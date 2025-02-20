ERP-системы - Самые популярные приложения - Французские Южные территории

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Системы планирования ресурсов предприятия (ERP) оптимизируют и управляют повседневными бизнес-операциями в различных отделах, таких как производство, финансы, управление персоналом и цепочка поставок. Примеры включают Oracle Netsuite и SAP ERP. Внедрение ERP предлагает такие преимущества, как автоматизация AP, управление финансами и улучшение ухода за пациентами в здравоохранении. Программное обеспечение ERP упрощает обработку заработной платы, учет рабочего времени и управление запасами, что приводит к повышению производительности и эффективности. Разрушая разрозненность подразделений, ERP-системы обеспечивают безопасный доступ к важным данным и показателям для всех команд. Отчеты в режиме реального времени и аналитические панели информируют пользователей о работе отдела. Ключевые функции ERP-систем обычно включают функции бухгалтерского учета, такие как главная книга и управление денежными средствами, функции управления персоналом, такие как набор персонала и расчет заработной платы, базовые функции управления продажами и клиентами, рабочие процессы закупок, управление запасами и складами, расширенные модули цепочки поставок, производственные модули, а также отчетность и аналитика. Для предприятий с уникальными потребностями ERP-системы могут быть интегрированы с программным обеспечением CRM, программным обеспечением для автоматизации профессиональных услуг или ERP-системами на основе проектов, чтобы расширить функциональность и обеспечить комплексное представление об операциях.
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AccelGrid
accelgrid.com
AccelGrid — это облачное решение, которое помогает производственным и дистрибьюторским предприятиям управлять всем: от CRM, закупок, управления запасами, выставления счетов и управления заказами в одном месте.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica, основанная в 2008 году, является поставщиком технологий, который разрабатывает облачное и браузерное программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP) для малого и среднего бизнеса (SMB). Штаб-квартира компании находится в Белвью, штат Вашингтон (агломерация Сиэтла). Acumatica Cloud ERP предлагает лучшие в своем классе функциональные возможности для малого и среднего бизнеса, позволяющие им преуспевать в цифровой экономике. Его рабочие процессы охватывают весь набор приложений для управления бизнесом, и он построен на основе открытых API для быстрой интеграции с другим критически важным программным обеспечением. Плата за лицензирование на основе потребления взимается за используемые ресурсы, а не за каждого пользователя, а перспективная платформа повышает ценность и обеспечивает гибкость, эффективность и удаленное сотрудничество.
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl — это розничная операционная система номер один для электронной коммерции, многоканальных розничных брендов и оптовиков. Brightpearl устраняет повседневные проблемы розничной торговли с помощью масштабируемой операционной системы, которая интегрирует и автоматизирует операции после покупки. Благодаря огромной библиотеке интеграций Plug & Play, глубокому открытому доступу к API и надежной партнерской сети клиенты получают свободу и гибкость для использования гипермасштабируемой электронной коммерции и бесстрашного роста. Комплексное решение для бэк-офиса Brightpearl включает в себя управление финансами, запасами и заказами на продажу, управление закупками и поставщиками, CRM, выполнение заказов, складирование и логистику. Нашей платформой пользуются более 1200 компаний в 26 странах, и мы управляем более чем 10 миллионами транзакций и объемом бизнеса в 3 миллиарда долларов в год. Штаб-квартира Brightpearl в США находится в центре Остина, а глобальная штаб-квартира — в Бристоле, Великобритания.
Deskera
deskera.com
Deskera-это отмеченная наградами интегрированная платформа, которая позволяет SMBS быстрее масштабироваться с меньшим количеством инструментов. Сотни тысяч тысяч тысяч маленьких и средних предприятий используют Deskera для управления бухгалтерским учетом, инвентаризацией, продаж и маркетинговой автоматизации.
ECOUNT ERP
ecount.com
С 1999 года Ecount Inc. продолжает предлагать одно из самых доступных и настраиваемых облачных решений для планирования ресурсов предприятия (ERP) на рынке. Предоставляя полностью интегрированную и надежную систему управления данными, Ecount ERP помогла более чем 20 000 компаниям малого и среднего бизнеса по всему миру. Пользователи Ecount ERP получают выгоду от стандартизированной программы, оптимизированной для различных отраслей, включая производство, дистрибуцию, оказание услуг, оптовую торговлю, строительство и многое другое. Используя стандартизированную и масштабируемую программу ERP, пользователи могут воспользоваться инновациями и обновлениями функций без дополнительных затрат. Также для размещения программы нет необходимости приобретать дорогостоящее оборудование и серверы — пользователи могут получить доступ к Ecount ERP со своего ПК, планшета и смартфона в любое время. Владельцы и менеджеры бизнеса, использующие Ecount ERP, получат выгоду от инструментов, предназначенных для улучшения управления запасами, продажами, закупками, складом, персоналом и бухгалтерским учетом. Благодаря использованию интегрированных модулей и порталов заказов руководители и лица, принимающие решения, могут получать информацию в режиме реального времени из любой точки мира. Всего за 55 долларов США в месяц Ecount ERP предлагает полностью интегрированное облачное ERP-решение для владельцев бизнеса, стремящихся повысить эффективность своего рабочего процесса. Каждая подписка включает доступ для неограниченного числа пользователей, виртуальное обучение и удаленную поддержку без дополнительной оплаты.
