Платформы для управления событиями - Самые популярные приложения

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Платформы управления событиями объединяют широкий спектр инструментов для оптимизации процесса планирования мероприятий, охватывая различные аспекты управления событиями в одном решении. Эти платформы способны обрабатывать мероприятия любого масштаба, но особенно подходят для крупных и сложных мероприятий, таких как конференции, фестивали, выставки и профессиональные встречи. Они контролируют каждый аспект организации мероприятий, включая, помимо прочего, создание веб-сайтов мероприятий, управление регистрацией и продажей билетов, ведение списков гостей, составление повесток дня, продвижение онлайн-мероприятий, вовлечение посетителей и создание подробных отчетов по ключевым показателям эффективности (KPI). Примечательно, что эти платформы часто предлагают дополнительные функции, такие как встроенный маркетинг по электронной почте, настраиваемые страницы событий и опросы, связанные с событиями, что способствует повышению эффективности и совершенствованию организации любого типа мероприятий.
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Odoo
odoo.com
Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.
Whova
whova.com
Whova — это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для планирования, регистрации и взаимодействия с участниками на мероприятиях.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite — это приложение для управления мероприятиями и продажи билетов, позволяющее пользователям создавать, находить и продвигать события.
Cvent
cvent.com
Cvent — это приложение для управления событиями, которое упрощает планирование и анализ мероприятий любого типа и формата.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, включая голосовые и цифровые каналы, а также инструменты для самообслуживания.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet - это платформа для проведения виртуальных событий и встреч, предлагающая интерактивные функции и возможности настройки для пользователей.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage - это платформа для управления событиями, позволяющая планировать и проводить мероприятия различных форматов, включая онлайн и офлайн.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — это платформа для управления событиями, обеспечивающая поддержку планирования и организации живых, виртуальных и гибридных мероприятий.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor - платформа для продажи билетов на мероприятия, предлагающая настраиваемые страницы, мобильные билеты и поддержку различных способов оплаты.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop - платформа для управления виртуальными, гибридными и личными событиями, предлагающая инструменты для регистрации, сетевого взаимодействия и управления экспонентами.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — это платформа автоматизации маркетинга, предлагающая инструменты для email-маркетинга, управления событиями, опросов и мобильного маркетинга.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm - это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации гостей, онлайн-приглашений и контроля доступа.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard - это платформа для управления мероприятиями с функциями сетевого взаимодействия и анализа данных, предназначенная для организации различных событий.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla - это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации, продажи билетов и организации мероприятий любого формата.
Glue Up
glueup.com
Glue Up - это универсальная CRM платформа для управления событиями и членствами, позволяющая строить сообщества через цифровые инструменты.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker — платформа для вебинаров и виртуальных событий, предлагающая инструменты для интерактивного участия и интеграции с маркетинговыми системами.
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi — платформа для управления событиями, позволяющая организовать, продвигать и проводить мероприятия в различных форматах: виртуальных, гибридных и очных.
Planning Pod
planningpod.com
Planning Pod — это комплексное программное обеспечение для управления событиями, оптимизирующее планирование и выполнение мероприятий.
Eventene
eventene.com
Eventene - это система управления событиями для создания, организации и проведения мероприятий в одном месте, включая очные, виртуальные и гибридные форматы.
Attendease
attendease.com
Приложение Attendease обеспечивает управление событиями, включая регистрацию, продажу билетов и аналитику, подходящее для физических и виртуальных мероприятий.
Accelevents
accelevents.com
Accelevents — это платформа для управления виртуальными, гибридными и личными событиями с функциями регистрации, интеграции трансляций и аналитики.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast - платформа для управления B2B мероприятиями, позволяющая организовывать вебинары и события, обеспечивая интерактивность и аналитику.
webMOBI
webmobi.com
webMOBI — это программное обеспечение для управления мероприятиями, включающее CRM для участников, регистрацию, опросы и интерактивные функции для мероприятий разного масштаба.
EventX
eventx.io
EventX - платформа для управления виртуальными и гибридными событиями, предлагающая инструменты для планирования, выполнения и аналитики.
Webex Events
socio.events
Webex Events — платформа для управления мероприятиями, поддерживающая виртуальные, гибридные и очные события с функциями регистрации, проверки и стриминга.
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja позволяет создавать и проводить вебинары, предлагая удобный интерфейс и функции интерактивности, такие как живой чат и опросы.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo - платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для организации виртуальных и личных мероприятий, повышения вовлечения и аналитики.
POSH
posh.vip
POSH - это приложение для организаторов мероприятий, предлагающее инструменты для управления любыми живыми событиями.
