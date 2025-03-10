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Системы планирования ресурсов предприятия (ERP) оптимизируют и управляют повседневными бизнес-операциями в различных отделах, таких как производство, финансы, управление персоналом и цепочка поставок. Примеры включают Oracle Netsuite и SAP ERP. Внедрение ERP предлагает такие преимущества, как автоматизация AP, управление финансами и улучшение ухода за пациентами в здравоохранении. Программное обеспечение ERP упрощает обработку заработной платы, учет рабочего времени и управление запасами, что приводит к повышению производительности и эффективности. Разрушая разрозненность подразделений, ERP-системы обеспечивают безопасный доступ к важным данным и показателям для всех команд. Отчеты в режиме реального времени и аналитические панели информируют пользователей о работе отдела. Ключевые функции ERP-систем обычно включают функции бухгалтерского учета, такие как главная книга и управление денежными средствами, функции управления персоналом, такие как набор персонала и расчет заработной платы, базовые функции управления продажами и клиентами, рабочие процессы закупок, управление запасами и складами, расширенные модули цепочки поставок, производственные модули, а также отчетность и аналитика. Для предприятий с уникальными потребностями ERP-системы могут быть интегрированы с программным обеспечением CRM, программным обеспечением для автоматизации профессиональных услуг или ERP-системами на основе проектов, чтобы расширить функциональность и обеспечить комплексное представление об операциях.
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AccelGrid
accelgrid.com
AccelGrid — это облачное решение, которое помогает производственным и дистрибьюторским предприятиям управлять всем: от CRM, закупок, управления запасами, выставления счетов и управления заказами в одном месте.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica - облачное ERP-решение для small и medium бизнеса, интегрирующее бизнес-функции для оптимизации операций и управления ресурсами.
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl - облачная система управления для розничной торговли, оптимизирующая процессы управления запасами, заказы, бухгалтерию и CRM для онлайн и офлайн каналов.
Deskera
deskera.com
Deskera - это интегрированная платформа для управления бизнесом, предоставляющая решения для учёта, запасов, зарплаты и маркетинга для малых и средних предприятий.
ECOUNT ERP
ecount.com
ECOUNT ERP — облачная система управления ресурсами, помогающая малым и средним предприятиям оптимизировать бухгалтерский учет, запасы и продажи.
ERPAG
erpag.com
ERPAG - облачное решение для управления ресурсами предприятия, предоставляет инструменты для бухгалтерии, учета запасов, продаж и анализа данных.
Exact
exact.com
Exact разрабатывает облачное ПО для малых и средних компаний, автоматизируя процессы в финансах и HR, а также предлагая ERP-решения для различных отраслей.
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy — облачная программа для планирования производства, управления запасами и закупками для небольших производителей.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Microsoft Dynamics 365 — это облачное решение для управления бизнесом, объединяющее ERP и CRM с возможностями ИИ для оптимизации процессов.
MYOB Australia
myob.com
MYOB Australia — платформа для управления бизнесом, включая бухгалтерию, зарплату, управления проектами и соответствие налоговым требованиям в Австралии.
MYOB New Zealand
myob.com
Myob New Zealand - это приложение для управления финансами и бизнес-процессами, включая учет, работу с зарплатой и отчетность.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite — облачная платформа для управления финансами, операциями и отношениями с клиентами, поддерживающая интеграцию бизнес-процессов.
Odoo
odoo.com
Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Платформа Plex Smart Manufacturing управляет и отслеживает производственные процессы, интегрируя людей, системы и данные для повышения эффективности бизнеса.
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Self-Employed - облачное ПО для учета, предназначенное для фрилансеров и самостоятельных подрядчиков, с функциями управления финансами и подготовки налогов.
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce – это облачное приложение для отслеживания рабочего времени и планирования, позволяющее сотрудникам отмечать время работы и запрашивать отпуск.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct - это гибкая финансовая платформа с функционалом бухгалтерского учета для бизнеса, включая основные бухгалтерские функции и управление проектами.
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct — облачная платформа для управления финансами и бухгалтерией, предлагающая инструменты для учета, отчетности и автоматизации бизнес процессов.
SoftLedger
softledger.com
SoftLedger – облачное программное обеспечение для учета, обеспечивающее управление финансами и активами в режиме реального времени.
Striven
striven.com
Striven — это программа для управления бизнесом, объединяющая функции для учёта, продаж, проектов и отчетности в одном приложении.
weclapp
weclapp.com
weclapp — облачная платформа для управления CRM и ERP, помогающая малым и средним бизнесам управлять клиентами, проектами и финансами.
