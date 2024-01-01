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ERP-системы - Самые популярные приложения
Системы планирования ресурсов предприятия (ERP) оптимизируют и управляют повседневными бизнес-операциями в различных отделах, таких как производство, финансы, управление персоналом и цепочка поставок. Примеры включают Oracle Netsuite и SAP ERP. Внедрение ERP предлагает такие преимущества, как автоматизация AP, управление финансами и улучшение ухода за пациентами в здравоохранении. Программное обеспечение ERP упрощает обработку заработной платы, учет рабочего времени и управление запасами, что приводит к повышению производительности и эффективности. Разрушая разрозненность подразделений, ERP-системы обеспечивают безопасный доступ к важным данным и показателям для всех команд. Отчеты в режиме реального времени и аналитические панели информируют пользователей о работе отдела. Ключевые функции ERP-систем обычно включают функции бухгалтерского учета, такие как главная книга и управление денежными средствами, функции управления персоналом, такие как набор персонала и расчет заработной платы, базовые функции управления продажами и клиентами, рабочие процессы закупок, управление запасами и складами, расширенные модули цепочки поставок, производственные модули, а также отчетность и аналитика. Для предприятий с уникальными потребностями ERP-системы могут быть интегрированы с программным обеспечением CRM, программным обеспечением для автоматизации профессиональных услуг или ERP-системами на основе проектов, чтобы расширить функциональность и обеспечить комплексное представление об операциях.
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Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Узнайте, как повысить гибкость с помощью Dynamics 365, единственного портфеля интеллектуальных бизнес-приложений, который дает каждому возможность адаптироваться и внедрять инновации.
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Time Tracker (ранее TSheets Time Tracker) — это облачное приложение для отслеживания времени и планирования, которое позволяет вашим сотрудникам отслеживать приходы и уходы с рабочего места с помощью устройств, которые у них уже есть в карманах.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптир...
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
Получите твердое начало. QuickBooks Self-Employed предоставляет начинающим предпринимателям и малому бизнесу функции, необходимые для продвижения вперед.
Deskera
deskera.com
Программное обеспечение для малого бизнеса с функциями бухгалтерского учета, инвентаризации, расчета заработной платы и CRM для ведения вашего бизнеса
Sage Accounting
sage.com
Sage Business Cloud. Бухгалтерский учет, финансы и расчет заработной платы. Малый бизнес. значок бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет. Облачное бухгалтерское программное обеспечение для малого бизнеса.
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount — это облачная ERP-система, которая уже 20 лет занимает лидирующие позиции в отрасли. Эта система обеспечивает неограниченный доступ в любое время и в любом месте. В настоящее время во всем мире насчитывается до 60 000 уникальных компаний, которые используют Ecount. Представьте себе, что если...
weclapp
weclapp.com
Облачная ERP с CRM, управлением товарами и финансовым учетом weclapp — ERP-платформа для команд. Будь то CRM, управление товарами или бухгалтерский учет: с помощью weclapp команды совместно контролируют все важные бизнес-процессы в одном программном обеспечении.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica, основанная в 2008 году, является поставщиком технологий, который разрабатывает облачное и браузерное программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP) для малого и среднего бизнеса (SMB). Штаб-квартира компании находится в Белвью, штат Вашингтон (агломерация Сиэтла).
Sage Intacct
intacct.com
Повысьте рентабельность инвестиций и преобразуйте свою организацию с помощью первого и единственного предпочтительного поставщика программного обеспечения AICPA для бухгалтерского учета и финансового управления для компаний любого размера.
MYOB Australia
myob.com
Займитесь делом с MYOB. Единая система, которая автоматизирует ваши повседневные задачи и · Будьте в курсе того, что влияет на ваш бизнес, с помощью современных ресурсов.
Dolibarr
dolibarr.org
Веб-программное обеспечение ERP и CRM с открытым исходным кодом для управления профессиональной или фундаментальной деятельностью (малый и средний бизнес, фрилансеры или крупные компании): котировки или коммерческие предложения, счета-фактуры, продукты, контакты, повестка дня, заказы, покупки, запас...
