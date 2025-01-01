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ERP-системы
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ERP-системы - Самые популярные приложения

Системы планирования ресурсов предприятия (ERP) оптимизируют и управляют повседневными бизнес-операциями в различных отделах, таких как производство, финансы, управление персоналом и цепочка поставок. Примеры включают Oracle Netsuite и SAP ERP. Внедрение ERP предлагает такие преимущества, как автоматизация AP, управление финансами и улучшение ухода за пациентами в здравоохранении. Программное обеспечение ERP упрощает обработку заработной платы, учет рабочего времени и управление запасами, что приводит к повышению производительности и эффективности. Разрушая разрозненность подразделений, ERP-системы обеспечивают безопасный доступ к важным данным и показателям для всех команд. Отчеты в режиме реального времени и аналитические панели информируют пользователей о работе отдела. Ключевые функции ERP-систем обычно включают функции бухгалтерского учета, такие как главная книга и управление денежными средствами, функции управления персоналом, такие как набор персонала и расчет заработной платы, базовые функции управления продажами и клиентами, рабочие процессы закупок, управление запасами и складами, расширенные модули цепочки поставок, производственные модули, а также отчетность и аналитика. Для предприятий с уникальными потребностями ERP-системы могут быть интегрированы с программным обеспечением CRM, программным обеспечением для автоматизации профессиональных услуг или ERP-системами на основе проектов, чтобы расширить функциональность и обеспечить комплексное представление об операциях.

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Workday

Workday

workday.com

Workday - облачное приложение для управления человеческим капиталом и финансами, позволяющее сотрудникам и менеджерам управлять данными и процессами удаленно.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Microsoft Dynamics 365 — это облачное решение для управления бизнесом, объединяющее ERP и CRM с возможностями ИИ для оптимизации процессов.

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

QuickBooks Workforce – это облачное приложение для отслеживания рабочего времени и планирования, позволяющее сотрудникам отмечать время работы и запрашивать отпуск.

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

QuickBooks Self-Employed - облачное ПО для учета, предназначенное для фрилансеров и самостоятельных подрядчиков, с функциями управления финансами и подготовки налогов.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite — облачная платформа для управления финансами, операциями и отношениями с клиентами, поддерживающая интеграцию бизнес-процессов.

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Intacct - это гибкая финансовая платформа с функционалом бухгалтерского учета для бизнеса, включая основные бухгалтерские функции и управление проектами.

SAP

SAP

sap.com

Приложение SAP оптимизирует бизнес-операции, интегрируя управление финансами, HR, продажами и цепочками поставок для повышения эффективности.

Deskera

Deskera

deskera.com

Deskera - это интегрированная платформа для управления бизнесом, предоставляющая решения для учёта, запасов, зарплаты и маркетинга для малых и средних предприятий.

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

ECOUNT ERP — облачная система управления ресурсами, помогающая малым и средним предприятиям оптимизировать бухгалтерский учет, запасы и продажи.

ERPNext

ERPNext

erpnext.com

ERPNext — это бесплатное программное обеспечение ERP с открытым исходным кодом для управления бизнес-процессами, включая бухгалтерию, продажи и управление проектами.

Marg ERP

Marg ERP

margcompusoft.com

MARG ERP - это приложение для управления запасами и бухгалтерией, обеспечивающее соблюдение GST и оптимизацию бизнес-операций в разных секторах.

weclapp

weclapp

weclapp.com

weclapp — облачная платформа для управления CRM и ERP, помогающая малым и средним бизнесам управлять клиентами, проектами и финансами.

ERPAG

ERPAG

erpag.com

ERPAG - облачное решение для управления ресурсами предприятия, предоставляет инструменты для бухгалтерии, учета запасов, продаж и анализа данных.

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv — приложение для управления запасами и выполнением заказов, интегрированное с платформами электронной коммерции, оптимизирующее процессы для продавцов.

Mero ERP

Mero ERP

meroerp.com

Mero ERP - облачное ПО для планирования ресурсов предприятия, обеспечивающее управление финансовыми, товарными и кадровыми процессами.