WinWeb
winweb.com
WinWeb разработала наиболее интегрированную систему I.T. инфраструктура поддержки для малых и средних предприятий — WinWeb CLOUD. Беспрепятственная интеграция бэк-офиса, производства, веб-сайта, электронной коммерции и социальных сетей, обеспечивающая интегрированную и масштабируемую ИТ-инфраструктуру. окружающую среду для максимизации производительности и снижения затрат. Business CLOUD настраивается, доступен по цене и гибок, что делает WinWeb CLOUD предпочтительным вариантом для предпринимателей и руководителей, ориентированных на прибыль и результат. WinWeb APP — это интегрированная облачная технология, эквивалентная микробизнесу, которая предотвращает фрагментацию бизнес-данных, снижает затраты и увеличивает доходы.
Xledger
xledger.net
Xledger - облачное ERP-решение для автоматизации управления финансами и бизнес-процессами, доступное более чем в 60 странах.
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory - облачное ПО для управления запасами, продажами и поставками, позволяющее оптимизировать операции и получать отчеты в реальном времени.
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum заменяет ERP, MRP и MES платформой производственного программного обеспечения как услуги (SaaS), позволяя малым и средним производителям повысить эффективность за счет оптимизации рабочих процессов и автоматического сбора данных. Fulcrum обеспечивает ценность благодаря полностью цифровому, безбумажному рабочему процессу, в котором используются машинное обучение, автоматизация, прогнозная аналитика и расширенная эвристика для повышения производительности и прибыльности. Программное обеспечение не должно быть сложным. Программное обеспечение, которое вы используете в личной жизни (Facebook, Uber, Amazon и т. д.), интуитивно понятно, и вам не требуется обучение, чтобы понять, как оно работает. Почему программное обеспечение для вашего бизнеса должно быть другим? Мы помогаем производителям перейти на передовое, ориентированное на будущее программное обеспечение, которое снижает нагрузку на повседневные операции, позволяет получить больше от хороших сотрудников, которых трудно нанять, автоматизирует утомительные задачи и работает более эффективно, чем то, что существует в производственном программном обеспечении. космос сегодня.
Workday
workday.com
Workday - облачное приложение для управления человеческим капиталом и финансами, позволяющее сотрудникам и менеджерам управлять данными и процессами удаленно.
Glowsis
glowsis.com
Glowsis Technologies — один из лучших поставщиков ERP в Керале, который предоставляет полные программные решения ERP для всех отраслей. Glow Diametric руководствуется требованиями предпринимателей нового поколения и представляет собой глобальное ERP-решение, которое обеспечивает выбор, гибкость и бдительность, необходимые для поддержки стратегических инициатив. Glow Diametric предоставляет проверенные комплексные возможности финансового управления, необходимые для развития меняющегося и сложного бизнеса.
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr - это программное обеспечение ERP и CRM с открытым исходным кодом для управления бизнес-процессами, контактами и финансами организаций.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — приложение для управления запасами и выполнением заказов, интегрированное с платформами электронной коммерции, оптимизирующее процессы для продавцов.
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM — это облачное, надежное, масштабируемое, гибкое, доступное и полнофункциональное решение FaaS с CRM, ERP, HCM, управлением проектами, службой поддержки и другими SaaS, которые нужны вашей компании, по ценам FOSS для экспоненциального роста и разработка. Мы полны решимости обслуживать 95% предприятий малого и среднего бизнеса по всему миру с помощью интеллектуального, доступного, гибкого и безопасного решения CRM, которое обеспечит устойчивый рост. Наше УТП — обслуживание мирового класса по доступным ценам, и мы соблюдаем свои обещания.
Composity
composity.com
Composity — это облачное ERP-решение, дополненное инструментами продаж и маркетинга, разработанное специально для малого и среднего бизнеса. Это готовое программное решение, которое управляет всеми аспектами внутренних и внешних бизнес-процессов организации - бухгалтерский учет, управление запасами, биллинговая система, управление документами, корпоративный сайт и электронная коммерция, CRM, организация клиентской базы и генератор отчетов. .
Doso ERP
dosoerp.com
Doso ERP - это программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия, оптимизирующее управление финансовыми, человеческими ресурсами и логистикой.
SAP
sap.com
Приложение SAP оптимизирует бизнес-операции, интегрируя управление финансами, HR, продажами и цепочками поставок для повышения эффективности.
Appward
appward.com
Appward предлагает более 80 приложений для управления бизнес-процессами, включая ERP, CRM и проектный менеджмент в одном централизованном рабочем пространстве.
