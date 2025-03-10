Платформы для управления событиями - Самые популярные приложения - Ватикан

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Платформы управления событиями объединяют широкий спектр инструментов для оптимизации процесса планирования мероприятий, охватывая различные аспекты управления событиями в одном решении. Эти платформы способны обрабатывать мероприятия любого масштаба, но особенно подходят для крупных и сложных мероприятий, таких как конференции, фестивали, выставки и профессиональные встречи. Они контролируют каждый аспект организации мероприятий, включая, помимо прочего, создание веб-сайтов мероприятий, управление регистрацией и продажей билетов, ведение списков гостей, составление повесток дня, продвижение онлайн-мероприятий, вовлечение посетителей и создание подробных отчетов по ключевым показателям эффективности (KPI). Примечательно, что эти платформы часто предлагают дополнительные функции, такие как встроенный маркетинг по электронной почте, настраиваемые страницы событий и опросы, связанные с событиями, что способствует повышению эффективности и совершенствованию организации любого типа мероприятий.
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EventMobi
eventmobi.com
EventMobi — платформа для управления событиями, позволяющая организовать, продвигать и проводить мероприятия в различных форматах: виртуальных, гибридных и очных.
inwink
inwink.com
inwink — это SaaS-платформа BtoB-маркетинга, которая позволяет компаниям демонстрировать свои бренды и привлекать аудиторию посредством: — личных, онлайн-мероприятий и гибридных мероприятий; - постоянно действующие онлайн-сообщества на специализированных веб-сайтах; - централизованные, высокозащищенные данные, строго разделенные по клиентам. - собственное мобильное приложение, посвященное вашему событию или сообществу. Пионер в области технологий управления событиями с 2015 года, inwink сегодня представляет собой комплексное маркетинговое решение BtoB на 360°, используемое более чем 180 предприятиями, предприятиями и организациями. Платформа inwink широко известна своей функциональной мощью и гибкостью, масштабируемостью и безопасностью. Подробнее на www.inwink.com/en/
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium упрощает проведение живых, гибридных и виртуальных мероприятий и максимизирует ценность онлайн-обучения с помощью единой гибкой платформы, предназначенной для отражения взаимодействия людей, идей и знаний. Программным продуктам компании доверяют более 900 организаций, ориентированных на контент, по всему миру, поскольку они позволяют получать доход, стимулировать удержание клиентов и снижать эксплуатационные расходы на свои мероприятия и образовательные инициативы. Для получения дополнительной информации посетите https://gocadmium.com.
Attendease
attendease.com
Приложение Attendease обеспечивает управление событиями, включая регистрацию, продажу билетов и аналитику, подходящее для физических и виртуальных мероприятий.
Eventene
eventene.com
Eventene-это система управления событиями в одном для создания, организации и запуска всех ваших событий на одной платформе. Независимо от того, являются ли ваши мероприятия лично, виртуально или гибрид, Eventene предоставляет ... покажите больше он наиболее современное, гибкое и масштабируемое решение.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia — платформа для управления событиями, позволяющая организовывать личные, гибридные и виртуальные мероприятия с функциями регистрации и взаимодействия с участниками.