ERPAG
erpag.com
ERPAG-это облачное решение для планирования ресурсов предприятия (ERP). Он подходит для малых и средних предприятий в различных отраслях, включая автомобили, розничную торговлю, образование, информационные технологии и многое другое. Основные функции включают управление продажами, закупки, управление производством, бухгалтерский учет и финансы, управление запасами, отчетность и аналитику. ERPAG позволяет пользователям управлять бизнес -процессами, включая портал клиентов B2B, продажи, заказы, получение и доставку. Другие функции включают в себя управление услугами, управление доставкой, управление пользователем, точка продажи и сканирование штрих-кода. ERPAG предлагает интеграцию с Google Mail, Google Calendar, Google Drive, Microsoft, Magento, WooCommerce, Shopify, QuickBooks, Square, Stripe и многое другое. Он поддерживает более 40 грузоотправителей во всем мире, включая UPS, FedEx и USPS. Он доступен в трех выпусках: базовые, стандартные и премиальные цены на подписку. Он совместим с операционными системами Windows, Mac и Linux. Поддержка предлагается по электронной почте, по телефону и видеоуроками.
Exact
exact.com
Exact разрабатывает облачное программное обеспечение для малых и средних компаний и их бухгалтеров. Продукты автоматизируют бизнес-процессы в таких областях, как финансы и управление персоналом, и предоставляют специальные ERP-решения для оптовой торговли, производства, проектов и строительства. Это экономит время и дает ценную информацию. Это позволяет клиентам работать эффективно, принимать обоснованные решения и продолжать расти. Более 675 000 компаний, в основном в Нидерландах, Бельгии и Германии, уже используют программное обеспечение Exacts. Компания Exact была основана в 1984 году в Делфте, Нидерланды, где до сих пор находится наш головной офис. Каждый день более 2000 амбициозных профессионалов работают над инновациями. Ведение ответственного бизнеса с уважением друг к другу, окружающей среде и обществу занимает для него центральное место.
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy — это доступное и удобное в использовании облачное программное обеспечение для планирования производства с самообслуживанием для небольших производителей (10–200 сотрудников). Программное обеспечение представляет собой пакет, включающий модули планирования производства, CRM, закупок, управления цепочками поставок и контроля запасов. В приложении имеется планировщик с возможностью перетаскивания, который помогает менеджерам проектов распределять ресурсы для различных заданий. Модуль закупок позволяет компаниям оптимизировать процесс закупок путем организации каждого цикла закупок и заказов на закупку.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Узнайте, как повысить гибкость с помощью Dynamics 365 — единственного портфеля интеллектуальных бизнес-приложений, который дает каждому возможность адаптироваться и внедрять инновации.
MYOB Australia
myob.com
Независимо от того, начинаете ли вы или управляете уже существующим предприятием, вы можете управлять всем своим бизнесом с помощью MYOB. Одна платформа управления бизнесом со всеми вашими ключевыми рабочими процессами – от финансов и цепочки поставок до управления сотрудниками и проектами – MYOB экономит ваше время и деньги. Куда бы ни направлялся ваш бизнес, MYOB адаптируется к вашим меняющимся потребностям. Обеспечивая наглядность и уверенность, вам необходимо принимать более обоснованные и обоснованные решения. Раскройте потенциал своего бизнеса с помощью MYOB.
MYOB New Zealand
myob.com
Независимо от того, начинаете ли вы или управляете уже существующим предприятием, вы можете управлять всем своим бизнесом с помощью MYOB. Одна платформа управления бизнесом со всеми вашими ключевыми рабочими процессами – от финансов и цепочки поставок до управления сотрудниками и проектами – MYOB экономит ваше время и деньги. Куда бы ни направлялся ваш бизнес, MYOB адаптируется к вашим меняющимся потребностям. Обеспечивая наглядность и уверенность, вам необходимо принимать более обоснованные и обоснованные решения. Раскройте потенциал своего бизнеса с помощью MYOB.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптированы для малого, среднего и крупного бизнеса с модулями для ERP, CRM, PSA и электронной коммерции. Корпорация Oracle приобрела NetSuite примерно за 9,3 миллиарда долларов США в ноябре 2016 года. Вновь сформированное бизнес-подразделение Oracle Netsuite управляется исполнительным вице-президентом Эваном Голдбергом как облачное ERP Oracle для малых и средних предприятий.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex дает производителям возможность подключать, автоматизировать, отслеживать и анализировать каждый аспект своего бизнеса — от цеха до верхнего этажа — для ускорения трансформации бизнеса. Платформа Plex Smart Manufacturing Platform, построенная в облаке, включает в себя MES, ERP, управление цепочками поставок, промышленный Интернет вещей и аналитику для объединения людей, систем, машин и цепочек поставок, что позволяет им руководить с точностью, эффективностью и гибкостью в постоянно меняющихся условиях. рынок.
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
Получите твердое начало. QuickBooks Self-Employed предоставляет начинающим предпринимателям и малому бизнесу функции, необходимые для продвижения вперед.
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce (ранее QuickBooks Time, TSheets Time Tracker) — это облачное приложение для отслеживания времени и планирования, которое позволяет вашим сотрудникам отслеживать приходы и уходы с рабочего места с помощью устройств, которые у них уже есть в карманах.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct — это гибкая и масштабируемая финансовая платформа, предоставляющая широкие возможности бухгалтерского учета тысячам компаний по всему миру. Sage Intacct предоставляет любому бухгалтерскому отделу или финансовому отделу ряд основных бухгалтерских приложений, таких как главная книга, кредиторская и дебиторская задолженность, управление денежными средствами и управление заказами. Он также поддерживает функции встроенных информационных панелей, отчетности в реальном времени, управления временем и расходами, учета проектов, управления доходами и глобальной консолидации для нескольких организаций. Программное обеспечение можно использовать в самых разных отраслях в качестве горизонтальной системы учета, но оно также предоставляет специализированные функции для следующих отраслей: некоммерческие организации, программное обеспечение и SaaS, профессиональные услуги, финансовые услуги, здравоохранение, гостиничный бизнес, оптовая торговля, строительство и недвижимость. .