IFS
ifs.com
Приложение IFS оптимизирует бизнес-операции, интегрируя ERP, EAM, FSM, CRM и HRM, поддерживает аналитику в реальном времени и облачную гибкость.
Certinia
certinia.com
Certinia (ранее FinancialForce) предоставляет платформу «Услуги как бизнес», которая поддерживает и объединяет все аспекты операций по предоставлению услуг: от оценки и предоставления услуг до управления успехами клиентов, а также финансового планирования и учета. Решения компании по автоматизации профессиональных услуг (PSA), Customer Success и ERP, предоставляемые на ведущей облачной платформе Salesforce, дают возможность управлять бизнесом подключенных услуг, предоставлять интеллектуальные услуги и достигать гибкости бизнеса. Компания Certinia со штаб-квартирой в Сан-Хосе, штат Калифорния, и офисами по всему миру поддерживается компаниями Haveli Investments, General Atlantic и Salesforce Ventures. Для получения дополнительной информации посетите www.certinia.com.
Epicor
epicor.com
Epicor — это модульная ERP-система для управления бизнес-процессами в различных отраслях, включая финансы, продажи, HR и цепочку поставок.
SYSPRO
syspro.com
SYSPRO — это программное обеспечение ERP для производителей и дистрибьюторов, оптимизирующее бизнес-процессы и управление ресурсами.
Tyler Technologies
tylertech.com
Tyler Technologies предлагает программные решения для государственных организаций, помогающие управлять данными, финансами, правосудием и безопасностью.
OpenPro
openpro.com
OpenPro - это ERP-приложение для управления бизнесом, поддерживающее бухгалтерию, CRM и управление цепочками поставок. Подходит для компаний разных размеров.
Unit4
unit4.com
Unit4 это ERP-система для организаций, позволяющая эффективно управлять финансовыми операциями и оптимизировать процессы учёта и отчётности.
OfficeBooks
officebooks.com
OfficeBooks предлагает простое в использовании приложение для управления бизнесом для малого и среднего бизнеса. Решение OfficeBooks представляет собой предложение «программное обеспечение как услуга» (SaaS), которое сводит к минимуму первоначальные затраты и затраты на инфраструктуру без ущерба для функциональности и производительности. Наш основной продукт — OfficeBooks.com, размещенное на сервере приложение для управления бизнесом, которое предоставляет пользователям инструменты для управления продажами, контактами, закупками, производством, рабочими заказами и контролем запасов. Самое приятное то, что с OfficeBooks в облаке ваша система доступна где угодно; в офисе, дома или в дороге.
ERPNext
erpnext.com
ERPNext — это бесплатное программное обеспечение ERP с открытым исходным кодом для управления бизнес-процессами, включая бухгалтерию, продажи и управление проектами.
QAD
qad.com
QAD является ведущим поставщиком решений для производства и цепочки поставок следующего поколения в облаке. Чтобы добиться успеха в турбулентном мире, столкнувшись с сбоями в предложении и колебаниях спроса, производители и цепочки поставок должны быстро реагировать на изменения и плавно оптимизировать гибкость, эффективность и устойчивость для эффективного обслуживания клиентов. QAD обеспечивает адаптивные приложения, чтобы обеспечить эти адаптивные предприятия. Основанный в Санта -Барбаре, штат Калифорния, в QAD есть клиенты в 84 странах мира. Тысячи компаний развернули решения QAD Enterprise, включая планирование ресурсов предприятия (ERP), цифровую коммерцию (DC), управление взаимоотношениями с поставщиками (SRM), планирование цифровой цепочки поставок (DSCP), глобальная торговля и выполнение транспорта (GTTE), система управления качеством предприятия (EQMS), подключенная рабочая сила и разведка процесса.
