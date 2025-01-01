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Программное обеспечение корпоративных социальных сетей (ESN)
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Программное обеспечение корпоративных социальных сетей (ESN) - Самые популярные приложения

Программное обеспечение корпоративных социальных сетей (ESN) способствует восходящему общению и сотрудничеству внутри организаций, предоставляя сотрудникам цифровую платформу для социального взаимодействия, совместной работы и обмена информацией. Это способствует неформальному общению между коллегами. Подобно потребительским платформам социальных сетей, программное обеспечение ESN позволяет сотрудникам делиться обновлениями, фотографиями и сообщениями напрямую со своими коллегами. Организации могут использовать программное обеспечение ESN для повышения взаимодействия и сотрудничества между сотрудниками, особенно в гибридных или удаленных рабочих средах, гарантируя, что у них есть возможности для подключения, взаимодействия и общения независимо от их местоположения. Это может повысить моральный дух и общую удовлетворенность сотрудников. Хотя программное обеспечение ESN представляет собой тип платформы внутренних коммуникаций, оно отличается от программного обеспечения для общения сотрудников по своему назначению. Программное обеспечение для общения сотрудников предлагает комплексные решения для различных стилей общения (сверху вниз, снизу вверх, асинхронный, синхронный) и передачи важных сообщений в масштабах всей компании. Программное обеспечение ESN, напротив, ориентировано на неформальное, интерактивное и одноранговое сотрудничество, продвигая культуру обмена знаниями и командной работы. Оба типа программного обеспечения имеют решающее значение для улучшения внутренней коммуникации и формирования хорошо связанных и вовлеченных сотрудников.

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Workplace

Workplace

workplace.com

Workplace - это платформа для коммуникации и совместной работы, обеспечивающая общение и сотрудничество сотрудников, работающих как в офисе, так и удаленно.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Workvivo - платформа для улучшения внутренней коммуникации и вовлеченности сотрудников с возможностью обмена новостями и взаимодействия.

Guru

Guru

getguru.com

Гуру - это платформа для управления знаниями, позволяющая искать информацию и сотрудничать в реальном времени в знакомых инструментах.

Blink

Blink

joinblink.com

Blink – это платформа для сотрудников, улучшающая коммуникацию и взаимодействие, объединяющая ресурсы и инструменты в одном приложении.

Simpplr

Simpplr

simpplr.com

Simpplr это внутренняя платформа для улучшения коммуникации и вовлечения сотрудников с функциями видео, опросов и AI-анализа контента.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps — платформа для поддержки сотрудничества и управления процессами внутри компании с инструментами для связи, работы в командах и обмена документами.

LumApps

LumApps

lumapps.com

LumApps - это платформа для внутренних коммуникаций и управления контентом, интегрированная с Google Workspace и Microsoft 365.

DSMN8

DSMN8

dsmn8.com

DSMN8 позволяет сотрудникам делиться одобренным брендовым контентом в социальных сетях, увеличивая видимость и вовлеченность бренда.

Joincube

Joincube

joincube.com

Joincube — это приложение для командной коммуникации и управления задачами, которое помогает улучшить сотрудничество и эффективность в бизнесе.

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Программное обеспечение корпоративных социальных сетей (ESN) - Самые популярные приложения - WebCatalog