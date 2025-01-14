ERP-системы - Самые популярные приложения - Пуэрто-Рико

WP ERP

wperp.com

WP ERP — детище weDevs, команды разработчиков WordPress, мыслителей, персонала службы поддержки и маркетологов. Компания начала свою деятельность как платформа для блогов в декабре 2008 года. Тогда мы разрабатывали плагины WordPress, писали учебные пособия по разработке, специальные статьи, связанные с PHP, и многое другое из поддомена. В мае 2012 года наша компания возобновила свою работу как небольшой стартап в области веб-разработки с новой уверенностью и более сильным видением. Нашей основной целью является предоставление высококачественных и масштабируемых пользовательских PHP-приложений с использованием WordPress по конкурентоспособным ценам. Мы стремимся предоставлять плагины и темы, приправленные последними тенденциями развития и лучшими практиками. Мы любим простоту и интуитивность, поэтому все наши плагины созданы для Frontend. WP ERP — это новаторское корпоративное решение в индустрии WordPress. Мы начали работать над WP ERP в 2015 году и выпустили первую бета-версию в 2016 году. На тот момент у WordPress не было плагинов, которые охватывали бы все аспекты бизнеса и позволяли компаниям управлять всем самостоятельно из единого решения. Нашей целью с самого начала было сделать WP ERP универсальным решением для владельцев малого бизнеса, позволяющим управлять всеми своими потребностями с единой платформы. Таким образом, WP ERP повышает ценность следующими способами: --> Пользователям достаточно легко работать и обслуживать, --> Это дает владельцам контроль над операциями, --> Это самоуправляемо. Теперь у нас есть семья из 27 бесплатных и 50 премиум-плагинов и более 8000 активных установок WP ERP. Мы также являемся семьей из более чем 70 преданных своему делу членов, которые планируют, разрабатывают и поддерживают высококачественные продукты и контент, ориентированные на клиента. Мы тщательно учитываем предпочтения и потребности пользователей при создании наших плагинов и контента. Специальная группа поддержки помогает пользователям круглосуточно и без выходных и решает их проблемы.