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct — это гибкая и масштабируемая финансовая платформа, предоставляющая широкие возможности бухгалтерского учета тысячам компаний по всему миру. Sage Intacct предоставляет любому бухгалтерскому отделу или финансовому отделу ряд основных бухгалтерских приложений, таких как главная книга, кредиторская и дебиторская задолженность, управление денежными средствами и управление заказами. Он также поддерживает функции встроенных информационных панелей, отчетности в реальном времени, управления временем и расходами, учета проектов, управления доходами и глобальной консолидации для нескольких организаций. Программное обеспечение можно использовать в самых разных отраслях в качестве горизонтальной системы учета, но оно также предоставляет специализированные функции для следующих отраслей: некоммерческие организации, программное обеспечение и SaaS, профессиональные услуги, финансовые услуги, здравоохранение, гостиничный бизнес, оптовая торговля, строительство и недвижимость. .
SoftLedger
softledger.com
SoftLedger обеспечивает видимость важных финансовых данных в режиме реального времени. Наше облачное бухгалтерское программное обеспечение и API помогают организациям управлять распределенными операциями и активами. Сюда входит полнофункциональная главная книга, дебиторская и кредиторская задолженность, управление запасами, управление криптоактивами и многое другое.
Striven
striven.com
Ваш бизнес в лучшем виде. Striven — это универсальное программное обеспечение для управления бизнесом, в котором есть все необходимое для увеличения доходов, эффективной работы и улучшения операций. Striven — это комплексное программное решение: мы объединили все основные функции, необходимые для бухгалтерского учета, продаж, проектов, управления и отчетности, в одну простую систему. Упрощайте, унифицируйте, процветайте. Со Striven вам больше никогда не понадобятся отдельные и не связанные друг с другом программные приложения. Наконец, вы можете вести весь свой бизнес откуда угодно и на любом устройстве.
weclapp
weclapp.com
weclapp — ведущий облачный поставщик программного обеспечения CRM и ERP, предназначенного для малого и среднего бизнеса. Полностью интегрированную систему можно использовать для легкого управления всеми вашими клиентами, проектами, счетами, заказами, товарами, билетами и многим другим. weclapp предлагает потрясающий пользовательский интерфейс, которым можно пользоваться интуитивно. Работать с ним легко и совсем не сложно. Одно программное обеспечение для управления всей вашей компанией!
WinWeb
winweb.com
WinWeb разработала наиболее интегрированную систему I.T. инфраструктура поддержки для малых и средних предприятий — WinWeb CLOUD. Беспрепятственная интеграция бэк-офиса, производства, веб-сайта, электронной коммерции и социальных сетей, обеспечивающая интегрированную и масштабируемую ИТ-инфраструктуру. окружающую среду для максимизации производительности и снижения затрат. Business CLOUD настраивается, доступен по цене и гибок, что делает WinWeb CLOUD предпочтительным вариантом для предпринимателей и руководителей, ориентированных на прибыль и результат. WinWeb APP — это интегрированная облачная технология, эквивалентная микробизнесу, которая предотвращает фрагментацию бизнес-данных, снижает затраты и увеличивает доходы.
Xledger
xledger.net
Xledger — наиболее автоматизированное финансовое ERP-решение на рынке, используемое более чем 10 000 компаний в 60 странах. Xledger на 100% основан на облаке и предназначен для амбициозных организаций, которые хотели бы воспользоваться лучшими практиками и автоматизацией для улучшения своих бизнес-процессов. Xledger отличается автоматизацией, масштабируемостью и пониманием бизнеса. Основатели Xledger намеревались упростить управление бизнесом и снизить сложность, предоставив готовое решение, которое настраивается в соответствии с потребностями каждого клиента и построено на основе лучших практик. Xledger основан на настройке, а не на настройке, что означает, что каждый клиент легко обновляется до последней версии системы. Xledger обеспечивает основной учет (GL, AP, AR), обработку платежей (печать чеков, ACH, банковский перевод), управление денежными средствами, выставление счетов и счетов, табели учета рабочего времени, отчеты о расходах, составление бюджета и прогнозирование, признание доходов, учет основных средств, управление запасами. , закупки, управление донорами, учет проектов, учет фондов, CRM, расчет заработной платы, управление документами и возможности финансовой отчетности. Пользователи имеют доступ к анализу GL, возможностям детализации, отчетности в режиме реального времени, графикам, информационным панелям, ключевым показателям эффективности и различным инструментам бизнес-аналитики и анализа.
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory — это облачное программное обеспечение для управления запасами, предназначенное для малого и среднего бизнеса. Он позволяет пользователям управлять запасами, продажами, закупками, поставщиками, клиентами и многим другим. Благодаря таким функциям, как сканирование штрих-кода, управление заказами и поддержка нескольких локаций, ZapInventory призван помочь предприятиям оптимизировать свою деятельность и повысить общую эффективность. Кроме того, он предоставляет информацию и отчеты в режиме реального времени, которые помогают пользователям принимать решения на основе данных. ZapInventory также интегрируется с различными платформами электронной коммерции и бухгалтерским программным обеспечением, что делает его универсальным решением для предприятий разных типов и размеров.
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum заменяет ERP, MRP и MES платформой производственного программного обеспечения как услуги (SaaS), позволяя малым и средним производителям повысить эффективность за счет оптимизации рабочих процессов и автоматического сбора данных. Fulcrum обеспечивает ценность благодаря полностью цифровому, безбумажному рабочему процессу, в котором используются машинное обучение, автоматизация, прогнозная аналитика и расширенная эвристика для повышения производительности и прибыльности. Программное обеспечение не должно быть сложным. Программное обеспечение, которое вы используете в личной жизни (Facebook, Uber, Amazon и т. д.), интуитивно понятно, и вам не требуется обучение, чтобы понять, как оно работает. Почему программное обеспечение для вашего бизнеса должно быть другим? Мы помогаем производителям перейти на передовое, ориентированное на будущее программное обеспечение, которое снижает нагрузку на повседневные операции, позволяет получить больше от хороших сотрудников, которых трудно нанять, автоматизирует утомительные задачи и работает более эффективно, чем то, что существует в производственном программном обеспечении. космос сегодня.
