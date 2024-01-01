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Платформы для управления событиями - Самые популярные приложения
Платформы управления событиями объединяют широкий спектр инструментов для оптимизации процесса планирования мероприятий, охватывая различные аспекты управления событиями в одном решении. Эти платформы способны обрабатывать мероприятия любого масштаба, но особенно подходят для крупных и сложных мероприятий, таких как конференции, фестивали, выставки и профессиональные встречи. Они контролируют каждый аспект организации мероприятий, включая, помимо прочего, создание веб-сайтов мероприятий, управление регистрацией и продажей билетов, ведение списков гостей, составление повесток дня, продвижение онлайн-мероприятий, вовлечение посетителей и создание подробных отчетов по ключевым показателям эффективности (KPI). Примечательно, что эти платформы часто предлагают дополнительные функции, такие как встроенный маркетинг по электронной почте, настраиваемые страницы мероприятий и опросы, связанные с событиями, что способствует повышению эффективности и совершенствованию организации любого типа мероприятий.
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Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Whova
whova.com
Универсальное программное обеспечение для управления событиями для личных, гибридных и виртуальных мероприятий
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite — это американский веб-сайт по организации мероприятий и продаже билетов. Сервис позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать местные мероприятия. Служба взимает плату с организаторов мероприятий в обмен на услуги онлайн-продажи билетов, если только мероприятие не являетс...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. — американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для бизнеса. Генеральный директор RingCentral Влад Шмунис и технический директор Влад Вендроу основали компанию в 1999 году. В число инвесторов RingCentral входили Дуг Леоне, Sequoia Capital, Дэвид Ве...
Airmeet
airmeet.com
Откройте для себя платформу для виртуальных саммитов, онлайн-конференций и гибридных мероприятий. Создан для взаимодействия с помощью индивидуального опыта. Попробуй бесплатно!
Zoho Backstage
zoho.com
Проводите свои мероприятия умнее и лучше. Zoho Backstage — это программное обеспечение для управления мероприятиями, которое позволяет организаторам мероприятий планировать и проводить конференции, встречи и презентации продуктов с большей эффективностью и результативностью.
Cvent
cvent.com
Cvent предоставляет универсальную платформу для любого мероприятия и любого мероприятия. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя вам данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Будь то очное, виртуальное или гибр...
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — самое любимое программное обеспечение для проведения мероприятий в мире. Наша платформа дает возможность каждому организатору, маркетологу, экспоненту и участнику раскрыть потенциал событий.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor — это простое и бесплатное решение для продажи билетов на мероприятия любого формата и размера. Зарегистрируйтесь бесплатно, проведите свое первое мероприятие в прямом эфире и продавайте билеты онлайн.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — это ваша универсальная платформа для автоматизации маркетинга! Простой в использовании, но невероятно мощный. На нашей платформе вы найдете инструменты для автоматизации маркетинга. Электронный маркетинг. Управление событиями. Опросы и оценки. Целевые страницы. Мобильные приложения. Моб...
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о важных соб...
BigMarker
bigmarker.com
Проводите вебинары, которые понравятся вашей аудитории. Если вы готовы к простому и настраиваемому программному обеспечению для вебинаров без необходимости загрузки и хлопот, добро пожаловать домой.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla позволяет настраивать индивидуальные формы регистрации, отправлять приглашения по электронной почте и управлять отменой в одном месте. Участники мероприятия могут зарегистрироваться онлайн и совершать безопасные онлайн-платежи.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — это специализированная платформа для B2B-мероприятий, которая преобразует маркетинг благодаря простому проведению увлекательных цифровых и личных мероприятий. Тысячи корпоративных B2B-маркетологов из таких компаний, как Adobe, Microsoft, Zuora и Mailchimp, используют Goldcast для повышени...
Swapcard
swapcard.com
Проводите более разумные выставки и конференции без головной боли Swapcard — это простая в использовании платформа для регистрации и взаимодействия, созданная для увеличения доходов от ваших мероприятий.