Dolibarr

Dolibarr

dolibarr.org

Dolibarr - это программное обеспечение ERP и CRM с открытым исходным кодом для управления бизнес-процессами, контактами и финансами организаций.

LOGIC ERP

LOGIC ERP

logicerp.com

Logic ERP - облачное решение для управления ресурсами предприятия, оптимизирующее процессы управления запасами, заказами, закупками и складами.

IFS

IFS

ifs.com

Приложение IFS оптимизирует бизнес-операции, интегрируя ERP, EAM, FSM, CRM и HRM, поддерживает аналитику в реальном времени и облачную гибкость.

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

Sage Intacct — облачная платформа для управления финансами и бухгалтерией, предлагающая инструменты для учета, отчетности и автоматизации бизнес процессов.

MRPeasy

MRPeasy

mrpeasy.com

MRPeasy — облачная программа для планирования производства, управления запасами и закупками для небольших производителей.

Access

Access

theaccessgroup.com

Access помогает более 100000 клиентов оптимизировать использование бизнес-программного обеспечения и предоставляет сотрудникам ресурсы для важной работы.

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica - облачное ERP-решение для small и medium бизнеса, интегрирующее бизнес-функции для оптимизации операций и управления ресурсами.

Brightpearl

Brightpearl

brightpearlapp.com

Brightpearl - облачная система управления для розничной торговли, оптимизирующая процессы управления запасами, заказы, бухгалтерию и CRM для онлайн и офлайн каналов.

Exact

Exact

exact.com

Exact разрабатывает облачное ПО для малых и средних компаний, автоматизируя процессы в финансах и HR, а также предлагая ERP-решения для различных отраслей.

Daftra

Daftra

daftra.com

Daftra — безопасный онлайн-портал для управления бизнесом, предлагающий услуги учёта, финансов и клиентского управления.

Xledger

Xledger

xledger.net

Xledger - облачное ERP-решение для автоматизации управления финансами и бизнес-процессами, доступное более чем в 60 странах.

Veepan ERP

Veepan ERP

veepan.com

Veepan ERP — облачное программное обеспечение для управления предприятиями, включает выставление счетов, учет, управление запасами и поддержку GST.

MYOB Australia

MYOB Australia

myob.com

MYOB Australia — платформа для управления бизнесом, включая бухгалтерию, зарплату, управления проектами и соответствие налоговым требованиям в Австралии.

Viindoo

Viindoo

viindoo.com

Viindoo – это облачное ПО для управления предприятием, интегрирующее различные бизнес-функции и адаптирующееся под потребности организаций.

Epicor

Epicor

epicor.com

Epicor — это модульная ERP-система для управления бизнес-процессами в различных отраслях, включая финансы, продажи, HR и цепочку поставок.

WinWeb

WinWeb

winweb.com

WinWeb - это облачное решение для малого и среднего бизнеса, объединяющее IT-поддержку, управление и электронную коммерцию для повышения эффективности и снижения затрат.

Inventory365

Inventory365

inventory365.co

Inventory365 — это программное обеспечение для управления запасами, помогающее предприятиям отслеживать инвентарь и автоматизировать процессы покупки.

Composity

Composity

composity.com

Composity — облачное ERP-решение для МСБ, включающее инструменты продаж и маркетинга. Управляет финансами, запасами, документами и CRM.

OpenPro

OpenPro

openpro.com

OpenPro - это ERP-приложение для управления бизнесом, поддерживающее бухгалтерию, CRM и управление цепочками поставок. Подходит для компаний разных размеров.

Kladana

Kladana

kladana.com

Kladana — это SaaS-приложение для управления запасами, заказами и производственными процессами, интегрирующееся с платформами электронной коммерции.

Doso ERP

Doso ERP

dosoerp.com

Doso ERP - это программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия, оптимизирующее управление финансовыми, человеческими ресурсами и логистикой.

ERP Gold

ERP Gold

erp.gold

ERP Gold - это приложение для управления бизнес-процессами, включая бухгалтерию, запасы и продажи, с возможностью интеграции с другими системами.

Unit4

Unit4

unit4.com

Unit4 это ERP-система для организаций, позволяющая эффективно управлять финансовыми операциями и оптимизировать процессы учёта и отчётности.