ACTouch Technologies
actouch.com
ACTouch Technologies является частью индийской производственной экосистемы. Мы разработали нашу ERP на основе проблем, обнаруженных в обрабатывающей промышленности. Мы хотим стать облачным ERP-программным обеспечением номер один для ММСП в Азии. Наш продукт помогает владельцам бизнеса и предпринимателям управлять продажами и покупками. Производство, гарантия, расчетно-кассовый и финансовый контроль. ACTouch, наши облачные ERP-решения, не требуют установки и настройки приложений, поскольку они доступны через Интернет и доступны с ПК, ноутбуков, смартфонов, планшетов и т. д. Приложение доступно 24 x 7, 365 дней в году. Таким образом, нет простоев, нет вирусных или спам-атак, нет инвестиций в оборудование и программное обеспечение, и это экономит много денег для ММСП. Основные особенности продукта AcTouch заключаются в следующем. 1. Основные бизнес-модули: модули счетов, платежей, квитанций, главной книги и инвентаризации. 2. Управление доступом пользователей. Вы можете решить, кому какие меню и элементы управления следует использовать. 3. Финансовый контроль: принцип четырех глаз (ваш клерк вводит транзакцию, и вы можете ее одобрить). Полный контроль финансовых вопросов 4. Единый вход. Если у вас несколько компаний, вы можете получить к ним доступ с помощью одного входа. Нет необходимости в отдельных логинах. 5. Панель мониторинга с финансовыми и биржевыми оповещениями, отчетами о сроках (кто должен вам платить и сколько), отчетами о состоянии банков. 6. Индивидуальные шаблоны для каждого Поставщика или Клиента (Вы сами выбираете, какие шаблоны для кого) 7. Отслеживание запасов на уровне партии. 8. Мультивалютные транзакции и счета-фактуры 9. Доступ с мобильных устройств и планшетов (скоро будет выпущена новая функция) 10. Совместимость с индийским НДС.
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold - это приложение для управления бизнес-процессами, включая бухгалтерию, запасы и продажи, с возможностью интеграции с другими системами.
KEBS
kebs.ai
KEBS — это бизнес-пакет, созданный для облегчения жизни в сфере профессиональных услуг. Эта современная ERP позволит предприятиям сократить расходы и утечки ресурсов, а также увеличить свою производительность и прибыльность в 10 раз. Организации, независимо от их размера и масштаба, могут оптимизировать и автоматизировать свои повседневные задачи и с легкостью создать бесперебойный рабочий процесс. Наши клиенты по всему миру впечатлены тем, как компания KEBS - сделали данные единым источником истины - увеличение удержания сотрудников на 76% - обеспечение своевременной реализации проектов в рамках бюджета - увеличили доход в 5 раз, чем раньше - обеспечить большую прозрачность внутри организации. - повысили ответственность своих сотрудников - удовлетворяли своих клиентов в 10 раз лучше, чем раньше KEBS является всеобъемлющим. Следовательно, это единственный бизнес-пакет, который вам когда-либо понадобится.
LOU
evosus.com
LOU — Powered by Evosus — это облачное бизнес-программное обеспечение для предприятий розничной торговли, выездного обслуживания и управления складами/запасами. Это мощное универсальное программное обеспечение ERP для бизнеса помогает предприятиям экономить время, избавляясь от бумажных документов, электронных таблиц или нескольких приложений. Команда Evosus помогла более 500 компаниям оптимизировать и вырасти за 20 лет. Мы использовали эти 20 лет передового опыта для создания программного обеспечения для бизнеса, которое на 100 % является облачным и на 100 % превосходным. LOU охватывает розничную торговлю - обслуживание - инвентаризацию - оптимизацию маршрутов - планирование - отчетность и финансы, которые интегрируются с QuickBooks Online.
Divalto
divalto.com
Divalto - это ERP-решение для управления бизнесом, которое оптимизирует операции и интегрирует функции финансов, инвентаризации и продаж.
Marg ERP
margcompusoft.com
MARG ERP - это приложение для управления запасами и бухгалтерией, обеспечивающее соблюдение GST и оптимизацию бизнес-операций в разных секторах.
Access
theaccessgroup.com
Access меняет облик программного обеспечения для управления бизнесом не только в том, как мы обслуживаем наших клиентов, выполняя наше обещание предоставить им свободу делать больше того, что важно для них, но и для наших сотрудников, наших инвесторов и благотворительных организаций, близких к ним. наши сердца, где мы живем и работаем. Access помогает более чем 100 000 клиентам изменить способы использования программного обеспечения для бизнеса, предоставляя каждому сотруднику свободу делать больше того, что важно.
Enterpryze
enterpryze.com
Enterpryze — глобальный разработчик, новатор и поставщик решений по управлению бизнесом для малого и среднего бизнеса. Все инструменты, необходимые для прибыльного развития вашего бизнеса: * Enterpryze позволяет вести учет, инвентаризацию, CRM, управление услугами и многое другое из одного места. * Управляйте запасами, клиентами и поставщиками в одном месте * Интегрированный и автоматизированный учет для точных отчетов * Простота настройки. Зарегистрируйтесь и начните использовать
Fulfil.IO
fulfil.io
Fulfill — единственная ERP-система, предназначенная для электронной коммерции и оптовых торговцев. С ростом многоканальной коммерции Fulfill был создан с учетом простой идеи о том, что торговые операции необходимо упростить, чтобы обеспечить потрясающий опыт розничной торговли. Fulfill позволяет предприятиям превратить свои бэк-офисные операции в катализатор роста за счет интеграции управления заказами, управления запасами, управления складами, закупок, оптовой торговли, производства, финансов и обслуживания клиентов; все в одном бесшовном решении.
