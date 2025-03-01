Платформы для управления событиями - Самые популярные приложения - Турция

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
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Платформы управления событиями объединяют широкий спектр инструментов для оптимизации процесса планирования мероприятий, охватывая различные аспекты управления событиями в одном решении. Эти платформы способны обрабатывать мероприятия любого масштаба, но особенно подходят для крупных и сложных мероприятий, таких как конференции, фестивали, выставки и профессиональные встречи. Они контролируют каждый аспект организации мероприятий, включая, помимо прочего, создание веб-сайтов мероприятий, управление регистрацией и продажей билетов, ведение списков гостей, составление повесток дня, продвижение онлайн-мероприятий, вовлечение посетителей и создание подробных отчетов по ключевым показателям эффективности (KPI). Примечательно, что эти платформы часто предлагают дополнительные функции, такие как встроенный маркетинг по электронной почте, настраиваемые страницы событий и опросы, связанные с событиями, что способствует повышению эффективности и совершенствованию организации любого типа мероприятий.
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Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — это ваша универсальная платформа для автоматизации маркетинга! Простой в использовании, но невероятно мощный. На нашей платформе вы найдете инструменты для автоматизации маркетинга. Электронный маркетинг. Управление событиями. Опросы и оценки. Целевые страницы. Мобильные приложения. Мобильный маркетинг.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center-это всеканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и 30+ цифровыми каналами, расширенные варианты ИИ для самообслуживания, такие как боты, проактивные инструменты для охвата и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиента. Он предлагает более 300 предварительно построенных интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления рабочей силой и аналитикой, способствующее искусственным технологиям. CringCentral Contact Center тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного класса и интегрированные унифицированные коммуникации, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet - это первое в мире событие Event Experience Cloud (EXC), созданный для того, чтобы помочь людям объединиться из любого места. Более 6500+ предприятий используют Airmeet для увеличения своего бренда и доходов посредством иммерсивного опыта и значимой связи. Airmeet поддерживает все форматы мероприятий, включая конференции, вебинары, встречи, семинары, ратуши, ярмарки карьеры, выставки и многое другое. Такие бренды, как Comcast, Forbes, Volvo, SAP, Hackerrank, Университет Торонто, каждый месяц проводятся на Airmeet по всему миру. Вот что некоторые из наших клиентов говорят о нас: «С Airmeet мы можем создавать и проводить увлекательные и потрясающие события, которые любят наши клиенты. В результате наши мероприятия видят почти в 2 раза уровень посещаемости по сравнению со средним показателем в отрасли, и это помогло увеличить конверсии продаж на 600% », - сказал Дэррил Прайл, директор по директору AgorApulse.
Eventene
eventene.com
Eventene — это универсальная система управления событиями для создания, организации и проведения всех ваших мероприятий на единой платформе. Независимо от того, являются ли ваши мероприятия личными, виртуальными или гибридными, Eventene предлагает самое современное, гибкое и масштабируемое решение.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, основанная в 2013 году, представляет собой универсальную платформу для проведения мероприятий и подбора игроков на базе искусственного интеллекта, которая проводит эффективные личные, виртуальные и гибридные мероприятия. ИИ используется для облегчения поиска партнеров в сфере B2B, связывая пользователей с наиболее релевантными людьми на основе их профиля, интересов и индивидуальных маршрутов событий. Благодаря информационным панелям экспонентов в реальном времени для отслеживания рентабельности инвестиций, программам мероприятий в реальном времени, функциям взаимодействия с аудиторией и опциям видеозвонков, Swapcard обеспечивает ценный пользовательский опыт для всех типов мероприятий. Swapcard недавно была удостоена награды «Лучшая платформа для виртуальных и гибридных мероприятий и подключений 2020» на церемонии вручения наград Software and Technology Awards. Чтобы узнать больше, посетите сайт swapcard.com.
Whova
whova.com
Whova — это комплексное решение для управления мероприятиями, которое делает мероприятия современными и модными, эффективно привлекает и вовлекает посетителей, а также помогает организаторам мероприятий сэкономить время на управлении логистикой мероприятий. Платформа Whova состоит из отмеченного наградами приложения для проведения мероприятий, эффективной онлайн-регистрации, мощного маркетинга мероприятий и инструментов управления мероприятиями, позволяющих экономить время. Whova выигрывает премию Event Technology Award 5 лет подряд. Среди клиентов Whova — American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, Американская ассоциация маркетинга, Гарвардский университет, НАСА, а также бесчисленное множество других организаций из более чем 100 стран. Whova организовала более 50 000 личных и виртуальных/гибридных конференций, включая мероприятия ассоциаций, образовательные мероприятия, правительственные мероприятия, корпоративные мероприятия, выставки, выставки и общественные собрания.
Hubilo
hubilo.com
Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных мероприятий, которые конвертируются.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia — это универсальная платформа для управления мероприятиями, помогающая крупным корпорациям создавать уникальные индивидуальные, гибридные и виртуальные мероприятия. Настраиваемые функции Eventtia и интеграция API позволяют ведущим мировым компаниям эффективно управлять участниками, создавать привлекательные кампании по электронной почте и SMS, а также генерировать ценные данные. На сегодняшний день Eventtia предоставила возможность более чем 7200 клиентам, таким как Pernod Ricard, Dior, Toyota, группа Richemont и группа Pierre Fabre, создать и организовать более 30 000 мероприятий по всему миру.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Наша миссия в Ticket Tailor — расширить возможности широкого круга организаторов мероприятий, сделав продажу билетов простой и доступной. Наши гибкие и справедливые цены помогают расширить бюджеты мероприятий. Первоклассное обслуживание клиентов означает, что поддержка всегда рядом – днем и ночью. И мы гордимся тем, что создаем простую платформу, ориентированную на клиента. Пользователи могут выбирать между оплатой по мере использования или предоплатой, чтобы сэкономить. Мы также предоставляем благотворительным организациям, B Corps и PTA скидку 20%. А если мероприятие бесплатное, то и мы тоже. После запуска кассы события становятся полностью настраиваемыми, и мы предлагаем огромный спектр функций. Для начала подумайте о схемах рассадки, интеграции с популярными инструментами и бесплатном приложении для регистрации. Наша команда небольшая, но мощная, движимая обратной связью и ориентированная на простоту. Мы выдаем более 1 миллиона билетов каждый месяц на мероприятия всех форм и размеров — от единственного в Великобритании плавучего кукольного театра до бездонных бранчей в стиле Бейонсе и аншлаговых гротов Санты по всей территории США. Мы также являемся крупнейшей в мире независимой платформой по продаже билетов. Без инвесторов, которым можно было бы ответить, или с нереалистичными целями роста. Это позволяет нам целенаправленно расти, чтобы каждый билет на мероприятие, проданный с помощью Ticket Tailor, имел положительное влияние. Мы углеродно-нейтральны (компенсируя всю нашу историю выбросов), жертвуем на борьбу с изменением климата с каждого проданного билета, а в 2021 году стали сертифицированной корпорацией B, присоединившись к мировому сообществу предприятий, ставящих людей и планету на первое место.