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, HR, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходные организации. Узнать больше.
Glowsis
glowsis.com
Glowsis Technologies — один из лучших поставщиков ERP в Керале, который предоставляет полные программные решения ERP для всех отраслей. Glow Diametric руководствуется требованиями предпринимателей нового поколения и представляет собой глобальное ERP-решение, которое обеспечивает выбор, гибкость и бдительность, необходимые для поддержки стратегических инициатив. Glow Diametric предоставляет проверенные комплексные возможности финансового управления, необходимые для развития меняющегося и сложного бизнеса.
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr ERP & CRM — это современный пакет программного обеспечения, который помогает управлять деятельностью вашей организации (контакты, поставщики, счета-фактуры, заказы, запасы, повестка дня…). Это пакет программного обеспечения с открытым исходным кодом (написанный на PHP с улучшениями JavaScript), предназначенный для малых, средних и крупных компаний, фондов и фрилансеров. Вы можете свободно использовать, изучать, изменять или распространять его в соответствии с лицензией. Вы можете использовать его как отдельное приложение или как веб-приложение для доступа к нему из Интернета или локальной сети. У Dolibarr есть большое сообщество, готовое помочь вам, бесплатные форумы и предпочтительные партнеры, готовые предложить коммерческую поддержку, если она вам понадобится.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — дальновидный технологический лидер, стремящийся создать будущее омниканального выполнения заказов. Благодаря нашей непревзойденной сети из более чем 1500 подключенных 3PL-провайдеров и набору интегрированных облачных платформ управления складом, заказами и запасами мы даем возможность современным продавцам и брендам удовлетворять спрос в любом месте с превосходной гибкостью и масштабированием без болезненной миграции платформ.
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM — это облачное, надежное, масштабируемое, гибкое, доступное и полнофункциональное решение FaaS с CRM, ERP, HCM, управлением проектами, службой поддержки и другими SaaS, которые нужны вашей компании, по ценам FOSS для экспоненциального роста и разработка. Мы полны решимости обслуживать 95% предприятий малого и среднего бизнеса по всему миру с помощью интеллектуального, доступного, гибкого и безопасного решения CRM, которое обеспечит устойчивый рост. Наше УТП — обслуживание мирового класса по доступным ценам, и мы соблюдаем свои обещания.
Composity
composity.com
Composity — это облачное ERP-решение, дополненное инструментами продаж и маркетинга, разработанное специально для малого и среднего бизнеса. Это готовое программное решение, которое управляет всеми аспектами внутренних и внешних бизнес-процессов организации - бухгалтерский учет, управление запасами, биллинговая система, управление документами, корпоративный сайт и электронная коммерция, CRM, организация клиентской базы и генератор отчетов. .
Doso ERP
dosoerp.com
DosoERP — это комплексное программное решение для планирования ресурсов предприятия (ERP), предназначенное для оптимизации и оптимизации бизнес-процессов в различных подразделениях организации. Это мощный инструмент, который объединяет множество функций и помогает компаниям эффективно управлять своими ресурсами, операциями и информацией. DosoERP предлагает широкий спектр модулей и функций, которые подходят для различных аспектов бизнес-операций. Эти модули обычно включают в себя: * Финансовый менеджмент: DosoERP предоставляет инструменты для управления процессами бухгалтерского учета, финансовой отчетности, составления бюджета и управления денежными потоками. Это позволяет предприятиям эффективно отслеживать расходы, генерировать счета, управлять заработной платой и решать другие финансовые задачи. * Управление складами и счетами: этот модуль помогает компаниям управлять своими закупками, запасами и логистическими операциями. Это позволяет предприятиям отслеживать и контролировать потоки товаров и услуг, оптимизировать уровень запасов и оптимизировать процесс цепочки поставок. * Управление человеческими ресурсами: с помощью DosoERP организации могут выполнять различные функции управления персоналом, такие как адаптация сотрудников, отслеживание посещаемости, управление производительностью и обработка заработной платы. Это помогает оптимизировать кадровые процессы и обеспечивает соблюдение трудового законодательства. * Транспорт: этот модуль повышает эффективность логистики за счет планирования и отслеживания транспортировки, что позволяет оптимизировать процесс транспортировки от планирования и составления графика до отслеживания и выставления счетов, тем самым снижая затраты. * Таможенное оформление: система таможенного оформления уменьшает количество ошибок и задержек при таможенном оформлении благодаря ряду функций, оптимизирующих импортные и экспортные операции. * Аналитика и отчетность: DosoERP предоставляет надежные возможности отчетности и аналитики, позволяющие предприятиям получать ценную информацию о своей деятельности. Он предлагает настраиваемые информационные панели, инструменты визуализации данных и функции отчетности, которые помогают лицам, принимающим решения, отслеживать производительность, выявлять тенденции и принимать обоснованные стратегические решения. DosoERP известен своим удобным интерфейсом, масштабируемостью и гибкостью. Его можно настроить в соответствии с конкретными потребностями бизнеса и интегрировать с другими программными приложениями для беспрепятственного обмена данными. Кроме того, DosoERP часто базируется на облаке, что обеспечивает легкий доступ из любого места, где есть подключение к Интернету, и облегчает сотрудничество между командами в режиме реального времени. В целом, DosoERP дает организациям возможность оптимизировать свою деятельность, повысить производительность, улучшить процесс принятия решений и повысить эффективность работы различных отделов, что в конечном итоге приводит к повышению эффективности и росту бизнеса. Показать меньше
SAP
sap.com
SAP is the leading enterprise application and business AI company. They stand at the intersection of business and technology, where their innovations are designed to directly address real business challenges and produce real-world impacts. Their solutions are the backbone for the world’s most complex and demanding processes. Интегрированный портфель SAP объединяет элементы современных организаций - от рабочей силы и финансовых показателей до клиентов и цепочек поставок - в единую экосистему, которая стимулирует прогресс.