Edenkit
edenkit.com
Edenkit помогает вам: - мгновенно создать цифровое присутствие, запустив веб-страницу мероприятия, мобильное приложение, регистрацию и маркетинговую кампанию сообщества за считанные минуты - все на основе вашего контента - построить лояльные отношения, дать возможность спикерам, спонсорам и экспонентам рассказать свою собственную историю самому себе -управляемые профили и персонализированный контент в социальных сетях — охватывайте соответствующую аудиторию, привлекайте посетителей с помощью специального контента в социальных сетях для спикеров, спонсоров и экспонентов. Простые и понятные цены без скрытых платежей позволят вам сосредоточиться на организации вашего мероприятия, не беспокоясь о скрытых платежах. затраты
Eventcube
eventcube.io
Eventcube дает организаторам мероприятий возможность создавать значимые виртуальные, личные и гибридные мероприятия с помощью красивой технологии управления событиями, которую можно полностью настроить и промаркировать в любой момент. С помощью Eventcube вы можете создать фирменную сцену трансляции, одновременно организуя сетевые комнаты и частные индивидуальные звонки между членами аудитории, используя наши функции трансляции и места проведения. Мы возвращаем социальный аспект виртуальных конференций. Мы делаем это, предоставляя вашей аудитории пространство для общения со своей толпой и построения долгосрочных отношений — подобие традиционных личных мероприятий с оттенком социальных сетей. С момента своего запуска Eventcube организовал более 100 000 мероприятий по всему миру и обслуживал ведущие бренды, такие как TedX, TikTok, TK Maxx и Red Bull, а также целевые организации и фестивали. Мы признаны лучшим SaaS-продуктом для продажи билетов или управления мероприятиями по версии Cloud & SaaS Awards 2021, а недавно Eventcube вошла в шорт-лист технологической компании года (малого размера) по версии UK Business Tech Awards 2021.
Canapii
canapii.com
Отмеченная наградами платформа управления мероприятиями Canapii предназначена для организаций любого размера и позволяет проводить уникальные и увлекательные личные, гибридные и виртуальные мероприятия. Наши цифровые инструменты и решения, от покупки онлайн-билетов до регистрации на месте и аналитики после мероприятия, позволяют вам оптимизировать всю организацию вашего мероприятия — и все это в одном месте. Canapii состоит из глобальной команды страстных профессионалов в области организации мероприятий, объединенных общими ценностями. Мы заботимся о создании инновационных мероприятий, постоянных отношениях и значимых связях среди наших клиентов и товарищей по команде по всему миру.
Notified
notified.com
Notified Event Cloud предоставляет самую полную в мире комплексную технологию обработки событий и сопутствующие услуги, позволяющие создавать события и управлять ими. Управляйте всем жизненным циклом ваших мероприятий, независимо от их местоположения, формата, размера или продолжительности — от отдельных сеансов до постоянных мероприятий. Notified позволяет организаторам мероприятий, маркетологам и специалистам по связям с общественностью создавать захватывающие впечатления, стимулировать вовлечение, извлекать прибыльную информацию и максимизировать рентабельность инвестиций с помощью одной платформы. - Личные мероприятия: оптимизируйте и автоматизируйте регистрацию и внутренние процессы, от запроса документов до создания повестки дня. - Виртуальные мероприятия: обеспечьте захватывающий цифровой опыт с помощью фирменных вестибюлей, надежных инструментов взаимодействия и встроенного решения для веб-трансляции. - Гибридные мероприятия: поднимите общий опыт на новую высоту с помощью комплексных технологий проведения мероприятий, мобильных приложений и услуг по производству на месте. Создавайте захватывающие впечатления от бренда - во времени и пространстве. Удивляйте и радуйте своих посетителей уникальными, тщательно подобранными впечатлениями. Создайте цифровой опыт, который расскажет вашу историю и отразит ваш бренд. - Единообразное и индивидуальное взаимодействие с брендом – адаптивное и 3D – Гибкий контент и программирование – в реальном времени, в режиме реального времени и по запросу – Бесшовное сочетание личных и цифровых каналов – Масштабируемость от 500 до 200 000+ участников Поднимите вовлеченность на новую высоту Повысьте вовлеченность и выстраивайте значимые связи, выходящие за рамки живого дня мероприятия, а также во времени и пространстве. Наполните свое сообщество программами до, во время и после мероприятия. - Объединяйте участников с другими участниками и спонсорами с помощью поиска партнеров на основе искусственного интеллекта. - Видеочат