Canapii
canapii.com
Отмеченная наградами платформа управления мероприятиями Canapii предназначена для организаций любого размера и позволяет проводить уникальные и увлекательные личные, гибридные и виртуальные мероприятия. Наши цифровые инструменты и решения, от покупки онлайн-билетов до регистрации на месте и аналитики после мероприятия, позволяют вам оптимизировать всю организацию вашего мероприятия — и все это в одном месте. Canapii состоит из глобальной команды страстных профессионалов в области организации мероприятий, объединенных общими ценностями. Мы заботимся о создании инновационных мероприятий, постоянных отношениях и значимых связях среди наших клиентов и товарищей по команде по всему миру.
Eventbrite
eventbrite.com
EventBrite-это веб-сайт по управлению мероприятиями и билетами в США. Служба позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать локальные события. Служба взимает плату организаторам мероприятий в обмен на услуги по онлайн -билетам, если это мероприятие не будет бесплатным. Забито в 2006 году и со штаб -квартирой в Сан -Франциско, Eventbrite открыла свой первый международный офис в Великобритании в 2012 году. В компании есть местные офисы в Нэшвилл, Лондон, Корк, Амстердам, Дублин, Берлин, Мельбурн, Мендоса, Мадрид и Сан -Паулу. Фондовая биржа 20 сентября 2018 года под символом тикера EB.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о критических событиях в остальные показатели продаж и маркетинга своей организации, что дает возможность измерять эффективность мероприятий, ускорять конвейер и подтверждать рентабельность инвестиций.
Notified
notified.com
Notified Event Cloud предоставляет самую полную в мире комплексную технологию обработки событий и сопутствующие услуги, позволяющие создавать события и управлять ими. Управляйте всем жизненным циклом ваших мероприятий, независимо от их местоположения, формата, размера или продолжительности — от отдельных сеансов до постоянных мероприятий. Notified позволяет организаторам мероприятий, маркетологам и специалистам по связям с общественностью создавать захватывающие впечатления, стимулировать вовлечение, извлекать прибыльную информацию и максимизировать рентабельность инвестиций с помощью одной платформы. - Личные мероприятия: оптимизируйте и автоматизируйте регистрацию и внутренние процессы, от запроса документов до создания повестки дня. - Виртуальные мероприятия: обеспечьте захватывающий цифровой опыт с помощью фирменных вестибюлей, надежных инструментов взаимодействия и встроенного решения для веб-трансляции. - Гибридные мероприятия: поднимите общий опыт на новую высоту с помощью комплексных технологий проведения мероприятий, мобильных приложений и услуг по производству на месте. Создавайте захватывающие впечатления от бренда - во времени и пространстве. Удивляйте и радуйте своих посетителей уникальными, тщательно подобранными впечатлениями. Создайте цифровой опыт, который расскажет вашу историю и отразит ваш бренд. - Единообразное и индивидуальное взаимодействие с брендом – адаптивное и 3D – Гибкий контент и программирование – в реальном времени, в режиме реального времени и по запросу – Бесшовное сочетание личных и цифровых каналов – Масштабируемость от 500 до 200 000+ участников Поднимите вовлеченность на новую высоту Повысьте вовлеченность и выстраивайте значимые связи, выходящие за рамки живого дня мероприятия, а также во времени и пространстве. Наполните свое сообщество программами до, во время и после мероприятия. - Объединяйте участников с другими участниками и спонсорами с помощью поиска партнеров на основе искусственного интеллекта. - Видеочат с другими участниками 1:1 или в группе. - Отслеживайте разговоры в социальных каналах с помощью социальных хабов. - Максимизируйте вовлеченность участников, где бы они ни находились, с помощью мощного приложения для мероприятий. значимое взаимодействие с помощью геймификации и бейджинга. Получите полезную информацию и максимизируйте рентабельность инвестиций. Получите информацию, необходимую для достижения бизнес-результатов, с помощью единого источника унифицированных данных о событиях. Ваши данные — это инструмент проектирования, позволяющий предоставить участникам незабываемые впечатления. Мощный портал аналитики и отчетности интегрируется с вашим стеком маркетинговых технологий и предоставляет вам показатели и информацию о вашей аудитории в режиме реального времени. Управление сложными мероприятиями стало проще. Укрепите совместную работу на мероприятиях и масштабируйте свою команду с помощью платформы, которая оптимизирует и автоматизирует ваши серверные процессы. Никаких дублирующих усилий, присущих виртуальным или личностно-ориентированным технологическим решениям для проведения мероприятий. - Регистрируйте участников - Управляйте спикерами, экспонентами и спонсорами - Предоставляйте и курируйте контент - Привлекайте свое сообщество
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage — это комплексное программное обеспечение для управления мероприятиями, позволяющее планировать и проводить личные, виртуальные и гибридные мероприятия от начала до конца с большей эффективностью и результативностью. Zoho Backstage предлагает все необходимое для развития вашего мероприятия и ускорения его успеха: от разработки веб-сайта мероприятия, продажи билетов и маркетинга мероприятия до общения с участниками, проведения сессий и анализа эффективности мероприятия. Веб-сайт мероприятий Show Less, продажа билетов и маркетинг мероприятия, общение с участниками, презентации сессий и анализ эффективности мероприятия — в Zoho Backstage есть все, что вам нужно для развития вашего мероприятия и ускорения его успеха.