SAP
sap.com
Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать максимально эффективно. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl — это омниканальная система управления розничной торговлей, которая объединяет ваши заказы, инвентарь, финансы, POS и CRM в одном месте.
MRPeasy
mrpeasy.com
Простое, но мощное облачное программное обеспечение ERP/MRP для производства. Бесшовное управление производством, запасами, клиентами, закупками, финансами и командой.
Exact
exact.com
Решение для планирования проектов, которое помогает компаниям генерировать расценки, назначать задачи сотрудникам, создавать счета и прогнозировать доходы.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv объединяет бренды и 3PL-провайдеров для создания более гибких и надежных сетей выполнения заказов, которые превосходят сегодняшние заоблачные ожидания потребителей.
MYOB New Zealand
myob.com
Займитесь делом с MYOB. Единая система, которая автоматизирует ваши повседневные задачи и · Будьте в курсе того, что влияет на ваш бизнес, с помощью современных ресурсов.
Striven
striven.com
Striven — это универсальный пакет программного обеспечения для управления бизнесом, в котором есть все, что нужно вашей организации для успеха.
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex дает производителям возможность подключать, автоматизировать, отслеживать и анализировать каждый аспект своего бизнеса — от цеха до верхнего этажа — для ускорения трансформации бизнеса. Платформа Plex Smart Manufacturing Platform, построенная в облаке, включает в себя MES, ERP, управление цепоч...
ZapInventory
zapinventory.com
Мощное программное обеспечение для управления запасами с интеграцией электронной коммерции, бухгалтерского учета и CRM. ZapERP позволяет вам управлять всем вашим бизнесом из одного места.
ERPNext
erpnext.com
ERPNext — это бесплатное интегрированное программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP) с открытым исходным кодом, разработанное индийской компанией-разработчиком программного обеспечения Frappe Technologies Pvt. Ltd. Он построен на системе баз данных MariaDB с использованием Fr...
Xledger
xledger.net
Облачная ERP-система нового поколения Xledgers оптимизирует процессы бухгалтерского учета за счет автоматизации процессов AP, AR и кассира. Акцент на автоматизацию и интеллектуальный сбор данных обеспечивает создание отчетов в режиме реального времени, превосходный управленческий контроль и более бы...
ERPAG
erpag.com
Ищете облачную систему MRP? Объедините и оптимизируйте все бизнес-процессы с помощью одного облачного программного обеспечения ERP и MRP. Попробуй сейчас!
LOGIC ERP
logicerp.com
На сегодняшний день наш опыт в предоставлении интегрированного программного обеспечения ERP, программного обеспечения для розничной торговли и POS тысячам клиентов помог им достичь своих бизнес-целей. ERP-решения, разработанные LOGIC, характеризуются своей гибкостью и масштабируемостью и способствую...
Epicor
epicor.com
Система Epicor ERP — это модульное отраслевое программное обеспечение, используемое для управления бизнес-процессами в масштабах компании. Программное обеспечение Epicor хорошо подходит для управления бухгалтерским учетом и финансами, кадрами, клиентами, цепочкой поставок, запасами, дистрибуцией и у...
Viindoo
viindoo.com
Viindoo предоставляет комплексное, синхронное и подключенное программное обеспечение для управления предприятием (Viindoo Solution) на облачной платформе, отвечающее всем потребностям предприятий. Продукт Viindoo обладает гибкостью и полной интеграцией функций, что позволяет удовлетворить потребнос...
WinWeb
winweb.com
WinWeb предоставляет универсальную SaaS-платформу для малого и среднего бизнеса. Специализированная платформа ERP, которая включает в себя такие модули, как: CRM, конвейер продаж, бухгалтерский учет, служба поддержки, контроль запасов, ePOS и многое другое. WinWeb в первую очередь фокусируется на оп...
BizeeBuy
bizeebuy.com
BizeeBuy — это комплексная облачная платформа для коммерческих нужд B2B. Включение серверных коммерческих операций для брендов D2C. Идея состоит в том, чтобы объединить всех участников B2B на общей облачной платформе, сделав B2B-коммерцию : Автоматизированной | Эффективный | Соответствует. Облачная...