с другими участниками 1:1 или в группе. - Отслеживайте разговоры в социальных каналах с помощью социальных хабов. - Максимизируйте вовлеченность участников, где бы они ни находились, с помощью мощного приложения для мероприятий. значимое взаимодействие с помощью геймификации и бейджинга. Получите полезную информацию и максимизируйте рентабельность инвестиций. Получите информацию, необходимую для достижения бизнес-результатов, с помощью единого источника унифицированных данных о событиях. Ваши данные — это инструмент проектирования, позволяющий предоставить участникам незабываемые впечатления. Мощный портал аналитики и отчетности интегрируется с вашим стеком маркетинговых технологий и предоставляет вам показатели и информацию о вашей аудитории в режиме реального времени. Управление сложными мероприятиями стало проще. Укрепите совместную работу на мероприятиях и масштабируйте свою команду с помощью платформы, которая оптимизирует и автоматизирует ваши серверные процессы. Никаких дублирующих усилий, присущих виртуальным или личностно-ориентированным технологическим решениям для проведения мероприятий. - Регистрируйте участников - Управляйте спикерами, экспонентами и спонсорами - Предоставляйте и курируйте контент - Привлекайте свое сообщество
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop - платформа для управления виртуальными, гибридными и личными событиями, предлагающая инструменты для регистрации, сетевого взаимодействия и управления экспонентами.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus — это платформа маркетинга событий нового поколения, созданная с нуля для сбора, анализа и использования беспрецедентного количества данных для значительно более эффективных мероприятий и конференций. Будучи настоящей SaaS-платформой, RainFocus упрощает регистрацию мероприятий, управление контентом, активацию экспонентов и работу на месте с единой панели управления. Экономьте время, повышайте вовлеченность и максимизируйте ценность каждого мероприятия.
EventX
eventx.io
EventX - платформа для управления виртуальными и гибридными событиями, предлагающая инструменты для планирования, выполнения и аналитики.
AllEvents
allevents.in
AllEvents - платформа для управления мероприятиями, позволяющая создавать страницы событий, продавать билеты и продвигать их широкому кругу аудитории.
Swoogo
swoogo.events
Swoogo — платформа для управления событиями, упрощающая регистрацию, планирование и анализ мероприятий для организаторов и участников.
Cvent
cvent.com
Cvent — это приложение для управления событиями, которое упрощает планирование и анализ мероприятий любого типа и формата.
Webex Events
socio.events
Webex Events (ранее Socio) — это комплексная платформа управления событиями, обеспечивающая захватывающие, интуитивно понятные и инклюзивные виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Поднимите планку с помощью приложений для мероприятий, гибкой регистрации, регистрации и печати бейджей, поиска потенциальных клиентов и технологии потокового вещания. Webex Events сочетает гибкость с простотой использования, поэтому организаторы могут проводить увлекательные мероприятия, соответствующие их целям, независимо от типа мероприятия или организации. Узнайте больше на сайтеsocia.events.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves - это решение для управления научными мероприятиями, включая создание сайтов, регистрацию, управление абстрактами и рецензирования.
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker - платформа для управления событиями, позволяющая организовать мероприятия, управлять участниками и анализировать результаты.
Delegia
delegia.se
Delegia Event — это система событий, которая помогает вам управлять вашим мероприятием, от регистрации до мониторинга, с возможностью отправлять приглашения по электронной почте и SMS, подводить итоги, обрабатывать платежи и многое другое.
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass — это первое комплексное решение для управления мероприятиями, которое обеспечивает безопасность, интеллектуальность и эффективность мероприятий.
eventPower
eventpower.com
eventPower предоставляет производителям мероприятий мощное индивидуальное решение для онлайн-регистрации и регистрации на месте. Система предлагается как услуга «сделай сам» или индивидуальное комплексное решение.
run.events
run.events
Приложение run.events упрощает управление мероприятиями, включая регистрацию, взаимодействие и логистику для организаторов и участников.
POSH
posh.vip
Маркетинг мероприятий стал проще. POSH предоставляет организаторам мероприятий набор инструментов для управления любым живым опытом.