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium упрощает проведение живых, гибридных и виртуальных мероприятий и максимизирует ценность онлайн-обучения с помощью единой гибкой платформы, предназначенной для отражения взаимодействия людей, идей и знаний. Программным продуктам компании доверяют более 900 организаций, ориентированных на контент, по всему миру, поскольку они позволяют получать доход, стимулировать удержание клиентов и снижать эксплуатационные расходы на свои мероприятия и образовательные инициативы. Для получения дополнительной информации посетите https://gocadmium.com.
inwink
inwink.com
inwink — это SaaS-платформа BtoB-маркетинга, которая позволяет компаниям демонстрировать свои бренды и привлекать аудиторию посредством: — личных, онлайн-мероприятий и гибридных мероприятий; - постоянно действующие онлайн-сообщества на специализированных веб-сайтах; - централизованные, высокозащищенные данные, строго разделенные по клиентам. - собственное мобильное приложение, посвященное вашему событию или сообществу. Пионер в области технологий управления событиями с 2015 года, inwink сегодня представляет собой комплексное маркетинговое решение BtoB на 360°, используемое более чем 180 предприятиями, предприятиями и организациями. Платформа inwink широко известна своей функциональной мощью и гибкостью, масштабируемостью и безопасностью. Подробнее на www.inwink.com/en/
Eventmix
eventmix.live
Eventmix — это простая в использовании платформа для виртуальных и гибридных мероприятий, которая позволяет организаторам проводить мероприятия со своего веб-сайта за считанные минуты. Eventmix предоставляет вам все инструменты, необходимые для того, чтобы не только с легкостью проводить и монетизировать ваши мероприятия, но и поддерживать вовлеченность вашей аудитории с помощью специальных сетей и областей взаимодействия, которые полностью настраиваемы.
Planning Pod
planningpod.com
Универсальное программное обеспечение для управления мероприятиями №1 для организаторов мероприятий и площадок. Узнайте, как более 20 тысяч профессионалов экономят более 62 часов в месяц и оптимизируют процессы и коммуникации с помощью нашего комплексного программного обеспечения для онлайн-управления мероприятиями.
Attendease
attendease.com
Передовое программное обеспечение для управления корпоративными мероприятиями и планированием встреч. Attendease — это идеальное решение для управления мероприятиями для планировщиков и организаторов встреч. Наша платформа охватывает все аспекты образа жизни вашего мероприятия: от личного до гибридного и виртуального. Беспрепятственное продвижение с помощью нашего конструктора веб-сайтов, маркетинга по электронной почте и регистрации участников. Возьмите под свой контроль детали мероприятия: от спикеров и участников до планирования и продажи билетов. Предоставляя каждому возможность легко создавать мероприятия и управлять ими, Attendease оптимизирует процесс, гарантируя успех за считанные минуты. Attendease идеально подходит для организаций, которым необходимы: ✔ Разумные и предсказуемые затраты на технологии без каких-либо неожиданных комиссий ✔ Упрощенное общение с участниками для привлечения, информирования и вовлечения для достижения результатов ✔ Обеспечение единообразного, фирменного опыта на протяжении всего пути участника ✔ Упрощение процесса участники могут ориентироваться и персонализировать свою программу мероприятий. ✔ Удобство регистрации, которое конвертирует и сокращает число отказов от участия. ✔ Доступ к практическим данным об участниках и мероприятиях, когда и где вам это нужно. ✔ Возможность проводить несколько мероприятий в любом масштабе. ✔ 5-звездочное обслуживание клиентов в 2023 году. , Attendease присоединился к семье Tripleseat. Tripleseat — это программное обеспечение №1 в индустрии гостеприимства для управления гостями и мероприятиями. Вместе с EventUp, ведущим каталогом площадок, мы обслуживаем и помогаем развивать индустрию гостеприимства и проведения мероприятий. Посмотреть профиль Tripleseat можно здесь: https://www.g2.com/products/tripleseat-tripleseat/reviews.
Edenkit
edenkit.com
Edenkit помогает вам: - мгновенно создать цифровое присутствие, запустив веб-страницу мероприятия, мобильное приложение, регистрацию и маркетинговую кампанию сообщества за считанные минуты - все на основе вашего контента - построить лояльные отношения, дать возможность спикерам, спонсорам и экспонентам рассказать свою собственную историю самому себе -управляемые профили и персонализированный контент в социальных сетях — охватывайте соответствующую аудиторию, привлекайте посетителей с помощью специального контента в социальных сетях для спикеров, спонсоров и экспонентов. Простые и понятные цены без скрытых платежей позволят вам сосредоточиться на организации вашего мероприятия, не беспокоясь о скрытых платежах. затраты
Eventcube
eventcube.io
Eventcube дает организаторам мероприятий возможность создавать значимые виртуальные, личные и гибридные мероприятия с помощью красивой технологии управления событиями, которую можно полностью настроить и промаркировать в любой момент. С помощью Eventcube вы можете создать фирменную сцену трансляции, одновременно организуя сетевые комнаты и частные индивидуальные звонки между членами аудитории, используя наши функции трансляции и места проведения. Мы возвращаем социальный аспект виртуальных конференций. Мы делаем это, предоставляя вашей аудитории пространство для общения со своей толпой и построения долгосрочных отношений — подобие традиционных личных мероприятий с оттенком социальных сетей. С момента своего запуска Eventcube организовал более 100 000 мероприятий по всему миру и обслуживал ведущие бренды, такие как TedX, TikTok, TK Maxx и Red Bull, а также целевые организации и фестивали. Мы признаны лучшим SaaS-продуктом для продажи билетов или управления мероприятиями по версии Cloud & SaaS Awards 2021, а недавно Eventcube вошла в шорт-лист технологической компании года (малого размера) по версии UK Business Tech Awards 2021.