Appward
appward.com
Компании-разработчики программного обеспечения не понимают ваш бизнес. Из одной группы вы получаете жесткое решение, требующее дорогостоящей и трудоемкой реализации. С другого получаешь мешанину отключенных приложений. Они чувствуют вашу боль. Appward предоставляет интеллектуальный набор из более чем 80 приложений в невероятно быстром частном рабочем пространстве, который помогает вам управлять и улучшать каждую функцию в вашей организации, включая ERP, CRM, управление проектами, коммуникации, управление сотрудниками, операции, качество, производство и цепочку поставок.
IFS
ifs.com
IFS разрабатывает и поставляет корпоративное программное обеспечение для компаний по всему миру, которые производят и распространяют товары, создают и обслуживают активы, а также управляют операциями, ориентированными на услуги. В рамках нашей единой платформы наши отраслевые продукты изначально связаны с единой моделью данных и используют встроенные цифровые инновации, чтобы наши клиенты могли быть лучшими, когда это действительно важно для их клиентов - в момент обслуживания. Отраслевой опыт наших сотрудников и нашей растущей экосистемы, а также стремление приносить пользу на каждом этапе сделали IFS признанным лидером и наиболее рекомендуемым поставщиком в нашем секторе.
Certinia
certinia.com
Certinia (ранее FinancialForce) предоставляет платформу «Услуги как бизнес», которая поддерживает и объединяет все аспекты операций по предоставлению услуг: от оценки и предоставления услуг до управления успехами клиентов, а также финансового планирования и учета. Решения компании по автоматизации профессиональных услуг (PSA), Customer Success и ERP, предоставляемые на ведущей облачной платформе Salesforce, дают возможность управлять бизнесом подключенных услуг, предоставлять интеллектуальные услуги и достигать гибкости бизнеса. Компания Certinia со штаб-квартирой в Сан-Хосе, штат Калифорния, и офисами по всему миру поддерживается компаниями Haveli Investments, General Atlantic и Salesforce Ventures. Для получения дополнительной информации посетите www.certinia.com.
Epicor
epicor.com
Epicor ERP System-это модульное отраслевое программное обеспечение, используемое для управления бизнес-процессами по всей компании. Epicor Software хорошо работает для управления бухгалтерским учетом и финансами, человеческих ресурсов, клиентов, цепочки поставок, инвентаризации, распространения и управления производством производства. Программное обеспечение Epicor доступно локально и как SaaS Cloud ERP (планирование ресурсов предприятия). Epicor предлагает платформы управления бизнесом в качестве отраслевых решений ERP. Epicor Software Corporation инновации для включения новых технологий в систему ERP. Например, Epicor использует промышленный Интернет вещей (IIOT) для подключения машин с датчиками и ПЛК (программируемые логические контроллеры) на цепном этаже в своем расширенном MES (программное обеспечение для выполнения производства), которое плавно интегрируется с системой Epicor ERP (и MRP) Полем Epicor предоставляет Advanced Omnichannel, включая электронную коммерцию, программное обеспечение для розничных продавцов.
SYSPRO
syspro.com
SYSPRO — ведущий мировой поставщик программного обеспечения для планирования ресурсов предприятия (ERP), специализирующийся в ключевых отраслях производства и распределения. На протяжении более 40 лет команда специалистов SYSPRO продолжает удовлетворять уникальные потребности отрасли и позволяет клиентам легко адаптироваться и расти. Решение является масштабируемым и может быть развернуто в облаке, локально или в обоих случаях, а также доступно через Интернет на любом устройстве, чтобы предоставить клиентам выбор и гибкость. SYSPRO по-прежнему ориентирована на успех партнеров и клиентов. Наши развивающиеся решения соответствуют отраслевым тенденциям и позволяют использовать новейшие технологии, которые позволят партнерам и клиентам обеспечить цифровое будущее. Имея более 15 000 лицензированных компаний в более чем 60 странах на шести континентах, SYSPRO предлагает рекомендации и поддержку на каждом этапе пути в качестве доверенного консультанта.
Tyler Technologies
tylertech.com
Tyler Technologies (NYSE: TYL) предоставляет интегрированное программное обеспечение и технологические услуги государственному сектору. Комплексные решения Тайлера позволяют местным, государственным и федеральным органам власти работать эффективно и прозрачно с жителями и друг с другом. Объединяя данные и процессы в разных системах, решения Тайлера меняют способ получения клиентами действенной информации о возможностях и решениях для своих сообществ. У Тайлера более 40 000 успешных установок почти в 13 000 локаций, у него есть клиенты во всех 50 штатах, Канаде, странах Карибского бассейна, Австралии и других странах мира. Тайлер неоднократно получал признание за рост и инновации, в том числе в списке GovTech 100 от Government Technology. Дополнительную информацию о Tyler Technologies, компании, входящей в индекс S&P 500, со штаб-квартирой в Плано, штат Техас, можно найти на сайте tylertech.com.
OpenPro
openpro.com
OpenPro — лидер в области лицензированного программного обеспечения ERP (планирование ресурсов предприятия) с открытым исходным кодом. Программные решения OpenPro ERP предоставляют гибкую, масштабируемую и полнофункциональную систему управления для малого бизнеса и крупных корпораций. Модульная конструкция системы обеспечивает максимальную гибкость для клиентов. OpenPro может служить экономичной системой учета для малого бизнеса и имеет полнофункциональное программное обеспечение для учета на производстве. OpenPro обладает самыми современными возможностями, необходимыми для программного обеспечения для электронной коммерции, а также является проверенным поставщиком программного обеспечения для цепочек поставок. За последние 10 лет программное обеспечение OpenPro было написано на PHP с открытым исходным кодом и с использованием открытой архитектуры (работает на любом оборудовании и базе данных SQL). Благодаря расширенным функциям OpenPro, таким как обработка изображений документов; зеленые безбумажные рабочие процессы; интегрированное штрих-кодирование; интегрированные телефонные системы; OCR-чтение транзакций XML; Благодаря многочисленным языковым и валютным возможностям мы сэкономили нашим клиентам миллионы долларов за счет повышения операционной эффективности. Программное обеспечение можно развернуть как «Программное обеспечение как услуга» (SAAS), ASP или запустить на вашем сервере. OpenPro предлагает программные решения для бизнеса для каждой компании, которая ищет большую ценность и больше возможностей в своем программном решении ERP.