HeySummit
heysummit.com
Создавайте красивые виртуальные мероприятия, конференции, курсы и многое другое, чтобы взаимодействовать со своей аудиторией и расширять свое сообщество с помощью маркетинга на основе событий.
Swoogo
swoogo.events
Swoogo — это удобная платформа для управления мероприятиями, которая помогает объединять людей из любой точки мира, делая акцент на простоте, функциональности и истинном духе «сделай сам». Суперсила Swoogo — оптимизация организационных аспектов любого типа мероприятий: от регистрации и планирования ...
Webex Events
socio.events
Webex Events (ранее Socio) — это комплексная платформа управления событиями, обеспечивающая захватывающие, интуитивно понятные и инклюзивные виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Поднимите планку с помощью приложений для мероприятий, гибкой регистрации, регистрации и печати бейджей, поиска по...
Worksup
worksup.com
Мы занимаемся организацией конференций и деловых мероприятий более 20 лет. В какой-то момент, столкнувшись с различными проблемами индустрии мероприятий, мы решили создать платформу для мероприятий, простую в использовании для участников и быстро настраиваемую для организаторов. Теперь наш опыт охва...
Accelevents
accelevents.com
Откройте для себя единственную простую в использовании платформу управления событиями корпоративного уровня. Узнайте, как мы можем помочь вам в организации вашего следующего виртуального, гибридного или очного мероприятия. Accelevents, универсальное решение для управления виртуальными, гибридными и...
Eventeny
eventeny.com
Для этого у вас есть система управления событиями! Легко управляйте всем, что происходит на ваших личных, гибридных и онлайн-мероприятиях, в одном удобном месте!
Hubilo
hubilo.com
Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с помощью единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных...
Zuddl
zuddl.com
Единая платформа для проведения мероприятий и вебинаров. Упростите рабочие процессы на мероприятиях, объединив несколько инструментов для получения исключительных впечатлений и аналитики для участников.
Cadence
eventcadence.com
Cadence — это универсальная платформа для планирования, проведения и проведения мероприятий вашей мечты лично или виртуально. Благодаря потрясающим изображениям, индивидуальным цветам и уникальным логотипам ваш фирменный стиль станет продолжением нашей платформы. Будь то виртуальная конференция комп...
Brightly
brightlysoftware.com
Event Manager™ от Brightly — это универсальная облачная платформа для планирования объектов, которая помогает командам планировать, организовывать и продвигать организационные мероприятия, обеспечивая команды необходимыми инструментами для централизации и автоматизации процесса от начала до конца. з...
Eventmix
eventmix.live
Eventmix — это простая в использовании платформа для виртуальных и гибридных мероприятий, которая позволяет организаторам проводить мероприятия со своего веб-сайта за считанные минуты. Eventmix предоставляет вам все инструменты, необходимые для того, чтобы не только с легкостью проводить и монетизир...
Expo Pass
expopass.com
В Expo мы упрощаем проведение всех видов мероприятий с помощью технологической платформы для мероприятий Expo Pass. Наши перспективные технологии дают организаторам инструменты для планирования, отслеживания и проведения любого рода мероприятий, как очных, так и виртуальных. Наши интуитивно понятные...
Eventene
eventene.com
Eventene — это универсальная система управления событиями для создания, организации и проведения всех ваших мероприятий на единой платформе. Независимо от того, являются ли ваши мероприятия личными, виртуальными или гибридными, Eventene предлагает самое современное, гибкое и масштабируемое решение.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop — это настоящая комплексная платформа для локального, виртуального и гибридного управления событиями и взаимодействия. PheedLoop поддерживает все: от встроенной потоковой передачи, виртуальных выставочных залов, печати бейджей, регистрации, синхронизированных порталов докладчиков/экспонент...
EventX
eventx.io
«Мероприятия где угодно, в любое время, для всех». Мероприятия — это место, где происходят значимые связи и обмен знаниями. Мы здесь, чтобы сделать мероприятия простыми и эффектными. EventX — это отмеченная наградами SaaS-платформа для виртуальных мероприятий и поставщик комплексных решений для инте...