EventMobi
eventmobi.com
Комплексная платформа управления мероприятиями EventMobi позволяет организаторам мероприятий легко планировать, продвигать, монетизировать и предоставлять увлекательные виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Платформа EventMobi — от веб-сайта, регистрации и отмеченного наградами приложения для проведения мероприятий до виртуального пространства и полностью управляемого онлайн-проведения мероприятий — с 2009 года платформу EventMobi используют более 10 000 организаторов мероприятий в 72 странах. Независимо от того, проводите ли вы одно мероприятие или сотни, наше мероприятие Платформа управления оптимизирует ваш рабочий процесс, поэтому вы тратите меньше времени на управление технологиями и больше времени на создание интересных событий для ваших посетителей.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop — это настоящая комплексная платформа для локального, виртуального и гибридного управления событиями и взаимодействия. PheedLoop поддерживает все: от встроенной потоковой передачи, виртуальных выставочных залов, печати бейджей, регистрации, синхронизированных порталов докладчиков/экспонентов и мгновенных мобильных приложений до регистрации на месте, планов этажей, автоматических опросов, собственных видеосетей и монетизации экспонентов/спонсоров. системы. PheedLoop — это совершенная оптимизированная система управления событиями, которая используется на мероприятиях всех типов и размеров с числом участников до десятков тысяч. PheedLoop в первую очередь обслуживает корпоративных, ассоциативных, академических и государственных клиентов, включая Shopify, IBM и правительство Канады.
Momice
momice.com
Momice предлагает программное обеспечение для проведения мероприятий и знания для профессионалов в сфере организации мероприятий. Программное обеспечение Momice позволяет специалистам по организации мероприятий оптимизировать свой веб-сайт мероприятий, регистрацию, рассылку мероприятий, продажу билетов, взаимодействие с аудиторией, регистрацию на месте и оценку событий (опросов) всех своих живых, онлайн- и гибридных мероприятий. Работа с Momice экономит время и позволяет избежать ошибок, которые возникают, когда вы делаете все это вручную. Компания Momice, работающая в индустрии мероприятий, за последние 10 лет накопила большой опыт. Этими знаниями делятся на вебинарах, технических документах, пейджерах, инфографике и живых обучающих курсах. Возможности Momice включают в себя: - Почта (приглашения, подтверждения, напоминания) - Регистрация (семинары, дополнительные гости, списки приглашенных) - Веб-сайт (индивидуальный дизайн, шаблоны, белая этикетка) - Взаимодействие (чат, опросы, вопросы аудитории) - Билеты (продажа билетов, электронные билеты, маркетинг) - Регистрация и бейджи (бесконтактная регистрация, печать бейджей) - Статистика (опрос, данные зрителей, результаты)
Azavista
azavista.com
Azavista — это решение для организаторов корпоративных мероприятий, которые стремятся оптимизировать процессы планирования мероприятий. Мы предлагаем полный набор технологических решений для проведения мероприятий, подходящих для любого мероприятия в вашем календаре, которые помогут вам повысить эффективность, улучшить коммуникацию и производительность, а также повысить посещаемость. Благодаря широкому набору модулей и функций пользователи могут настраивать несколько событий, интегрироваться с вашими CRM и системами автоматизации маркетинга, управлять регистрациями, управлением проектами и многим другим из одного единого интерфейса. Мы также предлагаем приложение для регистрации и приложение для участия в мероприятиях, которые можно создать и настроить за считанные минуты без помощи вашей команды разработчиков. Мы создали гибкую, инновационную и простую в использовании комплексную платформу. Легко адаптируется к новым и меняющимся тенденциям и потребностям рынка, что означает, что организаторы мероприятий всегда могут оправдать свои ожидания. С момента нашего основания в 2011 году тысячи организаторов мероприятий использовали нашу платформу, чтобы повысить эффективность и продуктивность, что, в свою очередь, позволяет им создавать более качественные мероприятия.
webMOBI
webmobi.com
webMOBI — это универсальное программное обеспечение нового поколения для управления мероприятиями на базе искусственного интеллекта и CRM для участников. Он предлагает приложения для мероприятий, веб-сайт, регистрацию, опросы в реальном времени, опросы, живые карты, приложения для нескольких мероприятий, услуги по привлечению потенциальных клиентов и вовлечение посетителей. webMOBI помогает вам использовать невероятно элегантные, упрощенные и настраиваемые мобильные приложения для мероприятий, фестивалей, предприятий и университетских кампусов. Нашему передовому программному обеспечению доверяют 100 брендов по всему миру при проведении корпоративных мероприятий, конференций, выставок, внутренних/внешних встреч и многого другого. Ознакомьтесь с нашей геймификацией и более многофункциональной платформой, где организаторы мероприятий могут легко привлекать своих посетителей только с помощью нашего лучшего конструктора приложений для мероприятий — webMOBI.