UdyogMART ERP

UdyogMART ERP

udyogmart.com

Udyogmart ERP - приложение для управления бизнес-процессами, включая финансы, запасы и HR, с функциями отчетности и интеграции для повышения эффективности.

MindERP

MindERP

itwsgroup.com

MindERP - это приложение для управления бизнесом, объединяющее функции ERP, CRM и финансового учета на единой платформе.

BizSuite

BizSuite

bizsuite.com.ng

BizSuite - облачное приложение для управления бизнесом, которое позволяет контролировать покупки, продажи, запасы и финансы в одном месте.

Plex Smart Manufacturing Platform

Plex Smart Manufacturing Platform

plex.com

Платформа Plex Smart Manufacturing управляет и отслеживает производственные процессы, интегрируя людей, системы и данные для повышения эффективности бизнеса.

Shipedge

Shipedge

shipedge.com

Shipedge — облачная платформа для автоматизации управления заказами и складом в электронной коммерции с интеграцией множества каналов и операторов доставки.

Glowsis

Glowsis

glowsis.com

Glowsis – это ERP-приложение, предлагающее решения для всех отраслей, включая управление финансами для предприятий с изменяющимися потребностями.

Workcube

Workcube

workcube.com

Workcube - это облачная платформа для управления бизнесом, объединяющая функции ERP, CRM и других бизнес-процессов для повышения эффективности предприятий.

Hisaab

Hisaab

hisaab.pk

Hisaab - облачное ERP-приложение для управления финансами, бухгалтерией и процессами цепочки поставок с функциями CRM и аналитики.

DMSi Software

DMSi Software

dmsi.com

DMSi Software оптимизирует бизнес-операции в индустрии пиломатериалов и строительных материалов с помощью ERP-решений и инструментов для контроля процессов.

KEBS

KEBS

kebs.ai

KEBS — это ERP для профессиональных услуг, автоматизирующий рабочие процессы и повышающий эффективность бизнеса, улучшая прозрачность и ответственность сотрудников.

Freespace ERP

Freespace ERP

freespaceerp.com

Freespace ERP — облачное решение для малых и средних предприятий, оптимизирующее бизнес-операции с помощью интеграции управления финансами, запасами и проектами.

Tyler Technologies

Tyler Technologies

tylertech.com

Tyler Technologies предлагает программные решения для государственных организаций, помогающие управлять данными, финансами, правосудием и безопасностью.

Selly Erp

Selly Erp

sellyerp.com

Selly Erp — облачное ERP-решение для малых и средних предприятий в Италии. Помогает в управлении клиентами, продажами, активностями, выставлением счетов, закупками и складом.

Realsoft

Realsoft

realsoft.ae

RealSoft — это ERP-система для оптимизации бизнес-операций, интегрирующая основные функции на одной платформе для различных отраслей.

WP ERP

WP ERP

wperp.com

WP ERP преобразует ваш сайт WordPress в инструмент управления бизнесом, объединяя CRM, HRM и бухгалтерский учет для малых и средних предприятий.

Zeldata

Zeldata

zeldata.com

Zeldata — облачное ERP-решение для управления ресурсами бизнеса, включая HR, продажи, бухгалтерию и проекты. Автоматизация и контроль процессов с любого устройства.

Wiise

Wiise

wiise.com

Wiise - облачное ERP-приложение для австралийских бизнесов, интегрирующее финансовое управление, учёт запасов и CRM в одной платформе.

Lead Commerce

Lead Commerce

leadcommerce.com

Lead Commerce — облачное ПО для управления заказами и запасами, обслуживающее B2C и B2B, оптимизируя процессы электронной коммерции и взаимодействия с клиентами.

Khaos Control

Khaos Control

khaoscontrol.com

Khaos Control — это облачное решение для управления запасами, заказами и CRM с интеграцией на нескольких платформах, оптимизирующее бизнес-процессы.

Runple

Runple

runple.com

Runple — это облачное программное обеспечение для бизнеса, предназначенное для учета, продаж, управления услугами и запасами.

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