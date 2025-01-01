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Системы планирования ресурсов предприятия (ERP) оптимизируют и управляют повседневными бизнес-операциями в различных отделах, таких как производство, финансы, управление персоналом и цепочка поставок. Примеры включают Oracle Netsuite и SAP ERP. Внедрение ERP предлагает такие преимущества, как автоматизация AP, управление финансами и улучшение ухода за пациентами в здравоохранении. Программное обеспечение ERP упрощает обработку заработной платы, учет рабочего времени и управление запасами, что приводит к повышению производительности и эффективности. Разрушая разрозненность подразделений, ERP-системы обеспечивают безопасный доступ к важным данным и показателям для всех команд. Отчеты в режиме реального времени и аналитические панели информируют пользователей о работе отдела. Ключевые функции ERP-систем обычно включают функции бухгалтерского учета, такие как главная книга и управление денежными средствами, функции управления персоналом, такие как набор персонала и расчет заработной платы, базовые функции управления продажами и клиентами, рабочие процессы закупок, управление запасами и складами, расширенные модули цепочки поставок, производственные модули, а также отчетность и аналитика. Для предприятий с уникальными потребностями ERP-системы могут быть интегрированы с программным обеспечением CRM, программным обеспечением для автоматизации профессиональных услуг или ERP-системами на основе проектов, чтобы расширить функциональность и обеспечить комплексное представление об операциях.
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Workday
workday.com
Workday - облачное приложение для управления человеческим капиталом и финансами, позволяющее сотрудникам и менеджерам управлять данными и процессами удаленно.
Odoo
odoo.com
Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Microsoft Dynamics 365 — это облачное решение для управления бизнесом, объединяющее ERP и CRM с возможностями ИИ для оптимизации процессов.
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce – это облачное приложение для отслеживания рабочего времени и планирования, позволяющее сотрудникам отмечать время работы и запрашивать отпуск.
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Self-Employed - облачное ПО для учета, предназначенное для фрилансеров и самостоятельных подрядчиков, с функциями управления финансами и подготовки налогов.
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite - облачное приложение для управления бизнесом, которое позволяет контролировать покупки, продажи, запасы и финансы в одном месте.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite — облачная платформа для управления финансами, операциями и отношениями с клиентами, поддерживающая интеграцию бизнес-процессов.
Deskera
deskera.com
Deskera - это интегрированная платформа для управления бизнесом, предоставляющая решения для учёта, запасов, зарплаты и маркетинга для малых и средних предприятий.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct - это гибкая финансовая платформа с функционалом бухгалтерского учета для бизнеса, включая основные бухгалтерские функции и управление проектами.
ECOUNT ERP
ecount.com
ECOUNT ERP — облачная система управления ресурсами, помогающая малым и средним предприятиям оптимизировать бухгалтерский учет, запасы и продажи.
SAP
sap.com
Приложение SAP оптимизирует бизнес-операции, интегрируя управление финансами, HR, продажами и цепочками поставок для повышения эффективности.
ERPNext
erpnext.com
ERPNext — это бесплатное программное обеспечение ERP с открытым исходным кодом для управления бизнес-процессами, включая бухгалтерию, продажи и управление проектами.
Marg ERP
margcompusoft.com
MARG ERP - это приложение для управления запасами и бухгалтерией, обеспечивающее соблюдение GST и оптимизацию бизнес-операций в разных секторах.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — приложение для управления запасами и выполнением заказов, интегрированное с платформами электронной коммерции, оптимизирующее процессы для продавцов.
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr - это программное обеспечение ERP и CRM с открытым исходным кодом для управления бизнес-процессами, контактами и финансами организаций.
ERPAG
erpag.com
ERPAG - облачное решение для управления ресурсами предприятия, предоставляет инструменты для бухгалтерии, учета запасов, продаж и анализа данных.
Epicor
epicor.com
Epicor — это модульная ERP-система для управления бизнес-процессами в различных отраслях, включая финансы, продажи, HR и цепочку поставок.
weclapp
weclapp.com
weclapp — облачная платформа для управления CRM и ERP, помогающая малым и средним бизнесам управлять клиентами, проектами и финансами.
Mero ERP
meroerp.com
Mero ERP - облачное ПО для планирования ресурсов предприятия, обеспечивающее управление финансовыми, товарными и кадровыми процессами.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica - облачное ERP-решение для small и medium бизнеса, интегрирующее бизнес-функции для оптимизации операций и управления ресурсами.
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy — облачная программа для планирования производства, управления запасами и закупками для небольших производителей.
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl - облачная система управления для розничной торговли, оптимизирующая процессы управления запасами, заказы, бухгалтерию и CRM для онлайн и офлайн каналов.
LOGIC ERP
logicerp.com
Logic ERP - облачное решение для управления ресурсами предприятия, оптимизирующее процессы управления запасами, заказами, закупками и складами.
Striven
striven.com
Striven — это программа для управления бизнесом, объединяющая функции для учёта, продаж, проектов и отчетности в одном приложении.
MYOB Australia
myob.com
MYOB Australia — платформа для управления бизнесом, включая бухгалтерию, зарплату, управления проектами и соответствие налоговым требованиям в Австралии.
Exact
exact.com
Exact разрабатывает облачное ПО для малых и средних компаний, автоматизируя процессы в финансах и HR, а также предлагая ERP-решения для различных отраслей.
Access
theaccessgroup.com
Access помогает более 100000 клиентов оптимизировать использование бизнес-программного обеспечения и предоставляет сотрудникам ресурсы для важной работы.