Unit4
unit4.com
Unit4 — компания-разработчик программного обеспечения, которая разрабатывает и поставляет корпоративное программное обеспечение и приложения ERP, а также сопутствующие профессиональные услуги для сотрудников обслуживающих организаций, уделяя особое внимание профессиональным услугам, образованию, государственным услугам и некоммерческим секторам. У компании есть дочерние компании и офисы в 23 странах Европы, Северной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки. Компания наиболее известна своим пакетом People Experience Suite, включающим Unit4 ERP, Unit4 Financials, Unit4 FP&A и Unit4 Talent Management. В 2015 году Unit4 объявила о партнерстве с Microsoft для создания самоуправляемых бизнес-приложений в облаке Microsoft Azure. Программное обеспечение Unit4 доступно как в облаке, так и в локальной конфигурации, а поддержка локальной версии закончится в декабре 2024 года. В 2020 году компания запустила глобальную партнерскую программу, чтобы помочь партнерам во внедрении программного обеспечения Unit4. Решения Unit4 для планирования ресурсов предприятия (ERP) нового поколения используются многими организациями среднего бизнеса в мире, объединяя возможности финансового отдела, закупок, управления проектами, HR и FP&A для обмена информацией в реальном времени и предоставления более глубокой информации, чтобы помочь организации становятся более эффективными.
OfficeBooks
officebooks.com
OfficeBooks предлагает простое в использовании приложение для управления бизнесом для малого и среднего бизнеса. Решение OfficeBooks представляет собой предложение «программное обеспечение как услуга» (SaaS), которое сводит к минимуму первоначальные затраты и затраты на инфраструктуру без ущерба для функциональности и производительности. Наш основной продукт — OfficeBooks.com, размещенное на сервере приложение для управления бизнесом, которое предоставляет пользователям инструменты для управления продажами, контактами, закупками, производством, рабочими заказами и контролем запасов. Самое приятное то, что с OfficeBooks в облаке ваша система доступна где угодно; в офисе, дома или в дороге.
ERPNext
erpnext.com
ERPNext — это бесплатное интегрированное программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP) с открытым исходным кодом, разработанное индийской компанией-разработчиком программного обеспечения Frappe Technologies Pvt. Ltd. Он построен на системе баз данных MariaDB с использованием Frappe, серверной среды на основе Python. ERPNext — это универсальное программное обеспечение ERP, используемое производителями, дистрибьюторами и сервисными компаниями. Он включает в себя такие модули, как бухгалтерский учет, CRM, продажи, закупки, веб-сайт, электронная коммерция, точки продаж, производство, склад, управление проектами, запасы и услуги. Кроме того, у него есть модули для конкретных областей, таких как школы, здравоохранение, сельское хозяйство и некоммерческие организации. ERPNext является альтернативой NetSuite и QAD и по функциям аналогичен Odoo (ранее OpenERP), Tryton и Openbravo. ERPNext был включен в список ERP FrontRunners компанией Gartner как лидер рынка.
QAD
qad.com
QAD является ведущим поставщиком решений для производства и цепочки поставок следующего поколения в облаке. Чтобы добиться успеха в турбулентном мире, столкнувшись с сбоями в предложении и колебаниях спроса, производители и цепочки поставок должны быстро реагировать на изменения и плавно оптимизировать гибкость, эффективность и устойчивость для эффективного обслуживания клиентов. QAD обеспечивает адаптивные приложения, чтобы обеспечить эти адаптивные предприятия. Основанный в Санта -Барбаре, штат Калифорния, в QAD есть клиенты в 84 странах мира. Тысячи компаний развернули решения QAD Enterprise, включая планирование ресурсов предприятия (ERP), цифровой коммерции (DC), управление взаимоотношениями с поставщиками (SRM), цифровое планирование цепочки поставок (DSCP), глобальная торговля и выполнение транспорта (GTTE), система управления качеством предприятия (EQMS), подключенная рабочая сила и интеллект процесса.
ACTouch Technologies
actouch.com
ACTouch Technologies является частью индийской производственной экосистемы. Мы разработали нашу ERP на основе проблем, обнаруженных в обрабатывающей промышленности. Мы хотим стать облачным ERP-программным обеспечением номер один для ММСП в Азии. Наш продукт помогает владельцам бизнеса и предпринимателям управлять продажами и покупками. Производство, гарантия, расчетно-кассовый и финансовый контроль. ACTouch, наши облачные ERP-решения, не требуют установки и настройки приложений, поскольку они доступны через Интернет и доступны с ПК, ноутбуков, смартфонов, планшетов и т. д. Приложение доступно 24 x 7, 365 дней в году. Таким образом, нет простоев, нет вирусных или спам-атак, нет инвестиций в оборудование и программное обеспечение, и это экономит много денег для ММСП. Основные особенности продукта AcTouch заключаются в следующем. 1. Основные бизнес-модули: модули счетов, платежей, квитанций, главной книги и инвентаризации. 2. Управление доступом пользователей. Вы можете решить, кому какие меню и элементы управления следует использовать. 3. Финансовый контроль: принцип четырех глаз (ваш клерк вводит транзакцию, и вы можете ее одобрить). Полный контроль финансовых вопросов 4. Единый вход. Если у вас несколько компаний, вы можете получить к ним доступ с помощью одного входа. Нет необходимости в отдельных логинах. 5. Панель мониторинга с финансовыми и биржевыми оповещениями, отчетами о сроках (кто должен вам платить и сколько), отчетами о состоянии банков. 6. Индивидуальные шаблоны для каждого Поставщика или Клиента (Вы сами выбираете, какие шаблоны для кого) 7. Отслеживание запасов на уровне партии. 8. Мультивалютные транзакции и счета-фактуры 9. Доступ с мобильных устройств и планшетов (скоро будет выпущена новая функция) 10. Совместимость с индийским НДС.