KonfHub
konfhub.com
Представляем KonfHub: универсальную платформу для интересных и эффективных мероприятий Вы устали манипулировать несколькими платформами и изо всех сил пытаетесь эффективно управлять своими мероприятиями? Не ищите ничего, кроме KonfHub — универсального решения для управления мероприятиями, предназначенного для оптимизации процесса организации вашего мероприятия от начала до конца. Благодаря широкому спектру мощных функций и преимуществ KonfHub — это идеальная платформа для создания успешных и запоминающихся мероприятий. Вот краткий обзор некоторых удивительных функций, которые KonfHub может предложить: Автоматический конкурс рефералов: легко увеличьте число регистраций на мероприятиях с помощью нашего автоматического конкурса рефералов. KonfHub позволяет вам настроить реферальную программу, которая побуждает участников приглашать своих друзей и коллег, расширяя охват вашего мероприятия и увеличивая число регистраций. Неограниченные кампании по электронной почте и ограниченные SMS и сообщения WhatsApp: оставайтесь на связи со своими участниками с помощью целевых кампаний по электронной почте. С KonfHub вы можете отправлять неограниченное количество рассылок по электронной почте, чтобы поддерживать интерес и информированность вашей аудитории. Кроме того, вы также можете отправлять SMS и сообщения WhatsApp для важных обновлений и напоминаний. Платформа для живых викторин. Повысьте интерактивность вашего мероприятия с помощью нашей платформы для живых викторин. Привлекайте свою аудиторию, проверяйте ее знания и создавайте атмосферу азарта и соревнования — и все это на платформе KonfHub. Приложение для регистрации и приложение для спонсоров: упростите процесс регистрации с помощью нашего приложения для регистрации на стойке регистрации. Эффективно управляйте регистрацией участников, печатайте бейджи и обеспечивайте бесперебойную работу на протяжении всего мероприятия. Кроме того, наше приложение для спонсоров предоставляет инструменты управления стендом/спонсорами, обеспечивая спонсорам беспрепятственный опыт путем сбора потенциальных клиентов. Сертификаты автоматического участия. Наградите своих посетителей сертификатами автоматического участия. KonfHub автоматически генерирует сертификаты, когда участники отправляют отзывы, что экономит ваше время и усилия, обеспечивая при этом профессиональный подход к вашему мероприятию. Регистрация на основе одобрения, скрытые билеты и загрузка: полный контроль над процессом регистрации на ваше мероприятие. KonfHub позволяет вам утверждать регистрации, скрывать билеты для получения эксклюзивного доступа и легко загружать регистрации спикеров, спонсоров и волонтеров, что упрощает управление мероприятиями. Комплексная веб-страница мероприятия: нет необходимости в веб-разработчике или специализированных веб-сайтах! KonfHub предлагает обширную веб-страницу мероприятия, на которой представлены все основные детали вашего мероприятия. Настройте веб-страницу, указав свой брендинг, программу мероприятий, биографии спикеров и многое другое — и все это на платформе KonfHub. Встраиваемые виджеты/кнопки и интеграция API: легко интегрируйте KonfHub в существующий веб-сайт или приложение с помощью наших встраиваемых виджетов и кнопок. Воспользуйтесь преимуществами нашего API, чтобы обеспечить удобство работы ваших посетителей и обеспечить плавную синхронизацию данных с вашими системами. Абсолютно недорогая платформа для управления мероприятиями В KonfHub мы считаем, что организация успешных мероприятий не должна обходиться дорого. Вот почему мы предлагаем одну из самых низких ценовых платформ в отрасли. Благодаря нашим конкурентоспособным тарифам вы сможете максимально увеличить бюджет вашего мероприятия, сохраняя при этом все исключительные функции и преимущества, которые может предложить наша платформа. С KonfHub вы не только получаете доступ к комплексной платформе управления мероприятиями с множеством функций, но также получаете значительную экономию средств. Наши прозрачные цены гарантируют, что вы получите максимальную отдачу от своих инвестиций, что позволит вам направить больше ресурсов на другие аспекты вашего мероприятия. И еще! KonfHub постоянно развивается, чтобы удовлетворить потребности организаторов мероприятий. Мы стремимся предоставлять инновационные функции и возможности, которые сделают ваше планирование мероприятий еще лучше. Попрощайтесь с проблемами управления мероприятиями и поприветствуйте KonfHub — ваше идеальное решение для управления мероприятиями. Зарегистрируйтесь сегодня и измените способ организации мероприятий. Создайте следующее мероприятие с KonfHub
Expo Pass
expopass.com
В Expo мы упрощаем проведение всех видов мероприятий с помощью технологической платформы для мероприятий Expo Pass. Наши перспективные технологии дают организаторам инструменты для планирования, отслеживания и проведения любого рода мероприятий, как очных, так и виртуальных. Наши интуитивно понятные продукты созданы для того, чтобы организаторы могли сразу же приступить к делу. Однако это не значит, что мы когда-либо вне досягаемости. С первого дня мы связываем каждого клиента со специальным менеджером по успеху мероприятий. На самом деле это просто наш способ сказать: «Мы знаем, что у вас это есть. Но мы всегда здесь, если вам что-нибудь понадобится». Мы понимаем, что события — это больше, чем просто технологии. События — это люди. И мы помогли миллионам людей общаться, разговаривать, смеяться и думать… Привет в любое время. Доступные функции: Регистрация на мероприятие. Пропуск на выставку. Виртуальный опыт. Регистрация. Печать бейджей. Отслеживание посещаемости мероприятий в приложении. Поиск потенциальных клиентов.
Cooltix
cooltix.hu
Билеты для вашего роста — продавайте билеты проще, чем когда-либо, с самой низкой комиссией! - Уникальная персонализированная страница для вашего мероприятия - Простая в использовании платформа, на которой вы можете управлять своими мероприятиями - Инструмент отчетности и анализа для отслеживания эффективности продаж - Получайте свой доход ежедневно - и многое другое.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves — это решение для управления конференциями для исследователей и организаторов мероприятий. С Fourwaves вы можете легко управлять любым научным мероприятием, от виртуальных стендовых сессий до глобальных конференций. Некоторые функции включают в себя: - Конструктор веб-сайтов мероприятий - Инструменты регистрации и оплаты - Управление тезисами - Инструменты рецензирования - Гибридное/виртуальное веб-приложение - Виртуальные сеансы плакатов - Интуитивно понятная панель организатора Получите комплексное решение для любых мероприятий с быстрой и профессиональная поддержка клиентов на каждом этапе пути с Fourwaves.
Brightly
brightlysoftware.com
Event Manager™ от Brightly — это универсальная облачная платформа для планирования объектов, которая помогает командам планировать, организовывать и продвигать мероприятия организации, обеспечивая команды необходимыми инструментами для централизации и автоматизации процесса от начала до конца. заканчивать. В мире, где бюджетных средств недостаточно, а программы возмещения затрат могут оказать большое влияние на прибыль школы, Event Manager позволяет легко отслеживать и контролировать доходы, связанные с мероприятиями. От инициирования запроса до анализа возмещения затрат Event Manager берет на себя контроль над организацией мероприятия, обеспечивая положительный опыт сообщества и участников.
Cadence
eventcadence.com
Cadence — это универсальная платформа для планирования, проведения и проведения мероприятий вашей мечты лично или виртуально. Благодаря потрясающим изображениям, индивидуальным цветам и уникальным логотипам ваш фирменный стиль станет продолжением нашей платформы. Будь то виртуальная конференция компании или музыкальный фестиваль, мы стремимся организовывать мероприятия, которые оставляют неизгладимое впечатление.
