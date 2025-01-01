Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Платформы для управления событиями
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Платформы для управления событиями - Самые популярные приложения

Платформы управления событиями объединяют широкий спектр инструментов для оптимизации процесса планирования мероприятий, охватывая различные аспекты управления событиями в одном решении. Эти платформы способны обрабатывать мероприятия любого масштаба, но особенно подходят для крупных и сложных мероприятий, таких как конференции, фестивали, выставки и профессиональные встречи. Они контролируют каждый аспект организации мероприятий, включая, помимо прочего, создание веб-сайтов мероприятий, управление регистрацией и продажей билетов, ведение списков гостей, составление повесток дня, продвижение онлайн-мероприятий, вовлечение посетителей и создание подробных отчетов по ключевым показателям эффективности (KPI). Примечательно, что эти платформы часто предлагают дополнительные функции, такие как встроенный маркетинг по электронной почте, настраиваемые страницы событий и опросы, связанные с событиями, что способствует повышению эффективности и совершенствованию организации любого типа мероприятий.

Отправить новое приложение


Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.

Whova

Whova

whova.com

Whova — это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для планирования, регистрации и взаимодействия с участниками на мероприятиях.

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite — это приложение для управления мероприятиями и продажи билетов, позволяющее пользователям создавать, находить и продвигать события.

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent — это приложение для управления событиями, которое упрощает планирование и анализ мероприятий любого типа и формата.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, включая голосовые и цифровые каналы, а также инструменты для самообслуживания.

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Airmeet - это платформа для проведения виртуальных событий и встреч, предлагающая интерактивные функции и возможности настройки для пользователей.

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Zoho Backstage - это платформа для управления событиями, позволяющая планировать и проводить мероприятия различных форматов, включая онлайн и офлайн.

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo — это платформа для управления событиями, обеспечивающая поддержку планирования и организации живых, виртуальных и гибридных мероприятий.

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Ticket Tailor - платформа для продажи билетов на мероприятия, предлагающая настраиваемые страницы, мобильные билеты и поддержку различных способов оплаты.

PheedLoop

PheedLoop

pheedloop.com

PheedLoop - платформа для управления виртуальными, гибридными и личными событиями, предлагающая инструменты для регистрации, сетевого взаимодействия и управления экспонентами.

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

eMarketeer — это платформа автоматизации маркетинга, предлагающая инструменты для email-маркетинга, управления событиями, опросов и мобильного маркетинга.

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm - это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации гостей, онлайн-приглашений и контроля доступа.

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Swapcard - это платформа для управления мероприятиями с функциями сетевого взаимодействия и анализа данных, предназначенная для организации различных событий.

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla - это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации, продажи билетов и организации мероприятий любого формата.

Glue Up

Glue Up

glueup.com

Glue Up - это универсальная CRM платформа для управления событиями и членствами, позволяющая строить сообщества через цифровые инструменты.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

BigMarker — платформа для вебинаров и виртуальных событий, предлагающая инструменты для интерактивного участия и интеграции с маркетинговыми системами.

EventMobi

EventMobi

eventmobi.com

EventMobi — платформа для управления событиями, позволяющая организовать, продвигать и проводить мероприятия в различных форматах: виртуальных, гибридных и очных.

Planning Pod

Planning Pod

planningpod.com

Planning Pod — это комплексное программное обеспечение для управления событиями, оптимизирующее планирование и выполнение мероприятий.

Eventene

Eventene

eventene.com

Eventene - это система управления событиями для создания, организации и проведения мероприятий в одном месте, включая очные, виртуальные и гибридные форматы.

Attendease

Attendease

attendease.com

Приложение Attendease обеспечивает управление событиями, включая регистрацию, продажу билетов и аналитику, подходящее для физических и виртуальных мероприятий.

Accelevents

Accelevents

accelevents.com

Accelevents — это платформа для управления виртуальными, гибридными и личными событиями с функциями регистрации, интеграции трансляций и аналитики.

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Goldcast - платформа для управления B2B мероприятиями, позволяющая организовывать вебинары и события, обеспечивая интерактивность и аналитику.

webMOBI

webMOBI

webmobi.com

webMOBI — это программное обеспечение для управления мероприятиями, включающее CRM для участников, регистрацию, опросы и интерактивные функции для мероприятий разного масштаба.

EventX

EventX

eventx.io

EventX - платформа для управления виртуальными и гибридными событиями, предлагающая инструменты для планирования, выполнения и аналитики.

Webex Events

Webex Events

socio.events

Webex Events — платформа для управления мероприятиями, поддерживающая виртуальные, гибридные и очные события с функциями регистрации, проверки и стриминга.

WebinarNinja

WebinarNinja

webinarninja.com

WebinarNinja позволяет создавать и проводить вебинары, предлагая удобный интерфейс и функции интерактивности, такие как живой чат и опросы.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Hubilo - платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для организации виртуальных и личных мероприятий, повышения вовлечения и аналитики.

POSH

POSH

posh.vip

POSH - это приложение для организаторов мероприятий, предлагающее инструменты для управления любыми живыми событиями.

Eventmix

Eventmix

eventmix.live

Eventmix — платформа для организации виртуальных и гибридных мероприятий, позволяющая запускать события за считанные минуты на собственном сайте.

Eventtia

Eventtia

eventtia.com

Eventtia — платформа для управления событиями, позволяющая организовывать личные, гибридные и виртуальные мероприятия с функциями регистрации и взаимодействия с участниками.