Divalto
divalto.com
Divalto infinity — это комплексное и настраиваемое решение, которое объединяет в уникальной среде все прикладные области и функции, необходимые для управления бизнесом. Divalto Infinity участвует на всех уровнях вашего бизнеса. Это снижает затраты (например, оптимизацию запасов, подготовку, планиро...
OpenPro
openpro.com
OpenPro — лидер в области лицензированного программного обеспечения ERP (планирование ресурсов предприятия) с открытым исходным кодом. Программные решения OpenPro ERP предоставляют гибкую, масштабируемую и полнофункциональную систему управления для малого бизнеса и крупных корпораций. Модульная кон...
Doso ERP
dosoerp.com
Dosso ERP — ваш предпочтительный партнер для достижения лучших результатов благодаря множеству систем, которые облегчают управление вашим бизнесом и увеличивают вашу прибыль.
Composity
composity.com
Бизнес-платформа для менеджеров, ориентированных на рост Доступное программное обеспечение, которое сделает вашу жизнь проще, а ваши усилия принесут больше пользы!
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum — это программное обеспечение для облачного производства, которое соединяет ваш магазин с реальными данными, чтобы быстрее принимать более обоснованные решения.
SoftLedger
softledger.com
Наша облачная ERP-система проста в освоении, адаптируется к вашему бизнесу и подключается к другим приложениям.
Workcube
workcube.com
Workcube Catalyst — это крупнейшее, новейшее и лучшее место для корпоративного программного обеспечения в современном мире. Workcube Catalyst предлагает бизнес-модели и творческие подходы, специально разработанные, чтобы помочь вам лучше управлять и организовывать свой бизнес. Workcube Catalyst пред...
UdyogMART ERP
udyogmart.com
Решение ERP имеет важное значение для оптимизации операций и предоставления подробных отчетов, необходимых для принятия обоснованных решений. Многие считают, что ERP — это вещь. Следовательно, бухгалтерское программное обеспечение ERP является абсолютным решением, которое реализует весь подход к упр...
Lead Commerce
leadcommerce.com
Lead Commerce — это облачное (SaaS) программное обеспечение для управления заказами B2C и B2B, которое управляет вашими запасами, складами, заказами, электронной коммерцией и операциями комплектования-отгрузки из единой веб-консоли управления.
Hisaab
hisaab.pk
Hisaab — это круглосуточное онлайн-решение ERP на базе веб-интерфейса, оснащенное новейшими финансовыми и бухгалтерскими инструментами для бухгалтерского учета и простым в использовании интерфейсом информационной панели.
Freespace ERP
freespaceerp.com
Freespace создан, чтобы помочь малому и среднему бизнесу работать с легкостью. От продаж и покупок до финансовых операций и операций — облачное приложение заботится о вашем бизнесе.
Fraction ERP
fractionerp.com
Fraction ERP — это облачная ERP-система, предназначенная для малых и средних производителей, которым нужен одновременно контроль и рост. У нас уникальная команда; опытные специалисты в области производства и инженеры-разработчики программного обеспечения.
Inventory365
inventory365.co
Inventory365 — это передовое программное обеспечение для управления запасами, которое помогает предприятиям любого размера оптимизировать свои операции с запасами. Благодаря удобному интерфейсу и мощным функциям Inventory365 позволяет компаниям легко отслеживать уровень своих запасов, отслеживать дв...
Daftra
daftra.com
Daftra — это первый интегрированный и безопасный портал для управления вашим бизнесом или компанией в Интернете. Облачные сервисы Daftra работают круглосуточно, обеспечивая присутствие в сети на 99,9%, поскольку наши защищенные серверы расположены в нескольких странах и работают параллельно, чтобы м...
Selly Erp
sellyerp.com
Облачное ERP для итальянских компаний малого и среднего бизнеса. Он помогает пользователям управлять клиентами, продажами, деятельностью, выставлением счетов, покупками и складом.