POSH
posh.vip
Маркетинг мероприятий стал проще. POSH предоставляет организаторам мероприятий набор инструментов для управления любым живым опытом.
run.events
run.events
run.events — это глобальное SaaS-программное обеспечение для управления предприятием на базе искусственного интеллекта, предназначенное для профессиональных организаторов мероприятий и конференций. Решение разработано таким образом, чтобы его было легко настроить и использовать. Это облачная платформа управления событиями, которая содержит возможности управления предприятием и компоненты управления событиями, а также мощное решение для мобильных приложений, доступное на всех современных платформах. Платформа позволяет клиентам создавать ценный личный опыт, развивать влиятельные сообщества и расширять свои бренды, одновременно предоставляя услуги по поиску событий, регистрации, маркетингу событий, управлению поездками, сканированию потенциальных клиентов и отчетам о рентабельности инвестиций. Справедливо предположить, что run.events станет единственным программным решением, необходимым для ведения вашего бизнеса.
eventPower
eventpower.com
eventPower предоставляет производителям мероприятий мощное индивидуальное решение для онлайн-регистрации и регистрации на месте. Система предлагается как услуга «сделай сам» или индивидуальное комплексное решение.
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass — это первое комплексное решение для управления мероприятиями, которое обеспечивает безопасность, интеллектуальность и эффективность мероприятий.
Delegia
delegia.se
Delegia Event — это система событий, которая помогает вам управлять вашим мероприятием, от регистрации до мониторинга, с возможностью отправлять приглашения по электронной почте и SMS, подводить итоги, обрабатывать платежи и многое другое.
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker предоставляет организациям B2B одно из наиболее полных комплексных программ для управления событиями (EMS) и команду экспертов, занимающихся масштабированием взаимодействия. Наша платформа предоставляет участникам возможность общаться и взаимодействовать разными способами не только до, во время и после каждого вашего мероприятия, но и в течение всего года. Независимо от того, организуете ли вы корпоративные мероприятия, торговые выставки или общественные собрания, мы поможем вам оптимизировать организацию ваших многочисленных мероприятий, максимизируя при этом вовлеченность. **Основные цифры** – Более 3 миллионов пользователей – 2300 мероприятий, организованных на платформе в 2022 году – Более 500 клиентов – 60 сотрудников – 14 лет опыта
InEvent
inevent.com
InEvent состоит из профессионалов в области организации мероприятий и специалистов по аудио/видео, вдохновленных расширять границы вебинаров и технологий проведения мероприятий. Наш продукт предоставляет корпоративным компаниям выдающиеся возможности, предоставляя им нестандартное решение для создания личных, виртуальных и гибридных мероприятий с помощью программных и аппаратных решений. Все это поддерживается специальной круглосуточной службой поддержки клиентов, на 100% состоящей из людей. Интегрированная платформа InEvent включает в себя гостиничный бизнес и жилье, путешествия и логистику, веб-трансляции, живое взаимодействие, плавную регистрацию, динамические сети, надежную автоматизацию маркетинга, пользовательские веб-сайты и мобильные приложения, аналитику в реальном времени, мощные маяки и более 100 других функций для мощный интерактивный и захватывающий опыт. Мы успешно обслужили более 50 000 мероприятий и вебинаров с более чем 2 миллионами участников и более 60 миллионами минут потокового вещания по всему миру. Независимо от того, проводите ли вы вебинар, виртуальную практическую встречу или месячное мероприятие, наше гибкое решение поможет вашему идеальному мероприятию воплотиться в жизнь.
BigMarker
bigmarker.com
Bigmarker - самая настраиваемая платформа в мире для вебинаров, виртуальных и гибридных мероприятий. Он сочетает в себе мощные видео технологии с надежными маркетинговыми и интерактивными возможностями опыта для создания единственных в своем роде фирменных мероприятиях. Компании по всему миру используют платформу Bigmarker для создания захватывающих и интерактивных виртуальных, гибридных и вебинарных событий. Bigmarker также предоставляет интеграции, API и белые этикетки, которые позволяют компаниям интегрировать мощные интерактивные видео -опыт в свои маркетинговые, продажи и обучающие стеки. Давайте вместе построим онлайн -мероприятие своей мечты. Основанная в 2010 году, Bigmarker находится в штаб -квартире в Чикаго и власти виртуальными мероприятиями для тысяч компаний и организаций по всему миру.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo обеспечивает захватывающий личный, виртуальный и гибридный опыт. ОС Bizzabo Event Experience — это открытая платформа с богатым объемом данных, которая позволяет лидерам Event Experience управлять мероприятиями, привлекать аудиторию, активировать сообщества и достигать значимых бизнес-результатов, сохраняя при этом конфиденциальность и безопасность данных участников. Будучи лидером в отчете Forrester Wave™: B2B Marketing Events Management Solutions, отчет за первый квартал 2023 года, нам доверяют ведущие мировые бренды, такие как предприятия из списка Fortune 100, в организации своих мероприятий. Bizzabo была основана в 2011 году Боазом Кацем, Алоном Алроем и Эраном Бен-Шушаном, ее штаб-квартиры находятся в Нью-Йорке и Тель-Авиве.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla — это универсальная платформа для маркетинга и регистрации мероприятий, которая помогает организаторам мероприятий создавать фирменные веб-сайты мероприятий, продавать билеты, обрабатывать платежи, управлять участниками, рекламировать мероприятия в Интернете и многое другое в одном месте. Будь то личное, гибридное или виртуальное мероприятие, платформа предлагает полный набор решений для оптимизации процесса планирования мероприятия. Eventzilla лучше всего подходит для: - Конференций - Мероприятий для участников - Обучающих мероприятий - Мероприятий по сбору средств - Выставок - Мероприятий для пользователей или партнеров - Выставок - Спортивных мероприятий - Мероприятий для выпускников и многого другого. Примечательные функции: - Веб-сайты мероприятий под собственным брендом - Несколько типов регистрации - Программа мероприятий Конструктор с несколькими треками - Пользовательская форма регистрации с условной логикой - Дизайн именного бейджа - Проведение и управление вебинарами, прямыми трансляциями или любыми виртуальными событиями - Простая интеграция с внешними платформами - Автоматизированные списки ожидания и утверждения - Настройка кодов скидок и групповых скидок - Абстрактное управление ( Отправка, рассмотрение и утверждение) - Печать именных бейджей (настраиваемая) - Размещение в гостинице - Сетевое приложение для участников - Самостоятельная регистрация в киоске (доступно для устройств iOS и Android)
Explara
explara.com
Explara помогает творческим предпринимателям и малому бизнесу монетизировать мероприятия, онлайн-продажи, участие в сообществе и краудфандинг.