Cadence
eventcadence.com
Cadence — это платформа для планирования и реализации событий, обеспечивающая координацию всех аспектов управления мероприятиями.
Brightly
brightlysoftware.com
Event Manager™ от Brightly — это универсальная облачная платформа для планирования объектов, которая помогает командам планировать, организовывать и продвигать мероприятия организации, обеспечивая команды необходимыми инструментами для централизации и автоматизации процесса от начала до конца. заканчивать. В мире, где бюджетных средств недостаточно, а программы возмещения затрат могут оказать большое влияние на прибыль школы, Event Manager позволяет легко отслеживать и контролировать доходы, связанные с мероприятиями. От инициирования запроса до анализа возмещения затрат Event Manager берет на себя контроль над организацией мероприятия, обеспечивая положительный опыт сообщества и участников.
Cooltix
cooltix.hu
Билеты для вашего роста — продавайте билеты проще, чем когда-либо, с самой низкой комиссией! - Уникальная персонализированная страница для вашего мероприятия - Простая в использовании платформа, на которой вы можете управлять своими мероприятиями - Инструмент отчетности и анализа для отслеживания эффективности продаж - Получайте свой доход ежедневно - и многое другое.
Eventmix
eventmix.live
Eventmix — это простая в использовании платформа для виртуальных и гибридных мероприятий, которая позволяет организаторам проводить мероприятия со своего веб-сайта за считанные минуты. Eventmix предоставляет вам все инструменты, необходимые для того, чтобы не только с легкостью проводить и монетизировать ваши мероприятия, но и поддерживать вовлеченность вашей аудитории с помощью специальных сетей и областей взаимодействия, которые полностью настраиваемы.
Expo Pass
expopass.com
Expo Pass - платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации, отслеживания посещаемости и взаимодействия с участниками на мероприятиях.
KonfHub
konfhub.com
Представляем KonfHub: универсальную платформу для интересных и эффективных мероприятий Вы устали манипулировать несколькими платформами и изо всех сил пытаетесь эффективно управлять своими мероприятиями? Не ищите ничего, кроме KonfHub — универсального решения для управления мероприятиями, предназначенного для оптимизации процесса организации вашего мероприятия от начала до конца. Благодаря широкому спектру мощных функций и преимуществ KonfHub — это идеальная платформа для создания успешных и запоминающихся мероприятий. Вот краткий обзор некоторых удивительных функций, которые KonfHub может предложить: Автоматический конкурс рефералов: легко увеличьте число регистраций на мероприятиях с помощью нашего автоматического конкурса рефералов. KonfHub позволяет вам настроить реферальную программу, которая побуждает участников приглашать своих друзей и коллег, расширяя охват вашего мероприятия и увеличивая число регистраций. Неограниченные кампании по электронной почте и ограниченные SMS и сообщения WhatsApp: оставайтесь на связи со своими участниками с помощью целевых кампаний по электронной почте. С KonfHub вы можете отправлять неограниченное количество рассылок по электронной почте, чтобы поддерживать интерес и информированность вашей аудитории. Кроме того, вы также можете отправлять SMS и сообщения WhatsApp для важных обновлений и напоминаний. Платформа для живых викторин. Повысьте интерактивность вашего мероприятия с помощью нашей платформы для живых викторин. Привлекайте свою аудиторию, проверяйте ее знания и создавайте атмосферу азарта и соревнования — и все это на платформе KonfHub. Приложение для регистрации и приложение для спонсоров: упростите процесс регистрации с помощью нашего приложения для регистрации на стойке регистрации. Эффективно управляйте регистрацией участников, печатайте бейджи и обеспечивайте бесперебойную работу на протяжении всего мероприятия. Кроме того, наше приложение для спонсоров предоставляет инструменты управления стендом/спонсорами, обеспечивая спонсорам беспрепятственный опыт путем сбора потенциальных клиентов. Сертификаты автоматического участия. Наградите своих посетителей сертификатами автоматического участия. KonfHub автоматически генерирует сертификаты, когда участники отправляют отзывы, что экономит ваше время и усилия, обеспечивая при этом профессиональный подход к вашему мероприятию. Регистрация на основе одобрения, скрытые