AllEvents
allevents.in
AllEvents — это быстро развивающаяся платформа для управления мероприятиями, предлагающая комплексные функции 360° для помощи организаторам мероприятий. Платформа помогает создателям мероприятий создавать страницы мероприятий, оптимизировать продажу билетов и получать мгновенные платежи. AllEvents, ...
ViewStub
viewstub.com
ViewStub — это готовая гибридная платформа для проведения мероприятий и программное обеспечение для мероприятий и впечатлений. Мы предлагаем комплексное решение для продажи билетов и регистрации на мероприятия, живого видео и потоковой передачи по запросу, маркетинга и продвижения. Клиенты продают б...
Glue Up
glueup.com
Glue Up — это универсальная CRM-платформа, которая помогает вам создавать и развивать свое сообщество с помощью мероприятий, членства и других цифровых инструментов из одного места. Универсальная платформа Glue Up объединяет лучшие CRM, управление событиями, управление членством, электронный маркети...
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — это надежное и настраиваемое решение для мероприятий любого масштаба, включая живые, гибридные и виртуальные 3D/2D. Это спонсоро-ориентированная платформа с более чем 150 функциями и настройками, созданная для автоматизации мероприятий. Наша платформа упрощает управление на каждом этап...
Trybooking
trybooking.com
Продавайте билеты онлайн с помощью любимой австралийской системы бронирования мероприятий. Наша система бронирования мероприятий поможет вам удовлетворить все ваши потребности в билетах на мероприятия, от небольших собраний до крупных фестивалей.
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker предоставляет организациям B2B одно из наиболее полных комплексных программ для управления событиями (EMS) и команду экспертов, занимающихся масштабированием взаимодействия. Наша платформа предоставляет участникам возможность общаться и взаимодействовать разными способами не только до, во...
run.events
run.events
run.events — это глобальное SaaS-программное обеспечение для управления предприятием на базе искусственного интеллекта, предназначенное для профессиональных организаторов мероприятий и конференций. Решение разработано таким образом, чтобы его было легко настроить и использовать. Это облачная платфор...
KonfHub
konfhub.com
Представляем KonfHub: универсальную платформу для интересных и эффективных мероприятий Вы устали манипулировать несколькими платформами и изо всех сил пытаетесь эффективно управлять своими мероприятиями? Не ищите ничего, кроме KonfHub — комплексного решения для управления мероприятиями, предназначен...
Azavista
azavista.com
Azavista — это решение для организаторов корпоративных мероприятий, которые стремятся оптимизировать процессы планирования мероприятий. Мы предлагаем полный набор технологических решений для проведения мероприятий, подходящих для любого мероприятия в вашем календаре, которые помогут вам повысить эфф...
Planning Pod
planningpod.com
Универсальное программное обеспечение для управления мероприятиями №1 для организаторов мероприятий и площадок. Узнайте, как более 20 тысяч профессионалов экономят более 62 часов в месяц и оптимизируют процессы и коммуникации с помощью нашего комплексного программного обеспечения для онлайн-управле...
inwink
inwink.com
inwink — это SaaS-платформа BtoB-маркетинга, которая позволяет компаниям демонстрировать свои бренды и привлекать аудиторию посредством: — личных, онлайн-мероприятий и гибридных мероприятий; - постоянно действующие онлайн-сообщества на специализированных веб-сайтах; - централизованные, высокозащищен...
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium упрощает проведение живых, гибридных и виртуальных мероприятий и максимизирует ценность онлайн-обучения с помощью единой гибкой платформы, предназначенной для отражения взаимодействия людей, идей и знаний. Программным продуктам компании доверяют более 900 организаций, ориентированных на конт...
Eventtia
eventtia.com
Eventtia — это универсальная платформа для управления мероприятиями, помогающая крупным корпорациям создавать уникальные индивидуальные, гибридные и виртуальные мероприятия. Настраиваемые функции Eventtia и интеграция API позволяют ведущим мировым компаниям эффективно управлять участниками, создават...