Swoogo

Swoogo

swoogo.events

Swoogo — платформа для управления событиями, упрощающая регистрацию, планирование и анализ мероприятий для организаторов и участников.

Zuddl

Zuddl

zuddl.com

Zuddl - платформа для управления событиями, которая поддерживает личные, виртуальные и гибридные мероприятия, обеспечивая настройку и управление из одного места.

ViewStub

ViewStub

viewstub.com

ViewStub — платформа для организации гибридных мероприятий, предлагающая билеты, регистрацию, живое и запись видео, а также рынок событий для монетизации.

Cadence

Cadence

eventcadence.com

Cadence — это платформа для планирования и реализации событий, обеспечивающая координацию всех аспектов управления мероприятиями.

Brightly

Brightly

brightlysoftware.com

Brightly - это облачная платформа для планирования событий, помогающая командам организовывать и отслеживать мероприятия, а также управлять доходами от них.

Expo Pass

Expo Pass

expopass.com

Expo Pass - платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации, отслеживания посещаемости и взаимодействия с участниками на мероприятиях.

AllEvents

AllEvents

allevents.in

AllEvents - платформа для управления мероприятиями, позволяющая создавать страницы событий, продавать билеты и продвигать их широкому кругу аудитории.

EventCreate

EventCreate

eventcreate.com

EventCreate позволяет создавать сайты для мероприятий, собирать регистрации, продавать билеты и продвигать события онлайн.

Trybooking

Trybooking

trybooking.com

TryBooking — это платформа для онлайн-продажи билетов, регистрации и бронирования событий, упрощающая управление мероприятиями разных типов.

Eventmaker

Eventmaker

eventmaker.com

Eventmaker - платформа для управления событиями, позволяющая организовать мероприятия, управлять участниками и анализировать результаты.

run.events

run.events

run.events

Приложение run.events упрощает управление мероприятиями, включая регистрацию, взаимодействие и логистику для организаторов и участников.

Fourwaves

Fourwaves

fourwaves.com

Fourwaves - это решение для управления научными мероприятиями, включая создание сайтов, регистрацию, управление абстрактами и рецензирования.

Azavista

Azavista

azavista.com

Azavista - это приложение для организации событий, которое упрощает процесс планирования и управления мероприятиями, улучшая взаимодействие и эффективность.

Notified

Notified

notified.com

Приложение Notified позволяет планировать и управлять мероприятиями любого формата, облегчая регистрацию, взаимодействие участников и анализ данных.

Canapii

Canapii

canapii.com

Canapii — платформа управления событиями, которая помогает организовывать личные, гибридные и виртуальные мероприятия с удобными инструментами для работы с билетами и аналитикой.

EventTitans

EventTitans

eventtitans.com

EventTitans - платформа для управления событиями, автоматизирующая процессы от планирования до анализа, упрощая регистрацию и взаимодействие участников.

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

HeySummit - платформа для организации онлайн- и гибридных событий, предлагающая инструменты для управления регистрациями, взаимодействия с участниками и аналитики.

Worksup

Worksup

worksup.com

Worksup - платформа для организации конференций и бизнес-мероприятий с возможностью онлайн-трансляций, задачами, выставками и сетевыми активностями.

Edenkit

Edenkit

edenkit.com

Edenkit позволяет быстро создавать веб-страницы событий и мобильные приложения, управлять профилями участников и взаимодействовать с аудиторией.

RainFocus

RainFocus

rainfocus.com

RainFocus — платформа для управления событиями, позволяющая оптимизировать регистрацию, контент и взаимодействие с участниками через единый интерфейс.

InEvent

InEvent

inevent.com

InEvent — платформа для организации мероприятий, обеспечивающая управление регистрацией, взаимодействием и логистикой для личных, виртуальных и гибридных событий.

Brushfire

Brushfire

brushfire.com

Brushfire - это онлайн-платформа для управления мероприятиями, предлагающая решения для продажи билетов, регистрации и виртуальных событий.

AnyRoad

AnyRoad

anyroad.com

AnyRoad — это платформа для управления и оптимизации событий, туров и активаций, помогающая компаниям повысить лояльность клиентов и увеличить доход.

CrowdPass

CrowdPass

crowdpass.co

CrowdPass — приложение для управления мероприятиями, упрощающее регистрацию, навигацию и анализ для организаторов и участников.

eventPower

eventPower

eventpower.com

Приложение EventPower предоставляет инструменты для онлайн и офлайн регистрации на мероприятия, управляя логистикой, участниками и анализом событий.

KonfHub

KonfHub

konfhub.com

KonfHub - это платформа для управления событиями, помогающая организовывать и координировать мероприятия, обеспечивая удобство общения и управления участниками.

Momice

Momice

momice.com

Momice — это приложение для управления мероприятиями, позволяющее оптимизировать регистрацию, взаимодействие с аудиторией и анализ данных для живых, онлайн и гибридных событий.

inwink

inwink

inwink.com

inwink — это B2B маркетинговая SaaS-платформа для организации мероприятий и создания онлайн-сообществ с безопасным централизованным управлением данными.

Cadmium

Cadmium

gocadmium.com

Cadmium упрощает организацию живых, гибридных и виртуальных мероприятий, а также онлайн-обучение на единой платформе, используемой более 900 организациями.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.