билеты и загрузка: полный контроль над процессом регистрации на ваше мероприятие. KonfHub позволяет вам утверждать регистрации, скрывать билеты для получения эксклюзивного доступа и легко загружать регистрации спикеров, спонсоров и волонтеров, что упрощает управление мероприятиями. Комплексная веб-страница мероприятия: нет необходимости в веб-разработчике или специализированных веб-сайтах! KonfHub предлагает обширную веб-страницу мероприятия, на которой представлены все основные детали вашего мероприятия. Настройте веб-страницу, указав свой брендинг, программу мероприятий, биографии спикеров и многое другое — и все это на платформе KonfHub. Встраиваемые виджеты/кнопки и интеграция API: легко интегрируйте KonfHub в существующий веб-сайт или приложение с помощью наших встраиваемых виджетов и кнопок. Воспользуйтесь преимуществами нашего API, чтобы обеспечить удобство работы ваших посетителей и обеспечить плавную синхронизацию данных с вашими системами. Абсолютно недорогая платформа для управления мероприятиями В KonfHub мы считаем, что организация успешных мероприятий не должна обходиться дорого. Вот почему мы предлагаем одну из самых низких ценовых платформ в отрасли. Благодаря нашим конкурентоспособным тарифам вы сможете максимально увеличить бюджет вашего мероприятия, сохраняя при этом все исключительные функции и преимущества, которые может предложить наша платформа. С KonfHub вы не только получаете доступ к комплексной платформе управления мероприятиями с множеством функций, но также получаете значительную экономию средств. Наши прозрачные цены гарантируют, что вы получите максимальную отдачу от своих инвестиций, что позволит вам направить больше ресурсов на другие аспекты вашего мероприятия. И еще! KonfHub постоянно развивается, чтобы удовлетворить потребности организаторов мероприятий. Мы стремимся предоставлять инновационные функции и возможности, которые сделают ваше планирование мероприятий еще лучше. Попрощайтесь с проблемами управления мероприятиями и поприветствуйте KonfHub — ваше идеальное решение для управления мероприятиями. Зарегистрируйтесь сегодня и измените способ организации мероприятий. Создайте следующее мероприятие с KonfHub
webMOBI
webmobi.com
WebMobi-это программное обеспечение для управления событиями, способствующим AI с AI с помощью AI, с участием CRM. Он предлагает приложения для мероприятий, веб-сайт, регистрацию, живые опросы, опросы, живые карты, приложения для нескольких событий, услуги по генерации лидеров и вовлечение посетителей. Webmobi помогает вам испытать невероятно элегантные, упрощенные и настраиваемые мобильные приложения для мероприятий, фестивалей, предприятий и университетских городских городков. Наше передовое программное обеспечение доверяют 100 брендам по всему миру для корпоративных мероприятий, конференций, выставок, внутренних/внешних собраний и многого другого. Проверьте нашу геймификацию и более богатую функциями платформы, где планировщики мероприятий могут привлечь своих посетителей только с помощью нашего Best App Builder -Webmobi.
Azavista
azavista.com
Azavista — это решение для организаторов корпоративных мероприятий, которые стремятся оптимизировать процессы планирования мероприятий. Мы предлагаем полный набор технологических решений для проведения мероприятий, подходящих для любого мероприятия в вашем календаре, которые помогут вам повысить эффективность, улучшить коммуникацию и производительность, а также повысить посещаемость. Благодаря широкому набору модулей и функций пользователи могут настраивать несколько событий, интегрироваться с вашими CRM и системами автоматизации маркетинга, управлять регистрациями, управлением проектами и многим другим из одного единого интерфейса. Мы также предлагаем приложение для регистрации и приложение для участия в мероприятиях, которые можно создать и настроить за считанные минуты без помощи вашей команды разработчиков. Мы создали гибкую, инновационную и простую в использовании комплексную платформу. Легко адаптируется к новым и меняющимся тенденциям и потребностям рынка, что означает, что организаторы мероприятий всегда могут оправдать свои ожидания. С момента нашего основания в 2011 году тысячи организаторов мероприятий использовали нашу платформу, чтобы повысить эффективность и продуктивность, что, в свою очередь, позволяет им создавать более качественные мероприятия.
