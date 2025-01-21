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Программное обеспечение корпоративных социальных сетей (ESN) - Самые популярные приложения - Сербия
Программное обеспечение корпоративных социальных сетей (ESN) способствует восходящему общению и сотрудничеству внутри организаций, предоставляя сотрудникам цифровую платформу для социального взаимодействия, совместной работы и обмена информацией. Это способствует неформальному общению между коллегами. Подобно потребительским платформам социальных сетей, программное обеспечение ESN позволяет сотрудникам делиться обновлениями, фотографиями и сообщениями напрямую со своими коллегами. Организации могут использовать программное обеспечение ESN для повышения взаимодействия и сотрудничества между сотрудниками, особенно в гибридных или удаленных рабочих средах, гарантируя, что у них есть возможности для подключения, взаимодействия и общения независимо от их местоположения. Это может повысить моральный дух и общую удовлетворенность сотрудников. Хотя программное обеспечение ESN представляет собой тип платформы внутренних коммуникаций, оно отличается от программного обеспечения для общения сотрудников по своему назначению. Программное обеспечение для общения сотрудников предлагает комплексные решения для различных стилей общения (сверху вниз, снизу вверх, асинхронный, синхронный) и передачи важных сообщений в масштабах всей компании. Программное обеспечение ESN, напротив, ориентировано на неформальное, интерактивное и одноранговое сотрудничество, продвигая культуру обмена знаниями и командной работы. Оба типа программного обеспечения имеют решающее значение для улучшения внутренней коммуникации и формирования хорошо связанных и вовлеченных сотрудников.
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Blink
joinblink.com
Blink — это приложение для рядовых и ключевых сотрудников, объединяющее интранет, корпоративную социальную сеть и безопасный мессенджер в одном оптимизированном пакете.
Guru
getguru.com
Корпоративный AI-поиск, интрасеть и Wiki на одной платформе. Guru живет в инструментах, которые вы уже используете, поэтому нет необходимости переключать контекст. Найдите информацию в любом приложении, обратитесь за помощью к эксперту, если вы не можете ее найти, и позвольте Guru заранее выявлять пробелы в знаниях, дублировать знания и переводить их на 100 языков... своего рода умный друг для вас и остальных ваших сотрудников. компания.
LumApps
lumapps.com
LumApps — единственное комплексное решение для интрасети, которое позволяет сотрудникам чувствовать связь со своей организацией и участвовать в работе, где бы они ни находились. Предоставляя современную интеллектуальную цифровую штаб-квартиру, LumApps совершает революцию в вовлеченности сотрудников и повышении их производительности на работе. LumApps использует платформу на базе искусственного интеллекта, которая упрощает интеллектуальные целевые внутренние коммуникации и централизует важные кадровые ресурсы и бизнес-приложения на единой платформе, независимо от пакета для совместной работы: Google Workspace или Microsoft 365. Надежная интеграция с Microsoft и Google. плюс более 100 OOTB-коннекторов к критически важным бизнес-приложениям (таким как Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday и т. д.) позволяют организациям извлечь выгоду из своих инвестиций в ИТ и повысить индивидуальную и командную производительность. Имея более 5 миллионов пользователей по всему миру, LumApps продолжает совместно работать над решением проблем и улучшением опыта сотрудников и будущего работы. LumApps признана лидером в отчете Gartner® Magic Quadrant™ 2023 года по пакетным решениям для интрасети.
