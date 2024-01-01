Программное обеспечение для управления мероприятиями - Самые популярные приложения - Швейцария

Tripleseat

tripleseat.com

Все, что вам нужно для частных мероприятий в вашем ресторане, отеле или уникальном месте, на единой платформе продаж и мероприятий. Поскольку не бывает двух одинаковых событий, вам нужна платформа для управления событиями, которая сможет работать в таком же быстром темпе, как и вы. Tripleseat упроща...