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold создан для вас и ваших процессов. Оптимизируйте все процессы, включая учет, производство, инвентаризацию, заказы, электронную коммерцию и доставку, с помощью гибкой системы, созданной специально для ваших операций. Боретесь с отсутствием гибкости и возможностей настройки, предоставляемых какой-либо базовой системой учета, Excel или любым другим пакетом? ERP Gold Легко интегрируйтесь с существующими учетными записями и программным обеспечением для управления запасами, чтобы создать мощный пакет, обеспечивающий максимальную прозрачность и полный контроль. Синхронизируя данные из нескольких программ, ERP Gold генерирует обширные функции, экраны, отчеты и автоматизирует критически важные процессы.
KEBS
kebs.ai
KEBS — это бизнес-пакет, созданный для облегчения жизни в сфере профессиональных услуг. Эта современная ERP позволит предприятиям сократить расходы и утечки ресурсов, а также увеличить свою производительность и прибыльность в 10 раз. Организации, независимо от их размера и масштаба, могут оптимизировать и автоматизировать свои повседневные задачи и с легкостью создать бесперебойный рабочий процесс. Наши клиенты по всему миру впечатлены тем, как компания KEBS - сделали данные единым источником истины - увеличение удержания сотрудников на 76% - обеспечение своевременной реализации проектов в рамках бюджета - увеличили доход в 5 раз, чем раньше - обеспечить большую прозрачность внутри организации. - повысили ответственность своих сотрудников - удовлетворяли своих клиентов в 10 раз лучше, чем раньше KEBS является всеобъемлющим. Следовательно, это единственный бизнес-пакет, который вам когда-либо понадобится.
LOU
evosus.com
LOU — Powered by Evosus — это облачное бизнес-программное обеспечение для предприятий розничной торговли, выездного обслуживания и управления складами/запасами. Это мощное универсальное программное обеспечение ERP для бизнеса помогает предприятиям экономить время, избавляясь от бумажных документов, электронных таблиц или нескольких приложений. Команда Evosus помогла более 500 компаниям оптимизировать и вырасти за 20 лет. Мы использовали эти 20 лет передового опыта для создания программного обеспечения для бизнеса, которое на 100 % является облачным и на 100 % превосходным. LOU охватывает розничную торговлю - обслуживание - инвентаризацию - оптимизацию маршрутов - планирование - отчетность и финансы, которые интегрируются с QuickBooks Online.
Divalto
divalto.com
Divalto infinity — это комплексное и настраиваемое решение, которое объединяет в уникальной среде все прикладные области и функции, необходимые для управления бизнесом. Divalto Infinity участвует на всех уровнях вашего бизнеса. Это снижает затраты (например, оптимизацию запасов, подготовку, планирование) и обеспечивает подробный анализ вашей прибыли. Независимо от масштаба деятельности вашего бизнеса, Divalto Infinity — это универсальное решение для управления!
Marg ERP
margcompusoft.com
Имея более 1 миллиона довольных пользователей, более 800 центров продаж и поддержки, Marg ERP стала настоящим лидером в упрощении процесса адаптации GST. MARG ERP Ltd. обладает опытом в предоставлении идеальных индивидуальных решений по инвентаризации и бухгалтерскому учету для всех предприятий, чтобы обеспечить соответствие требованиям GST. Marg ERP — ведущий поставщик программных приложений для GST и ключевой игрок в оказании помощи предприятиям в более плавном переходе на GST. Мы поставляем программное обеспечение для инвентаризации и бухгалтерского учета, которое оптимизирует бизнес и помогает ему в процессе трансформации GST. Марг всегда верила в повышение ценности и устойчивости постоянно меняющейся бизнес-среды и является ключевым игроком в обслуживании как МСП, так и ММСП. Marg ERP предоставляет комплексное программное обеспечение для расчета заработной платы «HRxpert», которое имеет расширенные функции, такие как программное обеспечение для учета рабочего времени, программное обеспечение для расчета заработной платы, управление отпусками и т. д., помогая предприятиям более плавно перейти на GST.
Access
theaccessgroup.com
Access меняет облик программного обеспечения для управления бизнесом не только в том, как мы обслуживаем наших клиентов, выполняя наше обещание предоставить им свободу делать больше того, что важно для них, но и для наших сотрудников, наших инвесторов и благотворительных организаций, близких к ним. наши сердца, где мы живем и работаем. Access помогает более чем 100 000 клиентам изменить способы использования программного обеспечения для бизнеса, предоставляя каждому сотруднику свободу делать больше того, что важно.
Enterpryze
enterpryze.com
Enterpryze — глобальный разработчик, новатор и поставщик решений по управлению бизнесом для малого и среднего бизнеса. Все инструменты, необходимые для прибыльного развития вашего бизнеса: * Enterpryze позволяет вести учет, инвентаризацию, CRM, управление услугами и многое другое из одного места. * Управляйте запасами, клиентами и поставщиками в одном месте * Интегрированный и автоматизированный учет для точных отчетов * Простота настройки. Зарегистрируйтесь и начните использовать
Fulfil.IO
fulfil.io
Fulfill — единственная ERP-система, предназначенная для электронной коммерции и оптовых торговцев. С ростом многоканальной коммерции Fulfill был создан с учетом простой идеи о том, что торговые операции необходимо упростить, чтобы обеспечить потрясающий опыт розничной торговли. Fulfill позволяет предприятиям превратить свои бэк-офисные операции в катализатор роста за счет интеграции управления заказами, управления запасами, управления складами, закупок, оптовой торговли, производства, финансов и обслуживания клиентов; все в одном бесшовном решении.