Momice
momice.com
Momice предлагает программное обеспечение для проведения мероприятий и знания для профессионалов в сфере организации мероприятий. Программное обеспечение Momice позволяет специалистам по организации мероприятий оптимизировать свой веб-сайт мероприятий, регистрацию, рассылку мероприятий, продажу билетов, взаимодействие с аудиторией, регистрацию на месте и оценку событий (опросов) всех своих живых, онлайн- и гибридных мероприятий. Работа с Momice экономит время и позволяет избежать ошибок, которые возникают, когда вы делаете все это вручную. Компания Momice, работающая в индустрии мероприятий, за последние 10 лет накопила большой опыт. Этими знаниями делятся на вебинарах, технических документах, пейджерах, инфографике и живых обучающих курсах. Возможности Momice включают в себя: - Почта (приглашения, подтверждения, напоминания) - Регистрация (семинары, дополнительные гости, списки приглашенных) - Веб-сайт (индивидуальный дизайн, шаблоны, белая этикетка) - Взаимодействие (чат, опросы, вопросы аудитории) - Билеты (продажа билетов, электронные билеты, маркетинг) - Регистрация и бейджи (бесконтактная регистрация, печать бейджей) - Статистика (опрос, данные зрителей, результаты)
Planning Pod
planningpod.com
Planning Pod — это комплексное программное обеспечение для управления событиями, оптимизирующее планирование и выполнение мероприятий.
Odoo
odoo.com
Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad — это ведущая платформа экспериментального маркетинга, которая позволяет брендам управлять и оптимизировать свои мероприятия, туры, мероприятия и занятия, чтобы повысить лояльность потребителей к бренду, увеличить доходы и повысить рентабельность инвестиций в каждый опыт. AnyRoad позволяет компаниям оптимизировать и масштабировать свои экспериментальные операции с помощью гибкой настраиваемой платформы и предоставляет мощную информацию, необходимую для ускорения роста бизнеса. Ведущие бренды, такие как Anheuser-Busch, Diageo, Westfield, Just Egg и Sierra Nevada, полагаются на AnyRoad для оптимизации операций и подтверждения эффективности своих экспериментальных маркетинговых программ.
Eventeny
eventeny.com
Комплексное программное обеспечение для управления мероприятиями, предлагающее решения для интерактивного масштабируемого картографирования, электронной подписи контрактов, комплексного управления билетами/кассами, рабочих процессов подачи заявок на артистов/продавцов/экспонентов, отслеживания смен волонтеров, CRM для спонсорских сделок и результатов, персонализированного планирования и многое другое!
Hubilo
hubilo.com
Hubilo - платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для организации виртуальных и личных мероприятий, повышения вовлечения и аналитики.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl - платформа для управления событиями, которая поддерживает личные, виртуальные и гибридные мероприятия, обеспечивая настройку и управление из одного места.
Trybooking
trybooking.com
TryBooking — это платформа для онлайн-продажи билетов, регистрации и бронирования событий, упрощающая управление мероприятиями разных типов.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor - платформа для продажи билетов на мероприятия, предлагающая настраиваемые страницы, мобильные билеты и поддержку различных способов оплаты.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage - это платформа для управления событиями, позволяющая планировать и проводить мероприятия различных форматов, включая онлайн и офлайн.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, включая голосовые и цифровые каналы, а также инструменты для самообслуживания.
Whova
whova.com
Whova — это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для планирования, регистрации и взаимодействия с участниками на мероприятиях.