Daftra
daftra.com
Daftra — безопасный онлайн-портал для управления бизнесом, предлагающий услуги учёта, финансов и клиентского управления.
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct — облачная платформа для управления финансами и бухгалтерией, предлагающая инструменты для учета, отчетности и автоматизации бизнес процессов.
Veepan ERP
veepan.com
Veepan ERP — облачное программное обеспечение для управления предприятиями, включает выставление счетов, учет, управление запасами и поддержку GST.
OpenPro
openpro.com
OpenPro - это ERP-приложение для управления бизнесом, поддерживающее бухгалтерию, CRM и управление цепочками поставок. Подходит для компаний разных размеров.
INNERGY
innergy.com
INNERGY — это ERP-решение для управления бизнес-процессами в столярных мастерских, объединяющее данные в одну систему, доступную из офиса и на местах.
Doso ERP
dosoerp.com
Doso ERP - это программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия, оптимизирующее управление финансовыми, человеческими ресурсами и логистикой.
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum — SaaS-платформа для производства, заменяющая ERP и MRP, оптимизирующая рабочие процессы и автоматизирующая сбор данных для повышения эффективности.
WinWeb
winweb.com
WinWeb - это облачное решение для малого и среднего бизнеса, объединяющее IT-поддержку, управление и электронную коммерцию для повышения эффективности и снижения затрат.
Inventory365
inventory365.co
Inventory365 — это программное обеспечение для управления запасами, помогающее предприятиям отслеживать инвентарь и автоматизировать процессы покупки.
Viindoo
viindoo.com
Viindoo – это облачное ПО для управления предприятием, интегрирующее различные бизнес-функции и адаптирующееся под потребности организаций.
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory - облачное ПО для управления запасами, продажами и поставками, позволяющее оптимизировать операции и получать отчеты в реальном времени.
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold - это приложение для управления бизнес-процессами, включая бухгалтерию, запасы и продажи, с возможностью интеграции с другими системами.
Workcube
workcube.com
Workcube - это облачная платформа для управления бизнесом, объединяющая функции ERP, CRM и других бизнес-процессов для повышения эффективности предприятий.
Shipedge
shipedge.com
Shipedge — облачная платформа для автоматизации управления заказами и складом в электронной коммерции с интеграцией множества каналов и операторов доставки.
DMSi Software
dmsi.com
DMSi Software оптимизирует бизнес-операции в индустрии пиломатериалов и строительных материалов с помощью ERP-решений и инструментов для контроля процессов.
Unit4
unit4.com
Unit4 это ERP-система для организаций, позволяющая эффективно управлять финансовыми операциями и оптимизировать процессы учёта и отчётности.
UdyogMART ERP
udyogmart.com
Udyogmart ERP - приложение для управления бизнес-процессами, включая финансы, запасы и HR, с функциями отчетности и интеграции для повышения эффективности.
Freespace ERP
freespaceerp.com
Freespace ERP — облачное решение для малых и средних предприятий, оптимизирующее бизнес-операции с помощью интеграции управления финансами, запасами и проектами.
KEBS
kebs.ai
KEBS — это ERP для профессиональных услуг, автоматизирующий рабочие процессы и повышающий эффективность бизнеса, улучшая прозрачность и ответственность сотрудников.
IFS
ifs.com
Приложение IFS оптимизирует бизнес-операции, интегрируя ERP, EAM, FSM, CRM и HRM, поддерживает аналитику в реальном времени и облачную гибкость.
Divalto
divalto.com
Divalto - это ERP-решение для управления бизнесом, которое оптимизирует операции и интегрирует функции финансов, инвентаризации и продаж.
Xledger
xledger.net
Xledger - облачное ERP-решение для автоматизации управления финансами и бизнес-процессами, доступное более чем в 60 странах.
Kladana
kladana.com
Kladana — это SaaS-приложение для управления запасами, заказами и производственными процессами, интегрирующееся с платформами электронной коммерции.
Glowsis
glowsis.com
Glowsis – это ERP-приложение, предлагающее решения для всех отраслей, включая управление финансами для предприятий с изменяющимися потребностями.
TECHO
techoerp.in
Techo - приложение ERP для малых и средних предприятий, предлагающее управление финансами, запасами и клиентами в единой облачной платформе.
Infawork
infawork.com
Infawork - это универсальное программное обеспечение для управления компанией, включая бухгалтерию, HR, склад, бюджетирование и управление клиентами.
Hisaab
hisaab.pk
Hisaab - облачное ERP-приложение для управления финансами, бухгалтерией и процессами цепочки поставок с функциями CRM и аналитики.
Fraction ERP
fractionerp.com
Фракция ERP - облачная система управления ресурсами для малых и средних производителей, интегрирующая бухгалтерию, управление цепями поставок и HR.
BizeeBuy
bizeebuy.com
BizeeBuy — облачная платформа для B2B-коммерции, упрощает поиск поставщиков, управление транзакциями и оптимизацию бизнес-процессов.
Selly Erp
sellyerp.com
Selly Erp — облачное ERP-решение для малых и средних предприятий в Италии. Помогает в управлении клиентами, продажами, активностями, выставлением счетов, закупками и складом.
Realsoft
realsoft.ae
RealSoft — это ERP-система для оптимизации бизнес-операций, интегрирующая основные функции на одной платформе для различных отраслей.
AFAS Software
afas.com
Программное обеспечение AFAS - это решение для управления бизнесом, оптимизирующее финансовые и бухгалтерские процессы, поддерживающее интеграцию с другими системами.
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