HeySummit
heysummit.com
С HeySummit ваша страсть окажется в центре внимания. Встречайте универсальную платформу, которая воплотит в жизнь ваши виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Пришло время расширить свою аудиторию и монетизировать свою страсть. Для больших и малых событий, а также для всего, что между ними. Организуете разовый вебинар, ежемесячную беседу у камина или многодневную феерию с участием нескольких докладчиков? Все события проходят на HeySummit. Наша мощная универсальная платформа поддерживает собрания любого размера, частоты и сложности.
Trybooking
trybooking.com
TryBooking — это онлайн-платформа для продажи билетов, бронирования и регистрации на мероприятия, которая упрощает проведение мероприятий. Нам доверяют более 150 000 организаторов мероприятий, и мы помогаем вам с легкостью управлять всеми типами мероприятий/регистраций, от частных мероприятий до крупных фестивалей. 3 обещания TryBooking: - Низкая плата за билеты и 100% бесплатность бесплатных мероприятий - Бесплатная местная поддержка, мы будем с вами на каждом этапе пути - Никакой привязки к контрактам или подпискам. Мероприятия стали проще благодаря: - Удобная система продажи билетов для создания и продажи билетов - Продемонстрируйте свой бренд на наших полностью настраиваемых страницах для каждого мероприятия - Массив отчетов о продажах и аналитических данных, доступных одним нажатием кнопки - Создавайте интеллектуальные формы, адаптируемые для любая аудитория - Резервирование мест и столов - Бесплатное мобильное приложение для сканирования и функция кассовых сборов - Поддержка по сбору средств и функции членства - Никакого стороннего маркетинга, мы ценим вашу конфиденциальность - Поддержка API - Интеграция с Xero и Stripe
Zuddl
zuddl.com
Zuddl является предпочтительной платформой управления событиями для маркетологов событий B2B и организаторов конференций для проведения личных, виртуальных и гибридных мероприятий. Zuddl был построен с нуля, чтобы идеально удовлетворить каждый вариант использования. Вместо того, чтобы использовать 8-10 различных инструментов и платформ для запуска одного события, используйте ZUDDL для управления своими личными, виртуальными и гибридными программами событий и вебинарами с одной платформы. Почему Zuddl: * Сосредоточьтесь на гибкости Возьмите свое мероприятие в жизнь с бесконечным контролем над брендингом, настраиваемостью и рабочими процессами - от регистрации и билетов до мобильного приложения для посетителей. Нет ничего, что вы не можете настроить на свои потребности. * Больше партнера, меньше поставщика Правильное для получения вашего мероприятия требуется больше, чем просто подписка на платформу событий. Мы получаем это. И это отражается в нашей дорожной карте цены, поддержки и продукции. * Ориентирован на результат Подготовленные к употреблению панели доходов, настраиваемые оповещения и интеграции с Marketo, Hubspot, SFDC и т. Д., Которые делают отчетность супер простой. Zuddl доверяют такие компании, как Stack Commerce, Rocket Lane, ServiceNow, StoryBlok, MindTickle, Cloudsmith, Expensify, лидеры партнерства, Организация Объединенных Наций, NAMIC, HBA, Nasscom, Google, Microsoft, Kellogg, среди других, чтобы помочь им объединить их стек мероприятий, Google, Microsoft, Kellogg
Eventeny
eventeny.com
Комплексное программное обеспечение для управления мероприятиями, предлагающее решения для интерактивного масштабируемого картографирования, электронной подписи контрактов, комплексного управления билетами/кассами, рабочих процессов подачи заявок на артистов/продавцов/экспонентов, отслеживания смен волонтеров, CRM для спонсорских сделок и результатов, персонализированного планирования и многое другое!
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad — это ведущая платформа экспериментального маркетинга, которая позволяет брендам управлять и оптимизировать свои мероприятия, туры, мероприятия и занятия, чтобы повысить лояльность потребителей к бренду, увеличить доходы и повысить рентабельность инвестиций в каждый опыт. AnyRoad позволяет компаниям оптимизировать и масштабировать свои экспериментальные операции с помощью гибкой настраиваемой платформы и предоставляет мощную информацию, необходимую для ускорения роста бизнеса. Ведущие бренды, такие как Anheuser-Busch, Diageo, Westfield, Just Egg и Sierra Nevada, полагаются на AnyRoad для оптимизации операций и подтверждения эффективности своих экспериментальных маркетинговых программ.
Brushfire
brushfire.com
Brushfire — это платформа управления мероприятиями, предоставляющая решения для продажи билетов, регистрации, виртуальных мероприятий и приложений для мероприятий. Основанная в 2003 году, компания Brushfire за последние 20 лет помогла обеспечить онлайн-продажу билетов и регистрацию тысячам организаций по всему миру. Благодаря отмеченному наградами обслуживанию и поддержке, Brushfire предоставляет инструменты, необходимые для экономии времени и денег на следующем мероприятии. Решения Brushfire созданы для роста. Есть вопросы? Поговорите с нашей командой по телефону (866) 825-8252.