HeySummit
heysummit.com
HeySummit - платформа для организации онлайн- и гибридных событий, предлагающая инструменты для управления регистрациями, взаимодействия с участниками и аналитики.
Explara
explara.com
Explara помогает творческим предпринимателям и малому бизнесу монетизировать мероприятия, онлайн-продажи, участие в сообществе и краудфандинг.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla - это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации, продажи билетов и организации мероприятий любого формата.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite — это приложение для управления мероприятиями и продажи билетов, позволяющее пользователям создавать, находить и продвигать события.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm - это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации гостей, онлайн-приглашений и контроля доступа.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — это платформа для управления событиями, обеспечивающая поддержку планирования и организации живых, виртуальных и гибридных мероприятий.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker — платформа для вебинаров и виртуальных событий, предлагающая инструменты для интерактивного участия и интеграции с маркетинговыми системами.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet - это платформа для проведения виртуальных событий и встреч, предлагающая интерактивные функции и возможности настройки для пользователей.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard - это платформа для управления мероприятиями с функциями сетевого взаимодействия и анализа данных, предназначенная для организации различных событий.
Brushfire
brushfire.com
Brushfire — это платформа управления мероприятиями, предоставляющая решения для продажи билетов, регистрации, виртуальных мероприятий и приложений для мероприятий. Основанная в 2003 году, компания Brushfire за последние 20 лет помогла обеспечить онлайн-продажу билетов и регистрацию тысячам организаций по всему миру. Благодаря отмеченному наградами обслуживанию и поддержке, Brushfire предоставляет инструменты, необходимые для экономии времени и денег на следующем мероприятии. Решения Brushfire созданы для роста. Есть вопросы? Поговорите с нашей командой по телефону (866) 825-8252.
Accelevents
accelevents.com
Accelevents — это платформа для управления виртуальными, гибридными и личными событиями с функциями регистрации, интеграции трансляций и аналитики.
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja позволяет создавать и проводить вебинары, предлагая удобный интерфейс и функции интерактивности, такие как живой чат и опросы.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast - платформа для управления B2B мероприятиями, позволяющая организовывать вебинары и события, обеспечивая интерактивность и аналитику.
InEvent
inevent.com
InEvent состоит из профессионалов в области организации мероприятий и специалистов по аудио/видео, вдохновленных расширять границы вебинаров и технологий проведения мероприятий. Наш продукт предоставляет корпоративным компаниям выдающиеся возможности, предоставляя им нестандартное решение для создания личных, виртуальных и гибридных мероприятий с помощью программных и аппаратных решений. Все это поддерживается специальной круглосуточной службой поддержки клиентов, на 100% состоящей из людей. Интегрированная платформа InEvent включает в себя гостиничный бизнес и жилье, путешествия и логистику, веб-трансляции, живое взаимодействие, плавную регистрацию, динамические сети, надежную автоматизацию маркетинга, пользовательские веб-сайты и мобильные приложения, аналитику в реальном времени, мощные маяки и более 100 других функций для мощный интерактивный и захватывающий опыт. Мы успешно обслужили более 50 000 мероприятий и вебинаров с более чем 2 миллионами участников и более 60 миллионами минут потокового вещания по всему миру. Независимо от того, проводите ли вы вебинар, виртуальную практическую встречу или месячное мероприятие, наше гибкое решение поможет вашему идеальному мероприятию воплотиться в жизнь.
Sweap
sweap.io
Sweap — это платформа для повышения эффективности мероприятий, которая сделает мероприятия наиболее эффективным маркетинговым каналом вашей компании. Некоторые из лучших команд по проведению мероприятий, такие как Bentely или Scandic Hotels, используют наше программное обеспечение, чтобы увеличить количество регистраций и сэкономить время за счет автоматического управления гостями, коммуникации на мероприятиях и виртуальной платформы для проведения мероприятий. Sweap предлагает бесплатный план до 500 регистраций в год, так что вы можете начать уже сегодня.
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