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ERP-системы - Самые популярные приложения - Канада Самые популярные Недавно добавленные

Системы планирования ресурсов предприятия (ERP) оптимизируют и управляют повседневными бизнес-операциями в различных отделах, таких как производство, финансы, управление персоналом и цепочка поставок. Примеры включают Oracle Netsuite и SAP ERP. Внедрение ERP предлагает такие преимущества, как автоматизация AP, управление финансами и улучшение ухода за пациентами в здравоохранении. Программное обеспечение ERP упрощает обработку заработной платы, учет рабочего времени и управление запасами, что приводит к повышению производительности и эффективности. Разрушая разрозненность подразделений, ERP-системы обеспечивают безопасный доступ к важным данным и показателям для всех команд. Отчеты в режиме реального времени и аналитические панели информируют пользователей о работе отдела. Ключевые функции ERP-систем обычно включают функции бухгалтерского учета, такие как главная книга и управление денежными средствами, функции управления персоналом, такие как набор персонала и расчет заработной платы, базовые функции управления продажами и клиентами, рабочие процессы закупок, управление запасами и складами, расширенные модули цепочки поставок, производственные модули, а также отчетность и аналитика. Для предприятий с уникальными потребностями ERP-системы могут быть интегрированы с программным обеспечением CRM, программным обеспечением для автоматизации профессиональных услуг или ERP-системами на основе проектов, чтобы расширить функциональность и обеспечить комплексное представление об операциях.