Accelevents
accelevents.com
Откройте для себя единственную простую в использовании платформу управления событиями корпоративного уровня. Узнайте, как мы можем помочь вам в организации вашего следующего виртуального, гибридного или очного мероприятия. Accelevents, универсальное решение для управления виртуальными, гибридными и личными мероприятиями, уникальным образом сочетает в себе возможности корпоративного уровня с простотой использования для оптимизации процесса планирования мероприятий. Наша платформа, которой доверяют 12 500 организаций по всему миру, воплощает в жизнь вашу стратегию проведения мероприятий благодаря круглосуточной поддержке клиентов, расширенной безопасности данных и широкому спектру функций. С Accelevents организаторы мероприятий могут: - Создать веб-сайт мероприятия за считанные минуты. - Легко создавайте программу мероприятий, которая автоматически объединяет докладчиков и сессии. - Адаптируйте процесс регистрации и продажи билетов к уникальным потребностям мероприятия. - Предлагайте разнообразные способы оплаты, включая кредитные карты и выставление счетов. - Развертывание опций помощи и самостоятельной регистрации. - С легкостью создавайте и печатайте профессиональные значки. - Помогите экспонентам привлечь и оценить потенциальных клиентов. - Поддерживайте плотный график участников и персонала мероприятия с помощью простых приложений для мероприятий. - Транслируйте контент в прямом эфире, используя нашу собственную вещательную студию или предпочитаемого поставщика аудио/видео. - Управление экспонентами и спонсорами в масштабе. - Повысьте вовлеченность посетителей с помощью сетей на основе искусственного интеллекта, геймификации и многого другого. - Получите подробную информацию об эффективности мероприятий с помощью комплексной аналитики.
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja позволяет вам без проблем создавать, проводить и делиться вебинарами. Начните сегодня и создайте свой первый вебинар за 10 секунд.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast-это индивидуальная платформа для событий B2B, которая трансформирует маркетинг с помощью легкого размещения вовлеченных цифровых и личных событий. Тысячи маркетологов Enterprise B2B, от таких компаний, как Adobe, Microsoft, Zuora и MailChimp, используют Goldcast, чтобы повысить посещаемость, создать захватывающий опыт, перепрофилировать содержание событий и использовать данные о намерениях. Поднять свои мероприятия с помощью Goldcast для истинного вовлечения аудитории, развития бренда и роста доходов; Переход за рамки базовых мероприятий к привлечению доходов от вебинаров и демонстраций продуктов, к продуманным лидерским панелям и личным ужинам.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus — это платформа маркетинга событий нового поколения, созданная с нуля для сбора, анализа и использования беспрецедентного количества данных для значительно более эффективных мероприятий и конференций. Будучи настоящей SaaS-платформой, RainFocus упрощает регистрацию мероприятий, управление контентом, активацию экспонентов и работу на месте с единой панели управления. Экономьте время, повышайте вовлеченность и максимизируйте ценность каждого мероприятия.
Sweap
sweap.io
Sweap — это платформа для повышения эффективности мероприятий, которая сделает мероприятия наиболее эффективным маркетинговым каналом вашей компании. Некоторые из лучших команд по проведению мероприятий, такие как Bentely или Scandic Hotels, используют наше программное обеспечение, чтобы увеличить количество регистраций и сэкономить время за счет автоматического управления гостями, коммуникации на мероприятиях и виртуальной платформы для проведения мероприятий. Sweap предлагает бесплатный план до 500 регистраций в год, так что вы можете начать уже сегодня.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — это надежное и настраиваемое решение для мероприятий любого размера, включая живые, гибридные и виртуальные 3D/2D. Это спонсоро-ориентированная платформа с более чем 150 функциями и настройками, созданная для автоматизации мероприятий. Наша платформа упрощает управление на каждом этапе, начиная с этапа до мероприятия и заканчивая этапом после него, и автоматизирует весь процесс, экономя ваши затраты и время на администрирование почти на 50%. Наша миссия — в первую очередь стимулировать взаимодействие и приносить вам более высокие бизнес-результаты. EventTitans — это универсальная платформа для управления мероприятиями, которая упрощает все важные функции: от продажи билетов, упрощенного процесса самостоятельной регистрации участников/спонсоров/спикеров, геймификации, регистрации/прохода гостей и взаимодействия с участниками до сбора важных данных в режиме реального времени. аналитика событий. Наша встроенная CRM помогает вам импортировать или экспортировать контакты, отслеживать заказы, отправлять массовые электронные письма, записывать опросы и многое другое. Взаимодействие с вашим глубоко узнаваемым опытом в сочетании с нашей активной и постоянной командой по работе с клиентами гарантирует, что каждое мероприятие, проводимое на нашей платформе, всегда будет идеальным. Спросите нас о разработке нашей индивидуальной информационной панели событий и настройке функций, которые могут помочь оптимизировать ваши процессы, повысить вовлеченность посетителей и повысить общий успех ваших мероприятий. Наша команда готова помочь вам в создании индивидуального решения, которое будет отвечать вашим конкретным потребностям и максимизировать потенциал вашего мероприятия.
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic понимает потребности индустрии встреч, как никакая другая технологическая компания. Основанная в 1997 году, мы уже почти 25 лет держим руку на пульсе технологий проведения мероприятий. Наш обширный набор программного обеспечения и услуг поддерживает организаторов мероприятий во всех аспектах проведения передовых мероприятий, будь то локальных, виртуальных или гибридных. Команда Shocklogic, состоящая из яркой и неудержимой смеси технических специалистов, экспертов ассоциаций и организаторов мероприятий, является нашим величайшим источником гордости. Мы, представители более чем 20 национальностей, являемся разноплановой компанией с глобальным подходом, но при этом относимся как к нашим клиентам, так и к членам команды как к семье. Мы — отмеченная наградами семейная компания, ориентированная на ценности, с международной клиентской базой, включающей некоторые из крупнейших и наиболее сложных организаций мира. В Shocklogic ваше мероприятие — наша страсть.
Worksup
worksup.com
Мы занимаемся организацией конференций и деловых мероприятий более 20 лет. В какой-то момент, столкнувшись с различными проблемами индустрии мероприятий, мы решили создать платформу для мероприятий, простую в использовании для участников и быстро настраиваемую для организаторов. Теперь наш опыт охватывает весь спектр управления мероприятиями, обеспечивая простые прямые трансляции событий, вопросы и ответы, интересные задачи, возможности выставок для партнеров и деловые сетевые мероприятия для участников. Worksup постоянно развивается благодаря отзывам наших клиентов и внедренному опыту основателей. Во время планирования каждого мероприятия Worksup поддерживает организатора, а наши консультанты предлагают лучшие решения для достижения ваших индивидуальных целей.
EventBookings
eventbookings.com
EventBookings — это простое и удобное в использовании решение для продажи билетов на мероприятия любого типа и размера. Зарегистрируйтесь, проведите свое первое мероприятие в прямом эфире и продавайте билеты онлайн.
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