Eventmix
eventmix.live
Eventmix — платформа для организации виртуальных и гибридных мероприятий, позволяющая запускать события за считанные минуты на собственном сайте.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia — платформа для управления событиями, позволяющая организовывать личные, гибридные и виртуальные мероприятия с функциями регистрации и взаимодействия с участниками.
Swoogo
swoogo.events
Swoogo — платформа для управления событиями, упрощающая регистрацию, планирование и анализ мероприятий для организаторов и участников.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl - платформа для управления событиями, которая поддерживает личные, виртуальные и гибридные мероприятия, обеспечивая настройку и управление из одного места.
Cadence
eventcadence.com
Cadence — это платформа для планирования и реализации событий, обеспечивающая координацию всех аспектов управления мероприятиями.
Brightly
brightlysoftware.com
Brightly - это облачная платформа для планирования событий, помогающая командам организовывать и отслеживать мероприятия, а также управлять доходами от них.
Expo Pass
expopass.com
Expo Pass - платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации, отслеживания посещаемости и взаимодействия с участниками на мероприятиях.
AllEvents
allevents.in
AllEvents - платформа для управления мероприятиями, позволяющая создавать страницы событий, продавать билеты и продвигать их широкому кругу аудитории.
ViewStub
viewstub.com
ViewStub — платформа для организации гибридных мероприятий, предлагающая билеты, регистрацию, живое и запись видео, а также рынок событий для монетизации.
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate позволяет создавать сайты для мероприятий, собирать регистрации, продавать билеты и продвигать события онлайн.
Trybooking
trybooking.com
TryBooking — это платформа для онлайн-продажи билетов, регистрации и бронирования событий, упрощающая управление мероприятиями разных типов.
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker - платформа для управления событиями, позволяющая организовать мероприятия, управлять участниками и анализировать результаты.
run.events
run.events
Приложение run.events упрощает управление мероприятиями, включая регистрацию, взаимодействие и логистику для организаторов и участников.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves - это решение для управления научными мероприятиями, включая создание сайтов, регистрацию, управление абстрактами и рецензирования.
Azavista
azavista.com
Azavista - это приложение для организации событий, которое упрощает процесс планирования и управления мероприятиями, улучшая взаимодействие и эффективность.
Notified
notified.com
Приложение Notified позволяет планировать и управлять мероприятиями любого формата, облегчая регистрацию, взаимодействие участников и анализ данных.
Canapii
canapii.com
Canapii — платформа управления событиями, которая помогает организовывать личные, гибридные и виртуальные мероприятия с удобными инструментами для работы с билетами и аналитикой.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans - платформа для управления событиями, автоматизирующая процессы от планирования до анализа, упрощая регистрацию и взаимодействие участников.
HeySummit
heysummit.com
HeySummit - платформа для организации онлайн- и гибридных событий, предлагающая инструменты для управления регистрациями, взаимодействия с участниками и аналитики.
Worksup
worksup.com
Worksup - платформа для организации конференций и бизнес-мероприятий с возможностью онлайн-трансляций, задачами, выставками и сетевыми активностями.
Edenkit
edenkit.com
Edenkit позволяет быстро создавать веб-страницы событий и мобильные приложения, управлять профилями участников и взаимодействовать с аудиторией.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus — платформа для управления событиями, позволяющая оптимизировать регистрацию, контент и взаимодействие с участниками через единый интерфейс.
InEvent
inevent.com
InEvent — платформа для организации мероприятий, обеспечивающая управление регистрацией, взаимодействием и логистикой для личных, виртуальных и гибридных событий.
Brushfire
brushfire.com
Brushfire - это онлайн-платформа для управления мероприятиями, предлагающая решения для продажи билетов, регистрации и виртуальных событий.
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad — это платформа для управления и оптимизации событий, туров и активаций, помогающая компаниям повысить лояльность клиентов и увеличить доход.
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass — приложение для управления мероприятиями, упрощающее регистрацию, навигацию и анализ для организаторов и участников.
eventPower
eventpower.com
Приложение EventPower предоставляет инструменты для онлайн и офлайн регистрации на мероприятия, управляя логистикой, участниками и анализом событий.
KonfHub
konfhub.com
KonfHub - это платформа для управления событиями, помогающая организовывать и координировать мероприятия, обеспечивая удобство общения и управления участниками.
Momice
momice.com
Momice — это приложение для управления мероприятиями, позволяющее оптимизировать регистрацию, взаимодействие с аудиторией и анализ данных для живых, онлайн и гибридных событий.
inwink
inwink.com
inwink — это B2B маркетинговая SaaS-платформа для организации мероприятий и создания онлайн-сообществ с безопасным централизованным управлением данными.
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium упрощает организацию живых, гибридных и виртуальных мероприятий, а также онлайн-обучение на единой платформе, используемой более 900 организациями.
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