Canapii
canapii.com
Отмеченная наградами платформа управления мероприятиями Canapii предназначена для организаций любого размера и позволяет проводить уникальные и увлекательные личные, гибридные и виртуальные мероприятия. Наши цифровые инструменты и решения, от продажи билетов онлайн до регистрации на месте и аналитик...
EventMobi
eventmobi.com
Комплексная платформа управления мероприятиями EventMobi позволяет организаторам мероприятий легко планировать, продвигать, монетизировать и предоставлять увлекательные виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Платформа EventMobi — от веб-сайта, регистрации и отмеченного наградами приложения для...
EventCreate
eventcreate.com
Создайте красивый сайт мероприятия за считанные минуты. Создайте веб-сайт мероприятия, собирайте регистраций, продавайте билеты и продвигайте свое мероприятие в Интернете. Надежный и безопасный. Нам доверяют более 1 000 000 человек по всему миру, включая специалистов по планированию из Nike, MIT и R...
InEvent
inevent.com
InEvent состоит из профессионалов в области организации мероприятий и специалистов по аудио/видео, вдохновленных расширять границы вебинаров и технологий проведения мероприятий. Наш продукт предоставляет корпоративным компаниям выдающиеся возможности, предоставляя им нестандартное решение для создан...
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja позволяет вам без проблем создавать, проводить и делиться вебинарами. Начните сегодня и создайте свой первый вебинар за 10 секунд.
AnyRoad
anyroad.com
Ведущая экспериментальная маркетинговая платформа для управления и оптимизации мероприятий и опыта, повышения лояльности к бренду и повышения рентабельности инвестиций.
Explara
explara.com
Explara помогает творческим предпринимателям и малому бизнесу монетизировать мероприятия, онлайн-продажи, участие в сообществе и краудфандинг.
Delegia
delegia.se
Delegia Event — это система событий, которая помогает вам управлять вашим мероприятием, от регистрации до мониторинга, с возможностью отправлять приглашения по электронной почте и SMS, подводить итоги, обрабатывать платежи и многое другое.
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass — это первое комплексное решение для управления мероприятиями, которое обеспечивает безопасность, интеллектуальность и эффективность мероприятий.
eventPower
eventpower.com
eventPower предоставляет производителям мероприятий мощное индивидуальное решение для онлайн-регистрации и регистрации на месте. Система предлагается как услуга «сделай сам» или индивидуальное комплексное решение.
POSH
posh.vip
Маркетинг мероприятий стал проще. POSH предоставляет организаторам мероприятий набор инструментов для управления любым живым опытом.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves — это решение для управления конференциями для исследователей и организаторов мероприятий. С Fourwaves вы можете легко управлять любым научным мероприятием, от виртуальных стендовых сессий до глобальных конференций. Некоторые функции включают в себя: - Конструктор веб-сайтов мероприятий - ...
webMOBI
webmobi.com
webMOBI — это комплексное программное обеспечение нового поколения для управления мероприятиями на базе искусственного интеллекта и CRM для участников. Он предлагает приложения для мероприятий, веб-сайт, регистрацию, опросы в реальном времени, опросы, живые карты, приложения для нескольких мероприят...
Momice
momice.com
Momice предлагает программное обеспечение для проведения мероприятий и знания для профессионалов в сфере организации мероприятий. Программное обеспечение Momice позволяет специалистам по организации мероприятий оптимизировать свой веб-сайт мероприятий, регистрацию, рассылку мероприятий, продажу биле...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud предоставляет самую комплексную в мире комплексную технологию обработки событий и сопутствующие услуги, позволяющие создавать события и управлять ими. Управляйте всем жизненным циклом ваших мероприятий, независимо от их местоположения, формата, размера или продолжительности — от...
Attendease
attendease.com
Передовое программное обеспечение для управления корпоративными мероприятиями и планированием встреч. Attendease — это идеальное решение для управления мероприятиями для планировщиков и организаторов встреч. Наша платформа охватывает все аспекты образа жизни вашего мероприятия: от личного до гибридн...