WP ERP
wperp.com
WP ERP — детище weDevs, команды разработчиков WordPress, мыслителей, персонала службы поддержки и маркетологов. Компания начала свою деятельность как платформа для блогов в декабре 2008 года. Тогда мы разрабатывали плагины WordPress, писали учебные пособия по разработке, специальные статьи, связанные с PHP, и многое другое из поддомена. В мае 2012 года наша компания возобновила свою работу как небольшой стартап в области веб-разработки с новой уверенностью и более сильным видением. Нашей основной целью является предоставление высококачественных и масштабируемых пользовательских PHP-приложений с использованием WordPress по конкурентоспособным ценам. Мы стремимся предоставлять плагины и темы, приправленные последними тенденциями развития и лучшими практиками. Мы любим простоту и интуитивность, поэтому все наши плагины созданы для Frontend. WP ERP — это новаторское корпоративное решение в индустрии WordPress. Мы начали работать над WP ERP в 2015 году и выпустили первую бета-версию в 2016 году. На тот момент у WordPress не было плагинов, которые охватывали бы все аспекты бизнеса и позволяли компаниям управлять всем самостоятельно из единого решения. Нашей целью с самого начала было сделать WP ERP универсальным решением для владельцев малого бизнеса, позволяющим управлять всеми своими потребностями с единой платформы. Таким образом, WP ERP повышает ценность следующими способами: --> Пользователям достаточно легко работать и обслуживать, --> Это дает владельцам контроль над операциями, --> Это самоуправляемо. Теперь у нас есть семья из 27 бесплатных и 50 премиум-плагинов и более 8000 активных установок WP ERP. Мы также являемся семьей из более чем 70 преданных своему делу членов, которые планируют, разрабатывают и поддерживают высококачественные продукты и контент, ориентированные на клиента. Мы тщательно учитываем предпочтения и потребности пользователей при создании наших плагинов и контента. Специальная группа поддержки помогает пользователям круглосуточно и без выходных и решает их проблемы.
AFAS Software
afas.com
AFAS Software — голландская семейная компания, разрабатывающая программные продукты для бизнеса. С помощью нашего приложения мы стремимся максимально сократить административную работу или сделать ее немного менее скучной, где это возможно. Мы считаем, что наши сотрудники — наш самый ценный актив, и их цель — сделать наших 12 000 клиентов счастливыми. Значительная часть нашей прибыли поступает непосредственно в Фонд AFAS, через который мы хотим помочь другим осуществить свои мечты. Мы верим в проекты, которые оказывают большое влияние на жизнь людей и вдохновляют других также участвовать. Короче говоря, Фонд AFAS стремится достичь устойчивости, качества, уважения и прозрачности.
DMSi Software
dmsi.com
DMSi привносит новые технологии и новые идеи в индустрию строительных материалов с помощью нашего специализированного программного обеспечения для управления бизнесом. Мы совершаем революцию в одном из крупнейших и наиболее важных секторов в мире. К счастью, нам нравятся вызовы. У нас есть вакансии для людей, которым нравится обучаться работе с нашим программным обеспечением, исследовать и решать бизнес-проблемы клиентов, а также оптимизировать цепочки поставок с помощью индивидуальных решений. У нас есть вакансии для инженеров-программистов, дизайнеров, системных инженеров, аналитиков, владельцев продуктов и менеджеров по продуктам, которые исследуют инновационные технологии и создают человеческие интерфейсы. У нас есть позиции, которые заставляют нашу компанию работать в сфере продаж, маркетинга, управления персоналом и бухгалтерского учета, что помогает развивать наш бренд и нашу команду. Что нас вдохновляет, так это окружать себя яркими, добрыми и любопытными людьми, которым нравятся безграничные возможности, которые может предложить область корпоративного компьютерного программного обеспечения.
BirdDog Software
birddogsw.com
BirdDog Software — это ведущий интегрированный веб-пакет программного обеспечения, включающий программное обеспечение для выполнения заказов, CRM и электронной коммерции. BirdDog Enterprise также является лучшим в отрасли бизнес-программным обеспечением по принципу «Программное обеспечение как услуга» (SaaS), которое поддерживает всю вашу компанию в рамках единого, интегрированного и мощного программного решения для управления бизнесом. Уникальность BirdDog Enterprise заключается в том, что он построен на единой платформе, поэтому продажи, поддержка, доставка и выставление счетов используют одну и ту же информацию при каждом взаимодействии. Enterprise предоставляет вам жизненно важную бизнес-аналитику в режиме реального времени, чтобы вы могли быстрее принимать более обоснованные решения.
BusinessMan ERP
businessmanerp.com
BusinessMan - Business Manager Enterprise - это комплексная система управления бизнесом (BMS). Оно включает в себя все функции управления бизнесом, которые вы ожидаете найти, а также множество дополнительных функций, которых нет во многих других типах программного обеспечения для управления бизнесом. BME опирается на отмеченное наградами клиент-серверное решение BusinessMan Enterprise, которое разрабатывалось в течение более 25 лет и используется сегодня с использованием новейших веб-технологий, чтобы предоставить вам производительность, гибкость и богатый набор функций. необходимость, обеспечивая при этом доступ со всех платформ, поддерживающих современный веб-браузер.
reybex
reybex.com
reybex, комплексное ERP-решение для: управления товарами, обработки отправки, склада, управления мобильными складами, финансового учета, управления проектами, CRM, интерфейсов электронной коммерции и торговых площадок, омниканальности, управления заказами.
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