KEBS
kebs.ai
KEBS — это бизнес-пакет, созданный для облегчения жизни в сфере профессиональных услуг. Эта современная ERP позволит предприятиям сократить расходы и утечки ресурсов, а также увеличить свою производительность и прибыльность в 10 раз. Организации, независимо от их размера и масштаба, могут оптимизир...
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold создан для вас и ваших процессов. Оптимизируйте все процессы, включая учет, производство, инвентаризацию, заказы, электронную коммерцию и доставку, с помощью гибкой системы, созданной специально для ваших операций. Боретесь с отсутствием гибкости и возможностей настройки, предоставляемых к...
Tyler Technologies
tylertech.com
Tyler Technologies (NYSE: TYL) предоставляет интегрированное программное обеспечение и технологические услуги государственному сектору. Комплексные решения Тайлера позволяют местным, государственным и федеральным органам власти работать эффективно и прозрачно с жителями и друг с другом. Объединяя да...
IFS
ifs.com
IFS разрабатывает и поставляет корпоративное программное обеспечение для компаний по всему миру, которые производят и распространяют товары, создают и обслуживают активы, а также управляют операциями, ориентированными на услуги. В рамках нашей единой платформы наши отраслевые продукты изначально свя...
Appward
appward.com
Компании-разработчики программного обеспечения не понимают ваш бизнес. Из одной группы вы получаете жесткое решение, требующее дорогостоящей и трудоемкой реализации. С другого получаешь мешанину отключенных приложений. Мы чувствуем вашу боль. Appward предоставляет интеллектуальный набор из более чем...
Glowsis
glowsis.com
Glowsis Technologies — один из лучших поставщиков ERP в Керале, который предоставляет полные программные решения ERP для всех отраслей. Создаем ERP, бухгалтерский учет и управление персоналом на уровне предприятия.
Zeldata
zeldata.com
Zeldata — это облачное решение для планирования ресурсов предприятия, которое повышает производительность и прибыльность предпринимателей и предприятий. Обладает расширенными функциями, включая управление человеческими ресурсами, управление процессами продаж, управление бухгалтерским учетом и управл...
Zenscale
zenscale.in
Zenscale — единственная платформа для МСП, позволяющая найти простые и доступные бизнес-решения для управления/поддержки своих бизнес-процессов. Здесь вы можете получить решения в виде мобильных приложений, а также полный пакет, включающий различные модули, такие как: управление заработной платой, у...
Wiise
wiise.com
Wiise — это облачное ERP-программное обеспечение, созданное для австралийских предприятий, которое помогает управлять всем вашим бизнесом — и все это на одной безопасной платформе Microsoft. Управляйте своими финансами, автоматизируйте операции и получайте бизнес-аналитику и идеи, необходимые для пр...
Veepan ERP
veepan.com
Veepan — это облачное ERP-программное обеспечение для любого бизнеса. Она была зарегистрирована в ноябре 2018 года в Нью-Дели, Индия. Услуги Veepan включают в себя: 1) Программное обеспечение для выставления счетов 2) Управление запасами 3) Бухгалтерский учет 4) Поддержка подачи GST 5) Управление п...
TYASuite
tyasuite.com
TYASuite — это комплексная облачная ERP-платформа, ориентированная на пользователя, призванная заполнить пробелы в процессах управления поставщиками, закупках и платежах, обеспечивая более плавную, безошибочную, автоматизированную, гибкую и оптимизированную функциональность. Программное обеспечение ...
TECHO
techoerp.in
Techo ERP — это программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия. Этот продукт предназначен для малого и среднего бизнеса в таких отраслях, как производство, розничная торговля и профессиональные услуги. Продукт включает модули для бухгалтерского учета, управления запасами, управления ...
Silo
usesilo.com
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦЕПОЧКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПОСТАВОК Развивайте свой бизнес с помощью интегрированных программных решений и финансовых услуг Silo. Услуги Silo Capital, включая Instant Pay и Cash Advance, стратегически разработаны для увеличения денежно...