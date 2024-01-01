Программное обеспечение для управления мероприятиями - Самые популярные приложения - Антарктида

Feedbeo

feedbeo.com

Feedbeo — это инструмент для взаимодействия с вашей аудиторией. Это упрощает сеансы вопросов и ответов, живые опросы и встречи, в том числе общие собрания и общие собрания. Его функции, такие как вопросы и ответы в реальном времени, голосование, рейтинг и облака слов, интуитивно понятны и повышают у...