MangoApps
mangoapps.com
Вовлекайте, волнуйте и объединяйте всю свою компанию! MangoApps — это унифицированная платформа для взаимодействия с сотрудниками, объединяющая интрасеть, обучение, командную работу и управление контентом в информационной панели и рабочем пространстве. Наш удобный, бесконечно настраиваемый подход вписывается в то, как ваша компания уже ведет бизнес, создавая единый цифровой центр, который устраняет разрыв между вашим рабочим столом и рядовыми сотрудниками. Сотрудники могут найти всю необходимую им информацию о компании, а также инструменты общения и совместной работы на настраиваемой информационной панели на основе виджетов, которая служит единым источником достоверной информации. Наш продукт подходит для команд любого размера в различных отраслях и обладает всеми функциями безопасности, необходимыми для развертывания в масштабе предприятия. Интерфейс MangoApps основан на современных социальных сетях с тредами, комментариями, реакциями в виде смайлов, а также группами команд и проектов. Таким образом, сотрудники наших клиентов сразу же находят его интуитивно понятным и удобным для пользователя. Кроме того, размещение всех этих инструментов и интеграция с большинством других корпоративных и корпоративных инструментов экономит время и избавляет от разочарований. Имея фирменный знак вашей компании, ваша команда может даже не осознавать, что MangoApps — это внешний инструмент: оно кажется естественной частью их дня и рабочего процесса. Сегодня слишком многие организации полагаются на устаревшие интрасети и средства связи, теряя время и информацию в «черную дыру», которой является почтовый ящик электронной почты. MangoApps дает вам уникальную возможность объединить все ваши команды, от рядовых сотрудников до корпоративных офисов, в один центральный узел, который будет держать их всех в курсе событий и быть на высоте.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr — это платформа для взаимодействия с сотрудниками на базе искусственного интеллекта, в основе которой лежит наиболее полная интранет-сеть. Simpplr — единственная платформа, которая объединяет взаимодействие, возможности и услуги сотрудников, используя самые современные модели искусственного интеллекта для обеспечения бесперебойного, сплоченного и персонализированного опыта сотрудников. Наши клиенты, которым доверяют более 1000+ ведущих брендов, включая Snowflake, Moderna, Eurostar, DocuSign и AAA, добиваются измеримых улучшений в вовлеченности сотрудников, производительности и ускорении эффективности бизнеса.
Workplace
workplace.com
Рабочее место — это инструмент коммуникации, который объединяет всех сотрудников вашей компании, даже если они работают удаленно. Используйте знакомые функции, такие как группы, чат и прямая видеотрансляция, чтобы люди могли общаться и работать вместе. Workplace — это корпоративная платформа подключения, разработанная Facebook, Inc. и включающая использование групп, обмен мгновенными сообщениями и ленту новостей. Разработку возглавляют Жюльен Кодорниу, вице-президент по рабочим местам, и Карандип Ананд, руководитель отдела рабочих мест.
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo - это платформа опыта сотрудников (EXP), которая упрощает общение и увеличивает взаимодействие за счет того, что сотрудники будут услышать и помогая всем чувствовать себя включенным, независимо от того, где они работают. Платформа объединяет коммуникации сотрудников, вовлеченность, интрасеть и измерения в одном современном приложении сотрудников, которое отражает сердцебиение организации и оживляет ее культуру. Основанная в 2017 году, WorkVivo наблюдал знаменательный рост, который привел к его приобретению Zoom в 2023 году. WorkVivo поддерживает опыт сотрудников в компаниях по всему миру во всех отраслях, включая Amazon, Motherson, White Castle, Bupa и Ryanair.
Joincube
joincube.com
Простое и интуитивное сотрудничество Сетевая компания быстрее получает результаты. Станьте сильнее вместе с Joincube.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 — это платформа №1 по защите интересов сотрудников, которая помогает вам расширить возможности ваших сотрудников и стать влиятельными лицами. Защита интересов сотрудников влияет на все сферы вашего бизнеса: от маркетинга и продаж до HR и подбора персонала. Итак, если вы ищете увеличение охвата и вовлеченности, увеличение входящих продаж или поиск следующего сотрудника-суперзвезды, у DSMN8 есть решение. Мы упрощаем организациям использование влияния своих сотрудников, помогая им стать защитниками бренда и более эффективными продавцами в социальных сетях. Наши инновационные решения позволяют вашим сотрудникам с легкостью находить, создавать и делиться одобренным компанией контентом. В простейшей форме это работает следующим образом: Шаг 1. Централизуйте контент вашей организации в собственной ленте новостей. Шаг 2. Предоставьте сотрудникам доступ к контенту, одобренному компанией. Шаг 3. Отслеживайте результаты и рентабельность инвестиций с помощью нашего ведущего в отрасли аналитического пакета. Крупнейшие мировые компании доверяют DSMN8 поддержку своих программ по защите интересов сотрудников, в том числе McKinsey, Nokia, Ipsos, AkzoNobel, Bayer, Abbott, DropBox, Aramex, GroupM и Snap Inc. Помощь нашим клиентам в расширении возможностей своих сотрудников — это то, что определяет нашу работу каждый раз. день и мотивирует нас предлагать передовые решения.