Программное обеспечение корпоративных социальных сетей (ESN) - Самые популярные приложения - Ватикан

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение корпоративных социальных сетей (ESN) способствует восходящему общению и сотрудничеству внутри организаций, предоставляя сотрудникам цифровую платформу для социального взаимодействия, совместной работы и обмена информацией. Это способствует неформальному общению между коллегами. Подобно потребительским платформам социальных сетей, программное обеспечение ESN позволяет сотрудникам делиться обновлениями, фотографиями и сообщениями напрямую со своими коллегами. Организации могут использовать программное обеспечение ESN для повышения взаимодействия и сотрудничества между сотрудниками, особенно в гибридных или удаленных рабочих средах, гарантируя, что у них есть возможности для подключения, взаимодействия и общения независимо от их местоположения. Это может повысить моральный дух и общую удовлетворенность сотрудников. Хотя программное обеспечение ESN представляет собой тип платформы внутренних коммуникаций, оно отличается от программного обеспечения для общения сотрудников по своему назначению. Программное обеспечение для общения сотрудников предлагает комплексные решения для различных стилей общения (сверху вниз, снизу вверх, асинхронный, синхронный) и передачи важных сообщений в масштабах всей компании. Программное обеспечение ESN, напротив, ориентировано на неформальное, интерактивное и одноранговое сотрудничество, продвигая культуру обмена знаниями и командной работы. Оба типа программного обеспечения имеют решающее значение для улучшения внутренней коммуникации и формирования хорошо связанных и вовлеченных сотрудников.
Отправить новое приложение
Blink
joinblink.com
Blink – это платформа для сотрудников, улучшающая коммуникацию и взаимодействие, объединяющая ресурсы и инструменты в одном приложении.
Guru
getguru.com
Гуру - это платформа для управления знаниями, позволяющая искать информацию и сотрудничать в реальном времени в знакомых инструментах.
LumApps
lumapps.com
LumApps - это платформа для внутренних коммуникаций и управления контентом, интегрированная с Google Workspace и Microsoft 365.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps — платформа для поддержки сотрудничества и управления процессами внутри компании с инструментами для связи, работы в командах и обмена документами.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr это внутренняя платформа для улучшения коммуникации и вовлечения сотрудников с функциями видео, опросов и AI-анализа контента.
Workplace
workplace.com
Workplace - это платформа для коммуникации и совместной работы, обеспечивающая общение и сотрудничество сотрудников, работающих как в офисе, так и удаленно.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo - платформа для улучшения внутренней коммуникации и вовлеченности сотрудников с возможностью обмена новостями и взаимодействия.
Joincube
joincube.com
Простое и интуитивное сотрудничество Сетевая компания быстрее получает результаты. Станьте сильнее вместе с Joincube.
DSMN8
dsmn8.com
Одобренное брендом, готовый контент на кончиках ваших сотрудников. Распределение контента через наиболее надежных влиятельных лиц в вашей отрасли - ваши сотрудники: ✓ Повышение контента, не увеличивая бюджет объявления ✓ Drive Pipeline и сократить циклы продаж ✓ достичь лучшего таланта и снизить затраты на найд DSMN8 - это платформа адвокации сотрудников. DSMN8 помогает брендам использовать свои активы номер один - своих сотрудников, предоставляя сотрудникам оптимизированный способ обмена одобренным брендом контентом в своих профессиональных и личных сетях. Получите больше взаимодействия с контентом, больше входящих продаж и найдите своего следующего сотрудника Superstar в DSMN8.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.