WP ERP
wperp.com
WP ERP — детище weDevs, команды разработчиков WordPress, мыслителей, персонала службы поддержки и маркетологов. Компания начала свою деятельность как платформа для блогов в декабре 2008 года. Тогда мы разрабатывали плагины WordPress, писали учебные пособия по разработке, специальные статьи, связанные с PHP, и многое другое из поддомена. В мае 2012 года наша компания возобновила свою работу как небольшой стартап в области веб-разработки с новой уверенностью и более сильным видением. Нашей основной целью является предоставление высококачественных и масштабируемых пользовательских PHP-приложений с использованием WordPress по конкурентоспособным ценам. Мы стремимся предоставлять плагины и темы, приправленные последними тенденциями развития и лучшими практиками. Мы любим простоту и интуитивность, поэтому все наши плагины созданы для Frontend. WP ERP — это новаторское корпоративное решение в индустрии WordPress. Мы начали работать над WP ERP в 2015 году и выпустили первую бета-версию в 2016 году. На тот момент у WordPress не было плагинов, которые охватывали бы все аспекты бизнеса и позволяли компаниям управлять всем самостоятельно из единого решения. Нашей целью с самого начала было сделать WP ERP универсальным решением для владельцев малого бизнеса, позволяющим управлять всеми своими потребностями с единой платформы. Таким образом, WP ERP повышает ценность следующими способами: --> Пользователям достаточно легко работать и обслуживать, --> Это дает владельцам контроль над операциями, --> Это самоуправляемо. Теперь у нас есть семья из 27 бесплатных и 50 премиум-плагинов и более 8000 активных установок WP ERP. Мы также являемся семьей из более чем 70 преданных своему делу членов, которые планируют, разрабатывают и поддерживают высококачественные продукты и контент, ориентированные на клиента. Мы тщательно учитываем предпочтения и потребности пользователей при создании наших плагинов и контента. Специальная группа поддержки помогает пользователям круглосуточно и без выходных и решает их проблемы.
AFAS Software
afas.com
Программное обеспечение AFAS - это решение для управления бизнесом, оптимизирующее финансовые и бухгалтерские процессы, поддерживающее интеграцию с другими системами.
DMSi Software
dmsi.com
DMSi Software оптимизирует бизнес-операции в индустрии пиломатериалов и строительных материалов с помощью ERP-решений и инструментов для контроля процессов.
BirdDog Software
birddogsw.com
BirdDog Software — это ведущий интегрированный веб-пакет программного обеспечения, включающий программное обеспечение для выполнения заказов, CRM и электронной коммерции. BirdDog Enterprise также является лучшим в отрасли бизнес-программным обеспечением по принципу «Программное обеспечение как услуга» (SaaS), которое поддерживает всю вашу компанию в рамках единого, интегрированного и мощного программного решения для управления бизнесом. Уникальность BirdDog Enterprise заключается в том, что он построен на единой платформе, поэтому продажи, поддержка, доставка и выставление счетов используют одну и ту же информацию при каждом взаимодействии. Enterprise предоставляет вам жизненно важную бизнес-аналитику в режиме реального времени, чтобы вы могли быстрее принимать более обоснованные решения.
BusinessMan ERP
businessmanerp.com
BusinessMan - Business Manager Enterprise - это комплексная система управления бизнесом (BMS). Оно включает в себя все функции управления бизнесом, которые вы ожидаете найти, а также множество дополнительных функций, которых нет во многих других типах программного обеспечения для управления бизнесом. BME опирается на отмеченное наградами клиент-серверное решение BusinessMan Enterprise, которое разрабатывалось в течение более 25 лет и используется сегодня с использованием новейших веб-технологий, чтобы предоставить вам производительность, гибкость и богатый набор функций. необходимость, обеспечивая при этом доступ со всех платформ, поддерживающих современный веб-браузер.
reybex
reybex.com
reybex, комплексное ERP-решение для: управления товарами, обработки отправки, склада, управления мобильными складами, финансового учета, управления проектами, CRM, интерфейсов электронной коммерции и торговых площадок, омниканальности, управления заказами.
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