — это ваша универсальная платформа для автоматизации маркетинга! Простой в использовании, но невероятно мощный. На нашей платформе вы найдете инструменты для автоматизации маркетинга. Электронный маркетинг. Управление событиями. Опросы и оценки. Целевые страницы. Мобильные приложения. Моб...
Echo360
echo360.com
Обучение, вдохновение. Привлекайте каждого учащегося в любом месте с помощью наиболее комплексного решения для записи и потоковой передачи видео, управления видеоконтентом, взаимодействия с аудиторией, создания контента и оценки. Черпайте вдохновение прямо сейчас. РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ, ОДИНАКОВЫЕ ЦЕЛИ. Нез...
Evite
evite.com
Evite упрощает объединение людей! Отправляйте онлайн-приглашения с бесплатным отслеживанием ответов и открытками по электронной почте или в виде текстовых сообщений. Получите отличные идеи для подарков и вечеринок!
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о важных соб...
myQuiz
myquiz.org
Создавайте онлайн-викторины и интерактивные презентации, чтобы привлечь аудиторию. Работает на любом устройстве с подключением к Интернету. До 100 000 участников
Liveform
livestorm.co
Livestorm предоставляет простое программное обеспечение для видеосвязи для бизнеса. Проводите вебинары в прямом эфире, в предварительной записи или в автоматическом режиме, с легкостью создавайте онлайн-встречи и присоединяйтесь к ним.
Eventify
eventify.io
Универсальная технология для проведения мероприятий Eventify максимизирует экономию, привлекает спонсоров и экспонентов, а также повышает вовлеченность посетителей, налаживание связей и удовлетворенность!
LiveVoice
livevoice.io
LiveVoice.io — это интеллектуальное приложение для передачи звука на выездных и онлайн-мероприятиях. Идеально подходит для: - Синхронного перевода - Экскурсий - Тихих сцен и многого другого. Вы можете использовать любой смартфон, планшет или компьютер. Никакого дополнительного оборудования не требуе...
BigMarker
bigmarker.com
Проводите вебинары, которые понравятся вашей аудитории. Если вы готовы к простому и настраиваемому программному обеспечению для вебинаров без необходимости загрузки и хлопот, добро пожаловать домой.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource — это простая в использовании БЕСПЛАТНАЯ онлайн-система продажи билетов для любого типа заведения или мероприятия. Продвигайте, управляйте и продавайте билеты на мероприятия онлайн — и все это БЕСПЛАТНО!
Paperless Post
paperlesspost.com
Настройте онлайн-приглашения, листовки и поздравления, которые отражают ваш личный стиль — для свадеб, праздников, дней рождения и всех важных моментов.
Run The World
runtheworld.today
Run The World помогает вам проводить виртуальные конференции, беседы и счастливые часы. Создавайте увлекательные онлайн-мероприятия для обучения, налаживания связей и создания сообщества. Начните бесплатно!
Remo
remo.co
Воплотите в жизнь подлинные онлайн-опыты с помощью Remo. ✓ Мероприятия всех типов ✓ Интерактивный контент ✓ Спонсорские баннеры ✓ Увеличение вашей вовлеченности в 4 раза.
Breakroom
breakroom.net
Комната отдыха — это следующая эволюция цифрового сотрудничества и взаимодействия — полностью настраиваемая 3D-среда, созданная с учетом всех ваших виртуальных требований. Новый мир работы — это не ад 2D-видеоконференций, в котором вы оказались. Это захватывающий цифровой опыт, который расширяет воз...
StreamAlive
streamalive.com
Повысьте вовлеченность живой аудитории с помощью интерактивных инструментов и показателей в реальном времени. Работает с личными сеансами, гибридными сеансами, Zoom, MS Teams, YouTube Live и т. д. StreamAlive помогает докладчикам вовлекать свою аудиторию во все формы прямых трансляций. Продукт Stre...
Goosechase
goosechase.com
В Goosechase опыт – это все! Goosechase, изначально вдохновленная охотой за мусором, представляет собой платформу интерактивного опыта (IXP), которая позволяет лидерам, организациям и школам вовлекать, активировать и обучать свои сообщества. Созданная онлайн, но играемая в реальном мире, Goosechase ...
Vevox
vevox.com
Привлекайте свою онлайн-аудиторию с помощью приложения Vevox для проведения опросов и вопросов и ответов №1, чтобы сделать гибридные занятия, обучение на рабочем месте и занятия инклюзивными. Зарегистрируйтесь бесплатно сегодня.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla позволяет настраивать индивидуальные формы регистрации, отправлять приглашения по электронной почте и управлять отменой в одном месте. Участники мероприятия могут зарегистрироваться онлайн и совершать безопасные онлайн-платежи.
Agorify
agorify.com
Agorify находится в авангарде демократизации технологий проведения мероприятий, руководствуясь нашей верой в то, что высококачественные и эффективные решения для управления мероприятиями должны быть доступными и недорогими. Наша платформа является отражением этого обязательства, предлагая ряд функци...
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon — это веб-платформа, которая дает вам возможность проводить многопользовательские соревнования в режиме реального времени. - Нет необходимости загружать приложение, к нему легко получить доступ со всех мобильных и настольных устройств. - Функция индивидуального брендинга, которая подчеркн...
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo — это инструмент для взаимодействия с вашей аудиторией. Это упрощает сеансы вопросов и ответов, живые опросы и встречи, в том числе общие собрания и общие собрания. Его функции, такие как вопросы и ответы в реальном времени, голосование, рейтинг и облака слов, интуитивно понятны и повышают у...
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji объединяет взаимодействие с аудиторией и организацию встреч в одном приложении. Позволяет вам представить что угодно и привлечь всех без неловких переходов и возни. MeetMoji работает на любой платформе онлайн-встреч, которая поддерживает совместное использование экрана, личную встречу или и...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — это специализированная платформа для B2B-мероприятий, которая преобразует маркетинг благодаря простому проведению увлекательных цифровых и личных мероприятий. Тысячи корпоративных B2B-маркетологов из таких компаний, как Adobe, Microsoft, Zuora и Mailchimp, используют Goldcast для повышени...
Swapcard
swapcard.com
Проводите более разумные выставки и конференции без головной боли Swapcard — это простая в использовании платформа для регистрации и взаимодействия, созданная для увеличения доходов от ваших мероприятий.
Regpack
regpack.com
Зарегистрируйтесь, взимайте плату и управляйте своей клиентурой. Regpack — это решение для регистрации, которое позволяет организациям регистрироваться и взимать плату за свои услуги онлайн.
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay — это инструмент планирования выставок, управления проектами и совместной работы для менеджеров выставок, экспонентов и команд мероприятий.
Balloon
balloon.app
Платформа, поддерживаемая исследованиями, которая раскрывает идеи и отзывы, устраняя групповое мышление и усиливая голоса. Сократите время встреч на 70%.
Watchity
watchity.com
Watchity — это наиболее полная корпоративная видеоплатформа для создания профессионально выглядящего аудиовизуального контента и онлайн-мероприятий с отличным визуальным и интерактивным опытом, который поможет вам выделиться среди остальных, максимально увеличить вовлеченность аудитории и улучшить р...